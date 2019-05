Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Audubon Trail Dr., 24045-Brian R. and Tamara L. Bienert to Gieseppe V. Marcello and Crystal Rose Cargagno, $799,900.

Blue Flag Terr., 41969-M.M.H.H. Investment Corp. to Lawrence A. and Suzette M. Porter, $319,900.

Byrne Meadow Sq., 24540-Katerina Roman-Gonzalez to Demetrios Vellianitis, $280,000.

Cedar Point Pl., 42010-David D. and Jennifer M. Knowlton to Anthony N. and Martina Dean, $595,000.

Cloverwood Dr., 41041-Kenneth Robert Murphy to Benjamin Adam and Ashley Michelle Fiacco, $697,125.

Diabase Sq., 41838-Ashley V. and Alejandro Duran to Naveen Nalla and Swathi Vanga, $395,000.

Greysteel Sq., 24593-Sally Anne Lyberger to Phanindra Goli, $465,000.

Inspiration Terr., 41881-Callye N. and Amelia E. Keen to Alexis L. Felton, $266,000.

Kylemore Dr., 25439-Rajesh Ginne and Yogi Subramaniam to Augustine Oteng Kusi and Augustine Baffour Oteng Kusi Jr., $670,000.

Pepperbush Pl., 42034-Pontea Amiri to Arnab Kumar Ganguly and Sreoshika Mukherjee, $620,000.

Proverbial Terr., 41841-Dedra A. Drayton to Tariq M. Khan and Shabnam Nazli, $479,900.

Sagefield Sq., 41503-Venkata Sravan Ku Mar Konda and Haritha Duvvuru Kamakshi to Fortunato Merone, $515,000.

Spanglegrass Ct., 40995-Beazer Homes Corp. to Daniel P. and Marcia E. Bellegarde, $899,999.

Tackroom Terr., 42281-Kala Jones to Juliana Rodrigues Velasquez and Andre Rene Dias Lopes Velasquez Paulino, $350,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Bentley Dr., 42-Kerry Alan and Donna Ann Smith to Robin Tarrasky, $465,000.

Briarcliff Terr., 20376-Osama Khan to Tsega Tadesse Gebre and Tamirat Chuta Biri, $410,000.

Chesapeake Sq., 20451, No. 301-Timothy E. Myers to Farah Choudhury, $274,000.

Devon Ct., 25-Angela M. Mazza to Daryl M. Torgeson, $259,500.

Fairwater Pl., 20622-Elizabeth P. Kaeser to Matthew K. and Elizabeth A. Butler, $640,000.

Haven Terr., 46322-Dennis Richard Kennedy II to Debbie Jacqueline Cherigo, $380,900.

Hollymead Pl., 46513-Gary and Cindy Zimmerman to Jeffrey Wayne Castellow, $535,000.

Keswick Sq., 46775-Morteza Farshchi to Nathan D. and Chelsea V. Worek, $430,000.

Loweland Terr., 47675-Lori Ann Hodsoll to Robert and Erica Dillon, $529,900.

Minor Rd., 103-Yufei Gao to Albert J. Zangrilli III and Sarah K. Mihelish, $570,000.

Moss Rd., 10-Timothy J. and Erin H. Gallagher to Jared and Lindsay Conover, $539,000.

Paulsen Sq., 47674-Jason K. and Aimee K. Blair to Mojtaba and Farinaz Haghighi, $650,000.

Riptide Sq., 20672-Charles J. Bilello and Susan J. Rohde to Mona Zarkesh Fard, $515,000.

Riverbend Sq., 20417, No. 201-Alex and Carly Rebeiz to Maral Abooali, $259,000.

Sandstone Sq., 20906-Stephen A. Farlow to Abdul Q. Khan and Shazia Rehman, $365,000.

Sterdley Falls Terr., 47317-Hong Pan and Jin Chen to Sean M. and Abby T. Dowd, $506,000.

Westwick Ct., 118, No. 1186-Monique R. Hess to Melissa Nicole Marchi, $203,980.

Willowmere Ct., 20454-Jeremiah J. and Lori J. Falvey to Charles Christopher and Rachael Carney Fiery, $675,000.

ASHBURN AREA

Apache Cir., 44350-Sebastien and Crystal Malaty to Cecilia A. and Francois R. Simpson, $707,000.

Black Horse Sq., 20191-Junhui Jean Yen to Ye Fang and Fuming Wu, $349,900.

Blueridge Meadows Dr., 44561-John David and Jill Coree Morgan to Melissa Swain Baker, $590,000.

Brae Terr., 45061, No. 105-Jeanene E. Sims to Rebecca Aldridge, $305,000.

Cedarpost Sq., 20903, No. 301-Carl Douglas Goins Jr. to Carl A. Olson, $242,000.

Chokeberry Sq., 43353-John Douglas and Beth Luley Calder to Jeremiah D. Lett and Jacqueline Luz Huamani Vera, $420,000.

Crew Sq., 20109-Sean P. and Erin L. Mignano to Joel J. Colon Trinidad and Carmen L. Arcelay Rodriguez, $385,000.

Fieldgrass Sq., 19899-Colin R. Dean to Shagutta Chaudhry, $365,000.

Fullerton St., 43375-Belinda Reid and Alieu Kargbo to Gopi Venkata Raju Ayyankala and Lavanya Balabeadra, $650,000.

Greymont Terr., 20483-Barbara L. Bouton to Albert E. Mannes, $385,000.

Hickory Corner Terr., 43890, No. 104-Jameson R. and Stevie L. Otto to Tucker David and Paola Tatiana Zuluaga Davis, $305,000.

Hope Spring Terr., 20570, No. 201-John W. and Terri L. Proctor to Edward E. and Marsha L. Silberhorn, $415,000.

Kings Arms Sq., 43998-Karah M. and Mickey Shuler to Casey M. and Sydney K. Gonzales, $405,000.

Laburnum Sq., 43871-David and Vera Wegricht to Christine Henry, $392,000.

Lauder Terr., 42788-Allene N. York to Gregory C. McIntosh, $390,000.

Litchfield Terr., 44191-Robert Litts to Timothy Michael and Allison Nossett Mulieri, $356,000.

Merion St., 21530-C. Dale Steinhauer to David H. Weltman, $485,000.

Mossy Glen Terr., 21080-Brijmohan Singh to Shawn Thomas and Kam Odell, $410,000.

Oakmont Manor Sq., 44474-Julie E. Busher to William S. and Carolyn K. Johnson, $480,000.

Plymouth Pl., 21531-Karen Warnick-Elinan and Jenny Warnick to Adam and Mary Kay Stevens, $635,000.

Saratoga Springs Pl., 19662-Michael B. and Adriana G. Cooper to Gregory and Danielle Matson, $840,000.

Snowshoe Sq., 20572, No. 102-Jerry W. Martin to Linda Kiechlin Mohanty, $278,000.

Stubble Corner Sq., 43771-NVR Inc. to Ryan Cerny, $424,720.

Timber Ridge Terr., 20963, No. 404-Lauren Kade to Jamie K. Speck, $196,000.

Valhalla Sq., 20032-Dawn Irene Mies and John Anthony Keyes Sr. to Jennifer L. Boggess, $640,000.

Webster Ct., 43731-Jeffrey C. and Margaret R. Halsaver to Deepak and Mohini Bhagwat, $725,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Belmont View Terr., 21170-Luqman Siddiqui and Shazeen Hafeez to Julieta E. and W. Gregory Gibbs, $400,000.

Bluemont Chapel Terr., 23490-Sarah J. McLaughlin to Cemil T. Ozyalcin and Lina Fernanda Bobadilla Bello, $367,500.

Clarks Mill Terr., 43015-Katherine H. O’Hare to Corey Kenneth and Stephanie Thompson, $414,990.

Crested Quail Dr., 22016-James and Stephanie M. Bahr to Rajvipan and Sonia Singh, $1.09 million.

Edgegrove Heights Terr., 42838-Meelenthree and Anlon Panzarella to Robert Bruce Lottig III and S. M. Nazmun Nahar, $572,000.

Evening Primrose Sq., 23388-Chih-Kai Chang and Thoa D. Le to Niralkumar Patel, $565,000.

Falling Rock Terr., 21429-Gary and Joy Vandemortel to Burt E. and Anna S. Jackson, $483,000.

Hardage Terr., 42618-Christopher W. Bay to Jeffrey Allan Duncan, $370,000.

Hopewell Manor Terr., 23646-Toll Partnership to Sukhwan and Sohyun Choi, $435,995.

Longfeather Way, 43184-Nareine S. and Son Sou to Minnat Joshi and Suvesh Bhattarai, $755,000.

Magellan Sq., 42501-Brett Cross to Brian D. Coleman and Analisse Reyes Collazo, $416,000.

Mitcham Sq., 43265-Daniel W. and Jennifer L. Cassaday to Sridhar Chanda and Sowmya Patha, $490,000.

Norwalk Sq., 22569-Pulte Home Co. Corp. to Guiyun Hu, $659,688.

Ocean Cliff Sq., 22561-Michael B. and Karishma V. Tovey to Anirudh Pulluri, $485,000.

Patrick Wayne Sq., 42463-Vijayasimman Rajasimman and Jeyapradeepa Gurusamy Thalamuthu to Juan A. Lopez, $525,000.

Rockrose Sq., 42491-Scott A. and Pia M. Wanek to Carol Elaine Page, $285,000.

Simonet Blanc Terr., 22676-Maria L. Gomez-Robles to Spencer Grabski and Shannon Haskins, $500,000.

Still Creek Dr., 42745-Charles E. and Pamela Christian Wilson to Ravi Majji and Anuritha Konjety, $850,000.

Sunset Ridge Sq., 42557-Raymond Tate Jr. to Kevin M. and Carla Jaqueline Bradley, $412,500.

Thimbleberry Sq., 22725, No. 302-William Gafford to Iddrisu L. Ibrahim and Samiratu Imrana Yaro, $295,000.

Virginia Manor Terr., 43799-Alvaro and Rosa Diaz to Jeffrey A. and Jennifer H. Fleisher, $420,000.

Wildly Terr., 42586-Michael Flagg and Jenny Rebecca Olsen to Meredith Cook and Jacob Adam Riddick, $409,900.

DULLES AREA

Earle Wallace Cir., 46071-Estate of Alan Courtney Ashbury to Jon Alan Schreifels, $635,000.

Fontwell Sq., 23000-Roga Corp. to Desirae Deitterick, $341,000.

Potomac Hill Sq., 23039-Tina and Justin Grossman to Muhammad Usman, $380,000.

HAMILTON AREA

Burke Cir., 10-Nelson W. and Donna J. Ellmore to Carlos B. Shultz and Mary A. Zerby, $410,000.

Heather Knolls Pl., 16958-Michael R. and Rita J.P. Williams to Jason and Jasmine Jensen, $799,000.

Sommertime Lane, 16726-J.D. Shockey III to Lynn M. and Robert F. Huey-Plewinski, $687,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 403-Dan M. Friedberg to Kaisi Baraka Raha and Seroulo Yasaba, $353,579.

Beaver Creek Terr., 43614-Brian K. and Gail L. Koepf to Duncan Sweny and Natalin Hozdevila, $645,000.

Burt Ct. NE, 102-Orrin S. and Beverly A. McDonald to Edward Eugene and Catherine Teresa Vint, $530,000.

Cloister Pl., 43410-Richard A. and Carol L. Janis to Gary J. and Patricia S. Norbo, $1.43 million.

Crystal Lake St., 43348-Kent A. and Kenna R. Cameron to Emily M. Wang, $820,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 209-John and Margaret Heavey to Maurice E. and Jane F. Birch, $325,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 407-Joseph P. Biniek to Czelawa Mentel, $319,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 614-Elsie M. Sikes to Carlos A. Munoz Azcarate and Beatrice G. Munoz, $300,000.

Eagles Rest Dr., 13563-David W. and Carol V. Proctor to Nadim J. Hussain and Christina Patrick Huys, $581,000.

Fairway Oaks Sq., 18324-Robert J. and Patricia L. Koreski to Bruce E. and Kimberly B. Kimmel, $755,000.

Hancock Pl. NE, 65-DRL Ventures Corp. to Khalid Yassin, $200,000.

Hedgestone Terr. NE, 326-Brian and Teresa Folsom to Samira Zanganeh and Farzan Darvish, $350,000.

Indian Fields Ct., 43985-David P. and Bridget L. Anzueto to Robert and Marcy Parker, $1.02 million.

Kalmia Sq. NE, 523-David Ireland to Gustavo R. Nunez and Magda M. Hermoza, $375,000.

Lecroy Cir., 43271-Daniel and Barbara H. Balkey to Vishaal and Amu Goswami, $675,000.

Lismore Terr. NE, 1626-Darshan A. and Raksha Darshan Hegde to Michael S. Fletcher, $470,000.

Magnolia Grove Sq., 19360, No. 4-210-Jeffrey I. Auerbach and Terry H. Tretter to Charles Girolamo, $264,000.

Market St. W., 406-Kenneth L. and Sandra L. Walker to Stephen E. and Erin E. Scranton, $746,000.

Mill Run Ct., 18413-Alan N. Kittson and Valerie Mary Elwood to David Charles Maddox and Michele Stewart Viar, $719,900.

Palmetto Dunes Terr., 43673-John D. and Barbara A. Bird to Eamon C. and Erin L. Robinson, $725,000.

Riverpoint Dr., 44124-Jacinta Z. and Zacarias T. Tamangan to Harijit and Suppinder Pal Bimbra, $720,000.

Sierra Springs Sq., 18399-Michael and Chelseay Pajak to Michael Lynn McDaniel, $441,000.

Sparkleberry Terr. NE, 422-Filopater Gamiel Aziz and Layla Danial to Rupinderjit Kaur, $360,000.

Springrun Lane, 41813-David R. and Kathryn L. Dorst to Ryan Birney and Danielle Willson, $697,500.

Trengwinton Pl., 42077-Brendan Hooke and Joanna Sherry to Michael N. and Christina Blanchette, $681,000.

Wakehurst Pl., 41650-Neville and Chelsea Anders to David W. and Carol V. Proctor, $825,000.

Wildman St. NE, 220-Kristin N. English and Susan F. South to Gerber E. Gallegos Escamilla and Christin M. Gallegos, $450,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Akan St. SE, 1007-Van Metre Homes at Meadowbrook Farm Esta to Amina L. and Jon A. Schneider, $765,000.

Banshee Dr., 40585-Peter A. and Isabel G. Kuempel to Dean N. and Zamarit S. Simpkins, $655,000.

Bradfield Dr. SW, 1225-Michael John and Paige Kilohiwai Schultz to Joseph and Nicole Britt, $675,000.

Catoctin Cir. SW, 121-Phan N. Nguyen and Thoa Kim T. Do to Balvir K. and Harvir S. Grewal, $260,000.

Connery Terr. SW, 103-Wendy Richins and Kathleen Bone to David C. and Rebecca Kiernan, $356,500.

Country Club Dr. SW, 602-Patricia Mary Elston to Juliana and Gregory J. Yanekian, $490,000.

Dry Mill Rd. SW, 514-Deborah Barnhouse to Scott T. Nalevanko, $625,000.

Grenata Preserve Pl., 40589-Stuart and Janine McKay to William M. Smith, $520,000.

Herndon Ct., 19549-David O. Dwyer and Colleen M. Huhn to Kenneth L. and Kathy S. Moreland, $420,000.

Hume Ct. SW, 103-Robert A. and Nancy S. Decker to Sandra Yanez, $640,000.

Loudoun Orchard Rd., 18990-James N. and Whitney N. Barnhart to Robert W. and Laurie A. Sutton, $660,000.

Monroe St. SE, 20-Peter H. and Ruth B. Dawson to Mark Westmoreland and Debra Meighan, $350,000.

Prosperity Ave. SE, 105, No. 220-Robert J. and Lisa R. Cusack to Muthuselvam Ramalingam, $225,000.

Rockbridge Dr. SE, 553-Jeffrey Scott Huber to Carolina Arcos and Antonio Polo, $282,000.

Shelburne Glebe Rd., 18775-Shelburne Glebe Corp. to Louise Zwicker, $547,000.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 105-Patricia Pickett to Elizabeth Bates, $207,000.

Tavistock Dr. SE, 818-Richard C. Perkinson and Diane M. Erlandson to Niroth and Linda Thong, $640,000.

Wood Trestle Terr. SE, 288-Kyong and Natalie Pak to Andrew M. and Jill R. Ryan, $531,500.

MIDDLEBURG AREA

Crummeys Run Lane, 6506-Stuart E. Houston and Jean Whitney Gold to Leslie Page, $585,000.

Newlin Mill Rd., 22194-Aaron Smith and Paula Hughes to Walter W. O’Hara Jr., $195,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Catoctin Ridge St., 39951-Hilda V. and Jeffrey A. Beach to James Patrick and Rana Ellen Marraccini, $425,000.

PURCELLVILLE AREA

Autumn Chase Ct., 412-Jeffrey E. and Misty D. Maldonado to Christine Michelle Ripperger, $510,000.

Gentlewood Sq., 550-Kirby L. and Dyane C. Rice to Jared Jason Derek and Kerilyn Knowles, $472,500.

Hughesville Rd., 37608-Jed J. and Deborah M. Faroe to Dayna Roy and John Atsatt, $618,000.

Locust Grove Dr., 109-Megan L. Carroll to Joseph Ireland and Denise Peppard, $560,000.

Piggott House Pl., 37852-Jennifer Boggess to Victor E. and Georgia J. Diersing, $784,000.

Russell Rd., 11337-Caseco Corp. to Derrace W. and Zule E. Baker, $450,000.

Telegraph Springs Rd., 19935-Regina A. and Brian Christopher Michael to John Russell and Courtney Lynn Seiter, $850,000.

Wordsworth Cir., 473-Estate of Geneva Joyner Thomas and Frederick Warren Thomas to Edward S. and Anne M. Miller, $380,000.

ROUND HILL AREA

Bloomfield Rd., 34759-Allen D. and Deena R. Lanham to Amy L. Malejko, $505,000.

Furr Rd., 20375-Aaron Matthew and Hattie Allie Reed to Garrick Harmon, $449,000.

Loudoun St. W., 18-Kenneth F. Gicker and Donna Joy Armstrong to Ryan and Grace Wigfield, $391,000.

Tedler Cir., 17556-Barbara Elaine McCarthy to Sylvia Upchurch DeWald, $437,900.

Woodgrove Rd., 16296-Henry C. and Amy E. Longosky to Chad and Kimberly Hutchings, $1 million.

SOUTH RIDING AREA

Bald Eagle Terr., 25252-Dana Jones to Soved Soeun and Soriya Chuon, $460,000.

Casale Terr., 25546-AV Capital Corp. to Reeta Bhattacharjee, $340,000.

Chorley Wood St., 43385-Nancy J. Howard to Aaron Perkins and Brianna Morse, $530,500.

Freedom St., 42827-John Andrew and Elizabeth Ann Livingstone to Hari Prasad and Rasmita Kafle Ghimire, $539,900.

Heritage Gap Terr., 43542-Rich Chwiwon Lee and Gina Boyoung Park to Zhemmei and Zhen Gao Weng, $540,000.

Laidlow St., 43446-Corey J. and Laura C. Purple-Hart to Jose C. Chavez, $415,000.

McKay Terr., 43567-Margaretha Oskam to Zengrong and Yong Lin, $460,000.

Norrington Sq., 25844-Giuseppe V. Carfagno to Adnam Ahmed Khalil, $450,000.

Pamplin Terr., 42868-Timothy S. and Deborah L. Meyer to Raja Rajeswar I. Venkatamaran, $368,000.

Rachel Hill Dr., 26234-Bradley and Michelle R. Nicholson to Michael T. and Kate L. Fitzgerald, $559,000.

Spyder Pl., 42929-Donna Jean Brasek and James Andrew Devitt to Ravneet Singh and Harpreet Kaur, $605,000.

Wheadon Terr., 43520-Fahim A. Chowdhury to Nam Hee Seo and Alice Hyunjung Sco, $439,000.

STERLING AREA

Antioch Pl., 46903-Vijay V.S. and Rachel L. Virk to Michael Flick and Carol M. Rivera Trinidad, $635,000.

Avondale Dr., 115-Oosman and Asma Peer to Hossein Eshtab and Sedighe Mohammadi, $370,000.

Bluemont Junction Sq., 45462-William H. and Janet V. Bagwell to Stephen B. Wilson II, $355,000.

Cabin Branch Dr., 45834-Noel and Thomas P. Rymer to Darrell L. and Carol A. Overbey, $505,000.

Cardinal Glen Cir., 333-Peter M. and Mary Ann DeCastro to Jason Christian and Karen Yvonne Lehr, $539,900.

Charlotte St. E., 611-Norberto Hernandez and Stephanie E. Trebes to Jose Francisco Rodriguez and Jose Arturo Lara, $445,000.

Courtyard Sq., 46992-Kristen Trauceniek to Dominique Quinteros-Cruz and Edwin A. Luna Robles, $259,000.

Elm Tree Lane, 100-Ronald L. and Connie R. Hagewood to Rakhee Sinha, $435,000.

Gable Sq., 45456-Alpine Investments Corp. to Akram Jafari, $365,000.

Greenfield Ct., 230-Thelma B. MacDonald to Lisa D.H. and Martin E. Kirwan Jr., $345,000.

Holborn Ct., 900-Scorpion Floors Inc. to Luis Alonso Andrade Martinez, $269,900.

Laurel Ave. E., 405-John G. and Sylvia Walenius to Maria C. Torres Leiva and Jorge A. Torres Lopez, $415,000.

Magnolia Rd., 172-Aaron J. Beall to Emily Latimer Owen and Steven Timothy Addington, $415,000.

Midland Ave. N., 107-Wendy S. Papula to Jane Hien and Tuyet Thi Nguyen, $400,000.

Oak Branch Lane, 45834-Earl E. and Suzan M. Boehl to Huyen Thi Minh and Tram Anh Nguyen, $590,000.

Potomac Ridge Ct., 819-Cynthia Fliger-Corboy to Brenda Tran and Truc Bich Le, $507,000.

Saint Charles Sq., 130-Jose Lima Paniagua and Lima Canizalez to Ricardo A. Cruz Chavez and Raquel Ermelinda Chavez Flores, $256,000.

Sugarland Run Dr., 422-Catherine M. O’Connor and Cheryl A. Palmer to Linu Cherian and Cibin Itty Ipe Thomas, $435,000.

Thrush Rd., 10-Ghuman Properties Corp. to Maria Del Mar and Sylvester G. Oliver III, $456,000.

WATERFORD AREA

Hamilton Station Rd., 16050-Thaddeus L. and Grazyna C. Kontek to Mark Chester and Melissa Todd, $855,000.

The Narrows Rd., 39782-Valeric L. Ladd and Allen W. Dragton to Melody A. Giangreco, $530,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in October 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Angus Hill Dr., 5564-William Brendan and Cynthia Armine Ellis to Daniel Lipovsky, $600,000.

Averbach Ct., 6827-Peter G. and Dorothy U. Johnson to Stephen J. and Janet W. Miles, $500,000.

Battle Ridge Dr., 11751-Stephanie L. Payton to Jose Manuel Gamez and Johanna Zarate, $257,500.

Carriage Chase Cir., 248-Dorotohy K. Koval to Benjamin and Elizabeth Zollman, $389,000.

Cedar Crest Dr., 763C-Martha Salazar to Patricia F. Brown, $205,000.

Cliff Mills Rd., 10775-Rebecca A. Holloway to Kristine Ann Shapiro, $295,000.

Crest Hill Rd., 10871-Melville D. and Mary Eileen Conner to David Mark and Mara Seaforest Charvonia, $500,000.

Estate Ave., 458-Thomas Hinnefeld to Trevor Vogel, $379,000.

Gay Rd., 208-Tammy L. and Brian J. Murcek to Jessica D. and Robert W. Powers, $420,000.

Goose Creek Rd., 7333-John B. and Emily J. Hannum to Anne Rowland, $875,000.

Halfway Rd., 3489-James H. Parsons and Lisa A. Turner to Frank William and Andrea Leder Epinger, $585,000.

Hilltop Lane, 6920-Donald E. and Pamela L. Smart to Candace Brimberry and Robert Lloyd Dibblee, $524,756.

John Barton Payne Rd., 6508-Bruce F. and Fern Volkman Bratten to Marcos Joel and Betty Y. Melendez, $343,000.

Lancaster Dr., 6481-Eric and Alison Dove Brindley to Joshua B. and Amanda G. Sowers, $375,000.

Marr Dr., 7239-Kelly Jamison to Carlton Wesley Over, $278,800.

Midland Rd., 4041-Deutsche Bank National Trust Co. and Long Beach Mortgage Loan Trust to Jane Hinegardner, $310,000.

Movern Lane, 7624-Jung G. and Mi H. Ahn to Jakub A. and Erica H. Chrost, $475,000.

Opal Rd., 8544-Wayne G. and Dorothy W. Hintz to Andrew L. Erwin and Courtney E. Daymude, $333,500.

Saint Pauls Rd., 10515-Dorothy R. Maxwell to Robert J. and Catherine A. Blount, $395,000.

Silver Hill Rd., 14066-Darlene P. Murphy to Jaclyn R. Young, $247,500.

Suffield Lane, 6653-Charles B. Semple to Frank Paul and Paula Diane Marinello, $475,000.

Viewtree Dr., 7331-Donald L. and Priscilla W. Chamlee to Natalia S. Kunze, $495,000.

Westmoreland Dr., 7169-Kathryn E. Lewek to John C. Hartbarger, $372,500.

Willow Pl., 6185, No. 304-Baxter J. Helmick and James W. Hagerty to Juvis Guzman, $179,000.

Woodward Rd., 8819-George M. and Mary A. Corder to Luke R. Ramsey and Veronica Redmond, $599,000.