Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Black Rock Terr., 42241-Dania Lopez to Amy Cecelia Pollard, $290,000.

Byrnes View Terr., 42086-Jimit M. and Bijal J. Naik to Matthew D. and Renee M. Loll, $467,500.

Canary Grass Sq., 42249-Japhet and Nelida E. Rodriguez to Jimmy Chung, $374,000.

Curiosity Sq., 25350-Gregory J. and Wendy Haynes Moulthrop to Erica Taylor, $345,000.

Epping Green Sq., 41599-Karen Rutherford to Jacob Allen Laverty, $439,900.

Letchworth Terr., 25110-Samuel I. White and Justin L. Celentano to Eduard and Nicoleta Cehan, $321,000.

Oak Crest Cir., 42093-Lawrence M. and Shannon H. Hereford to Don and Premila Almeida, $718,500.

Rosebay Terr., 24682-Ricard P. Andrade to Bryan D. Felder, $250,000.

Tackroom Terr., 42254-Brandon Moulder and Aliza Khan to James R. Womack Jr., $340,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashleaf Ct., 20663-Michael A. and Michele N. Zuckerman to Nelson D. and Sara J. Fox, $612,000.

Bickel Ct., 123-Sai Dream Homes Corp. to Rail R. Mukhutdinov, $310,000.

Brightwater Pl., 20440-David and Deanna Matson to Valerie and Nathaniel Joseph Hyde, $685,000.

Collingwood Terr., 20848-Felicia Finley to Charles Edward Shackelford, $395,000.

Fairmont Pl., 13-Juan C. Guillen and Jannett V. Rospigliosi to Megan Cathaleen Biwan, $306,500.

Graham Cove Sq., 46838-Kathleen Mary Shay to Mosaid and Maida Al-Hussaini, $410,000.

Huntley Ct., 54-Adam A. Bussman and Allison E. Riels-Bussman to Kelly M. Kolker, $339,000.

McPherson Cir., 57-Todd and Rebecca Wallace to Kayla A. and Denis M. Herlihy, $454,900.

Oakhurst Ct., 46626-Gregory Theodore and Kimberly Reinecke to Sarmad I. Jan and Sabiha H. Khawaja, $650,000.

Riptide Sq., 20714-Young H. and Barbara Suh to Kevin W. Ballew and Stefani S. Sherer-Ballew, $503,000.

Sterdley Falls Terr., 47379-Maryam R. and Reza Kordestani to John E. King III, $497,500.

Water Mark Pl., 20233-John and Yolanda Turnicky to Christopher J. and Susan L. Marentis, $920,000.

Zolabeane Sq., 20511-Melane L. White to Hui Su and Dmitri Kuksenkov, $504,000.

ASHBURN AREA

Augusta Village Pl., 19924-Alessandra and Michael Daigneault to Mohammad Motamedi and Ghamar Abedian, $805,000.

Birchmere Terr., 20372-Kyle P. and Tristan Millinger to Sharon G. Moffett, $324,500.

Brookline Terr., 43790-Ann H. Guida to Andrew Joseph Barnousky, $415,000.

Cedarpost Sq., 20901, No. 203-estate of Kerri Spaulding and Patricia Spaulding to Pericles Kontos III, $255,000.

Chloe Terr., 43870-Denise B. Fowler to Nicolai Grebencio and Kristina Glushkova, $330,500.

Cool Fern Sq., 20413-Douglas E. Whittington to Sharon and Jianzhong Jiang, $300,000.

Delightful Pl., 43868-W. Steven Sklaris to Justin N. Akazan, $645,000.

Findon Ct., 21780-Gertrud Ganter to Atiya Qureshi, $349,800.

Gala Cir., 44110-Samuel Westover to Saba Aldoori, $407,000.

Keiller Terr., 42763-Donna L. Dennis to Kim-Hung Sam Ng and Jing Liang, $385,000.

Kings Arms Sq., 44006-Tuan and Helen Hien Nguyen to Erin L. Hawksworth, $439,900.

Naples Lakes Terr., 19903-Susan M. Knapp to Garrick and Karlene Carlton, $670,000.

Petworth Ct., 21829-Christopher Omwake and Melody Deyoung to Ryan W. Ferguson, $360,000.

Rising Sun Terr., 44083-Kirk Dye to Scott A. and Victoria A. Heneghan, $462,000.

Saxony Terr., 44108-Daouda Mbaye and Nouman T. Dione to Darrel and Santina Edge, $475,000.

Sweet Brandy Terr., 43444-Marc-Oliver and Kristen N. Tschibelu to Zhengzhong Lu and Jixiu Xue, $550,000.

Wayside Cir., 43200-James P. and Sarah A. Belger to Christian J. and June I. Miranda, $639,900.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashburn Heights Dr., 20861-Rizaldo Francisco to Jimmy C. Dupree, $515,000.

Broxton Terr., 43224-Srikanth Gangidi to Luke and Dana Miller, $545,000.

Claxton Terr., 23247-Susan Camp to Jonathan J. Shankweiler, $535,000.

Epperson Sq., 23519-Simone M. Beaty to Nikhil Brahmankar, $558,000.

Foggy Ridge Terr., 22270-Calatlantic Group Inc. to Joseph Thomas Suszko, $667,200.

Gentle Heights Ct., 21359-James T. Ritenour and Adele K. Michael to Lanlin Zuo and Kun Liu, $750,000.

Hattontown Woods Terr., 43206-William R. and Rossana Gosman to Faisal and Shazia Abbasi, $610,000.

Kingston Station Terr., 43838-Richard C. and Brenda A. Dagey to Pankaj and Rama Dewan, $364,900.

Lois Lane, 22970-Araya Hailu to Jonathan P. and Paula A. Kindberg, $850,000.

Milltown Knoll Sq., 23305, No. 101-Joseph P. and Rachel A. Swansburg to David Hsu, $351,000.

Pennyroyal Sq., 42470, No. 270-Scott H. Rifkin to Russell C. Newberry, $219,000.

Ramblin Ct., 41622-Jennifer and Michael Riordan to Matthew S. Wheeler and Anna M. Halliday, $850,000.

Rockrose Sq., 42481, No. 304-Christa Watts to Patrick R. Fritz, $223,000.

Tivoli Lane, 22626-Paul W. and Caroline V. Lang to Doan Trang T. and Tuvet T. Nguyen, $624,900.

Vestals Gap Dr., 42813-Karen W. Busick to Jerald A. and Carolyn Sanchez, $785,000.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45534-Anand Parakal to Lei Zhang, $390,000.

Manning Sq., 22019-Emeka O. and Janet Ngonadi to Santoshi and Madhu Tumchha Rai, $367,500.

HAMILTON AREA

Colonial Hwy. E., 38980-Matthew A. McQuary to Polly N. Nagell, $399,900.

Westfield Pl., 17273-Jeffrey N. and Tammy C. Johnson to James Fox, $785,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ballybunion Terr., 43775-John and Marit A. Walsh to Houman D. and Elham M. Taheri, $524,500.

Burning Sands Terr., 43711-Thomas A. and Elizabeth M. Hamilton to Kevin M. and Cheryl A. Davis, $647,000.

Cannon Ct. NE, 1204-Randolph M. and Jennifer A. Michaux to Robert A. and Arlene F. Guerrier, $485,000.

Coralbells Pl., 42959-James A. and Linglin Hennessey to Patricia P. and Ryan M. Rawding, $690,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 108-Ian M. Kinn and estate of Gloria T. Kinn to Eugene Alden and Bertie Sue Lessman, $360,000.

Fleur Dr., 43185-Navy Federal Credit Union to Shinkee Alizai and Hamidullah Sayed, $500,000.

Golden Larch Terr. NE, 268-Jenifer Ellen Lim to Natasha Asghar and Asghar Jan, $339,990.

Huntmaster Terr. NE, 1119, No. 201-Phillip N. and Alana E. Bush to Daniela Gonzalez Tapia, $187,000.

Marvins Mill Terr., 18838-Rajnikant Kothari to Luiz Taifas and Mitra Setayesh, $675,000.

Phillips Ct. NW, 102-Nathaniel and Amanda Hoelk to Sara C. Vitkus, $350,000.

Renee Ct., 18378-Minhchau T. Nguyen to Deepak Acharya and Sradha Dahal, $590,000.

Smartts Lane NE, 850-Garrett M. and Dawn S. Campanell to Hien M. and Trinh Thi Thuy Mai, $330,000.

Tuliptree Sq. NE, 539-Travis P. and Shannon B. Havens to Christian and Denise Ortiz De Villate, $370,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Anne St. SW, 801-Kerry D. and Pamela C. Jones to Robert B. and Helene C. Johnson, $485,000.

Connery Terr. SW, 183-Diego H. and Stacy D. Beltran to Cory M. James and Ashley M. McQueen, $340,000.

Crimson Pl., 20405-Jose A. and Griceldo Escobedo to Swaminathan Nithiyanadham and Sangeetha Chockanarayanan, $1 million.

Foxridge Dr. SW, 487-Helmand Investment Corp. to Colleen M. Kelly, $399,000.

Gunpowder Ct. SE, 807-Gregory R. and Barbara Brooks to Richard Stuart Cox, $630,000.

Indigo Pl., 41001-Sharon M. Kasimow to Kiri Katrandzhiyski Jr. and Jessica Ashley, $699,000.

Nansemond St. SE, 362-Daniel N. and Susan A. Hokland to Rodrigo and Stephanie Ferreira, $310,000.

Robin Cir., 40863-Thomas A. and Pricilla M. Toth to Timothy A. Belcher, $924,000.

Spencer Terr. SE, 182-Umka Corp. to Ekaterina Zavialova, $397,500.

Sunset View Terr. SE, 508, No. 406-Barbara Weber to Shannon M. Coble, $282,000.

LOVETTSVILLE AREA

Beech Grove Lane, 12095-Julie A. Hudel to Mark R. and Angela D. Farr, $995,000.

MIDDLEBURG AREA

Mountville Rd., 37146-Hurst K. Groves to Jay D. and Estelle H. Zeiler, $1.1 million.

Wildwood Lane, 6457-Jennifer J. Fox and Christopher J. Lazarsky to Daniel M. and Mary Sullivan, $330,000.

POWELLS CORNER-WILLISVILLE AREA

Greengarden Rd., 22439-Jay D. and Estelle H. Zeiler to Philip R.C. Dudley, $2.6 million.

PURCELLVILLE AREA

Croft Sq., 303-Nicholas and Emily Cadwell to Grant H. Jones and Brianna J. Smart, $410,000.

Hughesville Rd., 37685-Jane A. Blair and Jean D. Hall-Bally to Dale Thompson, $555,000.

Orchard Dr. S., 501-Kyle and Brittany Adkins to Thomas J. Janisko and Amanda S. Madore, $672,500.

Sommerset Ct., 20335-Quentin L. and Carrie L. Kavan to John A. Johnson, $760,000.

ROUND HILL AREA

Greyfriar Dr., 35292-Carrington Builders at Highlands Corp. to Donald T. and Amie P. Corbett, $889,335.

Lethridge Cir., 17442-Jane M. Floege to Nikola and Jeffrey W. Tadie, $370,440.

Sarasota St., 35514-Robert B. and Ann E. Wilson to Bradley R. Kesterson, $460,000.

Tedler Cir., 17604-David M. and Cheri R. Horvath to Dustin C. and Rebekah A. Mulcahey, $445,000.

SOUTH RIDING AREA

Exart Terr., 25483-Brandon W. and Katherine A. Ausgotharp to Amrit Tulachan and Shikha Sherchen, $398,174.

Kiplington Sq., 43517-Marissa B. Ballinger to Theresa M. Black, $347,000.

Lisburn Chase Terr., 42633-Jamie L. Fox to Radha K. Yenugula and Ramya Kothapalli, $565,000.

Morse Dr., 25423-Evelyn K. Dallosta to Robert K. and Suzanne M. Lewis, $365,000.

Rachel Hill Dr., 26113-Louis N. and Dawn S. Stefano to Duncan P. Cameron, $560,000.

Turlough Terr., 25817-Julie Agrant to Jian Ping and Xiao Li Lu, $426,000.

STERLING AREA

Alder Ave. S., 608-Jorge A. Melendez and Alba L. Romero Brioso to Isabel S. Sorto and Vanesa M. Escalante, $390,000.

Baylor Dr. N., 136-Nonathan R. Schall to Jose O. Villarroel Aponte, $230,000.

Concord Ct. W., 124-Kay Real Estate Services Corp. to Alfred and Alicia A. Tamilio, $280,000.

Giles Pl., 710-Vladimir and Lyludmila Shamenko to Luqman B. Ahmad Faizal and Farhana Binti Ayed, $293,000.

Poplar Rd. W., 102-Mehru Balnour to Armando Gomez Rodriguez and Veronica C. Velez, $325,000.

Rheims Ct., 9-Khang Dang Nguyen and Catherine Chu Huynh to Kirby Lewis and Nicole Christine Cash, $442,000.

Sherwood Ct., 933-Pingora Loan Servicing Corp. to Musharaf Aziz, $215,000.

Warwick Ct., 1058-Department of Housing and Urban Development to Edin Omar Valle, $160,101.

WATERFORD AREA

Horace Ct., 38603-Walter L. and Anita J. Matthews to Christopher Charles and Patricia McKenna, $670,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in December 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Bee Ct., 4591-Christy Mellender to Michael P. Talomie, $550,000.

Carriage Ford Rd., 2497-estate of Terry W. and Christopher M. Reeves to Catherine L. Simbala and David C. Urban, $505,000.

Cobblestone Dr., 9864-Paul and Shelby Cooper to Jeffery R. Kitts and Rachel Baehr, $407,000.

Fairfield Dr., 192-Mary Albrecht to Gregory C. and Colleen G. Johnson, $225,000.

Garnet Ct., 252-Mike Sweeney to Reita King, $380,000.

Harrison Ct., 8615-Richard M. and Cheryl Fortner Macheske to John W. Bel, $185,900.

James Madison Hwy., 8854-Ernest and Robin Ariola to Zachary T. Borman, $355,000.

Lake Ashby Ct., 3949-David W. and Danna Tincher to Joseph and Danica Gormely, $515,000.

Leeds Manor Rd., 7424-Randolph Genwe and Linda L. Terlecki to Alexander T. Hunt and Natasha L. Rankin, $747,900.

Piedmont St., 178-estate of Alan A. and M. Randolph Poe to Thomas V. Puzzurro, $317,000.

Scotts Rd., 4454-Charlotte Shull and Phyllis Gray to Martha M. Makosky, $350,000.

Springs Dr., 8616-Marcus C. and Nadine S. Bulmer to Ann K. and George S. Robinson, $540,000.

Westmoreland Dr., 7078-Kyle Hall to Roosevelt and Sara Mae Marie Lundy, $315,000.