Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in December 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Canary Grass Sq., 42183-Scott Raymond and Ramona Pollock to Daniel W. Ackerman, $389,900.

Coats Sq., 25108-David Chica to Rohini Pratap, $415,000.

Diabase Sq., 41864-Derrick A. Reeser to Nasir A. Osman, $479,000.

Halite Dr., 24962-Rachel L. Wilson to Gregory John and Wendy H. Moulthrop, $697,000.

Moors Mine Terr., 41688-Joshua and Jean Peretzman to Parth N. Vachhani, $523,000.

Prairie Grass Dr., 24806-Daniel Ackerman and Erin Murphy to Linda and Warren Kasoff, $645,000.

Success Dr., 25800-Kahkashan J. and Ullah Kifayat to Steven Douglas and Zoila Justa Brown, $620,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Allegheny Cir., 47760-Virginia N. Heine to Batsuren Byambasuren and Sergelen Tseveen, $637,500.

Bickel Ct., 32-Shinkee S. Alizal to Kevin M. Galang, $332,000.

Blue Heron Terr., 20503-Rachel L. Dickson to Cory and Clyde E. Smith, $415,000.

Cliftons Point St., 20363-Albert J. and Robin B. Rosenthal to Elizabeth Helling and Carlos Matus, $775,000.

Drysdale Terr., 46630, No. 302-Michael D. and Louanne M. Sigler to Laila Stecher, $268,000.

Glenmere Sq., 20645-Sally L. Velt to Zainab Faik Kufaishi, $480,000.

Hampshire Station Dr., 46483-Sakshi Bajai to Drake Richard Hodgkiss, $512,500.

Lawnes Creek Terr., 46819-Dana A. and Michelle Lee Cobb to Freddy Irsio Aleman, $407,000.

Muddy Harbour Sq., 20652-Mark and Carol P. Hernandez to Hyon C. Pyo, $510,000.

Rafter Ct., 47753-Jaid S. Dubin and Lindsey M. Hoskins to Faisal H. and Siranna B. Khan, $675,000.

Scotsborough Sq., 47836-Eric and Ashley Hoffmann to Daniel L. and Frances Lynette Davis, $607,500.

Teasdale Ct., 2-Timothy S. and Kimberly A. Larimer to Brandon L. and Jessica R. Lecoco, $600,000.

Westwick Ct., 122, No. 1224-Denise A. Cook to Calvary Temple Church, $225,000.

ASHBURN AREA

Alum Creek Ct., 21425-Wells Fargo Bank and Bear Stearns Mortgage Funding Trust to Arun Ravindrans, $420,100.

Beechwood Terr., 20332, No. 103-Clemente J. Inclan to Brenda Pearson, $250,000.

Bourne Terr., 44947-Cynthia Voccia to Yardley F. Albarracin and Brooke Xuan Linh Nguyen, $375,000.

Camellia St., 43891-Kartikeya Fotedar and Meenakshi Kaul to Srinivas B. Rajuladevi and Krishna S. Pendyala, $745,200.

Cheltenham Cir., 43955-Honesto C. and Irene M. Ong to Lucia Arden Jason, $709,000.

Clearnight Terr., 43267-Seong Mo An and Ae Sil Am to Paul and Kristyn Young, $352,000.

Crow Ct., 44325-John Joseph and Carrie Elizabeth White to Padam and Navita Sethi, $735,000.

Erskine Terr., 20683-Nicholas D. Banyas to Dmytro and Natallia Shevchyk, $537,000.

Frenchmans Creek Terr., 43393-Jo Ann Joyce Blando to Michael T. Lyons, $499,900.

Golden Ridge Dr., 20714-Roger A. and Catherine A. Murdick to Richard A. and Irene D. Sena, $610,000.

Interlachen Cir., 19917-Thomas W. and Petra I. Lipski to Krishnamurthy Krithivasan and Sreeparna Mitra, $895,000.

Kiawah Island Dr., 20251-Lisa Hyosuk Yi to Nawien and Harpreet Sharma, $860,000.

Livery Sq., 43410-Thomas and Debbie York to Megan Gerbedr, $440,000.

Railstop Terr., 43287-Naiyer Ighani Ghajlou and Mahindokhi Alizadeh Nezamabad to Erfan Ighani, $392,000.

Rosewood Manor Sq., 20575-Judith M. Ertter to Theresa Anne Jesseman, $425,000.

Starflower Way, 21021-Frank W. and Theresa J. Ferguson to Candace Bryuan, $860,000.

Timber Ridge Terr., 21007, No. 102-Bruce W. Jackson and estate of Suellen P. Garrison to Eric and David Todd Pearson, $200,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Foggy Bottom Rd., 19710-Emil George Riedel to Pravin V. and Lata T. Mundkur, $915,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Benfold Sq., 42310-Christopher T. and Jane J. Jones to Hugo Medrano and Kristen Lyn Werner-Cabello, $502,000.

Christopher Thomas Lane, 23235-Peter M. Gould and Linda G. Morrison to Feng Zhou and Pin Kang, $636,000.

Dublane Pl., 41889-Edward R. and Beth A. Bernat to Padmavati and Sri Rama Krishna Prasad Karuturi, $667,000.

Flora Mure Dr., 23145-Shreyas Ananthan and Katherine R. O’Dell to Prasad Muktaparapu, $430,000.

Foxtrail Woods Terr., 43031, No. 113-Suzanne T. Gitlin to Megan Leigh Weber, $359,900.

High Falls Ct., 24147-Juliana and Joseph Vida to Rama K.V. Guddati and Anita Eradla, $740,000.

Lentils Lane, 23709-Jason R. Niemczyk and Erin E. Kennedy to Joseph P. and Melinda B. Capitano, $720,000.

Meadow Sage Dr., 42448-Stephen D. and Maria A. Miller to Brian N. and Meredith R. Virgo, $717,000.

Palladian Blue Terr., 42262-Christopher Joel and Meredith Janel Hutchinson to Cory Daniel and Alexis Kelly Reinecke, $520,000.

Rhett Dr., 42269-Norine L. Fuller to Ryan Colby and Taylor Shomaker, $527,000.

Spice Bush Terr., 23437-Rami and Fredah C. Horani to Peter F. and Kimberly A. Danner, $487,000.

Verde Gate Terr., 22589-Prabuddha and Amrita Mitra to David and Linda Suddoth, $325,000.

Windover Dr., 21890-Lawrence P. and Marta Carton Campbell to Dorian A. and Dorsaf N. James, $665,000.

DULLES AREA

Iron Horse Terr., 45591-Estate of Patricia Elizabeth Booth and Jonathan Richard McGeehan to Gabrielle Maia Arencibia, $385,000.

Stone Springs Blvd., 24166-Muhammad Azam and Iram Hashmi to Saifullah M. and Farzana Khaled, $695,000.

HAMILTON AREA

Saint Paul St. S., 280-David C. and Debra L. Grommons to Matthew and Erin Nichole McQuary, $424,900.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 410-Samer B. Fraser and Supakorn Niyomtes to Kaymah Facia Carter, $357,000.

Bear Creek Terr., 18512-Mark R. Smith to Debra Grommons, $550,000.

Caledonia Ct., 43045-Leslie J. Knight to Bradley and Giana Preuss, $679,900.

Cattail Lane NE, 826-Alexander Ratcliffe to Oscar Chicas and Elsy N. Santos Gomez, $387,881.

Creek Field Cir., 19293-Jose A. Escoda and Maria Sirvent to Joseph P. Thumma and Divyareddy Mummadi, $685,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 502-Francis E. Maguire Jr. and estate of Anna Bridget Maguire to Ellen A. Welz, $222,000.

Falconaire Pl., 14474-Victor and Sally Vella to Brian J. and Jill L. Walker, $665,000.

Ginger Sq. NE, 510-Mark A. Hazeldine to David Elias Lopez Zevallos Jr. and Rosario Enriqueta Martinez De Lopez, $325,000.

Hampshire Crossing Sq., 43594-Joseph F. and Mary W. Agnich to Denise Schamus, $325,000.

Lanier Island Sq., 18457-Aris and Georgia Papadopoulos to Paul R. and Elaine Holley, $577,000.

Palmetto Dunes Terr., 43668-Scott R. Feverston and Krista L. Klemens to Kenneth N. and Mary T. Wacker, $724,900.

Riverpoint Dr., 43804-Hak and Julia Lee to Janet W. Buffay and Christina Fricke, $979,000.

Taymount Terr. NE, 1717-Dennis Frederick Stevens and Elaine Marie Morazzani to Bryan Matthew and Enkhzaya Harrison, $458,000.

Wythe Ct. NE, 1002-Elizabeth Candler Ratchford to Abul Kalam and Nahida Farhana Hannan, $280,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Clubhouse Dr. SW, 125I, No. I2-Marystars Corp. to Jason S. Pitts and Jennifer L. O’Halloran, $165,000.

Country Club Dr. SW, 304-Michael James and Nancy Gibson Fleming Fixx to Jessica and Charles G. Jeane, $486,000.

Evergreen Mill Rd. SE, 499-Raj Bharadwaja to Brandon Alexander Rafferty, $426,250.

Gateway Dr. SE, 664, No. 316-KD Real Estate Corp. to Jillian Olson, $224,900.

Hawling Pl. SW, 1187-Michael J. McLister to Stephen Wesley and Stephanie Powell, $849,000.

Meherrin Terr. SW, 103-Madilyn M. and Timothy P. Stockdale to Michelle Houde, $390,000.

Prospect Dr. SW, 303-Mark Sullivan and Leigh A. Faugust to Joseph T. and Lindsay S. Trimble, $404,000.

Shenandoah St. SE, 204-Phyllis A. and John E. Wittenburg II to Juliana Obi-Wilson, $299,000.

Sunset View Terr. SE, 504, No. 303-Antonina Iliassov to Jeffrey Gunter, $307,500.

Whipp Dr. SE, 333-Evan D. and Abbe H. Macbeth to Armin Heremic, $545,000.

LOVETTSVILLE AREA

Old Springhouse Ct., 13731-Steven W. and Rhonda S. Lough to Bartholomew J. Hart and Melissa J. Igiel, $705,000.

Town Center Dr., 39-Teresa M. Holland to Raymond and Michelle Acevedo Robles, $390,000.

MIDDLEBURG AREA

Unison Rd., 21075-Unison Investment Corp. to John C. Woulfe III and Jefferson Van Allen, $349,000.

PURCELLVILLE AREA

Berlin Tpk., 14858-Estate of Elizabeth W. Legard and Patti Legard Piggott to George A. and Nancy J. Patsios, $595,000.

Frazer Dr., 236-Joel Christopher and Melissa Joan Stecura to Kyle and Jennifer Kay Hoffman, $326,000.

Maple Ave. S., 608-Nathaniel C. and Rebecca A. Ryun to Lindsay and Andrew Amodio, $550,000.

Snickersville Tpk., 36985-Jason C. and May B. Neer to Patrick Daniel and Sydneia L. Murphy, $660,000.

ROUND HILL AREA

Evening Star Dr., 16799-Edwin Torres to Mario R. Yanes and Marina C. Fuentes, $482,000.

Leamington Way, 17129-Shon and Inica Johnson to Nicholas and Emily Cadwell, $480,000.

Tahoe Dr., 36024-Randall F. and Stephanie M. Mull to Salvator A. and Sonia M. Schembari, $479,000.

SOUTH RIDING AREA

Appaloosa Trail Ct., 42814-Joseph and Mary Jane Vanderdys to Andre S. Karr and Karen L. Bagdasarian, $1.02 million.

Edgewater St., 42941-Shawkat Ali to Marco R. and Rosemary Fraina, $402,000.

John Mosby Hwy., 43063-Mark Weekley to Michel and Maurice Bensimon, $335,000.

Laureldale Terr., 25247-Diana L. and Douglas A. Keeler to Ashish V. Tadaskar and Renuka G. Bawne, $385,000.

McComas Terr., 42912-My-Hien Bui to Nayyar Mazhar and Khawaja Mazhar Inayat, $336,000.

Ocala Cir., 26311-Christopher and Shelly Costello to Jorge Andres and Monica Caridad Lozano, $650,150.

Spyder Pl., 42933-Scott D. and Rebecca A. Keenan to Srinivas Chepuri and Padmini Chilappagari, $590,000.

STERLING AREA

Bailey Ct., 402-John and Nancy S. Koory to Marla Rosa Escobar Linares, $325,000.

Brixton Ct., 1039-Anne K. Campbell to Kalina B. Miller, $219,000.

Hollow Mountain Pl., 46789-Fan Dong and Hong Ye to Shahid and Viktoriya Rauf, $661,000.

Mayfield Sq., 22320-Jessica P. and Juergen Venema to Purevdulam Chuluun and Ochgerel Batmunkh, $272,000.

Selden Island Way, 602-Smith Family Construction Corp. to Courtney L. and Broc A. Petry, $517,000.

Stablehouse Dr., 22424-Justyna Katarzyna Bubiak to Bradut Hies, $300,000.

York Rd. N., 732-Juvenal Veizaga Navia and Douglas Michael Horz to Esteban A. Murcia Landaverde and Maria Y. Arias Orellana, $390,000.

WATERFORD AREA

Wrights Lane, 14857-James Garand to Jeffrey and Holly Wilmoth, $680,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in December 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Bear Bug Lane, 4281-Jeremiah D. and Sharon Gibson to Sarah A. Nelsen, $303,000.

Bob White Dr., 6399-NVR Inc. to Michael and Adriana Maxwell, $572,354.

Church St. N., 302-Malibu Investments Corp. to Michael James Eskridge and Constance Theresa Kelgin, $350,000.

Coppermill Dr., 129-Molly Campbell Holloway to Bryan J. Mabra, $315,000.

Elk Run Rd., 10813-Linda M. and Roberto S. Quintela to Kathryn Whitaker, $220,000.

Fort Union Dr., 11723-Carlton K. and Lorraine J. Whitfield to Marian D. Jones, $242,000.

Great Oak Way, 6952-Karen H. and Michael R. Bill to Matthew Michael and Sarah McGury, $586,000.

Imagination Way, 6477-Trigon Homes Corp. to Matthew Emmett and Jillian S. Moore, $499,087.

Kingsbridge Ct., 17-Darin K. Eller to Eva Watterson, $216,000.

Leeds Ct., 90B-George T. Butler and Cheryl Butler Wagener to Christine Winship, $218,000.

Old Tavern Rd., 5070-Mercer Investments Corp. to Kimberly J. Ware, $250,000.

Ruby Ct., 165-Robert Rogers Hazlehurst III to Scot K. and Carrie A. Suneson, $375,000.

Singleton Cir., 338-Charles M. and Sarah R. Moehl to Justin P. and Erin M. Schmitt, $424,990.

Sycamore St., 176-Evan M. Kuznear and Gina E. Domino to Jeffrey Scott Ohmart, $305,500.

Von Neuman Cir., 4061-Frank and Paula Marinello to David M. and April M. Jones, $500,000.

BROAD RUN AREA

Old Bust Head Rd., 5603-Dennis A. and Bobbye Y. Pelesky to Joseph A. Dedekind and Danielle M. Owens, $680,000.