Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in March were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Blue Grama Cir., 41690-Carlos M. Rippe to Huzeyfe Onal, $599,999.

Cable Mill Terr., 24712-Stone Mill Corner Condominium Development to Luis and Carmen N. Nieto, $423,147.

Eagles Landing Pl., 24332-Jose J. Hernandez-Mulero and Myriam M. Cancela to Kingston and Sarah Moy, $765,000.

Green Mountain Terr., 25069-David A. and Andrea O. Vanderson to Alvaro Vargas, $489,900.

Hummocky Terr., 25113-Jessica P. Roberts Covington to William R. Thompson and Zulema Thompson-Herbas, $503,000.

Lynette Springs Terr., 24691, No. 302-Andrew D. Rankin to Derek R. Stone Jr. and Anna J. Chung, $275,000.

Mustang Dr., 25999-Young Gott and Kwang Sim Cho to Thang Duong and Tammy Quyen Su, $590,000.

Plainridge Terr., 42206-Hatim F. Aloadah and Randa Eldarwich to Abdullah Khalaf J. Alanazi, $529,900.

Rosebay Terr., 24682-Bryan D. Felder to Matthew T. and Danielle J. Ogden, $320,000.

Sweet Myrtle Sq., 25144-Daniel H. and Lina Ge Chung to Shyam Nath Reghunath Rajamangalam and Anagha Shyam Nath, $485,000.

Turtle Dove Cir., 41170-David R. and Whitney G. Berke to Robert Stanley Bretz Marshall, $740,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashcroft Terr., 20377-Jenalyn Johnson and Mickey Rozakis to Heather Campagna and William Harry Kisthart, $425,000.

Brandywine Ct., 20505-Patricia Jeanne Henley to Jerome E. Schlafer and Chelsea D. Snyder, $615,000.

Chesapeake Sq., 20451, No. 203-Joshua Caulfield to Nancy Gorres, $260,000.

Cutwater Pl., 20623-Dorothy L. Clark to Adam Inch and Rebecca Inch, $725,000.

Dorrell Ct., 30-Triple H. Ventures Corp. to Abby Elizabeth Lee and Laurie A. Maguire, $365,000.

Exeter Ct., 5-Caren E. Page-Ball to Daniel Marsch and Jade Garrett, $575,000.

Highbrook Ct., 11387-Chris J. and Susan E. Loizou to Ahmed and Humaira Jahangeer, $1.17 million.

Loweland Terr., 47628-Steadeast Business Corp. to Hanning Wu and Zian Wang, $522,000.

McPherson Cir., 5-Ryan Rasmussen and Jennifer Lewis to Jason Jurica, $475,000.

Pryor Sq., 46355-Daniel Ferri to Gina Guoguo Wu, $335,000.

Royal Palace Sq., 20745, No. 424-John Z. Hugh to Mary Ann McLoughlin, $365,000.

Sommersworth Ct., 11258-David J. Corboy and Cynthia Denae Easley to Stephen F. and Julie F. Spizuoco, $1.3 million.

Victoria Falls Sq., 47388-Wasi and Suraya Ahadi to Joseph Michael and Dana Lee Plourde, $443,000.

ASHBURN AREA

Ardmore St., 43287-Norbert E. and Ruth J. Vint to Brian and Holly Rowl, $493,000.

Bowfonds St., 20353-Benjamin and Michelle Settle to Thomas and Maria Candelaria, $469,500.

Cheltenham Cir., 43958-Leonard D. Spencer to Sareen Israni and Leena Khilnani, $680,000.

Clemens Terr., 43748-Christopher S. Wells and James L. Mizelle Jr. to David Cheng Chang, $450,000.

Cox Mills Ct., 20932-Susan B. Hallman to DeAndre Lamont Wheeler and Shauna Raynelle Brown, $640,000.

Deepspring Ct., 43364-Kevin Michael and Mary Ann Kittinger to Nandini Jayakrishna and Tristan Michael Reitz, $685,000.

Elm Grove Terr., 20407-Conrad B. and Laura K. Linden to Joseph P. and Jennifer M. Nestor, $405,000.

Golden Ridge Dr., 20655-Joseph E. and Claudette B. Plater to Bruce L. and Eileen Homer, $630,000.

Hickory Corner Terr., 43920, No. 103-MTGLQ Investors to Joseph M. and Lauren A. Bozzay, $290,000.

Killawog Terr., 20968-Christen M. MacMillan to Ali M. Saigol, $368,500.

Laplume Pl., 20747-James John and Caroline Sue Kelly to Marc and Allison Cattrell, $555,000.

Lemon Springs Terr., 21032-Christopher M. Gay to Anwar Sadat and Fathema Chowdhury, $385,000.

Louisa Dr., 43975-John H. and Helen I. Lorah to Ayoub Thabet Bebawy Hanna and Mervat Gerges Wilson Gerges, $570,000.

Markham Pl., 43389-Glenda Beth Zarin to Kathleen H. Marquardt, $441,000.

Natalie Terr., 44104, No. 201-Lindsey Alazraki to Angela Malhotra, $277,000.

Nottingham Sq., 43422-Sreenivas Divi and Kalyani Ambati to Xudong Hu, $430,000.

Preddy Ct., 43626-Linda S. Osborne to Matthew Thomas and Eleanor Cronin Kahn, $657,500.

Roslindale Dr., 20422-Domingo J. and Melissa G. Rivera to Kristopher Holcombe and Ginny May Pruitt, $760,000.

Snowshoe Sq., 20571, No. 102-John K. and Cynthia J. Hollmann to Joseph M. Varsalona, $230,000.

Stonecrop Pl., 21109-Nicholas and Renee Humbert to Michael R. and Netty Lombardo, $755,000.

Trails End Terr., 20404-John Joseph Ray to Cesar Augusto Paz Barrios, $370,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Forest Hill Lane, 19756-John H. Bosco to William A. and Suzanne F. Bundy, $600,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashwood Moss Terr., 23502-Heather Marie Davidson to Iordanis Dan Chatzisavvas and Panagiota Kappa, $500,000.

Cameron Parish Dr., 42194-James D. Schneider to Timothy Plunkett and Kimberly B. Luke, $800,000.

Colts Run Sq., 23425-Adithya Subramanyia Bhat to Aabid and Ayesha Markar, $481,500.

Emperor Dr., 42685-Sayed and Zakia A. Hashime to Santosh and Sarala Devi Vemula, $767,000.

Ferncrest Terr., 22764-Edna Edith Weber to Andrew D. Kernan, $322,500.

Golden Autumn Pl., 21506-Gerald Lindo Alcantara to Steven G. and Karla P. Campot, $690,000.

Heather Meadow Dr., 23881-Kevin Kian Veissy Jr. to Ger M. and David Thor, $679,900.

Hopewell Manor Terr., 23654-Francis Avery and Allison Tepper to Leigh S. Guthrie, $378,000.

Lost Branch Cir., 22309-Khwaja Sajjad and Beena B. Ahmad to Ehsan and Nausheen Baig, $725,000.

Naugatuck Sq., 22575-Scott Allen and Pamela Ann Nicholsen to Brady James and Tracey Lynne Cheek, $630,000.

Riggins Ridge Terr., 42243-Stephen P. Shaw to Pratik Raj Kafle, $532,700.

Sturman Pl., 21409-David M. and Alissa E. Persson to Wayon Noel and Corley Brooke Blair, $805,000.

Verde Gate Terr., 22650-William John McKeague to Robert Judson Lindeman and Michelle Navarro Mangiliman, $325,000.

Welby Terr., 21493-Ashton Michael and Lindsay Megan Osterberg to Hunter A. and Lindsey M. Vayer, $411,000.

Zulla Manor Pl., 22689-Paula C. and Fernando S. Nicolan to Jitendra Kumar and Nupur Birendrakumar Singh, $1.06 million.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45530-Simona Valeri and Brian K. Isenhour to Sana and Gerald Ratchford, $390,900.

Freeport Pl., 43470-Violeta B. Calamba to Lionel F. and Titilola F. Gomez, $756,000.

Lacey Oak Terr., 22854-David and Juliet Gonet to Peter William McKenna II and Stephanie N. Sarandos, $477,000.

Reading Terr., 45574-Shepherd Bodley Kendall to Emanuel R. Batista, $426,000.

HAMILTON AREA

Rambling Farm Dr., 38732-Cecilio O. and Lourdes H. Bernabe to Daniel and Victoria Kwosah, $684,000.

Waterford Creek Cir., 16085-Robyn S. and Susan D. Lynch to Mary Toxey, $1 million.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ariel Dr. NE, 309-Eric J. and Alicia M. Ridgeway to Eric Parry and Emily Brenton Groo, $540,000.

Bridle Crest Sq. NE, 327-Christian M. McAlister to Brittany McKimmey, $323,000.

Channel Ridge Ct., 18282-Kristopher J. and Shantrell M. Kramer to Charles W. and Donna S. Buckingham, $800,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 516-Matthew Goers to Gregory A. and Rita C. Mihailoff, $295,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 114-Juan and Antonio R. Ardura to Stephen Reynold Carson, $242,000.

Edmonton Terr. NE, 597-Robert L. Gross to Karina and Michael Cockrill, $375,000.

Foxhunt Terr. NE, 1004, No. 202-John A. and Lisa A. Tomlin to Edwin Vasquez, $226,000.

Harlow Sq., 19282-Ryan Douress to Pooneh Melody Zarabi, $325,000.

James Rifle Ct. NE, 1215-SPV Battlefield Corp. to Courtney Grace Williams and Scott Christopher Glaze, $525,000.

Kinnaird Terr. NE, 1524-Len David Cerasoli to Rajit and Charlotte Marion Sharma, $489,990.

Linfield Terr. NE, 824-Pegah D. Raj and Parvin Chiniforoushan to Alan Tommy Escalante Vargas, $410,000.

Marvins Mill Terr., 18840-Sanjiv and Alpana Khetarpal to Sorangel Borges and Jon Scott Canigiani, $675,000.

Mill Race Terr., 42975-John F. Beesley to Paula Sable and Christine A. Loftus, $479,900.

Moultrie Terr. NE, 1750-Hugh E. Barrett to Jeremy L. Acker, $545,000.

Plaza St. NE, 111-Earl W. Hower to Nathan Allen and Robin Pifer Maurer, $435,000.

Sentinel Dr. NE, 722-Rebecca Lan Phan to Panhavorn Hok and Dalila Chin, $600,000.

Stallion Sq. NE, 344-Nida Mazhar and Asim Islam to Muoka Ndambuki and Erin Kelsey Musau, $332,300.

Thaddeus Lane, 43283-Jae Hi Kim and Young Kyu to Rachel S. Olander and Danny A. Monoz, $738,000.

Westchester Sq., 43422-Noble and Melinda Southerland to Gil Israel Klinger and Mary O’Donnell-Knapp, $650,000.

Wilt Store Rd., 13079-Paul F. and Thelma C. Fitzgerald to Joshua T. and Ashley E. Taylor, $416,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Akan St. SE, 1001-Van Metre Homes at Meadowbrook Farm to Deborah Addo and Paul Samuels, $955,000.

Ayr St. SW, 18-Tara Lynn Rivers to Bradford Michael Gregg and Heather M. Theunissen, $524,900.

Burnside Terr. SE, 656-Allen C. and Heather M. Kent to Jessica Marie Picone and Christopher Michael Frisicaro, $420,000.

Chevington Lane, 40728-Scott Francis and Suzanne Marie Perrin to Michael J. Byers and Karen M. Schaben, $795,000.

Davis Ave. SW, 615-Patricia L. McElroy to Jane V. and Peter Pruckowski, $365,000.

Fort Evans Rd. SE, 107, No. E-Steven J. and Amy M. Wollins to Elvira and Armin Hajdar, $195,000.

Gateway Dr. SE, 664, No. 305-Derrick B. and Robin B. Ellison to Taylor C. and Robert D. Gurunlian, $222,000.

Hooded Crow Dr., 21098-Lonnie Haaland to Trevor James-Paul and Nicolette Liane Jackson, $680,000.

McLeary Sq. SE, 687-Christopher P. and Shery S. Michael to Joseph C. Straubhaar and Janine Jones, $407,500.

Red Cedar Dr., 20773-Andrea T. and Christopher J. Dunn to Gabriel P. and Janet M. Develli, $450,000.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 407-Paramount Investments Corp. to Briana Colleen Brewer, $220,000.

Sunset View Terr. SE, 514, No. 106-Thomas W. Rose to Steven M. Mitchell and Kelsey A. Marsiano, $280,000.

Tobermory Pl., 17674-Shawn M. Williams to Glen M. and Cheryll Lyn C. Pendley, $925,000.

Wage Dr. SW, 821-Richard S. and Ashley Q. Harper to Joseph K. and Kemper Ure, $559,200.

LOVETTSVILLE AREA

Barbara Ellen Pl., 17-Morgan and Sarah Travis to Troy J. and Ashley A. Lowery, $419,900.

Mountain Rd., 13407-Gregory P. and Susan E. Corbett to Ted F. and Joyce M. Jackson, $234,900.

Tollhouse Rd., 39355-Thomas S. and Pamela F. Proffitt to Thomas A. Gilligan, $542,000.

MIDDLEBURG AREA

Blue Ridge Ave., 800-Manuel Alides Simpson to Pamela Ann Curran, $330,000.

PURCELLVILLE AREA

Cenning Terr., 211-Kevin V. Clark to James Mason and Laura Heitz Alls, $425,000.

Drawbridge Way, 37765-Brian and Ashley Vann to Michael J. and Casey S. Macom, $535,000.

Kinvarra Pl., 609-Charles F. Anderson and Jennifer T. Criss to Ashley Truitt and Leslie Brooke Myatt, $525,000.

Overridge Ct., 209-Renold Nicholas and Bernice Lynn Thompson to Jordan B. and Kimberly A. Snow, $565,000.

12th St. S., 150-Judith C. Lewis to John and Leigh Anne Critzer, $530,000.

ROUND HILL AREA

Gidney Ct., 34905-Juri and Louise H. Valdov to Nikolas G. and Annamuthu Krishna, $700,000.

Sunny Ridge Rd., 34973-Stephen M. Monaghan to Christa M. Brunjes, $625,000.

SOUTH RIDING AREA

Bannockburn Terr., 24956-Khan M. Noorzad to Keith L. and Deborah F. Robinson, $618,000.

Cedar Hedge St., 42824-Brad L. Burton and Paiwan Gonsowski to Hui Zoon Lin, $435,000.

Golf View Dr., 42967-Donna L. Healy to Min Seok Lee, $440,000.

Herring Creek Dr., 25372-Kingston and Sarah Moy to Bishnu Nath and Kalpana Sharma Gautam, $419,000.

Kaiser Pl., 25801-Jin S. and Terry Y. Kim to Nandakumar Kalappurayil and Manju Gopalakrishnan, $672,500.

Larks Terr., 25197-Peter D. and Linda M. Rapp to Kalpana Boppana, $510,000.

Myers Glen Pl., 24880-Kristian J. Houck to Touhidul Islam and Anika Mesbah, $670,000.

Pamplin Terr., 42821-Keith Eric and Jillian Harnish Flick to Ravi K. Umar Avala, $382,000.

Shultz Terr., 25141-Jessica L. Klotz and Jose Miguel Caraballo Pacheco to Victoria C. Cruz, $375,000.

Town Gate Sq., 43425-Christopher L. Anderson to Aida Ali and Minhaj Mersaad Akreyi, $418,000.

STERLING AREA

Avondale Dr., 712-Henry Krafft to Christopher Walter and Anna Rose Stover, $410,000.

Beecher Pl., 2-Vincent D. and Carla J. Rairigh to Edward Joseph Gayola Samonte, $420,000.

Canopy Terr., 21772-Damian P. and Stephen J. Cannon to Sarah Hermak, $280,000.

Gable Sq., 45275-Medve Corp. to Daniel Stephen Valcicak, $350,000.

Harrison Rd. S., 302-Nicholas A. and Pamela Nikzad to Juan L. Lopez and Brandon Antonio Enamorado, $434,900.

Magnolia Rd., 156-Shorouk Mansour and Hisham Abbas to Jorge C. Martinez Laguna, $450,000.

Rabbitrun Terr., 46842-Bach Tien Dinh to Justin P. and Jessica L. Wilson, $386,000.

Running Brook Lane, 4-Brian D. and Katelyn B.F. Baird to Steven Mashinski and Kelsey R. Clark, $415,000.

Silhouette Sq., 46627-Debra Lynn Cherbonneaux to Mikhail Y. Peredeltchouk, $450,000.

Sterling Blvd. N., 112-Mary K. Trombetta to Ahmad Al Halabi, $120,000.

Sugarland Run Dr., 328-Sara R. and Eric R. Saxton to Marvin Castro Ortiz and Reyna Margarita Paz, $455,000.

Vermont Maple Terr., 46777-Isaias Amaya to Colin M. Manning and Kimberly S. Lane, $455,000.

Whistle Stop Sq., 45454-Reita Sikka to Kyle E. and Anne M. McCray, $380,000.

WATERFORD AREA

Lynnford Ct., 15079-David C. and Ashley P. Pho to Lindsey Rae and Justin Robert Mann, $680,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in March were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Autumn Wind Ct., 165-Franconia Real Estate Services Inc. to Noel O. Kulang, $493,900.

Black Sweep Rd., 750-Ronnie E. and Christine D. Catlett to Tyler D. and Ashleigh E. Mitchell, $477,894.

Boathouse Rd., 3358-Barry and Nancy Levine to Sabrina Lynn Moore, $539,500.

Broad Run Church Rd., 5121-Robert I. and Erika S. Kennedy to George S. and Christopher G. Amland, $345,000.

Catbird Lane, 7041-Dennis and Alana Farrell to Adam S. Williams and Stephanie Taylor, $488,750.

Chestnut Oak Lane, 6718-Jeffrey R. Brown to Benjamin A. and Elizabeth Hill, $335,000.

Daffan Dr., 3306-Blake P. Bowles and Michelle L. Beeckman to David Kyle Shideler and Louise E. Gebel, $360,000.

Eckert Ct., 6717-Nathan Johnson to Leiton Eric and Samantha Marie Chinn, $545,000.

Fairfield Dr., 136C-Jesse W. Cathell to Benjamin Taylor and Rachel C. Lombardo, $224,900.

Frytown Rd., 8040-Jo Ellen M. Godfrey to James Bryan and Gail M. Gibson, $385,000.

Grays Mill Rd., 7113-Avenir Properties Corp. to Suzanne Marie Meskell, $335,000.

Heron Pl., 7218-Jeremy and Allison Kijak to Brian A. and Cheryl A. Adair, $563,000.

John Barton Payne Rd., 5542-Argent Development Corp. to Paul and Alex Campbell Mayon, $625,000.

Lapis Ct., 157-Casey E. and Lindsay S. Ward to Robert A. and Nancy R. Yergey, $369,000.

Mangum Ct., 8100-Andrew Locke and Suzanna McGee to Elizabeth Ann Glascock and Van Christopher Grimes, $265,000.

O’Keefe Rd., 7534-Jason C. Payne to William Mark and Shirley Moore, $199,000.

Onyx Way, 188-Debra E. Embrey and Hazel K. Settle to Kelli Michelle and Temple W. MacDonald, $325,000.

Rogues Rd., 10647-Jesse Nicholas and Jenny Nichols to Andrew Sauer, $375,000.

Sedgwick Dr., 2240-David and Rebecca Ulrich to Joel E. Grizzle II and Liliana C. Martins, $305,000.

Silver Beech Lane, 7194-James N. and Danielle T. Lafave to Natalie Swick Campbell, $339,900.

Spotsylvania St., 7163-Brian and Darlene Manfro Dubois to Kyle Ross and Ashley Dawn Montgomery, $384,800.

Union Church Rd., 13840-Floyd R. Hitt Jr. to Stanley and Donna Kerns, $282,000.

Whisperwood Dr., 7413-Richard C. and Stacy G. Cundiff to Richard Sean and Lindsay Cook Martin, $549,900.

Wilson Rd., 7343-Pauline D. Wade and Brian N. Bishop to Kyle E. Miller, $510,000.

BROAD RUN AREA

Old Bust Head Rd., 6008-Sarah A. and Stanley C. Overhulser to Trevor W. Jenkins, $385,000.