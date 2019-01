Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Byrnes View Terr., 42073-Robert J. and Deborah Sadler to Abdeelaziz Balbeisi and Haya Abdulrahman Elayyan, $487,500.

Croxley Green Sq., 25097-Tracey Lee Pilkinton to Sanjay and Monica Bhatia, $307,500.

Elstree Terr., 41632-Tessa Shay to Krunal Mansukhial and Viral Krunal Modasiya, $450,000.

Hummocky Terr., 25171-Jonathan R. and Jennifer M. Prible to Annette Seng and Edward S. Cridler-Smith, $464,000.

Lavender Breeze Cir., 41381-Toll VI Partnership to Muhammed and Ruwaydah Saadawi Abughrara, $725,959.

Nettle Mill Sq., 24616-Jonathan W. Alvey to Tamra J. Rose, $446,500.

Royal Hunter Dr., 25613-Mohamed A. Abdel Latif Ramadan to Maruthi P. and Srivani Pentela, $765,000.

Shorecrest Terr., 42219-Turhan I. Rentas Torres and Lorell Comulada-Cruz to Bassel Alkassem and Raham Alsukari, $378,000.

Trumpet Vine Terr., 25314-Kevin M. and Abigail Austill Kramer to Floyd Nelson and Josepha M. Musabyemariya, $325,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 33-Timothy Michael Gillotte to Matthew G. Whippen and Anne C. Farnham, $242,500.

Brinks Ct., 18-Anand A. and Vijaya A. Thatai to Brian C. and Amy L. Smith, $476,000.

Center Brook Sq., 20386-Joseph Canter and Deborah Lee to Azzam Altahir, $535,000.

Collingwood Terr., 20849-Heidi Nebel Starbuck to Kyle F. Comiskey and Tracy Wu, $414,900.

Drysdale Terr., 46622, No. 101-Richard and Deborah Alberth to Austin Roubo, $237,000.

Glenmere Sq., 20629-Jason M. Abshire and Huda Ayoubi to Kerry R. Sponseller, $480,000.

Hollymead Pl., 46575-Joseph M. and Deeanne H. Antolik to Eric Louis Kurt and Rebecca Sage Lowe, $570,000.

Manchester Terr., 46790-David and Virginia P. Fishel to Michael and Hilary Brook Lepuil, $490,000.

Oak Lane, 16-Christopher M. and Deborah J. Smith to Christopher Philip Colson and Tanya Seneff, $775,000.

Riverbirch Pl., 20770-George Patrick and Denise Smith Macmac to Thomas L. and Rachelle R. Bell, $645,000.

Stonehouse Pl., 11344-Ruth Sarah Siegal to Michael Kevin and Christine Stanford Malloy, $1.2 million.

Watkins Island Sq., 47585-Dawn McFarland to Kateryna Yeney and Vitaily Kryvy, $450,000.

ASHBURN AREA

Arrowhead Ct., 21313-Gregory S. Preast to Thomas and Beth Lombardo, $634,900.

Beechwood Terr., 20330-James R. Steeprow to Philip Helig, $229,990.

Buttermere Terr., 43195-Stephen Riddle to Bruce George and Christy Lapham, $455,000.

Cherrystone Pl., 20431-Mathew S. and Robin M. Turner Grimshaw to Asha Kiran Jonnalagadda and Prasanthi Alaparthi, $675,000.

Comfort Ct., 20522-John W. and Brenda L. Howland to Rabi Lamichhane, $605,000.

Cuba Mills Ct., 44293-Eric R. and Zoe M. Byer to Michael David and Carmen Marie Corsi, $680,000.

Edison Club Ct., 43588-Susan M. Knapp to Sridhar and Pradeepa Poluri, $1.5 million.

Florence Terr., 44024-Scott M. Sayers to Patrick and Wendy K. Simpson, $397,000.

Golden Meadow Cir., 43474-Keith and Maria Mosier to Eric and Ashley Timmel, $622,500.

Hope Spring Terr., 20655, No. 206-Robert C. and Kathleen M. Hixon to Arthur L. and Shirley B. Hoffrage, $349,000.

Keiller Terr., 42688-Sama Three Property Corp. to Matthew R. and Melissa A. Duncan, $517,000.

Kiawah Island Dr., 20235-Michael S. and Christine D. Carter to Tushar and Gunjan Beri, $920,000.

Livery Sq., 43443-Donald and Anne Utley to Nicole and Eahou Davis, $439,000.

Major Sq., 19960-Pulte Home Co. Corp. to William Carroll Frogale, $539,000.

Middlebury St., 20363-Robert R. and Loretta F. Scarbrough to Christopher and Meghan C. O’Rourke, $628,000.

Mirror Terr., 43593-Michael and Jennifer Tryon to Bryan M. Krawiec and Smruthi Davanagere Murali, $500,000.

Plymouth Pl., 21530-Michael and Peggy Ann Falzone to Leigh Anne N. and Gerald E. Roberts III, $625,000.

Ryder Cup Sq., 43607-Jason A. Fowler to David J. and Cassandra L. Cole, $500,000.

Sibbald Sq., 20638-Marina and Brian P. Armstrong to Carlos E. Delgadillo, $342,000.

Timber Ridge Terr., 20965-Lynda P. Phuyo to Peggy S. Legrand, $228,000.

Vineland Sq., 21193-Carl Donovan and Michelle L. Huntemann to Bryan and Amma Offenhauer, $407,000.

Wintersrun Ct., 43340-Eric J. and Angelia L. Mow to Eric R. and Melissa D. Casler, $630,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Allisons Ridge Terr., 43385-William Wilson to Sreeram and Krishna Priya Kolisetty, $482,000.

Autumnwood Sq., 43091-Adam J. Weissman to Timothy and Michelle Garritty, $395,000.

Barnstead Dr., 43297-David J. and Debra M. Freeman to Sudheer K. Gangireddy and Surekha Kandula, $869,900.

Blue Elder Terr., 22710-Eileen Zemanick to Karen Lee Schuler, $270,000.

Castle Ridge Sq., 42173-Gopikiran Banda Venkata and Kavitha Banda to Christine Louise Armstrong, $562,500.

Crosswind Terr., 43144-Alan T. Cutler to Tamir Nergui and Balgal Purevdavaa, $422,000.

Edgegrove Heights Terr., 42898-Loudoun Valley Associates Partnership to Martin and Christiana Usims, $629,995.

Fling Ct., 43125-Wilfred Sei and Eileen Marie Boayue to Joshua A. and Brittany A. Morton, $760,000.

Harvest Green Terr., 21562-Ileana Gonzalez to Dustin and Sunshine Bunting, $395,000.

High Haven Terr., 22707-John P. Perseo Jr. to Vanessa Jacqueline Iduniate, $419,000.

Hollyhock Terr., 42580-Nicolas L. Blackburn to Erin S. Preston, $325,000.

Legacy Park Dr., 42470-Robert and Regina L. Saunders to Nazireen Rasiff and Asha D. Perera, $500,000.

Madison Heights Terr., 23480-Toll Partnership to Tianna and Sergio Baez, $496,957.

Milltown Knoll Sq., 23305-Errol A. Applewhaite to Paul A. Wong, $356,000.

Redeemer Terr., 42682-Santhosh Sridihar and Radha P. Jujjavarapu to Jayesh and Vinitaben Patel, $460,000.

Rosemont Woods Terr., 43015-Toll Partnership to Tamilarasan Kannadasan and Dharanya Durai, $473,025.

Settlers Trail Terr., 22719-Gregory A. Pollock and Jennifer Michelle Johns to James Dustin and Janelle Elizabeth Cornell, $365,000.

Stardust Way, 42337-Mary Ellen Broderick to Narendra Mandalapu and Vasudha Kancharla, $735,000.

Sunbury St., 23105-Randall N. and Rosemary Spivey to Zhun Shi and Jie Zhang, $432,500.

Tradewind Dr., 23199-Farzana and Feroz Panishiri to Harish Bannai and Sapna Devi Thakur, $525,000.

Welborne Manor Sq., 22532-Alok and Mansie Gupta to Thomas Ignacio and Lisa M. Moore, $495,000.

Windy Oaks Sq., 21949-Michael D. and Amanda J. Parker to Jiayin Lu and Tao Yu, $535,000.

DULLES AREA

Grammercy Terr., 45994-Matthew Bonacquisti to Jeff Hoang Nguyen, $399,000.

Manning Sq., 22044-Benjamin M. and Aura Patricia Woods to Rider N. and Amaya De Zelaya, $354,000.

Warden Dr., 43560-Zhi Wang and Zhong Hua Yan to Charles C. and Catherine S. Widzga, $769,900.

Winding Branch Terr., 45751-Kathryn Joy Clark to Niu Duan and Ya-Ting Chen, $378,000.

HAMILTON AREA

Rogers St. S., 60-Kathryn F. Barton to Scott L. and Anna M. Quartuccio, $480,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Arcadian Dr., 13513-Michael Joh and Suki Bunty to Antonio and Eleonora Viola, $540,000.

Beaver Creek Terr., 43620-Charles Peacock to Robert L. and Carthina Marple, $650,000.

Calphams Mill Ct., 43477-William J. and Pamela A. Hoss to Eric R. and Zoe M. Byer, $1 million.

Coppermine Sq., 19371-Stephen Reeves and Margaret E. Coakley to Khaled and Fatina Abu-Ghannam, $535,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 518-Enio Ricci and Francesco Barbaro to Steven and Sarah Singer, $285,000.

Evans Pond Rd., 43096-Barbara C. Lindsey to David Sine and Tiffany Rizer, $500,000.

Golden Larch Terr. NE, 264-Jonathan D. and Christine H. Chaplin to Tony Walker, $355,000.

Huntmaster Terr. NE, 1115, No. 79-Jack L. Payne to Danelyz Pastora Norori, $175,000.

Keokuk Terr. NE, 1120-Randall Wright to Robert G. Parker Jr. and Cary Ann Smith, $435,000.

Lecroy Cir., 43267-Prathumwal Uthes to Sampad Das and Sonia Mishra, $655,000.

Mill Race Terr., 43016-Christine Gerardi Babilonia to Dustin Hudson and Sydney Smith, $455,000.

North St. NE, 524-Edwin P. Friedhaber and Natalie Zhaoqi Wang to Kristian K. and Jessica M. Tibbetts, $410,000.

Red Rock Way, 18231-Matthew P. and Ann Margaret Knefel to Kenneth W. and Amy Marie Raynes, $557,000.

Sandpoint Ct. NE, 827-Amran Hussein and Shamsa Hassan to John Paul Andrews and Allison L. Evans, $590,000.

Silverpalm Grove Terr., 44235-Winchester Homes Inc. to John E. Malley and Deborah H. Jensen-Malley, $555,990.

Spinks Ferry Rd., 44121-Joaquin and Melva E. Moreira to Gary Quenchiang and Eva E. Moreira Yang, $825,000.

Warrenton Terr. NE, 621-Amber M. and Amanda M. Byrd to Janelle Shilliday, $350,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Akan St. SE, 1004-Van Metre Homes at Meadowbrook Farm Estates to Michelle A. and Steve Blanchet, $826,050.

Balch Springs Cir. SE, 102-Kalund Trent McKain to James Stepka, $470,000.

Cagney Terr. SE, 108-Giuliano J. Rubini to Thomas Navarrete Villanueva, $360,000.

Crimson Pl., 20425-Richard J. and Anna Buckwalter to Paul Leslie and Josephine Marquez Schaefer, $920,000.

Evergreen Mill Rd. SE, 503-Nathan H. and Samantha Mizerak Tobler to Rasitha Ragunathan, $430,000.

Great Laurel Sq. SE, 159-Jeremy J. and Shannon L. Ehrhardt to Edward Butler, $443,000.

Hooded Crow Dr., 21015-Dusty Sparrow to Erwin Suarez and Sandra Lorena Serna Manzano, $730,000.

Lawnhill Ct. SW, 201-Ross and Megan Giuffre to Michael and Kirsten O’Hara, $579,900.

Nansemond St. SE, 325-Matthew Wilhelm to James Mark and Allison Taylor Grant, $299,000.

Rockbridge Dr. SE, 560-Robert and Natalie Hackworth to Robert and Jennifer Bragiel Cozad, $247,000.

Spencer Terr. SE, 146-Wilmington Savings Fund Society and the Residential Credit Opportunities Trust to Rashanna Jackson, $409,900.

Tammy Terr. SE, 631-Roberto Moreno to Veronica L. Alvarez Perez Godoy, $340,000.

Wilderness Acres Cir., 22558-Mihir K. and Shefali Patel to Christopher A. and Stacey M. Herring, $749,900.

LOVETTSVILLE AREA

Dutchmans Creek Rd., 11341-Kathleen D. Lash and estate of Agnes T. Davis to Ana Markovic and Vuk Koprivica, $640,000.

Iroquois Lane, 38518-Clayton Properties Group Inc. to Rhett Leroy and Patricia Ann Wade, $452,900.

Rickard Rd., 39320-William Keith and Cheryl V. Brower to Brett and Diana Shirley, $492,000.

Tollhouse Rd., 39317-Maheshwar and Geetha Utterker Reddy to Richard David and Krystal Jean Baranoski, $650,000.

MIDDLEBURG AREA

Madison St. N., 106-Carlos A. Mestre to Michael A. Smith, $400,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Highland Cir., 17054-James and Kenneth Mullen to Christopher Laird and Jamie L. Eddie, $759,000.

PURCELLVILLE AREA

Crosman Ct., 420-Hannah Janney to Daniel M. and Emily L. Wilson, $525,000.

Frazer Dr., 205-Karin Kondreck to Diego A. and Allison Pendilhe, $300,000.

Harpers Ferry Rd., 11407-Daniel and Amy Hodkinson to Justin C. Davinroy, $635,000.

Pintail Ct., 19164-Gregory J. and Donna A. Sayadian to Andis M. and Lisa Sraders, $552,000.

Skyline Dr. E., 520-Richard A. and Karen H. Jimmerson to Michael B. and Melissa Dunkerley, $600,000.

Whispering Springs Ct., 36478-Tyler and Andrea Ruiz to Jason W. and Courtney Peters, $665,000.

12th St. S., 350-Michael Nazionale to Joshua and Rebecca Pitts, $380,000.

ROUND HILL AREA

Avion Sq., 17363-Rebecca B. Stack to Tyler Allen Jarrett and Marina Isabel Vera Tudela, $300,000.

Clover Terr., 35943-Shahla Williams and Brendan Neal Smith to Danielle Leigh Favereaux, $306,000.

Lethridge Cir., 17567-Kathryn M. Glenn to Cristina and Robert Sens, $449,900.

Vancoff Lane, 34930-David A. and Kimberly S. Saville to Vicki A. and Mark S. Fedor, $730,000.

SOUTH RIDING AREA

Cambridge Hill Terr., 25049-Toll Partnership to Myeongseon Seo, $606,095.

Center St., 42744-Nirmal K. Bhatia and Smita B. Compton to Purna Chandra and Anjana Acharya, $633,500.

Demerrit St., 42994-Daniel S. and Nancy S. Bugaj to Stephen J. and Melodie Foley, $440,000.

Dunvegan Sq., 25240-Amit and Archna Vasudeva to Hector and Julie Cruz, $470,000.

Elk Lick Rd., 25670-Samuel and Jenny Hahn to Michael William and Molly Lauren Gabriel, $715,000.

Fretton Sq., 25557-Kristen M. Murphy to Steven W. Thai, $425,000.

Hollybank Pl., 43315-Yi Shu to Robert D. Tuttle, $700,000.

Kershaw Pl., 42540-Melody Farms Corp. to John Folino and Eleanor Luu, $1.1 million.

Mink Meadows St., 43546-Debra Sue Latiolais to Christopher Collin and Abigail Cadematori Bowyer, $440,000.

Ocala Cir., 26223-Joseph Francis Mauk to Hyung S. and Eunsil Kim, $499,500.

Quits Pond Ct., 25605-Elizabeth Mingione to Bobbie J. Pollard, $640,000.

Split Creek Terr., 25221-Jessica G. and George W. Masten to Daniel T. Tefera and Rahel Bekele, $407,000.

Turlough Terr., 25831-Jin Choi to Sean Hopkins, $440,000.

White Cap Terr., 43608-Roger and Jade Tran to Metasebia R. Bekele and Abavneh E. Weldetsadik, $540,000.

STERLING AREA

Applegate Dr., 145-Julia Ann Wilfong to Rami R. Khasawneh, $445,000.

Cabin Branch Dr., 45854-Robert Miller to German V. and Erin K. Rojas, $550,000.

Courtyard Sq., 46944, No. 303-Charles W. and Megan A. Joyner to Margaret Georgia Briggs and Susan Johnson Jacks, $265,000.

Eaton Terr., 46895-Cristina Morris to Connor McNichol, $257,000.

Holly Ave. E., 1307-Roza Omar to David S. Castellon Campos, $435,000.

Leatherleaf Cir., 21759-Seung Lyul and Ji Hye Lee to Ron and Arietta Stevens, $360,000.

Lincoln Ave. S., 503-Jose P. Henriquez Alvarenga to Michael L. and Gina P. Scott, $405,000.

Marcum Ct., 306-Carlos A. Lopez to Ernesto Lafuente Villarroel, $230,000.

Rabbitrun Terr., 46836-Anna C. Perry to Sina and Sohail Sattari, $390,000.

Surrey Way, 21113-Joseph J. and Lora Ann Wehar to Jose Delfos and Mara Amelia Silva, $377,000.

Vermont Maple Terr., 46752-Suu T. Duong to Ralley W. Hong, $345,000.

York Rd. N., 726-Ana M. Roman and Santos R. Escobar to Julio Alexander Sorto Romero, $399,900.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Balls Mill Rd., 6414-New Tradition Properties Corp. to Kelly Mirales, $373,000.

Bob White Dr., 6396-NVR Inc. to Maria Victoria and James Everett Richardson, $590,720.

Catlett Rd., 6281-Johnie G. Horton Jr. to Elizael Morales, $265,000.

Coblentz Ave., 7442-Mary V. and Herbert E. Olinger to Nicholas J. and Stephanie J. Napolitano, $470,000.

Coopers Hawk Dr., 7573-Richard A. and Sally A. Markell to Stephanie L. Raymond and Ian P. Anderson, $640,000.

Duey Rd. N., 303-Wilderness Homes Inc. to Hector Rolando Arriaza, $260,000.

Eldorado Dr., 8384-8384 Eldorado Drive Corp. to Gavin Donald and Alden Denegre Moylan, $375,000.

Fairfax St., 72-Kelsi Sha Yinling to Matthew R. and Eurydice A. Patti, $310,000.

Fort Union Dr., 11692-King Atlantic Homes Corp. to Roger A. Contreras Bardales, $290,000.

Gates Rd., 4660-NVR Inc. to Gerald and Penny Manar, $596,585.

Goldvein Rd., 14109-Robert L. and Deborah S. Blackwell to Robert and Victoria Kibler, $289,900.

Hancock St., 7596-NVR Inc. to Arcadio and Yesenia Leyva, $425,021.

John Marshall Hwy., 12564-Estate of Virginia E. Baltimore and Carolyn E. Baltimore to Rosalio Cabral and Blanca Chavez, $270,000.

Meadowview Lane, 136-Robert M. and Margaret L. Graham to Christopher Hunt, $485,000.

Moore Rd., 5897-Thomas E. and Karen H. Newlun to Joshua W. and Heather F. Glasgow, $400,000.

Old Gray Farm Lane, 5189-Jeffery Yates to Jason and Andrea Chadwick Jenkins, $353,300.

Osborne Dr., 3661-George A. and Patricia I. Mendez to Charles E. and Susan R. Kidwell, $460,000.

Pump House Ct., 2224-Jeremy and Lesley Archer to Robert A. Corp. Jr., $471,000.

Ridge Ct., 419-Timothy Ohlwiler to Austin Sanchez, $246,000.

Sapphire Ct., 252-Elizabeth Strong to Caroline M. Hamann, $391,900.

Sinclair Dr., 5624-Randall D. and Karen J. Buxton to Anna C. and James T. Fortune, $548,900.

Sumerduck Rd., 5461-Leanna M. and Joshua T. Kilgore to Tina Theresa Fisk, $186,000.

Warrenton Chase Dr., 7769-NVR Inc. to Son Hai Tran and Kim Loan Thi Bui, $515,265.

BROAD RUN AREA

Valley Green Dr., 6003-Scott W. and Diane D. McMichael to David J. and Lisa L. Linton, $1.06 million.