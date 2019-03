Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Basalt Dr., 42048-Ronald R. and Nancy P. Kennedy to John M. Morris, $579,900.

Cedar Point Pl., 41946-Steven R. and Christy K. Irish to Jayesh Shete and Deepti Shrikrishna Tembhekar, $651,750.

Eagles Landing Pl., 24325-Toll VI Partnership to Alex and Kathryn V. Menchion, $987,420.

Hornfels Ct., 24816-Sam Shoja to Mohammad Saad Uddin, $670,000.

Little Rocky Terr., 26075-Jason and Susan Austin Huff to Jason D. and Brooke M. Lange, $515,000.

Patriot Terr., 25345-Estate of Elaine Catherine Offley and Edward P. Offley to Mohamad R. Jalali-Jafari, $255,000.

San Juan Terr., 42286-Michael S. and Christine Hale to Melanie L. Byrd, $355,500.

Sousa Pl., 40648-Christopher Thomas and Jamie Anne Baker to Shishir Misra, $810,000.

Woodland Run Pl., 24853-Brett and Michele Rodrigues Covert to Andrew William and Heather Pearson Dew, $820,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashcroft Terr., 20339-Estate of Tony R. Shaw and Frank Clemons to Milan and Miroslav Pejcic, $415,000.

Brawner Pl., 47782-Joshua A. and Sarah M. Thompson to Ammit Chawla and Priti Khanna, $815,000.

Cedarhurst Dr., 46543-Elizabeth H. Skelly to Steven Daniel Baker and Marisa B. Bauer, $571,900.

Drysdale Terr., 46608, No. 301-George and Abreen Hafizi Marountas to Patricia J. Healy, $265,000.

Jeremy Ct., 20-Michael T. and Amy D. Henrickson to Guillaume G. Cheron, $454,900.

Millard Ct., 42-Everly C. Blacketor to Amanda C.D. and Thomas Jeffrey Barry, $380,000.

Noble Terr., 20810, No. 103-Hoyt and Jacqueline Henry to Alfredo E. Casta-Velez, $310,000.

Riptide Sq., 20677-Christopher R. Shores and Maggie H. Kunicki to Francis McEyeson, $470,000.

Smithwood Ct., 47008-Mark D. and Lorie A. Murray to John Wilson and Jessica Ann Ankney, $637,500.

Sulgrave Ct., 186-Gary L. and Stephanie Ann Peace to Julie K. Young and Claudio Borgiotti, $427,000.

Trinity Sq., 20933-Stephen F. and Katherine B. Christie to Thomas J. and Linda Y. Hahn, $465,000.

Winfield Pl., 20413-Nicholas David Trosko to Joshua Paul and Amy Utterback, $610,000.

ASHBURN AREA

Alicent Terr., 20477-Yuli and Elena Mikolenko to Ian and Ashley Sanderson, $362,500.

Beechwood Terr., 20320, No. 301-Z. Associates Corp. to Alexander Kormanec, $238,000.

Brae Terr., 45051, No. 102-Rohan Gupta to Hossein Miriashtiani, $293,000.

Chestermill Terr., 43211-Karolyn Bako to Adam Lewis and Sherie Lynn Eaves, $409,900.

Cobham Station Ct., 44241-Nicholas and Robin R. Larosa to Jaime L. and Ryan M. Cooper, $586,001.

Cox Mills Ct., 20940-Phyllis Y. Gagnon to Iiro and Maria Siivonen, $529,900.

Eildon Terr., 42723-Steve L. and Bridget L. Jackson to Zachary Thayer and Kiersten Mackenzie Gardner, $343,000.

Foxgrove Ct., 43473-Patrick M. Geffre to Fawad Rehman and Khadija Khan, $700,000.

Gatwick Sq., 43155-Ra’ed Zeineh to Quinn M. and Brian L. Haley, $425,000.

Hickory Corner Terr., 43840, No. 102-Stephen P. Devoir to Todd H. Huntley, $310,200.

Jarvis Sq., 21783-Lea King to Christopher P. Johnson, $305,000.

Kelsey Sq., 21830-Bruce G. and Bridgett Davis Tatnell to Hannah A. Tate, $312,500.

Kings Crossing Terr., 21680-Kundan and Akriti Shrestha to Sammy and Maria L. Das, $425,000.

Lemon Springs Terr., 21044-Angela G. Hull to Dominic James and Amanda Lyn Graziano, $382,500.

Marchand Lane, 44262-Gauray and Sushma Sharma to Robert F. Robins, $460,000.

Muirfield Village Ct., 20039-Glenn and Mary Frances Jordan to Rene Lassauzet Garcia Vallejo and Isabel A. Corral, $675,000.

Needmore Ct., 43978-Charles E. and Alice C. Davis to Kyujin Choi and Tae Izawa, $650,000.

Paget Terr., 44191-Jennifer Kay Barlow to Kim Wesler Visser, $382,000.

Rainsboro Dr., 20668-Matthew Ray and Hilda Lopez Blasius to Carlos and Carolyn Arroyo, $570,000.

Rocky Knoll Sq., 20981-Toll IV Partnership to Jeffrey C. and Virginia J. Hatcher, $485,337.

Stonehill Ct., 20434-Gary L. and Jacquelyn M. Smith to Kavitha R. Viswanathan and Ashok Sridhar, $680,000.

Tavern Dr., 44029-Eric P. and Alexa C. Schulz to Kurukulasooriya Nirodha N. Fernando and Nataliia Myslyvets, $720,000.

Timber Ridge Terr., 20963, No. 101-Vladimir Zakharevich and Svetlana Nikonova to Kevin Schiff, $187,500.

Tiverton Sq., 44764-Joshua R. Jones to Solaiman and Durkhanai Shpoon Alami, $584,900.

Wildbrook Ct., 20583-Phillip E. and Cherie L. Lawson-Shanks to Akshay V. Dhawan and Ashima Bhalla, $1.03 million.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Foggy Bottom Rd., 19843-Pamela B. Forbes to Matthew S. and Steven P. Marshall, $485,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Awbrey Pl., 21575-Alan D. and Regina C. Davis to Natomia Spring and Mauricio Bolivar Tapia, $650,000.

Benfold Sq., 42312-Kelly Elizabeth and Kevin Zeger Campbell to Syed M. and Beenash Bilal, $540,000.

Blue Elder Terr., 22551-Theresa Star Barrows to Rita T. Lahiri and Tikam L. Balwani, $225,000.

Brown Sq. N., 22914-Baldev Raj Ganotra and Subhash Kumari to Ravi Batchu and Sushma Daita, $581,000.

Chickacoan Trail Dr., 21441-Nathan T. and Catherine S. Porr to Andrew W. and Lisa M. Lang, $786,000.

Cortez Terr., 42497-Majestic Partners Corp. to Steven G. Chipman, $499,000.

Evening Primrose Sq., 23376-Alexandra Litchfield-Santana and Oscar R. Guzman-Rivera to Eric B. and Jessica Miller, $565,000.

Forest Run Dr., 22592-Kwok Choon Poon and Ngan Kam Poon Ma to Vinod Reddy and Madhuri Mukku, $800,000.

Glyndebourne Ct., 42879-Edward D. and Mary E. Stern to Vinay B. Kansal and Swati Agarwal, $770,000.

Heritage Oak Ct., 42817-Gregory Wilson McDonald and Jennifer Lynn Cundey to Suneel and Aruna Marthi, $890,000.

Highview Trail Pl., 22061-Soma Sekhara C. Vemulapalli and Lalitha M. Veeramachaneni to Ravikiran V. Yarlagadda and Paveena Machineni, $651,000.

Hopewell Manor Terr., 23510-Jami Bailey to Kristin Solarczyk, $409,000.

Macauley Pl., 42661-Sean M. Baillie to Mangesh Nanaji Patil, $472,000.

Middleburg Chapel Ct., 22557-Robiah Iman-Brantley to Sasank and Aparna Melanathuru, $780,000.

Naugatuck Sq., 22571-Houzzbuyer Corp. to Naser Ghobrial and Martena Yane, $569,000.

Patrick Wayne Sq., 42487-Jeannie D. Van Metre to Willard F. and Shawna F. Smith, $520,000.

Revival Dr., 41668-John V. and Dana A. Szczesniak to Michael R. and Wendy B. Lachowicz, $799,888.

Sailfish Sq., 23653-Donald Terrell and Joycelyn Celeste Fisher to Raviteja Popuri and Sneha Marella, $530,000.

Sunderland Terr., 43145, No. 204-Vincent J. and Maryann C. Sammartino to Joseph Leon and Barbara Lynn Potts, $379,990.

Walkley Hill Pl., 21237-Eric Rene and Terri Lee Mott Esteves to Rajesh and Sheetal Rao, $790,000.

Windover Dr., 21950-Lexicon Government Services Corp. to Ryan and Holly Douglass, $565,000.

DULLES AREA

Debhill Terr., 45879-Eric Scott Hopson to Rene J. and Mary Catherine Moline, $460,000.

Livingstone Station St., 45644-Jennifer Trinh Huong Thi Tran to Lieyong Yang, $450,000.

Smoketree Terr., 45744-Sabrina Ann Brown Thomas to Minzhi Wang and Ling Wu, $435,000.

HAMILTON AREA

Levenbury Pl., 112-Michael J. and Beverly G. Gorman to Wendy and Jeremy Bush, $650,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Accokeek Terr., 18835-David Andrew Fisher to Jason and Debra Fletcher, $595,000.

Arcadian Dr., 13445-Lotus Homes Corp. to Seth and Kara Cummings Reister, $575,000.

Bellview Ct. NE, 816-Christopher B. and Tracy K. Callow to Stephanie Lea and Evan Christopher Scangas, $505,000.

Burning Sands Terr., 43712-Daniel M. Christy to Christopher C. and Lisa B. Moffett, $730,000.

Chimney Ct. NE, 705-John S. and Deborah H. Manion to Paul Lewis and Ruth Anna Vines, $505,000.

Daleview Lane, 41456-Darrel E. and Susan M. Ernst to Ryan M. Schelske, $575,000.

Edmonton Terr. NE, 591-Andrew L. and Christen Marie Chevalier to Tanika Melune and Rupert A. Anderson, $377,000.

Firestone Pl., 43514-Ernest P. and Mary F. Rhyne to Timothy E. and Kathleen A. Dills, $955,000.

Gooseberry Lane, 41950-Christopher B. White to Beth A. O’Donnell, $650,000.

Ingalls Ct., 14808-Allen W. and Brandi A. Bryant to Karam and Shannon Mashaal, $660,000.

Lee Patent Dr., 43260-Manuel A. and Janis P. Rodriguez to Nguyen D. Pham and V. Christine Tuong Pham, $711,000.

Magnolia Grove Sq., 19350, No. 104-Elizabeth Orr and Larry Fawkes to Nettie Mae Smiley, $345,000.

Menlow Dr. NE, 1015-Linda Ann Ritter to Jitin Sahni and Sakshi Sehgal, $770,000.

Pershing Ave. NW, 210-Diana C. Shirley to Jon Lewis and Colleen Elizabeth Mosley, $425,000.

Riding Trail Ct. NW, 312-Paul C. and Clare Morton Lehman to Bennett J. and Veronica Anne Gebken, $610,000.

Shadow Terr., 43092-Kristopher and Patricia Blair to Hammad Hassan, $425,000.

Silverwood Terr., 18801-Michael Pelaia to Babak Banasiri and Ferial Tahmasebi, $420,000.

Sparkleberry Terr. NE, 405-Tyler B. and Tina L. Poore to Ashish Chaudhary and Reema Budhraja, $389,900.

Sweig Terr., 19182-Jeffrey and Sonia L. McAvoy to Kimberly Heslep, $508,000.

Tuliptree Sq. NE, 571-Christopher S. and Melissa R. Rockholt to Zakir Hossain Howlader and Sabiha Sultana, $370,000.

Wilson Ave. NW, 214-Keith and Nicole Mulvihill to Pamela Becker, $500,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Banshee Dr., 40660-Robert D. and Gina L. Harford to David A. Wegner and Marlene M. Vasquez, $570,000.

Caldwell Terr. SE, 322-Andrew B. and Julie A. Cope to Brandon Crawford and Alicia D. Charles, $488,000.

Connery Terr. SW, 226-Raymond Stephen and Emilie Blake Dubert to Raymond and Hope Blankenship, $365,000.

Deerpath Ave. SW, 406-Toby W. and Misty A. Terrill to Brian E. and Catherine S. Pettit, $455,000.

Fort Evans Rd. SE, 126, No. A-Joshua L. Sergent to Evan Joseph Brune, $184,000.

Hague Dr. SW, 1446-Christopher Gary Massar to Kevin and Cynthia O’Donnell, $718,000.

Kornblau Terr. SE, 463-Michael James and Barbara Jean Mercer to Robert James and Magdalena Capraro Johnston, $460,000.

Meade Dr. SW, 627-John H. and Tamie M. Marshall to Meghan E. Azzara and John R. Anke, $692,500.

Muffin Ct. SE, 105-James S. and Jonnelia J. Jones to Duc Trong and Loan Bich Tran, $620,000.

Oak Bucket Lane, 40860-Shirl C. and Lisa D. Lakeway to Carol Lee and Lorin R. Sutton, $735,000.

Shenandoah St. SE, 301-PR Real Estate Holdings Corp. to Jorge A. Mejia Martinez and Iris P. Mendoza Ramirez, $299,000.

Tammy Terr. SE, 643-Daniel Kent and Anne Elizabeth Bartgis to Amelia Norton Monroe and Daniel John Harding, $355,000.

Watson Rd., 23542-Mark J. and Julie A. Bogart to Mary Sue Collins, $900,000.

LOVETTSVILLE AREA

Dutchmans Knoll Dr., 38771-Oscar Amadeo and Mindy Rodenberg Cabrera to Joseph Lewis and Regina Bartolotta Faber, $525,000.

Lovettsville Rd., 39782-Daniel and Revien N. Nordgren to Keith L. Furr, $400,000.

MIDDLEBURG AREA

Stonewall Ave., 502-Kathleen Jackson Howland to William Marsh and Mary Page McCanless, $388,000.

PURCELLVILLE AREA

Amalfi Ct., 133-Timothy G. and Susan B. Thompson to Jeffrey A. and Andrea Smith Rounsley, $539,900.

Glenmeade Cir., 400-Robert J. and Linda L. Shaffer to Laura Lee Bakken, $504,248.

Hilltop Dr., 17371-James A. and Marilyn E. Peworchik to Patrick W. and Melissa R. Brick, $440,000.

Paxson Rd., 36160-Barbara S. William to Zachary David and Jamie Miller, $669,000.

Rugby Ct., 524-Gordon W. and Karyn M. Clark to Marc Neil and Nicole Bacharach, $536,000.

ROUND HILL AREA

Bristol Terr., 17520-Richard M. Tonetti to Alcira M. Kormos, $315,000.

Hudson St., 35501-John and Cassey Pelesh to Brian John and Mary Stout Hess, $485,000.

Lethridge Cir., 17546-Mark A. and Sherri L. Salamone to Kenneth Dale and Kathleen Marie Kauffmann, $520,000.

Simmintal Lane, 17054-Michael and Cynthia Fistler to Justin Charles and Kristina Marie Mentzer, $730,000.

SOUTH RIDING AREA

Bald Eagle Terr., 25198-Jeffrey D. and Monica L. Dahlby to Jason and Heidi Kellum, $499,000.

Chicama Dr., 25421-Evan C. and Ashley M. Antonides to Ra’ed Zeineh, $630,000.

Crossfield Dr., 25490-Justin P. and Karisa Mullinax to Jeffrey F. and Nicole B. Tarne, $492,500.

Elk Lick Rd., 25639-Riaz M. and Hoda Rayek to Gregory and Claudine G. Meyer, $785,000.

Fortitude Terr., 25178-Michael and Jacqueline M. Dabb to Hyun Chan Back and Yeyeong Sung, $544,000.

Gothic Sq., 25282-Donald T. and Amie P. Corbett to Nathaniel W. and Liesl Ann Smith, $445,000.

Hollybank Pl., 43342-Ricky A. and Lisa M. Conner to Sung Kyu Kang and Eunkyung Kang Lee, $750,000.

Katling Sq., 43455-Charles D. Brown and Fiona Louise Apple Brown to Batnyam Batbayar, $415,000.

Lake Shore Sq., 25280, No. 201-Charles Jude Korn to Shannon Christina Lynch, $305,000.

Mason Dale Terr., 24867-Nora Abu-Rabi to Shakir Hussaini and Sahar A. Atayee, $475,000.

Nimbleton Sq., 26153-Robert and Rhapsody Barbrow to Theresa Gabrielle Spitzer and Kenneth Lamont Smith, $435,000.

Quilting Lane, 43173-Hui Ok Tuttle to Paul and Priscilla Turkson, $710,000.

Savoy Woods Ct., 43491-Lowell C. and Tracy F. Tribby to Dharmen Kirtikumar Udeshi and Priti Omprakash Gupta, $760,000.

St Huberts Pl., 42148-Mark P. and Tracy Friend to Majed Dawood-Farah, $640,000.

Vaira Terr., 44077-Owais and Saiqa Khan to Ming Jun Wei and Xiao Ping Yan, $396,000.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 1004-Ronald W. Arp to Clark and Amanda Ann Jones Hall, $437,000.

Barcroft Way, 21047-Ryan A. and Jennifer L. Kish to Howard French and Joann Labrecque, $466,500.

Brighton Ave. W., 118-Marguerite E. Shaw and Elaine Snyder to Mahmoud Kamoun and Endon Mohamed Tahir, $484,000.

Culpeper Rd. S., 1105-Martin S. and Diana L. Romero to Alma P. Cuestas Portillo, $415,000.

Drury Cir., 101-Roberto Alvarado Gomez to Sandeep Talwar and Rekha Rana, $315,000.

Elm Tree Lane, 108-Steven M. and Sara E. Barteau to Iraj Sarabi, $418,500.

Giles Pl., 412-Jill Zemans to Mahmud Belhaj, $315,000.

Greenfield Ct., 235-Yuanqi Wen and Qian Tan to Isabel Del Carmen Quinteros Rivas and Gerber G. Serbellon Quinteros, $300,000.

Hopeland Ct., 105-Melinda Potes Bacosa to Samuel Lincoln and Denisa Karfikova, $445,000.

Kennedy Rd. E., 1304-Tammy and Carrie L. Fluegge to Rebecca Jane Garcia, $415,000.

Margate Ct., 1013B-Kim L. Rosewall to Robert Lawrence and Zaki Rhett, $196,000.

Rabbitrun Terr., 46871-Joshua and Nicole M. Leewarner to Sophia and David Tran, $380,000.

Trail Run Terr., 45512-James and April Loizou to Shawn Richard Acevedo, $415,000.

WATERFORD AREA

Milltown Rd., 14774-Dennis J. and Michele S. Cotter to Jacob A. Johnson and Amelia R. Townsend, $1.2 million.

Fauquier County

Fauquier County

America Way, 6584-Richard L. and Jennifer M. Mast to King C. Dao III and Brittney L. Ballenger, $345,000.

Casanova Rd., 5399-Katherine Kane to Jeffrey N. Thomas, $328,750.

Clarkes Meadow Dr., 6682-Robert Bruce and Brittaney Miller to Kyle Kappesser, $390,000.

Cottage Lane, 6335-Mevans Enterprise Inc. to Charlotte J. Baptiste, $465,000.

Crown Lane, 7371-Charles and Jennifer Rath to Brandin L. Rosa and Robert S. Moss, $399,000.

Dixons Mill Rd., 5134-Leonard Dudley Mills III to Brian M. and Kathleen M. Guertin, $485,000.

Edgehill Dr., 7475-Mark P. and Kimberly M. Bibb to Michael A. and Ericka M. Ferrette, $413,000.

Fairfield Dr., 166-Nancy T. Wood to Drew A. and Mary L. Henry, $252,500.

Greene Love Lane, 4706-Braden and Ashley Harigan to Douglas B. Hendrie and Quyen Thi Vu, $475,000.

Kira Ct., 11133-Kevin G. and Debra K. Thornhill to Victoria and Raymone Murray, $335,000.

Meetze Rd., 9334-Gary M. Canard to Connie R. and Debra A. Powers, $474,500.

Narrows Lane, 4195-Keith Allen and Cynthia L. Rooke to Kathleen M. and Jesse F. Poe, $435,300.

Pellam Ct., 8589-Mustafa Denniz to Jose De Jesus Roman and Ana Yudith Salazar, $197,000.

Remland Ct., 12226-Ryan M. and Heather W. Michnya to Anthony H. and Monica J. Lawrence, $344,000.

Shepherdstown Rd., 7171-Keith and Elizabeth Cox to Raymond Wade and Shannon F. Hrabe, $539,900.

Stream View Lane, 6739-Barbara Romney to Barbara E. Bramlette and Mary K. Irick, $429,000.

Willow Ct., 397-Michael and Kimberly Forsten to Thomas L. and Sharon K. McKinley, $525,000.