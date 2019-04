Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Alkema Ct., 40748-Darrin and Tina Todd to William R. Warner and Christina R. Frederick, $735,000.

Bostonian Pl., 41634-Joseph Francis Gallagher and Jayme Elsa Gentile to Saurav K. Sharma and Rashmi Acharya, $655,000.

Crippen Terr., 41765-Carlos Archilla-Torres to Sherry A. Cumming, $432,500.

Eloquence Terr., 41741-Najia Zaman to Fnu Hadia and Mina Ghazal Zobair, $439,900.

Great Berkhamsted Dr., 24958-Jeremy and Kristen Bowen to Jeremy Stombaugh and Jessica McGarry, $700,000.

Kilkerran Dr., 23750-US Home Corp. to Ravi Kiran and Karuna Mupkala, $670,000.

Oak Medley Terr., 25526-Ramesh Babu Kamireddy to Vijaya Rama Raju and Bhavani Gottimukkala, $447,500.

Purpose Way, 41773-Robert Schmand III to Joseph Christopher Simon Oletti and Jeeyoun Son, $540,000.

Shorecrest Terr., 42197-Elizabeth Ann Brady to Kevin Michael Pingon and Amanda Louise Dahlquist, $379,900.

Vacation Pl., 25439-Babor Bakhtary to Vishal Kumar, $550,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Allegheny Cir., 47777-Yuanyuan Wang to Bei Qi and Jacqueline Shu, $610,000.

Center Brook Sq., 20205-Justin M. and Kelsey Rose Alford to Edmundo Erik and Brenda Moncayo, $625,000.

Comer Sq., 47614-Vincent M. Kiste to Trent A. Blackburn, $440,000.

Drysdale Terr., 46590, No. 100-Philip D. and Angee Q. Kerns to Gabriela Catharina Medvedec and Joseph Szabo, $264,000.

Ellicott Sq., 46604, No. 300-Bruce H. Schuette to Robert C. Grant and Breanne E. Brady, $265,000.

Griffith Pl., 47553-Elizabeth L. Gray to Paul M. Gates and Katie B. McMahon, $734,000.

Lyndhurst Ct., 29-Steven Leonard Krauss and Amy Berman to Hilary Jump, $345,000.

Paulsen Sq., 47647-Mark Gambill to Douglas Eugene and Linda L. Chestnut, $642,500.

River Meadows Terr., 46545-Kristen K. Farnsworth to Anne E. Byrd, $441,000.

Waterfall Branch Terr., 20704-Edgar and Heather M. Sobalvarro to Jake A. Hughes and Jacquelyn M. Jorgensen, $480,000.

Youngs Cliff Rd., 20218-Robin Carrier to Marlen K. Delcid Martinez and Jose A. Ramirez Vega, $420,000.

ASHBURN AREA

Baltusrol Terr., 43274-Patricia A. Whittaker and Pamela E. Chomko to Alok and Meenu Gopal, $519,000.

Brookline Terr., 43788-Linda S. Johnson to Phillip James and Madeline Grace Marlow, $415,900.

Chloe Terr., 43854-Sivaraman Natarajan and Shakuntala Ramachandran to Sheridan and Chalon Sabrina Culp, $344,000.

Cornstalk Terr., 20596, No. 202-Steven Mobley to Yuefeng Jin and Yingqiu Sun, $274,500.

Fieldgrass Sq., 19942-Christopher and Jessica A. Gorthy to Jayaweera Padma and Hansanee Jayendri Geasman, $380,000.

Gatwick Sq., 43179-Lila Moes to Kathryn E. Gartin and Timothy Schulz, $403,000.

Hay Rd., 43367-Byung Jei and Byoung Hou Kim to Niraj and Mangi Bhandari, $725,000.

Ice Pond Dr., 43362-Russell E. and Janet L. Tolle to Bernadette Santini and Graham Bonner, $605,000.

Kiawah Island Dr., 20238-William G. and Janet M. Bryant to Ahmed El Fawal and Samar Z. Serag El Din, $950,000.

Laburnum Sq., 43865-Terrance Richard Moore to Farzad Erfani and Ghazaleh Rostami Nia, $383,000.

Lohengrin Ct., 20936-Jennifer L. and Stewart C. Petchenick to Christopher A. and Michelle Blake, $700,000.

Middlebury St., 20403-Joseph C. and Leslie M. Fleming to Brittany Kaye and Benjamin David Sechrist, $590,000.

Mossy Brook Sq., 44196-Timothy E. Tynyk to John L. and May G. Ewers, $338,000.

Oakmont Manor Sq., 44351-Wayne C. and Carolyn J. Benson to Melanie L. White, $485,000.

Presidents Cup Terr., 20031-Deborah A. Dix to Kerry L. and Emily Kay Biely, $499,900.

Scioto Terr., 20431-Suzan Cengiz to Kavin Khanna, $355,160.

Tiverton Sq., 44740-Ravi K. and Anuradha Kasarla to Nageswara Rao Nutakki and Vijetha Nandella, $499,990.

Valley Falls Sq., 20458-Thomas O. Bragg and Patricia Pulman to Roma Allen, $505,000.

Whetstone Ct., 43465-James H. and Patricia A. Staugler to Sameer and Anupama Vajre, $699,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Benfold Sq., 42346-Sandra C. and Christopher McGraw to Saurabh Mukesh and Sanika Kendurkar Kaple, $497,000.

Dolomite Hills Dr., 22355-Will B. and Dianna Conner Jeffers to Rajeev and Priya Gupta, $910,500.

Expedition Dr., 23143-James A. and Maria Merritt to Shaun C. and Jill K. Bierweiler, $1.39 million.

Forest Manor Dr., 22498-Liliya G. and Henry F. Eustace to Swapna Agarwal, $900,000.

Hanworth St., 23154-David Charles Kesick to Matthew K. and Su Chong Weber, $685,000.

Hollyhock Terr., 42478-Magnolia Flores Parrish to Jeffrey Michael Frabutt and Terry A. Absalom, $315,000.

Longollen Woods Terr., 23349-Loudoun Valley Associates to Dhiraj Kumar Gupta and Yamileth Adriana Colina Aranguren, $612,285.

Morning Walk Dr., 23324-Andrew W. and Lisa M. Lang to Brian R. and Stacy R. Forrester, $741,500.

Pasture Rose Pl., 22329-Daniel R. and Charlotte K. Lesando to Anuradha Satyavolu, $1.37 million.

Riding Mill Pl., 41980-Richard Joseph and Mary Barbara Krygiel to Steven T. and Allison C. Ziff, $844,000.

Sugarview Dr., 21124-Justin and Sara Cooper to Prahlad Singh and Fnu Shobha, $494,000.

Sweetbells Ct., 23700-James L. and Jill Sigmund to Flay Orrin and Jennifer Lynn Peterson, $747,500.

Verde Gate Terr., 22579-Brian M. Pariroo to Karen P. Orem, $375,000.

Windsor Locks Sq., 22573-Pulte Home Co. Corp. to Edward David and Chandra Kathleen Julianna Osann, $629,242.

Windsor Locks Sq., 22593-Pulte Home Co. Inc. to Curtis and Jennifer Million, $527,278.

DULLES AREA

Grand Central Sq., 45558-Edward M. Cummings to John Matthew Pipan, $394,900.

Iron Oak Terr., 45954-Robert L. Borkowski to Michael and Remi Haidar, $417,000.

HAMILTON AREA

Feeney Ct., 17174-Richard E. and Sharon Jarrell to Richard H. and Christina M. Snyder, $729,900.

Maryland Ave., 252-Luis F. Pavese and Claudia V. Torres to Christopher Rutherford and Nicole A. Baumgartner, $382,900.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 431-Nestor D. Lores to Ismael and Nubia Bautista Zuniga, $359,000.

Balls Bluff Rd. NE, 738-April Hudson to Randal B. Vanepps, $296,000.

Bent Creek Terr., 43757-Judy Mueller to David Thomas and Medora Stevie Smith, $550,000.

Butterfly Way, 43128-Erik P. and Andrea Baldwin to Patrick T. Tutka and Carlymay A. Geronimo, $545,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 712-Kevin Riddle to Joyce A. Mitchell and Charles J. Stuth, $380,000.

Dalton Points Pl., 19099-Bryan M. and Kathleen M. Burns to Steven Macholtz, $795,000.

Eagles Rest Dr., 13450-Lotus Homes Corp. to Arne D. and Maria Fiela Paje Delos Reyes, $585,000.

Fairway Oaks Sq., 18347-Ronald A. DiPietro to Youcef and Saliha Keddache, $680,000.

Ginger Sq. NE, 506-Christina Marie Morelli to Jose G. and Edwin M. Guevara, $340,000.

Hampstead Ct. NE, 104-Thomas Arthur Shaver Jr. and Teresa Arauz Hurtado to Colin and Rachel Colbourn, $303,000.

Kipheart Dr., 19029-Michael B. and Lisa G. McFarland to Mohammad Shariful and Romena Ahmed Aman, $785,000.

Legrace Terr. NE, 539-Jessica Marie Lucy to Kanwaljeet and Sahib Kaur, $372,700.

McArthur Terr. NE, 509-Benjamin and Janie Lashey to William K. and Alexa M. Comerford, $412,000.

North St. NE, 512-Bruce C. Domin and Ryan R.A. Guidry to Heather Griffin, $474,900.

Planters Terr. NE, 507-Paul R. and Lourdes Patricia Roddy to Bianca Cordeiro, $405,000.

Spirit Ct. NE, 2208-Joseph J. and Lisa M. Jacuzzi to William S. and Mariah Lee Madden, $780,000.

Vestals Pl., 43316-Walter C. and Avelina S. Jacob to Liang Tang and Lingjun Shi, $1.13 million.

LEESBURG-WATSON AREA

Brian Thomas Ct. SE, 604-Timothy M. and Sharon L. Donley to Christopher and Melissa Rockholt, $548,000.

Constellation Sq. SE, 645, No. H-Chad J. Davis and Natalie Martz to Rhodora C. Rodriguez and Teresa M. Dela Vina, $179,900.

Gateway Dr. SE, 668, No. 416-Marian Little-Kaiser to Juana Garcia De Cruz and Abigail N. Cruz, $218,000.

Hawks View Sq. SE, 231-Abbas Boloki-Yazdi to Ahmed and Mohamed Ahmed Aly, $395,000.

Manor House Rd., 40916-Rita F. Poland to Geoffrey Alexander and Shelly Schoenfeld Howard, $733,000.

Neville Ct. SE, 804-Taimur A. Khan to Bradly Thomas Kistler, $620,000.

Roanoke Dr. SE, 327-Jennifer Lee Tarr and Yu Yu Hwang to Joseph C. and Marilyn M. Jacobs, $277,500.

Shirley Sq. SE, 215-Jaime Leon and Maria Cecilia Gomez to Tong Zeng, $372,500.

Sunset View Terr. SE, 504, No. 206-Bradley W. Compton to Calvin W. and Wendy N. Everett, $272,000.

Toucan Way, 40416-Shawn Ronald and Jessica Sarah Landin to Zachary Pierleonardi and Olivia Page, $452,000.

Wild Onion Terr., 406-Sandra L. Hopkins to Jason Ripley, $422,500.

LOVETTSVILLE AREA

Dobbins Creek Lane, 38881-Stephen J. and Elise F. Weitz to Martin L. and Juliette T. Ritzman, $665,000.

Grassy Knoll Cir., 12003-Ronald J. and Denise R. Beuttenmuller to Suzanne B. Kelly and Thad S. Sulkowski, $612,000.

MIDDLEBURG AREA

Hunt Ct., 7-Stephen T. and Judith Pryor Plescow to Ana Maria and Kurt Abendschein, $475,000.

PURCELLVILLE AREA

Bookcliff Ct., 14326-Shawn C. and Krista L. Plumhoff to Richard E. and Donna Gallagher, $679,926.

Drawbridge Way, 37768-Stephen Pledgie to Richard Scott Bolhofer and Lena Miller, $535,000.

Harpers Ferry Rd., 11990-Jean C. and William D. Blevins to Anthony J. Burdi II and Jocelyn T. Powers, $649,900.

Miles Hawk Terr., 203-Michelle N. Mearkle to William Michael Berger Jr. and Brittney Teal Gibb, $380,000.

Sands Rd., 18144-James K. and Joan M. Rudisill to Ernest J. and Patti Jo Carnevale, $495,000.

Upper Heyford Pl., 101-Angela K. and Kimberly A. Barley to Michael David and Brittany Furnari, $600,000.

ROUND HILL AREA

Bighorn Ct., 17327-Janet E. Garbe to Jordan Benjamin Andrews and Melissa Joy Lamborn, $298,000.

Park Heights Cir., 35788-Jeffrey Allan and Theresa Anne McGallicher to James T. Mendelos, $449,000.

SOUTH RIDING AREA

Abney Wood Dr., 42453-Naveen V. and Akhila Thuramalla to Farhana Rahman, $690,000.

Bryson Dr., 25373-Amy K. Love to Umesh Adhikari and Sadhana Thapa, $360,000.

Commons Sq., 25832-Benjamin Adam and Ashley Michelle Fiacco to Steven Carl Dickson, $487,000.

Hagen Ct., 43312-Cameron L. Caswell to Matthew and Jennifer Bielik, $655,000.

Iverson Dr., 26125-Shaun C. and Jill K. Bierweiler to Carl William Voltz III and Erica Jean Ireland, $690,000.

Kingscote Ct., 25086-William H. and Patricia Skipper to Pascal and Cynthia Zahrah Dube, $825,000.

Malmsbury Terr., 25082-David Paul and Lola Adelle Mudd to Sang Ki and Yong Woon Suh, $580,000.

Mink Meadows St., 43619-Rudolf Allan and Mary Kathleen Laczkovich to Scott B. and Donna T. Josselyn, $764,000.

Planting Field Dr., 25184-Ramon L. and Alleen L. De Guzman to Aaron and Kendra Krah, $539,900.

Smallwood Terr., 42817-Suntrust Bank to Jasmine and Brett Appleton, $335,100.

Whippoorwill Terr., 25222-Baton Corp. to Ravi Meda and Sireesha Vudatha, $492,000.

STERLING AREA

Autumn Olive Way, 405-Raymond J. and Linda E. Cerniglia to Joseph and Laurie Lynne De La Cruz, $475,000.

Brethour Ct., 1206-Akomala Koffi and Ama Akouete to Alexandra Ryan Plante, $266,000.

Burning Branch Terr., 46847-Keith L. Riodia to Theodore Bonham, $450,000.

Courtyard Sq., 46942-Ludwin Jibram Maradiaga and Scarleth Emilene Cadima Alba to Charles Timothy and Leigh M. Taylor, $265,000.

Formosa Sq., 21832-Sarvjeet S. Chhinna and Nitu Saini to Bryant Leung, $395,000.

Hoga Rd. S., 1029-Jacob and Aniscia Mosholder to Preston S. and Carolyn S. Stimson, $390,000.

Iberia Rd. E., 1314-Andreas W. and April S. Uiterwijk to Robert M. and Elizabeth A. Piper, $389,000.

Lincoln Ave. S., 303-Kenneth W. George to Concepcion Barrera Morales and Javier A. Figueroa Barrera, $390,000.

Sudbury Sq., 83-Brenda Allder to Hong Q. Cao and Thao Thanh Le, $230,000.

Trail Ct., 210-Laura C. Stuker to Adelio Otero and Vilma Estefani Aparicio, $440,000.

WATERFORD AREA

Bankfield Dr., 15019-Geoffrey Fuller and Roeli A. Kroontje to Jared L. and Julie Skillings, $847,500.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Acorn Ct., 6516-Traci S. Hull to Joshua T. and Nicole Purvis, $450,000.

Bastable Mill Rd., 9338-John R. and Mason J. Barkley to Mark A. and Marnie A. Palmer, $360,000.

Boathouse Rd., 3312-Robert P. and Vanessa L. Herman to Merlyn Jenkins, $485,000.

Chesterfield Dr., 7133-Barry R. and Laura L. Barrett to Jonathan P. Windsor, $479,900.

Crest Hill Rd., 9703-Amy E. Canard to Larry and Monica L. Perkins, $448,000.

Dumfries Rd., 5624-Donald E. and Carol A. Casavecchia to Todd Eric and Christy Cox, $619,900.

Fairfax St., 129-Barbara Cochraqn to William Lewis Bland, $400,000.

Free State Rd., 6069-Paul R. Tetreault to Theodora Rose and Matthew Henry Marlowe, $395,000.

Graystone Rd., 5273-James Edward and Beth L. Feagans to Timothy J. and Kathryn A. Williams, $362,000.

Lake Wesley Ct., 3125-Michael R. and Rita McVicar to Michael W. and Heidi M. Baumstark, $499,000.

Manleys Lane, 5507-Kimberly D. Kelly to Richard T. Williams and Letitia Ord, $335,000.

Moffett Ave., 129-Ernest C. and Charles E. Schwab to Jennifer D. and Scott E. Barabas, $315,000.

Newton Lane, 6175-Jason E. and Shauntel Husch to Ngozi and John Okolo, $240,000.

Princess Anne Ct., 7221-Michael R. and Brittany D. Dicesare to Robert P. and Amanda C. Crumpler, $330,000.

Saint Pauls Rd., 10467-Ethel Elizabeth Sayles to Evelin Jasmine Blanco Sorto, $250,000.

Starting Point Ct., 713-Marilyn G. Caine to Kathleen M. and Gregory A. Rizzo, $495,000.

Sycamore St., 190-Robert and Carol Varley to Tyler Smith and Kelly A. Morris, $339,000.

Torrie Way, 11260, No. F-Charlie M. and Mundy D. Crummett to Jonathan Gaertner, $125,000.

Wemberly Dr., 5421-Michael and Rachel Phillips to Eric D. and Carla A. Rogers, $590,000.

Wirth Lane, 4159-Stephen W. and Megan E. Lavedas to Michael L. and Christy E. Maxwell, $520,000.