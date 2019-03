Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Bostonian Pl., 41603-Heather and Brett Norman to Warren S. Page, $629,990.

Canary Grass Sq., 42199-Benjamin J. and Jenna C. Lang to Elaheh Bagheri and Ali Khanch-Kharab, $390,000.

Cherish Ct., 42026-William W. and Hope A. Casserly to Megan and Benjamin Jaskiewicz, $620,000.

Cynthia Terr., 41721-Eric Fargo to Justin and Amanda Culbertson, $352,000.

Emerson Oaks Dr., 25528-Giancarlo and Francesca Raffo to Meghan and Jeff Ehrman, $682,000.

Jackalope Terr., 24650-Stephanie A. Lutz to Michael Scheeringa, $355,000.

Mossridge Rd., 39588-George E. and Joan Stewart to Juan G. Alarcon Vargas, $260,000.

Pennywort Terr., 25148-Jennifer L. and Richard J. Greene to Shawn K. Alam, $498,000.

Sawyer Mills Ct., 24949-Ian R. and Kristina Davies to Steven J. Park and Lisa M. Torres, $730,000.

Tackroom Terr., 42286-Keith and Sandra Thompson to Monica Greenhill, $358,850.

Woolly Mammoth Terr., 24660, No. 205-Satwinder Singh and Daljeet Singh Walia to Clifton G. and Paula A. Cole, $340,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Bennington Ct., 47025-John P. and Paula-Jean Ruff Lawrence to Craig T. and Anna J. Johnson, $735,000.

Braxton Dr., 17-Matthew and Cherie Flinn to Mason Edward and Megan Brittany Ferguson, $456,500.

Center Brook Sq., 20227-James Patrick and Rosa Joanna Patterson to Jeffrey Schoeplein, $630,000.

Derrydale Sq., 20842-Derrydale Square Corp. to Odaliz Gonzales and Rosario Aguilar, $412,000.

Environs Rd., 125-Joseph and Candace Barbaccia to Dana L. Sherwood and Alen Bukvic, $529,500.

Keswick Sq., 46811-David J. and Jill M. Musser to Anna Avetisyan, $466,000.

Millard Ct., 46-Matthew J. and Amy N. Seeley to Ucheoma Ukah, $352,000.

Noble Terr., 20816, No. 314-Moska P. Stratis and Maria Apockotos to James Moulton and Diane Allard, $323,000.

River Crest St., 47384-Yusuf and Veronica Ahmed to Jose M. and Alexandra F. Kassar, $680,000.

Southall Ct., 81-Matthew and Carolyn Pugh to Stephen G. and Elise Law, $325,000.

Summerhill Pl., 46303-Robert L. and Eileen M. Deconnick to Christensen Sicat and David Kwang-Sing Hsu, $650,000.

Walpole Terr., 46191-Timothy P. Norvell and Michelle T. Hall-Norvell to Russell and Jana Duncan, $410,000.

Wyatt Ct., 2-Lisa M. Quinto to Jason Michael and Tracy Marie Hartman, $314,900.

ASHBURN AREA

Andreas Ct., 21184-Bruce A. and Noelle L. Dubois to Jonathan P. and Kasey L. Condra, $650,000.

Belmont Station Dr., 19966-Leslle A. Rose to Imad Ahmado, $1.4 million.

Bruceton Mills Cir., 44001-Jerzy and Bernadetta Stryszowski to Scott W. Ferris, $550,000.

Chokeberry Sq., 43337-Timothy K. and Jennifer L. Coddington to Hamid Farahmand Azad and Azadeh Javadzadeh, $405,000.

Cobham Station Ct., 44261-Catherine R. and Robert D. Stewart to David D. and Rashelle C. Oswald, $563,000.

Crocus Terr., 21127-Paul R. and Elaine Holley to Latonia M.C. Strickland, $415,000.

Elm Grove Terr., 20415-Tun Naing and Ut Huynh to Michael Kraft, $434,500.

Foyt Terr., 43300-Mark D. and Mary Lynn Zwilsky to Suriyakumar Anbazagan Periyasamy and Rajashree Suriyakumar Anbazagan, $465,000.

Glenburn Terr., 20952-John P. and Christy J. Germani to Christopher Ryan Johnson, $479,000.

Hidden Creek Ct., 20238-James Moulton and Diane Allard to Tariq Khan, $710,000.

Jarvis Sq., 21807-William J. and Meghan E. Edwards to Bavan Vargese and Soni P. Paul, $305,000.

Kelsey Sq., 21847-Jason Rowan and Corinne Cayla Haden to Kelly Morgan, $352,000.

Laburnum Sq., 43756-Lillian Ruth Harper to Scott Fuller, $340,000.

Lords Valley Terr., 44023-Jeremy M. and Rachel E. Ellis to Amandeep Singh A. Ghataoda and Pavithra S. Kannan, $515,000.

Merion St., 21636-Nima Mahmoudzadeh to Alireza Mahmoudzadeh and Nahid Sarpand, $453,150.

Nashua St., 42965-Louanna Knight to John C. Broderick Jr., $680,000.

Novi Terr., 43274-Satyanarain and Chandrakala Paliwal to Christopher Gerard Charbonneau, $435,000.

Pioneer Ridge Terr., 20914-Tiffany Lois Cook to Jacob and Caroline Mercurio, $412,000.

Ridgecrest Sq., 19869-Kimberly Vanartsdalen to Anatolii Teselko and Iryna Atamanchuk, $420,000.

Sibbald Sq., 20637-Emerson L. and Krystal Freeman to Garrett Alan Stebbins, $345,000.

Stubble Corner Sq., 43771-NVR Inc. to Nicole Eller and Angad Saini, $426,715.

Tholen St., 20399-Alan W. and Mary G. Hensberger to Lynee Russell, $463,000.

Timber Ridge Terr., 20979, No. 104-Melody Ann Scheuerle and Tara A. Wagoner to Kathryn Mitchell Freeman, $196,000.

Victorias Cross Terr., 21283-Amy M. Scruggs to Nicholas R. and Jaime Durr, $518,000.

Willow Breeze Sq., 21501-Charles T. Gibson Jr. and Jake M. Agbayani to Deva Kiran Tirupati and Mrudu B. Muddada, $585,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Snickersville Tpke., 33563-Michael H. Fullilove to Ethan and Emily Weitz, $205,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Belvoir Woods Terr., 23522-Quintino G. and Daisy P. Teague to Jesus and Ioana Hernandez, $409,900.

Benfold Sq., 42416-Jonathan Lee and Emily Jane Ticknor to Subhash Mannam and Akhila Ravi, $475,000.

Blue Elder Terr., 22557-Holly J. Larsen to Pravir Philip and Sumanda Pravir Kovoor, $225,000.

Cambridgeport Sq., 22609-Khalid M. and Gabriele Alves Abdelaziz to Ndeye Aissatou Diack, $490,000.

Christopher Thomas Lane, 23247-Jimmy Don and Lee Ann Canada to Mark A. and Dina M. Willman, $675,000.

Crossbeam Sq., 21675-Pradip K. and Nea P. Gusani to Timothy W. and Amy D. McKay, $425,000.

Evergreen Ridge Dr., 23214-Loudoun Valley Associates LP to R. Thomas and Rebecca Roselle, $710,000.

Frame Sq., 21717-Duc H. and Trish Tran to Zubeen and Hina Sahajwani, $400,000.

Goldenseal Sq., 42423-Michael J. Hoke to Theodore W. Kelly, $210,000.

Higbee Lane, 23414-James L. and Cornelia Goff to Christopher C. and Kaila B. Hemler, $650,000.

Hollowind Ct., 42763-Shaila Reddy and Chris F. Mill to Ravikanth Kona and Shalini Vadiyala, $622,000.

Houseman Terr., 20814-Niraj and Mangi Bhandari to Amanda Marie and James Richard Allen, $463,000.

Madison Heights Terr., 23486-Toll VA Partnership to Derrick and Veronica Yap, $482,279.

Milltown Knoll Sq., 23315, No. 118-Monika P. Guerrero to Menandro L. Cortez, $360,000.

Nokes Corner Terr., 42907-Manjusha Gorantla to Venkateswara Rao and Sarada Atluri, $585,000.

Pecos Lane, 23077-Frank T. and Tracy B. Antonucci to Richard A. and Shamonique K. Chacon, $675,000.

Ridgeway Dr., 42953-Charles M. and Sharon L. Wolf to Rajalakshmi Srinivasan and Kartik Jayashankaran, $820,000.

Settlers Trail Terr., 22681-Megan J. Keebaugh and Doreen Poole to James Passano, $335,000.

Thornblade Cir., 42960-Kevin and Mazna Malanga to Emmanuel Osumbo Vak-Stephens and Stephanie Sarfoah Bamfo, $692,500.

Welby Terr., 21483-Christine Papula Jebo to John Alexander and Stephanie Joan Houpt, $400,000.

DULLES AREA

Adelphi Terr., 22901-Joseph C. Courtney IV to Jwala Basnet and Anup Shivakoti, $409,000.

Edwards Terr., 45846-Gerard Patrick and Elizabeth Ann Gillespie to Angela R. Tijerina, $429,900.

Locomotive Terr., 21852, No. 201-Mohammad S. Siraj to Sreenivas Redrouthu and Nagamanimala Akula, $218,250.

Victoria Station Dr., 45598-Aric W. and Pei Hu Moos to Farzad Jalaian, $548,900.

HAMILTON AREA

Quail Creek Cir., 17200-William E. and Cynthia B. Eggleston to Kenneth and Cassandra Madsen, $758,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Adams Dr. NE, 80-Randal Y. and Patricia Waters Jacobs to Victor and Victor Bendezu, $190,000.

Arcadian Dr., 13509-Thomas J. Busillo to Curtis H. and Celeste Kauinohea Amboy, $518,000.

Bent Creek Terr., 43788-Jason Michael and Catherine M. Bowen to Matthew Wesley Clayton and Alyssa Marie Procopio, $499,900.

Butler Pl., 43510-George D. and Martha McArthur to Charlene M. Veltri-Jones, $705,000.

Coppermine Sq., 19410-Petra Joanne Thomas to Amanda June and Michael Richard Windle, $380,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 106-Carmen Arcuri to William M. and Robyn V. Jacobson, $279,900.

Diamond Lake Dr., 19442-Ernest Alexander and Donna Gomez to Christal Schwenk, $319,900.

Elk Run Ct., 16648-Jay M. and Shirley Emerson to Gregory A. and Erica L. Harris, $899,000.

Fort Evans Rd. NE, 138-Allan Neustadter to Men T. and Phuoc V. Nguyen, $555,000.

Green Meadow Lane, 42290-David H. and Sherry A. Garcia to Sahar Zahida Akhtar and William Taylor Wojtach, $637,400.

Jackson Hole Cir., 43560-Kaj and Alice Nickie Busch to David W. and Margaret S. Young, $1.1 million.

Lester Ct. NE, 306-Joseph Juan De La Cruz to Jonathan I. Radow, $390,000.

Magnolia Grove Sq., 19350, No. 206-Mary Lee and Nelson Thompson to Paul H. and Sandra J. Bock, $413,000.

Montview Sq., 18424-Korey and Jennifer R. Hummer to Carolyn and Andrew Burke, $429,990.

Potomac Overlook Lane, 12964-Mark R. and Linda L. Bramblett to Jason P. and Abby M. Spessard, $613,000.

Riverpoint Dr., 43941-Michael J. and Jaye C. Wiegold to Peter W. and Nancybeth B. Maynard, $787,050.

Shadow Terr., 43119-Janet M. Meiburger and Natalie Garza to Alejandro C. Fernandez-Davila, $410,000.

Smartts Lane NE, 874-James E. and Sunni B. Griggs to Adilio Ayala Pineda and Celsa A. Mendez Garcia, $339,990.

Sparkleberry Terr. NE, 427-Gary D. Flaherty to Rasheduz Zaman and Jannatul Ferdous, $379,900.

Taylorstown Rd., 13087-David C. and Erin K. Weaver to Ralph L. and Kathleen M. Marino, $342,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Akan St. SE, 1005-Van Metre Homes at Meadowbrook Farm to Michael K. Fox and Christine Keppel-Fox, $775,000.

Basque Ct., 40069-Russell A. and Pamela L. Raby to Robert Anthony and Mary Beth Magrogan, $920,000.

Casla Ct. SE, 807-Robert W. and Vicki Lawson to Gregory P. and Jenyl Lee Graves, $600,000.

Constellation Sq. SE, 645, No. 645A-Deborah M. Ryan to German A. Rivera, $210,000.

Dry Mill Rd., 17350-David and Sharon Ungrady to Christopher and Gloria J. Martin, $395,000.

Foxridge Dr. SW, 310-Rosa B. Montano to Jose Armando and Argueta Reyes, $402,000.

Hanrahan Ct. SE, 402-Anthony W. Benzion-Dunams and Joanna Kaspar to Matthew and Carolyn Pugh, $500,000.

Macalister Dr. SE, 825-Prasad V. Kalyanapu to Tauhidul Khan and Rumana Chowdhury, $645,000.

Monroe Glen Lane, 40364-Kevin and Cynthia O’Donnell to Scott D. and Kathryn R. Harlan, $749,000.

Nansemond St. SE, 344-Loudoun Habitat for Humanity to Negash Shefine and Biruh Birhanu, $283,000.

Oak View Dr. SE, 102-Jose Reyes and Rosa M. Gutterrez Reyes to Warren Prescott Wright, $350,000.

Sheridan Way SW, 101-Kathleen A. Walker to Kathleen L. and Peter S. Sellers, $619,000.

Tearose Pl. SW, 409-Matthew Blayne Penn to Andrew John Grant Rash and Ella Greenberg Rash, $580,000.

Wolfe Ct. SW, 509-Jeffrey R. and Jennifer Schneider to Michael J. Pelaia, $640,000.

LOVETTSVILLE AREA

Featherbed Lane, 40243-Geneva Hutchison to Paul and Staci R. Hahr, $950,000.

Park Pl., 27-Katherne R. McMullen and Laurie W. Hahn to Stephanie Herrera, $253,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Nestlewood Farm Lane, 41047-Andrew G. and Pamela V. Becker to Brian Matthew and Kristen Hahn, $1.25 million.

PURCELLVILLE AREA

Black Oak Rd., 19280-William R.H. Tisdale and Shirley Tisdale to Tyler and Tina Poore, $555,000.

Grassy Ridge Terr., 204-Christopher Willing to Matthew Elliott, $398,000.

Lancer Cir., 19425-Robert Dennis Eubanks and Jennifer D. Eubanks to Orrin S. and Beverly A. McDonald, $840,000.

Pickwick Dr., 17149-David S. and Pamela J. Weaver to Gyle A. and Tiffany G. Swayzee, $535,000.

Spring Branch Ct., 300-Joshua A. and Kimberly M. Henry to Jeremy Christopher Kelley, $599,900.

ROUND HILL AREA

Carnoustie Cir., 35345-Meredith E. Moore to James Douglas Filder Jr. and Stephanie Briley Fidler, $605,000.

Hudson St., 35532-Brytten A. and Brandon E. Sorgenfrei to Joshua and Hangsin Lee, $432,000.

Magic Mountain Dr., 17165-James D. Fidler Jr. and Stephanie Fideler to Gilbert and Kristen M. Pabon, $455,000.

Stoneleigh Dr., 17811-Tammy L. Hall to Benedict and Jennifer Fernando, $700,300.

SOUTH RIDING AREA

Bald Eagle Terr., 25203-Ziaullah Durrani and Soraya Moghis to Rangaswamy B. Hanumantharaju and Rashmi S. Govindagowda, $485,000.

Creek Run Terr., 25614-Daphne R. Sanchez to David P. and Lola A. Mudd, $515,000.

Donovan Dr., 25896-Daniel L. Farrell to Pablo Gonzalez and Tatiana N. Cruz, $550,000.

Etna Terr., 44024-Liang Xu and Jasmine Hu to Akhill Bhargava and Sakshi Gupta, $426,000.

Fortitude Terr., 25179-John E. and Sue A. Anderson to Sherif A. and Sally Ishak, $560,000.

Gothic Sq., 25286-Matthew Howard Martin to Megan and Anthony Philip Sham, $442,501.

Impala Ct., 25077-John L. Showman III and Robert E. Young to Robert J. and Pamela S. Henry, $750,000.

Kearney Terr., 42764-Jeanne Liu to Stephen and Hannah Pfeiffer, $365,000.

Larks Terr., 25223-Hyon Sook Na to Carlos Burgos, $458,000.

Mckay Terr., 43610-Azmath A. Mohammed and Ayisha Jabeen to Rachid and Maryam Bejjaji, $445,000.

Omaha Terr., 25120-Sara Whittaker to Yash Kirit Thakkar, $388,000.

Riding Blvd. S., 25414-Julianne Lyle to Patrick and Melissa Dawson, $355,000.

Seawolve Sq., 44141-Walter J. and Tracy A. Teel to Mustafa T. Shaghatt, $500,000.

Stallion Branch Terr., 25460-Christopher G. and Elyse N. Rafacz to Michael W. and Mackenzie L. Ayers, $467,000.

Whippoorwill Terr., 25392-Mohamad S. Dehyar to Sagar and Samita A. Pokharel, $487,500.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 1600-Mark P. and Nancy Gunderman to Shane McDonald, $406,000.

Baskin Ct., 46672-Mary Leota Belle Shaffer and Gary F. Shaffer to Jason A. and Jessica M. Wippich, $584,000.

Buckeye Ct., 110-Nicholas and Susan F. Hinko to Sean C. Conlon and Melanie S. Beasley, $501,000.

Connemara Dr., 112-Jeffry Scott and Candice Adele Hall to Raise N. Baranova and Leonid Massarskiy, $530,000.

Dartmouth Dr. E., 315-Marcene Graves Pugh to Norma A. Figueroa De Polanco, $205,000.

Duke Dr. N., 110-Rene Cruz Monge Campos to Jose A. Alfaro Rivas, $132,000.

Giles Pl., 602-Nazir Ahmad Fazelyar to Mandakhgerei Ganbold, $285,000.

Hillsdale Dr., 119-Mary Tomasso to Eric S. Alexander, $420,000.

Howard Pl., 4-Emily V. Fair to Ruben Antonio Maldonado and Ana Maria Hernandez-Garcia, $320,000.

Kenyon Ct., 21434-Thomas S. and Annie C. Oliver to Mohammed Darwish, $730,000.

Mayfield Sq., 22304-Howard J. and Sandra Lynn Rich to Santiago Reyes, $190,000.

Regis Cir., 13-Randall A. and Maya Ujie Morrison to Richard Lynn, $312,500.

Silverleaf Dr., 213-Anne M. Dombrowski to Matthew and Kyrsten Durden, $520,000.

Tavenner Ct., 519-Stacy L. Ferlazzo to Nishantha M. Amarasinghe and Irani A. Wijayarathine, $279,000.

Trumpet Cir., 46803-Eloise C. Nunn to El Mostafa El Gadoumi and Clare H. Mendoza, $372,000.

WATERFORD AREA

Old Stage Pl., 39042-Nivine Hanna to Matthew G. and Gretchen J. Condy, $679,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Bee Ct., 4609-Ameka and Shane Williams to Vincent P. and Sarika Vella, $469,900.

Brown Moore Lane, 10139-Patrick J. and Jeanne M. Kidwell to Kenneth M. and Courtney Elizabeth Pomietto, $719,000.

Cherry Hill Rd., 3763-John L. and Alice S. Oliphant to Donald R. and Natalie N. Bradner, $142,000.

Cliff Mills Rd., 10564-Norman Roy and Alison Denise Brewer to Leslie Ann Kathleen Cox, $408,000.

Cottonwood Dr., 6532-Brandon S. Turner and Anjuli O. Jackson to Melvin L. and Tina Lee Mauck, $298,500.

Daffan Dr., 3285-Thomas and Maxine Hardy to Kevin James and Kristen Beal Nufer, $393,000.

Dover Rd., 219-George Fred Beecroft and Joyce L. Arndt to Benjamin and Corie Rainey, $440,000.

Elk Run Rd., 11353-Christopher Hayes to Amy M. Allen and Ronald Chunik, $321,000.

Forest Ct., 426-Barbara R. White and Kenneth A. White to Heather Jean Phillips, $221,600.

Greenpark Lane, 6063-Jason C. and Amanda S. Jens to Edith R. and Milardo E. Dasig, $305,000.

Kirkland Dr., 6078-Josipa Roksa and Shenandoah Titus to Eric M. and Yvon A. McLaughlin, $526,000.

Lees Ridge Rd., 9357-Rodney Ramon Leon Guerrero and Gwendolyn Nicole Leon Guerrero to Michael Steven and Jennifer Lynn Wheeler, $454,000.

Megs Dr., 8561-Susan P. Hunter to Jamie Flores Polanco and Yoseli Flores Berumen, $330,000.

North St., 52-Colonial Ice Cream Co. Inc. to Trevor Cole and Kathryn Elizabeth Watts, $530,000.

Pitcher Ct., 6364-Richard B. and Antoinette E. Buchanan to Keith M. and Melissa Woods, $326,000.

Richlands Dr., 5749-Charles F. and Sandra K. Heid to Homer A. and Tammy L. Gaouette, $596,000.

Southcoate Village Dr., 10941-Raymond W. and Shannon Hrabe to Ronald H. and Eileen R. Deslauriers, $399,500.

Tiffany Ct., 561-Shirley Kushner to Charles John and Kathleen Carey Martin, $273,000.

Waterloo St., 319-Wargo Properties Corp. to Dylan Pereira Serra and Paul Christopher Adkins, $425,000.

Willow Pl., 6185, No. 305-Andrea Jeanette Autry to Alexandra P. Gels, $182,000.

POWELLS CORNER-WILLISVILLE AREA

Patrick St., 9280-Ralph E. Williams and Mary Jane P. Williams to Dominic S. and Jennifer R. Timm, $265,000.