Loudoun County

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Audubon Trail Dr., 24000-Mark J. and Amy E. Tobias to Robert A. and Stacey Lynn Smallfield, $694,000.

Byrne Meadow Sq., 24620, No. 300-Lagayla R. Berry to Irene S. Lee, $246,600.

Carbonate Terr., 24776-Daniel L. and Megan M. Kramer to Abdul R. and Naseem Sirhandi, $463,000.

Coats Sq., 24857-Robert B. and Ashley Elizabeth Farrell to Daniel J. and Teryl R. McElhenny, $377,500.

Diabase Sq., 41849-Shamsher S. Pawar and Preetinder K. Aulakh to Samip M. Shrestha and Richal Pradhan, $460,000.

Great Berkhamsted Dr., 25007-Stephen Jude and Revegene L. Moran to Gina Sharada Nadira Udit, $634,900.

Lenah Ridge Pl., 24089-HCA Model Fund 2015-8 Northeast Corp. to Nicholas Andrew and Nancy Ruth Sherwood, $899,990.

Onyx Terr., 42285-Christine Thompson to Mark Joseph and Jessica Nicole Brier, $325,000.

Prairie Grass Dr., 24767-Kevin S. and Kristin E. Boteler to Maggie Nguyen and Phuong Thi Tran, $635,000.

Sheffield Forest Dr., 41145-Peter H. and Christine K. Kim to David W. and Kacy G. Martin, $775,000.

Ware Ct., 41521-Hua Yu to Suresh Nachimuthu and Meenakshi Suresh, $685,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Abington Terr., 46743-Paul and Heather Disney to Yangyi Li, $446,000.

Bickel Ct., 53-Matthew Kuhfuss to Rachad C. Davis and Katherine D. Miller, $326,000.

Carlyle Ct., 46580-David Charles Maddox to David and Dena Robinson, $601,000.

Chelmsford Ct., 271-Kevin H. and Holly Thi Lefurge to Eric Adam Eiler, $371,000.

Hampshire Station Dr., 46486-Edward A. and Bonnie L. Erickson to Eric and Angela R. Vela, $625,000.

Longbank Ct., 20681-Gregory Dean and Juanita Guadalupe Lee to Ziya Hakimi Gooranabadi and Shirin Sharael Mavaneh, $625,000.

Millwood Sq., 21218-Munther G. Al Awamleh and Maha Y. Shatat to Syed T. and Syed M. Raza, $438,000.

Planetree Forest Ct., 20888-Derek Fugh and Lillie Wang to Ibrahim Moiz and Sadaf Iqbal, $730,000.

Royal Palace Sq., 20751, No. 315-Virginia W. Dodge to Catherine Judy Gray, $295,000.

Stillhouse Branch Pl., 20360-Jian Yang and Hua Li to Syed Hasan Jafree, $797,500.

Terrie Dr., 304-Roger A. Moskey to Albert Lingelbach Jr., $465,000.

Waterbeach Pl., 20813-Paul K. and Barbara A. Lough to Joseph Adam and Elizabeth Ashley Cristofaro, $600,000.

ASHBURN AREA

Adare Manor Sq., 44404-Charles E. and Patricia J. Cole to Margaret H. Creel, $495,000.

Balmoral Terr., 43698-Sameer and Munira Ismael to Amit and Anjiline Sirsikar, $450,000.

Bethpage Ct., 19845-James F. and Jeanne K. Mullahy to Matthew P. and Lucksananan B. Kratky, $825,000.

Charter Oak Dr., 20392-Christopher and Katherine McCall to Richard L. and Lisa A. Holden, $575,000.

Choptank Terr., 43974-Douglas E. Metz Jr. to Hema Venkata Nara Rajesh and Samarthany Vemuri, $385,000.

Cornstalk Terr., 20593, No. 102-Diane Rodecker to Hong Xiang and Guoping Li, $270,000.

Dubois Ct., 21263-Kimberly Anne and Douglas T. Hathaway to Chao Nan Tsai and Shiow Jiuan Hwu, $700,000.

Fenwick Dr., 20746-Cary A. and Angela M. Cusumano to Christopher R. and Mary Ann Pelczar, $615,000.

Frogtown Way, 44242-Luis A. Salcedo and Maria M. Salcedo-Baez to Lakshmi Purushothaman and Ranapratap V. Chegu, $479,000.

Harroun Terr., 21783-Alain De Leon to Dileep Paul Benjamin, $440,000.

Hope Spring Terr., 20590, No. 205-Roland and Marion Tulino to Maryalice Canady, $389,800.

Keiller Terr., 42720-Lee C. Hall to Zhewei Zhang, $520,000.

Kings Arms Sq., 44006-Elias O. Udechime to Tuan and Helen Hien Nguyen, $356,500.

Leier Pl., 20291-Von David and Mary Murphy Pelot to Angela Caulfield, $469,900.

Maiden Creek Ct., 43989-John Jay and Jennifer Musso to Donna K. Utley, $676,000.

Misty Meadow Ct., 20815-Robert W. and Elizabeth A. Kidd to Kevin M. Reilly, $827,800.

Natalie Terr., 44098, No. 302-Daniel Carvill to Elena Lau Ayllon, $287,500.

Paget Terr., 44167-Niknam Refahi to Vefik Turkoglu, $430,000.

Presidents Cup Terr., 20011-Angelo A. and Jennifer S. Santos to Gerardo Castillo Flores and Norma Lilia Jaramillo Santillan, $550,000.

Roaming Shores Terr., 21051-Sudhanshu and Revathi Sinha to Vibhor Mohan and Vidhi Shah, $525,000.

Snowshoe Sq., 20576, No. 101-Carolyn J. Stirner to Pierre D. and Laurie E. Brousseau, $308,500.

Tannahill Terr., 20655-Abraham and Omar Perez to Ramesh B. Gutta, $429,900.

Timber Ridge Terr., 20950, No. 202-Sejal Gandhi to Laura Honaker, $196,000.

Timber Ridge Terr., 21013, No. 101-Jeffery M. Senger to Elena Lau Ayllon, $185,000.

Wayside Cir., 43337-David E. and Theresa A. Adams to Steven Nicholas and Claire Marie Wright, $639,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashburn Heights Dr., 21001-Jonathan and Lauren Riksen to Christopher D. and Jessica A. Gorthy, $680,000.

Belvoir Woods Terr., 23571-Amanda J. Ingenito to Anwar and Montoya Jackson, $369,900.

Bittner Sq., 42822-Joseph A. Espinal to Katherine Sarah Cruse, $345,500.

Braemount Cir., 42871-Arunkumar Subramanian and Divya Calyanpoondi to Amarnathreddy Katikareddy, $741,000.

Chelsy Paige Sq., 22060-Cynthia M. Hajost to Enayatullah Qasimi and Suhila Yousufi, $514,900.

Dreamweaver Dr., 42606-Judith and Richard Bjornaas to Rami Reddy Maram and Chandrika Pasham, $580,000.

Ferncrest Terr., 22828-Anuradha and Nagavenugopinath Jasti to Sherry Lynn Leitch and Judd B. Bouy, $375,000.

Galbraith Sq., 42591-H. Roger Zurn Jr. to Venkata Nunna, $515,000.

Great Heron Sq., 42436-Justin P. and Brandi Eggleton to Don Truong and Thao Diem Hyunh, $525,000.

Highgate Terr., 42618-Augustine Camacho to Jason Ray A. Aglipay, $325,000.

Hollyhock Terr., 42512-Paul Stromberg and Anne Pennington to Julia Anne Ireland, $292,500.

Knob Hill Pl., 21875-Nicholas M. and Joanna Rose Hopler to Yousuf and Siffat Khan, $820,000.

Marsh Creek Dr., 21345-William P. and Tabatha G. Bragg to Norman Alex and Katherine Hammerer Harris, $657,756.

Minerva Dr., 23158-Matthew B. and Alison T. Myers to Steven Edward and Carolyn Lundquist Velling, $659,000.

Parkland Farms Terr., 22568-Thenmozhi Anbalagan and Deepakrajan A. Nadar Sivaraj to Raymond S. and Emilie B. Dubert, $457,500.

Portico Pl., 22812-Angelo A. Iglesias to Nehal and Vishakha Panchamia, $730,000.

Rosemont Woods Terr., 43017-Nitin and Anstha Gupta to Balamurugan Tamilmani and Deepa Jayabalan, $500,000.

Silverdale Dr., 21929-Justin L. and Katie C. Smith to Sreenath R. Nalla and Shruthi Musukula, $706,000.

Thoroughfare Gap Terr., 43073-Richard Chacon to Saurin R. and Shital Saurin Shah, $392,000.

Westdale Ct., 21852-Derek A. and Shirley A. Vestal to Ronald Stephen White and Michiko Nishidate, $625,000.

DULLES AREA

Box Car Sq., 22022-Goksel and Charlene C. Yelegen to Falaksher Syed and Lama Abuqamar, $410,000.

Indian Summer Terr., 21744-Amanda N. and Raymond J. Hamrick to Carrie L. Broadbrook, $400,000.

Rock Hill Rd., 22963-John Immordino to Michael and Tong Schaeffer, $555,000.

Whitcomb Sq., 45603-Charles S. and Sarah K. Turner to Donald Quan and Deborah Quan Foy, $389,000.

HAMILTON AREA

James St. S., 33-John C. and Patricia S. Kelly to Maria F. Swezey, $400,000.

Taylor Rd., 18064-Ryan L. and Carol J. Kelly to Jacqueline F. Hagen, $668,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 423-Mei Ling Chen to Rafael Enrique Avella Lemus and Angela Maria Trujillo Naranjo, $347,500.

Barksdale Dr. NE, 1511-Christopher S. and Tasha Nelson to Daniel K. and Anne E. Bartgis, $522,860.

Buccaneer Terr., 18270-John A. and Janet B. Fox to Steven and Riea M. Lainoff, $899,900.

Castleguard Ct., 18993-Matthew R. and Kelley W. Wycoff to Bunnarith and Kairina Marin Bao, $675,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 305-Michael P. and Vickie L. Farris to Jeanne M. and Harold L. Brown, $189,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 704-Federal National Mortgage Association to Peter Kuempel, $202,000.

Eagles Rest Dr., 13487-Mark S. Romulus and Tamra M. Ratliffe to Rola W. Arbid, $560,000.

Fairway Oaks Sq., 18304-John E. and Penny J. Schwartz to Joseph and Irene Yu, $825,000.

Garrison Ct. NE, 1307-Stephen Merlin to Ryan Kent and Anna Crosser, $599,000.

Huntmaster Terr. NE, 1114, No. 87-Rola W. Arbid to Leoncio Kian, $185,000.

Kates Ct., 43066-Oscar A. Alvarez Figueroa and Carolina R. Alvarez to Istvan Zsolt and Lisa Diane Gall, $555,000.

Limestone Ct., 16328-Rex R. and Lauren H. Vogan to Eric L. and Angela H. Meaux, $775,000.

McDowell Sq., 43625-Alex O. and Ana K. Bisono to Josephine Ola Orji, $325,000.

Moultrie Terr. NE, 1758-William Scott Madden to Jason C. and Jeannie K. McLaurin, $535,000.

Quiver Ridge Dr., 19093-Richard and Barbara L. Peterson to Brian and Laura Javonillo, $720,000.

Rust Dr. NE, 806-Majella A. and Maeve S. Deeney to Christopher S. and Jacquelyn E. Barlas, $420,000.

Sierra Springs Sq., 18405-Siva Kumar Movva to Suresh Vemulapalli, $400,000.

Snowberry Ct., 18988-Paul M. and Megan Nistler to Corey B. and Faith N. Paxton, $615,000.

Tuliptree Sq. NE, 554-Russell J. Blake to Tamrat Gebre and Tikdem Garedew, $365,000.

Wide Meadow Sq., 18469-Sabrina Sherif and Nicholas Carlos Soto to Saikhanjargal Baasandorj, $420,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Banshee Dr., 40605-Judith K. Rector to Robert N. Geize and Christine A. Hunter, $650,000.

Breckinridge Sq. SE, 404-Susan Potts to Karl Arnold, $340,000.

Clubhouse Dr. SW, 125A, No. 5-Harry E. and Marie C. Householder to Randal M. and Sally B. Rowland, $160,000.

Constellation Sq. SE, 655, No. C-Joseph Luppino-Esposito to Julien R. Dupuis, $210,000.

Emerald Park Dr., 19359-Larry W. and Lisa A. Albert to Dwayne and Barbara Jackson, $850,000.

Glade Fern Terr. SE, 530-William Scott and Jennifer Lynn Perales to Brian Keefer and Susan Bennett, $485,000.

Hawks View Sq. SE, 234-Bennett and Cheryl Lacy to Sharon S. Moore and Altisa Samuels, $385,989.

Marlow St. SW, 144-Nan C. Havens to Luke Austin and Kerry Elizabeth Castro, $254,000.

Morrissett Ct. SE, 506-Christian M. Gagliardi to Soban and Aiman Ansari, $581,000.

Pathway Pl. SW, 307-Jason A. and Minique S. Crump to Alexander Marcel and Patricia Bez, $525,000.

Rhonda Pl. SE, 925-Peter and Sirilak Strawn to Obiageli Peace and Godwin Madu, $635,000.

Sunset View Terr. SE, 505, No. 205-Hassan Malik to Gregory and Lisa Gutierrez, $198,500.

Vanderbilt Terr. SE, 704-Stephanie Gorzka to Justin Italo and Vanessa Medina Torlone, $345,000.

LOVETTSVILLE AREA

Black Forest Lane, 23-Bryan C. and Jennifer M. Cuthriell to Benjamin J. and Nicole M. Powell, $435,000.

Lange Dr., 34-Germanico P. Vaca and Blanca L. Dubrow to Brian D. and Deborah L. Schlieper, $475,000.

MIDDLEBURG AREA

Locust St., 208-James Edward Rich Jr. and Kathleen D. Ribaudo to Michael D. and Emily K. Schnebele, $605,000.

POWELLS CORNER-WILLISVILLE AREA

John S Mosby Hwy., 10244-Robert B. Rollins II to Jonathan Zimmer, $1.69 million.

PURCELLVILLE AREA

Bowen Pl., 35949-Brian L. and Jennifer L. Jenkins to Thomas A. and Stephanie D. Kellogg, $829,000.

Harpers Ferry Rd., 12226-Don C. and Ana Cardamon to Margaret Jean Simpson and Mary Ellen Diaz, $640,000.

O St. W., 104-Bryan Lee and Beth Coleen Pretre to Karen W. McCarthy, $240,000.

Portrait Vista Lane, 35720-John C. and Carri N. Casserino to Charles L. and Arlene M. Otzel, $615,000.

Swan Ct., 19260-Michael and Lynda Zoller to Steven L. Smith and Kimberly A. Hathaway, $615,000.

ROUND HILL AREA

Kentsdale Sq., 17363-David Schreck and Lauren Cunningham to Alyssa Marie and John Edward Philpott, $317,000.

Park Heights Cir., 35801-Steven J. and Cathy A. Harvey to Justin B. Buchana, $450,000.

SOUTH RIDING AREA

Anthem Terr., 25601-Michael James Seltman and Melissa Lynn Guerry to Omar A. and Lulu Musa Hamideh Kalifa, $525,500.

Bennett St., 42757-Saravanan Ramachari and Sathyabama Kannan to Chun C. Pearces and Jimmie Adams, $424,000.

Creek Run Terr., 25638-J. Keith Cromer III to Yikalo M. Gebrehiwet, $539,900.

Earlsford Dr., 24951-Anthony C. and Kymberli A. Dahm to Kyung Ho and Katie Heekyung Choi, $540,000.

Flyaway Ct., 25808-Charles Y. and Kelly H. Park to Justin P. and Karisa L. Mullinax, $670,000.

Gelding Sq., 42757-Robert Fisher to Javier I. and Enkh-Ochir B. Sanz, $479,900.

Heritage Gap Terr., 43562-Anil K. Surapaneni and Mohammad U. Wattoo to Hussam Galeel Salman, $477,500.

Justice Dr., 25027-Sookil John and Erin Seyoun Lee to Marisol Calvache and Hy Kim Vu, $387,018.

Lake Shore Sq., 25260, No. 117-Eugene John Halgh III to Ruchika Abbi, $250,000.

Longworth Terr., 42780-Srinivas Goud Rodda to G. Kishore Carey, $375,000.

Nimbleton Sq., 26111-James A. Smith Jr. to Shawna Fox, $439,900.

Pine Forest Dr., 42455-James and Peggy Deprospero to Owais Sohail and Saiqa Khan, $775,000.

Riffleford Sq., 25252, No. 302-Bora Bakal to Kevin J. Hopkins, $295,000.

Shipley Terr., 25393-Gregory M. Contreras to Yanyuan Liu and Chunyan Shan, $355,000.

Unbridleds Song Pl., 42563-Kiet and Thuylinh Nguyen to Naresh and Bhavika Patel, $798,700.

STERLING AREA

Amhurst St. E., 318-Alan Muradi and Baharak Dibaei-Irani to Jason R. Dookie, $422,000.

Bluemont Junction Sq., 45460-Rajendra Gautam and Bandana Wagle to Tonya Hunter, $345,000.

Cameron Ct. N., 226-John Cooper to Jacqueline Anderson, $455,000.

Courtyard Sq., 46956, No. 302-Michael and Julia Diaz to Walid Ibrahim, $270,000.

Dickenson Ct. E., 803-Gustav F. and Leanne C. Anies to Maya Ujie and Randall Alexander Morrison, $430,000.

Eaton Terr., 46891, No. 101-Daniel F. and Judy Reid Toland to Vilma Yolanda Ayala Castillo, $219,000.

Evergreen St., 110-Terry L. Welch to Andrew Schroeder and Hilary Fraser, $451,000.

Great Trail Terr., 22254-Jennifer and Mary Minchak to Eric W. Newhall, $365,000.

Hobblebush Terr., 46743-David O. and Rashelle Oswald to William Carpenter, $359,900.

Jefferson Rd. E., 1311-Gabriel and Charlotte Rodriguez to Joseph Brinley, $450,000.

Maple Ave. E., 506-Concepcion Barrera to Sergio Jeovany Lainez and Norma Johanna Cruz, $285,000.

Mountain Laurel Terr., 46835-Ricardo A. Garcia to Brandon Alexander Aderholdt and Sharona Florence Yen, $462,500.

Rockwood Terr., 21749-Richard Logan Barbe to Jonathan S. Martuneac, $370,000.

Sudbury Sq., 83-Brenda Allder to Hong Q. Cao and Thao Thanh Le, $230,000.

Tottenham Ct., 1044-Rebecca Jane Garcia to Jaime W. Quinteros, $269,000.

Vermont Maple Terr., 46800-Lauren E. Deyerle to Maurad Mohamed, $425,500.

WATERFORD AREA

Trapshire Ct., 15725-Anthony E. Crowley to Timothy P. and Whitney F. Otto, $575,000.

Fauquier County

Adkins Farm Lane, 10432-Allan L. and Patricia M. Shifflett to John Paul Robert and Sarah Ann Martinez, $484,900.

Blackwell Rd., 7219-Robert M. and Laine W. Iten to David Seelig, $389,900.

Cannonball Gate Rd., 7603-Jonathan and Carly Willard to Jay and Rosemary McNenny, $330,000.

Chesapeake Pl., 6595-Anthony James Occhionero to Jeff Pasquino and Elizabeth Pasquino Greco, $791,500.

Comrie Ct., 7158-Scott Michael and Nicole Deslauriers Guskiewicz to Christopher M. and Serena M. Reynolds, $550,000.

Covingtons Corner Rd., 6586-Joann Aboe to Ernesto A. Arias and Astrid Ariason, $328,000.

Declaration Ct., 6593-Gail L. Hodges to Randy Adam and Samantha Marie Wright, $365,900.

Eagle Ct., 11169-Ashley G. and Tiffany T. Jones to Francisco S. Valles and Jose A. Sanchez, $385,000.

Embrey Rd., 14130-Lillian G. Lilly to William Dean Graves, $350,000.

Frazier Rd., 140-N & P Renovations Corp. to David William Koerting, $442,000.

Lake Daniel Rd., 9343-Brandon L. Downs to Rodney C. McDonald and Stephanie M. Butler, $345,000.

Meadows Rd., 8525-Philip Arthur and Melissa Zarrella Harris to David S. Adams and Andrea J. Baer, $730,000.

Molloy Way, 9881-Josha P. and Holly F. Newell to Gregory E. and Brittany R. Elliott, $407,000.

Old Foxville Rd., 9741-Jeffrey A. and Diane E. Williamson to Jeffrey D. and Naomi A. Ledbetter, $415,000.

Quarterpole Ct., 36-Joe M. and Cassandra J. Carbajal to Elizabeth A. and Richard L. Baldridge, $290,000.

Stone Crest Dr., 9037-NVP Inc. to Christopher David and Keri Lynn Reams, $598,000.

Wankoma Dr., 212-Shirley B. Kushner to Min Goers, $150,000.

Weaversville Rd., 11009-David Vincent and Barbara Jean Tenney to Debra L. Atkinson, $427,900.

BROAD RUN AREA

Georgetown Rd., 5783-Joseph H. and James H. Durham to Alfred Thompson IV, $420,000.