ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Balint Park Ct., 25603-Sean B. and Nichole G. Whitfield to Casta Yaquelin and Brian Santiago Lanzas, $615,000.

Blue Star Ct., 40880-K. Hovnanian Homes at Willowsford Grant to Calvin H. Cobb III, $1.61 million.

Cable Mill Terr., 24712-Stone Mill Corner Condominium Development to Rosa Marie and Anthony Leonard Izzo, $385,560.

Clairmont Manor Sq., 25845-Alan and Tara Meyer to Joseph Warner Cartmille Jr., $502,000.

Feldspar Pl., 41889-Ahmad J. and Parveen S. Afshari to Kanwar Ajit Singh and Jasdeep Kaur Bhullar, $764,000.

Helms Terr., 24900-Shabeh H. and Henna Rizvi to Venu Geesala, $448,000.

Kings Canyon Sq., 24687-Dianna Massey to Daniel H. Park, $481,000.

Lenah Woods Pl., 24190-Kenneth M. and Priscilla W. Freeman to Priyanka Pallepati and Saichandan Duggirala, $724,800.

McMonagle Sq., 41741-Jarreau Vieira to Joshua Mark and Scout Shaw Modder, $389,000.

Moreland Mine Terr., 41904-Uday Sandeep Sane and Sushmita Eldandi to Jeremy Lee and Dawn Michelle Krapfl, $490,000.

Owl Creek Dr., 25025-James and Jonnie Elizabeth Erickson to Crista M. Jordan and Terry L. Whitmore, $635,000.

Piebald Sq., 42148-Avinash Maharaj to Payam Fakhri and Soroush Fakhri Yazdi, $307,000.

Red Sunset Pl., 23070-Hovnanian Homes at Willowsford Grant Corp. to Brian and Sunyoung Chang, $1.61 million.

Siltstone Sq., 24701-James K. Phillips to Gulumser M. Mikhaiel, $470,000.

Sweetness Terr., 25357-Glenn Asuncion Peralta to Rabin and Shanti Sunam Das, $380,000.

Water Iris Terr., 42210-Doris Carrillo to Mark A. and Jennifer D. Buscher, $329,900.

Woolly Mammoth Terr., 24661, No. 302-Berteau Joisil to Carol Wilfert Stewart, $343,100.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Bentley Dr., 48-Scott and Jessica Weckstein to Robert Mills IV and Maryna Sizova, $472,500.

Bickel Ct., 28-Shenouda T. Ebrahim to Ashraf A. and Gulruh Sayeed, $320,000.

Blue Heron Terr., 20524-Punam Dutt to Omprakash De, $376,000.

Brookmeade Ct., 18-Margaret Kermon to Amber Callahan, $366,550.

Chelmsford Ct., 252-Steven G. and Jamie D. Morley to Randheer Kumaran Thayambath, $371,000.

Comer Sq., 47580-Virginia Sell Now Corp. to John J. and Nicole L. Fainsan, $435,000.

Cutwater Pl., 20611-Douglas G. and Tamara G. Wahl to John Collins and Stacey Neitzel, $655,000.

Drysdale Terr., 46612, No. 202-Jane W. Miller to Peter Lanfranchi, $225,950.

Eskridge Ct., 20796-Alfred J. and Wendy A. Pacifico to Russell Quincy and Rumiko Yamamoto Douglas, $710,000.

Great Falls Forest Dr., 20860-Rhonda and Hoke S. Reed III to Adrian and Yeorgia V. Ackles, $730,000.

Lindenwood Ct., 3-Kenneth Nelson and Susan Teresa Kinsella to Pedro Miguel Diaz and Samantha Jean Hannah, $460,000.

McFadden Sq., 21222, No. 409-Baris and Jennifer Bilek to Adalberto Peneda Hernandez, $233,000.

Morningside Terr., 20601-Guillermo Figueroa and Silviana Sabina Almeida Castilla to Lahoucine Ouhssayne and Hafida Ait Slimane, $400,000.

Noble Terr., 20816, No. 424-Fredrick Ackbari and Francisca Jimenez Rivera to Laurie and Timothy Snow, $376,000.

Pebblebrook Pl., 46533-Kenneth Paul and Kathleen Ann Gathmann to Jacob C. Gettys and Xinya Guo, $623,000.

Riptide Sq., 20712-John B. Tornillo Jr. to Silvia Taylor, $535,000.

Riverbend Sq., 20419, No. 300-Robert S. Henry to James J. Rizzi and Lisa A. Defelice, $260,980.

Royal Palace Sq., 20751, No. 419-Rebecca C. Rohrback to Peter A. Fitzgerald, $375,000.

Sharpskin Island Sq., 47525-Jacqueline J. Gault to Andrew John and Rebecca Lewis Chaney, $455,000.

Swecker Farm Pl., 20451-Charles and Marcia Ray to Zayed R. Chowdhury and Milycen R. De Leon, $637,500.

Victoria Falls Sq., 47376-Equity Trust Co. to Ajay B. Ghanta and Shawn H. Saeidi, $465,000.

Westwick Ct., 118, No. 3-Kristen Nicole Brown Anderson to Aziza Hesami, $200,000.

Windrift Terr., 47648-Joseph A. and Abbie A. Goodyer to Matthew Gregory and Brittany Leigh Shane, $440,000.

ASHBURN AREA

Adams Mill Pl., 20802-Owen R. and Margaret J. Thomas to Ursula Jutta Emma Alebrand, $515,000.

Appalachian Vista Terr., 44140-Arifa Sultana to Ghulam Fana and Nasreen Payenda, $440,000.

Baltusrol Terr., 43222-Virginia Allison Orr to Joonhee Lee and Yoonju Kim, $517,500.

Baseline Terr., 20409-Nicholas M. and Jennifer A. Martino to James Edward and Christine Cogswell, $457,000.

Belgreen Dr., 43112-Daniel E. and Denise M. Taylor to Daniel A. and Diann Dobas, $735,000.

Blueridge Meadows Dr., 44476-Byron Russell and Joan Adamson Parrish to Bharat and Yognidra Bhargava, $647,000.

Briar Creek Terr., 43401-Joel D. and Victoria L. Albizo to Todd Damon Fisher, $520,000.

Cardiff Ct., 20853-Giselle M. Injoque-Ronceros to Darren Edward and Tatiana Judith Hersh, $655,000.

Chestermill Terr., 43207-David A. Parker to David B. and Tobi Beth Abraham, $395,000.

Codman Dr., 20451-Dennis Michael and Shannon Marie Glennon to Elaine Simone and Jason Flynn, $759,900.

Cornstalk Terr., 20596, No. 301-Asim and Saba Shaikh to Bryce Austin Dunn and Anastasia Marie Osowski, $275,000.

Crew Sq., 20075-Steven R. and Jazmin G. Geloneck to Jeremy Samuel and Mindy Samantha Case, $422,900.

Dryden Ct., 21758-Shazia Rauna Siddiqui Wardlaw to Shazia R. Siddiqui, $272,500.

Falmouth Ct., 44011-Patrick and Nina Cosgriff to Emran Bahrami, $350,000.

Florence Terr., 44053-John Kelly and Kathy Z. Cassidy to Justin and Tarya Zeidman, $455,000.

Hardwood Terr., 20127-Adrian L. and Yeorgia V. Ackles to Mukhtar Ziarmal and Neelab Afghani, $410,500.

Hickory Corner Terr., 43935, No. 105-Raymond L. and Margaret M. Colby to Leanne L. Chen, $305,000.

Huntland Ct., 20958-John M. and Kathryn A. Grace to Athena Farah Stone and Mark Stephen Gomez, $665,000.

Jarvis Sq., 21818-David A. Lynch to Rajesh Kolluri, $361,000.

Kentucky Oaks Ct., 20234-Raeford E. and Deborah P. McKinney to Kelli Stamps, $850,000.

La Belle Pl., 43322-Daniel J. and Maria Virgilio to Imran and Maria Kifayat, $775,000.

Laporte Terr., 21030-Grace S. Bahn to Marcia C. and Antonio Chirico, $467,400.

Locust Dale Terr., 43371, No. 117-TDM3 Corp. to Donna Jean Colaianni, $325,000.

Maltese Falcon Sq., 44506-Allison L. Standish to Igor and Valentina Strakovsky, $440,000.

Milbridge Terr., 20497-Rachel P. and Jeffrey A. Scott to Philip B. Clayman, $592,590.

Mossy Glen Terr., 21092-Quiren and Yuyuan L. Lu to Patrick C. and Tessa M. Berry, $434,900.

Natalie Terr., 44106, No. 302-Jerry G. and Elizabeth G. Fike to Brian Clark Hoffman, $303,000.

Northville Hills Terr., 20022-Donna Jo Medlin to David A. and Deborah E. Ewald, $543,000.

Palmer Classic Pkwy., 19947-Matthew B. and Aigul McClaskey to Joshua L. and Aimee M. Reese, $850,000.

Pomeroy Ct., 20682-Stephen C. and Betsy L. Johnson to Kunal and Heidi E. Kharbanda, $591,000.

Ridgecrest Sq., 19905-Joshua and Lyn Sadtler to Daniel Robert Jordan, $390,000.

Ruffsdale Ct., 20735-Stacey Lowry to Miriam Vincent, $680,000.

Saxony Terr., 44080-William H. and Jan Foulger Tingey to Daniel J. Marlow and Bonnie L. Schmittberger, $537,500.

Sibbald Sq., 20658-Rand A. and Patricia M. Rodriguez to Ryan Patrick and Nicole Suzanne Murphy, $408,000.

Southwind Terr., 20697-Shawn M. Richardson to Amanuel Negussie and Yodit Tewolde, $430,000.

Sunset Maple Dr., 44374-Roberta A. Maynard to Regina Thorne, $505,000.

Tippecanoe Terr., 44103-Tracye Boegner to Jin Song, $420,000.

Valhalla Sq., 20045-Roya Soroush Johnson to Ali Ahmed and Wafa Qadeer Khan, $596,000.

Willowbrook Dr., 21056-Daniel S. and Susan K. Potter to Judith Susan Anderson, $640,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Foggy Bottom Rd., 19871-Norval Peabody and Erin Kokoshkin to Travis Eal Omps and Natalia Czapski, $610,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Arbor Glen Ct., 21486-Ronald Crowell to William and Christine E. Kessler, $637,500.

Babcock Terr., 42569-Evelyn Lee Petry to Michael Frank Pizzuto and Caryn Pinto, $530,000.

Barnstead Dr., 43150-Courtney L. and Tarn W. Jones to John P. Turner and Katherin Liong, $689,900.

Bloomfield Path St., 41624-Matthew C. and Meredith M. Ehn to Adrienne H. and Walter R. Creighton, $915,000.

Burnt Hickory Ct., 21568-Ernst Paul and Barbara Roetert to Craig S. and Rachel J. Topper, $885,000.

Canyon Oak Ct., 23041-Van Metre Homes at Brambleton II Corp. to Lina and Rortanak Pen, $820,000.

Cochrans Lock Dr., 42641-Peter A. and Janet Smith to Sreenivas Prathikantam and Rajini Sarikonda, $800,000.

Courtland Chase Sq., 42939-Eric John and Dina Zusman Santucci to Krishna Teja Sangaraju and Sai Keerti Raj Gurammagari, $630,000.

Epperson Sq., 23543-Michael Fraino and Lauren Soni to Farhad Pouladi Najafabadi and Minoo Zargar, $535,000.

Forest View Ct., 22578-Madhava Varma Penmetsa and Pavani Nadimpalli to Prabhakara Reddy Talla and Anuradha Nandyala, $921,555.

Great Heron Sq., 42481-Risa and Andrew W. Song to Sokunthea Srey and Jean-Marcel Staley, $525,000.

Hawksbury Terr., 21867-Raymond Wen to Ferhat and Elif Fenercioglu, $525,000.

Highgrove Terr., 43228-Luis Mauricio Sifuentes to Amey Mukesh Mehta, $449,500.

Impervious Terr., 42284-Van Metre Homes at Brambleton Town Cente to John and Marci Jewett, $647,490.

Lincoln Woods Ct., 22797-James M. Peters and Mark Fleisher to Sailender and Sujaya Maramreddy, $744,000.

Macdougall Terr., 22134-Christopher P. and Melinda A. Ward to Alfredo Valerioi Dormond and Deyma M. Montero Sanchez, $535,000.

Maison Carree Sq., 22513-Pedro Israel Orta to Richard Mimoun Bensimon, $355,000.

Myan Gold Dr., 42386-Suzanne Craven Karolchyk to John L. and Sharon M. Hayes, $749,900.

Norwalk Sq., 22641-Fairfax Investment to Brian K. Nightingale, $669,995.

Ravenglass Dr., 42690-Patrick H. and Alice G. Buchanan to Sudhakar and Sugunadevi Muthukannan, $783,000.

Riggins Ridge Terr., 42239-Brian R. and Elizabeth Pacifico Kuleski to Bradley and Corina Baldwin, $594,900.

Shooting Star Pl., 22963-Miller and Smith at West Park Corp. to You Sif Mubarak Elmahdl and Elhatoon Osama Ibrahim Abass, $703,570.

Southdown Manor Terr., 23271, No. 109-Board of Supervisors of Loudoun County to Evguenia Charit, $108,817.

Sullivans Cove Sq., 22951-Legacy Park Associates II Corp. to Angelia L. Ingram and Mark A. Kuser, $619,900.

Tattinger Terr., 43774-Rebecca Lake Pool and Rodrigo G. Pool Arce to Paiboon and Thanitha Mekavibul, $418,000.

Trellis Sq., 42377-James A. Flanders to Laura Ann Oliver, $551,961.

Verde Gate Terr., 22706-Gloria Celeste Henriquez to Natarajan Subbiah and Amita Sudhakar, $379,500.

Water Run Ct., 22083-Erin Koborg to Geron Jerome Christian and Alexis Danielle Condry, $830,000.

White Yarrow Ct., 41621-Thomas J. Dillickrath and Tracy Jill Krulik to Peter J. and Kathy S. Canonico, $937,000.

DULLES AREA

Adelphi Terr., 22922-Udaya V. and Prema Udaya Poojary to David Chan Ly and Jessie De Jesus Nunez, $409,900.

Blackthorn Sq., 23124-Arpan L. Smart and Mona N. Sharma to Miguel A. Acevedo II, $360,000.

Fontwell Sq., 23076-Earl Clark and Joann Pisani Hoovler to Heejin Choi, $353,750.

Grand Central Sq., 45586-Tiziano and Olivia K. Devescovi to Muhammad Nameed Tahir and Muhammad Faheem, $395,000.

Indian Summer Terr., 21720-Brice C. Landry and Anne M. Barnes to Shan Dean Hickey, $406,000.

Laurel Thicket Terr., 24477-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Sarah Yeonsoon-Park Koh, $399,990.

Paddington Station Terr., 45729-Robert J. and Megan T. Sellers to Amandeep Sandhu and Muneet Kaur, $405,000.

Regents Park Cir., 21809-Faran A. and Eqan A. Butt to Ngoc-Han T. Nguyen, $612,500.

Winding Branch Terr., 45784-Dina and Tyler Grillo to Kasie Lynn, $355,000.

HAMILTON AREA

Charles Town Pike., 39285-Lawrence J. Fitzgerald to Eric and Emily Ludwig, $655,000.

Rambling Farm Dr., 38766-Roger and Tracy Armstrong to Jeffrey Carmine Scalzo, $795,000.

Westham Estates Ct., 17339-Westham Property Corp. to Michelle Leigh and Keith Alan Deverin, $749,900.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barksdale Dr. NE, 1246-Edward Douglas and Catherine Fay McIntosh to Elizabeth Hess, $580,000.

Birch St. NE, 203-Dale A. and Victoria L. Cassedy to Herydan M. Maza and Ana Isabel Reyes Hernandez, $419,500.

Buccaneer Terr., 18302-Roberta C. Gervais to Jerry Brett and Mary Jane Scarborough, $670,000.

Calphams Mill Ct., 43488-Anthony R. Rizzo III to Theodore and Amy Thomas, $1.1 million.

Chaucer Pl. NE, 310-Catherine Marie Whitham to Justin D. and Valerie B. Orr, $541,000.

Cypress Point Terr., 18226-Scott J. Barry to Brian G. and Shannon K. Murphy, $585,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 320-Alice F. Shaw to Joseph A. and Patricia A. McAlarnen, $225,000.

Eagle Point Sq., 18373-Duwayne and Cecille Jones to Richard D. and Deborah A. Lepman, $780,000.

Fairway Oaks Sq., 18388-Thomas C. and Joan M. Lewis to Andrew F. and Julia Krepinevich, $1.22 million.

Golden Larch Terr. NE, 259-Ivan Dario Torres to Venkatesan Ramasamy Badhan and Lavanya Timma, $397,500.

Harlow Sq., 19284-Xiaorong Dong to Roy E. Monfort, $372,000.

Howitzer Terr. NE, 620-Michael A. Horbatak and Rachel Merkle to Grant J. Deker and Nicole M. Farnan, $475,000.

James Monroe Hwy., 13762-Dalbir Singh and Sue H. Bedi to Allison Walton, $690,000.

Lake Ridge Pl., 43078-Jennifer Elizabeth and Ryan James Mink to Michael and Kathryn Hoke, $629,000.

Linfield Terr. NE, 806-Everett H. and Patricia A. Curtis to Zohreh Shahrivar Tehrani and Mohammed Hadi Sahraian Jahromi, $399,000.

Magnolia Grove Sq., 19360, No. 101-Arnold M. and Diana L. Kernus to George W. and Duane O. Moore, $285,000.

Meadows Lane NE, 163-Benjamin W. and April Grant to Rostam Zohrabi, $310,000.

Merchant Mill Terr., 43570-Jaxon A. and Pamela R. White to Jill Irene Jones, $659,000.

Morven Park Ct. NW, 313-Annika Paukner and Richard H. Remedios to Max Hammes, $456,000.

Northlake Blvd., 43087-Gil I. Klinger and Susannah O’Donnell to James A. Greenhaw and Giang Huong Pham, $790,000.

Pileated Terr., 19082-Amanda L. Flanigan to William A. and Merrie A. Barlett, $525,000.

Purple Aster Terr., 43577-Jehad D. and Andrea D. Shamwell to Yograj Taneja and Julia B. Paniagua, $600,000.

Riverpoint Dr., 43937-William A. and Cindy L. Sikora to Richard and Debbie McMunn, $825,000.

Shadow Terr., 43138-Paul J. and Michelle R. Baumgartner to Christian and Victoria Barmoy, $450,000.

Southview Pl. NE, 710-Robert J. and Hannah R. Blurton to Ray P. and Myrna Wood, $510,000.

Tonquin Pl. NE, 711-Victor J. and Tina M. Cunicelli to Mychi T. Pham and Jimmy Nguyen, $655,000.

Vestals Pl., 43336-Ronald B. and Linda M. Carter to Adam Sayre Brunson, $875,000.

Wild Ginger Terr., 43569-Quintus and Paula Williams to Donald Carpenter and Kelly R.M. Carpenter, $699,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Breckinridge Sq. SE, 544-James J. Cooper to Benjamin K. and Abigail T. Reade, $390,000.

Connery Terr. SW, 208-Heidi Moats Kemner to Lauren M. and Samuel O. Isler, $375,000.

Davis Ave. SW, 109A-Catherine B. Stowers to Faisal El Awamleh, $230,000.

Deerpath Ave. SW, 412-Joseph Drew Navarrete and Lenore Ann Ross to Christina Anna Little, $450,000.

Fort Evans Rd. SE, 122, No. C-Chau Thi King to Jennifer L. and Michael R. Miller, $197,000.

Gateway Dr. SE, 664, No. 310-Gretchen Morris to Sabrina Sanner, $187,500.

Haupt Sq. SE, 406-Ty Trent to Ana M. Vegega, $539,000.

Highland Creek Dr., 20994-Barbara E. Farmer to Jeffrey W. and Cheryl L. Nehring, $790,000.

Jennings Ct. SE, 204-Justin W. and Hannah B. Williams to Samuel G. and Anna N. Naniot, $535,000.

Loudoun St. SW, 243, No. H-Matthew P. Kilroe to Patrick F. Dorrian, $195,000.

McIntosh Pl., 20890-Matthew K. and Bonnie J. Zirpoli to William D. and Susan A. Shaw, $910,000.

Nottoway St. SE, 213-Angela L. Shrewsberry to Dagim A. Tessema, $300,000.

Primrose Ct. SW, 205-Robert C. and Tansy P. Lovell to Kristen and Joshua D. Carter, $575,000.

Red Hill Rd., 40818-Kevin D. Smith to Nancy Linnea and Michael Edward Schuster, $540,000.

Rosemeade Pl. SW, 223-Joyce E. Anderson to Elliott A. Salser, $675,000.

Star Violet Terr., 235-Harold J. Boland to Stephen G. and Lisa Holdorf, $455,000.

Surreyfield Way, 39666-Stephen H. and Anne R. Schultz to Mohammad and Monica Sadeghi, $600,000.

Virginia Wildflower Terr. SE, 419-Marianito R. and Joyce M. Pasaylo to Melissa E. De Haven and Bradley Todd Brown, $428,000.

Wood Trestle Terr. SE, 298-Joshua Price and Kelly Valoris to Michael William and Cassandra Arimenta Brown, $535,000.

LOVETTSVILLE AREA

Eisentown Dr., 93-Mary E. Hammer-Hordge to Michael Howard Adkinson III and Hailey Pritchard, $390,000.

Light St. S., 2-Patrick B. and Laura C. Mathews to Wesley William Parmeter, $345,000.

Yakey Lane, 41280-Jeffrey P. and Rachel E. Thompson to Dean and Kathleen Torrenga, $510,000.

MIDDLEBURG AREA

St Louis Rd., 22309-Lori M. Connelly-Defranco to Molly Jean Carter, $373,000.

PURCELLVILLE AREA

Addivon Terr., 306-Thomas P. Caldwell to David William Dingman and Cheryl Mullinix Cormicle, $425,000.

Charles Town Pike., 34963-Kim M. Little to Christopher and Marilyn White, $675,000.

Falls Chapel Ct., 413-Steven M. and Donna Spear to Jesse Garrett and Kelly Renee McQueen, $585,000.

Innisbrook Cir., 36624-Max J. and Melinda A. Caldas to Dwayne M. and Laura L. Gulsby, $799,000.

Maple Ave. S., 641-Remon Eshak to Jason E. Sanders, $548,000.

Montague Pl., 18607-Cinira A. Baldi to Joseph M. and Hilary S. Joergensen, $1.02 million.

Paris Breeze Pl., 14233-Christopher John and Kimberly Dawn McCartney to Kyle Thomas and Ashley Deann Sandberg, $650,000.

Sagle Rd., 13158-Marc H. Boulware to Stephen Gaugler, $550,000.

Skyline Dr. E., 208-Jay Thomas and Tiana Marie Viglione to Juan Jose Castro Rivera and Ruedeeporn Pattawee, $500,000.

Spring Zephyr Ct., 13956-Gary William and Laura Hall to Elizabeth Dougherty, $594,990.

ROUND HILL AREA

Bentridge Ct., 35862-George B. and Tracy M. Woods to Alyssa V. and Robert A. Casanova, $449,000.

Greenleaf Pl., 17615-Darren L. Leigh and Amy L. Goodyear to Herbert A. and Sharon S. Fisher, $690,840.

Lethridge Cir., 17474-Laura D. Burgan and Peter J. Roskopf to Preeti Panchang, $530,000.

Saint James Dr., 35531-Christopher and Hayley Malvagna to Ashton Michael and Lindsay Megan Osterberg, $547,000.

SOUTH RIDING AREA

Alumni Terr., 42870-Arthur D. and Sarah Arrington to Usha Gayatri Chalkpally and Uday Auchuri, $375,000.

Bridle Pl., 27370-Phillip W. and Nancy L. Bower to Jeremy and Ashley Flick, $1.05 million.

Center St., 43171-Thuylo to Bal Krishna and Anjalee Maharjan Prajapati, $406,000.

Creek Run Terr., 25618-Jeffrey T. Boyd and estate of Barbara E. Boyd Trust to Jeffrey A. and Nancy B. Rush, $250,000.

Edgartown St., 43212-Sylvester and Ashley Wesmiller Flick to Jeffrey Wayne Koka, $675,000.

Feltre Terr., 25509-Melvin and Amelia H. Jackson to Alecia N. Minnick, $410,000.

Fortitude Terr., 25132-Jeffrey H. and Deborah H. Danforth to Rasheed and Karen Farrah, $550,000.

Glasgow Dr., 26158-Brian P. and Carla J. Ullrich to Valerie T. and Daniel Edwin Lewis, $765,000.

Hopefield Pl., 25705-James D. Hickenbotham and Maria M. Cabrera to Neon T. and Tracy Thu Tran Ngo, $810,000.

Justice Dr., 25323-Jae and Leah Jungmin Kwon to Sunny Mehta, $695,000.

Lands End Dr., 26112-Jonathan R. and Elizabeth M. Bement to Donald and Kathleen Lueders, $436,347.

Longleaf St., 43327-Kristin Cavaney to Andrew S. and Mary Caroline Keener, $660,000.

Middlecoff Lane, 43324-Thomas and Bridgitt Morley to Johnathan R. and Elizabeth M. Bement, $640,000.

Norrington Sq., 25828-Jorge and Cheryl D. Perez to Bandhu and Sujata B. Karki, $489,500.

Pamplin Terr., 42901-Sweet Investment Corp. to Amy R. Mackie, $362,500.

Pleasant Valley Rd., 25678-Abdullah Aloraini to Tyler and Sarah Gibson, $507,500.

Riding Center Dr., 24999-Youssef G. and Andrew Y. Zaki Soliman to Mohammed Ali and Maisoon M. El-Khuja, $385,000.

Shaler St., 42819-Mal Soon Kim to Ashish Goel and Deepika Sangal, $431,000.

St Andrews St., 43348-Howard and Marilyn J. Glancy to Nils Patrick Dailey, $700,000.

Voormeade Terr., 42585-Michaell Perl and James Edward Stanko to Joseph Sandhyapogu Thomas, $640,000.

STERLING AREA

Almey Ct., 115-Stanley E. and Denise K. Ellison to Timothy Lynn Davisson, $491,500.

Auburn Dr. N., 216-Vithaya Michael Temsupasiri to Matt Hernandez, $247,000.

Beech Rd. E., 1001-Anan Chen to Adalberto Cardoza Villanueva and Julio R. Cardoza Torres, $402,900.

Brixton Ct., 1026B-Francisco Menendez Lopez to Shamimara Haque Siddiquee and Muhammad Ameer Bhatti, $220,000.

Cardinal Glen Cir., 216-J. Trinidad Alcantara Reyes to Gary and Linda Speake Gagnon, $585,000.

Coventry Sq., 246-Leonel Echeverria to Ysabel Consuelo Reyes, $244,900.

Edinburgh Sq., 168-Risha Michelle and Dayne Ferdinand Headley to Alison J. Schaller, $263,000.

Fox Rd. S., 151-Joshua D. Ford and Rachel V. Boyle to David M. Hudson, $450,000.

Great Trail Terr., 22211-Michelle L. Watson to Daniel Paris, $415,250.

Holborn Ct., 969-Carl Stanford and Yaneth E. Velasquez to Chiketta Wilson, $315,000.

Kale Ct., 100-Donald W. and Ellen Slaughter to Umesh G. Kilnagar, $442,000.

Margate Ct., 1046C-Yumiao Lin to Victor Hugo Amaya Quintanilla, $255,000.

Newport Ct., 77-Konstantin and Edit Olah to Jared B. Campbell and Alejandro N. Marrero, $524,990.

Poplar Rd. E., 604-Eleanore Jeanette Tutwiler to Francisco A. Menendez Lopez and Roxana M. Guerra Rivas, $375,000.

Roanoke Rd. E., 906-Margie Ann Cooper to Sangkhom Ken Chanthavisouk, $445,000.

Silver Ridge Dr., 306-Michael L. and Ashley D. Rossbach to Ruth A. and Daniel S. Parrott, $495,000.

Sugarland Run Dr., 506-Roman and Cynthia J. Shantz to Kelsea Marie and Bradley Williams, $445,000.

Trumpet Cir., 46926-Andrew L. Willins to Jose T. and Magdalena Vallejos, $373,000.

Whistle Stop Sq., 45460-Austin Sungyong Lee and Kyu H. Kim to Rosie R.D. Costa, $431,500.

WATERFORD AREA

Bankfield Dr., 14786-Bruce L. and Sandra E. Robertson to Craig Hunter and Heather D. Heartwell, $915,000.

Clarkes Gap Rd., 16164-Robert W. Chamberlin to Stacey L. Gerard and Marlin L. Miller, $415,000.

Albemarle St., 6430-Ralph Jay and Christine Breau Storey to Allen Michael Stevenson, $385,000.

Belvoir Rd., 4199-Jacob S. and Rebekah K. Kushner to Kenneth W. Angerman, $289,000.

Blackwells Mill Rd., 13288-David M. and Kelly S. Yorck to Bobby Joe Dotson, $400,000.

Brenda Ct., 122-Adam Alexander and Nicole Lynn Mancini to Steve A. and Paula Wood, $425,000.

Cannon Way, 260-Steven and Victoria Sands to Christopher P. and Lisa K. Field, $479,900.

Carters Run Rd., 6660-Daniel Olson to Dorothy Ann and Roger Payne Anderson, $310,000.

Charleston Way, 4277-Hye Suk M. Stiles to Joung Hea Her, $530,000.

Cooks Ct., 7920-Eric Vincent Brodeur and Sharon L. Canterbury to Viana Cabral Greene, $430,000.

Coventry Rd., 4349-Scott E. and Angela R. Kestner to James Coley and Wanda Michelle Dean, $525,000.

Crest Hill Rd., 9727-Sean M. Fitzmaurice to Dillon and Elizabeth Gruber, $309,000.

Devon Dr., 478-Daniel and Janell J. Maszatics to Joshua M. and Janelle A. Mihoc, $410,000.

Dumfries Rd., 4674-B. and R. Homes Corp. to Jonathan E. and Allison Geary, $445,000.

Falling Creek Dr., 11381-Steve G. Horvath Jr. to Jason M. Pabon Tancara, $405,000.

Foxcroft Rd., 633-Christopher H. and Heather Anne Ball to Curtis Scott and Melanie Marie Persinger, $350,000.

Freemont Hill Ct., 7251-Matthew Alex Lee to Juleen Dominic and Carla Christina Parker, $575,000.

Gay Rd., 285-Brian C. and Trenna Larson to William O. Hayes III and Jessica L. Merrill, $395,000.

Goulding Ct., 6267-Patricia Kellie and Judy Moran to Oreste Arcenio Gutierrez Torres, $280,000.

Grimbert Ct., 10815-Justin Ulrich and Heather Nicole Macquarrie to Michele A. Sullivan, $410,000.

Harrison Ct., 8601-Kimberly Prince to Christine Vallejo, $195,000.

Institute Lane, 75-Wendy R. Bennett to Steven Michael Weibel, $250,000.

Kingsbridge Ct., 9-Cynthia Still to Michael E. and Jeovana G. Bowman, $214,000.

Lake Ashby Ct., 4019-NVR Inc. to Justin Michael and Amy Litchfield Brown, $564,860.

Lees Mill Rd., 10359-Darrin John Davis to Colin David and Katie Jeanette Breme, $860,000.

Lucy Ave., 8281-Randi N. and Natasha A. Eitzman to George and Sharon Boyd, $597,000.

Melody Lane, 4147-Justin David Cornwell and Breann Jean Mumaw to John O. Dallow, $320,000.

Old Forest Lane, 5736-Christa A. Moyle to Nicole G. and Sean B. Whitfield, $625,000.

Pellam Ct., 8568-Mark D. and Stacey L. Phillips to Maria E. Arellano Alvarez and Agustin Arellano Arellano, $185,000.

Preston Dr., 156-Brett A. and Michelle M. Nungesser to Duncan Van Buskirk, $450,000.

Redemption Way, 9352-House Buyers of America Inc. to David Andrew and Hayleigh Royston Lee, $429,900.

Rogues Rd., 8995-Mary Lou M. and Lurty C. Houff Jr. to Raymond and Samantha Alice Smith, $470,000.

Salisbury Lane, 11051-Frank C. Poland to Luther and Connie L. Samuel, $365,900.

Silver Hill Rd., 13264-Gerald M. and Mildred L. Hively to Krista Lee and Christopher Brian Bouie, $220,000.

Spring Run Rd., 4537-James C. and Havley S. Dunstan to Robert O. and Nancy L. Martin, $626,000.

Stuart Cir., 7276-Linda A. Stern to Daniel L. and Katie E. Bisutti, $385,000.

Tiffany Dr., 6570-Mark Richard and Denise Kay Spalding to Paul A. and Tamela D. Leeper, $395,000.

View Cir. N., 122-Joe B. and Leslie P. Godfrey to Joan V. Farragher, $485,000.

Waterloo Rd., 631, No. 124-Paper Street Soap Co. Corp. to Khanh Do, $119,500.

Windsor Ct. N., 11100-Dwaine A. and Deborah A. Grimes to Travis W. and Megan R. Stocker, $366,000.