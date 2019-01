Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Audubon Trail Dr., 24191-Adam H. and Amanda B. Grimm to Andrea Jeanne Lindgren and John Willerd Baltzel, $675,000.

Blue Flag Terr., 41938-Mary Jo Levin to Keri Murphy, $329,000.

Byrne Meadow Sq., 24701, No. 6-210-Jeffrey B. and Jeanne T. Schanzenbach to Erin Mundinger, $270,000.

Cinnabar Sq., 41895-David M. and Whitney B. Ross to Ahmed Jawad Minhas, $446,000.

Cynthia Terr., 41752-Joshua and Rachel Snell to Christa Shogren, $464,000.

Foley Headwaters St., 42052-David Vinh and Vivian Dang Nguyen to Raheem and Nausheen Khan, $655,000.

Haversham Close Ct., 25833-Paul E. Leffert to Douglas S. and Lisa C. Davis, $735,000.

Inspiration Terr., 41810-Kevin K. McInnish to Elbert G. and Rina L. Mose, $335,000.

Lenah Ridge Pl., 24081-HCA Model Fund to Varalakshmi Katuri and Suresh Velaga, $760,000.

Lynette Springs Terr., 24680-Ashley P. Gregory to Ama Akuffo and Roland Tetteh-Bio, $307,000.

Oak Medley Terr., 25515-Jeffrey D. and Kimberly R. Weller to Abdul and Zohra Razak, $470,000.

Peaceful Terr., 25435-Kamlesh R. Acharya and Sachita A. Sharman to Mohmmad Zahir and Mastoora Saidi, $475,000.

Quickstep Pl., 41919-Jacob and Natashia Overfield to Kamal A. and Alice Bagous, $630,000.

Shorecrest Terr., 42215-Angela Kerkstra to Adam Nelson, $328,000.

Sycamore Grove Pl., 25893-Durga and Vindhya Jarugula to Sharat Chandra Vinjamuri, $623,000.

Vacation Pl., 25443-William and Kristin Ruth Kramin Banker to Jeannette Thatcher, $562,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Aldridge Ct., 4-Jason and Jessica Wippich to Sean R. Rawding, $372,000.

Blue Heron Terr., 20532-Basant N. Elhady to Oumar Diallo and Aissatou Sourang, $396,500.

Butterwood Falls Terr., 20904-Thomas Farr Nye to Weiwei Jian, $475,000.

Chelmsford Ct., 286-Maureen Dunnigan to Jorge A. Melendez and Ana B. Avila Maradiaga, $356,000.

Drysdale Terr., 46598, No. 202-David S. Marin to Erin M. Lester, $255,000.

Fathom Pl., 47771-Refaat Hamail and Kanza Mouafikoune to Marco D. and Stephanie Murillo Cifuentes, $626,250.

Great Falls Forest Dr., 20861-Catherine A. Thoren to Stephen Owen and Kirstie Roy, $698,000.

Hopton Ct., 24-Abraham and Stephanie Avila to Ryan J. Dufrene, $375,000.

Markwood Dr., 214-Jeffrey D. and Lucia V. McMillan to Vivian M. Gutierrez, $525,000.

Miranda Falls Sq., 20841-Ashwin and Sandhya A. Joshi to Aseel Aziz, $500,000.

Potomac Landing Terr., 20353-Victor Eugene Stonebraker and Gwyn Ellen Smith to Daniel Joseph and Cathy Ann McCoy, $703,000.

Scotsborough Sq., 47861-Lisa Alison Spencer to Christopher Ho Chung, $437,000.

Sutherlin Pl., 20648-Eddie L. and Sonya R. Mason to Jason and Christine D. Yeo, $620,000.

West Ct., 2-Robert J. and Stacy T. Kalbach to Miguel S. Ortiz III and Estefania A. Saint, $515,000.

Willowood Pl., 46819-Edward and Marie Dinep to Matthew and Gillian Waterman, $550,000.

Wyatt Ct., 9-Andrew J. Collette and Ayoung Kim to Richard Dillon Boies, $312,000.

ASHBURN AREA

Allderwood Terr., 44145-Ying Song and Donghai He to Mercedes Aggabao, $384,900.

Baltusrol Terr., 43272-Stephen and Diana Herndon to Ermonela and William Virrill, $525,000.

Bishop Terr., 44970-Pulte Home Co. to Gregory O. and Priscilla L. Stroman, $610,000.

Bourne Terr., 44945-Michael D. and Tiffany Yuan Estes to Karrye Shanon Ormaner and Samuel James Whitehead, $371,500.

Cameron Hunt Pl., 21336-Kenneth and Amanda Qiu to Noor Ahmad Yusufzai, $870,000.

Charter Oak Dr., 20400-Shannon L. Burnett to Justin Klunk and Blair Wright, $545,500.

Clearnight Terr., 43268-Timothy C. Faul to Frank Hiemstra and Katie Randazzo, $389,000.

Cornstalk Terr., 20600, No. 102-Michael D. Anthony to Elizabeth Sara Rosenblatt, $200,000.

Dryden Ct., 21768-Tariq Khan to Irina Levshina, $267,000.

Hay Rd., 42799-John V. Cuocci to Saandhya Annapureddy, $436,000.

Hope Spring Terr., 20580, No. 104-Gretchen J. Krause to Morton Howard Kirson, $198,000.

Jarvis Sq., 21815-Jarvis Square Investors Corp. to Michael and Laura Delgrosso, $282,500.

Kiawah Island Dr., 20295-Mike Poterba and Kay E. Mangum to Christian A. and Nazie F. Malayeri Apostolou, $900,000.

Laburnum Sq., 43796-Lewis S. and Valeri J. Kyle to Arin Campbell Chadwick and Irene Yung, $384,500.

Lords Valley Terr., 44019-Charles I. and Lair L. Price to Vasant B. and Bhavana V. Patel, $515,000.

Middlebury St., 20367-David W. Fitzgerald to Joseph B. Delancy and Nicole Janik, $560,000.

Northville Hills Terr., 20056-William J. and Meghan E. Edwards to Chioma Nneka Isiugo, $542,000.

Palmer Classic Pkwy., 19963-Brian Greenwald to Ryan Clark and Christy Peterson, $817,500.

Plymouth Pl., 21466-Kathryn F. Vega to Kartik Vasan, $562,000.

Quiet Walk Terr., 20462-Mi O. and Gerard S. Pan to Radee R. Reynolds, $340,000.

Rising Sun Terr., 44109-Douglas A. and Penny D. Doan to Dong-Hee Bae, $499,999.

Ryder Cup Sq., 43619-Yeasun Yoon to Monica Rossana Behpour, $529,900.

Shady Glen Terr., 44154-James T. and Jennifer L. Ward to Kyle Hewlett, $345,000.

Stanford Hall Pl., 19680-Mark Garzone to Robert Fraziere, $810,000.

Timber Ridge Terr., 21009, No. 204-Robert J. and Wanda A. Zazzara to Herman L. Bryant, $187,000.

Valley Falls Sq., 20451-Barbara L. McFarland to Laura L. McConnell, $485,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

April Mist Pl., 23322-Brian A. and Lia P. Tisler to Robby and Leah Eisenberg, $699,900.

Babcock Terr., 42561-Mustapha Bakhouch and Maria S. Andrews to Jay Yoon and Duri Park, $525,000.

Benfold Sq., 42324-Lisa N. Tempesta to Ashwini Kumar and Nidhi Sinha, $525,000.

Carters Meadow Terr., 23253-Toll Partnership to Saravanan Kalaivanan and Sangeetha Chinnusamy, $546,350.

Courtland Park Dr., 22874-Gary W. and Nicole C. Ace to Samuel W. and Carrie S. Leestma, $670,000.

Dreamweaver Dr., 42568-Corey Michael Solivan and Natalia Cranga to Gurmukh Singh and Amritpal Kaur Virk, $608,000.

Evening Primrose Sq., 23374-Daniel A. Crusan and Linda J. Donato to Dhanush Yalamanchili and Bhargavi Chitneni, $582,200.

Fallen Hills Dr., 23277-Rajendra K.C. and Sravani Koduru to Sasikala Tanjorerajendran, $741,500.

Ghazwa Sq., 43387-Pulte Home Co. Corp. to Athindra P. Gundapuneedi and Bhaskarrao Kommareddy, $485,355.

Goodwin Ct., 21595-Fabrice and Marianne Guillaume to Eric George Vest and Evelyn Marie Omohundro, $630,000.

Hampton Woods Terr., 42274-Leon Mensah to Kyungmoo Ryu, $489,800.

Hillgate Terr., 23504-Lee Anthony and Melinda Nicole Foster to Nicole N. and Patrick Lee Graham, $554,000.

Houseman Terr., 20818-Shawn M. and Alexandra Z. Wilkins to Laouali Soumaila and Marie-Claire Umurenzi, $459,900.

Jessica Farm Terr., 42269-Matthew B. and Jessica S. Simonetti to Jacopo and Rachel Lafranceschina, $501,000.

Legacy Park Dr., 42649-Giancarlo Brizzi to Christopher J. and Patricia J. Coffin, $740,000.

Moss Landing Ct., 42962-Karen Bluitt and Thomas J. Godhardt to Collins P. and Megan O. Tynan, $615,000.

Pennyroyal Sq., 42470, No. 304-Sara E. Shea to Curtis Albert and Sonya Anjali Watts, $210,000.

Ridgeway Dr., 42973-Robert A. and Sharon D. Sabasteanski to Balaji Ramadoss and Hema Manohar, $794,000.

Sandhurst Ct., 42869-Mark and Ramona Boudreau to Anil K. Prabhala and Chandrika R. Lanka, $889,000.

Spice Bush Terr., 23418-Sean P. and Sonya M. Farrell to Eduardo Jose and Jacqueline Marie Oropeza, $500,000.

Trappe Rock Ct., 42650-Stephen M. and Jil Friedrich to Ashley and Evan Antonides, $1.06 million.

Verde Gate Terr., 22743-Farjana Bublu to Kareem M. Petteway, $365,000.

Windy Oaks Sq., 21934-Russell D. and Karyn Lefevre to Joseph M. and Heather M. Decato, $485,000.

DULLES AREA

Box Car Sq., 21978-Richard and Emma Moffett to John Neal Pleasant, $398,999.

Mornington Cresent Terr., 21799-Ranjit Chadha and Deeba Khumar to Albert L. Lazatin, $398,000.

Whitcomb Sq., 45596-Christopher Coulter to Kevin J. Chicca and Grace Perez, $380,000.

HAMILTON AREA

Battle Peak Ct., 17947-Glenn Arnold and Lynn F. Whittington to Jason and Megan W. Gibbons, $560,000.

Hampton Rd., 15929-Mark R. and Christine Vitkus to Maura A. Johnson, $1.01 million.

Saint Paul St. S., 107-Currell S. Tiffany to Michael and Tammy Zukowski, $334,900.

Waterford Creek Cir., 15910-Jeffrey David and Emily Boling Lynn to Carroll S. and Dara M. Brillant, $787,500.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Bellview Ct. NE, 807-Alan A. and Peggy E. Jensen to Joseph A. and Erin C. Digello, $480,000.

Briarberry Pl., 41950-William R. and Rosina E. Farawell to Jeffrey and Jennifer Schneider, $865,000.

Cambria Terr. NE, 1190-Carrie Roncone to Steven Hunt and Jordan Hardy, $423,000.

Currant Terr. NE, 509-Gwen Hall Pangle and Lynn Hall Akbar to Madison Elizabeth Foote, $342,500.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 812-Gaye Dianne Lebonville to Donna Kowalick and Dolores Zemantauski, $185,000.

Edmonton Terr. NE, 558-Michael D. and Rae H. Mitchell to Maged Micheal and Nancy Makary, $427,500.

Golden Larch Terr. NE, 237-Sonia Houde to Rajdip Barman and Rinipal Kaur, $355,000.

Jackson Hole Cir., 43524-Denny Lanier Hylton to Randall E. and Marlene G. Baugh, $925,000.

Magnolia Grove Sq., 19350, No. 303-Estate of Joyce Landon Rahim and Rick A. Rahim to Richard E. and Joann D. Jenikovsky, $249,900.

Meadows Lane NE, 171-Mark L. Provus to Areeque M. Tasneem, $270,000.

Millbrook Terr. NE, 336-Joseph A. and Erin C. Digello to Jose M. and Sandra D. Callejas, $339,000.

Moselle Way, 19115-Omid Andy Berzinji to Eric D. and Shauna-Kay Comforto, $708,000.

Orchid Dr., 18503-James and Meredith Morgan to Sabrina Sherif and Nick Carlos Soto, $707,000.

Riverpoint Dr., 43649-Eric George Vest and Evelyn Marie Omohundro to Osama H. and Mahwish H. Khan, $677,000.

Shadow Terr., 43125-Joseph A. and Jeannine Dipompo to Susan Helsel, $450,000.

Smartts Lane NE, 701-John S. Serry to Jonathan D. and Elizabeth Evans, $582,000.

Spinks Ferry Rd., 43661-Mark B. and Patricia D. Karstetter to Sean T. and Rachel R. Reeves, $645,000.

Tennessee Dr. NE, 1207-Jeffrey D. Shiring to Damon Michael and Tiffany Gowen, $620,000.

Tuckaway Pl., 43608-Randall E. and Marlene G. Baugh to Donald Eugene and Karen S. Kidwell, $1.8 million.

Young Lane, 42287-Jared A. and Andrea L. Melvin to Keith R. and Nicole L. Mulvihill, $705,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Banshee Dr., 40644-Maksim V. and Kristen Mironenko to Kevin D. Riordan and Jennifer Peshoff, $599,999.

Canby Rd., 17654-Robert G. and Lori A. Luther to Robert W. and Elizabeth A. Kidd, $2 million.

Clagett St. SW, 379-Alecia and Mark Moroz to Gerard F. and Sandra G. Johnson, $525,000.

Crescent Station Terr. SE, 245-Anthony V. and Nadine J. Gallo to Maryam Sanjabi, $599,900.

Fairfield Way SW, 504-Craig and Maria Celeste Dunn to Allam A. and Husnara Syed, $610,000.

Gateway Dr. SE, 664, No. 303-Elizabeth F. Kridler to Stephanie L. Ned, $224,900.

Grenata Preserve Pl., 40903-David Stephen and Harriette Lynne Kennedy to Richard and Jennifer Rose Sawchak, $1.76 million.

Mindy Ct. SE, 247-Karl J. and Sudha S. Brown to Michael J. and Lisa V. Elbert, $590,000.

Park Gate Dr. SE, 205-Steven John Snyder to Pedro Juan Sanchez Reyes and Isis Y. Rosado Vazquez, $575,000.

Rockbridge Dr. SE, 568-Frances Duggan and Robert J. Strayhorne Jr. to Alda I. Martinez and Richard Kemp, $315,000.

South St. SE, 227-Marcia A. Mendiguren to Michael Kevin and Kathleen Malone, $257,000.

Steger Pl., 23086-Jonn Nolitt to Barry Vuong and Cynthia E. Menjivar, $824,900.

Wirt St. SW, 701B-William D. and Thelma M. Sargent to John E. and Jennifer K. Gannaway, $299,900.

LOVETTSVILLE AREA

Cooper Run St., 20-Barry E. Hess to Sarah Lewis and Justin Matthew Clover, $415,000.

Harpers Mill Way, 24-Katherine Adams-Inglert to Teri and Clayton Robert, $335,000.

Park Pl., 15-Christopher A. and Sarah N. Young to Raymond M. Botty, $210,000.

Stocks St., 43-Deborah Cahill to Andrew V. and Destinae R. Nacin, $384,900.

MIDDLEBURG AREA

Wildwood Lane, 23334-Ronald M. and Nancy R. Trenti to Patrick and Denise Dyberg, $655,000.

PURCELLVILLE AREA

Ashleigh Rd., 401-Melissa A. Barrack to Wayne C. and Melody A. Hala, $500,000.

Harpers Ferry Rd., 12813-JCB Land Holdings Corp. to David Edward Skrzecz, $329,900.

Leeds Ridge Ct., 408-Steven K. Lindamood to Andrew D. and Sherri A. Jaffee, $414,000.

Misty Pond Terr., 208-Charles Somerby Rossi to Matthew Daniel and Kirsten Elise Hilsdorf, $420,000.

Savile Row Terr., 811-Charles Theodore and Judith Mary Tolhurst to Wendy E. Saunders, $395,000.

Sutton Dr., 37756-Kevin A. Coons to Cynthia Anne Burns, $438,900.

ROUND HILL AREA

Airmont Rd., 18421-Klaus Helmar Ochs to Aaron and Alyssa McCleary, $950,000.

Cedar Bluff Ct., 17300-Travis E. and Jennifer M. Sullivan to Jason M. and Gina M. Brown, $419,000.

Harry Byrd Hwy., 34860-Joni E. Constantine and Douglas G. Hollingsworth to Ryan T. Perkins, $473,500.

Main St., 30-Kenneth E. and Teresa M. Holtzman to Christopher S. Gabriel and Courtney A. Bedrin, $449,900.

SOUTH RIDING AREA

Avonlea Dr., 24916-Allan and Josette Rogers to Kaushal K. Shah and Nehalkumar R. Thaker, $628,000.

Bryson Dr., 25391-Ryan and Kristen D. Weaver to Deepak R. and Sushma P. Bista, $375,000.

Chiswick Terr., 43039-Eric and Jennifer L. Tester to Jose Antonio Badani Chanove and Heidi Lara, $363,000.

Edenfield Lane, 25245-Nicholas J. and Kathleen G. Polizzi to April and Patrick Finnigan, $677,000.

Francis Sq., 43074-Ravikumar Veerasamy and Sasikala Seethapathy to Lisa and David C. Bouzon, $392,000.

Harvest Horn Way, 42530-Chang Shu to Nidal H. Hadidi and Samah M. Tayyem, $800,000.

Katling Sq., 43455-Charles D. and Fiona Louise A. Brown to Hatnyam Batbayar, $415,000.

Lighthouse Pl., 43200-Deborah Leigh Golden to Alan and Vanessa Ogilvie, $650,000.

Mandolin St., 42517-Federico B. and Antonia Rizel Serrano to Charles Kim and Christine Park, $710,000.

Mountcastle Dr., 43427-Kyung H. and Katie Heekyung Choi to Madhavi U. and Upendra N. Agashe, $840,000.

Pamplin Terr., 42902-William Pitt Rodgers Jr. to Miguel Palma and Natasha Eileen Nowak, $367,750.

Sand Pine Pl., 42282-Estate of Teresa Ann Moloian to Seyed Behzad Riazi, $645,000.

Tippman Pl., 43019-Jody D. and Ronaele A. Penrod to Saleh Duhaiman and Bedor Alyahya, $533,000.

STERLING AREA

Autumn Olive Way, 206-Duncan and Jodi Sutton to Adel Shenouda, $505,000.

Cameron St. N., 211-Brian C. and Carrie V. Hanna to James and Breanne N. Williams, $442,000.

Chase View Terr., 46602-Jeffrey S. McClelland to David A. Hertzberg, $425,000.

Ironwood Rd. S., 1011-Estate of Helen T. Baldwin and Cheryl Wachter to Carlos Rodriguez Echeverria and Reina Amador, $360,000.

Leatherleaf Cir., 21746-Ravikiran V. Yarlagadda and Praveena Machineni to Matthew J. Heffernan and Teresa M. Castellano, $368,000.

Mayapple Pl., 21170-Francis and Michelle Janelle McEyeson to Jonathan R. and Robin Beasley, $657,000.

Ramsgate Ct., 1046, No. C-Hibah E. Qubain to Yousufur Rahman, $245,000.

Saint Charles Sq., 94-Colby B. Cooman to Adam Verdecchia, $243,000.

Silverleaf Dr., 239-Andrew Jenkins to Jason C. Fortier, $435,000.

Tamarack Lane, 411-Daniel and Sherry Swehla to Eric Thomas Fargo, $535,000.

Woodmint Terr., 46734-Lincoln W. Griswold to Luis Ivan Campos Soriano, $372,500.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Allison Marshall Dr., 5131-Steven K. and Barbara N. Albrink to James P. and Toga A. Tuite, $625,000.

Beechtree Dr., 5491-David C. and Kelly A. Stone to Justin D. and Crystal R. Galloway, $450,000.

Blake Lane, 10847-Dustin M. and Brittney L. Smith to Dakota Morgan Butcher, $289,000.

Breezewood Dr., 246-Tammy M. Coughlin and Thomas J. Foley Jr. to Matthew Boyer Griffin and Kandace Rene Rusch, $389,000.

Clarkes Rd., 10003-Saberton Co. Corp. to Daniel J. and Heather M. Smith, $455,000.

Dockside Dr., 3683-Lakeside Homes Corp. to Joshua Paul Kegg and Lisa Anne Hill, $549,900.

Elk Run Rd., 9404-Argent Development Corp. and Ferngate Investments Corp. to Gregory D. and Linda S. Gray, $305,400.

Faiths Way, 3105-Daniel and Cami R. Herndon to Oluwakemi S. and Jeff A. Jadryev, $425,000.

Fort Union Dr., 11691-Kevin W. and Jeanie Baum to Francisco Rivera Gutierrez and Emma Y. Perez, $245,000.

Frazier Rd., 68-Kathleen Cassedy to Michael and Andrea Santos, $385,000.

Graystone Rd., 5247-Surrey House Corp. and Argent Development Corp. to Zachary Hancock and Summer Jeanne Crawford, $425,000.

Joy Ct., 3061-NVR Inc. to Joseph and Jennifer Hofman, $559,625.

Lake Anne Ct., 6859-NVR Inc. to Susan LeFrancois and Gregory Harris, $588,365.

Logan Jay Dr., 9699-J. Donald and Sarah G. Morris to Tara Darlene and Brandon W. Marshall, $355,000.

Meadow Lane, 7105-Richard A. Lake Jr. to Mark C. and Tabitha M. Supernaugh, $419,900.

Morgans Bluff Dr., 4661-John D. Metz to Laura J. Gilliard, $399,900.

Old Woods Rd., 3648-Cynthia D. Bullard to Joseph M. and Roxan E. Waluk, $450,000.

Prospect Ave., 9188-Edward V. Stevens to Richard James Gritter, $297,000.

Ridgedale Dr., 7286-Allen Kent and Dianne Patterson Kwiatkowski to Amir Salahy and Hannaneh Rezaeian, $412,000.

Royal Ct., 170-Patrick D. and Leigg A. McPartlin to Brian Layton and Bridget Ann Scarbrough, $379,900.

Settlers Ridge Rd., 7001-John F. and Anne Bailey to Kelly A. Stone, $359,900.

Tilia Lane, 11513-Curtis M. Blansett and Cathy M. Hoffman to Melissa D. Fisher, $330,000.

Wankoma Dr., 129-Paola R. Martinez Narvaez to Adrian Cruz Zavala, $165,000.

Wellington Dr., 7962-James A. and Marilyn K. Ottevaere to Norman R. and Alison D. Brewer, $635,000.

Willow Pl., 6161, No. 202-Jaime Theresa Stratton to Robin E. Macklin, $150,000.

BROAD RUN AREA

Sarah Lane, 6080-Margaret M. Sanders to Stephen Michael Ponce and Blake Elizabeth Christian, $640,000.

POWELLS CORNER-WILLISVILLE AREA

Parker St., 1155-Frances T. Wright and James P. Triplett to Nancy Jean Funston, $225,000.