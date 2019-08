Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in May were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Aldie Springs Dr., 40569-Mark J. and Cathleen A. Valette to Andrew Wonsuk and Risa Song, $705,000.

Beardgrass Pl., 24815-Robert G. and Christine R. Williams to Mrudula Ketineni and Kalyan C. Artukuri, $720,000.

Bushclover Terr., 41999-Moises E. and Leida C. Mejia to Phil Seok Lee and Joo Yeon Chon, $510,000.

Canary Grass Sq., 42243-Wajih H. and Kulsoom Wajih Syed to Doris A. Carrillo, $390,000.

Darkmoor Ct., 41156-Matthew Robert and Emily Pertoso Portanova to John and Diane K.H. O’Halloran, $865,000.

Eloquence Terr., 41823-Scott and Candice Powers to Kashef Mohammed and Salma Sultana, $480,000.

Goshen Ridge Pl., 41517-Ricky Harrison and Stephenie Theriot to Harish Shamsunder and Ashwathy Arya, $922,000.

Horse Chestnut Terr., 41508-Peter Blue to Zachary Jacob Amos, $398,000.

Laceys Tavern Ct., 24001-Michael and Nancy L. Kurkjian to Damon Cabanillas, $1.33 million.

McCandless Ct., 41720-Mali Warren to Venkatesh Rao Mannepalli and Prashanti Nori, $605,500.

Miners Mill Pl., 24787-Patrick and Stephanie Kennedy to Sasidhar R. and Vidya K. Annamreddy, $706,200.

Nicholson Meadows Pl., 41466-Gary Chandler to Hassan Elkalla, $899,990.

Piebald Sq., 42081-Christopher G. and Lisa P. Walters to Mostafa Hashem and Manal Ezzat, $365,000.

San Juan Terr., 42278-Jo Ellen Quint to Amber Renee and Alfred Leonard Boyd, $315,000.

Stone Pillar Dr., 24769-Marc and Dianna Sosa to Lee S. and Tynn R. Moore, $640,000.

Tenbury Wells Pl., 24013-K. James and Kerry Ann Demarco to Mohammad M. Khan, $849,000.

Woodland Run Pl., 24849-Donald Elwood and Leanne Hall Martin to Jitenkumar and Khushboo Patel, $847,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashley Terr., 20515-John T. and Deborah A. Fitzwater Dewey to Eric A. and Danielle R. Watson, $420,000.

Berkeley Ct., 41-Suk K. Hammett to Sami Malek and Aida Yohannes, $365,000.

Bickel Ct., 97-Alkaram Properties Inc. to Anthony Nabong, $285,000.

Broad Run Dr., 20266-Massi M. Hakimian to Eric Jacob Guidry and Dafne Milan Mendoza, $510,000.

Center Brook Sq., 20282-Kimberly P. Vinyard to Umesh Giri and Anjita Purl, $529,000.

Clover Field Terr., 20372-Kulraj S. and Kelly M. Multani to Jason R. and Ashley A. Hoyt, $499,000.

Domain Terr., 21196-Franca Paolinelli to Brian C. DiMaggio, $360,000.

Ellicott Sq., 46604, No. 301-Xiumei Lei and Lian Wan to Pin Lu, $245,000.

Geneva Terr., 46127-Wilfred G. and Sandra L. Sardelli to Eric Miller and Francesca Jacobini, $545,000.

Kentwell Pl., 47013-Thomas C. and Alice Kathleen Butler to Derek Travis Miller and Min Cheng, $625,000.

Marian Ct., 1-John T. Halacy and Damian M. McCabe to Kimberly P. and Michael J. Schroeder, $360,000.

Millwood Sq., 21191-Paula T. and James M. Naquin to Ivy B. Hormillada, $440,000.

Muddy Harbour Sq., 20664-Wayne Douglad Deker and Grant Wayne Smith to Mohammed Ali Ahmed and Amina Omar Ashraf, $561,500.

Paulsen Sq., 47674-Jason K. and Mimee K. Blair to Mojtaba and Farinaz Haghighi, $650,000.

Quarterpath Trace Cir., 20514-Kevin C. and Kelly B. Cooper to Byron F. Andrews III, $645,500.

River Meadows Terr., 46544-Jeram P. and Rajeshri J. Patel to Amirehsan Niknamshirvan and Sanam Hanifi, $441,000.

Rockingham Terr., 20862-Tania Thao-Trang Nguyen to Marissa Terrebonne, $370,000.

Sandstone Sq., 20946-Pedram and Honia Aziz to Ali Ghaed Sharafi and Sahar Matloub, $480,000.

Tidewater Ct., 20569-David L. and Diane M. Dougherty to James A. and Mara N. Moreland, $625,000.

Wales Terr., 46234-John Paul and Dayna Lynne Ribnikar to Taygun Kucuk and Ekaterina Andreyevna Mashkina, $417,000.

Whittingham Cir., 25-Jay F. and Jeannine F. Boswell to Les and Stephanie Eckman, $615,000.

ASHBURN AREA

Abbeyfields Dr., 21341-Ashok Bhavish Kumar Madurai and Rajashree Das to Abhishek Singla and Amita Mahajan, $925,007.

Amanda Kay Ct., 43296-Thomas J. and Patricia A. Kelly to Jessica P. and Jurgen L. Venema, $565,000.

Aspendale Sq., 19594-Brandon R. and Jessica L. Byrd to Shankar Ananthanarayanan, $515,000.

Baltusrol Terr., 43276-Annette Eileen and Stanley C. Cramton to Cam D. Gordon, $551,200.

Beechwood Terr., 20283, No. 200-Amy U. Park to Vladimir Shaporenko, $220,000.

Brae Terr., 45070, No. 201-Zaur Aghayev and Sabina Ibragimova to Guy Lavigne Jr., $270,000.

Brookview Sq., 20261-Dahana G. and Juan E. Naranjo to Srikanth Ravinuthula, $425,000.

Charity Terr., 21677-Luke and Kathryn Hollifield to Sheheryer Kaleem, $360,000.

Clear Lake Sq., 43729-Suzanne Y. Smith to Susana G. Cardoso Laranjeira and Mathew R. Irish, $351,000.

Cool Fern Sq., 20499-Jason R. and Christina P. Whyte to Justin David and Maria Del Rosario Decastra, $373,500.

Crow Ct., 44316-Xiao Mei Huang to Tanuj Shah and Hiral Thakrar, $650,000.

Erskine Terr., 20639-Cynthia L. Thompson and Frank M. Gore to Jonathan B. and Jill McDonald, $554,900.

Florence Terr., 44005-Patrick John and Elizabeth Ann Colburn to Suzanne Hart, $453,000.

Gatwick Sq., 43146-Iftikharuddin Khan and Amina Kazi Siddiqui to Kayla Diane Evans, $426,000.

Grainery Ct., 20828-Ryan M. and Jessica L. Weingartner to Scott Simmons and Jennifer L. Kordic, $775,000.

Hedgerow Terr., 21248-Matthew A. and Taimi Talboo to Richard Warren and Maureen Wirshup Allridge, $410,000.

Hope Spring Terr., 20610, No. 104-Prabhu S. and Prabhu Prasad Kurakula to William L. and Jinsil Robertson, $215,000.

Ivymount Terr., 20867-Karen D. Roche to Joe Zhu Deng and Qinyan Jiang, $443,890.

Killawog Terr., 20966-Phobe and Dainty Marandure to Michael J. and Katelyn M. Burns, $379,000.

Ladyslipper Sq., 21759-Roy Properties Corp. to Anh Huu Nguyen and Tuyet Thi Thu Vu, $460,000.

Livonia Terr., 44474-Barbara Senatore to Yvonne Tate and George Stevens, $493,000.

Maltese Falcon Sq., 44403-Niloofar Kamall and Farkhondeh Shahroozi to Timothy B. Fitzgerald and Stephanie A. Steele, $515,000.

Markham Pl., 43328-Charles R. and Karen M. Bowden to Dustin and Yoko Anctil, $675,000.

Mossy Brook Sq., 44174-Barry Anthony and Kelly L. Bausher to Jose Amilcar Jovel Alfaro and Maria Marina Agueta Diaz, $389,000.

Nashua St., 42976-Wayne Ji and An Yan to Matthew and Sarah Jean Daffron, $568,000.

Needleleaf Way, 20445-Eric C. and Nancy Y. Ruttenberg to Robert S. and Ann Maria Clements, $670,000.

Old Grey Pl., 20423-Estate of Mae V. Peacock and Arthur Carroll Peacock to Geraldine S. Risso, $505,000.

Pattyjean Terr., 21706-Renee Moore to Yong Deng and Ling Chen, $385,000.

Railstop Terr., 43318-Edward Charles and Rebecca Susannah Heddinger to Simin Yousef, $375,500.

Romans Dr., 21651-Antonio and Marcia Claire Chirico to Sungjae Lee and Sook Young Yoon, $391,000.

Shehawken Terr., 44303-Kenneth N. and Kara Seven to Brian Lee and Jasmine Nguyen Wilson, $440,000.

Strawrick Terr., 21021-Chad and Alisa Clay to Zahgar L. Labib, $414,900.

Tyler Too Terr., 21079-Umut and Ceyda Erdas to Aravind Venkataraman, $480,000.

Wellhouse Ct., 20780-Richard W. and Susan J. Young to Mark A. and Rachel S. Rawlings, $646,010.

York Crest Terr., 44589, No. 204-Toll IV Partnership to Wah-Kai and Lan-Juk Lam, $372,568.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Amber Meadows Lane, 42231-Olga J. and Damien R. Long to Vanita Dimri and Amit Sharma, $965,000.

Ashmead Terr., 42281-Miller and Smith at Brambleton VII Corp. to Etienne and Tami L. De La Riva, $648,490.

Barborsville Mansion Sq., 43799-Jameson T. and Joan K. Zoller to Mahmmed Azhar Yasinbhai Mansuri and Salomi Faruk Memon, $380,000.

Beacon Crest Terr., 22669-Sushil Inagant to David Anthony and Rvuta Itsuwa Feroz, $335,000.

Bishop Meade Pl., 24025-Sylene M. and Brian R. Stelma to Sivasankar Pandeti, $846,300.

Blue Elder Terr., 22668, No. 301-Michael Trotta to Linda and Brett R. Rowman, $210,000.

Cameron Parish Dr., 42170-Shant and Ida T. Tossounian to Patrick Edward and Christine Renee Reddan, $815,000.

Chisholm Dr., 42718-Daniel K. and Merrilla Parker to Xiaofei Zhang and Mei Li Yu, $730,000.

Conquest Cir., 42771-Charles A. and Michelle M. Dodge to Govindarajan and Yamini Gopalakrishnan, $726,000.

Dilworth Sq., 22023-Castellum Dilworth Corp. to Cary A. Riddock, $490,000.

Falling Rock Terr., 21404-Ryan Arensdorf to Roham Salman Roghani, $460,000.

Goose Preserve Dr., 21064-Craig S. and Rachel J. Topper to John Session, $710,000.

Harvest Green Terr., 21503-Sayad Fuzail Ahmad and Roohi S. Rizvi to Krishna Chandraprakash and Bhawna Singh, $405,000.

Highcrest Cir., 22768-Mark A. and Barbara A. Calhoun to Mayra Socorro and Gregory Eugene Runyon, $725,000.

Houseman Terr., 20863-Kumar V. and Shruthi Iyer to Rafael Pizzirani and Glaucia C. Damiance Pizzirani, $501,000.

Kindred Terr., 23594-Kishore Chava to Nagarjuna Nalla and Samhitha Karnati, $515,000.

Lewis Hunt Sq., 23394-Stephanie Tong and Tony Feng to Venkataramanan and Kiruba Natesan, $526,000.

Loudoun Reserve Dr., 43176-Soniya Priti Jassal to Tuan Manh Vo, $445,500.

Meander Crossing Ct., 42826-David R. and Kristiane E. Cooper to Jonathan A. and Joann E. Fozard, $720,000.

Newbridge Sq., 43186-Donald V. and Mary Ann Otey to Victoria Christina Galanos and Kaegan Dakota Bush, $417,500.

Pascale Terr., 42985-Michael F. and Miriam Hoebel to Guriqbel Singh and Parveen Choudhary, $605,000.

Revival Dr., 41615-Krishna K. and Aparna Polisetty to Kenneth D. Grier Jr., $930,000.

Snow Powder Terr., 22470-Premsingh Giridhar Suryakala and Sruthi Singh to G. Ordon T. and Cynthia L.P. Walker, $493,000.

Statesboro Pl., 24196-Brian W. and Ashley A. Matheny to Andrew McIntyre and Julia Mason, $735,000.

Sunbury St., 23127-Gina M. Squarzoni to Niharika Manduri and Sanjay Kishore Katabathuni, $463,000.

Tourmaline Lane, 42469-Albert and Jessica Eccles to Patrick J. and Brenda Volk, $660,000.

Verde Gate Terr., 22429-Catherine Burke and Charles Brian Vernon to Jinwoo Nam and Sukhyun Leem, $522,500.

Vickery Park Dr., 22803-Daryl and Aliscia Andrews to Frederick J. Britton Jr., $650,000.

Westdale Ct., 21844-Chao Yuan and Hui Sha to Hung Xuan Pham, $635,000.

Windsor Locks Sq., 22568-Pulte Home Co. Corp. to Robert S. and Mica L. Howard, $609,990.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45495-Eugene Rosenfeld and Cynthia Mackerwicz to Ladan Javanbakht, $388,000.

Fontwell Sq., 22948-Benjamin E. Redlin to Sameer Saini, $355,000.

Grand Central Sq., 45519-Christopher D. and Jessica B. Merritt to Matthew A. Norin and Joanne Knowles, $425,000.

Hutchinson Farm Dr., 24662-William J. Sorokin III to Daniel Steven Vanderplas, $303,000.

Juniper Wood Terr., 24473-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Thomas Hayden Morley, $396,490.

Oakgrove Rd., 22815-Richard L. Butler to Rajwant Kaur and Amritpal S. Virk, $646,700.

Railway Terr., 21880, No. 303-Meagan L. Donahue to Adriana C. Alvarez Garcia Millan, $265,000.

Wembley Central Terr., 45691-Keith A. and Jacqueline M. Bennett to Mohnish Sarbaliya and Novita Kohli, $425,000.

HAMILTON AREA

Orchard Cir., 203-Christopher R. Nevins and Susie Dorsch to Debra J. Craig, $383,990.

Titnore Ct., 38516-James Christopher and Megan Jennifer Weir to Justin W. and Hannah E. Williams, $749,900.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 447-Durafshar and Bilal A. Naqvi to Dev Raj Lamichhane and Bimala Adhikari, $370,000.

Beningbrough Pl., 41915-Richard Charles and Anne Tucker to Charles and Kelly Taylor Berryhill, $705,000.

Bonnie Ridge Dr. NE, 732-Carlos and Melissa Jaramillo to David L. and Lindsey N. Hill, $625,000.

Butler Pl., 43547-Mark M. and Susan G. Kruchen to David G.R. and Susan Balch, $1.05 million.

Commonwealth Terr., 19149-Tony On-Wing and Li-Fong Lin Yeh to Kelly M. and Christopher Hagan, $475,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 907-Robert M. and Marilyn J. Schule to Dona Wolf, $575,000.

Dodd Dr. NW, 404-Nicholas M. and Marcella Malone to John Patrick and Jessica Popple Downing, $480,000.

Elysian Dr., 13563-Raymond E. and Dana L. Johnston to Gary T. and Lisa B. Mears, $540,000.

Frost Leaf Lane, 15908-Heather and Gerald Carpenter to Richard Charles and Anne Tucker, $935,000.

Habitat Cir., 43617-Frank D. Kirschner and Wei Xiao to Abraham Franz and Nicole Marie Brunner, $718,000.

Hill Head Pl., 43301-Vincent R. and Janet Cursi to Robert Deuel, $757,000.

Invermere Dr. NE, 707-Paul A. and Jaime E. Doucet to Bilal and Durafshar Naqvi, $662,000.

Kinnaird Terr. NE, 1608-Steven and Corinne Marie Rodrigo to Erica M. Bilek, $530,000.

Lanier Island Sq., 18480-Virginia L. and Theodore D. Fredrick to Carolyn Tiernan Johnson, $600,000.

Limestone Ct., 16333-Mark K. and Emily Anne Smis to Carlos and Melissa Jaramillo, $814,000.

Lynchburg Terr. NE, 514-Kathryn and Scott Martin to Sara L. Pineda De Flores and Cristian Jesus Flores Pineda, $351,000.

McArthur Terr. NE, 541-James L. and Corinne A. Trawick to Connor Rice and Erin Whitehurst, $360,000.

Memorial Dr. NW, 9-Sandra K. Cleary and James S. Cihlar to Michael G. and Christine H. Clemson, $795,000.

Mill Race Terr., 43004-Erica M. Bilek to Thomas Edward Bernard and Kelsea Day Cosgrove, $465,000.

Mullfield Village Terr., 18263-Marcus C. Washington to John Vincent Emery and Amy Miyako Kerr, $725,000.

Pearlbush Sq. NE, 426-Jeffrey C. Scalzo to Abiyot T. Gaberkidan, $372,000.

Princeton Ct. NE, 713-Jason R. and Brei M. Bailey to Daniel E. and Gina M. Chatham, $620,000.

Riverpoint Dr., 43844-Lawrence Anthony and Susan Elaine Schiro to Allen and Shifteh Nourdeh, $741,500.

Shadow Terr., 43062-William M. and Starla N. Campbell to Caitlin Melissa and Harry Charles Bach, $470,000.

Sierra Springs Sq., 18549-Mark Wallace and Samantha San Robinson to Afra Dalil, $435,000.

Taymount Terr. NE, 1711-Greg James Shuster to Matthew K. Mahoney, $465,000.

Tuliptree Sq. NE, 530-Hassan M. and Mohammed H. Omar to Anthony John and Zarina Fortunato, $368,000.

Waters Overlook Ct., 43059-Jason C. and Leslie Crusan to Thomas J. and Laura A. Szymanowski, $700,000.

Wythe Ct. NE, 1010-Leif E. and Arnela Westberg to Joshua-Lane K. and Priscilla R. Kamakawiwoole, $345,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Canby Rd., 18689-Philip Cedric and Genevieve Kent to Cecelia Gelder and Gregory Anthony Kope, $575,000.

Clubhouse Dr. SW, 125S, No. 8-Ashby L. Thompson Jr. to Maria Shad, $142,000.

Deerpath Ave. SW, 375-Meska Corp. to Jason Steven Leonard and Rebecca Alyson Faherty, $434,000.

Foxridge Dr. SW, 463-Christine and Brian Peppiatt to Steven A. and Brittany Samantha Schott, $399,900.

Granite Falls Lane, 18786-Carolyn Q. Kowalski to Courtney and Kenneth Gatlin, $860,000.

Harmony Church Rd., 18756-William and Polly Harrison to Jay Parson, $420,000.

High Rail Terr. SE, 265-Janine M. Davis and Andrew Bockhorst to Margaret Piera Grimaldi, $444,900.

Hooded Crow Dr., 21047-Kenneth F. Nelson to Christopher and Caroline Tafe, $677,000.

Linden Hill Way SW, 11-Joseph and Kemper Ure to William Bradford and Rachel Esther Little-John, $510,000.

Maryanne Ave. SW, 122-Joshua D. and Kristen N. Carter to Kallie Marie Stavros and Ryan Joseph Thibodeaux, $439,000.

Moore Pl. SW, 1424-Gregory W. and Kim V. Parker to Thomas and Meaghan Marie Goidich, $650,000.

Opal Ct., 40600-James Zubok and Lauren Vayer to Craig A. and Lesley W. Armstrong, $955,000.

Prosperity Ave. SE, 117, No. F-Katelyn Murray to John Andrew Blaschke, $190,000.

Rockbridge Dr. SE, 559-Brett A. Gallagher to Rolf and Jeanne Fredriksen, $210,000.

Shirley Sq. SE, 265-Pieter M. and Stacey D. Keus to James Robert Quarantillo, $390,000.

Sunset View Terr. SE, 507, No. 206-Sohaila H. Rezazadeh to Ryan Khatcheressian, $279,500.

Trenton Cir., 20947-Philip D. and Robyn S. Kinsley to Stephen Francis and Teresa Cockrill, $650,500.

Wirt St. SW, 701-A-William D. and Thelma M. Sargent to John E. and Jennifer K. Gannaway, $245,000.

Woodlea Dr. SW, 1506-Philipp S. and Corinna Schrankel to Andres J. and Sharon Steel Cardenal, $650,000.

LOVETTSVILLE AREA

Cooper Run St., 9-Matthew C. and Kristine M. Dehler to Hunter Channing and Alexandra Laurel Adams, $426,000.

Furnace Mountain Rd., 12872-Federal National Mortgage Association to Jason T. Brocato, $315,000.

Harpers Mill Way, 58-U.S. Home Corp. to Lisa Marie and Michael Jerome Girdy, $326,490.

Tritapoe Pl., 3-Jennifer W. Burke to My Phuong and Robert Daoheuang, $429,900.

MIDDLEBURG AREA

Hibbs Bridge Rd., 21212-David M. and Heather R. Lilly to Ryan T. and Lina Runge, $399,999.

PURCELLVILLE AREA

Black Oak Rd., 18912-Michael G. and Andrea M. Thomas to Douglas H. Sloan, $570,000.

Dublin Sq., 305-Lee and Kelly Dobson to Matthew Freeman Sharp and Kristen Marie Kelley, $425,000.

Harpers Ferry Rd., 12711-Estate of Joseph C. Clatterbuck and Scott L. Fitzwater to Regis Joseph and Amy R. Kline, $544,500.

Main St. E., 361-Brian W. and Megan Milner Ebelhare to Ryan Christopher and Lisa Marie Avent, $540,000.

Meadow Pond Lane, 14980-Joe H. and Bonnie Raymond to Sheila A. Consaul, $500,000.

Nicholson Farm Lane, 19116-K. Hovnanian at Nicholson Corp. to Kristen Olsick, $788,895.

Pencoast Dr., 852-John and Lydia Leeds to Robert Edward and Marnie Heuer Hesson, $550,000.

Silcott Springs Rd., 18815-Lisa A. Tibbitts to Stacey Michelle Bothe, $575,000.

Snickersville Tpk., 37160-Karen T. Lilly to Joshua A. Engleman and Tiffani A. Housel, $520,000.

Wordsworth Cir., 484-Norma J. Early to Kenneth D. Justice, $350,000.

ROUND HILL AREA

Arrowood Pl., 17270-Ashley D. and Kyle T. Sandberg to Peter J. and Ellen E. Segerstrom, $462,000.

Flagstone Ct., 16070-Susan Wenham to Paul J. and Melody M. Cavicchi, $780,000.

Hampton Rd., 9-Saul Alfred Corcio Saurez to Evelyn P. Corcio De Jovel and Juan J. Jovel Aguilar, $231,496.

New Cut Rd., 39-Sydney Barker to Marc Steven and Linda Christine Renner, $500,000.

Tedler Cir., 17533-John F. and Erika H. Leahy to Louie and Victorina Sapla, $445,000.

SOUTH RIDING AREA

Beresford Dr., 25499-Ramu Kannappan and Soundaram Sattappan to Markos Layton and Belen De Valdes Fernandez, $515,000.

Cancello Terr., 25499-Wi Sok Yi to James J. Park, $439,000.

Corcoran Lane, 43090-Jason Andrew and Tara Leann Altenhofen to Charles Edward Morrison III and Morgan Brielle Anderson, $570,000.

Eastgate View Dr., 43959-Cheryl Anne Hardy to Gurprect Z. Hardy, $529,900.

Exart Terr., 25484-Stephen J. and Christine P. Rossillo to Bigyan Shrestha, $399,990.

Flannigan Terr., 42790-Terry Don and Susan Marie Chapman to Bhupendra P. and Ganga Dahal, $380,000.

Frontier Spring Dr., 42195-Stacy H. Meyer to Ajaya Sunkara and Likhitha Ravi, $750,000.

Helmsdale Terr., 43573-Jamal B. Alkubaisee and Heba A. Kurdy to Phaniprabhakar Sastry Lanka and Sahana Venkatesh, $415,000.

Interval St., 43444-Rhonda Martin to Martha Ann Ryder, $409,900.

Kimberly Rose Dr., 25917-Garrett and Caroline G. Boulanger DiPietro to Puy Shan Li and Aya Funahashi, $585,000.

Langdon Terr., 25110-Gopal K. and Meera Khatri to Calvin B. Fisher, $360,000.

McCoy Ct., 25975-Devin P. McCrory to Emad and Laura Ibrahim, $860,000.

Nations St., 42566-John and Lindsay Webb to Sharanjit Sandhu, $569,000.

Paddock Trail Pl., 27744-Jennifer L. and Richard C. Arbore to Michael R. and Rosielynn B. Fox, $1.15 million.

Planting Field Dr., 25451-Brian L. and Elizabeth D. Chodrow to Indira and Rajagopalan Ramesh, $655,600.

Quentin St., 43489-John and Kristy Novak to Stephen Ralph and Jennifer Anne Lepore, $601,000.

Scarlet Sq., 43642-Thomas and Lindsay Clevenger to Namyoung and Kyung Yeon Cho, $450,000.

Split Creek Terr., 25208-Cristhian Rafael Cedeno-Peralta and John Christian Pyzdrowski to Cary R. Sosebee, $395,000.

Vaira Terr., 43993-Victoria and Alexander Ross to Navita and Anup Bhatia, $390,000.

STERLING AREA

Alder Ave. S., 707-Aristides Leiva Nolasco and Susana Otero Ayala to Rutilio Henriquez, $370,000.

Buckingham Rd. S., 1007-Bank of New York Mellon and Cwabs Inc. to Nasreen Nazamyar, $426,000.

Concord Ct. E., 116-Daniel J. and Stephanie F. Rush to Edin J. Otero Avelar, $264,950.

Danbury Ct., 21071-Dimitrios Galamis to Michael Philip Liuzza, $465,000.

Fillmore Ave. N., 505-John J. and Lauraine A. Segna to Gustavo Laguarda, $320,000.

Gable Sq., 45427-Kunal and Heidi Elizabeth Perrin Kharbanda to Joshua Holbrook, $360,000.

Hoga St. S., 806-Floyd J. and Deborah F. Sperger to Phi Huu Tran, $375,000.

Lisa Gaye Dr., 1802-Donovan J. Vasquez Ramirez and Maria G. Zelay De Vasquez to Victor and Jennifer Delcid, $448,000.

Overmountain Sq., 45517-James Evan and Kelly Anne Serwer to Louis and Nabeeha Maray Dennis, $415,000.

Rabbitrun Terr., 46901-Zhou Fang to Daniel J. Garvey, $380,000.

Seneca Ridge Dr., 135-Michael F. and Lauren M. O’Donnell to Sean A. and Lauren M. Mohseni, $555,000.

Southern Oaks Terr., 46762-Christopher M. Merritt to Jennifer Fasching and Jonathan Kevin Bailey, $430,000.

Temple Ct., 1004-Michael T. Tobin to Francesco Yepez Coello, $280,000.

Warwick Ct., 1040-Richard T. and Karen Howell Tossavainen to Suzanna Quintanilla, $197,500.

Woodstone Terr., 46829-Valerie M. Kaye to Lewis Brooks and Melissa Lawrence, $397,000.

WATERFORD AREA

Second St., 15493-Claude C. and Ann S. Gravatt to Christopher William White, $550,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Acorn Ct., 6519-William J. and Tammy L. Anzenberger to William and Joan Anderson, $440,000.

Balls Mill Rd., 5391-Russell Nagel and Megan Santiestevan to Nicholas K. and Yolany Jakeline Carley, $339,900.

Blackwell Rd., 6784-Ricky A. and Karen M. Putnam to Kyle Alexander Rossi and Simone Woods, $240,000.

Bob White Dr., 6471-NVR Inc. to Douglas Alan and Alison Caldwell May, $599,301.

Brittle Ridge Rd., 1227-Carlita Marie and Mark Simeon Reese to Brian and Beth Kenavan, $580,000.

Carr Lane, 9582-Jeffrey J. Rydant to John and Kathleen Luongo, $665,000.

Cedar Crest Dr., 758A-Alan Cahoon to Mina Goers, $192,000.

Clarkes Meadow Dr., 6640-Brian Christopher and Beth Marie Kenavan to Douglas L. and Stacy D. Fonseca, $385,000.

Courtney School Rd., 2553-Amanda D. Blankenship to Bryan Weber and Aracely Santos, $237,000.

Crest Lane, 11179-Melissa L. Bruce to Cesar F. Lemus Hernandez, $304,000.

Days Lane, 3586-Johan V. and Sara Carlson to Brian Lester and Gayle Hannie Schumann, $310,000.

Double Eagle Lane, 9427-Donald Eugene and Kathleen Marie Davies to Toby J. Crandall and Jennifer S. Parker, $673,700.

Elk Run Church Rd., 12450-Richard W. Harman to Howard and Cheryl Clopton, $460,000.

Fletchers Mill Rd., 9024-William J. and Judith E. Clair to Scott M. and Kathleen Mead, $602,500.

Freemans Ford Rd., 104-Charles E. Vernon to Benjamin W. Potter, $170,000.

Gates Rd., 4707-Lakeside Homes Corp. to Michael S. and Kathy A. Pressey, $774,711.

Goldmine Rd., 4109-John H. and Patricia D. James to Jack Andrew and Karen N. Pitman, $786,000.

Graystone Rd., 5302-Effie M. Doyle to Stephen E. and Kimberly A. Poff, $370,000.

Harbor Ct., 9190-Michelle and Joshua S. Walker to Ryan Douglas and Nicole Marie McCarthy, $499,900.

Huntsman Lane, 6566-B and W Excavating and Land Clearing Co. to Sean Fitzmaurice, $295,000.

Lake Anne Ct., 6805-Michael S. and Kathy A. Pressey to Cale L. and M. Sharon Bartshe, $620,000.

Leeds Manor Rd., 7135-Colonial Ice Cream Co. to Jason Alan and Erin Brooke Kehl, $575,000.

Logan Jay Dr., 9709-Brandi Hutchison to Sandra Lee Fanzo, $324,900.

Meadows Rd., 8412-Jack R. and Karen P. Gray to Edward J. and Jasmin M. Plekavich, $780,000.

Mosby Cir., 132-Thomas J. and Pamela A. Kotsch to Emery Stephen Hill and Judith Anne Carter, $370,000.

Oak Shade Rd., 7233-Stephen Philip Gaydarik III and Sherri Weiland to Clinton W. Culp and Svetlana L. Hinaman, $577,000.

Overbrook Dr., 7842-Robert W. and Pamela N. Smith to Paul and Nancy Garner, $415,000.

Piney Branch Lane, 4633-John A. Daniels and Marcia F. Hasie Daniels to John Charles and Nancy N. Stremple, $589,000.

Randolph Cir., 9031-Leonard M. and Eleanor M. Supchak to Ami and Randy Staggs, $470,000.

Reeves Ct., 9759-Walter J. and Frances L. Carter to Sheila Chapman, $370,000.

Rockbridge St., 6514-Richard P. and Sarah S. Macwelch to Craig C. and Erica Danielle Coleman, $464,650.

Royal Ct., 147-Shaun E. and Rebecca A. Calderwood to Jessica T. Hall, $359,000.

Side Hill Dr., 8061-Thomas J. and Jaclyn M. Sellie to Andrew and Elena Cooper, $605,000.

Stoneridge Ct., 6558-Robert A. and Nancy R. Yergey to Christopher T. and Nancy R.G. Yeaw, $599,000.

Sutherland Ct., 3580-Daniel M. and Debra D. Hess to Dorothea G. and Ronald J. Pollet, $413,000.

Trafalgar Pl., 7873-Claiborne H. and Carol Crain to Nathan Labertu, $460,000.

Whippoorwill Dr., 5985-James J. and Vladika A. Tabbert to Desiree and Joseph James Ross, $550,000.

Winchester St., 121-J. Talomie Construction Corp. to Anthony M. Sfreddo, $472,500.

BROAD RUN AREA

Hunton Wood Dr., 5723-Estate of Larry Patrick Peavley and Joy E. Peavley to James William and Loretta S. Sorrell, $650,000.