Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Apatite Sq., 41820-Michelle M. and Danielle R. Uebersezig to Touria Mimmis and Ahmed Saeed Mukhtar, $470,000.

Byrnes View Terr., 42087-Kathy and Timothy Kaso to Kesari Dhakal and Bidhya Phaders, $452,500.

Clairmont Manor Sq., 25864-Riot Zeleke and Mekdes Seyoum to Praveen Kumar Viddamari and Sandhya Rangappa, $500,000.

Fiddlehead Pl., 42066-Edward T. Cox to Lashawntae and Kenneth Davis, $650,000.

Longshadow Lane, 24280-Alfred Henry and Susan Marie Artz to Jeremy G. and Jordan M. Rash, $757,000.

Pearmain Ct., 24925-Ronald T. and Elizabeth N. Raitz Cowboy to David Lee and Fengying Xi, $813,000.

San Juan Terr., 42285-Melissa A. Simpson to Sivakumar Soundarajan and Jayashree Janakiraman, $195,000.

Tenbury Wells Pl., 23917-Richmond American Homes to Garuav Vashisht and Aakriti Khanna, $810,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Awsley Ct., 5-Mark P. and Cynthia B. Arndt to Robert Schmidinger and Erin McKinley, $525,000.

Blackwater Falls Terr., 47339-Robert J. Tehaan to Zawad Chowdhury, $405,000.

Center Brook Sq., 20284-Ali M. Mashaal and Amal S. Dajani to Ross Michael Tapp, $518,000.

Country Rd., 114-Edward A. and Brandi M. Brookhouse to Benjamin John and Melissa L. Dolan, $510,000.

Ferguson Ct., 24-Toya S.D. and Nathan E. Wilson Jr. to Timothy Rodgers, $435,000.

Hampshire Station Dr., 46391-Joseph A. and Debra C. Listopad to Ana M. Febres-Cordero and Alejandro Gonzalez, $560,000.

Island View Ct., 20256-Alan J. Stiffler to Thomas Tracy and Ingabritt Dorame, $905,000.

Monocacy Sq., 46364-Ryan Shank to Matthew Brett Steele, $309,500.

Palmer Ct., 36-Anne M. Steingass to Robert Laycock and Julie Wong, $232,000.

Royal Villa Terr., 20915-Arthur F. and Susan M. Colombo to Glenna Hundley, $502,000.

Stonehelm Ct., 46608-John D. and Jane Fort to Jamshed Ali Ibrahimi and Khatera Panjshiri, $629,000.

West Ct., 1-James W. and Seana L. Gilliland to Antonio and Jessica A. Jovanovic, $590,000.

ASHBURN AREA

Adare Manor Sq., 44366-Thomas Mochael Lintner to Kelly Barron Ripley, $507,777.

Balmoral Terr., 43684-Phuong-Linh Lin Bui and Brandon P. Nguyen to Graiwin Eric Pongpugdee, $465,000.

Black Diamond Pl., 20121-Branko and Jovana Pantovic to James W. and Seann L. Gilliland, $1.21 million.

Burrell Sq., 42825-Adrian M. and Carlesha S. Douglas to Ricky Martinez, $385,000.

Charter Oak Dr., 20340-Patrick Steven and Amy B. Caccamo to Joseph Charles and Caitlyn Nicole Herrmann, $500,000.

Choptank Terr., 43970-Cassandra Gaspar to William R. Harvey III, $350,000.

Cornstalk Terr., 20606, No. 302-Lisa R. Carnegie to Gester Pino, $245,000.

Desert Forest Dr., 20110-Peter F. and Cynthia D. Hoffmann to Christopher and Stacy Lynn Campesi, $725,000.

Footstep Terr., 21107-Thomas and Karen Chadwick to Sean and Joyce Choi, $379,900.

Glenhazel Dr., 43903-Dianne and John Buie to Paul and Carrie J. Kim, $590,000.

Hedgeapple Ct., 43020-Rakesh and Meena Radhakrishnan to Connor James Cotton and Aleis Marie Murphy, $595,000.

Kenilworth Terr., 20380-Jeffrey Michael and Manee Weimann to Travis Michael and Lindsay Robb, $467,000.

Naples Lakes Terr., 19909-Michael T. Lyons to John C. and Heather Martin, $665,000.

Player Ct., 19685-Ill Long Properties Corp. to David and Carly Linden, $675,000.

Roaming Shores Terr., 21043-Devon and Lenox Mead Baltimore to Rammanohar Bheemana and Siva Sudha Priya Mullapudi, $465,000.

Sheffield Ct., 21549-Clifton B. and Patricia M. Phillips to Sanjiv Verma and Mona Dhingra, $656,000.

Tall Pines Ct., 43172-HSBC Bank and Wells Fargo Asset Securities Corp. to Sarah and James Belger, $1.08 million.

Zander Terr., 43048-Universal Composition Services Corp. to John Sutehall, $363,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Avonworth Sq., 22088-Valoree Lilley to Kelly E. Neill, $455,000.

Cambridgeport Sq., 22634-Joseph John and Whitney Farrow Santini to Sergei Ulianov, $545,000.

Conquest Cir., 42850-Phillip L. and Deborah Harris to Joseph and Crystal England, $700,000.

Epperson Sq., 23537-Winchester Homes Inc. to Rui and Pong S. Benevides, $820,790.

Foggy Ridge Terr., 22272-Calatlantic Group Inc. to Nirali Parthiv Mehta and Bhupinderpal Singh, $548,420.

Ghazwa Sq., 43391-Pulte Home Co. Corp. to Anhtuan Q. Dinh, $596,039.

Hawkbill Sq., 22629-Ricardo A. Valea to David Esteban Monreal and Alejandra Maria Funes Alvarado, $490,000.

Kleinsmith Way, 23170-Tanya Hyman to Bala Naga Vamsi Krishna Polagani and Chitra Lekha Bheemana, $680,000.

Magellan Sq., 42549-Faisal and Shazia Abbasi to William Gosman, $417,500.

Naugatuck Sq., 22533-Joseph and Jennifer Marie Lombardo to Joseph Dwayne and Kirsten Murphy, $600,000.

Piedmont Hunt Terr., 43724-Jeffery Turner to Rama Satya Jagan Kamavarapu and Sri Chandana Ramineedi, $470,000.

Rawnsley Dr., 41848-Sara A. Rogers and Ryan J. James to James Cramp and Dana L. Drever, $865,000.

Wealdstone Terr., 43123-Terrance Hardy to Patrick S. Galito and Elissa H. Williams, $423,000.

DULLES AREA

Grand Central Sq., 45538-Joellen Sharp and Christopher J. Borton to Donna H. Gottenkieny, $383,900.

Mountain Pine Sq., 45800-Mahendiranath and Sujani Rangareedy to Cecilila Vanessa Corales Paiva and Jose D. Yaipen Solorzano, $485,000.

HAMILTON AREA

Digges Valley Rd., 39501-Paul and Patricia F. Brouwer to Ivan A. and Enma J. Oliveros, $619,500.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Adams Dr. NE, 9-Sarbjit Riat to Vipul J. and Bhairavi V. Joshi, $192,000.

Barksdale Dr. NE, 1228-John G. Bolejack to Farinoush Gholizadeh, $525,000.

Burstall Ct., 43194-Jack Andrew and Jennifer L. East to Shawn and Alyssa Marie McDonough, $589,000.

Cannonade Dr., 17256-Brian and Sunyoung Chang to Kourosh Akhavan Zakery, $860,000.

Coreopsis Terr., 18993-Nedal Saad and Samy Kannout to Ivaylo Ivanov and Radina Mileva, $665,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 416-Swaminath K. and Kamla Iyer to Lois B. Shleffer, $253,519.

Edmonton Terr. NE, 572-Sharon Blevins to Farhurn Deldjoui, $359,900.

Fox Chase Ct., 16604-Joseph John and Rebekah Sue Valenzuela to Max David Mayer, $940,000.

Golden Larch Terr. NE, 285-Ralph Max and Janice H. Peterson to Rajesh Kohli, $293,100.

Invermere Dr. NE, 704-Kevin P. and Jane E. Zink to Trent and Hollie Wilee, $570,000.

Mid Ocean Pl., 18292-Mary Ann S. and Gary J. Glueckert to Jaid S. Dubin and Lindsey M. Hoskins, $885,000.

Phillips Dr. NW, 4-Anthony and Krystina Agresta to Christopher Ryan and Karen Elizabeth Redmond Suarez, $437,000.

Revelstore Terr. NE, 806-Richard W. and Lori Ann Shaw to Joseph and Leticia America Jones, $465,000.

Stallion Sq. NE, 346-F.S. Investments Corp. to Farah Naz and Mamraiz Khan, $305,000.

Valemount Terr. NE, 833-Richard Stuart Cox to Sammy Catledge, $476,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Banshee Dr., 40588-Karen L. Kramer to Gregory C. and Katherine M. Hicks, $660,000.

Constellation Sq. SE, 651, No. C-Carla Vernon to Amarjit Cheema and Indumeet Bali, $197,000.

Galloway Dr. SE, 723-Ernest J. and Patti Jo Carnevale to Nicholas E. and Kathryn Marie Dornbusch, $605,000.

Hawks View Sq. SE, 223-Benjamin B. Calloway-Jones to Wilbert Villamonte Granada, $385,000.

Le Notre Pl., 20875-Ronald R. and Mishel Fontanilla to John M. and Elizabeth A. Myers, $770,000.

Rockbridge Dr. SE, 547-Deborah J. Davis to Nelson R. Villacorta, $290,000.

Stone Fox Ct., 20620-Richard L. and Nicole M. Landsman to Jason and Melissa Dulac, $1.42 million.

Tall Oaks Sq. SE, 833-KDM Family Properties Corp. to Andy and Jenny Vo, $372,500.

LOVETTSVILLE AREA

Cooper Run St., 3-Rajnikant and Saroj Kothari to Michelle H. Garman, $400,000.

MIDDLEBURG AREA

Mountville Rd., 37176-Wayne L. and Linda S. Hughes to Stephen J. and Johannette C. Mergens, $865,000.

PURCELLVILLE AREA

Addivon Terr., 301-Barbara Ann Snoden to David Michael Rust, $433,000.

Davis Dr. S., 381-George E. and Deborah K. Kinser to James L. and Marilyn H. Knowles, $395,000.

Jonella Farm Dr., 16072-Joel Allen and Susan Celeste Jahnke to Matthew L. Magliaro, $635,000.

Pleasant Meadow Lane, 19949-James Duggan and Kenneth P. Colley to Ghulam Raj and Rhona Agnes Haider, $1.02 million.

Wintergreen Dr., 629-John W. and Sandra Gums to Jeffrey T. and Maureen Chambers, $519,900.

ROUND HILL AREA

Greyfriar Dr., 35543-Kenneth and Michelle B. Albanese to Mark R. and Rosemary Mangiacarne, $785,000.

Lethridge Cir., 17550-Marcus Jonathan and Rachel Godfrey Olivieri to Michael Gerald and Sylvia Lesko, $443,000.

Sarasota St., 35551-David M. and Robin A. Good to Robert P. and Sandra Maholik, $438,000.

Winslow Ct., 35736-Alf S. and Laura T. Cromwell to Jacob Han and Michelle Han-Lee, $479,974.

SOUTH RIDING AREA

Cedar Hedge St., 42826-Jose Ricardo Merino and Brandy Lynn Donelson to Daniel and Boyeon Brown, $445,000.

Francis Sq., 43050-Rebecca S. Saunders to Alfonso Romero and Yelytza Florero, $406,000.

Madturkey Run Pl., 42522-Thomas M. Harvilla and Fanny Isabel Caicedo Sierra to Jagadish Bedagotta Puttaswamy and Mamatha Jagadish, $930,000.

Nesting Sq., 25298-Riad Sayegh to Mariam W. Ibrahim and Emil Nematalla, $435,000.

Shoover Sq., 42292-Padraie C. Ley and Wilhelmina Tubach-Ley to Bogdan Valley Bogdanov and Kristina Miroslavova Minina, $465,000.

Upper Clubhouse Dr., 25492-Daniel K. and Virginia Joseph Perdue to Latoya Smith, $399,000.

STERLING AREA

Amelia St. N., 1800-Donovan C. Demshock to Khem Bahadur and Sangita Satyal, $350,000.

Baylor Dr. N., 209-Morella E. Barnes to Maria D. Willis, $199,900.

Buckingham Rd. S., 1008-Gerhardt W. Slimmer to Felipe Valdez, $290,000.

Dickenson Ct. E., 702-Rebecca Dean Geasley and Paul Thompson Willis to Lourdes and Miguel Mejia, $420,000.

Great Trail Terr., 22248-Jawaid R. Khan and Sarah Siddiqui to Emmanuel Kusi and Princess Pokuaa Mensah, $375,000.

Lisa Gaye Dr., 1802-Deutsche Bank Trust Co. Americas to Donovan J. Vasquez Ramirez and Maria G. Zelaya De Vasquez, $333,300.

Providence Sq., 4-Manohar Lal Arya to Yader A. Alvarez and Reyna M. Ventura De Alvarez, $266,200.

Roanoke Rd. E., 706-Leah Ruth Ash and Michael D. Wilmore to Bryan A. and Betty Cespedes, $430,000.

Silo Mill Ct., 8-Kenneth M. and Joanie L. Smith to Christopher S. and Nichole M. Fullerton, $401,000.

Willow Terr., 206-Jennifer Dickey to Tsagan Kamkaeva, $305,000.

Fauquier County

Amber Cir., 219-Gregory M. Steve to Deborah S. and Richard E. Watts, $370,000.

Belmont Ct., 8121-Shannon M. Mishey to Seth and Sydney Atterholt, $615,000.

Cedar Crest Dr., 767B-William A. Norman and Ashley L. Morman to Lisa M. Buchanan, $205,000.

Cobblestone Dr., 9903-Walter Lee Owens Jr. and Lori N. Bakewell to Derek W. and Jessica Lahousse, $415,000.

Falmouth St., 508-Martine M.R. Delizza to Sharon S. McNeeley, $325,000.

Gay Rd., 225-Michael Jenkins to Horace E. Thompson, $350,000.

Hidden Creek Lane, 353-Saadat Laiq to Andrew M. and Kaylyn A. Mummert, $441,000.

Jocelyn Ct., 7124-Gregory S. Bourscheid to Kristin and Robel Michiel, $625,000.

Lake Wesley Ct., 3148-Bryan J. and Stephanie S. Mabra to William Edward Shanahan and Katherine A. Lambiase, $499,550.

Main St. W., 405-Constance Theresa Kelgin to Jeffrey Michael and Diane Louise Ruby, $255,000.

Oak Leaf Ct., 832-Regulo C. Sanchez Reyes to Angelo M. Maldonado, $240,000.

Preston Dr., 303-Franconia Real Estate SVCS Inc. to Brendan and Nichole M. Galvan, $507,500.

Shenandoah Path, 10805-Javier Garcia to Arturo Arellano Gaytan and Evelia Flores De Arellano, $490,000.

Tucan Ct., 7369-Ingens Corp. to Brett A. and Linda Martin, $594,800.

Willow Pl., 6185, No. 104-Michael Buchanan to Ashley Hannaman, $182,000.