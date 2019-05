Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in September 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Azalea Garden Terr., 25672-Vivian Ortega and Clive William Dunston III to James R. and Charisse Behymer, $495,000.

Bright Ct., 25478-Gaurav Gulati and Rochelle Zamani to Lauren N. Song, $627,000.

Cable Mill Terr., 24712, No. 222-Stone Mill Corner Condominium Development to Hang Nam and Kyung Hee Paik, $373,460.

Cherish Ct., 42087-Dennis Hauck and Jaime Beal to Jennifer D. Longest, $629,000.

Connor Ct., 25282-Lee E. and Theresa M. Chase to Tufail Ahmed and Marvi Ring, $597,500.

Diabase Sq., 41854-Robert Allen and Lisa Marie Everett to Dawit A. Kassa and Sofia Worku Solomon, $456,500.

Gathering Glen St., 25645-Stephen T. and Sharon Greygor to Erin Ashley and Jason Christopher Cherry, $664,000.

Helms Terr., 24870-Sea Man Kim to Ricky Gordon, $505,000.

Laceys Tavern Ct., 24056-Stephen C. Price to Robert P. and Kim A. Cadwell, $375,000.

Moors Mine Terr., 41694-Ali H. Zagday and Ashley Land to Vijaya Kumar Sarath Tallapaka and Pavana Keerthi Varikuri, $519,900.

Prairie Fire Sq., 25079-Aristocratis Fotakis and Theofilia Tzika to Jamie-Lea Divan, $505,000.

Quartzite Terr., 25201-John C. and Theresa N. Loy to Ashley and Alejandro Duran, $450,000.

San Juan Terr., 42274-Sarmi Chandran and Sreekumar M. Pillai to Lawrence Joseph Doolen Jr. and Brianna Noel Parrott, $310,000.

Speckled Wren Ct., 41225-Rajesh and Yogisvary Ginne to Mark E. and Angela K. Woirol, $790,000.

Terrazzo Terr., 42210-Mark A. Benson and Panagiota Kitsanta to Mustafa I. Alkathmi, $312,750.

Zircon Dr., 42030-Vernon L. and Jewell L. Milles to Zachery R. and Alison R. Loffredo, $635,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Berkeley Ct., 31-Jason R. Nelson to Jason C. Murray, $370,000.

Chippoaks Forest Cir., 20895-Eric Joseph and Linnet Marilyn Johnson to Rey Philip and Arlien C. Rivera, $600,000.

Domain Terr., 21182-Usman Umar to Wesley W. Driver, $337,500.

Flatboat Ct., 20985-Paula T. and James M. Naquin to Amal Dajani and Ali Mashaal, $762,000.

Iris Dr., 20780-Tariq Islam to Umair Ahmad Farooqui and Madiha Aziz Hashmi, $637,000.

Lake Haven Terr., 45532-John F. and Nicole D. Hall to Thomas Mason Seagle III, $390,000.

Lynnhaven Sq., 46644-Tyler F. McNamee to Jo Ann Durig, $402,000.

Minor Rd., 136-Katy Flood and Daniel Harrison Risher to Sean Patrick and Jaclyn Elizabeth White, $501,500.

Nerine Ct., 20905-David A. and Suzanne D. Baxley to Justin M. Schall and Dana N. Welti, $635,000.

Promontory Sq., 20964-Omid Sanie and Habiba Elam Wessal to Siu Bun Tang, $439,000.

Rock Falls Terr., 47318-Jennifer Christa Moore to Bipin B. Lal and Ranju Bhatnagar, $430,000.

Scotsborough Sq., 47784-Farshad and Katayoun Javadi to Laddie E. Suk, $569,000.

Westwood Pl., 47379-Paramount Investments Corp. to Mouhammad Dahman, $640,000.

Windrush Ct., 21303-Donald and Gloria L. Morello to Maxime Benoit and Alicia Verstraete, $825,000.

ASHBURN AREA

Belmont Park Terr., 20375, No. 102-Timothy J. and Sharol R. Julich to Matthew Michael Dodds and Sarah Beth Giusto, $312,000.

Blacksmith Sq., 43504-Andrew R. and Cynthia Macaulay Bosch to Ryan Ashooh, $370,000.

Blythwood Ct., 20867-Neil and Denise Schamus to Uma and Ram Anant Mohoni, $640,000.

Brookton Way, 42945-Ruben Diaz Avalo to Ricardo Jose Reyes Acevedo and Mariluz Mendez Rodriguez, $482,000.

Chamberlain Terr., 44465, No. 205-Terry and Cynthia Moore Corner to Charles Dale Steinhauer, $275,000.

Choptank Terr., 44008-Margaret T. Eckert to Jingyi Wu, $303,000.

Cool Fern Sq., 20418-Gerber E. Gallegos Escamilla and Christin M. Gallegos to Daniel Enrique Fuentes, $365,000.

Crew Sq., 20131-Cherie Lynn and Billy R. Jones to Michelle L. Tran, $360,000.

Fieldgrass Sq., 19904-Angela and Conrad Lee Chmara to Tidiane Gueye and Ndeye Lissa Kone, $382,000.

Gala Cir., 44051-Lester and Jennifer L. Koppenhaver Benitez to Brian Alan and Erin Quigley Brognano, $372,000.

Hardwood Terr., 20125-Michael A. Latorre to Milind Nikhil and Janki Milind Mehta, $391,000.

Hickory Corner Terr., 43890, No. 106-Daniel R. and Karen Schnabel Ritchey to Lauren G. Dimatulac and Dalton W. Waller, $335,900.

Hope Spring Terr., 20570, No. 401-Sheldon and Susan B. Katsoff to Timothy P. Kloc, $422,000.

Kings Crossing Terr., 21712-Jeffrey B. and Selmira K. Wright to Rakesh K. and Kavita Nagar, $447,500.

Laceyville Terr., 44052-Jason S. and Kimberly A. Chrispen to Manuel A. Palacios Condori and Monica L. Montero, $364,000.

Laurel Leaf Ct., 20886-Michael K. Hand and Christine M. Buch to Elizabeth Workman and James Marsteller, $638,000.

Maitland Terr., 20663-Kelley D. and Katherine M. Oehler to Reginald Peterson and Chavon N. Parker, $435,000.

Navajo Dr., 44197-Harjeet Singh and Prabhjot Kaur Sidhu to Jaenam Lee, $655,000.

Oyster Reef Pl., 20393-James F. and Jill D. Shive to Gerald H. and Charleen A. Dunbar, $590,000.

Postrail Sq., 43484-Paul and Heather Svajdlenka to Daryn and Brittany A. Patricio, $385,000.

Romans Dr., 21627-Melissa G. Langan to Tony Xu Lou and Ying Zhang, $383,000.

Shady Glen Terr., 44208-Estate of Stephen A. Graves to Shalin P. Carter, $345,000.

Snowshoe Sq., 20585, No. 101-Kimberly S. Farhood to Suzanne Urlass, $269,000.

Suscon Sq., 44250-John L. and Shannon L. Callaghan to Gabriel N. Diaz and Demilyn A. Odango, $390,000.

Timber Ridge Terr., 20979, No. 301-Christopher M. and Patricia L. Matsos to Hector Hernandez and Melissa Havas Ruiz, $234,000.

Valhalla Sq., 20088-Thomas F. and Karen A. McLaughlin to Ann E. and Emil E. Szot, $628,000.

Whisperwood Terr., 43213-Paul and Patti Kern to Yusuf Abdulghani and Vani S. Kathula, $468,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Ridgeside Rd., 19574-Gregory W. and Kristi S. Maine to Johnson P. Rathnam, $875,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Brown Sq. N., 22885-Joy Maria Bullin to Ravi Kumar Gadhiraju, $595,000.

Crested Quail Dr., 22045-Andrew J. and Jill Czajkowski to Jeffrey and Veronica Wilson, $1.08 million.

Epperson Sq., 23448-Christine Irene Bone to Gerhard H. and Ellenine J. Hofmann, $595,000.

Evening Primrose Sq., 23406-Courtney Beauchamp-Brown to Ahmad Salehi, $570,000.

Gentle Heights Ct., 21359-James T. Ritenour and Adele K. Michael to Lanlin Zuo and Kun Liu, $750,000.

High Haven Terr., 22647-Kiran A. Bandla and Mamatha V. Gajulavarthi to Jennifer J. Wilson, $426,000.

Iredell Terr., 21526-Gary T. Fudala to Chelsey Lynn and Rober Daniel Byrnes, $410,000.

Loudoun Reserve Dr., 43225-Seshaiah Bellam and Srilakshmi Manam to Amit Dhamija, $460,000.

Malachite Terr., 42467-Sean and Kate Blaney to Shawn M. and Katherine G. Smith, $432,000.

Mitcham Sq., 43299-Louis Ball III to Parvez Shaikh, $495,000.

Norwalk Sq., 22571-Pulte Home Co. Corp. to Bethelhem Arefayne and Amanuel Goitom Keflu, $651,717.

Ogilvie Sq., 42706-Jaewon and Stacy Choi to Abhishek Guruprasad and Sripriya Bidadi Rajanna, $527,000.

Pocosin Ct., 42725-Venkata P. and Nagarani Kola to Lakshmikanth Naredla and Deepthi Boppidi, $950,000.

Riders Sq., 43185-Rodriguez Xavier and Crystal Cecilia Jones to Laura Elaine Hunt, $424,900.

Rockslide Terr., 42431-Esmeralda Augusta Massih to Andy Y. and Tan C. Ting, $428,000.

Simonet Blanc Terr., 22693-Cynthia A. Hamilton to Bin Wang and Jia Zhuang, $319,900.

Still Creek Dr., 42828-Timothy M. and Andrea L. Marsh to Joy Cheng and Ching Yi Hsu, $826,000.

Sunset Ridge Sq., 42560-Justin and Cassi Mehaffey to Devin C. Vaughn, $410,000.

Thoroughfare Gap Terr., 43154-Anh and Cefion Lam to Christina Denay Rondi, $369,900.

Watson Heights Cir., 22760-Amit and Kanika Govil to Alok Ray and Gayatri Choudhury, $870,000.

Yellow Star Terr., 23040-Marie M.B. and Marcelle Kathryn Potter to Shasikar Gudupudi, $670,000.

DULLES AREA

Eileen Sq., 22888-Vijay Sarashetti to Taleb Abdullah Taleb, $455,000.

Grand Central Sq., 45562-Robert R. and Aubrey N. Mantoni to Johnathan Paul Allen and Emily Rose Valdez, $389,000.

Shagbark Terr., 45786-Golnaz Rezvani and Mehran Bahrambeigui to Tasha Gaige and Brandon Hall, $475,000.

HAMILTON AREA

Colonial Hwy. W., 111-Mark S. Burgess to Kylie Beck, $350,000.

Hughesville Rd., 38356-William Richard and Patricia Londner Packard to Gabriela Radova Ayazi, $499,900.

Sydnor St., 10-Julia A. Rodgers to Brandon R. Risso, $229,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ayrlee Ave. NW, 405-Frederik van Weezendonk to Billy Ray and Cherie Lynn Jones, $424,900.

Binkley Cir., 43141-Harry E. and Cynthia L. Lindsey to Edsson F. Contreras and Stephanie Santamaria, $561,000.

Burt Ct. NE, 114-Lawrence W. and Elizabeth A. Hess to Jesus Lorenzo R. and Arlene Ledesma Sevilla, $532,000.

Clymer Ct. NE, 1020-Jessica Ford to Erica and Sasah Asjodi, $320,000.

Currant Terr. NE, 525-Sheryl L. Nelson and Christopher Smith to Holly A. Morton, $330,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 321-Tadashi and Tacko Saito to Timothy Andrew and Sandra Jean Tor, $315,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 410-Terri A. Champney to James L. and Brenda J. Brenner, $250,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 719-Paul Hoffman III to Donald E. Beall, $215,000.

Edmonton Terr. NE, 559-Xiomara Rubinstein and Catherine Curtiss to Hilda Gozon Capco, $365,000.

Glen Oak Way, 18270-Soheila Rashed Makki to Gregory E. and Carol S. Lang, $965,000.

Hill Head Pl., 43281-Joe G. and Marjorie A. Motheral to Kenneth L. and Sandra L. Walker, $770,000.

Ingalls Ct., 14821-Christine D. Swankoski to Phillip A. and Lisa M. Caplinger, $670,000.

Kinnaird Terr. NE, 1546-Nadim J. Hussain and Christina Patrick Huys to Frank R. Estremera and Dorila Balcazar De Simon, $490,000.

Longfellow Dr. NE, 720-Charles Grant Guntner to John A. and Lorraine T. Dugan, $485,000.

Magnolia Grove Sq., 19370, No. 3-411-France A. Metz to Debra Lee Hughes, $369,000.

Menlow Dr. NE, 1074-Marianne C. and Stephen P. Mazzatenta to Hai T. Phan and Trang Ngoc Thanh Tran, $935,000.

Millwright Terr., 43496-Osman and Hina Uallah to Christopher Strokes, $605,000.

Parkers Ridge Dr., 43266-Andre Jackson and Leah Parks to Rahatunde O. and Titilope A. Oni-Daniel, $875,000.

Rocky Ridge Ct., 43114-Clyde C. and Darlene P. Coble to Ana Maria and Timothy Nevin Kyper, $735,000.

Sierra Springs Sq., 18423-Dexter Odin to Michael Charles Mattingley and Alys Clemmitt Cross, $437,500.

Sparkleberry Terr. NE, 455-Monica L. Alston to Edgardo J. Martinez and Melinda Chaves, $385,000.

Springrun Lane, 41817-David E. and Gina A. Delgado to Jay A. and Mary Claire Yap, $650,000.

Trident Sq., 18773-John Paul and Alicia Danielle Meng to Andrii and Iryna Zakharchenko, $390,000.

Washington St. NE, 120, No. 8-Nancy Inola Miller to Suong Thi Ngoc Le, $105,000.

Wildman St. NE, 301-Gregory and Suzanne Ager to Stephen and Marilyn Allen, $440,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Banshee Dr., 40593-Jeffrey R. and Shannon D. Abel to Colin T. and Therese T. McCann, $660,000.

Breckinridge Sq. SE, 520-Rom Holding Corp. to Matthew B. Lorefice, $384,900.

Connery Terr. SW, 104-Richard and Dixiana Avera to Fatima Noman Ahmed, $375,000.

Crescent Station Terr. SE, 257-Frank J. and Marisol Fernandini Gaffney to Frances A. Baroody, $510,000.

Ebaugh Dr. SE, 358-L. Carnell and Sheila L. Bowman to Michael and Katie Johnson, $438,500.

Foxridge Dr. SW, 437-Guy Schroff to Patricia Tilden and David Donn Exstrom, $392,000.

Greyhouse Pl., 40637-George W. and Nicole T. Leppert to Jonathan Adam Bunnel and Kerrin Montgomery Bunnell, $1.12 million.

Lawson Rd. SE, 200-Marina Fedorova to Melissa A. and Grant M. Alleman, $688,000.

Manor House Rd., 40933-Melissa H. Wubbold to Karl H. Klamans, $450,000.

Mosbys Overlook Lane, 17526-John R. Ancona and Kirsten D. Ancona to Carl F. and Lorraine M. Campbell, $831,000.

Prosperity Ave. SE, 108, No. 236-Kenneth H. and Roberta S. Phillips to Kelli Elizabeth Hedrick, $175,000.

Rockbridge Dr. SE, 607-Miguel Maldonado to Dolores Andrea Albanes Lopez and Mario Ruben Cabrera Jr., $316,000.

Shenandoah St. SE, 238-North Star Properties Corp. to David Paul Roscoe and Allison Merrill Jones, $304,500.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 303-Maratiza Pinero to Kevin Roberto Araya-Vargas, $280,000.

Thomas Mill Rd., 40414-James Kevin and Ann Horgan to Henry and Kathleen Erickelberg, $975,000.

York Lane SE, 621-Frank E. and Gwendolyn G. Keedy to Vladimir A. Carabante, $300,000.

LOVETTSVILLE AREA

Fox Meadow Dr., 7-Christopher S. and Jennifer Painter to Geri Pulaj, $436,900.

Lovettsville Rd., 39644-Brian W. and Stacie A. Bacon to Justin T. and Amanda N. McDonough, $475,000.

MIDDLEBURG AREA

Jay St. N., 111-John M. and Holly B. Brown to Jason C. Vickers, $648,687.

Sam Fred Rd., 22187-Scott E. and Melissa Gluck to Bryan L. and Leslie L. Clark, $740,000.

Weston Lane, 1536-Sandra L. and James P. Atkins to Juan A. and Maria D. Romo, $380,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Old Waterford Rd., 15826-John L. Barnes and Katherine A. Sprang to Frederick Willem van Weezendonk, $800,000.

PURCELLVILLE AREA

Croft Sq., 211-Robert J. and Crystal D. Henry to Rodney and Dorothy Showalter, $414,900.

Greysands Lane, 605-Brian and Jillian Gemberling to Jonathan and Sharon Halls, $520,000.

Hughesville Rd., 38077-Michael R. and Audrey J. Cadle to Mark E. and Kelsey A. Bennett, $797,000.

Loudoun Valley Dr. E., 300-William Michael Allison to Paul C. Turner, $352,000.

Poplar Stand Pl., 18297-Jason A. and Emily L. Kestler to Max F. and Franziska G. Gutierrez, $770,000.

Savile Row Terr., 810-Isabel M. Toro-Hernandez and Jose D. Hernandez Rodriguez to Jesse Austin Thorpe and Cassandra Snell, $401,200.

Telegraph Springs Rd., 19945-Eugene Evans and Karla Knickerbocker to David Charles Lawson, $772,500.

Wordsworth Cir., 517-Jeffrey D. and M. Jane Munzell to Randolph and Joyce Yeary, $364,900.

ROUND HILL AREA

Cedar St., 13-Michael K. and Nancy L. Minshali to Timothy B. and Starlynne I. Vogeley, $518,000.

Greenleaf Pl., 17704-Carl W. and Marsha H. Schreiber to Lyle J. and Kristen D. Ritch, $675,000.

Marbury St., 17668-Jane Jackson to Megan and Ryan J. Binkley, $463,000.

Turnberry Dr., 18160-Praveen Mogili to Wallace E. and Terri L. Kelly, $650,000.

SOUTH RIDING AREA

Alumni Terr., 42862-Devarajulu Govindaswamy Ethirajulu to Udhayasanker Umamaheswaran and Indumathi Balu, $247,500.

Bannockburn Terr., 24949-Wayne E. and Donna D. Bell to Mustafa and Farhiya Omar, $475,000.

Center St., 43005-Winona Aylestock to Masako and Norikazu Ishikawa, $407,000.

Churchill Glen Dr., 43780-Muhammad Salim and Yesmin Shahid Afsar to Vipin and Savita Sethi, $860,000.

Golf View Dr., 42844-Nicholas K. and Chelsea A. Salvatore to Halil Ibrathim and Tennur Atabay, $395,000.

Hollingsworth Terr., 42771-Matthew J. Cosgriff to Debora Partida, $345,000.

Lake Shore Sq., 25240, No. 101-David and Arlene Benner to Mark T. and Mary W. White, $310,000.

Mink Meadows St., 43739-Salvador and Sharon K. Guerrero to Peter Woo and Chien Fen Huang, $719,000.

Ocala Cir., 26262-Angel M. Mondoloka to Vivian N. Nakawala, $258,000.

Pamplin Terr., 42919-United States of America to Jorge Mauricio Salazar and Fanny Shigematsu De Salazar, $350,000.

Riffleford Sq., 25252, No. 103-John R. and Lucy A. Geraland to Jeremy D. Roark, $272,400.

Talamore Dr., 26049-Terry L. and Christina L. Yanette to Khai Vuong and Tolinh Nguyen, $640,000.

STERLING AREA

Applegate Dr., 112-Fred W. Joppich to Eileen Marie Rafferty and William David Wharton III, $445,000.

Baldwin Sq., 21845, No. 300-Kyle Kennedy to Leslie A. Calderas-Morales, $229,900.

Brethour Ct., 802-Jorge Martinez Contreras to Stephanie and Michael Westwick, $325,000.

Calamary Cir., 21668-Mikala D. McCarthy to Juan D. and Coralia Elisa Manzano, $328,650.

Carolina Ct., 8-Roberto Escobar to Maria Del Carmen Garcia, $309,000.

Emory Dr. N., 161, No. 4-Claudio Granados Marenco to Mevi Elizabeth Sierra Zelaya, $187,000.

Gary Ct., 400-Donald B. and Phyllis T. Pence to Peggah Bano and Collin Preston Wilson, $485,000.

Greenfield Ct., 239-Tierney Kain to Joseph Adam Cerny, $304,900.

Lincoln Ave. N., 312-Aurora Vivian H. Chan to Gibrilla Kamara, $420,000.

Maple Ave. W., 205-Kathleen McTavish to Concepcion Vargas and Erick Gazanga, $375,000.

Mirror Ridge Pl., 21288-William O. and Joyce A. Rockwell to Alexander Johnson, $600,000.

Oak Shade Rd., 6-Charles Jordan and Kelly Dean Short to Basma Masood, $363,000.

Regis Cir., 22-Elizabeth Elsea to Silvino A. and Yulita Biserova Albelo, $335,000.

Salisbury Ct., 1020-Kevin M. and Azucena Rios to Jose A. Villanueva Coreas and Elsi N. Duarte De Villanueva, $285,000.

Silverleaf Dr., 208-Ai Shookh to Vanessa Jaramillo-Cano, $440,000.

Sugarland Run Dr., 518-Catherine Henderson to Mary Loechler Satterwhite, $409,000.

View Glass Terr., 21059-Jonathan K. Cho to David and Bobby Thapa Johnson, $395,000.

Woodstone Terr., 46853-Janae M. and Soheyl Almassi Noukiani to Raju K. and Rammaya Shrestha, $390,000.

WATERFORD AREA

Lynnford Ct., 14954-Bryan and Aqsa Warde to Donovan A. and Belinda S. Martinez, $650,000.

Thicket Ct., 14987-Nicole Doria Sudduth to Stephen Happeny and Melissa Barrows, $630,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in September 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Ashlee Brook Dr., 11183-Roger Ivan Campos to Paul and Janet Smith, $389,000.

Aviary St., 10-Matthew Robert Karns to Edwin A. and Eduardo Escorcia, $250,000.

Blackwells Mill Rd., 14046-Jarrod J. and Kristin K. Hart to Jacob D. Tracy and Jennifer Elizabeth Crone, $439,900.

Catlett Rd., 4688-Garrett L. and Beth A. Giles to Jorge H. Gonzalez Avila, $358,000.

Cedar Knolls Dr., 7505-Ronald Ray and Megan Katherine Turner to Justin Morgan and Kristen Tangen Salmeto, $405,000.

Clifton Lane, 12186-Don J. and Diane W. Rhynalds to Walter Antonio and Mariella Cecilia Salinas, $399,000.

Duey Rd. N., 308-Rudolph R. and Karen D. Fanslau to Jose R. Sarmienti Torres and Fidelina M. Molina, $290,000.

Fairfax St., 46-Robert J. Rill and Annie Zheng to Anthony T. and Pamela F. Hare, $379,900.

Gay Rd., 240-Donald W. and Elizabeth Salvaggio to Jawad N. and Halemah Sarsour, $424,000.

Graystone Rd., 5371-Gary C. Hill to Anne Marie C. and Paul F. Livengood, $394,000.

Harbor Ct., 9209-Justin Joseph and Tabatha Santoni to Mark and Jenelle Jones, $511,000.

Holly Farm Lane, 6730-Albert Jensen to Judith C. Willis, $445,000.

Justin Ct. E., 7010-Brian R. and Stephanie N. Viele to Terry R. Utterback, $270,000.

Lancaster Dr., 6561-Linda D. Kutzleb to Erin Couch, $340,000.

Lock Lane, 8293-David S. Cooper to Jason P. and Kellie Walter, $689,996.

Marsh Rd., 13134-Timothy L. Mullins to Mario R. Bautista Chinchilla and Karen V. Castellanos Escalante, $275,000.

Meetze Rd., 8632-Frank J. Hellwig and Peggy G. Christensen to Ian F. and Melissa Allen, $872,000.

Midland Rd., 4122-Seth Thomas and Sydney Atterholt to Brandon S. Fields, $304,900.

Paradise Rd., 9483-Ryan and Stephanie Blasczyk to Thomas and Jessica F. Stott Hinnefeld, $382,000.

Piney Lane, 12300-Bridget Harris to Philip W. Hancock, $190,000.

Redwinged Blackbird Dr., 6349-Ian F. and Melissa Allen to Timothy C. and Rachael McNeill Swick, $560,000.

Sari Way, 6124-Santiago and Amy Silva to Shawn E. and Lisa R. Ellis, $350,000.

Shepherdstown Rd., 7174-Patricia Plummer to Albert Jensen, $420,000.

Sire Way, 24-Carolyn W. and John C. Simpson to Raymond Michael and Larissa Kerpchar Lemp, $289,900.

Thompsons Mill Rd., 3400-S. and A. Holdings Corp. to Kathleen J. Fink, $330,000.

Warwick Lane, 6710-Karen E. Ryan to Mark and Alicia Dale, $725,000.

Whisperwood Dr., 7438-Kenneth W. and Courtney W. Pomietto to Bryan R. and Allison R. Mosher, $535,000.

Wilson St., 354-Estate of Charlotte P. Sedam and Kathryn S. Lamonia to Anne M. Rogers, $325,000.

Wright Way, 12427-Jonathan and Lori Laws to Ashley and Elizabeth K. Bowman, $367,000.