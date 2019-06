Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Beryl Terr., 41919-Gian M. DeGuzman and Guadalupe S. Luis to Ronaldo M. Ella and Maria Zeballos Zambrana, $450,000.

Byrne Meadow Sq., 24620, No. 7-303-Joseph Michael Dohmann to Rita Murray, $277,000.

Cable Mill Terr., 24712, No. 222-Stone Mill Corner Condo Develop Corp. to Mohammad Nashir Ullahchowdhury and Khodeza Bhuiyan, $178,013.

Clock Tower Sq., 24643-Adam P. and Jennifer A. Jacoby to Yasser and Randa El-Azem, $437,000.

Diabase Sq., 41818-Alison K. McNeill to Yan Naing Kyaw and Tha Zin Than Maung, $447,500.

Flowering Path Pl., 42100-Valerie Lindsey to Ka Lin and Michael Brendan Gilligan, $690,000.

Mineral Springs Cir., 25038-Joseph and Elise Alexander to Edward and Mekava Addison Williams, $605,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 8-Vera Kay Brechbiel to Sang Thanh to and Hanh Tuyet Nguyen, $265,000.

Bainbridge Pl., 47014-Joseph L. and Sandra D. Roth to Alexey and Volha Oredit, $660,000.

Blue Heron Terr., 20447-Mathan Corp. to Osamah Bhatti and Maheen Nasir, $396,000.

Center Brook Sq., 20359-Rajeev and Priya Gupta to Reza Shakoori and Sanaz Gharavi, $530,000.

Drysdale Terr., 46620, No. 250-Entrust Mid-Atlantic Corp. to Amir Fayazmohammadi and Nazak Roshankish, $260,100.

Glengyle Lane, 8-Christopher and Meagan Salvatore to Teresa and Anup Jonathan Sargurudoss, $430,000.

Hampshire Station Dr., 46431-Douglas Lawrence and Elizabeth Addington Durgin to Judith S. and Eric A. Pearson, $450,000.

Jefferson Dr., 18-Jerry Howard Engle and the Engle Living Trust to Daniel T. Cao and Emily Dinh, $605,000.

Montgomery Pl., 46468-Shawn G. Brown and Leila Jean Martin to Donovan and Meagan Guthrie, $687,500.

Quarterpath Trace Cir., 20535-Denise R. Olsen and Aristotle R. Kestner to Laila El-Alaoui El Ghabbar, $640,000.

Sandbank Sq., 47629-Shayan Samii and Marjan Morravej to Lyndsey R. Webb, $435,000.

Summer Breeze Ct., 18-Paul and Christy Jenkins to Brendan Berry and Natalia Alejandra Figueroa Sanchez, $555,000.

Westwick Ct., 112, No. 1125-Matthew and Charlene R. Kotraba to Lilliana Cook, $219,000.

ASHBURN AREA

Adare Manor Sq., 44418-Rick E. and Jill A. Dansey to Rosaleen Sutton Tomasch, $449,900.

Beechwood Terr., 20281, No. 201-Andrew and Lynne Russell to Amanda Grace and Kelvin Felix Rodriguez, $243,000.

Bonlee Sq., 43944-Bonnie J. Whittier to Patrick Sean Mabe and Samantha Marie Sloan, $365,900.

Butterfield Ct., 43318-D. Michael and Kay C. Minter to James A. and Elizabeth Perrin, $720,000.

Charter Oak Dr., 20352-Joseph and Caitlyn Herrmann to Mohamed Boukdir and Atika Atie, $439,000.

Choptank Terr., 43977-Douglas Owen and Catherine Elizabeth Votroubek to Andres R. Mendez Gomez, $345,000.

Crocus Terr., 21121-Jonathan P. and Ana T. Thompson to Tien Trien Dang and Thi Thanh Hoa Lieu, $425,000.

Dunhill Cup Sq., 43596-Bradley and Giana Preuss to Christopher and Erika Mounts, $509,000.

Foxthom Terr., 44376-Richard Carr and Kevin Gawthrop to Daniel J. Lawrence, $602,500.

Golden Ridge Dr., 20642-John H. and Frances L. Newman to James and Mary W. Fox, $643,000.

Hope Spring Terr., 20580, No. 207-Patricia D. Spencer to Carol Sue and Edwin Wayne Van Vranken, $400,000.

Kiawah Island Dr., 20195-John C. and Heather Martin to Robert G. Erb and Hongying Chen, $870,000.

Laceyville Terr., 44067-James Edward and Anne-Marie Mullikin to Joseph and Jie Huang Yates, $410,000.

Medalist Dr., 20317-Emma Schusterman to Akwasi Boasiako and Meghan Walker Antwi, $730,000.

Navajo Dr., 44129-Juan Jose and Concepcion Ayala Hernandez to Sadan and Ibtsam Masood Khan, $641,000.

Postrail Sq., 43507-Jamison R. Matuszewski to Pedro B. and Amy De Castro, $377,000.

Rootstown Terr., 20950-Lorraine A. Blackburn to Mohamed Khaled El Nady, $375,000.

Spiceberry Ct., 20742-Sergio and Sherryl Loya to Shawn Michael and Heidi Dike Kingston, $649,900.

Timber Ridge Terr., 21007, No. 101-Thang Tran to Maria Teresa Alves, $187,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Adelaides Lane, 33478-Mark A. and Kathryn G. Zurschmeide to Andrew Scott and Nicole Marie Taylor, $300,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Cardinal Trace Terr., 42588-Ronda S. Stanford to Taylor and Jeffrey Carroll, $362,000.

Dreamweaver Dr., 42555-Praveen Kumar Reddy Malyala and Keerthi Topicharla to Prem Kumar Yedugani, $572,000.

Explorer Dr., 42654-Dexter R. and Marilyn E. Fink to Kristopher J. and Sara C. Keene, $735,000.

Fountain Grove Sq., 22765-Kelvin Chow and Louisa Lo to Michael Dow and Cynthia Lee Whitlow, $285,000.

Great Heron Sq., 42462-Christopher M. and Jana M. Griffith to Samay Thaboun, $530,000.

Higbee Lane, 23382-Emily C. and Brian C. Belcher to Awanish and Divya Misra, $589,900.

Legacy Park Dr., 42486-Matthew S. Shepanek to Nathaniel R. and Jennifer L. Romanski Milhous, $510,000.

Magellan Sq., 42594-Sarah Sultan to Siddartha Paturu, $399,000.

Nokes Corner Terr., 42916-Alok Ray and Gayatri Choudhury to Madhusudhan Bandaru and Swapna Bachu, $580,000.

Potomac Trail Cir., 21078-Paul Eugene and Barbara Anne Huelskamp to Hao Zou and Simeng Han, $680,000.

Redstone Terr., 42415-Alexander P. and Allison Mallek Bolling to Priya and Ram Krishnan, $420,000.

Spice Bush Terr., 23423-Julianne J. and Reggie F. Bartley to Michael Allen Wiles, $475,000.

Upperville Heights Sq., 22619-Veronique Foulon and Herve Busidan to Elyas Mohamed, $485,000.

White Ibis Dr., 22959-Alkaram Properties Inc. to Christopher Wim and Tina Roemersma, $525,000.

DULLES AREA

Hutchinson Farm Dr., 24684-Nicole Sadler to Annie Shih and Duy-Tan Nguyen, $268,000.

Smokey Embers Terr., 42629-Christopher M. and Kimberly J. Ware to Varun Bitkuri and Divya Kendyala, $432,000.

HAMILTON AREA

Northwoods Pl., 17284-Balf B. and Susan J. Callaway to Edwin and Gabriela Torres, $695,500.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Battery Terr. NE, 604-Roman A. Iliassov to John Arsbon Johnson Jr., $469,000.

Buttonwood Terr. NE, 919-Jason C. and Megan W. Gibbons to Tessema Bachore, $415,000.

Castle Harbour Terr., 43490-Neil Douglas and Jo Ann Meyer to Leslie J. Knight, $615,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 903-Estate of Carolyn E. Baner and Wendy S. Bloxsome to Edwin Nebelkopf, $320,000.

Fairway Oaks Sq., 18353-Robert J. Ricigliano and Sharon Fiore to Alexandre Michael and Nicole Danielle Richardson Sicre, $690,000.

Foxhunt Terr. NE, 1004, No. 301-Michael Taylor Jensen to Abigail and Matthew Hein, $215,000.

Green Meadow Lane, 42355-Maryann M. Brown to Brett and Modesty Hodges Beaudoin, $736,000.

Montevista Sq., 42735-Daniel Travostino to Michael Mathai and Cicily Micle, $408,000.

Plaza St. NE, 217-Bank of New York Mellon and Cwalt Inc. to Diane Joan Condrey and Ashley Victoria Kassiri, $381,255.

Riverpoint Dr., 43665-Edward Breslauer to Theresa Marusak, $738,000.

Susquehanna Sq., 19416-Mohammad Shariful and Romena Ahmed Aman to Jeffery W. Knowlton, $465,000.

Woodfield Terr. NE, 807-Joanne Hart to Ali Hassan Shah, $451,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Clagett St. SW, 415-Dan Voss and Karina Nelson to Michael P. Good, $500,000.

Country Club Dr. SW, 17-Douglas Dickinson to Michael P. and Jill M. Robinson, $495,000.

Diskin Pl. SW, 603-Danilo and Jocelyn Santiago to James J. and Leslie Rice Martell, $675,000.

Gateway Dr. SE, 660, No. 111-Paul Solomon to Mahlet Abdalla, $228,000.

Hawks View Sq. SE, 227-Veronica Lynn Naman to Shae A. Spotts, $383,000.

Linden Hill Way SW, 7-William Lewis Bland to Elizabeth C. Ratchford, $429,900.

Santmyer Dr. SE, 842-James A. Cramp Sr. to Christopher Alonzo and Lashon Dorsey, $610,000.

Tammy Terr. SE, 655-Heather L. Burden to Desiree A. Dew, $335,000.

LOVETTSVILLE AREA

Rickard Rd., 39598-Samuel E. and Theresa Fones to Patrick and Michelle Bogdan, $535,000.

MIDDLEBURG AREA

Stonewall Ct., 15-Jackson Noel Corp. to Howard T. Whitbred, $230,000.

PURCELLVILLE AREA

Ashleigh Rd., 414-Victor D. and Catherine C. Diloreto to Melissa Joan and Joel Christopher Stecura, $520,000.

Declaration Ct. E., 304-George A. and Nancy J. Patsios to Kristin M. Stotler, $540,000.

Kinvarra Pl., 629-James F. and Carla J. Houchens to Trevor L. Davis, $569,900.

Serenity Grove Terr., 915-Sherry Bucher and Mackenzie Bucher Greenhill to James Lee Sheets, $417,500.

ROUND HILL AREA

Lakefield Rd., 17563-James and Tamara Lyons to Younes M. and Debra L. Yassine, $680,000.

Lethridge Cir., 17554-Jonathan Fears to Thomas and Julie Ellen McDonald, $353,000.

Shrewsbury Ct., 35934-Colleen D. and Lawrence B. Dolby to Brent and Kathryn Kwiatkowski, $640,900.

SOUTH RIDING AREA

America Sq., 25671-Asghar Aziz and Salma Nooristany to Sundar Ranabhat and Prerana Karki, $507,500.

Commons Sq., 25820-Joel A. and Danielle M. Slater to Sean and Melanie Mitchell, $465,000.

Iron Bit Pl., 42871-Choibat Tsog to Ghezal Mayel, $875,000.

Lancaster Woods Sq., 42277-Jorge L. and Jazel D. Aburto to Kennette L. and Bermel B. Paz, $549,000.

McBryde Terr., 25115-Bahman and Naz Davani to Kelly Anne Cooper, $352,000.

Nesting Sq., 25318-Ryan B. Anderson to Hekmatullah Abbasi, $467,000.

Spring Farm Cir., 25868-Bishoy Andrawes and Irinie Tadros to Christopher W. and Viora I. Stockwell, $655,000.

Vaira Terr., 44065-Simon Lau to Radhakrishna Yama and Ramyasree Ranga, $418,000.

STERLING AREA

Brethour Ct., 608-Miguel A. Urquilla to Jefferson A. Urbina Ayala and Maura M. Revelo De Osegueda, $268,000.

Bullfinch Sq., 46701-Mariusz Cieplinski and Emily Rebekah Sprouse to Jason Jangho Kim, $395,000.

Emerson Ct., 21050-U.S. Bank and Wachovia Mortgage Loan Trust to Peter B. and Emily J. Shumaker, $385,000.

Hollow Mountain Pl., 46729-Alan Muradi and Baharak Dibaei to Leila Maleki and Kamyar Aazami, $675,000.

Maple Ave. W., 805-Abdoulaye and Hannah Lynn Alaganou to Marcos Henriquez Otero and Jonathan Navarrete Henriquez, $373,900.

Red Wing Ct., 5-Rosa Young and James C. Su to Jeremy Su, $355,600.

Stablehouse Dr., 22405-Rudolf G. and Terrye L. Richter to Sau Thong Lee and Rawimas Laohavanich, $305,000.

Woodmint Terr., 46733-Cara Marie Ashmore to Berhanu Geberemicheal, $352,500.

WATERFORD AREA

Waterfordway Lane, 39800-Charles D. Bailey to Patrick Blasz and Kathleen Funk, $1.27 million.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Avatar Way, 10160-Caroline T. Woods to Sonny Madsen and Angela Moxley, $275,000.

Black Sweep Rd., 805-Randy Eugene Martin to Erika Ahearn Peitler, $450,000.

Chestnut St. N., 25-Robert B. and Mary Elizabeth J. Rust to Casey and Lindsay Ward, $865,000.

Cooks Ct., 7955-BBAC Investments Corp. to Hunter and Francesca Makowski, $379,900.

Duey Rd. N., 12051-Lucy Ellen Beatty to Anthony L. and Julie L. Corbin, $123,000.

Forest Ct., 436-Santiago H. and Gober O. DeLeon to David Reidy Lavarnway, $242,500.

Germantown Rd., 5372-Estate of Dorothy Bower Messick to Garrett Fellenz, $237,000.

Hunters Grove Ct., 12733-Joshua and Brittany Saibini to Jeffrey S. Nelson, $247,000.

King Nobel Lane, 10863-Daniel P. and Buffy L. Harris to Timothy and Colleen Makel, $400,000.

Lapis Ct., 153-Michael Scott Balkcum and Devon D. Schreiner to Steven J. and Teresa L. Philippy, $380,000.

Merry Oaks Rd., 5650-Eastwood Management Corp. to Alexander T. and Ann M. Dial, $421,000.

Sillamon Rd., 13099-Surrey House Corp. and Argent Development Corp. to Matthew Hunter Wolff, $270,000.

Stubenhofer St., 10013-William T. Thomas to Joel Brian Scheifele, $369,500.

Union Church Rd., 13600-JP Morgan Chase Bank to Christopher D. and Jessie M. Hare, $400,000.

BROAD RUN AREA

Biscuit Mountain Rd., 5085-Kerry M. and Vernon L. McConnell to Thomas H. and Kimberly S. Carter, $460,000.