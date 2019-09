Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue in April were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Audubon Trail Dr., 24208-Scott M. and Stacie A. Tyley to Eva G. and Patrick J. Chapa, $735,000.

Beckett Farms Terr., 41910-Anthony and Melissa Agular to Jamyle Minor Washington, $459,000.

Byrne Meadow Sq., 24671-Jason D. Adams and Thiago Aquino Beda to Brittany M. Rice and Brian A. Scheaffer, $285,000.

Caribou Sq., 24642-Sarah Ann and Eric W. Schiavo to Sarina Michelle Marine, $389,500.

Destination Sq., 25193-Sean M. and Katherine M. Naquin to Najia Elmangoush, $450,000.

Epping Green Sq., 41621-Peter R. and Kelsey E. Walsh to Jennifer Lynn Larmer, $445,000.

Harpenden Terr., 25112-Adrienne Lomaglio and Edwin D. Patton to John Rohan and Mary Tuthill, $475,500.

Hummocky Terr., 25196-William L. and Kelly M. Coulter to Benjamin E. and Mee Y. Kim, $499,900.

Lenah Run Cir., 40424-John S. Peacock and Robin Nishiyama to Richard Christopher and Jennifer Lynn Arbore, $926,000.

McDivitt Terr., 41738-Eileen J. Pase to Jim S. and Terry Y. Kim, $485,000.

Moors Mine Terr., 41676-Raymond Bruce and Jasmine Margaretta Morton to Joselyn and Cynthia Davidson, $528,000.

Overmyer Terr., 41682-William Schumacher to Abiy Shekur and Betigist Debru, $440,000.

Piebald Sq., 42142-Sara A. Markham to Sampathkumar Kakavakkam, $350,000.

Precious Sq., 41891-Chiman A. Zebari to Afan Salh Omar, $375,000.

Sandstone Shelf Pl., 25833-GTIS-HOV Willowsford Windmill Corp. to John Patrick and Deborah Christine Cassidy, $1.04 million.

Stone Station Terr., 24764-Melvin L. and Erica N. Phelps to Jaegwang Lim, $277,500.

Ural Dr., 41964-Arthur H. and Carrie L. Schloth to Moises Eduardo and Leida Mejia, $665,000.

Woolly Mammoth Terr., 24637, No. 206-Leslie M. Simpson to Maria Carrazzo, $335,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Avalon Ct., 20608-Jeffery A. and Sandra J. Hendricks to Christopher D. and Jessica B. Merritt, $557,000.

Berwick Ct., 47037-Matthew and Nary Dolan to Randy Michael and Lacy Anne Hurst, $708,000.

Blossom Landing Way, 20834-William H. and Christine M. Flammann to Bradley Paul and Anamaria Martelo, $632,000.

Brookmeade Ct., 15-Adric and Michelle Beauregard Eckstein to Raymond Barbosa and Carmen Hernandez, $480,000.

Center Brook Sq., 20322-Mary C. Paynter to James and Shannon Rood, $519,000.

Collingwood Terr., 20851-Urso Corp. to Benjamin S. Dyer and Brittany Heath, $417,000.

Cutwater Pl., 20604-Brian P. and Margaret E. McCormack to Benjamin J. and Tina Douroudian-Fidler, $659,000.

Drysdale Terr., 46596, No. 202-Arsen Petrosya to Evariste Niyonkuru and Leoncie Niyonahabonye, $265,000.

Environs Rd., 208-Aldo and Sharon Pinti to Qamrul L. Yahya and Anika Islam, $539,900.

Graham Cove Sq., 46780-Carlos E. Bendek and Martha Sanchez to Zeyad T. Ali and Saba A. Al Khazraji, $399,000.

Lakemont Sq., 45558-Amy Teresa Trumpower to Austin Michael and Amanda Lee Stevens Jolly, $403,000.

McFadden Sq., 21210, No. 303-Panadda Srikongyos to Pankaj Kataria and Chandini Gandhi Ashok, $199,000.

Noble Terr., 20816, No. 317-Edward Andrew Novak III and estate of Edward A. Novak Jr. to William Allan and Margaret Ann Medford, $360,000.

Paxton Ct., 16-Gary A. and Kathleen E. Christiansen to Landry C. Grymes, $380,000.

Quarterpath Trace Cir., 20518-William G. and Deneige V. Watson to Joseph and Jennifer Letchford, $630,000.

River Oaks Dr., 47423-Chien Hua and Edward Lee Cheng Niu to Iftikharuddin Khan and Amina Siddiqui, $725,000.

Rosemallow Ct., 20414-John A. and Melina F. Fraser to Michael P. and Marilou R. Ryan, $635,000.

Shadow Woods Ct., 20594-Mary Lynn Janovec to Robert C. Klein and Brenda S. Myers, $599,900.

Sterdley Falls Terr., 47374-Saleem M. Qureshi to Ava V. Driscoll, $493,000.

Trinity Sq., 20864-Nipu Kumer and Moly Roy Saha to Adnaan and Afsheen Sheikh, $489,000.

Waterbeach Pl., 20817-Joel Phillip and Paula Dean Bailey to Christopher J. and Ashley M. Dolar, $610,000.

Windemere Ct., 20768-Curt D. and Dawn M. Rohr to Jeremiah J. and Andreth P. Paglinawan, $639,900.

ASHBURN AREA

Adams Mill Pl., 20734-Julie Palmer and estate of Martha M. Palmer to Robert L. and Susan H. Wenham, $596,001.

Apollo Terr., 20790-Harry Lloyd Harting Jr. to Sarah R. and Adam E. Cowart, $364,000.

Baltusrol Terr., 43104-Douglas L. and Cathy J. Kellermann to Cecilia I. Chillier and Jose Mario Carotti, $561,000.

Bar Harbor Terr., 20210-Tracy L. Hays to Batbayar Gursed, $365,000.

Beechwood Terr., 20303, No. 103-J. Mark Norris to Sheldon X. Zhou and Michelle Lee, $182,500.

Birdsnest Pl., 20242-Christopher A. and Cathy A. Zurick to Tracy and Brian Buzzell, $625,000.

Brae Terr., 45090, No. 203-Barbara Schekel to Jennifer Shannon Rones, $310,000.

Charter Oak Dr., 20339-Christian and Linsey Driskill to Jason and Sarah Agar, $530,000.

Clearnight Terr., 43245-Dalila N. Plaine to Andrew T. Wycheck and Paige C. Costanzi, $410,000.

Cornstalk Terr., 20588, No. 202-Kirstin J. Morey Dufrene to John Symmons and Clara Kismet Hunter, $280,000.

Crew Sq., 20065-Jeanette P. Fortich and Alejandra P. Cardenas Fortich to Eslam M. Elsayed and Alya E. El Bassiouni, $375,000.

Cypress Village Dr., 43647-Damon Cabanillas to Nandini Selvam and Thirumal Jayaraman, $837,000.

Estancia Terr., 19743-Mazin Fagiri and Shereen Abbas to Luis Fregoso Mainero and Maria Del Rocio O’Farrill Urquiza, $525,000.

Florence Terr., 44015-Ronald A. Picone to Elizabeth Mary Mulroy, $430,411.

Gatwick Sq., 43232-Ermelinda Cruz to Brian and Kelly Kayhart, $420,000.

Greyswallow Terr., 43304-Masaaki and Masako Osada to Sanjay Dayashankar and Rita Mistry, $310,000.

Hedgerow Terr., 21254-Toula Marie Mitrakas to Stephen Nall and Stewart Hulfish Kelsey, $414,000.

Hope Spring Terr., 20630, No. 102-Margle C. Burnett to Michael Peter Fruitman, $320,000.

Jarvis Sq., 21785-Iraida Viktorovna Davis to Neelima Prasad and Rajeev Pardipuram, $315,000.

Kelsey Sq., 21777-Kevin P. and Sean S. Manning to David G. Daniel and Karen J. Joseph, $367,000.

Kings Crossing Terr., 21720-Donna P. Hancock to Amanda Frances and Zachary Ryan Drake, $405,000.

Laplume Pl., 20787-Florence Poole to Muneeb Ahmad Khan and Tehmeena Nousheen, $635,000.

Locust Dale Terr., 43371, No. 107-Elmira Jafari to Jack Jaret Callaway and Laurel M. Crawford, $287,000.

Maltese Falcon Sq., 44463-Yong C. Kim to Beverly L. Carter, $445,000.

Merion St., 21566-Jon Martin and Beth Pettyjohn to Joseph C. and Caitlin M. Pieters, $589,000.

Mossy Glen Terr., 21036-Steven F. and Christine M. Woodford to Ricardo Diaz Soto, $410,000.

Nashua St., 42997-Joel K. and Katherine D. Polen to Laura and Michael Snow, $755,000.

Nightwatch St., 20284-April and Lewis W. Wharton to Velderine Faye Alvarez, $313,000.

Old Line Terr., 20068-Calatlantic Group Inc. to Jose Alfonso Cardenas Sorto and Yessika Rosselly Paredes Cermeno, $624,990.

Plantation Terr., 43587-Mark A. and Rachel S. Rawlings to Travis Scott Risinger and Jillian Lauren Holt, $405,000.

Rosewood Manor Sq., 20582-Robert T. Brown to Louis and Lynda Abramovitz, $505,000.

Savin Hill Dr., 20437-Sean W. and Sandra L. Kennedy to Anthony H. and Lisa L. Smith, $810,000.

Sibbald Sq., 20643-Elisabeth Francoise Ntolo to Robert Anthony and Miranda Lester, $399,900.

Sonara Lane, 44237-Kirk and Denise Hallett to Kevin McBride and Kayla Clarke, $438,100.

Stronghold Ct., 43876-Mark S. and Mary G. Borcherding to Sarah K. and Adam Bazzi, $660,000.

Timber Ridge Terr., 20957, No. 102-John Thomas Allen to Michael Hudson, $223,500.

Tyrone Terr., 44473-Alkaram Properties Inc. to Keith D. and Susan L. Kannapel, $490,000.

Wildflower Sq., 21170-David A. Ostrander to Ahmed Elmolla and Maryam Elsayed, $445,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Bridgestone Lane, 34350-Marianne Turner and James Michael Harrison to Michelle and Anthony Schwartz, $520,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Amendola Terr., 22551-Pulte Home Co. Corp. to Katie Del Pierro, $655,000.

Ashton Woods Dr., 22901-Geoffrey and Megan Land to Julie R. Spencer, $749,990.

Barnstead Dr., 43142-Thomas W. and Mary I. Decrescente to Gilberto and Yanira Rosado, $665,000.

Beacon Crest Terr., 22677-Shannon L. Anderson and Darla M. Hilliard to Jo Ellen Quint, $335,000.

Bittner Sq., 42914-Ashish Gandhi and Sapna Chordia to Rajesh Tyer, $560,000.

Bunker Woods Pl., 42148-Justin H. and Jennifer Z. Johnson to Marian Gerald Paul Pushparaj and Sumathi Paul, $822,000.

Cameron Parish Dr., 42238-Allen L. and Edith Parry to Matt Bryce Kelpy, $790,000.

Clarendon Sq., 43173-Jonathan R. and Danielle H. Sullivan to Steve Joong Kim and Christina Sinae Chang, $620,000.

Coulwood Terr., 43028-Michael and Jill M. Galaida to Paul S. and Terry C. Freeman, $550,000.

Donnington Pl., 41957-Humberto Angel and Lauren Anne Irizarry to Daniel Jiwon Choi and Jennifer Ashley Shin, $745,000.

Ferncrest Terr., 22820-Carol Medina Maraan to Tracy Philemon and Jim McClaren, $375,500.

Grahams Stable Sq., 42316-Patrick David Cosslett to Ravi Kanneboina, $604,000.

Harvest Green Terr., 21546-Tyler R. Saunders to Melvin Pradep Gregory, $405,000.

Highgate Terr., 42631-Maurice L. Johnson to Matthew Terry and Rebekah Lea Homer, $380,000.

Houseman Terr., 20950-David Mastran to Sikandar Ahmed and Nahida A. Pony, $470,000.

Kingston Station Terr., 43841-Erol E. and Fabiana O. Ertumen to Isaac Awuah Asiamah and Vida Adjepon, $418,000.

Lewis Hunt Sq., 23404-Anthony Feghali to Harishkumar and Hiralben Chaudhary, $580,000.

MacAuley Pl., 42657-Amarnath Bangaru and Shireesha Avunoori to Srinivas and Visalakshmi Boppisetti, $522,000.

Maison Blanc Sq., 43799-Eric and Jessica Lundgreen to Firas Alcheikh and Susannah Alcheikh Ali, $475,000.

Monti Cimini Ct., 43047-Duck K. Lee and Joo W. Chung to Daniel A. and Lori W. Vivanco, $990,000.

Norwalk Sq., 22635-Kevin and Oanh Rubink to Siddharth and Srividya Balakrishnan, $589,000.

Prairie Aster Ct., 41783-Matthew and Susan E. Wakabayashi to Raymond Alan and Denise Frawley Neuhart, $1.11 million.

Ridgeway Dr., 42744-Christopher and Vanessa Allen to Ansu Boby and Binu Paul John, $950,000.

Scattersville Gap Terr., 22624-Lara Tucker to Jack R. and Elizabeth A. Blumenthal, $505,000.

Southdown Manor Terr., 23257, No. 116-Board of Supervisors of Loudoun County to Abdul Fatah Noori and Fnu Shugofa, $145,289.

Stuarts Glen Terr., 43047, No. 101-Aichatou Ousmane to Quan Quoc and Trang T. Vu, $365,000.

Sundance Sq., 42971-Joseph J. and Mindy M. Celentano to Scott and Paola Denion, $650,000.

Tradewind Dr., 23245-Djenebou Keita to Naresh K. Tatipelli and Soumya Neerumalla, $535,000.

Verde Gate Terr., 22501-Nicole D. Rowan to David M. and Bonnie T. Peters, $525,000.

Virginia Rose Pl., 23458-Robert and Erica Jane Decker Garnsey to Joy and Rafael Brown, $832,000.

Weybridge Sq., 22995-Sherif Said and Maryam Abou El Fetouh to Harish Chowdary Vattikuti and Prasanna Sankrathi, $620,000.

Windy Oaks Sq., 21985-Phillip Ryan and Amethyst Leyva to Hirendra and Sarika Rathor, $555,000.

DULLES AREA

Bayswater Terr., 46041-Randall David and Dee Lameier Schmidt to Daniel Parker, $415,000.

Fontwell Sq., 23036-Mahinda and Rani Udurawana to Jayalatha and Apoorva Nadipalli, $345,000.

Grand Central Sq., 45530-Sang H. Kim and Seol Kyoung Jung to Xing and Wing Li, $395,000.

Indian Summer Terr., 21715-Shannon McDuffie to Brandon S. Ward and Viktoriya Tsukanova, $384,900.

Laurel Thicket Terr., 24472-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Robert Francis and Erin Hardtke Wieler, $396,290.

Paddington Station Terr., 45637-Dattatrai and Shantala Patil to Munkhzui Bayanmandal and Altankhuyag Jidee, $430,000.

Red Lake Terr., 24652-Hemanth Reddy Ganta to Alankar Tamia and Juhi Rastogi, $540,000.

Whistling Terr., 45500, No. 303-Altankhuyag Jiidee and Munkhzul Bayanmandal to Engin Bozkurt, $295,000.

HAMILTON AREA

Burke Cir., 5-Ian A. and Yetta A. Reid to Lauren Elizabeth Gibson and Jeffrey Michael Gould, $410,000.

Valley Ridge Pl., 38373-Tommy Lee and Tiffany Susan Trent Abram to Patrick A. and Brandy Payne, $860,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 455-Zachary Campbell to Mahendra Singh Jadon and Aditi Rajawat, $350,000.

Berkhamstead Pl., 15774-David R. and Rosalina P. Potvin to Joseph M. and Rebecca A. Turner, $695,000.

Bow Lake Pl. NE, 821-Karim Ghousi and Layla Harooni to Anita and Deepak Kumar, $599,000.

Butterfly Way, 43144-Michael D. and Alice DiGiovanni to Allan and Sonia L. Hawkins, $537,000.

Cattail Lane NE, 825-Michael J. Hippchen to Benson and Maria Janice Adriano, $365,000.

Coppermine Sq., 19381-Vincent P. and Dawn S. Caponi to Robert Michael and Diane Luttrell Aaronson, $540,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 108-Arthur T. Small and Silver Glover to Roberto and Franca Paolinelli, $250,000.

Drummond Pl., 18707-Mark G. and Carol A. Dupuis to Robert W. Van Dyk and Nicole M. Davis, $599,999.

Fairleigh Ct. NE, 1708-Victor L. and Catherine L. Farish to Alexander and Emily Voorhees, $599,990.

Glynn Tarra Pl., 42012-Peggy Ka-Pui Leung and Matthew T. Dombrowski to Duane E. and Christina L. Snow, $790,000.

Hancock Pl. NE, 35-Xiaoxue Zhang to Anh Phan Trang Ho, $185,000.

Hopkins Mill Terr., 43635-Michael E. and Susan H. Benson to William A. and Cindy L. Sikora, $635,000.

Jackson Hole Cir., 43568-Glenn E. and Linda B. Davis to Thomas V. Sjoblom, $1.06 million.

Lackawanna Way NE, 907-Conrad E. and Ivalee R. Jimenez to Alexis and Jill Lauren Marmol, $670,000.

Lees Mill Sq., 43653-Michael Robert Wherley to Jermaine Thomas and Blythe Moore, $479,000.

Limestone Ct., 16344-Timothy F. and Sheilia H. Moore to Dean E. and Norma J. Webb, $339,563.

Magnolia Grove Sq., 19350, No. 112-Mary Ann Henderson to Margaret A. Dalby, $335,000.

McDowell Sq., 43599-Peter A. and Marlene C. Cook to Tina M. and Gerald L. Pascua, $325,000.

Mill Run Ct., 18416-Scott E. and Elizabeth P. Covino to Christopher and Wendy Gentrup, $700,000.

Mullfield Village Terr., 18271-Joseph E. and Frances R. Smith to Steven and Shauna Ausfeldt, $778,000.

Piedmont Ridge Sq., 19377-Tila Speight to Judith Bennett, $480,000.

Promenade Dr., 19464-Betsy Ann Lawrence to Shannon Giannini, $325,000.

Riverpoint Dr., 43853-Theodore and Amy D. Thomas to Thomas F. and Andreea Borbeli McCann, $799,000.

Shadow Terr., 43074-Usman Ali to Attila S. and Reema Jihad Patton, $460,000.

Tennessee Dr. NE, 1201-Franz-Josef W. and Ashlee R. Wesner to Hunter A. and Laureen S. Harbin, $629,900.

Vermillion Dr. NE, 731-Christopher W. and Wendy R. Gentrup to Michael U. and Francine Imoh, $620,000.

Westchester Sq., 43402-Astute Investors Corp. and Markav Homes Investors Corp. to Daniel Henry and Daisy Kara Hughes, $585,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Ashton Dr. SW, 218-Bruce W. and Allison C. Milligan to William E. and Amie J. Roos, $611,500.

Canongate Dr., 40623-Douglas S. and Barbara S. Arnold to Aaron D. and Shawna M. Burciaga, $985,000.

Chesterfield Pl. SW, 105-Edward S. and Amanda L. Fritts to Albert Louis and Amy Michelle Stone, $482,500.

Coltrane Sq., 41060-Mark John and Maggie Anderson to Robert White and Heather Jean Davis, $487,500.

Deerpath Ave. SW, 378-Mark Dimalanta and Hyelin Yim to Kimberley Maclean Ferry and James Michael Wehr Jr., $433,000.

Fort Evans Rd. SE, 104, No. C-James W. Craun to John M. Bangura, $211,000.

Gaines Ct. SW, 326-Craig A. and Lesley W. Armstrong to Jennifer Elizabeth and Ryan James Mink, $760,000.

Great Laurel Sq. SE, 185-Megan Smith Bagby to Robert George and Melad J. DaCosta, $415,910.

Harmony Church Rd., 18785-James D. and Julie K. Hildbold to Terry L. Studer and Melissa M. Glanz, $680,000.

High Rail Terr. SE, 276-Sarah Meriwether to James Devilbiss, $473,000.

Jacob Ct. SW, 611-Kenneth J. and Courtney E. Gatlin to Meghan Elizabeth Anderson, $732,000.

Loudoun St. SW, 208-John L. Moutoux to Edward L. and Laura H. Davis, $495,000.

Max Ct. SE, 104-Lisa Rose White to Christopher Lee and Peggy Lee Stokke, $655,000.

Nickman Way, 22417-Joshua R. and Christine P. Zaukas to Jeffrey Keith and Nikki Leigh Appelt, $648,500.

Orr Cir. SW, 1007-Bernard D. Gray to Nicholas and Kaley Mason, $465,000.

Rangers Way SE, 306-Linda J. Schwarz to Ernest D. and Barbara Amanorki Ansah, $361,000.

Rosemeade Pl. SW, 210-Robert R. and Frances J. Kunz to Gary W. and Laura Hall, $605,000.

Skip Away Ct., 17955-Jon D. and Lisa Greaves to David and Gina Sheedy, $1.12 million.

Sunset View Terr. SE, 507, No. 303-Amado A. and Millie A. Martelino to Michael Colson Gehrke, $302,000.

Valley View Ave. SW, 513-Nick A. Metrokotsas to Stephen Kierzewski, $430,000.

Wolfe Ct. SW, 504-Scott A. Sandberg to Daniel Edward and Ashley Michelle Czarnecki, $667,000.

LOVETTSVILLE AREA

April Cir., 12939-Julie A. and Craig A. Nagle to Marina Alexandrovna and Michael Troy Rachal, $672,000.

Cooper Run St., 30-Arch Leesburg Corp. to Neil Douglas and Andrea M. Frenzl, $431,500.

Furnace Mountain Rd., 12883-Jonathan C. and David D. Welntraub to Scott W. Drummond, $595,000.

Laramy Lane, 37760-James J. and Marian J. Boyd to Leon Aisner, $426,500.

Park Pl., 23-Caleb D. and Rachel A. Welty to Abigail Anne Welty, $211,000.

Tritapoe Pl., 16-David T. and Diane L. Kidwell to Charles Kyle and Jessilynn Brinkley, $419,000.

MIDDLEBURG AREA

John Mosby Hwy., 37615-Brian C. and Tonya L. Murray to Lucy Elizabeth and Kathryn Drinkwater, $350,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Trotter Lane, 41155-Gorham S. and Ingrid H. Clark to Michelle Lee Sumner, $1.11 million.

PURCELLVILLE AREA

Brookwood Way, 17796-Charles Cyril and Rachel Johnson Haslet to Michael Alden Horbatak and Rachel Leigh Merkle, $641,000.

Dunthorpe Lane, 35651-First Tennessee Bank to Ryan Mark Jurcak, $510,000.

Hughesville Rd., 38045-Robert E. and Marnie L. Hesson to David Walter and Kathryn Alice Treat, $808,000.

Main St. W., 510-Kevin T. Bell and Toni C. Rader to Joseph Dean Salama and Patricia A. Nette, $615,000.

Misty Pond Terr., 137-Pamela J. Pavesi to Julie M. Bayne, $411,000.

Paris Breeze Pl., 13907-Regina Thorne to Brandon J. and Jessica M. Bonnette, $555,000.

Purcellville Rd., 15812-Stephen D. Earsom and Elsie Parrilla Castellar to Christine Benedier Roe and Alexander Joseph Franz, $675,000.

Skyfield Ridge Pl., 19227-Carrington Builders at Snickersville Corp. to Brian S. and Amanda R. Daly, $798,000.

Snickersville Tpk., 37502-Scott Andrew and Sheridan Lynn Reed to Arthur C. and Andrea Nuccio, $300,000.

ROUND HILL AREA

Flint Farm Dr., 17104-Mark and Janice Cordoba to Ronald Wallace and Elizabeth Ann McGehee, $690,000.

Harry Byrd Hwy., 35086-Michael P. and Jessica M. Porche to Arthur David and Sarah Mary Arrington, $620,000.

Prestwick Ct., 35251-David Gerard Wiencek to Stephen Thomas and Allene Nicole York, $660,000.

Turnberry Dr., 18091-James and Ann S. Haller to Brian D. and Meredith Tracy, $824,900.

SOUTH RIDING AREA

Beresford Dr., 25521-Jarod Thomas to Pareshkumar and Ripal Oza, $499,000.

Cedar Pond Pl., 43341-Alan M. and Lorraine A. Kroll to Peter and Elaine C. Palli, $832,000.

Creek Run Terr., 25617-Kevin and Julianna Foley to Dennis Preston Hollich and Emma Elizabeth Pearson, $550,000.

Eastgate View Dr., 44135-Khaled and Ghassan Jarrar to Wendy M. Woehl, $370,000.

Fawn Meadow Pl., 42386-Mihir and Siddhi Shah to Pujan and Meera Shah Vyas, $711,000.

Flannigan Terr., 42807-Adam J. and Christy M. Borbidge to Faustina Blay, $360,000.

Gimbel Dr., 25478-Craig W. and Denise A. Roegner to Nishith and Preeti Negandhi, $630,000.

Helmsdale Terr., 43591-Consuela L. Beverly to Justine Taehee Kong and Youngme Song, $360,000.

Jubilee St., 43505-Enrique and Esthela M. Castro to Arijit and Samadrita Auddy, $420,000.

Lands End Dr., 26094-Leanna M. Parker to Christina Leffler, $359,900.

Laureldale Terr., 25241-Ryan McEvoy to Stefan and Diane Kim, $400,000.

McIntyre Sq., 25312-Fawad and Lana Arain to Larry F. and M. Penny Lanier, $485,000.

Norrington Sq., 25822-James B. Ginder Jr. to Shawn and in Hui Yu, $527,500.

Planting Field Dr., 25793-Mary Virginia H. and S.I. Polonsky Jr. to Michael Harry and Jill Marie Galaida, $740,000.

Quinlan St., 25929-John R. and Sheila A. Crider to Srilakshmi Handalagere and Prasanna Uppunda, $650,000.

Scarlet Sq., 43751-Kyle Trent and Megan Shelton to Joseph Tyler and Christine Hood, $430,000.

Spyder Pl., 42976-Arvin L. Cortez to Scott Kyoung-Mo Koo and Christina Martin, $445,000.

Vaira Terr., 44093-Melis Nur Spears to Paul Hyun and Timothy Hyun Cho, $410,000.

STERLING AREA

Alder Ave. S., 805-Oscar M. Navarrete and Celso Navarrete Ayala to Luis A. Hernandez Paz, $370,000.

Auburn Dr. N., 134-Jeffrey H. and Sheila J. Lagana to James M. Pape, $225,000.

Baylor Dr. N., 201-Irina F. Becknel and Elena Yuryevna Stepanova to Nova Maricurz Sandy Garcia, $260,000.

Briarwood Ct., 101-Douglas T. and Barbara A. Scott to Melissa D. Evans and Thomas E. Usry, $540,000.

Calamary Cir., 21737-Rebecca Duncan to Crystal A. Zaher, $255,000.

Concord Ct. N., 720-Vickie L. Mebus to Brett Latour, $261,000.

Dartmouth Dr. E., 421, No. 6-Kent Jian Jiang to Junda Chen and Lan Shao, $185,000.

Fireside Ct., 21115-Metropolitan Group Corp. to Nancy Gomez Ramos and Sifredo Torres-Fagundo, $415,000.

Gordon St. E., 303-Kojo M. and Lawanda A. Taylor to Adam Michael and Britney Dawn Teeple, $398,000.

Holborn Ct., 953-Margot Anne Larue to Paulo V. Rojas Figueroa, $270,000.

Juneberry Ct., 103-Juergen L. and Jessica P. Venema to Margaret Ann Crisp, $500,000.

Lisa Gaye Dr., 1803-Michael John and Tamara Kennedy Garcia to Said Barodi and Julia Richardson, $514,921.

Nettle Tree Rd. W., 506-Ines Del Solar to My Tu Thai and Quintiliano Juan De Dios Flores, $430,000.

Pinewood Ct., 21724-Randy M. and Lacy A. Hurst to Sandro Turco Jacobi and Janeth Yaranga Arancibia, $553,000.

Sherwood Ct., 936-Max Von Schrader and Gloria Milotte to Carmen A. Sanabria Torres and Julia Hernandez, $290,000.

Sugarland Run Dr., 84-Armaan Singh Mangat to Salvador F. Ochoa Mancia and Gladys D. Reyes, $310,000.

Trumpet Cir., 46858-Myriam MacGregor to Oscar Armando Hernandez, $350,000.

Warwick Ct., 1047-B.C. Holdings Corp. to Jennifer Ingrassia, $206,000.

Wrightwood Pl., 4-Aaron and Rachel Anne Griffith to Glendon K. Rose and Julia Wade Downer, $460,000.

WATERFORD AREA

Charles Henry Pl., 39728-Carrington Builders at Wheatland Corp. to Taiwo and Hussaina Osifade, $764,700.

Stiltner Ct., 40349-Thomas and Mary E. Brown to Donald C. and Jeanette G. Fox, $705,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Albemarle St., 6415-Stephen A. and Roxanne Moore to Allison J. Reeder, $369,000.

Bears Lane, 5410-Donna E. Robles to Joseph and Karen Rocca, $524,900.

Blackwells Mill Rd., 12449-Dana Marie Stewart and Charles Howard Pearson Jr. to Ruben Chavez and Maria Guzman, $460,000.

Botha Rd., 7295-Rockwood Homes Inc. to Jacqueline Orr, $325,000.

Camelot Ct., 9577-Thomas E. and Christen S. Starkey to Jason A. and Katelynn B. Stern, $430,000.

Carriage Chase Cir., 181-John L. Brining Jr. to John H. and Patricia D. James, $410,000.

Cemetery Rd., 11869-Wilbur Lee Heflin to William L. and Geraldine K. Landis, $389,000.

Club House Lane, 6696, No. 211-David F. and Holly K. Ennis to Norman Thomas and Andrea Floy Huff, $350,000.

Coventry Rd., 4320-James R. and Anna R. Kestner to Cain R. and Logyn N. Blume, $495,000.

Crest Hill Rd., 9440-Donald R. and Shelby H. Mason to Andrew B. Sengstack and Sarah C. Granillo, $460,000.

Declaration Ct., 6575-William C. Gaskins to Christopher Ray and Danielle Marie Brady, $365,000.

Dumfries Rd., 3615-Tanya Burke to Jeffrey Andrew Chandler, $320,000.

Ensors Shop Rd., 3646-Shannon Leigh Kreutz to Dennis R. and Diane S. Mauck, $300,000.

Foxcroft Rd., 502-Anna K. Anderson to Tracey H. Edwards, $340,000.

Freemans Ford Rd., 11253-Jon Kevin and Janice K. Dyer to Robert and Hannelore Breeden, $510,000.

Gates Rd., 4711-Lakeside Homes Corp. to Christopher Martin and Sarah Stokes Giandoni, $812,296.

Goldvein Rd., 14222-Cherah R. Diehl and Samuel Faircloth to Dustin W. Connors and Kayla E. Cavliere, $334,950.

Harrels Corner Rd., 3483-Patrick J. Beitzell to Jeffrey Davis Brown and Kristina Maria Delaski, $345,000.

Huntsmans Dr., 7346-Diane K. Deitz to Lindsey L. and Renee E. Graves, $564,000.

Juniper Pl., 8015-Charlene Lohn to Dinah Racquel Knight, $320,000.

Lake Ashby Ct., 4001-NVR Inc. to Gagandeep Singh Khela and Manpreet Kaur Nijjer, $577,715.

Leeds Manor Rd., 7426-Harold Daniel and Danah E. McGrath to Barry Charles and Nancy Mullin Levine, $567,500.

Lucy Ave., 8273-Erin Brooke and Jason Alan Kehl to Benjamin M. and Kaitlyn B. Jester, $529,000.

Movern Lane, 7616-William R. and Leigh Anne Jordon to Lyle and Rachel Ramirez, $519,000.

Oak Tree Lane, 118-Lynn Florence to Katrina Amber Wilson and Christopher Scott Jenkins, $258,000.

Park Lake Dr., 5148-Yolanda May Fabian to Patricia Deering, $377,500.

Pointe Lane E., 6083E-Lynn Marie Hassell to Otto and Eileen L. Wiersholm, $275,251.

Rectortown Rd., 2995-Julep Chase Corp. to Aaron Wendell Fobes and Trent Addis Nichols, $750,000.

Remland Ct., 12222-Kyle Joseph and Nicole Lynn Vilaplana to Patrick D. and Dolly D. Workman, $320,000.

Roebling St., 316-William A. Johnston to Terrence A. Coakley and Joanne E. Nistico, $425,000.

Saddle Ridge Ct. N., 7929-William Martin and Susan Trout Orr to Ronald and Christina Cronogue, $790,000.

Sillamon Rd., 13340-Atlantic Builders to Joel and Malia Llewellyn, $599,181.

Spring Run Rd., 4442-Thomas Michael Crossan and Lisa Mariel Gautier Sanchez to Andrew W. Johnson, $690,000.

Stribling Dr., 4450-David A. and Catherine R. Ashley to Stephen and Erica Clough, $355,000.

Tucan Ct., 7380-Richard Michael and Patricia Rose Stewart to Charles George and Mindi Sue Ramage, $665,000.

Warrenton Chase Dr., 7743-NVR Inc. to Christopher Paul and Jody Coppock, $592,994.

Wide Oak Ct., 806-Ruben A. Amaya Romero and Erika Patricia Stone to Matthew S. Stephens, $250,000.

Winchester St., 140-Jill M. and Craig N. Evans to Sean P. and Sarah M. Breen, $550,000.

BROAD RUN AREA

Hunton Wood Dr., 5787-James D. and Catherine Simmons to Richard Michael and Sallie E. Gomez, $565,000.