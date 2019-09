Braided Mane Terr., 25997-Robert and Minnie Ivery to Mohamed Farouk Osman Mohamed and Rudaina Wagiealla, $400,000.

Canary Grass Sq., 42217-David J. and Lisa R. Rabitor to Cynthia Cunningham, $386,000.

Cordgrass Cir., 41816-Paramount Investments Corp. to Sadiq M. and Rohgul Khaliqi, $695,000.

Double Bridle Terr., 25798-Daniel J. and Nathalie M. Winters to Nancy S. Kidwell, $511,000.

Geyser Peaks Sq., 24704-Sean and Danielle Preston to Sumit and Tejalben Mehta, $460,000.

Himalayas Terr., 25173-Brandon Mark and Emily Kate Wagner to Andretta Lynne Towner and Jason Keith Provost, $455,000.

Kudu Ct., 41995-Estelita F. Ignacio to Matias Ezequiel and Mabel G. Siri, $779,900.

Mastery Pl., 25222-Christopher J. and Caroline H. Taff to Zum D. Tran, $575,000.

Mineral Springs Cir., 25014-Kelly and Angelo Alejandro Diaz to Kulsoom W. Syed, $595,000.

Nicholson Meadows Pl., 41462-K. Hovnanian at Nicholson Corp. to Ikwak Singh and Shradha Surana Hundal, $872,500.

Pennywort Terr., 25140-GR4 Corp. to Matthew Manohar Daniel and Kelly Michelle Smith, $505,000.

Prairie Fire Sq., 25126-Daniel C. and Amanda M. Smith to Edward T. and Huiching Chang, $439,990.

San Juan Terr., 42267-Jeffrey George and Suzanne Marie Messinger to John Lee and Elizabeth Wha Kim, $368,000.

Stags Leap Dr., 41248-Toll VI Partnership to Faisal Ahmad and Ashti Khair, $686,870.

Sycamore Grove Pl., 25875-Jeffrey and Regina Pfeiffenberger to Vijender R. Adelli and Deeparani Mekala, $676,000.

Winning Glory Dr., 42108-Samira Shenasi to Constantin Tirnoveanu and Zulma C. Angeles Soiorzano, $340,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashcroft Terr., 20350-Ricardo and Mara Lucia Santos Trein to Jabeur Kiker and Fatima Zahra Issaoui, $500,000.

Bickel Ct., 67-Belky Reinhardt and Rosibel Perdomo to Gabriel Rodriguez, $305,000.

Brinks Ct., 6-Dave and Rina Blair to Jasmine and Justin E. Riley, $439,000.

Cliftons Point St., 20350-Kelly Compton Grems and estate of Ruth A. Compton to Tibor Purger and Emese Purger Kedmen, $780,000.

Cosworth Terr., 20908-Brian C. and Stacy Hamilton Tatum to Danilo Pascual Arellano, $451,000.

Domain Terr., 21194-Lenny Guzman to Isabel Hidalgo, $315,000.

Dudley Ct., 21-Jon Paul Blankenship and Christina Coleman Searle to Eduardo L. and Ena R. Tuazon, $435,000.

Finchingfield Ct., 234-P2 Partners Corp. to Jorge F. and Millie Camacho, $415,000.

Jefferson Dr., 17-Donald W. and Jaberta L. Croson to Faisal Habib, $575,000.

Lynnhaven Sq., 46525-Keith A. Whitener to Noel Austin Tuggle and Ashley Danielle Clark, $445,000.

Middle Bluff Pl., 47204-David H. and Denise J. Vanburen to Joshua Aaron and Julie Moses, $720,900.

Mosbey Ct., 14-Pamela S. Wilson to Daniel Leslie and Sheila Marie Widerski, $340,000.

Palmer Ct., 25-Thomas Wilson Jr. to Patricia S. Grigsby, $280,000.

Piney Branch Way, 20631-Shaoyen and Jinhwa Jeng to Brendan Patrick and Danielle Nicole Loughlin, $655,000.

River Meadows Terr., 46519-Joan L. Heath to Haytham Mowafaq Alkassar and Nihal Alsaadi, $440,000.

Rock Falls Terr., 47327-Salvador M. Yanga to Gregory Joseph and Deanna Panetta Hartman, $543,000.

Sandian Terr., 20930-Mei He to Miguel A. Guido II, $484,100.

Sound Terr., 20655-Jesse A. and Kristina L. Cushman to Dimitrios Galanis, $505,000.

Terrie Dr., 277-Darrell W. and Renee Ann Weikle to Andrew Scott and Rebecca Anne Ford, $534,900.

Vinson Ct., 3-Terrence and Tamara Koerner to David W. Gamble and Alexandra S. Aitken, $643,000.

Whitechapel Way, 46569-Pedro Daniel N. and Ana Cristina N. Rodrigues to Richard P. Nguyen, $640,000.

Worthington Ct., 13-Laura Renz Ray to Sam Jae Kim, $445,000.

ASHBURN AREA

Aspendale Sq., 19587-Tausif Khiani and Nefertiti McNeill to Lauren Taylor and Paul Anderson Morrison, $530,000.

Baltusrol Terr., 43268-Joe C. and Susan L. Drumheller to Cosina Rochelle Eskridge and Arthur Benjamin Edmonson II, $511,000.

Beechwood Terr., 20273, No. 303-Victoria C. Mascaro to Elizabeth Ophelia Louise Thompson, $240,000.

Belmont Park Terr., 20385, No. 115-Taniesha Sims to Elizabeth A. Lawler, $335,000.

Brae Terr., 45050, No. 103-Dorothea M. Gallagher to Amy L. Angelovic, $263,500.

Brookton Way, 42940-Daniel M. and Lauren B. Jebsen to Keith J. and Prattana T. Costa, $570,000.

Chamberlain Terr., 44465, No. 303-Linda A. Money to Joseph L. and Martha Duarte, $310,000.

Choptank Terr., 43979-Paul Stephen Fitzgerald to Jamie and Melissa Bangle, $385,000.

Comus Ct., 21324-Peter Harris Holmes to David Ryan and Cathleen Joyce Carr, $700,000.

Crescent Pointe Pl., 20422-Peter R. and Donna L. Haralampus to Patricia L. Hogeboom, $585,000.

Cross Timber Dr., 20772-Saraswathi Emani and Raghavendra Kote to Norena V. Lord, $565,000.

Duxbury Terr., 20637-David M. Helbock Jr. to Jeffrey Andre Marquez, $674,989.

Findon Ct., 21802-Harpreet Singh and Prabhjyot Kaur Virdi to Robert R. and Andrea L. Desilva, $365,000.

Gatwick Sq., 43131-Nabilur Rahman and Maheen Perwez to Jayakumar Govindasamy and Pradeepa Jayakumar, $420,000.

Hay Rd., 43355-David A. and Deborah E. Ewald to Nikolay Irinchev and Andrea Garcia, $740,000.

Homeland Terr., 20436-Donald Michael to Dinora Savova, $373,000.

Hyde Park Dr., 21859-Christopher E. and Christina L. Mack to Scott E. and Alexis L. Duffin, $880,000.

Keiller Terr., 42716-Jonathan M. and Carrie E. Dager to Michael Ihde and Matthew Astley, $525,000.

Killawog Terr., 20957-James L. Elcesser to Meghan and Patrick Macarevey, $360,000.

Laburnum Sq., 43874-Ranbir K. Virk to Ry Snguon and Davy Hul, $385,000.

Livonia Terr., 44407-Mary Ellen and John Edward Pozniak to Andrew P. and Nancy M. Evanko, $490,000.

Maltese Falcon Sq., 44362-Darlene K. Leak to Dainty and Phoebe Marandure, $510,000.

Mare Terr., 20156-Delorise Vick to Jonathan Pierce Bilyeu and Sonja Pearl Anning, $475,000.

Mizner Terr., 19926-Margaret N. Sharaf to Patrice Rainier, $618,000.

Old Gallivan Terr., 43072-Christine Alexander to Elma Gill, $315,000.

Pattyjean Terr., 21702-Kelly Jean McNeil to Lawrence Lun, $380,000.

Presidents Cup Terr., 19994-Robert and Carol Corine Carrion to Mauricio and Marianne Fernandez, $490,000.

Rising Sun Terr., 44065-William D. Smallwood III to Stephanie and Nicholas Anderson, $487,500.

Ryder Mills Ct., 20649-Robert F. Clairmont Jr. to Mauricio Varela Huerta and Olivia Y. Sierra Villalvazo, $680,000.

Seneca Sq., 20247-Adam S. and Lily H. Walters to Sangeeta Shukla, $465,000.

Snowshoe Sq., 20583, No. 302-Michele K. Havener to Christian N. Lastova, $279,999.

Stanford Hall Pl., 19676-Robert L. and Michele W. Greene to Emily Buffie and Joseph Marentette, $797,900.

Swampfox Ct., 43294-Mark A. and Patricia A. Theisen to Steven T. and Katherine M. Kihl, $550,000.

Tunstall Terr., 42744-Girija and Rinamani Sahoo to Abdul Jaleel and Jamila Ahmed Marga, $450,000.

Watershed Ct., 43267-Frank T. and Robin L. Sossi to John Marquardt and Julie Will, $670,000.

Wintergrove Dr., 43137-Barry R. and Maryellen V. Pearson to Timothy and Nicole M. Connelly, $720,500.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Amber Grove Terr., 42210-Mohamed N. Horani to Prasad and Cayce Jayaraman, $520,000.

Ashburn Heights Dr., 20940-Donald Gene Magnuson to Swarup S. Hosakere, $629,900.

Bankbarn Terr., 21581-John H. and Lindsay M. Rogers to Michael Charles and Cheyenne Gae Anderson, $427,500.

Beacon Crest Terr., 22661-Nikki Leigh and Jeffrey Keith Appelt to Devon Charles Regan Thomas, $325,000.

Benfold Sq., 42453-Jaime and Anne Antezana to Seyram Hiamabey, $547,500.

Blue Elder Terr., 22655, No. 303-Elaine R. and Jason A. Stripling to Yussif and Hawa Alhassan, $290,000.

Cameron Parish Dr., 42167-Todd W. and Katie Elizabeth Coleman to Ravikanth Vedam and Rekha Annambhotla, $835,000.

Chambourcin Pl., 23056-Patrick Thomas Beggs and Emily Catherine Belcher to Melissa M. Condro, $1.19 million.

Connie Marie Terr., 23306-John Morales and Melissa Claudio to John W. and Catherine J. Koop, $530,000.

Deveron Sq., 43179-Hilari G. Cassella to Debasish and Veena Humad Chowdhuri, $590,000.

Evening Primrose Sq., 23356-Rod B. and Eva Lyn Young to Mandi Xing, $581,000.

Glass Lane, 42562-Yu Jing Lai and Hua Hua Shao to Leo M. and Kelly E. Nguyen, $693,000.

Harper Manor Ct., 43257-Margaret A. Bishop to Abdul H. and Nilab Amin, $885,000.

Higbee Lane, 23346-Michelle Libbey and James E. Manker Jr. to Michael J. and Adriana M. Bloch, $685,000.

Hollyhock Terr., 42582-Sam and Rachel Lucania to Lynnette De Leon Gonzalez, $380,000.

Inglewood Ct., 21846-Sujata K. and Raj K. Sundaram to Hyejin Jung and Daniel Patrick Kenny, $704,000.

Lefevre Inn Dr., 21584-Jeremiah W. and Kim M. Dutcher to Shalu Mathew and Shefy Alexander Simon, $725,000.

Longollen Woods Terr., 23452-Hrishikesh Maha to David P. and Monica Chapman, $626,000.

Magellan Sq., 42525-Tiffany Min to Khatool Petras, $441,000.

Mantua Sq., 42568-Laura and Wayne Thayer to Rajani Gorantla and Ramakrishna Yadlapalli, $555,000.

New Dawn Terr., 42639-Ashton Gideon Lee to Savitha Iyer, $440,000.

Paradise Spring Ct., 42660-Eyad Alaeddin to Shyam Surianarayanan and Nithya Soundararajan, $835,000.

Reservoir Ridge Pl., 42431-Daniel M. and Laura Bennett to Ashwin B. Pushpanayagam and Sripriya C. Swaminathan, $1.06 million.

Rockrose Sq., 42509-Elizabeth A. Hester to James Paul Gilroy and Amanda Anne Black, $288,375.

Simonet Blanc Terr., 22695-Twinkle Maan Bhutani to Justin H. Kelly, $365,000.

Statesboro Pl., 24109-Christina M. Crockett to Rajitha Lanka and Anuradha Kodavati, $673,500.

Sunbury St., 23098-Joseph M. and Marion E. Hay to Sardar Sajjad Hussain Bhullar and Warda Mehak, $465,000.

Thoroughfare Gap Terr., 43090-Anna Wolska-Lee to Garima Sharma, $405,000.

Verde Gate Terr., 22405-Daniel J. Haas to Brice N. and Katherine C. Montaner, $530,000.

Vestals Gap Dr., 42888-Martin W. and Sonia A. Mulholland to Jonathon and Constance Burstein, $655,000.

Welby Terr., 21577-Patricia Carpenter Haman to Ian Alexander Bartlett, $424,900.

Wildly Terr., 42546-Kim Stewart Goos to Juan David Cordero and Tannea Torres, $415,000.

DULLES AREA

Arcola Blvd., 42842-Summit at Birchwood Condominium to Camilla McGhee, $504,990.

Chinkapin Oak Terr., 22923-Kelly Nakazawa and Reece J. Blayney to Rinsing T. Tuladhar, $487,000.

Golden Spike Terr., 21901-Kenneth F. and Dora E. Brooks to Lilia Crismaru, $410,000.

Hutchinson Farm Dr., 24656-Christopher Scott Taylor to William Walter Frasca, $305,000.

Juniper Wood Terr., 24464-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Richard Hang, $395,790.

Malibu Terr., 24602-Timothy W. Cupp and Scott E. Speicher to Rakesh Boinapally and Sandeepthi Arrabelli, $550,000.

Railway Terr., 21875, No. 201-Deborah Harris to Matthew David Morrison Sr., $254,000.

Waterloo Station Sq., 45672-Dana Winterberg to Djenebou Keita, $416,000.

HAMILTON AREA

Kerr St. S., 41-Beachmark Construction Inc. to Lorraine R. Lloyd, $485,000.

Saint Paul St. S., 283-MBB Real Estate Investments Corp. and North Star Properties Corp. to Ryan and Meghan Sheehan, $670,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 413-Gurmit and Kulvinder Singh to Jeffrey P. and Veronica N. Beron, $360,000.

Barnwick Ct. NE, 1210-Cynthia T. Zook to Elmahdy Elshaer and Susana Macias, $900,000.

Bluff Ct. NE, 604-William D. and Susan Shaw to John M. and Andrea Margaret Quinn, $599,990.

Burstall Ct., 43203-Robin John and Bernadette Ann Davis to Megan and John Donald Boesch, $635,000.

Castle Harbour Terr., 43468-Garrett E. and Susan J. Pierce to Peter P. and Elizabeth J. Kozel, $920,000.

Coltsridge Terr. NE, 325-Generoso and Gloria S. Calonge to Jona and Eufracio Gutierrez, $277,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 411-W. Franklin Pugh to Cherry D. Reynolds, $385,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 915-Bruce K. Bracebridge to Thomas W. and Margaret M. Eales, $355,000.

Edwards Ferry Rd. NE, 318-Sylvia R. O’Connell to Benjamin J. Gallas and Katherine Coig, $525,000.

Forbes Ct. NE, 1016-Monika and Attila Buri to Nicholas Robert Roadman and Julia D. Sorto-Chicas, $348,000.

Grafton Way NE, 212-Connie Marie Hayes to Corine Lee Akers, $480,000.

Hasbrouck Lane, 43168-Darrell H. and Catheleen R. Jordan to William P. and Doris E. Truitt, $775,000.

Icehouse Terr., 19101-Kelly Owen and Michelle Marie Flodstrom to Glenda Lee Alberstadt and Eugene C. Miller, $600,000.

Kinnaird Terr. NE, 1559-Marc W. and Jessica M. Ramsey to Nicholas and Erin Owen, $550,000.

Lanier Island Sq., 18420-Douglas B. and Christine V. Murphy to Joseph E. and Frances R. Smith, $550,000.

Leisure World Blvd., 19400, No. 108-Carrie L. Jenkins to Sherry Kay Hansen, $228,500.

Lucketts Rd., 42780-Ryan A. and Christine M. Petchenick to Cameron Z. and Kathleen Gregory, $436,000.

Marshall Dr. NE, 502-Lee A. Quinn to Iryna Shvedova and William F. Moffett, $500,000.

Meadows Lane NE, 214-Padilla Mejia to Anibal D. Guillen and Sebastian Miguel Gomez, $315,000.

Mill Dam Pl., 19452-Douglas S. McKenzie and Leah Nathan to Sohaila Hamidi, $790,000.

Moultrie Terr. NE, 1791-Scott M. and Lisa M. Nelson to Richard Patrick and Natalie Elaine Carroll, $560,000.

Parkers Ridge Dr., 43191-Kathleen M. Buckingham to Usman Ali, $632,000.

Princeton Ct. NE, 704-William and Jessica Campbell to Richard J. Kodora, $589,900.

Quiver Ridge Dr., 19060-Stephen Michael and Jennifer Woodard Small to Scott and Julie Kay Cook, $715,000.

Rossback Terr., 18987-Mary Susan and Mary Susan Harris to Michael Wherley, $619,900.

Sierra Springs Sq., 18521-Thomas J. Szymanowski to Jared H. and Ana L. Kaji, $429,900.

Stream Crossing Ct., 19138-Jason S. and Michelle S. Disch to Mark A. and Lisa K. Muto, $868,000.

Trongate Ct., 15730-Jason Moore to Michael James and Sharon L. Rosser, $720,000.

Water Bay Terr., 43821-David G.G. Bentley to James Bartell Burdock IV and Melanie Schweigert, $495,500.

Woodberry Rd. NE, 130-Craig Simounet to Victor Benavente, $449,900.

LEESBURG-WATSON AREA

Camelot Pl., 40869-Samuel L. E. and Susan Kern Westover to William Bradley and Kelly McCracken Pinekenstein, $1.1 million.

Chancellor St. SW, 925-James P. Grandfield to Jared T. Watkins, $486,000.

Clubhouse Dr. SW, 125R, No. 9-Donna S. Travostino to Joseph Eugene and Susan E. Mydlinski, $185,000.

Constellation Sq. SE, 645, No. G-Bruce S. and Gail M. Foster to Rene-Claude M. and Elena R. Tshiteya, $212,000.

Deermeadow Pl. SW, 533-Cathy A. Duerbeck to Zachary and Sarah Irwin, $585,000.

Elia Ct. SE, 253-Ronald J. and Barbara L. Macghllivary to Ben James and Cindy Ambalong, $625,000.

Foxhill Rd., 39218-Maxine E. and Carolynn Ann Keith to Olivia and Brian Stone, $750,000.

Godfrey Ct. SE, 718-Christian D. and Taina Langevin to Kevin Michael and Yvonne Luu Clem, $661,000.

Guinness Way, 41293-Matthew A. Greathouse to Stacy and Scott Davolt, $690,000.

Hetzel Terr. SE, 746-Douglas R. and Amy E. Philyaw to Edward A. Kestel, $369,000.

Hooded Crow Dr., 21034-Matthew W. Welsh and Veronica Spicer to Pardip S. and Kulwant O. Sidhu, $709,900.

Lawson Rd. SE, 122-Jeffrey T. and Diana L. Vincent to Jennifer G. Weisberg, $726,000.

Marlow St. SW, 101-Elton and Kudrete Roshi to Arabella Marie Myers, $303,611.

Meade Dr. SW, 622-Joseph M. and Hilary S. Joergensen to Mary Katherine and Brooks Spars, $710,000.

Occoquan Terr. SW, 208-Susan Anne Carol Pullin to Beth Mowery-Dunn, $410,000.

Prosperity Ave. SE, 116, No. A-Federal National Mortgage Association to Harley Stotts Green, $185,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1210-Lofts at Village Walk Condominium to Kyle A. Schoeneberg, $452,000.

Shirley Sq. SE, 227-Marilyn and Neville Tenia to Sara M. Aragon and Dana Marie Katalinas, $353,000.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 201-Lisa Cintron to Kenneth J. and Bonnie J. Ammon, $285,000.

Trenton Cir., 20931-Ryan D. and Julia B. McGavran to Scott M. and Lisa M. Nelson, $636,500.

Whispering Brook Pl., 39529-Michael W. and Cassandra A. Brown to Gary D. Alcorn, $925,000.

Woodcock Ct., 20560-John J. and Maureen P. Vinci to Jacqueline M. McCarty and Dylan G. Arthur, $680,000.

LOVETTSVILLE AREA

Campbell Farm Lane, 14376-Thomas P. and Elizabeth E. Heffernan to Shiloh D. and Jennifer E. Fischer, $655,000.

Fox Meadow Dr., 8-Nicholas R. and Tiffany Renee Hayward to Dionne L. Akhinegbe, $475,000.

Harpers Mill Way, 53-U.S. Home Corp. to Pamela Jane Pavesi, $327,290.

Morrisonville Rd., 38583-Sean Bryan and Kerri Anne Mohr to Christopher and Deborah Smith, $95,000.

Snowbird Ct., 12830-James H. and Natalia V. Stevens to Spencer Everett and Heather Robbins, $850,000.

MIDDLEBURG AREA

Newlin Mill Rd., 22202-John and Carolyn Simpson to Christopher R. and Talla C. Greene, $465,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Glenmore Ct., 40054-Howard J. and Margaret D. Gillis to Mark Steven and Deborah Kay Nadler, $835,000.

PURCELLVILLE AREA

Airmont Rd., 18875-Cheryl Anne Hardy to Gurpreet Z. Hayat, $529,900.

Daffodil Ct., 312-Seth O. and Marnie L. Castellano to Michael J. and Donna L. Krawczyk, $480,000.

Hackley Ct., 102-Brian J. and Amy L. Markley to Gary Steven and Harold Steven Schwend, $310,000.

Locust Grove Dr., 109-Denise Peppard and Joseph Ireland to Chad and Courtney Schmidt, $570,000.

McDaniel Dr., 413-Christopher A. Clemons to Gary Steven and Harold Steven Schwend, $330,000.

Nicholson Farm Lane, 19108-K. Hovnanian at Nicholson Corp. to Yodit Yizengaw Ayalew and Solomon Asres Kidanu, $748,235.

Paxson Rd., 36340-Andrew T. Lewandowski to Ian A. and Yetta A. Reid, $612,357.

Silcott Springs Rd., 18679-Adam and Danielle B. Ruderman to Ryan and Christina White, $638,000.

Snickersville Tpk., 37105-Robert J. and Christi A. Heston to Lee J. and Rebecca J. Smith, $790,000.

Winding Oak Pl., 36518-Brian and Colleen Carrier to Erin L. and Frederick C. Stakel, $662,500.

32nd St. S., 110-Estate of Phyllis T. Russell and Robert O. Russell III to Daniel A. and Doris C. Reed, $300,000.

ROUND HILL AREA

Early Ave., 2-Robert F. Hagan Jr. to Brian John and Christine Louise Peppiatt, $398,000.

Greenwood Dr., 17174-Paul R. and Mary Ann Curzi to August Anthony and Deena Delledonne, $525,000.

Montrose Ct., 35738-James S. and Anne Gaston to Gary B. Harris and Suzanne G. Hayward Harris, $495,000.

Tedler Cir., 17336-James Michael Lamanna and Krystyna M. Rees to Bryce Daniel and Meghan Reed Dahnert, $549,000.

SOUTH RIDING AREA

Beachall St., 43021-Daniel P. and Jasleen K. Mokha Leach to Mohammad Daud and Fnu Shabnam, $395,000.

Cambridge Hill Terr., 24993-Maria Carrozzo to Mohammad Ahmadi and Zahra Mohaqeq, $559,900.

Chorley Wood St., 43360-Frank D. and Colene M. Winston to Austin and Karen Fiffle, $580,000.

Donovan Dr., 25948-William R. Zilliott to Ruitao Lan and Chen Li, $685,000.

Fieldsman Lane, 43560-Robert Tucker and Margaret Busic Smith to Balakrishnan Viswanathan and Archana Vasudevan, $685,350.

Fretton Sq., 25535-Patricia A. Nette to Jairo and Rebecca Marie Zelaya, $431,100.

Golf View Dr., 42993-Rebecca H. Ford and Thomas E. Ringwood III to Dong N. Choi and Yun Kyung Yeo, $462,000.

Hopton House Terr., 25444-Jose A. Torres to Lathika Anil and Anil Gangadharan Nair, $531,000.

Kenmore Lane, 43689-Buppha Doperak to Thomas and Lindsay Clevenger, $745,000.

Lands End Dr., 26223-Gregory J. and Elizabeth C. Licamele to Andrew Y. and Mei W. Chin, $565,000.

McComas Terr., 42880-Moeen Chaudhary to Kehinde and Oluwafolakemi Soyannwo, $376,000.

Murrey Dr., 26029-Christopher L. and Kelly M. Hagan to Cesar A. and Agne Ocampo, $450,000.

Orson St., 43440-Jeffrey A. and Nancy B. Rush to David T. and Tracy L. Stoesser, $622,500.

Pine Forest Dr., 42534-Nicole M. Alford to Cihan and Kaoutar Aygunes, $560,000.

Quentin St., 43461-Seok Hyun and Choon Ok Lee to Hai B. Nguyen and Han N. Truong, $590,000.

Sackwheat Sq., 25353-Maggie M. and Paul J. Walsh to Shokir N. and Mansour S. Alimov, $493,000.

Ship Sq., 25188-Jarrod S. Mohammed to Michael A. and Megumi Y. Corrigan, $497,000.

Tullow Pl., 25767-Shibin Xiang and Xin Wang to Matthew Alan Molina and Meghan Marie Patsy, $790,000.

STERLING AREA

Alder Ave. N., 116-Virgillo Rodriguez-Lopez to Juvenal Escalante Nolasco and Maria D. Rivas, $360,000.

Amelia St. N., 905-Ronnie V. and Karen F. Tumolo to Melissa N. Smith, $415,000.

Backwater Dr., 46788-Waly and Natalya Tokhi to Tito Joel Bustamante, $637,000.

Brethour Ct., 725-Gurpreet Kaur to Aracely Jackeline Oliva Aragon and Darwin Troches Urbina, $270,000.

Buckeye Ct., 104-Stephen Bukont to Rosa L. Inga Vilcas, $420,000.

Chestnut Ct., 205-Kevin and Mary Catherine Reed to Christie and Kevin Sizer, $420,000.

Culpeper Rd. S., 1011-Paul J. and Ellen Richards to Sheila and William Houle, $455,000.

Farmington Lane, 104-James A. and Alicia Ann Felton to Zachary and Jennifer Bombay, $449,900.

Gable Sq., 45424-Shaegh and Shahin Shojaeian to Santos H. Cruz Cabrera and Karen L. Hernandez Cruz, $360,000.

Hayloft Ct., 116-Jonathan L. Ackerman to Carlos M. Paniagua and Karen Vasquez De Poroj, $320,000.

Ironwood Rd. S., 1017-Mohamed S. Ali to Francisco and Wilmer A. Lopez Otero, $368,000.

Laura Anne Ct., 223-Andrew Bridges and Laurel Hassberger to Samiullah Khan, $430,000.

Marsden Ct., 1012-Kevin Angulo Acosta and Ana Moraga Campos to Mohammad Ali and Hamad U. Hassan, $301,000.

Oak Tree Lane, 416-Centennial CT Corp. to Jesus M. Joya and Veronica J. Melgar, $441,000.

Rabbitrun Terr., 46822-Deva J. Brown to Michael William and Sarah Elizabeth North, $390,000.

Seneca Chase Ct., 116-Mark D. and Pamela C. Balensiefen to Richard Alan Moody and Christina Duff Hume, $874,000.

Silver Ridge Dr., 343-Denise Wilcox Pyle to Ashton Gideon and Amanda Summers Lee, $535,000.

Sugarland Square Ct., 37-Asghar Ranginkaman to Leslie Viafara and Julian Viafara Paz, $310,000.

Warwick Ct., 1039-Jaleh Karim to Elizabeth Garcia, $197,000.

Windsor Ct., 900-Hee Kyong Piper to Daryoush Asadi and Fariba Samimi Darzikolae, $279,000.

WATERFORD AREA

Blueleaf Ct., 38717-Heath Alan Chilcoate to Austin T. and Monique Lauria, $695,000.

Dutton Ct., 41296-Ronald Henry Dabrowski to Franz C. and Diane C. Zemen, $915,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Arrowhead Lane, 13335-Diane F. and Russell J. Laplant to Linda Catherine Robbins, $350,000.

Blackwell Rd., 6741-Lawrence D. and Marguerite G. Soper to Glenn and Ann M. Blanchette, $350,000.

Bob White Dr., 6466-NVR Inc. to Lauren Patricia Perry and John Conrad White, $604,224.

Bristersburg Rd., 12036-Jay Christopher and Lucena Nudalo Allen to Katlin Grace Barnhill, $580,000.

Cardinal Dr., 11227-Jamie R. and Hannah M.L. Neitzke to Christina Leatherman, $300,000.

Cedar Lane, 11126-George Sharikas to Gustavo Diaz, $335,000.

Clarke St., 4098-NVR Inc. to Eric Ofosu Antwi and Diana Agyin, $426,898.

Cornerstone Ct., 6895-Darlene E. Bledsoe to Thang and Elizabeth Nguyen, $450,000.

Crest Lane, 11136-Three Oranges Corp. to Erin Maria Rivera and Stephen Boyd Ferrell Jr., $257,500.

Curtis Rd., 14383-Daryl W. and Diana R. Spence to Craig P. and Hilary Dupill, $435,000.

Dorset Lane, 92-Jessica L. Merrill to Chrystal G. Mehl and Gail G. Holland, $284,000.

Edgehill Dr., 7496-Zachary Carter to Jamie Jo Brown, $385,000.

Fernwood Pl., 214-Thomas C. and Edward S. Power to Nancy Brown, $188,500.

Free State Rd., 5423-David and Catherine Silvers Fullmer to Michelle Jenkins and Blake Wright, $505,000.

Frytown Rd., 8126-William D. Grogan to Christopher and Pamela Pritchett, $258,000.

General Wallace Ct., 779-Samuel and Littza Rachford to Roberta G. Hawkey and Harrison L. Hale, $310,000.

Graystone Rd., 5276-Taylor Shands Pennington to Michael Patrick Guiffre, $370,000.

Hals Way, 4500-Jared A. and April Barker to Elijah James and Danielle Lynn Cassella, $350,000.

Herringdon Rd., 6184-Hazle W. Edens to James R. Burns, $875,000.

James Madison Hwy., 9150-Charles Clifton and Nancy Lee Jewell to Jose R. Orellana Portillo and Albertha Luis Portillo Galdamez, $355,000.

Lake Dr., 6769-Ronald W. and Theresa Mason to Marla Denise Dean, $494,000.

Lake Willow Ct., 7491-NVR Inc. to Alison and George Adam, $648,215.

Log Cabin Rd., 4025-William J. and Sylvia A. Schneider to Michael Allen and Donna Elaine Anderson, $625,000.

Maxwell Ave., 6694-Gary E. Scavongelli to Ricardo J. Velasco Justiniano and Rosario Justiniano De Velasco, $315,000.

Moorhead Dr., 8-Alex and Mary Catherine Anderson to Mark F. and Teresa B. Chinery, $449,900.

Osborne Dr., 3674-Deborah J. Rezadoost to Alfredo E. and Elizabeth A. Alegrett, $474,900.

Piney Lane, 12239-Christopher E. and Danielle L. Duckett to Caleb P. and Rachael A. Campbell, $348,000.

Quarterpole Ct., 14-Alex K. and Bonnie R. Jeffries to Nickolas Aaron Beverlin, $287,000.

Reese Ct., 7284-Andrew Scott and Ashley C. Carter to Adam M. Johnson and Jessica L. Artone, $595,000.

Riverton Ct., 12209-Jason A. and Katelynn B. Stern to Christopher M. and Amber A. Fling, $330,000.

Routts Hill Rd., 9772-Estate of Betty A. Bridges and Brian Shane Colbert to Allena Dawn Rosenberry and James Brandon Arrington, $332,000.

Sheldon Lane, 1582-Alfred D. Walker to Hunter Haynes Davis, $293,000.

Solgrove Rd., 576-Tyler Mitchell and Ashleigh Bicevskis to Matthew Douglas and Brittany Boston, $345,000.

Stewart Rd., 5154-Howard E. Clopton Jr. to Laurie and Matthew Tyler Fetherolf, $349,900.

Torrie Way, 11260, No. B-Richard N. Isley to Donna G. McKillop, $149,900.

Von Neuman Cir., 4053-Miguel A. and Judith C. Anaya to Richard A. Lee Sr. and Christine Marie McNamara, $550,000.

Weston Rd., 5041-Michael L. Norris and Winnie J.B. Poehler to Amber Wells, $369,000.

Winchester St., 111-J. Talomie Construction Corp. to Anthony M. Sfreddo, $472,500.

BROAD RUN AREA

Edwards Dr., 6212-Roderick M. and Joyce Light Smith to Brenton Louis and Lauren Alexandra Rawlins, $383,000.

Pilgrims Rest Rd., 5755-Michael P. Bertulfo and Michelle Clingan to Megan Skeins and Timothy Lee Negulici, $317,000.