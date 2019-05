Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Black Rock Terr., 42258-Tye Ashley and Krystle Marie Green Lugar to Robert and Angela Smedley, $322,500.

Cordgrass Cir., 41841-Steven W. and Mary Louise Nicklas to Khosrow and Azam Taher, $630,000.

Destination Sq., 25210-Somendra and Rohina Shrestha to Badri and Puspa Khanal, $415,000.

Grayhaven Pl., 23819-Calatlantic Group Inc. to Daniel Jeffrey and Danielle Grunwald, $766,500.

Huntwick Glen Sq., 26029-Kenneth E. Leggett and Chelsey L. Brooks to Peter H. and Christine K. Kim, $527,500.

Oak Crest Cir., 42129-Danny J. and Audry Castejon-Yakel to Brian and Rachel Pariroo, $659,000.

Prairie Fire Sq., 25135-Douglas R. and Trista L. Johnson to Mohamed Yahiaqui and Faiza Benchebana, $450,000.

Shady Knoll Cir., 24124-Darryl S. and Janet J. Bierly to Marshall F. and Elizabeth I. Vaeth, $755,000.

Sweetspire Sq., 25127-David Randolph and Kelly H. Harris to Najia Zaman, $501,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Aldridge Ct., 42-Stephanie L. O’Brien to Mohammad Ali and Deborah J. Aghamiri, $300,000.

Burnley Sq., 20362-Beiqi and Jacqueline Shu to Amir Mousavi, $390,050.

Cliftons Point St., 20338-Jane E. Raymond to James Damon and Patricia C. Richards, $765,000.

Domain Terr., 21138-Sandra L. Madison to Tuba M. and Faisal M. Alam, $315,000.

Eastlake Ct., 20757-Stephen Charles and Diane Deneault Guinter to Matthew B. and Brooke C. Gough, $775,000.

Glenmere Sq., 20610-Eva L. Demlow to Mohammad Zaim Emad, $455,000.

Hidden Cove Ct., 47569-Calvin W. and Wendy N. Everett to Matthew Philip and Michelle Plyem Kocin, $634,900.

Lakemont Sq., 45528-Mario Merino and Claudia Sanabria to Sona Lulu Ebob Arrah and Richard Tabe Achuo, $366,000.

Miranda Falls Sq., 20835-Saad M. Ali to Utsav Srivastava and Shefali Koul, $509,000.

Riptide Sq., 20693-Daniel P. Bradley to Vaibhav Hadkar and Swati Babaria, $490,000.

Waterbeach Pl., 20913-Patricia Simons to David John and Paula Nicole Von Paris, $500,000.

Youngs Cliff Rd., 19322-Gary S. and Maureen H. Economu to Alicia M. Guidi and David Bradley Mabrey, $625,000.

ASHBURN AREA

Baltusrol Terr., 43146-Zaharina Novakova to Jose Antonio and Soraya Sosa Sanabria, $510,000.

Brae Terr., 45051, No. 101-Michael O’Brien to Tammy Lynne Fluegge, $275,000.

Chamberlain Terr., 44475, No. 203-Christopher T. and Karen A. Thayer to Judith A. Schlosser, $285,000.

Clappertown Dr., 21369-Tony Hidenrick and Kimberly A. Winters to Eric and Katherine G. White, $635,000.

Cornstalk Terr., 20596, No. 101-Aja C. Trammel to Michelle Rogers, $213,000.

Fellowship Sq., 45059-Marq Abernathy to Julio Amaya, $365,000.

Gardenpost Sq., 43160-Yan Noung to Moazz Khan and Sumal Anees, $398,000.

Graduate Terr., 45025-Austin and Courtney Osgood to Rickybhai P. Patel, $550,000.

Hope Spring Terr., 20660, No. 8-207-Jesse and Linda L. Birkenstock to Linda K. Rounds, $405,000.

Kelsey Sq., 21786-Bridgett Davis-Tatnell to Sunitha and Kavitha Polam, $312,000.

Kitts Hill Terr., 44004-Sachiko Flippo to Mark Hamm and Rita Jacobs, $350,000.

Loganwood Ct., 43900-David E. Sweet to Yasie and Shiza Saleem, $762,500.

Mossy Brook Sq., 44170-Brian T. McNeary to Zekrullah and Mastora Taibi, $350,000.

Natalie Terr., 44082, No. 101A-Aamp Corp. to Phillip A. Quinones, $300,000.

Palladian Ct., 44218-Kenneth D. and Jill D. Ribler to James Michael and Joy Marie Jackson, $685,000.

Potter Terr., 44506-Hatemi Abdullah to Alan Jones, $365,000.

Ryder Cup Sq., 43609-Nitin S. Karkera and Harshita Kanchan to Betty Hsu and Ivan Yi Chang, $520,000.

Smollet Terr., 20653-Phanindra and Swapna Yarlagadda to Mohammad Zaiem Ahmad and Hamida Sallman, $425,000.

Timber Ridge Terr., 20991, No. 103-Richard A. Lamb to Anthony Escano and Allison Manuel, $215,000.

Tunstall Terr., 42713-Abdul Ali and Sarah Ali Toor to Jyothirami Bodapati and Haribabu Chirukuri, $435,000.

Wellsboro Dr., 44600-James Allen and Mary Vilotti Hoyt to Christine Se-Ju Tsai and Rachel Jain Petty, $785,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Willisville Rd., 20942-Patricia M. and William B. Farley to Alan Paul Iantosca and Jennifer Colon, $631,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Banshee Heights Terr., 43720-Sang-Myeong and Sue Kim to Alok and Meenu Gopal, $510,000.

Brookshade Dr., 22770-Toan Dinh Nguyen to Manan R. and Diti Gandhi, $817,000.

Courtland Chase Sq., 42936-Andrew Ian and Jennifer Beers Cathrow to Myoung Hun and Annie Son, $615,000.

Evening Primrose Sq., 23398-John C. Robertson to Christopher J. and Kyndra E. Hamblin, $600,000.

Flora Mure Dr., 23180-Wanda Nguyen and Jung-Hoon Chang to Dmitriy and Yuri Nakasuji Shindich, $440,000.

Hollyhock Terr., 42435, No. 102-Cynthia A. Eldreth to Wayne M. and Pamela J. Charity, $285,000.

Lois Lane, 23014-Adam and Ashley Davis to Alexander and Elena Abramova, $835,000.

Morning Walk Dr., 23305-Cory J. and Huong Isabella to Fizza S. Lodhi and Haseeb Siddiqi, $730,000.

Pale Iris Terr., 42405-Ronald and Margaret Emons to Ronald Matthew and Ghaea Lee Tam, $500,000.

Redstone Terr., 42457-Keisha L. Jackson to Shilpu Adepu, $510,000.

Stratford Landing Dr., 42555-Thomas Francis and Patricia Diane Kimble to Srikanth Reddy Kichhanagari and Tharangini Jukareddygari, $757,500.

Verde Gate Terr., 22477-Lisa A. Meyer to Vinay Gunda and Susmitha Kattamuri, $499,000.

Willington Sq., 22522-Brandon Urbank and Rachel Simonin to Hassan Khalid and Sabeen Bokhari, $629,000.

Windsor Locks Sq., 22591-Pulte Home Co. Corp. to Alan Ott and Hye-Chi N. Chong, $635,208.

DULLES AREA

Fontwell Sq., 23054-Antoinette G. and Kevin Joseph Ivins to Anitha Chandramouli and Srinivasan Subramaniam, $320,000.

HAMILTON AREA

Colonial Hwy. E., 391-Bradley E. and Hannah E. Blymier to Paula Frances Manning, $472,000.

Manassas Gap Ct., 17936-Bernardo E. and Jacklyn K. Dedekind to Arunkumar Nedunchezian and Kousalya Arunagiri, $727,500.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Accokeek Terr., 18855-Mahindra Johal to William and Fiona Thistlethwaite, $575,000.

Avebury Manor Pl., 15661-Monique C. and John P. Lynch to Ethel J. and Shaun A. Dickerson, $752,500.

Bellview Ct. NE, 712-Peter M. and Jaquelyn H. Harbolick to Ayesha Ekanayake and Damien Gildewell, $490,000.

Bold Venture Dr., 17170-William M. Kaschak to Phuong-Linh P. Bui and Brandon P. Nguyen, $1 million.

Canal Ford Terr., 43584-Thomas Dolafi to Mahmoud and Faterna Rankoussi, $645,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 706-Andrew C. Berry and Carol H. Brillon to William E. and Carmen R. Castillejo, $235,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 602-Eulonda M. Murino to Patricia Ann Loefler, $215,000.

Eagles Rest Dr., 13389-Brian M. and Kristen M. Hahn to Anthony Monroe and Kelli R. Wickline, $602,000.

Fairway Oaks Sq., 18345-Joan E. Wilson to Bernardo E. and Jacklyn Dedekind, $750,000.

Gawthorpe Lane, 41714-Matthew Scott and Brianne Fensterwald Allis to Brent A. and Elizabeth M. Kennedy, $690,000.

Habitat Cir., 43580-Trisha A. Ybarra and Jeffrey A. Peters to Seyedmohammed Sadegh and Tayyebeh Mohammadi, $770,000.

Lees Mill Sq., 43801-Jacqueline Townsend to Rebecca Runkles, $501,000.

Magnolia Grove Sq., 19360, No. 304-Vicki Lynn and Peggy Smith to Robert L. and Kathryn L. Bailey, $420,000.

Moultrie Terr. NE, 1775-William Paul Hinze to Sunanda and Venugopal Reddy Adla, $516,000.

Pearlbush Sq. NE, 430-Lauren S. and Santos A. Arevalo to Rolf Erik and Meghan S. Fredriksen, $355,000.

Sparkleberry Terr. NE, 547-Nicole D. Fulgaro to Varun Panchapakesan and Anuradha Oruganti, $380,000.

Tuliptree Sq. NE, 590-Jacobus P. and Valerie Engelbrecht to Jennifer and Christopher Hogan, $362,500.

Woodbridge Ct. NE, 1607-Wayne and Wilhemina W. Lewis to Dane R. Bruchman and Holly E. Morris, $565,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Clubhouse Dr. SW, 125L, No. L3-Mark Oldenquist to Milind Doshi and Roopali Vadodaria, $101,000.

Deerpath Ave. SW, 425-David Andrew Marks to Fiona H. Haken, $455,000.

Gap Rd., 40251-John D. and Mary Anne Sullivan Cooper to Jack L. and Kelly A. Conate, $420,000.

Harrison St. SE, 329-Michelle C. Johnson to Michael R. Fallon, $241,000.

Linden Hill Way SW, 19-Scott D. and Kathryn R. Harlan to Christina DeRosa, $498,500.

Mosby Dr. SW, 421-Walter J. and Susan Sedlazek to Paul T. and Mary O. Leidy, $589,500.

Rivanna Terr. SW, 105-Mark T. and Sherry Wetherill to Dorothy O’Brien, $389,125.

Sunset View Terr. SE, 503, No. 106-Margaret Pankowski to Phillip A. Pryor Jr., $278,000.

Whitehorse Ct. SW, 292-Richard L. Horvath to Paul and Ashly A. Nicolella, $530,000.

LOVETTSVILLE AREA

Frye Ct., 21-Hans Schenk and Carolyn Young to Luis Filiberto Pavese and Claudia Veronia Torres, $310,000.

Welch Hill Lane, 38616-Laurie Fairchild to Trevor Albro, $583,000.

PURCELLVILLE AREA

Alberts Farm Dr., 37864-James S. and Patricia L. George to Carol Jackson and Ryan Lee Kelly, $725,000.

Devonshire Cir., 905-William J. McGowan III to Donald R. and Erin H. Boldin, $589,900.

Lovella Country Ct., 19643-Kevin C. and Kelly Christine McCoy to Phillip Scott Garber, $714,000.

McDaniel Dr., 401-Kevin P. and Jennifer Bednarz to David Elliott and Breana Abigail Parker, $314,000.

Sutton Dr., 37747-Michelle Leigh Reltz to Renee F. and Christopher L. Nelson, $460,000.

ROUND HILL AREA

Avion Sq., 17361-Frank A. and Kathleen B. Lord to Toby Lawrence, $337,000.

Lethridge Cir., 17514-Richard Liston to John Michael and Christine Ellen Lemmon, $475,000.

Tedler Cir., 17549-Aaron J. Pound and Elizabeth A. Baumgarten to William Bradley Gladstone, $420,000.

SOUTH RIDING AREA

Brisley Ct., 42289-Darlington Ly and Theresa Le to Phuong T. Vo and Tam T. Pham, $710,000.

Commons Sq., 25816-Caleb Wilson and Mijung Kim to Solomon L. Garoma and Rahel G. Delelegn, $475,000.

Glasgow Heights Terr., 24968-Toll VI Partnership to Nitin Sharma and Kanika Chaudhary, $595,000.

Impala Ct., 25068-Eric and Debra Didomenico to Ryan Shin and Yu Jin Kang, $695,000.

Magistrate Ct., 42317-Eric Lane and Sally A. Pitches to Shawkat Ali, $720,000.

Mimosa Tree Ct., 25562-Scott E. and Renee M. Moffett to Jeffrey W. and Lisa M. Geurin, $875,000.

Riffleford Sq., 25272, No. 200-Michael Pizzuto and Caryn Pinto to Eudecia Sarela Visser, $275,000.

STERLING AREA

Bullfinch Sq., 46706-Eva Jeudy to Evelyn M. Drouot and Brian D. Nguyen, $310,000.

Cottage Rd. N., 220-Lisa M. Scerbo to Jessica J. Lynch, $320,000.

Edinburgh Sq., 147-Richard Krowe to Michelle T. Tran, $230,000.

Harrison Rd. N., 102-Jose E. Lopez to Jose A. Abarca Arias and Milton H. Villatoro, $405,000.

Iberia Rd. E., 1313-Jesus Gabriel and Amanda Arroyo-Piazza to David Snarr, $415,000.

Leatherleaf Cir., 21807-Abraham Nahidi and Jung Sook Kwak to Alexander Beskurnikov and Galina Sokolova, $358,000.

Maple Ave. W., 904-Philip A. and Stephanie M. Hostetter to Ananda Ames and Kaley Mikael Jaakson, $450,000.

Redwood Rd. W., 800-Michael DeMarco Johnson and Lois C.M. Gant to Kim Van La and Nhi Thuc Chau, $355,000.

Silver Ridge Dr., 316-Alexander M. and Alicia K. Ogilvie to Jerrod and Erika Rodriguez, $518,000.

York Rd. N., 709-Adam and Ophelia Dunk to Shannon Dencsy, $437,900.

Fauquier County

Ashlee Brook Dr., 11182-Richard and Holly L. Spagnolo to Jonathan M. and Jennifer L. Miller, $334,000.

Blake Lane, 10910-Jaime Sanchez to Alejandro and Blanca Susana Bravo Martinez, $302,500.

Carter Hill Lane, 3006-Jonathan W. and Angela M. Crouch to Lisa Rader, $319,900.

Estate Ave., 541-Elizabeth A. Shaw to Joe M. and Cassandra Jo Carbajal, $335,000.

Frazier Rd., 146-LS Revisions Corp. to David Scribner and Valerie Jane Green, $375,000.

Grays Mill Rd., 6802-Gary A. Hill to David and Stephanie Maddox, $562,000.

Manchester Ct., 5873-FFC Properties Corp. to Karen Marie Rutherford, $540,000.

Moffett Ave., 94-Harley Ray and Karen Shuler to Holly Shonholz, $287,000.

Movern Lane, 7621-William Perry to David and Jennifer Barrington, $455,000.

Pilcher St., 7563-Estate of Betty Anne Hicks and Ronald L. Hicks to Max and Stephanie Hughes, $330,000.

Spring Run Rd., 4543-Keith H. and Signe W. Gardner to Matthew R. and Kelley W. Wycoff, $679,900.

Surry Ct., 7185-Kevin and Terri L. Dove to Dustin Shane and Jennifer M. Budd, $403,000.

Torrie Way, 11238, No. I-Anthony Appuliese Jr. to Samuel B. and James B. Wiles, $122,500.

Windsor Retreat, 5839-Andrew R. and Fiona J. Welch to Todd Hisao and Denise Mary Okuma, $600,000.