Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Apatite Sq., 41846-Lyle J. and Kristen D. Ritch to Jean-Pierre and Stephanie Bseirani, $515,000.

Bushclover Terr., 42007-John J. and Kathleen DiSanto to Khurram Waleed and Shahin Waleed Bhatti, $509,900.

Caribou Sq., 24660-Carrie V. Volkman to Bryce Abrams, $339,000.

Clock Tower Sq., 24647-Charu S. and Shishir Misra to Caleb S. Kim, $439,000.

Fraser Downs Terr., 41883-Victor E. and Lucia Tirondola to Eric J. Lorie and Christian A. Rodney, $485,000.

Green Paddock Cir., 41499-Amit O. Dusad and Meenal S. Agrawal to Stephanie D. Flowers and Frederick E. Soto II, $634,995.

Kudu Ct., 42031-Gus and Kelly Anne Dipierro to Ling Gao, $720,000.

Magnetite Terr., 25132-Philip J. and Shelby L. Luke to Venkata Narsingrao Bompally, $471,500.

Olivine Pl., 41631-Miyoshi Alexis Powell to Shaun Resimont and Gemma Birdie, $529,000.

Ruffed Grouse Ct., 25671-Bradley Wight and Jennifer Marie Stephenson to Pierre Kabro, $750,000.

Sousa Pl., 40561-Kenneth E. and Sara E. Cornman to David and Cynthia R. Robinson, $810,000.

Tackroom Terr., 42258-Tuoi Kim Nguyen and Mai Huynh Tang to Jose Luis Deleon, $330,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashmere Sq., 46677-Reid and Roseann Albert to Jason and Mollie Westerfield, $486,000.

Brentmeade Terr., 20352-Michael C. and Fatima N. Ahart to Ilia Desiatnikov and Irina Ostryanina, $489,900.

Chesapeake Sq., 20451, No. 231-TLB3 Corp. to Anthony Dwight Raboteau, $249,999.

Cutwater Pl., 20639-Thomas W. Steinberg to Rainer L. Barthel, $625,000.

Fairwater Pl., 20618-Jeffrey L. and Linda C. Kenis to Sabira and Aasim Dewji, $632,500.

Graham Cove Sq., 46859-Kathleen Ann Strawhacker to Robert Czire, $460,000.

Jeremy Ct., 9-Earl S. and Amanda T. Rollison to Dennis Kennedy II and Matthew T. Runner, $454,900.

Loweland Terr., 47673-Suzanne McNamara and Jesse Stryker to Samer Atassi, $538,000.

Milthorn Terr., 46240-James L. Eisberg and Monavar Vakili to Keith Marshall Baldwin, $410,000.

Moss Rd., 8-Charles E. and Villadeth S. Traufler to Daniel Patrick and Melissa Eichelberger, $529,900.

Parkside Cir., 20724-Alexei Anisimov and Anna Semenova to Scott Paul and Jessica Jo Keller, $605,000.

Quincy Ct., 37-Farhat A. Karim and Faisal F. Younas to Barbara G. Echevarria Cerron and Debora G. Tapia, $340,000.

River Ripple Sq., 20448-Soriya Chuon and Soved Soeun to Tien M. Luu and Linh Bui, $279,000.

Sandstone Sq., 20816-Mariano J. Abejuela to Joanne and Jose L. Salazar, $379,900.

Weatherburn Terr., 47623-Christopher S. Gordon to Devin C. and Hannah Herrington, $412,000.

Whittingham Cir., 40-Robert S. and Kendra A. Whitaker to Brandon and Ashley Butler, $540,000.

ASHBURN AREA

Amberly Terr., 43530-Shannon Monk to Omar Tariq, $315,000.

Belvedere Ct., 43642-Ivo B. and Katrina Smith Bilikha to Lindsey and Roberto Udasco, $742,250.

Blackwolf Run Pl., 20061-E-Trade Bank to Pin Lu, $595,000.

Boxwood Pl., 20148-Plaban K. and Ruma Bagchi to Arun Lakshmanan and Vijayalakshmi Pandiyan, $673,000.

Cedar Glen Terr., 43214-Kristell Owens to Pin-Hsien Chen and Yayun Wei, $482,900.

Chokeberry Sq., 43343-K2NC Corp. to Andrey Yushkov, $422,489.

Clearwater Ct., 21358-Kevin Matthew and Mary Catherine Ryan Reilly to Beth Ann Barozie, $625,000.

Crescent Pointe Pl., 20618-Joan S. Sayers to Michelle and David Lux, $479,000.

Erskine Terr., 20696-Nicholas J. and Tamlyn Marie Steele to Seung H. and Dong H. Lee, $396,000.

Forest Highlands Ct., 21035-David D. and Dorothy K. Engel to Jennifer Guethoff, $850,000.

Glenelder Terr., 43178-Rosemary Clacherty to David G. Corso and Nonni A. Zulkefly, $428,000.

Hickory Corner Terr., 43860, No. 209-Cristin M. DeFrank to Elyse Rene Grossberg, $312,500.

Homeland Terr., 20424-Kagan Tuncyurek to Anqi Wang and Ronald Cheng, $360,000.

Interlachen Cir., 19928-Craig A. and Lauren F. Chapman to Gang Xino, $778,888.

Kouros Ct., 21552-Jack A. and Martha O. Buck to Zhaohui Zhang, $715,000.

Ladyslipper Sq., 21826-Rajnikant Kothari to Hui Su and Dmitri Kuksenkov, $440,000.

Lemon Springs Terr., 21036-Monique N. Todd to Peter Krystian and Lauren Foxwell Michalski, $385,000.

Mellon Cir., 19862-Craig Rhinehart and Kristen J. Meyer to Saeed M. Badeed, $1.05 million.

Monmouth Terr., 21634-Shankar and Pratibha Puthran to Sabuhi S. Allahverdiyev and Zhala Asadova, $390,000.

Nottingham Sq., 43390-James A. and Renee Haver to Gurkiran and Virinder Sidhu, $405,000.

Piccadilly Circus Ct., 21645-Patricia Blair to Alexei Anisimov and Anna Semenova, $740,000.

Roaming Shores Terr., 21068-Lakshmi K. Biddala to Joseph Robert and Stephanie Lynn Donofrio, $490,000.

Saber Jet Pl., 20881-Janet Klancher to Ronald Henry and Elizabeth Teresea McCall, $765,000.

Snowpoint Pl., 20363-Robert M. and Cheryl P. Whetsel to Daniel M. and Shannon M. Mercer, $650,000.

Stillpond Ct., 20666-Mark D. and Margaret C. Carlson to Francis G. and Karen P. Szalay, $635,000.

Timber Ridge Terr., 20957, No. 201-Ryan P. Smith to Abdul and Niloufer Maria Rahman, $217,000.

Upland Terr., 19897-Jung Sook Kim and Jaenam Lee to Sean B. and Jenna M. Hummel, $400,000.

Watertown Terr., 44482-Aaron P. Venson to Samuel John and Jennifer Lynn Heisler, $360,000.

Zander Terr., 43052-Houzz Buyer Corp. to Ihsanur Rahman and Nazir Ihsan Mian, $348,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Aden Terr., 42645-Marla Lee McLaughlin to John C. Robertson, $528,000.

Barnstead Dr., 43313-Arjuna N. and Diya L. Reddy to Madhusudhan R. Kasipathy and Sailaja Gajjala, $880,000.

Bloomfield Path St., 41709-Sean F. and Tracy R. Doyle to Praveen Kumar Reddy Malyala and Keerthi Topicharla, $860,000.

Chambourcin Pl., 23069-Winchester Homes Inc. to Edward and Karen Warnick Elinan, $1.25 million.

Corro Pl., 42449-Genine M. Grant to Rajesh Bashetty and Saritha Poddaturi, $740,000.

Eastcreek Dr., 22015-Michael and Jacquelyn O’Brien to Balaji and Kavita Ganesan, $859,500.

Evening Primrose Sq., 23358-Lawrence A. Martinelli to Jeanene Sims and Amy Stark, $580,000.

Fairhunt Dr., 21260-Francis and Venetia N. Rush to Anil K. Kommaraju and Anjani S. Vinnakota, $735,000.

Hales Trace Dr., 23224-Theresa A. Blackburn to Stacy and Robert Whalen, $624,000.

Logans Ridge Terr., 23475-Cameron T. and Christin P. Frey to Rino Raju and Rashi Rathi, $395,000.

MacDougall Terr., 22156-Gregory S. and Jennifer E. Lare to Erika L. Kirk and Brian Clark, $525,000.

Meander Crossing Ct., 42867-Michael S. and Laura K. Aldrich to Gregory S. and Jennifer E. Lare, $785,000.

New Dawn Terr., 42643-Joseph F. and Barbara A. Delgado to Bryn Gaho Seale, $430,000.

Norwalk Sq., 22591-Jason H. Kim to Matthew G. Dunlap and Barbi M. Risken, $490,000.

Parkland Farms Terr., 22674-Samuel J. and Bonita G. Donnelly to Suresh Yerramothu and Nagalatha R. Gollapalli, $410,000.

Rockrose Sq., 42447-Estate of Timothy Gerard Evans and Daniel J. Evans Sr. to Caryn F. Cravens, $211,000.

Shore Sq., 43127-Jonathan and Sharon Halls to Christopher A. and Xu Bowman, $594,888.

Statesboro Pl., 24168-Harold and Joan Brown to Senthil B. Kumaran and Thenmozhi Jayaraman, $640,000.

Sunderland Terr., 43145, No. 405-Sherry Rubin Ferdinand to Sally L. Velt, $399,900.

Tees Terr., 22315-Eric and Janet Pearson to Robert and Caroline Crittenden McIntyre, $600,000.

White Ibis Dr., 22973-James and Donna Samuels to Krishna Mohan Rao Ponnamineni and Satya P. Gandra, $506,100.

DULLES AREA

Blackthorn Sq., 23120-Scott M. and Elizabeth A. Silvestro to Dat Q. and Luat M. Pham, $345,000.

Fleet Terr., 22981-David and Stephanie Montgomery to Matthew J. Rose, $385,000.

Oakgrove Rd., 22957-Arvinder Singh and Geetu Sood to Elmer Martin Uribe, $416,500.

HAMILTON AREA

Hamilton Heights Ct., 17647-Sharon K. Parry and Dudley C. Smith to Gary A. and Carole A. Myers Rakes, $600,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andover Ct. NE, 215-Paymon and Rachel F. Sanaie to Joseph C. and Royan E. Breda, $559,000.

Bear Creek Terr., 18549-Daniel and Evelyn Lucas to Brian P. Shubargo, $537,000.

Buccaneer Terr., 18322-Kamlesh C. and Gita K. Shan to Jeffrey Jay and Elizabeth Susan Scudder, $650,000.

Chickasaw Pl. NE, 1633-Brian T. and Danielle B. Parke to Mallory and Lee Janofsky, $575,000.

Crystal Lake St., 43312-Sean and Susan K. Sato Allan to Kenneth L. and Elizabeth K. Fisher, $865,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 217-Estate of Renda H. Blodgett to Timothy C. and Susanne Lenihan, $266,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 412-Gretchen Elaine Powell to Jody Whyte, $161,000.

Diamond Lake Dr., 19400-Amina Lara Schneider to Kimberly Dasch, $325,500.

Evans Pond Rd., 43160-Jennifer M. and Woo J. Kim to Ana M. Sierra, $449,988.

Hancock Pl. NE, 46-Stephen J. and Debra Frey Mayo to Ana E. Reyes, $181,000.

Heavenly Cir., 43269-John W. and April D. Clancy to Marta Isabel Chicas Gomez and Ambrocio Dionicio, $570,000.

Huntmaster Terr. NE, 1127, No. 104-U.S. Bank and Master Adjustable Rate Mortgages Trust to Robert Miller, $160,000.

Larch Valley Ct. NE, 802-William Mathews Tantum Jr. to Farhat A. Karim and Faisal Younas, $651,700.

Limestone School Rd., 15960-Judith D. Goulet to Anthony P. Nader III, $900,000.

Maple Spring Ct., 18255-Britt Mowery to Alisha Bryant, $699,000.

Mill Race Terr., 42995-Eric R. and Lisa M. Wolfe to Elizabeth and Brandi Oakley, $500,000.

Overview Pl., 43284-Christopher J. and Susan L. Spring to Thomas Dolafi and Alma Arnold, $1.17 million.

Red Rock Way, 18210-Urooj Khalid and Iqra Khalid-Harrison to Meredith A. and Andrew N. Homsi, $500,000.

Shields Terr. NE, 1510-Bryan A. Siegert and Kara M. Owens to Matthew Rando and Cynthia Rumsey, $446,500.

Skinner Sq., 19198-Harry John and Denise Lee Powers to John A. and Linda E. Marchisello, $645,000.

Spectacular Bid Pl., 40852-Son and Tuyvan D. Nguyen to Roman and Natalia Iliassov, $885,000.

Sylvan Bluff Dr., 13666-John Anthony and Linda Elizabeth Marchisello to Brandon D. and Elisa Hartman Taylor, $600,000.

Valemount Terr. NE, 853-Ana M. Kyper to Robert C. Johnson and Sara E. Tuttle, $450,000.

Wildman St. NE, 207-Betty True Greene to Timothy J. and Devan Y. Hussa, $405,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Aging Oak Dr., 22477-Kevin A. and Danielle D. Eagan to Juan A. Rodriguez and Jenny L. Ortiz, $595,000.

Baish Dr. SE, 317-Daniel Joseph Loper and Farah El-Zein to Albert Santiago, $446,000.

Bethany Dr., 41324-Michael and Stephanie Snow to Noman Akhtar and Mariyam Khan, $724,000.

Burnside Terr. SE, 621-Peter Michael and Lanita Loye Tottenham to Russell F. Bloodgood and Samantha J. Sihelnick, $451,900.

Connery Terr. SW, 102-Edwin Medina to Josiah and Carly McClure, $349,200.

Country Club Dr. SW, 304-Michael James and Nancy Gibson Fleming Fixx to Jessica and Charles G. Jeane, $499,999.

Deerpath Ave. SW, 312-Ninh P. Le to Stefan M. Sharpley and Thomas W. Carnes, $432,500.

Fort Evans Rd. SE, 104, No. 24-Ami E. and Christopher J. Low to Harshita and Keshav Khanna, $215,000.

Gateway Dr. SE, 676, No. 807-John Holt Hall to Marlo Corpuz, $184,000.

Hawks View Sq. SE, 214-Andrew and Jill Ryan to Sergey and Irina Podorovskiy, $379,900.

Hume Ct. SW, 101-David H. and Rhonda M. Machlan to Michael and Chelsey Pajak, $679,000.

Linden Hill Way SW, 21-Thomas K. and Jennie M. Hinders to Christina DeRosa, $498,000.

Mcleary Sq. SE, 680-Ronald G. Knur to Blanca R. Calderon De Gomez, $450,000.

Opal Ct., 40616-Kenneth E. and Judith L. Minchew to David and Ashley Pho, $715,000.

Rhonda Pl. SE, 895-Suzanne Kluge to Emily W. and Coleman B. Miller, $605,000.

Santmyer Dr. SE, 807-James E. and Jean E. Rozier to Kondeh Greaves, $583,000.

Springhouse Sq. SE, 671-Jill Ann Carroll to Marcos T. and Veronica Iraheta, $423,000.

Tall Oaks Sq. SE, 867-Southern VA Properties Corp. to John Clifford and Heather Stillings, $370,000.

Vanderbilt Terr. SE, 863-Mark A. and Pamela Simmons to Deval and George F. Khan, $358,000.

LOVETTSVILLE AREA

Booth Rd., 12795-Terry and Katrina Jackson to Bradley and Michelle R. Nicholson, $529,000.

Rodeffer Rd., 39171-Estate of Roelof L. and Jeroen P. Weyzen to Walter D. and Jill J. Hubbell, $467,500.

MIDDLEBURG AREA

Millville Rd., 35469-Roger Collins to Leslie R. and Karl D. Kieburtz, $300,000.

Waverly Heights Lane, 22086-Debra J. Bullard to Paul Coury, $280,000.

PURCELLVILLE AREA

Amalfi Ct., 101-Jacob N. Taylor to Charles and Mitzi D. Arbogast, $480,000.

Colchester Rd., 19829-Robert J. and Debora A. Whittle to Brandon Russell Rasmussen and Jennifer Lynn Dugosh, $565,600.

Gentlewood Sq., 524-David Michael Rust to Jay Heard Zeiler, $475,000.

Holly Lane W., 831-Daniel J. Gessner and estate of Dorothy M. Gessner to Andrew Jeffrey Chippendale, $335,000.

Lincoln Rd., 19423-FFC Properties Corp. to Albert Rowe and Amanda Warrington, $699,000.

Orchard Dr. S., 330-Charles C. and Juli A. Hedrick to Doug and Stephanie Johnson, $389,000.

Queenscliff Ct., 909-Thomas Lyndal and Shelley Elliott to James V. and Katherine E. Ney, $665,000.

Stony Point Rd., 36853-James G. and Sheri Keating to Jason Patrick and Toni Junette Covert, $440,000.

Wintergreen Dr., 604-Ruth Ann Jewell to Brian and Anna Michelle Simms, $485,000.

ROUND HILL AREA

Denise Way, 35174-Michael E. Naumann to Salvador D. and Aja M. Murillo, $655,000.

Stoneleigh Dr., 17820-Brian and Heather Hughes to Michael and Karen Sowers, $600,000.

Williams Gap Rd., 34383-Marc A. and Kathleen Genaille to Joshua Schwab, $665,000.

SOUTH RIDING AREA

Ashbury Dr., 25344-Shahrokh Naghibi to Vincent H. Tham and Amanda E. Barreda, $405,000.

Bridle Pl., 27390-James W. and Susan M. Myers to Keith B. and Andria M. Shoates, $1.14 million.

Chorley Wood St., 43369-Todd Michael and Kimberly Bryan to Samantha R. Brissette and David T. Dimattina, $500,000.

Downfield St., 43046-Jacob S. Olson and Randle J. Roper to Roger Yue and Mei Wang, $775,000.

Heathfield Cir., 25528-Michael P. and Melissa Ferro to Marissa Brooke Ballinger and Erik William Kunz, $575,000.

Justice Dr., 25346-Jacqueline and Paul Neff to Sampath Kumar Raghavan, $763,000.

Newcomer Terr., 42705-Kevin P. Hughes to Ami Chevuri and Sujatha Chittiprolu, $504,000.

Pamplin Terr., 42818-Tufail Ahmed to Sailesh Kafle and Anima Ghimire, $379,000.

Providence Ridge Dr., 42257-Brian L. and Jennifer D. Longest to Frederick C. Peyton III and Jennifer E. Villalobos, $83,000.

Shaler St., 42811-Aabid Sayed Daud to Narasiman Villori Chandramouli, $504,000.

Watercrest Sq., 43134, No. 227-Nabil Wassell to Heidi K. Paiva, $257,500.

STERLING AREA

Andrew Pl., 125-Stephen J. and Anna C. Bukont to Sherly Samelly Alay Torres and Nery Alay Perez, $111,404.

Ash Rd. W., 217-Helen S. Cleland to Marcus Antonius Leone, $330,000.

Birch Ct. N., 100-Marixa Elizabeth Diaz to Alexander Mejia Zelaya and Juan Carlos Alfaro, $425,000.

Butternut Way, 15-MBB Real Estate Investments Corp. to Jorge E. Rosales Correa and Faviana A. Rodriguez Santillan, $446,000.

Cardinal Glen Cir., 216-Harry G. Martin Jr. to J. Trinidad Alcantara Reyes, $445,000.

Charing Ct., 210-Junior D. Cole to Dale M. Goodwin and Marcela Hurtado Villa, $230,000.

Cottage Rd. N., 213-Juliana K. Devall to Sharon Cohen, $273,469.

Dickenson Ave. S., 121-Estate of Walter J. Dumbeck and Dawn Dumbeck-Vezina to Peter J. and Samantha J. Roberts, $444,000.

Fox Rd. S., 148-Jose A. Abrego to Timothy Kochanski, $455,000.

Great Trail Terr., 22250-Curt I. Holmer to Imran Ali, $385,000.

Hoga St. S., 706-Semiha and Niko Meda to Simon Alfredo Benitez Mejia and Angela Jeanette Diaz, $324,000.

Lakeland Dr., 106-Owen M. Fuqua to Daniel James and Deborah D. Slauenwhite, $540,000.

Magnolia Rd., 157-Patricia Gee to Brian Phuqui and Minh Hieu Steven Tran, $410,000.

Mayfield Terr., 22349-John J. Williams to Steven Roland Mejia Hernandez and Lazaro Mendez Lazo, $260,000.

Northbrook Way, 46836-Chunyun Zhao and Ying Chen to Sergio Medrano Zegarra and Karen Vilcatoma Valderrama, $650,000.

Poplar Rd. W., 701-Andrew and Sandra Strobel Szabo to Jose H. Garcia and Ana Garcia-Gamez, $395,000.

Rusty Blackhaw Sq., 21494-Vernell Arrington-Rice to Sharif Reza and Nilufar Yasmin, $415,000.

Sherwood Ct., 926-Kenneth L. and Janice L. Swift to Austin J. and Emily P. Rustick, $278,900.

Sugarland Run Dr., 404-Annette Z. Festerman to Jennifer Rose Alexander, $425,000.

Tazewell Rd. E., 311-William R. and Lois A. Elliott to Rajkunvar S. Ghuman, $295,000.

Windsor Ct., 907-Kinard J. Carter to Lamngern Keonakhone and Bouasone Akkhavong, $260,000.

WATERFORD AREA

Factory St., 15674-Estate of Janet Myers Jewell and Michael Eric Jewell to Melissa Erin Jones, $525,000.

Tesla Ct., 41025-Christopher R. and Karen A. O’Ferrell to William and Heather Morrissey, $902,500.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in October 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Albrecht Lane, 5177-Helen E. Grimsley and estate of Jean Titus Beecroft to Drew Douglas Vermuelen and Christine D. Vermeulen, $330,000.

Auburn Mill Rd., 7164-Robert L. and Athalia D. Donaldson to Jean Winslow and Kenneth D. Kopp, $499,000.

Battle Ridge Dr., 11673-Christopher G. Vuxton to Nicolas and Magdaleno Briones, $310,000.

Cedar Crest Dr., 716B-Yevgeniy Y. Lyaskovskiy to Stephen Anderson, $192,000.

Clarkes Rd., 9759-George M. Vukovich to Kyle and Mary Ott, $480,000.

Covingtons Corner Rd., 7211-Dorris Mary Baringer to Marco A. Oliva Padilla, $337,000.

Elk Run Rd., 13114-Cedar Homes Investments Corp. to Antoney Chayne and Jessica Baumbach, $374,900.

Foxville Rd., 9900-Timothy E. Westlove to Daniel R. Sagan, $520,000.

Golden Pheasant Pl., 3033-Thomas D. and Patricia Calomeris to Eric Jeffrey and Christine Marie Kervina, $510,000.

Greenwich Rd., 7632-Larry Grisham and Katherine Darges to Wilfredo and Isabel Rios, $385,000.

Lake Dr., 7124-Lakeside Homes Corp. to Johannes Jurie and Sonja Charlotta Roux, $639,300.

Leeds Manor Rd., 6739-Robert E. and Heather L. Wigton to Colleen R. Thomas, $289,000.

Maidstone Rd., 9271-Scott B. Suhy to Damon Lomison, $575,000.

Morton Rdg., 44-Samuel W. and Pamela E. Kemper to Robert Lee Jones King, $262,000.

Opal Rd., 7395-Daniel C. Rhodes to Dustin M. and Brittney L. Smith, $535,000.

Quarterpole Ct., 11-Darin Short to Pedro Teodoro Caballero Diaz and Juan Carlos Caballero, $300,000.

Sage Rd., 3833-Mark Steven Cotterman to Adam Marasco, $522,500.

Shannon Ct., 6304-Hubert F. and Sandra K. Ramey to Bryce A. and Candice B. Wilkins, $395,000.

Silver Hill Rd., 13375-Forest Morgan to Kenneth Ward Spangler IV and Megan Nichole Hutchins, $325,000.

Stubenhofer St., 10007-Jonathan and Sterling Carter to Gregory M. and Christina J. Rauch, $400,000.

Tower Hill Rd., 12441-Marilyn L. Scott Perez to Mary C. Sabatino, $499,900.

Wellspring Ct., 6557-Anthony J. and Janice A. Mehalic to Yanelle R. and Brian K. Jones, $575,000.

Willow Pl., 6185, No. 303-JP Morgan Chase Bank to Debra S. and John P. Carroll, $135,000.

Woodstone Ct., 7370-Craig A. and Marie D. Miller to Tara Allen, $430,000.

BROAD RUN AREA

Mountain Rd., 5426-Robert C. and Carolyn K. Bellomo to Robert and Barbara Sowder, $435,000.

Valley Green Dr., 6016-Ronald Charles Roos and estate of George H. Roos Jr. to Scott Stevenson, $587,000.