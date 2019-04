Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Canary Grass Sq., 42205-Michael F. and Theresa A. Bradford to Brian Banlat and Arlene Beltran, $395,000.

Clock Tower Sq., 24639-Tony and Janice Lin to Suman Khattri Chettri, $445,000.

Cypress Mill Terr., 25137-Vinod K. and Ramya Talluri to Srikanth Peddireddy and Seekar Ghodgaonkar, $350,000.

Grady Terr., 42155-Colleen A. Fitzgerald to James Petersen and Tiffany Sakahara-Petersen, $499,500.

Kilkerran Dr., 23736-US Home Corp. to Obie Carl and Valerie D. Henderson, $674,250.

Nettle Mill Sq., 24694-Mary Ellen Fitzpatrick and Nadia Ailly to Mohan Kumar and Neelu Sitaula, $429,000.

Piebald Sq., 42129-Michael and Lisa L. Ignosci to David Bao and Thao Ngoc Tran, $341,000.

Shady Knoll Cir., 24124-Daryl S. and Janet Jarry Bierly to Marshall F. and Elizabeth I. Vaeth, $755,000.

Truly Cir., 41664-William K. and Heather D. Morrissey to Jennifer Leigh Kennard and Kirk Robert Allworth, $646,000.

Zircon Dr., 42026-Bruce and Renuka R. Macewen to Antonio M. and Sabrina M. Brooks, $625,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Berkeley Ct., 19-Amanda Ann Jones Hall to William M. Cahill III, $365,000.

Brinks Ct., 24-Cameron B. and Krista C. Kirik to Erin Burke, $458,000.

Center Brook Sq., 20244-Charles and Amanda Trombley to Ali and Dina Alamiry Altahir, $517,500.

Devon Ct., 11-David A. and Mary Anne Sherwood to Eduardo J. Villasmil and Diana C. Guevara, $297,000.

Glengyle Lane, 12-Patricia R. Spencer to Timothy A. Rhea and Mary C.D. Rhea, $460,000.

Lake Haven Terr., 45528-Jamie M. Miskar to Yanbin Wang, $373,000.

Millwood Sq., 21196-Barg Inc. to Ruqia Askaney, $414,000.

Oak Lane, 46650-Carl B. and Mary E. Jorgensen to Bradley S. and Jennifer R. Campbell, $889,000.

Royal Palace Sq., 20751, No. 314-Robert and Ji-Yong D. Chung to Thomas J. and Lorraine M. Zaug, $300,000.

Stafford Ct., 15-Jenny Garfinkle to Raymond J. and Amanda N. Hamrick, $645,000.

Swecker Farm Pl., 20506-Felicia V. Kessel and W. Everett Crawley to Stephen Haynes and Christian Peabody, $635,000.

Walpole Terr., 46211-Sheilymar Mejias Rodriguez and Jose Soto to Michael P. Johnson, $405,000.

ASHBURN AREA

Abram Terr., 19934-David H. and Barbara H. Hodges to Steven J. Zaccaro, $580,000.

Ashburn Station Pl., 20724-William Randal and Jo Ann Newberry to Jeff and Rochelle Gill, $899,900.

Bent Twig Terr., 43223-John A. and Jacquelyn T. Mcqueston to Louis T. and Summer B. Fabrizi, $388,500.

Chamberlain Terr., 44475, No. 206-Thomas P. and Carol A. Forde to Ingeborg Irene Furlong, $324,000.

Cornstalk Terr., 20586, No. 104-Brian E. and Lili A. Grigsby to Brenda M. Armani, $280,000.

Deepspring Ct., 43377-Henry C. and Amanda M. Vedder to Mircea Andrei and Maria Rodinov Mitran, $680,000.

Felicity Pl., 43924-Glen D. and Teresa L. Gurnard to Sudhanshu and Revathi Sinha, $715,000.

Foyt Terr., 43331-Nathaniel J. and Kathleen M. Case to Ashish V. Pokalkar and Prathima Kamble, $423,000.

Greenwich Sq., 43536-Mitchell A. and Jenna V. Young to Robert Charles and Colleen Mary Racey, $400,000.

Hope Spring Terr., 20590, No. 202-Caron B. Kogan and Nancy S. Melling to Michael H. and Marlene M. Glaser, $327,000.

Jarvis Sq., 21810-Jagruti and Dharmapal Jhala to Chandrasekhar Kancherla and Manju Kotakonda, $306,000.

Killawog Terr., 20939-Beverly Jill Gentry to Hector M. Gonzales and Larrissa A. Quervalu, $355,000.

Laporte Terr., 21029-Jeremy W. Beckman to Yar Mohammad and Kamela Mohabbat, $438,000.

Macglashan Terr., 20216-Brenda F. Kohler to Jack Chun Chien Tzeng and Joann Riza Tzeng, $345,000.

Minthill Terr., 43957-Carmen A. Velasco to Francisco Zelaya and Ana Garcia Barrientos, $345,000.

Natalie Terr., 44092, No. 201-Gary A. and Mary A. Brandenburg to Barbara Jean Wooten, $269,000.

Olympic Club Ct., 19654-Todd Nelson to John and Kimberly Schroter, $875,000.

Presidents Cup Terr., 19965-Mary Alice Canady to Benjamin D. Canino Jr., $524,000.

Ridgeview Pl., 43454-Paul J. and Martha Miller to Brett Christopher and Mallory Nicole Hernandez, $700,000.

Silkworth Terr., 44304-Martin A. Fischer to Brijmohan Singh and Deepali Gousain, $505,000.

Sweet Clover Pl., 21319-Roger David and Neil Patterson King to John and Jacquelyn Mcqueston, $650,000.

Timber Ridge Terr., 20950, No. 103-Shaila Reddy and Chris F. Mill to Brittany Harrington, $228,000.

Wardlaw Terr., 42699-Hansel A. Paiz to Colin Healey, $396,000.

Yorkville Terr., 43226-Shirley M. Selby to Payal S. Umbralkar and Jayesh Srivastava, $440,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Allison Way, 22788-William A. and Emperatriz Jenny Strahan to Cary A. and Angela M. Cusumano, $765,000.

Belvoir Woods Terr., 23548-Jeremy and Colleen Harvey to Tannaz Farnoudi and James E. Kennedy, $410,000.

Bishop Meade Pl., 24020-Katherine M. Gomm to Shan and Nilofer Nawaz, $436,000.

Blue Elder Terr., 22710, No. 101-Tamara L. Richardson to April Amrie Corrice, $210,500.

Carters Meadow Terr., 23255-Toll Partnership to Myrna V. Taylor, $530,000.

Christophers View Terr., 42322-Ray Nofo and Yanique Lauren Anspach to Ali Zaher and Sara Faiq, $603,000.

Dreamweaver Dr., 42561-Ramakrishna Gundala and Mrudula Potturu to Krishna Chaitanya Katneni and Naga Sudha Inturi, $562,500.

Falling Rock Terr., 21408-Aninditha Seetha and Daniel Bruce Briggs to Myint Yee and Han Su Yin, $430,000.

Frontier Dr., 42679-Brian and Kendall Gruitt to Joon Hyun Kim and Sarah April Kay, $689,900.

Goldsborough Terr., 22818-Philip Michael Lampley Jr. to Lenard L. Carter, $525,000.

Highcroft Terr., 22522-Procopio E. De La Pena to Rajeev Somasankaran and Sreeja Sudharma, $395,000.

Hollyhock Terr., 42420, No. 104-Kenneth L. and Caroll A. Burts to Beth Friedman, $204,000.

Iredell Terr., 21566-Diana Brathwaite to Justin Alden and Seunghye Jung Wilson, $395,000.

Magellan Sq., 42531-Aaron and Liza Burghardt to Veera Venkata Ramanapudi and Lakshmi Sirisha Puram, $430,000.

Minerva Dr., 23049-Jeffrey J. and Gundeep S. Roussel to Khurram Raza and Kanwal Zehra, $710,000.

Palladian Blue Terr., 42248-Florideo Alfredo and Ashley Elyse Passarelli to William Jeffrey and Pamela Ann Hoss, $605,000.

Pocosin Ct., 42729-Gordon S. and Brenda Conwell Dudley to Nicholas Anthony and Janette Asis Kerr, $925,000.

Thoroughfare Gap Terr., 43053-Toll Partnership to Manpret and Satwinder Kaur, $382,995.

Welby Terr., 21501-Sean B. Glennon to Kaitlin M. King, $430,000.

DULLES AREA

Box Car Sq., 22000-Kyle David Ottenwess to Iman Malakooti, $400,900.

Elkins Terr., 21830, No. 301-Carlton L. Brown to Lesleigh N. Raye, $255,000.

Regent Terr., 22915-Barg Inc. to Donald Quan and Deborah Quan Foy, $405,000.

Waterloo Station Sq., 45676-Marc L. Cantwell to Robert Edward Woodworth, $395,000.

HAMILTON AREA

Hughes St. S., 12-Linda Newton to Abbas Amiri, $350,000.

Saint Paul St. S., 203-Jason Bewley to Robert D. and Brenda J. Hinkle, $520,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andover Ct. NE, 210-Poojan Bhasker and Susan Tripathi to Diana E. and Scott Waterman, $635,000.

Artillery Terr. NE, 1520-Polidecto Hernandez to Hadi Malang and Arzoo Nowrozzada, $455,000.

Blue View Ct., 14081-Todd L. and Ava M. Walter to Kelly M. and Christopher M. Lynn, $745,000.

Cranbrook Dr. NE, 205-Michael S. and Laura W. Harbert to Stanley Hyun Kim and Kim Leslie Pourciau, $550,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 908-Juan B. Floriani to Claudia E. Reds, $236,000.

Elkridge Way NE, 117-Glenn J. and Elizabeth D’Alessandro Horton to Mary Elizabeth Butler, $550,000.

Hill Head Pl., 43285-Harry N. and Elizabeth A. Newton to Jonathan Ray and Shannon Nicole Jankord, $775,000.

Jupiter Hills Terr., 18447-Richard Grant Ozias to Barbara Ledane Hickman, $625,000.

Lilac Terr. NE, 586-Afraz Mohammed and Indardaye R. Ramnanan to Kenneth John Cooper and Cynthia Marie Eberhardt, $389,900.

Market St. W., 242-Mark and Wendy Stavish to William Edward and Nanette Zandra Price, $899,000.

Morven Park Rd. NW, 102-Michael Brett and Lori Wenck Davis to Mary Buelow and Nathan Messer, $915,000.

Purple Aster Terr., 43588-Scott A. and Dian Tomko to John and Christine Billups, $679,000.

Riverpoint Dr., 44124-Jacinta Z. and Zacarias T. Tamangan to Harjit and Suppinder Pal Bimbra, $720,000.

Smartts Lane NE, 921-Benjamin and Danielle Bowman to Sreenath Reddy Diggireddy, $325,000.

Sparkleberry Terr. NE, 568-Joseph S. and Erica A. Gass to Justin and Lynn Grim, $359,990.

Tuliptree Sq. NE, 541-Luis and Lauar Salcedo to Nathalie Diaz, $386,000.

Valemount Terr. NE, 803-Nolan M. and Erin E. Lee to Brian Kelly Megonigal, $470,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Balch Springs Cir. SE, 120-Robert Burton Wheeler and Kerry Eileen Mullane to Mohamed M. and Neda I. Malik, $572,000.

Bradfield Dr. SW, 1115-Karen K. Graf to Glenn J. and Jhissell Klingerman, $495,000.

Clubhouse Dr. SW, 125, No. K6-Leann M. Micheals to Angel Esteban Rodriguez Mejia and Norma Patricia Nunez Bonilla, $137,200.

Constellation Sq. SE, 653, No. B-Gregory Charles Stumm to Mandana Asadi, $175,000.

Ebaugh Dr. SE, 349-Prashanth K. Salur to Marcela Flores Castro and Luis Ernesto Flores Marzal, $435,000.

Harrison St. SE, 325-Justin and Vanessa Torlone to Maryanne Sullivan Cooper, $276,000.

Macalister Dr. SE, 842-Astute Investors Corp. to Peter D. and Becki C. Elmer, $650,000.

Moore Pl. SW, 1330-C. Scott and Mary Beth M. Williamson to Joseph and Leonn Gabel, $729,000.

Nickman Way, 22392-Sunny Saini and Mariluz F. Cabana to Dustin A. and Cortney A. Smith, $671,000.

Orr Cir. SW, 1003-Cecilia V.S. Scarr to Robert Burton, $472,500.

Red Cedar Dr., 20813-Eldon A. and Lisa D. Seifert to Jeremy Christopher and Colleen Elizabeth Harvey, $470,000.

Thomas Mill Rd., 39668-Michael and Janine Rethy to Jeremy and Stephanie L. Banik, $810,000.

Wrenbury Lane, 19363-David and Kathleen M. Coffey to Jason Michael and Catherine Bowen, $825,000.

LOVETTSVILLE AREA

Irish Corner Rd., 39131-Alan Lee Riggs and Elizabeth McKissick to Richard Cutler Perkinson and Diane Marjorie Erlandson, $725,000.

MIDDLEBURG AREA

Atoka Chase Lane, 34679-David G. and Mary Clark Regamey to Nevan G. and Wendy L. Baldwin, $1.05 million.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Old Waterford Rd., 16777-Paul A. Fox to Steven R. and Jacqueline R. Gutierrez, $735,000.

PURCELLVILLE AREA

Bowen Pl., 35841-Mark O. and Judith L. Rodgers to Dalton O. and Anna M. McIntosh, $699,000.

Hall Ave. N., 121-Marie J. Hall to Watson M. and Judith L. Lohmann, $407,000.

Lincoln Rd., 19203-David B. and Julie D. Duffy to Philip A. and Jennifer Gunn, $635,000.

Pickwick Dr., 17217-Steven H. and Melissa A. Smyth to Daniel E. and Gina M. Chatham, $502,000.

St Louis Rd., 20725-Robert J. and Magdalena C. Johnston to Nancy Dutton Potter, $775,000.

ROUND HILL AREA

Clover Terr., 35896-Kristian Shield and Kevin Miller Hassinger to Lamar Anthony Lopez and Zenayda Reyes, $315,000.

Jackson Ave., 12-Richard L. Jeffords to Blair A. Cash and Ahmed Almassri, $403,000.

Magic Mountain Dr., 17272-Hillary and Brian Girard to Melinda Anne and Jason Anthony Mercer, $430,000.

Tedler Cir., 17637-Craig R. and Sandee R. Everett to Scott A. and Megan Keebaugh, $412,000.

SOUTH RIDING AREA

Bald Eagle Terr., 25259-Andrew and Jennifer Mary to Hong Wei Yan and Jing Nan Zhang, $468,000.

Creek Run Terr., 25616-Saravanaraj Mani and Dhanalakshmi Sambandham to Jongwhan Cha, $510,000.

Dunvegan Sq., 25223-Karen Bland to Bassam Souliman and Enssaf Al Lulu, $478,000.

Evian Lane, 43517-Tracy Briggs Jupiter to Kenneth M. Pineiro and Amanda Crasto, $461,000.

Freedom St., 42759-Thomas W. and Catherine M. Johnson to Pradip Gharti and Juli Oli, $535,000.

Hartwood Dr., 25949-Gaddarn Kishore and Pamela Carey to Rhapsody and Robert Barbrow, $530,000.

Iron Bit Pl., 42849-Willie and June McIntosh to Dante and Dana W. Reategui, $870,000.

Lake Mist Sq., 25320, No. 303-Curtis C. Adams Jr. to Kathry L. Kroll and Derek W. Cossey, $305,000.

Longacre Dr., 42522-Gregory R. and Carol J. Holmes to Prashanth K. Salur and Ashajyothi Chembuli, $850,000.

Mews Terr., 25821-Maria and Gerard Matabang to Parastoo Delgoshaei, $460,000.

Orchard View Terr., 25249-David J. and Mary Ellen Walsh to Donald Quan and Deborah Quan Foy, $400,000.

Riding Center Dr., 25205-David A. and Michelle L. Baum to Gregory L. and Danielle M. Kuni, $643,900.

Shipley Terr., 25296-Matthew and Lisa Valentini to Erwin De Leon Pe, $375,000.

Talent St., 25265-Louis L. and Anne E. Fuertes to Ashvinkumar K. and Falguniben N. Patel, $630,000.

White Cap Terr., 43604-Rola W. Arbid to Donald Teck and Joon Ryung Kim, $514,750.

STERLING AREA

Ash Rd. W., 219-Daniel E. Esquivel and Lissette Laffitte-Esquivel to Paulo G. and Ashlee M. Escobar, $360,000.

Beech Rd. W., 404-Douglas M. and Rita Jennings to Felipe Orellana Ayala and Marina A. Garcia, $359,400.

Butternut Way, 9-Pamela Jane Leahy to Eric L. and Ana C. Unger, $449,900.

Corkwing Sq., 46704-Angela D. Lockhart to Anthony Amodeo and Barbara D. Soares, $370,750.

Dickenson Ct. E., 800-Smith Family Construction Corp. to Anthony Calvin Baron, $449,000.

Dupont St., 308-Daniel David Marcus to Matthew D. and Maria D. Williams, $446,000.

Emory Dr. N., 221, No. 1-Herbert N. Narh to Evarista Del Carmen Gonzalez, $186,500.

Grayson Pl., 203-Moises Daniel Rivas Alvarenga and Manuel Linares to Alexander and Dora A. Ordonez Tenas, $379,000.

Hillsdale Dr., 217-Charles and Adekemi Ikutiminu to Robert Jay Patterson Jr., $440,000.

Irving Rd. S., 310-Flor M. Henriquez-De Ponce and Manuel Ponce to Miguel A. Lemus Diaz and Humberto Lopez Otero, $440,000.

Laura Anne Dr. N., 121-Malik Gull to Hector R. Paz Ortiz and Reyna Paz, $485,000.

Richland Cir., 131-Vinod K. and Nilda U. Wadhwa to Mary Marleen Radigan, $314,500.

Stablehouse Dr., 22428-Frank E. and Evelyn C. Owens to C. Jason and Mary Vein, $300,000.

Tottenham Ct., 1010-Tauhidul I. Khan to Rashmi A. and Ashokkumar T. Jain, $261,900.

Turnstone Sq., 46670-Romulo J. and Carmen Maysundo to Surendra Babu Ghimire and Samjhana Aryal, $374,900.

WATERFORD AREA

The Narrows Rd., 39796-David L. and Claudia D. Hipkins to Senta E. and William J. Keegan, $625,000.

Fauquier County

Belfrys Ct. E., 6559-Andrew L. Funk to Kyle Funk and Megan Spiteri, $225,000.

Cannon Way, 354-Douglas A. and Janelle M. North to Chan and Dawn Chau, $460,000.

Cherry Tree Lane, 775-James L. Campbell Jr. to Pamela M. Mehiel, $280,000.

Col. Edmonds Ct., 806-Zachary T. and Aileen H. Weik to Joseph L. Harris, $320,000.

Country View Dr., 8747-PMC Reo Trust 2015-1 to Ken and Natalie Ortberg, $345,000.

David Ct., 12167-Eric M. Dodge to Haydee D. Vigil, $273,000.

Elm St., 183-Andrey Solntsev to Allison Johns, $375,000.

Franklin St. N., 407-Jennifer R. Timm to Kathryn T. McNamara, $210,000.

Hill Dr. S., 5178-John and Darlene Case to Christopher J. Martz, $430,000.

Lake Ashby Ct., 3950-Scott A. and Jessica A. Briggs to Kimberly Lynn Migano and Eric Alexander Stierle, $499,000.

Marr Dr., 7215-Clifford and Frances Burke Urr to Caitlin A. Clarke, $300,000.

Millpond Ct., 7545-Brian and Janet DeCastro to Andrew B. and Kristen S. Hushour, $493,000.

Old Auburn Rd., 5087-Raymond J. and Rebecca Barnard to David Carl Cook II and Wendy Irene Lavilla, $429,000.

Poplar Grove Dr., 8101-Lisa J. Peterson to Deborah Repass, $360,900.

Robinson St., 232-Donna D. Olinger to Steven C. and Michelle A. Payne, $210,000.

Spencer Dr., 10844-Michael E. and Caryn M. Block to Benaya Makamure and Patience Dadirai Maswela, $362,000.

Wankoma Dr., 211-Nellie Coleman to Micah A. Meadows, $155,000.

Wayland Dr., 7000-Brent M. and Gail L. Van Ryn to Joshua Hunter and Aimee Rodgers Bogitsh, $495,000.

Woods Edge Ct., 7208-Alan W. and Trudy Franklin Cahoon to Alexandra E. and Michael B. Spare, $373,900.