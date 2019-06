Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Balint Park Ct., 25607-Andrew M. and Melissa A. Kenny to Milankumar Jayantilal Ardeshana and Nidhi R. Bhut, $550,000.

Brook Grove Dr., 41047-Lexicon Government Services Corp. to Clinton Jacob and Monique Blount Haislip, $724,460.

Canary Grass Sq., 42203-Nancy L. Cinque to Jonathan Michal Schuhart and Jessica Marie Kimball, $355,000.

Cinnabar Sq., 41917-Alfonso and Romelia A. Schneider to Rodolfo Aguilar Jr. and Flor De Maria Sorto Maravilla, $462,000.

Crabtree Ct., 24267-Toll VI Partnership to Jean M. Noel and Nywade J. Davis, $734,995.

Epping Green Sq., 41627-Jennifer L. Sheehan to Ebony M. Taylor, $402,000.

Gracehill Terr., 24691-Andrew A. Adamshick and Tina Stowers Deaver to Karthik Reddy Alavalapati and Divya Bharathi Gopireddy, $519,900.

High Plateau Ct., 24793-Michael J. and Kerri R. Niehaus to Kelly Patrick and Sandra Denise Kurtyka, $715,000.

Lenah Run Cir., 40722-Stephen W. and Sylvia J. Bates to Matthew and Robin Schnaubelt, $770,000.

Moreland Mine Terr., 41904-Rahul and Kiran Lal Mathur to Uday Sandeep Sane and Sushmita Eldandi, $448,000.

Precious Sq., 41883-James and Kristin Fisher to Aashish Bhattarai and Namrata Khanal, $425,000.

Racing Sun Dr., 25898-Tyler and Jessica M. Anderson to Marco E. Gonzalez and Meralis Perez Rodriguez, $390,000.

Sodalite Sq., 25147-Kalyana Musani and Vijaya Gopireddy to Yannick R. Baptiste, $509,900.

Stonecutter St., 41665-Amarender and Geetha Bojja to Praveen Kumar Sonnathi and Sharvani Borisetty, $662,000.

Woolly Mammoth Terr., 24636, No. E-405-Mojgan Mousavi to Iffat Riaz and Abida Riaz Khan, $335,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Asbury Way, 16-Mary Beth Sommers to Aquiles E. Castillo and Alexis E. Castillo Ascencio, $298,000.

Blockhouse Point Pl., 47823-Kevin E. and Suzanne M. Langan to Farahmand Vahdatshoar, $719,980.

Center Brook Sq., 20206-Jody Ray and Joanna Maria Harvey to Dale Garrett and Gunson Jung Weaver, $510,000.

Clinton Ct., 8-Eric J. Hemmar and Angela P. Lee to Herbert M. Payan, $311,500.

Driftwood Terr., 20855-June W. Washington to Yasmine Bouanan, $430,000.

Garrett Pl., 47118-Bowei Zhu and Wei Yuan to Hashim Alhassany and Zara Abod, $625,000.

Heather Glen Rd., 174-Maged Ibrahim to Jason R. Nelson, $523,000.

Jefferson Dr., 14-Marlene Toni Hylton and Felix Moreno to John I. Barogh, $460,000.

League Ct., 47721-Gregory A. and Erica L. Harris to Sean and Caroline Tynan, $605,000.

Millard Ct., 41-Jason T. Johannes to Melanie Brynne Shanfield, $370,000.

Miranda Falls Sq., 20838-Karen Marie Ruppe to Atena Barmouraz, $487,000.

Noble Terr., 20804, No. 104-Jerry E. Buck to Vella Ann Newman, $372,000.

Pryor Sq., 46361-Estate of Laurence Cohen and Jonathan Cohen to Oscar Miramontes, $310,500.

River Meadows Terr., 46533-Richard C. Sommese to Azam Dabirzadeh, $380,000.

Rock Falls Terr., 47320-Andrea Jaques to Patrick C. Dillon, $425,000.

Selden Ct., 5-Barry Harvey and Britni Lynn Hellman to Nicole L. and Bradley S. Brown, $469,000.

Walpole Terr., 46222-Rhys K. Williams to Michael T. and Albertina Biddle, $397,000.

Whaley Ct., 10-J. Gal Corp. to Rachel A. Steiner, $479,500.

ASHBURN AREA

Albion Lane, 20961-Robert Behrenst to Abdelkader and Bouchra McHaar, $455,000.

Belmont Park Terr., 20385, No. 116-Emily Miller to Tushar and Gunjan Beri, $300,000.

Blacksmith Sq., 43586-Donna J. Caulfield to Paul C. Grake, $335,001.

Bold Forbes Ct., 42881-Ogei Yar to David and Orla Brid Hannon, $590,000.

Brookton Way, 43028-William K. and Regina A. Cour to Joel M. and Anne K. Armstrong, $685,000.

Chamberlain Terr., 44465, No. 307-Elisabeth J. Lupinski to Timothy Peter and Nancie Barwick, $351,500.

Choptank Terr., 44043-James D. Parker to Kinnaird McQuade III, $385,000.

Cornstalk Terr., 20596, No. 301-Bridget A. Saenz to Asim and Saba Shaikh, $265,000.

Fieldgrass Sq., 19952-Usman Butt to Abyot Hundessa Feyesa and Belaynesh Taye Tefera, $377,000.

Gardenpost Sq., 43160-Yan Noung to Moaaz Khan and Sumal Anees, $398,000.

Hay Rd., 42785-Eamon C. and Erin Robinson to Amir Fouad Yakim Morgan, $444,500.

Hickory Corner Terr., 43890, No. 112-Jack Tzeng and Fu Chen to Matthew Tripp, $315,000.

Hope Spring Terr., 20655, No. 404-Margaret C. Stiteler to Edith and Henry J. St. Germain Jr., $425,000.

Kittanning Lane, 20976-Gunaseelan Thambidurai and Yuvarani Sekar to Abipraya Subedi and Surina Shrestha, $424,500.

Ladyslipper Sq., 21761-Dio Ama Group Corp. to Yan Ji and Wanli Lu, $440,000.

Leier Pl., 20234-Chad W. and Kimberly J. Hutchings to Thomas J. and Jenna G. Kenyon, $710,000.

Markham Pl., 43282-Pramod Basnet to Thuan and Angela Lai, $485,000.

Middlebury St., 20423-Benedict and Jennifer Fernando to Brendan Daniel Hooke and Joanna Mary Sherry, $620,000.

Northpark Dr., 20440-Donald J. and Jane L. Reese to Robert Lee Curbeam Jr., $1.35 million.

Palmer Classic Pkwy., 19983-Michael R. and Andrea I. Gordon to John Thomas and Ramona Bell, $759,500.

Potter Terr., 44490-Daryoush and Kris Hematti to Steven and Catherine Mobley, $360,000.

Rosewood Manor Sq., 20567-Phyllis A. Fox to John C. and Leslie S. Lauderdale, $450,000.

Sibbald Sq., 20633-Tao Yu to Kevin Chung, $398,000.

Solheim Cup Terr., 43611-Michael Newton and Christina Blanchette to Tyler James Catalina and Amanda Elizabeth Dachs, $524,900.

Tippecanoe Terr., 44203-Vishaal and Anu Goswami to Brandon T. Cooper and Raquel E. Parada, $413,000.

Valhalla Sq., 20131-John William and Carol Jean Ryan to Golnaz Rezvani and Mahnaz Fakhrzadeh, $610,000.

Willowbrook Dr., 21029-Timothy P. and Katherine M. Kloc to Edward Christian Segaar, $574,900.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Snickersville Tpk., 34120-Robert C. and Karen L. Spalding to Robert L. and Nicole B. Wise, $550,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Auction Barn Dr., 22046-Eugene and Deborah Misgen Ostrowski to Sven Claus and Gwendolyn A. Muendler, $975,000.

Bloomfield Path St., 41641-Detlev Hartmut and Martha Ellen Geuss to Adley and Sarai Francois, $902,500.

Capri Pl., 43089-Hsiao-Ping Park to Fouad E. Sorial and Nermein Gerges, $600,000.

Conservancy Dr., 22391-John G. Butler to Waheed Baksh, $1.38 million.

Crosswind Terr., 43146-William R. and Geraldine Page to Suad Abdallah Jama, $435,000.

Epperson Sq., 23491-Pyong H. Chun and Theresa E. Park to Praveen Babu and Aruna Kalapala, $570,000.

Eversole Terr., 22950-Brian J. Philpot to Rahul and Anagha Rahul Joshi, $517,500.

Ghazwa Sq., 43393-Pulte Home Co. Corp. to Andre and Tania Nishea Joseph, $557,079.

Highgate Terr., 42603-Karen Lynn Simms to Robert J. Donigian, $335,000.

Jessica Farm Terr., 42273-Venkat R. Solipuram and Kusuma K. Lakshmi to Matthew D. and Patti Y. Lucas, $524,980.

MacAuley Pl., 42719-Brian M. Crawford to Karan Kaul and Shalini Labru, $352,000.

Mayflower Terr., 42539, No. 203-Brian J. and Tammy A. Viola to Farzin Asefnia, $281,950.

Myan Gold Dr., 42413-John M. and Chelsi A. Hoey to Rohit Sinha and Carolyn Weaver, $710,000.

Norwalk Sq., 22573-Pulte Home Co. Corp. to Samuel V. and Amanda J. Williams, $660,493.

Olympia Dr., 23020-H. Jason Gold to Peter and Nicole Contardo, $740,000.

Redstone Terr., 42413-Kalden Lodoe and Namgyal Shastri to Matthew J. Preziotti and Emily P. Votroubek, $426,000.

Ridgeway Dr., 42729-Joshua J. McKinney to Srinivas Mummaneni and Suchitra Narra, $740,000.

Rosalind St., 42546-Thomas M. and Debra E. Cook to Joseph F. and Barbara S. Delgado, $670,000.

Snow Powder Terr., 22480-Mary Gaetjen to Linh K. Duong, $397,000.

Sugarview Dr., 21160-Patricia J. Williams to Emerson R. and Marikit F. Go, $404,000.

Sunset Ridge Sq., 42581-Cherie Lorraine Leath to Apoorva Nuthi, $390,000.

Val Aosta Dr., 42948-Ronald R. Wilson and Jennifer J. Davies Wilson to Suphot and Kelly Hitapot, $725,000.

Whelplehill Terr., 43200-Tyler Schlusemeyer to Vishal Mateti and Veneela Samsani, $475,000.

CENTREVILLE AREA

Bull Run Post Office Rd., 26635-Thomas Francis and Annette Kibler Kuebler to Hunter D. and Andrew K. Hamblen, $750,000.

DULLES AREA

Eland Pl., 24112-Charles W. and Megghan A. Hoyt to Sushanth Manne, $785,000.

Johnson Oak Terr., 24592-Caitlin E. Rock to Rafal L. Szczypek, $283,000.

HAMILTON AREA

Colonial Hwy. W., 423-Robert G. and Carol Beth Mills to Benjamin R. and Amelia R. Hertzberg, $482,000.

Madison Ave., 17583-Thomas L. and Christina W. Powell to Wael El Haddad and Jordan Leigh Benchich, $569,900.

Sydnor St., 47-Madelin Hernandez to Sean Michael Slattery and Ashley Christine Jackson, $275,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barksdale Dr. NE, 1405-York M. Faulkner to David R. and Kathryn Dorst, $573,000.

Bonnie Ridge Dr. NE, 745-Jalal and Ghamar Ghorbani to Abdolkarim Naranji and Fatemeh Ranjbar Kohan, $620,000.

Coreopsis Terr., 19002-Lisa R. Moroniak and David A. Birrer to Joseph M. Gheitanchi, $675,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 106-Thomas H. Campbell and estate of Lottie Z. Stuckey to Joe Grady and Marjorie Ann Motheral, $415,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 905-Armand and Shirley M. Alvandian to Louis and Catherine McConnell, $218,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 511-Jane True-Haro and Ralph T. True to John W. and Wanda M. Griffith, $349,900.

Dearmont Terr., 43015-Rupinderjit Singh to Rahul and Seema N. Sundrani, $425,000.

Elysian Dr., 13535-Joseph Alfred and Christina McQueen Miller to Marina Nichole Ryan and Cynthia Jackson, $515,000.

Goose Bluff Ct., 18905-Christopher S. and Heather D. Strokes to Eunyoung G. and Rachel C. Kim, $925,000.

Harlow Sq., 19265-Fawne Thomas to Evie-Lee Ellen May Brewer, $311,000.

Hunter Pl., 16315-David and Shanna C. Greminger to Dustin and Kristina Krause, $1.29 million.

Jared Sq. NE, 503-Brian M. and Anna M. Simms to Elizabeth J. Lancaster, $345,000.

Lake Ridge Pl., 43083-Zahra Mazaheri to Tuyen Khac Tran and Thanh-Lan Thi Du, $640,000.

Limestone Branch Pl., 15651-Belmont Real Estate Corp. and North Star Properties Corp. to Gabriela and Brent Thompson, $672,660.

Lost Corner Rd., 43325-Pamela E. Joseph and Rebecca A. Kite to Ryan Lee Rawdon and Erin Marie McAuley, $575,000.

Magnolia Grove Sq., 19370, No. 412-Dolores M. Leddon to Margaret T. Maggio, $325,000.

Nelson Ct. NE, 1007-Vladimir Carabante to Atilio Cruz and Maria C. Garrett, $276,000.

Patterson Ct. NW, 314-Brian D. and Carissa H. Clark to Thomas and Alicia Dacey, $450,000.

Rosefinch Cir., 14385-William M. and Linda C. Browder to John Paul and Alicia Danielle Meng, $605,000.

Sierra Springs Sq., 18455-Kobina and Elise Acquah to Shetul and Shital Shah, $426,900.

Sparkleberry Terr. NE, 502-Laxmi N. Kesari to Lauren E. and Brandon L. Zack, $390,000.

Stumptown Rd., 42137-Dravida and Heather Bock to Marc and Khemmanij Stinebaugh, $445,000.

Whitney Pl. NE, 307-Lloyd T. and Melissa M. Clifford to Heath and Ashley W. Ellington, $532,000.

Xerox Dr., 19451-Emmanuel K. Sagoe to Nimit Lalitkumar and Ronak Hemantkumar Patel, $455,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Alpine Dr. SE, 227-Christopher B. and Sharon L. Hansen to Keven Valentin and Romina A. Angeles Reinoso, $599,000.

Browns Creek Pl., 40195-3sels Properties Corp. to Jason and Danielle Griffith, $799,000.

Clubhouse Dr. SW, 125, No. C1-Emma Jean Baughman to Randall W. Fore, $175,000.

Connery Terr. SW, 194-Ganni Tirana to Christopher N. and Julia M. Bay, $370,000.

Crestwood St. SW, 515-Jose J. Vega to Mario M. and Mayra A. Vargas, $210,000.

Emmet Ct. SW, 735-Jose T. and Magdalena Vallejos to Edward Thomas and Ana Maria Carmichael, $560,000.

Foxridge Dr. SW, 464-Valerie Fay and Daniel M. Henry to Gregory Alan and Julie Higgins Aylsworth, $407,200.

Hampshire Sq. SW, 112-Dustin C. and Andrea C. Lambert to Seth Gregory and Leeann Pepe, $365,000.

High Rail Terr. SE, 278-Lakshmi and Vaishnavi Narayan to Benjamin L. Devore, $455,000.

Liebchen Lane, 38545-William J. Reckmeyer II and Elizabeth R. Crawford to Ryan and Jennifer Goeller, $897,166.

Marlow St. SW, 145-Robert K. Beyer and Mar Y. Beyer to Chelsea Thigpen and Drew Colbert David, $275,000.

Nansemond St. SE, 346-David Wenping and Lin Li Chen to Rita L. Holt, $282,500.

Randi Dr. SE, 708-Edward J. and Robin K. Presor to Christian Sauder, $524,000.

Royal St. SE, 210-Rocklinroy Corp. to Devin Weaver Schulhoff, $325,000.

Shirley Sq. SE, 206-Nicole L. and Bradley S. Brown to Carl A. Mayer, $370,000.

Sunset View Terr. SE, 508, No. 205-Stella Favaretto to Nooshin Monajemy, $204,000.

Town Branch Terr. SW, 212-Susan Baggette to Effie Evans Hall, $385,000.

LOVETTSVILLE AREA

Allium Lane, 11280-Olav Hovde and Hoa My Tran to Laura Hurjui-Kenney and Patrick Kenney, $640,000.

Harpers Mill Way, 26-Ryan Spencer and estate of Donna I. Peitsmeyer to Janice F. Kauffman, $320,000.

Potterfield Dr., 14-Shelley Chadwick to Ryan and Staci Walsh, $379,180.

MIDDLEBURG AREA

John Mosby Hwy., 36010-Anthony P. and Josephine M. D’Elia to Mohammed Zubair and Shamim Popal, $800,000.

Stonewall Ave., 801-Jennifer Stone Greenleaf to S. Bruce Smart Jr., $650,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Peacock Cir., 39955-Connie S. Larson-Wright to Diane Christy Yuska, $460,000.

PURCELLVILLE AREA

Brooks Lane, 37774-Estate of Betty H. Titus and Alvin Lee Titus to Steve Iorio, $240,000.

Foundry Rd., 18609-Andrea A. and Michael R. Ostrander to Mark R. and Mindy D. Smith, $875,000.

Harpers Ferry Rd., 12920-Maria F. Swezey to Patrick B. and Laura C. Mathews, $420,000.

Millstone Dr., 38556-John and Miriam Yera to Katelyn Alexandra and Thomas Gordon Batson, $624,900.

Purcellville Rd., 14529-MTGLQ Investors to Austin James Gardner, $360,000.

Upper Heyford Pl., 209-Daniel Hugh and Cindy Lwella Stitt to Michael Ray and Andrea Anne Ostrander, $600,000.

Wordsworth Cir., 557-Margaret Maxine Hamilton to Thomas C. Buckley and Peter Jon Poag, $374,000.

ROUND HILL AREA

Cedar Bluff Ct., 17296-Catherine Kearney and Ronald L. Heffner to Aaron James Beall, $449,900.

Jackson Ave., 22-Federal National Mortgage Association to Shirley Poldiak, $394,500.

Roundleaf Ct., 35753-Michele M. and William E. Spahr to Eliezer A. Calo Espinet and Jenna M. Calo, $445,000.

Welland Dr., 36070-Anh H. Tran to Timothy D. and Marangely Sandvik, $458,000.

SOUTH RIDING AREA

Barons St., 43098-Warren R. and Kristin C. Danzenbaker to Supaphan and Amy M. Siris, $561,500.

Chambers Dr., 25458-Gloria A. Owens to Kristin C. and Warren R. Danzenbaker, $669,000.

Golf View Dr., 43248-Keith Warren Summers to Joshua S. and Jordan Witmer, $515,000.

Holly Tree Lane, 43075-Jackie L. Lawrence to Jung Sik and Ashlyn Yoon, $670,000.

Lake Shore Sq., 25280, No. 104-Linda L. Obis to Joyce E. Hodson, $300,000.

Murrey Dr., 26039-Thomas J. Degan to Jeffrey C. Ives, $445,000.

Offenham Terr., 42634-Eduardo and Melissa Bautista to Colin and Allyson Shaughnessy, $579,000.

Paradise Pl., 42226-Edmund D. Cocozza to Katherine H. O’Hare and Patrick D. Conklin, $661,000.

Town Gate Sq., 43431-Masako and Norikazu Ishikawa to Elizabeth K. and Robert K. Moon, $333,000.

STERLING AREA

Applegate Dr., 162-Maria G. Johnson to James Prather Segraves Jr. and Debra Renae Fancher, $510,000.

Barnswallow Ct., 11-Michelle Metzger Baird to Paul Richard and Carey Laona Stipe Lavallee, $485,000.

Cameron St. S., 111-Marsha L. and Donny R. Nobles to Alberto Jose Hernandez Colon and Ana Viviana Rubiano Martinez, $440,000.

Carousel Ct., 12-Kieran C. and Courtney A. Dickinson to Jason Michael Stern, $320,000.

Croydon St. N., 800-Kevin T. Wells to Nam Dang and Hang Nguyen, $445,000.

Gladstone Dr., 21064-Danny M. and Beth A. Carter to Kuang Y. and Susan B. Li, $390,000.

Greentree Terr., 21958-Maldrin and Princess Ayson Maniego to Jose A. Cabrera, $383,000.

Kennedy Rd. N., 124-John Wayne and Krista Calfee Gregory to Hanna Araby Halim Ghattas and Afaf Radi Fathi Aziz, $439,900.

Maple Ave. W., 616-Nicholas J. White to Thu Bich Dam, $414,900.

Nalls Ct., 115-Christian M. Jones to Mitchell R. and Alissa A. Lacny, $525,000.

Pepperidge Pl., 105-James Murray Strickland and the James Murray Strickland Revocable T. Jr. to Sarah and Megan Gowers, $437,500.

Samantha Dr., 333-Harry L. and Debbie L. Jenter to Natasha Kate Waller and Alexander Magnani-Sanchez, $440,000.

Silverleaf Dr., 231-Steven M. Laughlin to Percy R. Garcia, $424,900.

Sugarland Run Dr., 809-Osmin Guardado Portillo to Gabino P. and Cynthia E. Machado, $303,000.

Warwick Ct., 1055-Hoang D. Doan and Phuong L. Vo to Josus Alejandro Zuniga Carillo and Candy Mellisa Yela, $216,500.

WATERFORD AREA

Bankfield Dr., 15231-Donald F. and Sophia B. Jean to Dovydas R. and Natalie Athena Paukstys, $803,400.

Main St., 40157-John Michael Buzzard and David Edward Bertolotti to Linda S. McClintock, $349,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in October 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Ashville Rd., 3846-Margaret A. Ellis to Ingrid K. and Daniel P. Rinker, $649,900.

Aviary St., 202-Jessica Henderson to Dollie and Ramon Ordonez, $188,500.

Catlett Rd., 7097-Surrey House Corp. and Argent Development Corp. to Mark W. Haines and Kimberly Anderson Washburn, $243,000.

Cemetery Rd., 11676-Edwin Santillan Reyna and Greta R. Rugel Santillan to Thomazette Martinez and Anthony Walker, $283,500.

Constitution Way, 6591-Cameron Scott and Shelby Danielle Rivenbark to Alfredo Villasenor Cobian, $384,000.

Dumfries Rd., 5539-Champ Construction Inc. to Lorena Del Carmen Vigil and Jose A. Funes, $350,000.

Flag Rock Dr., 11657-Neil Redmon to Robert and Melinda Harris, $292,000.

General Wallace Ct., 789-Nanci C. Castellano to Matthew D. Satterwhite, $289,900.

Green Rd., 9578-Bernie L. O’Bannon Jr. to Bryan R. and Catherine E. Gilray, $347,000.

Hedgecock Lane, 8751-Southstar Construction Corp. to Charles E. Smith, $769,900.

Hunton St., 7333-Larry T. and Karen S. Walker to Eric M. and Allison D. Brindley, $393,000.

Kings Hill Rd., 11558-Danilo A. and Lourdes M. Rodriquez to Joseph W. Carroll, $369,000.

Lee St. E., 171-Dawn Gruszewski Smith to Andrew J. Slevin, $350,000.

Logan Jay Dr., 9710-Robert A. and Nancy A. Moneymaker to Adam and Kelsey Shay Baker, $390,000.

McHenry Ct., 7149-Julius R. and Adina Y. Villena to Christian Charles Kresge, $303,650.

Meetze Rd., 9568-Phillip C. Hall to James Thomas Bunnell Jr., $300,000.

Millwood Dr., 6278-Gabriela R. Six to Matthew and Jessica Wahlstrom, $444,900.

Old Auburn Rd., 5057-Stanley W. and Staci L. Ostrowski to Sean Ian Rodcheaver, $409,900.

Pepper Tree Ct., 31-Lamoines and Kaitlyn President to Dara W. Scott, $289,900.

Preston Dr., 247-Robert R. and Ekaterina Quilliam to Brandon D. and Kendall C. Adkins, $475,000.

Rogues Rd., 9286-Charles H. and Sheila Jenkins to David M. and Jennifer K. Lux, $362,500.

Settlers Ridge Rd., 6744-Michael L. Sauter to Eric and Wendi Banther, $410,000.

Shirley Ave. W., 140-Lee A. Dart to Robert M. and Teresa Husted, $420,000.

Southcoate Village Dr., 10959-Andrew Duane and Dawn Renee Diffin to Carlos Humberto Cruz Nunez, $359,900.

Topaz Ct., 156-Michael and Terry Straight to Robert J. Rill and Annie Zheng, $322,000.

Waterloo Rd., 631, No. 133-Paper Street Soap Co. Corp. to Steve W. Goers, $140,000.

Whites Mill Lane, 6466-MTGLQ Investors to Diane Edgley, $455,000.

Winchester St., 113-Christopher N. Granger to Paul and Julie Suijk, $440,000.

BROAD RUN AREA

Old Bust Head Rd., 5456-Estate of Richard R. Hansotte and Yvonne Hansotte to Dan and Courtney McBride, $454,900.