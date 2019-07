Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in March 2019 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Autumn Sun Dr., 41433-Jose and Monica Ann Hernandez to Muhammad Asmat and Rukhsana Bibi, $846,000.

Bushclover Terr., 42019-Sandra Morgan Dalebout to Clinton and Christina Layton, $500,000.

Cypress Mill Terr., 25132-Dustin T. and Rebecca A. Bauley to Ravi Kiran Nagula and Haritha Swargam, $498,000.

Glass Mountain Pl., 42031-Michael S. and Shannon S. Ryan to Michael Wayne Hopper and Cherry Kim-Linh Le, $685,000.

Little Rocky Terr., 26075-Jason D. and Brooke M. Lange to Bhanu P. Popuri and Srikala Siripurapu, $526,000.

Metamorphic Sq., 41900, No. 306-Carol E. McKenzie to Ernesto M. Gonzalez and Natalia M. Santiago, $353,000.

Patriot Terr., 25337-Tina Keys to Chelsey Elizabeth Morgan, $320,000.

Quarter Mane Terr., 41530-Sergio C. Mendes and Jennifer N. Perrin to Andrew Tompsen, $438,000.

Spanglegrass Ct., 40987-GTIS-HOV Willowsford Windmill Corp. to Sayed Mohammad Ghalib Saddat and Mari Moalikyar, $975,000.

Terrazzo Terr., 42224-Melanie R. Prettyman to Kayla M. Tompkins, $270,000.

Winning Glory Dr., 42008-James and April Blake to Tejaswi Shankar Patil and Madhu S. Banakar, $665,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Blawnox Terr., 47583-Brandon Aitchison and Sarah C. Meyer to Maqsood Ahmed Afaq, $529,000.

Capelwood Ct., 46479-Suman and Surendra Kumar Agarwal to Padmanabha Rao Hari Prasad and Maria Leonor Del Socorro Caycedo Borda, $730,000.

Comer Sq., 47622-Loretta Pearl Williams to Alton J. and Akira A. Bradley, $445,000.

Dudley Ct., 4-Brian and Jessica Cox to Bobby and Samantha Rivera, $475,000.

Hampshire Station Dr., 46431-Judith S. and Eric A. Pearson to Megan E. and Daniel J. Kehler, $579,000.

Lakemont Sq., 45526-Mary C. Colmes to Ruichao Qi, $390,000.

McGees Ferry Way, 20480-Talal Syed Ahmed and Saima Zahid Baig to Robert Sanderson, $619,150.

Monocacy Sq., 46360-Nghia V. and Phally Le to Ross William Bruenger and Jordan Lyn Scahill, $350,000.

Peyton Rd., 145-Jesse L. and Virginia Carol Evans to Peter B. and Sandra G. Henderson, $600,000.

Rockingham Terr., 20869-Justin Mark Brown to Behrad Behmardi, $386,500.

Tenfoot Island Terr., 47554-Koza Corp. to Kevin Cummings Jr. and Kimberly Kane, $423,000.

Winfield Pl., 20429-Carlos R. Munoz to Daniel A. and Magdalene A. Ferri, $615,000.

ASHBURN AREA

Alicent Terr., 20450-Kimathi Kuenyehia Sr. and Phyllis Mensah-Dartey to Ramesh Mandalapu and Chandrika Naidu, $375,000.

Citation Dr., 20755-Pamela M. and Brian G. Ramseur to Caitlyn G. Kinch and Joseph D. Delahaba, $510,000.

Codman Dr., 20401-Matthew P. Doernhoefer to Kevin D. and Dora R. Johnson, $539,900.

Cruden Bay Dr., 44377-Carl H. and Crystal M. Groth to Frank Vincent and Nancy Della Penna, $592,920.

Dunhill Cup Sq., 43616-Ahmed El Fawal and Samar Z. Serg El Din to Chittaranjan Gollapudi and Aparajitha Rachapudi, $535,000.

Geddes Terr., 20581-Brian L. and Holly E. Rowl to Keith and Tammy Anderson, $349,900.

Greymont Terr., 20477-Umarani Rajagopal and Lakshmanbabu Rajanbabu to Arende D. and Charmaine Keller, $370,000.

Keiller Terr., 42770-Kelly Ann Stumpo to Zaur Aghayev and Sabina Ibragimova, $545,000.

Laburnum Sq., 43780-Gregory Izquierdo to Syed Imran Safi Shah, $402,000.

Leier Pl., 20250-Glenn F. and Debra L. Roberts to Richard and Sarah Hollister, $740,000.

Little Creek Terr., 20515, No. 407-Charles K. Unger and Janice K. Regester to Rosalind and Marcel Messing, $410,000.

Malden Pl., 44760-Thomas J. and Susie P. Brockmeier to Grace S. Bahn, $800,000.

Monmouth Terr., 21642-Malia and Blessing Aimuan to Felipe Sarasola, $452,000.

Nightwatch St., 20228-William F. and Dennise A. Gitzen to Chris Alan and Elizabeth C. Lindsay, $308,000.

Paget Terr., 44118-Zhao Wang to Abdulghani Mahmas and Ashweq Seger Z. Almuteiry, $40,000.

Romans Dr., 21566-Esteena Marie Cassabon to Sameer R. Patel and Edel R. Rodrigues, $360,000.

Shady Glen Terr., 44152-Felecia R. Wilson to Justin Duval and Sally Taylor St. Clair, $349,500.

Somerset Hills Terr., 43257-Jose L. Castillo to Justin Pfeffer and Natalia Gonzalez, $497,000.

Suscon Sq., 44182-Kelly M. Grieger to Michael DiCarlo, $425,000.

Whisperwood Terr., 43229-Sherice S. Cole to Craig L. and Stacy B. Finkelstein, $465,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Cambridgeport Sq., 22558-Ali Sabri and Dhuha Al Tameemi to Xiaomeng Zhang, $512,500.

Cochrans Lock Dr., 42669-Troy A. and Kathleen M. Hithe to Nicholas and Renee Humbert, $1.2 million.

Early Light Pl., 42836-Steven W. Facterman to Juan Carlos and Sukhumarn Montenegro, $825,000.

Evening Primrose Sq., 23423-Vamsidhar Vellanki to Nagaraju Kashayi Chowdojirao and Deepti Herakar, $565,000.

Glebe View Dr., 21408-Dan E. and Paula J. Thiewes to Alejandro Alfonso and Margarita Ruiz Bolivar, $739,000.

Halburton Terr., 21929-Sean Cain to Alissa Leon Watkins and Andres Leon, $479,900.

Hollyhock Terr., 42603-3sels Properties Corp. and North Star Properties Corp. to Prabhaker Kambalapally and Karuna Kallu, $314,000.

Kindred Terr., 23588-Priyanka Pallepati to Kalyan Chakravarthy Jonnadula and Lalitha Portharalanka, $510,000.

Myan Gold Dr., 42393-Chris and Ann W. Miller to Bryan Ronald and Aimee Elizabeth Plawecki, $725,000.

Settlers Trail Terr., 22669-Jordan M. Markowicz to Ayaz Gillani, $325,000.

Thoroughfare Gap Terr., 43148-Hamid and Kelle R. Akrami to David Scott and Kristin Elizabeth Morrison, $415,000.

Wealdstone Terr., 43127-Mary Colombo to David F. Emmons, $425,000.

Windover Dr., 21934-William Cui to Jason W. and Germaine Lawless, $630,000.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45468-Kathy L. Keel to Upal Chowdhury, $387,000.

Conductor Terr., 45460, No. 300-Priscilla L. Tipeni to Nadeera Nimani Nalagamage and Tharaka Harsh Walpita Gamage, $254,000.

Potomac Hill Sq., 23019-Norge Sandoval and Fredy H. Hernandez to Awas Ali and Waqas Ali Shah, $396,550.

Stukely Dr., 43382-Rajesh S. and Savitha S. Iyer to Muntherg Al Awamleh and Maha Y. Shatat, $843,000.

Winding Branch Terr., 45728-Daniel and Adrienne Puchalski to Sumrit Dangol, $392,000.

HAMILTON AREA

Ivandale Rd., 17114-Curtis Carroll Laycock Jr. to Kevin V. Clark, $624,900.

Sainte Marie Ct., 16083-Joseph and Juliann Lazzaro to Matthew and Kathleen Molloy, $957,169.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Alex St., 43172-Wayne E. and Kelly-Ann Nord to Manuchimso B. and Chizohiam Mercy Sam-Woruka, $510,000.

Bonnie Ridge Dr. NE, 706-Jason and Elizabeth Hart to Michael Lyndon and Deana Lavalle, $625,000.

Buttonwood Terr. NE, 921-Linda A. Perry to Keith and Paige Miccio, $425,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 919-John and Nella Sardo Rossmann to Marilee Fawn Lawrence, $389,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 1106-Scott David and Richard Alan Resnick to Darlene M. Abel, $350,000.

Graywood Way NE, 1712-Vaughn S. and Linda G. Burch to Jessica Mae Bynum, $595,000.

Huntmaster Terr. NE, 1127, No. 202-Robert Miller to David Walters and Weiqin Xia, $217,125.

Kendra Terr. NE, 803-Pratibha Lankala to Christina M. Tulloch, $461,500.

Lilac Terr. NE, 509-Leila Lotfalian to Chiedu Simon and Julian Simon Ebughu, $365,000.

Magnolia Grove Sq., 19360, No. 117-Margaret M. Watson to William L. and Carolyn B. Whitmore, $450,000.

Mid Ocean Pl., 18349-James H. and Rebecca M. Moseley to James and Elizabeth M. Mallon, $780,000.

Millwright Terr., 43498-Duane C. and Elizabeth Putnam to John Keith and Courtney Beth Honig, $679,900.

Palliser Ct., 42922-Denise D. DeFilippo to Rupak Acharya and Dipti Gautam, $600,000.

Ranleigh Terr., 19146-Kayasith Rattanvongkoth to David Antonio Romeu Dajer and Lisa M. Romeu, $460,000.

Sierra Springs Sq., 18563-William Benetti and Leone Atchison to Marc Kaufmann and Parry Dale, $442,000.

Sydney Meadow Ct., 14285-Brookfield Waterford Manor Corp. to Jessica A. and Kevin M. Trujillo, $760,000.

Valemount Terr. NE, 851-James R. and Jennifer M. Stakes to Dhruba Adhikari, $480,000.

Wildman St. NE, 205-E. Bruce Noland Jr. to Christopher S. Hardy and Debra L. Rozier, $430,000.

Winning Colors Pl., 17214-Mitglo Investors LP to John Richard and Megan Rose Kaplar, $1.12 million.

LEESBURG-WATSON AREA

Anthony Ct. SE, 829-John T. and Kelly L. Harney to Christopher Sean and Rebecca Fairchild, $575,000.

Beechnut Rd., 40908-Wells Fargo Bank and Structured Asset Mortgage Investments II to Manpreet S. and Sukhwant S. Sidhu, $690,000.

Catoctin Cir. SW, 312-Devin Kenneth and Mary Martha Aubry to Jenna Marie Maresco and Kevin Alexander Hayba, $420,000.

Crestwood St. SW, 556-Nan Zaman to Miriam E. Rosales and Hander D. Vicente, $317,000.

Duvall Ct. SE, 210-Robert Ray Dodd Jr. to Michael Christian Gorman and Deanna Lynne Cain, $627,000.

Foxridge Dr. SW, 411-Lisa O. Williams to Thomas K. Evans and Sondra Henneke, $390,000.

Grenata Preserve Pl., 40638-Antwaan Randle El to Michael A. and Mary Joan Price, $1.39 million.

McLeary Sq. SE, 674-Atul and Namita Srivastava to Adam and Rebecca Jones, $400,000.

Nansemond St. SE, 333-Efrain Lovos and German Villas to Pedro A. Silva Membreno, $245,000.

Prosperity Ave. SE, 106, No. C-Kav Real Estate Services Corp. to Timothy Seth Edwards, $223,000.

Shady Creek Ct., 40660-James J. Watson to Timothy Eric and Karen Denise Hayes, $775,000.

Sunset View Terr. SE, 506, No. 307-Rafael Morfin Jr. to Benjamin David Larock, $205,000.

Tammy Terr. SE, 618-Andrew and Matthew Hogan to Oscar O. and Evelyn J. Lopez, $360,000.

Woodlea Dr. SW, 1516-John Page and Pamela J. Risque to Robert A. and Kelly A. Kohli, $679,000.

LOVETTSVILLE AREA

Kimberly Kristin Way, 23-Scott and Melissa M. Barton to Justin Alexander and Carla Joanne Herman, $430,000.

Quarter Branch Rd., 39528-Brian W. and Lori A. Knowles to Benjamin C. Harner, $379,500.

MIDDLEBURG AREA

Adams Green Lane, 37197-Pamela Jean Frye Coleman and Teresa Ann Frye Scott to Timothy F. and Martha H. Sutherland, $925,000.

Lime Kiln Rd., 38243-Charles Jean Riviere to David M. and Aimee Popp, $840,000.

PURCELLVILLE AREA

Candleridge Ct., 824-Simran K. and Gurpreet S. Samra to Phillip J. and Yanfeng Cai Lee, $540,000.

Devonshire Cir., 824-Thomas Andrew Mersch to Michael P. and Michelle Adkins, $560,000.

Mohawk Ct. N., 405-Michael P. and Margaret M. O’Brien to Christopher S. and Ann K. Alexander, $579,000.

Tranquility Rd., 18001-Eric S. and Samantha D. Mathewson to Brian and Ashley Vann, $1.3 million.

ROUND HILL AREA

Arrowood Pl., 17311-Jeffrey and Susannah Taylor to Hilton S. Tibbs II, $470,000.

Sassafras Dr., 35550-James E. Brostek to Dennis James and Alana Visco Farrell, $445,000.

SOUTH RIDING AREA

Ashbury Dr., 25334-Ping Lu Kim to Katie E. Talbot, $425,000.

Castlebar St., 43046-Scott and Lisa McCray to Timothy Michael and Allison W. Clark, $715,000.

Exart Terr., 25481-Michelle Asef to Sameen Mustaba and Sara Khan, $435,000.

Heathman Pl., 42205-Robert C. and Andrea A. Rizzoni to Bhuvanesh Achutharathinam and Sumitha Paramasivam, $665,000.

Jolly Lane, 42656-Kevin P. and Tram H. McCarthy to Dheerai and Arushi Seth, $730,000.

Kiplington Sq., 43525-Anthony and Elyssa Srdar to Austin Williamson and Kendra Chilson, $365,000.

Marbury Estates Dr., 26799-Vamsikrushna Yedupati and Bhargavi Sakhamuri to Chandrashekhar and Roopashree C. Guddimath, $935,000.

Nimbleton Sq., 26104-James B. and Mary Jane Slaight to Lorn and Megan Leigh Miller, $510,000.

Shelbourne Sq., 42915-Thomas J. and Kristin M. Dunaway to Richard N. Clampitt Jr., $465,000.

Springdale Dr., 26033-Joanne Birmingham to Toby E. Stouffer and Heather L. Catalfamo, $565,000.

Vaira Terr., 44100-Palma Jeanne Collins to Fan Meng and Wen Tian, $339,000.

STERLING AREA

Barnswallow Ct., 6-Kevin E. Martin and Sarah K. Tacoronte Martin to Ian C. and Karen E. Patton, $410,000.

Bullrush Pl., 21257-Jose A. and Delmi J. Lara to Kathleen Beihua Yan and Benjamin Paul Berman, $618,000.

Carolina Ct., 31-Eugene R. and Shirley J. Roberts to Dean Ballew and Jia Liu, $278,000.

Drury Cir., 114-Jason Hoptiak and estate of Elaine Hoptiak to Jaime Turcios, $277,000.

Forest Ridge Dr., 130-James W. and Carol L. Moseley to Jesse A. and Stephanie N. Konell, $419,900.

Hanford Ct., 309-Bret Decker and Ralph Stephen Kennedy to Jose M. Morejon-Benavides, $393,500.

Loblolly Ct., 46867-Barbara Holston to Kamran and Pura Banessa Moradi, $715,000.

Poplar Rd. E., 303-Angela Tittle to Faustino Argueta and Maria Garcia, $382,000.

Richland Cir., 121-Ana Aracely Cruz Valencia and Mohamed Mohamed Lamine to Rabia Zadva, $298,000.

Stablehouse Dr., 22200-Panfan Schnittker to Abe Phomsopha and Vithaya Micheal Temsupasiri, $433,000.

Sterling Blvd. N., 1511-Mo Phonseya to Trung N. Nguyen, $399,900.

Timber Trail Sq., 45440-Jonathan Good and Blanca Torres to Ryan Wayne Christensen, $350,000.

View Glass Terr., 21055-Hanaa Hassan and Mohammed Mekky to Juan Jose Ortuno Reintsch, $395,000.

WATERFORD AREA

Butchers Row, 15533-Nancy Langston to Carol A. Smoots, $684,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in February 2019 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Ash Lane, 14036-Terry L. Irish to Kristine Deanna and Stewart Lee Steines, $455,000.

Balls Mill Rd., 5613-Avenir Properties Corp. to Maria Victoria Sampedro, $331,250.

Blackwells Mill Rd., 13372-Gary W. and Kimberly Triplett to Daniel Todd and Amelia Ann McEwen, $324,900.

Botha Rd., 7305-Dottie C. Couick Newman to William and Christine Maezna, $379,000.

Callie Jo Ct., 11201-Eric G. and Debra L. Weaver to Joshua Earl and Candace Lynn Rogers, $425,000.

Cherry Tree Lane, 752-Hoan K. Ly to Matthew Walker, $260,000.

Copper Fox Lane, 10238-Estate of Samuel M. Butler and George D. Scheulen to Jeremy M. and Carolyn K. Hodge, $659,900.

Dover Rd., 238-Wanda H. Long to Joshua and Nicole B. Whipkey, $325,000.

Estate Ave., 530-Kenneth Lee Malas to Joanna Barefoot, $325,000.

Free State Rd., 5918-Alan H. and Susan W. Barbour to Charles Michael Van Steyn and Kathryn Elizabeth Thoet, $571,000.

Goochland St., 6479-John W. Price to Miles Henderson and Mary E. Kirkpatrick, $335,000.

Harts Mill Rd., 9356-Robert L. Litzinger to Suzanne R. Callahan and John A. Fishback, $437,000.

Hunton St., 7319-Larry Tristan and Karen Sue Walker to William H. Harris, $313,000.

Lafayette Ave., 6534-Aisha Hope Wood and Jonathan George to Timothy William and Christina Carol Plaugher, $295,000.

Lucky Hill Rd., 12421-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Corbin John Lowe, $235,000.

Newton Lane, 6186-Ame E. Stevens to Reina R. Castellanos, $251,500.

Old Waterloo Rd., 9210-Golden Rule Builders Inc. to Jonathan Spurrier, $574,900.

Randolph Cir., 9026-Laurel Ellerts and Dustin West to Debra and Eric G. Weaver, $295,000.

Rugby Dr., 10943-Charlie M. and Mundy Dawn Crummett to Wendy L. Robinson, $274,900.

Sire Way, 32-Helen Diederich to Simon K. and Danielle B. Curtis, $260,000.

Storybook Farm Lane, 13566-Argent Development Corp. and Surrey House Corp. to Ben Clayton and Allison P. Polk, $385,000.

Torrie Way, 11235, No. D-John Wilkinson Jr. to Keri Taylor, $152,000.

Willow Pl., 6185, No. 303-Deborah S. and John P. Carroll to Alexandra C. Thompson, $180,000.

Woods Edge Ct., 7203-David J. and Sarah A. Brady to William T. and Margaret E. Thomas, $470,000.

BROAD RUN AREA

Honilea Dr., 5699-Cole B. and Leminda J. Nicholas to John Paul Allison, $585,000.