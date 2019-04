Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Basalt Dr., 42052-Matthew Charles and Saara Siamy Brown to Matthew and Mary Price, $550,000.

Braided Mane Terr., 25973-Cedric and Olivia Waku to Naila Aslam Khan, $390,000.

Cutgrass Terr., 25153-Richard D. and Laura J. Barnes to Lam D. Nguyen and Mimi Le, $500,000.

Expectation Sq., 41776-Tao Zhang and Li Zhu to Farid Akbarov, $442,000.

Greengage Pl., 24970-Benjamin and Jenna Lang to Maxence Alain Mathieu and Valerie Stephanie Descuns, $739,989.

Kilkerran Dr., 23754-US Home Corp. to Srinivas Goud and Anitha G. Rodda, $680,000.

Onyx Terr., 42283-Nicole R. Bikcen to Hannah Roukas, $280,000.

Quartzite Terr., 25190-David J. and Emily D. Barrett to Tye Ashley Green and Krystle Marie Lugar, $460,000.

Sparrow Pond Ct., 24305-Toll VI Partnership to Sathyanarayanan Jayavelu and Radhika Natanasigamani, $815,000.

Village Station Sq., 42009-Tara Leigh Foltz to Robert D. White, $350,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Breezy Point Terr., 20754-Tove Maria Wainwright to Daniel and Viviana White, $425,000.

Cherokee Terr., 20947-Gregory W. Carroll to Ruilu Wang and Qi Li, $460,000.

Coyote Ct., 11405-Carol Darling and David Rose to Mark Gambill and Ingrid Tomney, $1.19 million.

Drysdale Terr., 46590, No. 301-Rebecca C. Young to Matthew J. Lee, $262,500.

Esterbrook Cir., 46421-Jaskaran S. Bains to Rizwan Khan and Aminah Shahid, $695,000.

Griffith Pl., 47592-Aaditi S. and Sameer S. Gore to Pejman and Maryam Masoumifard, $244,500.

Huntley Ct., 23-Estate of Nancy L. and Alexander R. Loker to Kimberly Ann Randol, $315,000.

Middle Bluff Pl., 47268-Christopher B. and Leslie N. Gardner to Robert J. and Amanda L. Brougham, $749,000.

Paxton Ct., 6-Penelope M. Yingst to Leo W. and Genadya Frans Gunawan, $353,000.

Sheel Terr., 46342-Christopher B. and Donna L. McGill to Wakar Ahmad Khan and Fatimah Waseem, $420,000.

Whirlpool Sq., 47690-Ethan Shayne to Koksal Agaoglu, $480,000.

ASHBURN AREA

Alderleaf Terr., 20380-Wendy A. Dougherty to Hang Ngoc Nguyen, $305,000.

Blue Bill Ct., 21119-Gregory J. and Rachelue G. Williams to Sahana and Gananand Kini, $653,000.

Butterfield Ct., 43307-Glenn W. Maravetz to Syed A. Uzzaman and Saba F. Athif, $725,000.

Chloe Terr., 43894-Fernando P. and Leonor G. Azurin to Dimas Antonio Henriquez and Ashley Rebecca Venegas, $363,000.

Coach House Sq., 21017-Brandy M. Walke to Giancarlo Regal Paredes and Romina Agostini Regal, $385,050.

Flanders Ct., 21796-Dale Marie Rinker to Leslie Sue Mauger, $308,000.

Goodwood Terr., 21840-Willie L. and Jacqueline Walton to Rameez Hosseini, $308,000.

Heatherton Ct., 42949-Nigel Clifford and Christen Lee Heyn to Brian Michael and Margarita Kapisarova Hanning, $663,000.

Jarvis Sq., 21772-Jad K. Elzein to Adam H. Galaviz, $345,000.

Leah May Ct., 19921-Channing P. and Sara S. Harwood to Dan M. and Alicia Friedberg, $729,900.

Mirror Terr., 43590-Christopher Dewitt Welling to Armin Afshar, $490,000.

Mustoe Pl., 20307-Joseph R. Caso to Gary M. and Tracy J. Lobel, $640,000.

Oldetowne Pl., 44351-John P. and Sandra K. Clohan to David Lester Matson and Deanna Victoria Wisniewski, $930,000.

Pattyjean Terr., 21682-Robert Joshua and Jodi Lynn Polissky to Maninderpal S. Pelia, $395,000.

Ribboncrest Terr., 43201-Pamela B. Gilbert and Mark G. Wygonik to Bradford and Ashlee Milnes, $409,900.

Shadow Creek Ct., 19991-Richard and Jenee Nash to Julie Marie Ratcliffe, $875,000.

Stone Roses Cir., 44420-Saravanan Narasimhan to Selamselam Selvarajan and Supraja Chadalavada, $890,000.

Trowbridge Sq., 21477-Thomas J. Sevier to Alan T. Lee and Lauren M. Silvesti, $499,000.

Vermeer St., 20329-Gina Haspel to Benjamin and Samantha Lawson, $484,000.

Wintergrove Dr., 43149-Elliott and Rose Jourdan to Joshua and Amanda Boyd, $665,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Arundell Ct., 43138-James M. and Reyne A.S. Salacain to Michelle and Guillermo Barrera, $625,000.

Blue Elder Terr., 22579-James H. and Dianne E. Stevens to Kenneth Alvin and Katherine Marie Drews, $234,500.

Chadwick Terr., 43865-Phillip E. and Cheryl A. Lambdin to Vijaya Kumar Reddy Gali and Savintha Denanahalli Nagabhushan, $515,000.

Dreamweaver Dr., 42567-Praveen K. and Harika R. Palwaireddy to Praveen Reddy Gagireddy and Sangeetha Gunda, $575,000.

Explorer Dr., 42763-Timothy W. and Pamela J. Hall to Hassan Salmanroughani and Mojgan Raeisian Firooz Abad, $535,000.

Frame Sq., 21631-Rama P. Pokala and Rupavathy Malisetty to Navjeet S. and Manjot K. Nagra, $410,000.

Hawkbill Sq., 22628-Adam W. Perin and Laura Cristina Bolivar to Muthukumaraswamy Sekar and Radhika Kunu, $485,000.

Hollyhock Terr., 42595-Christopher Quigley to Jinhong Wu, $322,000.

Mitcham Sq., 43267-Kevin A. and Jennifer L. Brener to Abdulrazak M. and Scheherazade Jaamac, $511,000.

Old Ryan Rd., 43330-Eric Lee and Heather Peterson Statzer to Dileep Peddineni and Shashanka Chowdary Nandigam, $492,500.

Pennyroyal Sq., 42470, No. 203-Colleen Flaherty to Larry E. and Audrey R. Jackson, $300,000.

Riggins Ridge Terr., 42287-Annette N. Olsen to Tawfiqul H. and Anjum Ara Rommel, $519,000.

Sunbury St., 23052-Patrick Smith to Karen Lynn Shockley, $616,000.

Thornblade Cir., 42957-Gerald W. and Toni B. York to Venkata H. and Chandra S. Dommeti, $697,500.

Verde Gate Terr., 22695-Nitin and Archana Subandh to Nekeisha N. Munford, $319,900.

Windsor Locks Sq., 22575-Pulte Home Co. Corp. to Thilak N.V. Gowda and Sanchitha S. Kiran, $548,882.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45442-Vandana Ganjoo to Young Sil Park, $412,000.

Hutchinson Farm Dr., 24652-Bhargav Bandlamudi and Haritha Nagabhiru to Hee K. Griego, $269,800.

Livingstone Station St., 45581-John Folino to Ahmad Parsai and Sara Arianmehr, $461,000.

Winding Branch Terr., 45679-Ashly Carr Nicolella to Anna B. Trenton, $355,000.

HAMILTON AREA

Francis Farm Pl., 17444-Joseph H. Lattanze to Christopher Dewitt Welling, $655,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 440-Eyremount Funding Corp. to Bethany R. Rauth, $350,000.

Barnfield Sq. NE, 305-Payton J. and Lara K. Lewis to Catherine Cummings, $355,000.

Bent Creek Terr., 43786-Brian J. and Amy O. Chavis to Shahram and Roya Nasri Ghavami, $460,000.

Buttonwood Terr. NE, 927-Pampas Investments Corp. to Gabriel and Leigh Gamboa, $415,000.

Catchfly Terr., 43595-Steven C. and Maria Anicia Resnick to Jacqueline Carol Townsend, $619,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 119-Elinor M. Weber to Constance E. Birkland, $240,000.

Dearmont Terr., 43016-Thomas D. Hustead to Jessica D. Ford and Larry R. Ecton II, $429,000.

Eagles Rest Dr., 13578-Rodolfo J. and Selinda Chacon to David T. and Filiz Groves, $528,000.

Ferndale Terr. NE, 820-Randall George Catts to Christopher Rodney and Ashley Dail, $420,000.

Ginkgo Terr. NE, 502-David G. and Chang Y. Boynton to Samuel I. and Elsy B. Contreras, $360,000.

Huntmaster Terr. NE, 1104, No. 202-Donna Morris and Crystal Collier to Dale T. Hammans, $200,000.

Linfield Terr. NE, 826-Niraj Bajpai and Reena Pandey to Azar Farahani and Arghavan Thehrani, $425,000.

McArthur Terr. NE, 540-Eileen Ginty Snyder to Timothy Draper, $357,000.

North St. NE, 710-Linda K. Rounds to Mauricio Ernesto Galindo Alvarado, $349,900.

Princeton Ct. NE, 703-C. Florencia Manning to Joan Elizabeth Wilson, $600,000.

Stone Ct. NE, 101-Thomas Anthony and Roberta T. Fasolo to Kevin and Ingrid Handiyani Flint, $535,000.

Westchester Sq., 43416-Richard L. and Sandra A. Fairall to Barbara A. McNeil and Richard E. Iselin, $633,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Caldwell Terr. SE, 315-Dean Norman and Zamarit Sneed Simpkins to Paul Fredy and Joanna Ewa Terrones, $483,000.

Davis Ave. SW, 111-Michael B. and Rachel L. Goodwin to Hernan Choque Rios and Lupe Patricia Balderrama Rivera, $325,000.

Fort Evans Rd. SE, 111, No. 56-Timothy J. Williams to Francis J. and Laura Lynne Spokart, $218,000.

Glade Fern Terr. SE, 456-Arne and Maria F. Paje Delos Reyes to James and Amy Mullen, $411,000.

Hawling Pl. SW, 1202-James T. and Lisa W. Cannaday to Adam C. and Sun C. Bayless, $724,900.

McLeary Sq. SE, 686-Michael David and Brittany Donald Furnari to Nancy Ann McElwee, $415,000.

Norris Ct. SW, 1108-Matthew Leonard Kohlhoss Jr. to Jacob David and Natalie Nikole Walker, $474,000.

Shadwell Terr. SE, 101-Thomas J. Dotson to Carol P. Newman, $350,000.

Spencer Terr. SE, 204-Sidhesh S. and Sindhu Srivatsa Zuvarkar to Ruslan Yapparov and Salma Douab, $430,000.

Sunset View Terr. SE, 504, No. 207-Andres Cujar-Tovar to Trent Waskey and Camille Collins, $204,000.

Train Whistle Terr. SE, 279-Nathan Wachter to Paul and Aileen Sheila Sweeney, $450,000.

LOVETTSVILLE AREA

Dutchmans Creek Rd., 11390-Constance D. and Thomas J. Russello to Danna L. and Samuel M. Wethje, $1.9 million.

Hoysville Rd., 13000-Lynn Stevens Curl to Peter and Jaquelyn H. Harbolick, $435,000.

MIDDLEBURG AREA

Stonewall Ct., 24-Grey S., Ronald C. and Laurie A. Maggiano to Bertrand De Brevedent, $220,000.

PURCELLVILLE AREA

Brooks Lane, 37764-Chad and Kathleen Youngman to Michael John and Amanda Kathryn Breslin, $499,908.

Dunthorpe Lane, 35795-Bonita F. and Carl W. Monk to Silja Gomez, $650,000.

Heronwood Ct., 413-Elroy A. Williams to Brian Lee Jackson and Katie Louise Patterson, $555,000.

Maple Ave. S., 649-Darryl W. and Martha B. Walter to Jonathan R. and Julie A. Rizalvo, $540,000.

Misty Pond Terr., 108-Kevin Patrick and Jennifer Lee Boyle to Francis G. and Ann Fortin, $419,990.

Seyzal Lane, 14120-Randall Antone and Nicole Rae Rude to Raymond E. and Michele L. Long, $689,905.

Wild Raspberry Dr., 18273-Devin V. and Karina R. Blanton to Nicholas and Amy Albu, $655,000.

ROUND HILL AREA

Cedar St., 10-Byron and Anita Salguero to David W. Nevins and Sharon E. Sine, $425,000.

SOUTH RIDING AREA

Astell St., 42979-Cam Yazdani to Glovanni Rodriguez and Mary Auxiliadora Abaunza, $420,000.

Burke Dale St., 43384-Robert W. and Nicole M. Akers to Dwayne and Deborah Glover, $659,900.

Etna Terr., 44026-Yo-I Tsui and Lars A. Olson to Omer J. Ismail and Maha Aamir, $425,000.

Heathfield Cir., 25488-Evan C. and Amy E. Patterson to Albert and Jennifer L. Aguinaga, $551,228.

Justice Dr., 25206-James and Joan Hendricks to Gu and Chinhi Kim, $655,500.

Lighthouse Pl., 43188-Kendall and Robin Shomaker to Ami and Ankur Naik, $631,000.

McBryde Terr., 25128-Angella Poitier to Thuy Thi Ho, $390,000.

Morse Dr., 25431-Mary K. Irick to Nabin K. Baidya and Surata Poudel, $360,000.

Rickmansworth Lane, 25912-Scott and Donna Josselyn to Mark J. and Amy E. Tobias, $603,725.

South Village Dr., 25702-Rippy Singh and Sandeep Kaur to Jacob Lawrence and Tuong-Vi Vivian Mangan, $722,500.

White Sands Dr., 25016-John A. and Karen M. Tsitos to Mahder Gebreyohans and Bemnet Debelo, $610,000.

STERLING AREA

Avondale Dr., 313-Ruth L. Page to Ludwin Jibram Maradiaga and Scarleth E. Cadima Alba, $437,000.

Brixton Ct., 1024C-Alicia C. Brown to Christopher Stimson, $234,900.

Carolina Ct., 15-Istvan Rimar to Seth Solomon, $323,510.

Craig St. N., 1707-Daniel C. Levitt to Brian Matthew Starrs, $399,900.

Fox Rd. S., 140-Tariq Khan to Vivian E. Huddle, $469,500.

Holborn Ct., 906-Joshua Utterback to Thomas and Kristine N. Hawley, $270,000.

Ironwood Ct. S., 801-Patricia K. Miller to John M. Flanagan and Romy C. Muller, $370,000.

Linden Ct., 302-Gary W. Barber to Gerhard Kenneth Krohn and April Dawn Perry, $549,900.

Park Hill Ct., 102-Pedro and Maria Quijada to Connor Funkhouser, $400,000.

Sugarland Run Dr., 218-Dennis L. and Sharon H. Gautreau to Cecelia D. Clarke and John De Campos, $444,000.

Vernon St. N., 800-Daniel L. and Carmen J. Burdman to John C. Watts, $398,888.

WATERFORD AREA

Charles Henry Pl., 39571-Curtis and Carolyn Whisman to Jimmy and Jessica Lynn Holt, $710,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc.

Ada Rd., 10452-Brian and Connie Knepper to Susan J. Toone, $335,000.

Beach Rd., 6732-Grady W. Morris and Crystal L. Arentson to Dana Garvey and Ronnie Smith, $335,000.

Bristersburg Rd., 11704-William E. Outland and Margaret E. Byrne to John M. and Brooke D. Worley, $248,500.

Colony Ct., 507-Monica Marie Law and Angela Liberty Westbrook to Anna Faith Napier and Keith M. Mauck Sr., $382,500.

Denning Ct., 459-Charlotte Byler to Angela Charlotte Haber, $248,000.

Elk Run Rd., 13026-Damian Michael McDonald to Bradley and Candace R. Jones, $400,000.

Falling Creek Dr., 11316-Daniel J. and Rebekah F. Keathley to Juan De Dios Segura, $349,990.

Freedom Ct., 11219-Megan Plant to Susan E. Millard and Christopher S. Jones, $340,000.

Greenwich Rd., 8194-Christina L. Nickle to Matthew L. and Mattie C. Knarr, $378,000.

Leeds Ct., 90, No. A-Laurie Ellen Fitzsimmons to James P. and Patricia L. Downey, $170,000.

Maplewood Dr., 6890-Frankford Glen and Lena Louise Mullins to David C. Vargas Ayayla and Alexandra Lamett, $335,000.

Mongoose Ct., 5410-James H. and Leah S. Pope to Bobby and Dawn Powell, $667,000.

Oatlands Lane, 5030-Constance R. Quick to Daniel J. and Rebekah F. Keathley, $512,000.

Pump House Ct., 2202-Ryan and Kathryn H. Myers to Zachary and Tanya Palik, $520,000.

Sedgwick Dr., 2212-NVR Inc. to Derek and Amy McKinney, $283,110.

Stuart Cir., 7406-John Douglas and Lori Pope to Devin Blane and Jessica Mary Yankey, $424,900.

The Mountain Rd., 8464-Steven G. and Marianne F. Sutton to Jason and Jinhee Allen, $670,000.

Tulip Hill Dr., 6876-Mark D. and Stacey L. Phillips to Justin and Suzanne May, $622,000.

Whipkey Dr., 11328-Paul F. and Gabriel L. Trump to Spain L. and Linda M. Snow, $377,000.

BROAD RUN AREA

Georgetown Rd., 6155-YS Realty Corp. to Heidi M. Dallman, $695,000.