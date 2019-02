Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Balmoral Glen Ct., 24908-Cassie Lynn Dulany to Richard and Vicki W. Socia, $714,990.

Brook Grove Dr., 41039-Rohan and Urmila Oberoi to Michael and Keri Cook, $750,000.

Canary Grass Sq., 42189-Lexicon Government Services Corp. to Eun Young and Dong Hwan Ki, $387,000.

Cordgrass Cir., 41792-Jesse Bourque Jr. and Vonda S. Helbert to Nicholas P. and Paula M. Thompson Napoli, $700,000.

Destination Sq., 25241-Blake C. and William M. Rushing to Jeffrey L. Hughes and Julie E. Ayers, $474,900.

Grazing Ct., 26070-Christopher D. and Pamela George to Michele M. and Benjamin J. Bernocco, $627,500.

Hornfels Ct., 24793-David D. and Diana Marie-Brandes Fridell to Nadir Khan and Quratulain Javed, $742,500.

Lenah Run Cir., 40694-James T. and Karen Harman to Jeffrey D. and Katsiaryna Shiring, $880,000.

Mineral Springs Cir., 25074-Curtis A. and Diane W. Scott to Elizabeth Ellis and Maria Odette Pereira, $600,000.

Owl Creek Dr., 24997-Robert P. and Colleen L. Reed to Laurel and Raghunandan Janardhan, $580,000.

Pepperbush Pl., 42050-Abdul M. and Masooda Azad to Janny and Erik Ho, $605,000.

Racing Sun Dr., 25894-Sudhir Pragada to Rama C. Srinivasan, $388,000.

Spanglegrass Ct., 41011-Pulte Home Co. Corp. to Tahir Khan, $939,990.

Terrazzo Terr., 42245-Fergus Kelly to Pierre Vainqueur, $270,000.

Wrens Landing Ct., 24330-Toll VI Partnership to Sedica Sawez and Richard James Costello, $711,454.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Broad Run Dr., 20009-Larry C. and Paula L. Lockhart to Ihab Mohammad and Marilu Chavez Ravelo, $489,000.

Cedarhurst Dr., 46510-Robert T. and Sally Jo Weber to Stanley W. and Kathleen B. Pawlowski, $530,000.

Doncaster Terr., 20449-Albert K. and Laura G. Iguchi to Vahagn Danielyan and Ani Avetisvan, $479,900.

Dulany Ct., 29-John A. and Leslie A. Dow to William Matthew Heremes, $326,500.

Forest Overlook Ct., 20667-Parisa and Mehdi Grayeli to Edgar and Heather M. Sobalvarro, $747,000.

Hammerstone Way, 47762-Amir Fereidoon and Farah Defaie to Arup and Kajali Paintal Goswami, $798,000.

Keswick Sq., 46771-Ernest E. and Amy C. Stellings to Sunniya Sudhuzai, $480,000.

Millwood Sq., 21219-Theresa Balintfy and Aaron M. Lee to Eric and Elizabeth M. Hess, $442,000.

Newfield Pl., 46398-Lana M. and Gregory R. Hunanian to Steven B. and Katarzyna M. Shaw, $584,000.

Rock Falls Terr., 47322-Lory and Nicole Empie to Lisa Gomez and Erik N. Storm, $480,000.

Sharpskin Island Sq., 47574-Babak Kimiayi to David G. and Kristen E. Lincoln, $440,000.

Tanglewood Way, 20584-John C. and Hae K. Timmerman to Majed J. Abdelhadi, $636,000.

Willowood Pl., 46839-Brian C. Patterson to Eric J. and Krista S. Dudenbostel, $624,990.

ASHBURN AREA

Abram Terr., 19936-Won Tae C. Kim and Kyong S. Kim to Michael J. and Suki Bunty, $600,000.

Ardmore St., 43301-Jonathan W. and Adrienne L. Ticehurst to Kim Molitor Stummer, $492,000.

Beechwood Terr., 20301, No. 200-Jenilee N. Belanger to Karolyn Bako, $185,000.

Blacksmith Sq., 43553-Robert B. Milstead and Vincent S. Hawkins to Petar Nyagolov and Ivana Dorgovska, $383,000.

Brae Terr., 45061, No. 102-Travis W. and David H. Castleman to Tyrone and Kimberly Jane Richardson, $280,000.

Cedarpost Sq., 20933, No. 300-Karimuddin Mohammed and Sanam Nawaz to Jatinder Pal Singh, $210,000.

Chesterton St., 42972-Zachary R. and Nicole L. Detweiler to Ricardo Tjan and Alena Panfilava, $575,000.

Cog Hill Terr., 43759-Deborah A. Price and William D. Badger to David Steven Olesky and Jamie Pauline Clem, $615,000.

Crew Sq., 20121-Alexandre David Santos to Kylie McCracken and Christopher Kinney, $400,000.

Fullerton St., 43351-Lu Win Chaw to Ronald Greene and Colette Goldstein, $485,000.

Greenbrier Ct., 21224-Kevin C. and Tiffany A. Hunt to Mason J. and Laura Pearl Smith, $736,000.

Hickory Corner Terr., 43890, No. 107-Melek and Evan Anthony Grimaldi to Chandrasekhar Kancherla and Manju Kotakonda, $285,000.

Hyde Park Dr., 21942-Russ A. and Carol S. Lefchak to Oscar Rene Guzman-Rivera and Alexandra Litchfield-Satana, $870,000.

Kathleen Elizabeth Dr., 43246-William C. and Ann M.S. Childress to Steve Digby and Esmeralda Massih, $750,000.

Killawog Terr., 20851-David Ray and Joanna Musick to Leah Millicent and Larry Wayne Lutz, $495,000.

Livery Sq., 43376-Jason J. and Tina M. Humbert to Shawnda Hunt Howard, $455,000.

Maltese Falcon Sq., 44475-Nancy C. Loscar to Barbara L. McFarland, $460,000.

Middlebury St., 20470-Melinda Heavener to Kundan and Akriti Shrestha, $630,000.

Northville Hills Terr., 20087-Ryan P. Clark and Christy M. Peterson to Christopher E. and Sarah E. Kelley, $540,000.

Potter Terr., 44481-Elizabeth P. Rogers to Yecenia and Gabriela Carrillo, $360,000.

Rainsboro Dr., 20757-Ricardo A. and Cassandra L. Matos to Nicholas and Melissa R. Jacklin, $605,000.

Romans Dr., 21645-Heather C. and Richard L. Malam to William Travis Prim, $350,000.

Shehawken Terr., 44259-David J. Newman to Jessica Coulter Rehe, $485,000.

Stonehill Ct., 20419-Craig A. and Amy K. Hartman to Thomas J. Sevier, $715,000.

Woodworth Ct., 43789-Larry W. and Leah M. Lutz to Lien K. Lam and Kieu Phuong L. Nguyen, $699,900.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Breitling Terr., 22168-Pradeep Kumar Reddy Chenreddy to Jin Hyoung Lee and Hyung Jee Shim, $480,000.

Chelsy Paige Sq., 22113-Best Hudson Realty Corp. to Omar Afzal and Sara Gohar, $495,000.

DeSoto Terr., 42512-Nakhleh Jack and Eleni Giorgianna Louh to Natalya and Frederick Bondole, $500,000.

Evergreen Ridge Dr., 23212-Loudoun Valley Associates Partnership to Anil Koninty and Shailusha Baradi, $630,000.

Field Station Terr., 21550-Suzanne M. Watson to Jeremy R. and Molly A. Pierce, $370,000.

Grahams Stable Sq., 42394-Tiffini Mason to John Yelverton, $615,000.

Hanworth St., 23261-Kristen Ann Fuoco to Subramanyam Lethakula, $550,000.

Higbee Lane, 23358-Christopher Cwalina to Christopher J. and Carmen P. Quenga, $645,000.

Hollyhock Terr., 42518-Stefanie A. Hale to Shibani Das, $284,000.

Hunters Green Sq., 43088-Linda Miller to Debra S. and Robert S. Naftal, $475,000.

Kingsdale Terr., 23565-Jose Javier Cruz Sedano to Annette Meenkyoung Chun, $470,000.

Logans Ridge Terr., 23493-Joseph M. Pfeiffer and Carmen R. Efre to Zoraida Tarifa-Pardo, $419,500.

Potomac Trail Cir., 21103-Bruce A. McGregor to Srujender Guntakandla and Saritha Yanala, $750,000.

Rosalind St., 42499-Tariq and Neha Malhotra Mangru to Pankaj Kumar and Vandana Singh, $645,000.

Schenley Terr., 21895-Pankaja and Ashok Gatuku to Srinivasa Prabhu Vebbai Javachandran and Usha Gandavalli, $443,000.

Stone Hollow Dr., 22054-Jeremy Craig and Megan Lee Burton to Venkatapathi R. Aluri, $790,600.

Twinleaf Dr., 42708-Angela M. Heller to Katherine Amanda Barton, $469,900.

Wealdstone Terr., 43174-Oheneba Boateng to James J. Isaac III, $423,000.

DULLES AREA

Adelphi Terr., 22921-Lourdes C. Miranda to Carlos M. Santiago Arreaga, $410,000.

Colonnade Terr., 45805-Vishav Ranjan Singh and Wishawdeep Kaur Saini to Sreejith Madhusoodanan Padmajadevi and Swapna Radhakrishnan, $415,000.

Potomac Hill Sq., 23029-Bradley W. and Marissa J. Glinkerman to Jaime A. Rodriguez Guevara and Roxana E. Guzman, $385,000.

HAMILTON AREA

Colonial Hwy. E., 253-Hunt Country Fine Homes Corp. to Kenneth Roads, $425,000.

Mandileigh Lane, 16646-Cynthia A. Burns and John E. Keane Jr. to Mark and Nadia Armentrout, $799,900.

Taylor Rd., 17939-Jason A. and Rhodaline D. Tootell to Sharon A. and Martin A. Gavin, $915,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barksdale Dr. NE, 1243-Thomas Wesley and Jill-Veronique Dunn to Michael F. and Amanda E. Compton, $525,000.

Bugle Ct. NE, 111-Caitlin K. Banks to Jillian Elizabeth Daley and Ian Winston, $545,000.

Catoctin Cir. NE, 104-Equity Trustee Co. to Justin and Katelyn M. Ashooh, $440,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 718-Estate of Jane P. Stewart and Robert A. Stewart to Eugene and Robin Karr, $282,000.

Diamond Lake Dr., 19330-Amanda R. Wilkins to Jay Yoon, $260,000.

Hunter Pl., 16319-Charles E. and Simone Henrich to Salahuddin Mahmood, $660,000.

Jennifer Ct. NE, 504-Farad and Mahin Z. Kashani Farzadfar to Richard B. and Emma J. Moffett, $425,000.

Marshall Dr. NE, 916-John F. Gulick to Laura and Christopher Olien, $459,000.

Merchant Mill Terr., 43560-Timothy J. and Ruth Runkel to Warren and Carla Callis, $657,000.

Millwright Terr., 43480-Sushil K. and Meenakshi Baluja to Srinivasarao Bathula and Aparna Somepally, $610,000.

Newton Pass Sq., 19420-Wendy A. Barone and Anthony E. Scarpinato to Douglas F. Bliss, $313,000.

Pershing Ave. NW, 24-Charles W. and Colleen P. Zachmann to John Malmgren and Alyse D. Weaver, $425,000.

Riverpoint Dr., 44221-Sreesatya Saileela Peramaneni and Rakesh J. Boyapati to Peri McMeans, $825,000.

Sierra Springs Sq., 18493-Michelle Meunier to Jason Thomas Andrews, $415,000.

Sparkleberry Terr. NE, 402-Thomas E.S. and Luisa A. Nazzaro to Rogaiyah Hamideddin, $374,900.

Stable View Terr. NE, 329-Tannis Enterprises Corp. to Cody Lee O’Donnell, $347,500.

Tracy Ct. NE, 405-Eric K. and Juanita S. Knutson to Joshua J. and Mary J. Little, $574,888.

Vista Ridge Dr. NE, 711-Patricia and Anthony Sipher to Shafiullah S. and Samina S. Almeher, $640,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Ahlerich Pl., 19791-Drees Homes of DC Inc. to Scott Charles and Yvonne Stella Hershberger, $709,710.

Breckinridge Sq. SE, 405-Sean B. and Amanda Yarborough to Ryan B. Wilson and Blake Ashwell French, $335,000.

Clubhouse Dr. SW, 125O, No. O9-Matthew Elliott to Darcy Steiner, $182,900.

Dry Mill Rd. SW, 102, No. 1-Joshua Dean Weitz to Michael R. Dunn, $188,000.

Foxridge Dr. SW, 354-Elliott and Valerie Barnes to Mary K. Varney, $460,000.

Gateway Dr. SE, 672, No. 611-William D. Traitor to Aaron and Anna Jane Ridgers Kinworthy, $160,000.

Hampshire Sq. SW, 150-Thomas Alvin and Shiho Norris to Daniel P. Kelley, $369,000.

Loudoun St. SW, 243, No. 243D-Ryan Shepperd to Gwen Hall Pangle and Lynn Hall Akbar, $199,000.

Nansemond St. SE, 357-Kathy D. Tribby to Wilfredo Gudiel and Marta Hernandez, $270,000.

Pink Azalea Terr. SE, 315-Andre D. and Anisa S. Arman to Daniel A. Trizarry and Panha Power Nith, $430,000.

Shana Dr. SE, 105-Sandra S. Marsh to Douglas and Emily Emerson, $554,900.

Spencer Terr. SE, 209-Christopher T. Campbell to Charles D. and Andrea C. Vaughan, $435,000.

Sunset View Terr. SE, 506, No. 205-Craig Freme to Mensud Beganovic, $197,000.

White Pl. SW, 1012-John S. and Janet B. Arnold to Robert Camp, $439,900.

LOVETTSVILLE AREA

Barbara Ellen Pl., 20-Christopher Raymond and Michelle L. Rancourt to Jonathan O. and Sayon A. Robinson, $399,000.

Fox Meadow Dr., 7-Christopher S. and Jennifer Painter to Geri Pulaj, $426,900.

Milltown Rd., 13120-James M. and Jean M. Crunk to Michael P. and Amelia J. Polcha, $694,500.

Potterfield Dr., 3-Karen Hatcher Russell to Jessica N. and Jamie Christopher Woolwine, $390,000.

Tankerville Rd., 40738-Keith Lee Furr to Todd S. and Stephanie M. Soos, $625,000.

MIDDLEBURG AREA

Hunt Ct., 5-Joyce I. Sowa to Brian T. Lynch and Lois A. Tuohy, $400,000.

PURCELLVILLE AREA

Airmont Rd., 18688-James T. Ogden to Iwan P. and Dalila C. Sewberath Misser, $385,000.

Cooksville Rd., 37766-Gabrielle H. Recinos to Jesser L. and Hayley Elizabeth Bounemour, $365,000.

Falls Chapel Ct., 405-Claudio J. and Lois Solorzano to Mark S. and Roseann M. Martin, $650,000.

Ivy Hills Terr., 150-Thomas J. and Olga Alario to Nayil Alam and Syeda Farah Kutub, $413,000.

Loudoun Heights Lane, 37064-John S. Decamp to Chad J. Davis and Natalie Martz, $330,000.

Mountain Rd., 13743-Kurt Lautenschlager and Melanie A. Burnham to Linne M. Willis and James F. Keller, $599,900.

Shelburne Glebe Rd., 19813-Nancy L. Horton to Virgie Childress, $47,102.

Woodbine Ct., 816-Gary K. and Brenda J. Redding to Jacob Weston and Yunbo Heater, $555,000.

ROUND HILL AREA

Cleveland Park Dr., 17711-Rodney Shelabarger to Robert W. Kemner, $430,000.

Lethridge Cir., 17430-Robert J. and Beverly D. Carlson to Sharon E. Rauch, $420,000.

Saint James Dr., 35535-Kane Wagner and Holly Noel Gyovai to Lindsay A. and Joseph A. Mellone, $535,000.

Sullystone Lane, 18971-Donald Shoff and Judith Lanier to Robert R. and Susan F. Colwell, $825,000.

SOUTH RIDING AREA

America Sq., 25603-Donald R. and Jean M. Miller to Safa Ismael, $522,000.

Beach Pl., 25268-Raja W.T. Hamilton to Nadir Shafiyev, $500,000.

Casale Terr., 25502-Rishi Raj and Kusam Bhatia to Soumya Parida, $346,990.

Corcoran Lane, 43070-Shane Bates to Robert B. Taylor, $574,900.

Feltre Terr., 25474-Eun Kyung and Inchul Jang to Umesh and Shuchi Wason, $420,000.

Freedom St., 42803-David N. and Kathryn C. Humphries to Deepinder K. Sandhu, $533,000.

Hubbard Sq., 43520-Andrew David and Mary Rodgers Henley to Nishant C. Kapoor and Angel Sagar, $456,000.

Kettle Lane, 25382-Yungkeung Wong and Weiping Le to Kristopher and Shannon McCarty, $705,000.

Longworth Terr., 42767-John E. Bazyk Jr. to Jose Nehemias and Pamela Wong Alvarado, $345,000.

Maverick Lane, 43694-Christina B. and William H. Campbell to Abdirahman Shariif and Fatma Abdirahman Hussein, $669,000.

Nicklaus Lane, 43337-Rosanne M. and Craig R. Garant to Kelly Marie and James Rober Cella, $629,900.

Polenta Terr., 43344-Rajeswari Lakshminarayanan to Anirudh S. Potdar and Supriya Murudkar, $525,000.

Rocky Gap Ct., 25601-P. Krister and Angela H. Killinger to Parth H. Patwari and Mirjam Kothari, $1.1 million.

Shultz Terr., 25150-Johnathon Lee and Lynn Bunch to Yashib John Alfonse and Zeeshan A. Gill, $355,000.

Valiant Dr., 43244-Raynold and Melissa J. Sylvain to Harish Vadali and Sree Lakshmi Mahali, $735,000.

STERLING AREA

Balsam Rd. W., 220-Loudoun Habitat for Humanity to Said Yesli and Leila Ammouche, $305,199.

Cardinal Glen Cir., 307-Mohammad S. Ebrat to Mohan Prasad and Rajani Joshi, $517,500.

Clarion Terr., 46878, No. 101-Margaret Peto Crump and Judson M. Peto to Vinny Nguyen Gerald and Tuyen T.N. Pham, $200,000.

Cottage Rd. N., 176-Charles Paul Bordovsky to Maritza Gaviria and Selene Chaparro, $331,800.

Greenfield Ct., 242-Brian J. Terrebonne Jr. to Amber Chrobak, $320,000.

Jefferson Rd. E., 1303-Homayoun Vazan to Arshad Iqbal and Zamab Kayani, $400,000.

Lincoln Ave. N., 206-Sandra J. Swarr to Colin P. and Noemi O’Donnell, $331,770.

Park Hill Lane, 103-Scott P. and Helen R. Pafumi to Francisco J. Torres and Jose Dolores Torres Zavala, $402,000.

Rheims Ct., 10-Richard L. and Cheryl M. Anderson to Karan Singh and Emily Hershorn, $417,000.

Salisbury Ct., 1024-Paul M. and Elizabeth Claeyssen to Motaleb Hossain and Farjana Rahman, $289,900.

Sugarland Square Ct., 20-Thahn Hai T. Nguyen and Tuong-Oanh Nguyen Lam to Shannon L. and Myisha D. Fuller, $300,000.

Trumpet Cir., 46836-James and Nadine Womack to Inoussa and Harvey Wendyam Kabore, $370,000.

York Rd. N., 715-Bashar and Jawaher Islam to Carlos A. Sorto Melendez and Yaneth M. Iraheta Sorto, $434,990.

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc.

Amber Cir., 275-Sean M. Walz to James S. and Angela M. Hayostek, $370,000.

Auburn Mill Rd., 7398-Ryan and Melissa McKinley to Mary and Michael Anthony Alipio, $455,000.

Blackwells Mill Rd., 13363-Charles E. Detwiler Jr. to Ronald W. Smith, $385,000.

Bob White Dr., 6344-Agustin and Sabrina Yvette Andrade to Steven Marshall and April Lyn Young, $685,000.

Cobbler Mountain Rd., 3980-Regina A. Podolski to Gerald A. and Ana N. Thomas, $610,000.

Culpeper St., 130-Brian Ferrell to Andrew R. and Fiona J. Welch, $450,000.

Dumfries Rd., 4711-Anthony J. and Sylvia Broderick to Louis I. Klepitch Jr., $535,000.

Firethorn Lane, 6008-Jennifer Austell Wolfson to Edward H. Edens IV:, $715,000.

Fox Run Lane, 5351-Robert L. and Sandra R. Jenkins to Todd Matthew Wallce and Rebecca Anne Wallace, $455,500.

Gates Rd., 4650-NVR Inc. to Lindsey and Chadwick Pressey, $671,570.

Hazelwood Ct., 7333-Brandon S. and Kristina D. Hunley to David Van Joseph and Keli Lyn Haddad, $400,000.

James Madison Hwy., 9212-Estate of June Spicer and Thomas E. Spicer Jr. to James E. Jenkins, $262,000.

Kettle Creek Dr., 8000-Victoria Simpson to Thomas J. and Alisha J. Ames, $650,000.

Lancia Ct., 6622-Elliott H. Diamond to Frank J. Hribal and Christina Biser, $222,000.

Logan Jay Dr., 9726-Justin Lee David Foster and Kendra Hope Bowmaster to Charles and Gisela Sturzenegger, $335,000.

Merry Oaks Rd., 5634-Eastwood Management Corp. to John E. and Kelly M. Andrews, $325,000.

Osborne Dr., 3709-George Goletz to Jonathan D. and Emily McCrillis, $520,000.

Raider Dr., 5648-Troy F. and Karen M. Scroggin to Travis G. and Ashley F. Maynard, $329,900.

Rogues Rd., 8266-Dana Goff to Jobie Wright and Desiree Streyle, $345,000.

Sandstone Ct., 6823-Paul G. and Lisa A. Henke to Monica Lynn Adams, $588,000.

Stuart Cir., 7302-Van Todd and Ursula Leinbach to Wilson B. and Lindsay W. Caspari, $389,000.

Tucan Ct., 7364-Scott T. and Nicole M. Russell to Jeffrey D. and Julia A. Burlette, $600,000.

Waterloo Rd., 635, No. 233-Jay Chato and Kathleen Mary Modolo to Daren and Cindy A. Snow, $155,000.

Whites Mill Lane, 6443-James K. and Johnese K. Burtram to Earl Frederick and Katherine M. Vogler, $505,000.

Windsor Retreat, 5840-C. Michelle Hughes and Robert Michael Bloebaum to Benny and Jenny Gonzalez, $576,000.