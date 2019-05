Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Big Belt Ct., 24951-Shakila Tajuddin and Rameshkumar Govindaraju to Aalia Qari Mohammad Omar and Ahmad Fahim Noor Ahmad, $738,300.

Cable Mill Terr., 24712, No. 222-Stone Mill Corner Condominium Development to Ahmed R. Kioko, $164,240.

Darkmoor Ct., 41169-Craig E. and Michele L. Dufresne to Ghazi Omar and Faiza H. Zaidi, $849,000.

Gray Poplar Terr., 25305-Fedor and Clara De Marchena to Nadeen Abbas and Atiya Fatima Zaidi, $325,000.

Highbank Pl., 42191-Mostafa and Shogofeh Wali to Mohamed Elsayed and Saly M. Mohamed, $765,000.

McCandless Ct., 41712-Janet Lynd to Surinder Kaur Oberoi, $570,000.

Piebald Sq., 42143-Lance and Kimberly Vanlewen to Saher Javid, $325,000.

Royal Hunter Dr., 25576-Radhakrishnan Santhanakrishnan and Aarthy Ravi Chander to Ramya Jayavel and Sukumar Paramasivam, $740,000.

Sweetness Terr., 25336-Anthony S. and Dicy M. Macerollo to Michael James and Evelyn Madison Tuohy, $325,000.

Woolly Mammoth Terr., 24661, No. 200-Theresa Arrington to Rakesh and Raj Kharbanda, $335,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Brentmeade Terr., 20360-Jacob A. and Megan K. McGavin Sultan to Michael S. and Valerie C. Fuoco, $482,000.

Christopher Lane, 16-Susan B. Kapp to Joshua Patrick and Taylor Anne Marr, $572,000.

Darian Ct., 4-Christopher James and Laurie Anne Balsley to Milton J. and Dawn L. Washelesky, $449,000.

Dulany Ct., 6-Anne Byrd to Megan Elizabeth Lamb, $305,000.

Foxmore Ct., 2-Leah M. Norris to Justin James and Tina Grossman, $595,000.

Haxall Ct., 1-Russell M. and Erin L. Crean to Philip Simoneac, $339,000.

Huntley Ct., 30-Bayan Jamalreza to Ashkan Rahmani, $310,000.

Quiet Brook Pl., 20775-Peter F. and Jane A. Runfola to Huy T. Dinh and Tu A. Tran, $715,000.

Tappahannock Pl., 20448-Deborah Lynn Wickham to Daniel Patrick Bradley, $724,900.

Woodboro Terr., 47607-David B. Esplin to Muhammad and Laila Aamir, $350,000.

ASHBURN AREA

Balmoral Terr., 43699-James M. and Jennifer B. Wood to Ronald R. and Angela H. Crosby, $435,000.

Blueridge Meadows Dr., 44421-Bradford Anderson and John Crupper to Naresh and Meena Bhagat, $567,000.

Cedarpost Sq., 20920, No. 300-Bradley A. Eggers to Cory B. Oppenheimer, $240,000.

Cornish Lane, 44326-Talat Masood Akbar to Ryan Bergquist and Katherine Schmank, $440,000.

Eagle Harbor Terr., 43912-BCD Properties Corp. to Randolph M. and Tammy L. Stoy, $481,500.

Fowlers Mill Cir., 20952-Christopher Tristan and Cecilia Maria Stankaitis to John A. and Victoria S. Richmond, $643,000.

Graduate Terr., 45007-Nancy Maurice and Justice K. Harvey to Thomas C. Patterson and Anne Claire Beggs, $540,000.

Hickory Corner Terr., 43920, No. 709-Eric P. and Marina E. Bernazani to Robert Derek Hill, $315,000.

Jennifer Ann Dr., 20737-James Claude and Nancy Ould Tyrone to Bianca A. Berrios, $715,000.

Kings Crossing Terr., 21861-Vijayalakshmi S. and Amit Dey to Wei Hang Huang and Yating Lee, $392,300.

Livery Sq., 43413-Erin L. Roberts to Steven P. and Jennifer Andos, $422,500.

Medalist Dr., 20357-Chunte Wu and Shin-Yi Lee to Charles Michael and Jessica Webb Smith, $738,000.

Nashua St., 42956-Barbara A. McNeil and Richard E. Iselin to Daniel R. and Mary K. Salenger, $720,000.

Paget Terr., 44146-Farhad Mojtahedi and Catherine M. Fritz to Ashley L. Hotz and Justin John-Thomas Franke, $424,900.

Player Ct., 19668-Kenneth and Cassandra Madsen to Carlyle and Astrid Walton, $875,000.

Rush Run Terr., 43282-Eric S. and Rachel Lee Melnick Lippart to Sally A. Kilian, $455,000.

Smollet Terr., 20641-Fazlul Azam and Fahmida Mitu to Eric D. and Patricia Hu Olson, $445,000.

Timber Ridge Terr., 20950, No. 201-Estate of Mary Inez and Carol Marie Sewell to Devaki B. Ginde, $217,000.

Tunstall Terr., 42696-Gustavo and Agnieszka Serbia to Phillip J. Beck, $437,000.

Weatherwood Dr., 43051-Scott D. and Sharon S. Bowen to Joshua C. and Courtney L. Coder, $655,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashley Inn Terr., 22696-Shyam Rao and Swarna Veerla to Syed Moshin Zafar, $505,000.

Bluemont Chapel Terr., 23484- Tania Monica Lim and Roger C. Hornecker Jr. to Dakota Chase Brown and Carling Zhou, $414,000.

Corro Pl., 42428-Nicholas A. and Janette A. Kerr to Nileh Umesh and Megha Nilesh Doshi, $825,000.

Emerald Chase Pl., 22853-Louis Edward and Renee M. Garcia to Sher M. Shoja and Shaista Younuszada, $839,900.

Ferncrest Terr., 22714-Krishna M. Vooturi and Rajani S. Muddup Omprakash to Dewey Caudill Jr. and Francesca Artigiano, $366,500.

Glenorchy Ct., 23174-Harry F. and Melinda L. Harris to Sravan Kumar and Anupama Duggaraju, $816,000.

Highgate Terr., 42633-Laura E. Hunt to Brett C. Guzman, $321,000.

Legacy Park Dr., 42512-Farshid Sepassi to Melanie Elliott, $495,000.

Moreland Point Ct., 42397-Scott Quentin Dukes and Candice Tyng-Tyng Ling to Merrick and Susan Mayhew, $795,000.

Olympia Dr., 23029-Geoffrey Alexander and Shelly Schoenfeld Howard to Gregory and Ashley D. Joiner, $850,000.

Redeemer Terr., 42659-Ryan Guthridge to Michael W. Bolyard, $400,000.

Spice Bush Terr., 23443-Micah and Rebecca Swislow to Tyler and Brenda Roberts, $487,000.

Sunderleigh Sq., 43276-Bruce G. and Lesley N. Channell to Zachary M. and Brooke N. Mitchell, $545,000.

Tumbletree Terr., 43254-Norman A. and Katherine Harris to Erik and Sylvia Marie Martin, $499,000.

Westdale Ct., 21853-Alexandre A. Starykh and Natalia S. Gorbatovskikh to Doohee and Hana Lee, $629,900.

Windsor Locks Sq., 22579-Pulte Home Co. Corp. to Ting Shi, $556,125.

DULLES AREA

Chestnut Oak Terr., 22960-Saad Reza and Preeti Rohatgi to David Panopio and Lijuan Roman, $515,000.

Indian Summer Terr., 21725-Kara Lynn and Daryl Copley to Adin Katz and Olga Slobodyanyuk, $358,000.

Paddington Station Terr., 45681-Bilal A. and Sabeen Kaleem Raja to Binod and Puspa Thapaliya Kharel, $394,000.

HAMILTON AREA

Bettis Dr., 38618-Douglas E. and Deborah E. Goolsby to Ronald D. and Marina J. Smith, $775,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ariel Dr. NE, 280-Dennis J. and Rebecca J. Lynn Hanrahan to Ali A. Vapra and Viktorija Borisova, $574,900.

Bear Creek Terr., 18532-Heather Simmons to William Thomas McKee, $495,000.

Bold Venture Dr., 17140-Michael and Jodi Petkovich to Robert and Nina Cook, $1.35 million.

Campbell Ct. NE, 1403-Luther and Sally M. Guise to Nargess Latifi and Walid Nadi, $497,500.

Culps Hill Lane, 42942-Michael T. Mumma to Walter D. and Dana L. Hewartson, $765,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 801-Joan E. Krahl to David G. and Debra M. Miller, $337,500.

Diamond Lake Dr., 19440-Michael David and Marael Linda Johnson to Sheikh Mohammad and Farzana Arif, $321,000.

Fairway Oaks Sq., 18298-Richard L. Burgett and Jen H. Norman to Geethanjali Prabhukumar, $825,000.

Greystone Sq., 19208-Mary K. Wood to Patrick B. and Laura M. Hinton, $621,900.

Lees Crossing Lane, 14902-John D. and Deborah K. Scoggins to Robert Trimigliozzi and Christine O’Reilly, $630,000.

Magnolia Grove Sq., 19360, No. 106-James P. and Marilyn B. O’Sullivan to Linda Griffith, $262,000.

Montresor Rd., 15547-Robert K. Weaver to Paul James and Magdalena Sofia Goerdt, $884,000.

Peaceful Stream Dr., 19099-Murtaza Bahrami and Khaleda Atta to Ricardo A. and Rosario D. Garcia, $730,000.

Smartts Lane NE, 930-Steven E. and Sarah Lynne Weitlich to Francis Michael and Mary Martha Dubois, $352,000.

Woodberry Rd. NE, 207-Kimberly J. Oliver to Stanley F. King, $465,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Claude Ct. SE, 114-Donette P. Gorecki to Robert E. and Damaris Perez, $565,000.

Deerpath Ave. SW, 370-Deirdre K. Breithaupt to Walter Sedlazek, $410,000.

Franklin Ct. SW, 1110-Mary Suzanne Nattans Murphy to Michael and Marissa Vella, $495,000.

Grenata Preserve Pl., 41066-James and Emily Lane to Ellen F. and David B. Crainer, $1.87 million.

Lawford Dr. SW, 301-Sheryl M. Tompkins to Thomas and Janine S. Schoenauer, $531,000.

Meherrin Terr. SW, 108-Robert T. Voorhis to Rebecca C. Twentey, $388,020.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1402, No. E101-Lofts at Village Walk Condominium Develo to Tammy Jane Cordova, $439,990.

Shenandoah St. SE, 339-Gasone and Somma Al-Majid to Donald L. and Wendy K. Banton, $290,000.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 306-Lindsie F. Baumgardner to John C. Salguero, $279,900.

Themis St. SE, 1010-Van Metre Homes at Meadowbrook Farm to Harsimaran Singh and Harjeet Kaur Sodhi, $823,760.

White Clay Pl., 21134-Balthazar J. and Cheryl L. Velez to Patrick J. and Danielle J. Smith, $710,000.

LOVETTSVILLE AREA

Armistead Filler Lane, 11698-Hunt Country Fine Homes Corp. to Daniel Gaven Keyes and Elisabeth Marie Matthias, $535,000.

Featherbed Lane, 40034-Karen E. and Christopher M. Welch to Jay M. and Claudia A. Jacobson, $640,000.

Sierra Lane, 38722-Tammy J. Cordova and Shannon K. Stong to Joseph and Cindy M. Dekeyrel, $728,000.

PURCELLVILLE AREA

Chestnut Overlook Dr., 16703-Diane L. Atkison to Stephen and Judy LaPorte, $775,000.

Hackley Ct., 210-Michael A. Whitt to Angela K. and Kimberly A. Barley, $324,000.

Lincoln Rd., 17721-Nancy L. McGee to Brian and Ariel L. Biggs, $492,000.

McDaniel Dr., 200-Earl Thomas Hall Jr. to Andrew and Christine Lucaciu, $320,000.

Pinehurst Ct., 17508-William M. and Mary Page McCanless to Scott and Dawn Coonan, $689,999.

Wintergreen Dr., 708-Christopher and Crystal Wolfgang to Spencer Van and Mayra Talley, $535,000.

ROUND HILL AREA

Stoneleigh Dr., 17941-Wade E. and Rebecca H. Johnston to Ralph Gilbert and Karen Patricia Buckman, $718,000.

SOUTH RIDING AREA

Briargate Terr., 25200-Zachery R. and Allison Loffredo to Jeramey A. Kwan and Olivia D. Shelton, $379,900.

Center St., 43191-Mohan R. Oruganti to Nilakantha Upadhyay and Gayatri Devi Sigdel, $360,000.

Fortitude Terr., 25141-Rachel L. Farthing to Jainendra Kumar Singh and Pallavi Rakesh, $559,950.

Howerton Dr., 25733-George E. and Shavonne R. Cassidy to Emeric S. and Sylvia A. Palmer, $720,000.

Justice Dr., 25367-James P. and Nathan S.B. Bergeron to Biswarup and Debarati Bhattacharjee, $740,000.

Madturkey Run Pl., 42305-Frank M. and Suzanne B. Howard to William Edward and Brandi Kilmer, $875,000.

Mews Terr., 25791-Jung Sik and Ashlyn Yoon to Syed Z. Haider and Nosheen Fatima, $458,000.

Pilgrim Sq., 42833-Thi Thi Tran to Arjun and Yashoda Dhakal Dahal, $350,000.

Town Gate Sq., 43377-Karen P. Orem to Yong Sang Yoo, $425,000.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 311-Fred L. and Bonnie S. Jackson to Joel and Karen Cornell, $421,000.

Bramble Ct., 21849-Dorice Brown to Gerardo and Marisa S. Escano, $375,000.

Brownwood Sq., 46644-Mistee L. Alt to Gino and Vladimira Mihssen, $340,000.

Cornell Dr. E., 310-Patrick Cory Dill to Yecferson David and Carol Hernandez, $234,500.

Dogwood St. S., 707-North Star Properties Corp. to Manuel De Jesus Delcid and Osael Delcid Benavides, $419,850.

Gladstone Dr., 21018-Muhamed Younes Yassine to Aissa and Imane Dahni, $400,000.

Hummer Ct., 401-Joseph Neely and Jaclyn M. Leathers to Percy O. Cervantes Chumbe and Betty Julca Barja, $419,650.

Leatherleaf Cir., 21704-Gurbans Kaur Gill to Joshua and Baylee Kowert, $350,000.

Maple Ct. S., 501-Harold M. and Sharon G. Gregory to Michael D. Bono and Kathryn L. Hart, $415,000.

Poplar Rd. W., 100-Shahrzad Shooshtarian and Yousof Nesari to Jose J. Ayala Otero and Norma L. Ayala Alas, $395,000.

Sherwood Ct., 938-Joshua D. and Courtney J. Van Nuys to Juan Angel Lopez Rodriguez and Ana Alicia Ramos Hernandez Jr., $294,000.

Sugarland Run Dr., 816-Anne B. Lebo to Gary J. O’Hanlon and Jennifer M. Demetrio, $430,000.

Wesleyan Ct., 46895-Daniel A. and Lori W. Vivanco to Charlene C. and Goksel Yelegen, $665,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in August 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Allison Marshall Dr., 5075-Elizabeth De Jesus to David L. Hamilton Jr. and Lindsay Gibbons, $655,000.

Bunker Hill Rd., 7403-Roy O. and Hazel F. Sisk to Edna M. Guzman, $280,000.

Cottonwood Dr., 6535-Christina Carter to Jeffrey A. and Elizabeth M. Wilson, $270,000.

Dover Rd., 193-Nissa A. and Joseph Edward Clavelli to James and Dana Whitt, $427,500.

Estate Ave., 494-Suk Hae Son to Syed Burhanullah Qadri, $370,000.

Falmouth St., 401-Charlene M. Spollen to Ryan C. Chapman, $225,000.

Grays Mill Rd., 6564-Katherine Carter and Michael Haynes to Gerald Mittelman III and Morgan Jean Linares, $295,000.

Hillside Dr., 5314-Laura Denise and Todd Jeffrey Finks to Jon H. Olsen, $522,500.

Locust Run Dr., 7270-Paul W. and Janet M. Smith to Daniel J. and Cory Helms, $525,000.

Melody Lane, 4138-James R. Fletcher Jr. to Terry Wesley Evans, $215,000.

Mosby Cir., 164-Peter H. and Brenda L. MacMurray to Robert Michael Bloebaum, $389,000.

Osborne Dr., 3759-Peter C. and Tracie A. Lillie to David R. and Kathleen L. Cunningham, $599,900.

Red Fox Lane, 8407-Real Estate Assets Corp. to Justin S. and Lindsey C. Johnson, $529,000.

Torrie Way, 11235, No. L-Steven Raye Embrey to Alexandra Plott, $143,000.

Winchester St., 166-Myles E. and Alison B. Robinson to Cynthia Nelson, $424,900.