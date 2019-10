Bear Tooth Dr., 42089-Homa Hamrah to German Vidal, $649,000.

Blue Larkspur Ct., 41036-Winchester Homes Inc. to Steven and Carrie Mills, $1.22 million.

Cable Mill Terr., 24712-Stone Mill Corner Condominium Development to Naqibullah and Wajma Haidary, $386,900.

Coats Sq., 24859-Sandra Tolonen to Zade Biberaj and Bharat M. Parson, $395,000.

AD

Emerson Oaks Dr., 25532-David and Krisha Decoursey to John W. and Arelis Koons, $750,000.

Heather Hill Pl., 24148-Ronald E. and Linda J. Foresha to Tracey B. and Edward J. Moriarty, $725,000.

AD

Inspiration Terr., 41867-Willie Richardson to Barbra R. Wehrle, $348,000.

Lynette Springs Terr., 24688-Carla A. and Steven E. Posin to Long and Ngoc-Huyen Nguyen, $365,000.

Nettle Mill Sq., 24673-Krysten Johnson to Neeru Khajuria and Ravishandra Venkata Mudumby, $380,000.

Porch Light Dr., 42084-Hans E. and Jenny L. Sugatan to Heera and Jeff Lee, $655,000.

Radlett Lane, 41550-M. Thomas and Ceilidh A. McWeeny to Abdul Karim and Jennifer E. Rasul, $695,000.

Sousa Pl., 40475-Richard J. and Karen D. Dellork to Gary Myers and Xiudong Chen, $894,000.

AD

Supreme Dr., 25286-Joselito C. and Cecilia G. Amador to Shabeh H. and Henna Batool Rizvi, $595,000.

Turtle Dove Cir., 41198-Chang Jae Choi to Mark and Yadira Calo, $740,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Aisquith Terr., 46139-Maritza G. Carranza Portillo and Jose L. Leon Martinez to Abbas Naderi, $495,000.

AD

Berkeley Ct., 45-Leah R. and Richard Jeffrey Tindell to Claudina S. Ghassemieh, $365,000.

Clapham Ct., 7-David and Jayne Ferguson to Christopher S. and Nichole M. Fullerton, $600,000.

Dairy Lane, 20149-John L. Barough to Tiffany Marie Meehan and Maria Dolores Guerra, $536,000.

Ellicott Sq., 46600, No. 201-Soheila Amirkhani Darian to Almendra Patricia Terrones Salcedo, $291,000.

AD

Glenmere Sq., 20614-Kevin D. Sievers to Carolyn and Jose Calimlim, $490,000.

Lyndhurst Ct., 5-Susan V. Anderson to Kelsey E. and John S. Fairfield, $372,000.

Mercer Ct., 3-Devin and Nicole Reise to Melika Izadkhast, $367,000.

Rockingham Terr., 20861-Rey Philip N. Rivera to George Henry Weikel, $330,000.

Sandstone Sq., 20877-Terry R. and Marion P. Tate to Mohammad Shariatzadeh and Farshad Shabansarvestani, $409,500.

Trinity Sq., 20929-Evgeny Kaplun and Anastassia Plakhotkina to Ryan Tyler and Katherine Buttery Lewis, $510,000.

AD

Whirlpool Sq., 47671-Michael Jordan and Kirsten Mowchan to Akbar Hosseinkhani, $509,000.

ASHBURN AREA

Allderwood Terr., 44115-Kevin D. and Lisa E. Durant to Kelly Glardon and Nicholas Bergstrom, $420,000.

AD

Beechwood Terr., 20281, No. 302-Angela Leon to Leila Mohebifard and Jahan Owji, $237,000.

Bethpage Ct., 19841-Carlos A. and April M. Nevarez to Adam T. Nelson and Grace Arzoumanian, $810,000.

Boxwood Pl., 20201-Sam Y. Xiao and Lian Qin to Warsame Mohamud and Edil Hassan Gudal, $765,000.

Chamberlain Terr., 44475, No. 302-Linda L. Long to Dorothy Elizabeth Harper, $428,000.

Hazeltine Pl., 19944-William T. and Tracy L. Newland to Zachary Robert and Elizabeth Berger Baumgart, $850,000.

Hickory Corner Terr., 43825, No. 103-Senthil Ganesh Natarajan and Subathra Radhakrishnan to Leena Salazar, $335,000.

AD

Incas Terr., 20202-Andrea Hildebrand to Alex and Priya Abraham, $465,000.

AD

Keiller Terr., 42752-Kimberly Henkel and Scott Bouchard to Ankur and Shipra Garg, $560,000.

La Bete Ct., 19874-R. Benson and Sharon R. Fergus to Rajesh Yanamandra and Manasa Bulusu, $715,000.

Maitland Terr., 20608-My T. Tran to Julie Renae Pusloskie, $415,000.

Maltese Falcon Sq., 44486-Michael A. and Nelida Rosario to Charlotte A. and James A. Shealey, $505,000.

Overland Park Dr., 21435-Juan Carlos and Sukhumarn Montenegro to Philip Matthew and Pajareeporn Maynard, $488,000.

Petworth Ct., 21808-Joseph R. Lilli and Sun H.E. Kim to Rakesh Babu and Rakshitha Gollapalli, $349,900.

Potomac Dr., 44623-Arthur J. Pallotta Jr. to San and Amanda Romano, $710,000.

AD

Quiet Walk Terr., 20452-Robert Pate to Kelly Rebecca Hayes, $365,000.

Romans Dr., 21552-Evan Arthur Bergen and Nan Qi to Yasser and Holly Ahmed, $375,000.

AD

Sprucegrove Sq., 20272-Mark and Sonja J. Withrow to Christopher A. and Nicole M. McGee, $402,000.

Timber Ridge Terr., 21012, No. 203-Salvatore Giannavola to Mohammad G. Issa, $235,000.

Trowbridge Sq., 21493-Michael and Kari Voliva to Suresh Kumar Manuel David, $505,000.

Valley Falls Sq., 20448-Don A. and Joyce A. Pott to Richard S. and Regina R. Zur, $519,999.

Wintergrove Dr., 43212-David C. and Kathleen A. Shultz to Daniel Jihoon Lim, $632,500.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Barnstead Dr., 43097-Mohamed Yousif Elkhalifa to Thrimoorthulu Pasuparthi and Sharada Sathunuru, $700,000.

AD

Benfold Sq., 42412-Mark Matthew and Courtney Louisa Oetjen to Jeanna M. Sinagra, $500,000.

Blue Elder Terr., 22687, No. 104-Michelle R. Tutko to Carmen C. Iannacone, $200,000.

Claxton Terr., 23255-Thomas P. and Donna L. Troeger to Christopher James and Fabiana Pamela Harris, $580,000.

AD

Dreamweaver Dr., 42586-James T. and Dominique Smollen to Christine Alexander, $637,000.

Epperson Sq., 23543-Michael Fraino and Lauren Soni to Farhad Pouladi Najafabadi and Minoo Zargar Angoshtade, $535,000.

Fountain Grove Sq., 22775-Kerry Vary and James Kevin Horgan to Michael B. and Deborah A. Moser, $217,000.

Highgrove Terr., 43227-Robert L. Miller to Rodger D. Isom III and Jennifer A. Stachowiak, $460,000.

AD

Loganberry Terr., 21723-Prashant Kesarwani and Ruchi Gupta to Ravisankar and Santhilakshmi Boddupalli, $548,116.

Meander Crossing Ct., 42834-John M. and Erin Troia to Douglas Glen and Jennifer Lynn Spahr, $690,000.

Munday Hill Pl., 21716-Kyle E. and Lynsey Jensen to Valentine Joseph and Susan Marie Judnich, $665,000.

Patrick Wayne Sq., 42475-Joseph C. and Colleen R. Iungerman to William R. Davis, $520,000.

AD

Riding Mill Pl., 41980-Steven T. and Allison C. Ziff to Robin C. and Scott T. Kydd, $885,000.

Southland St., 43354-Huy Ngi and Grace Chan to Ghulam Nabi, $703,200.

Sunderleigh Sq., 43274-Faisel H. and Hera Shaikh to Ali Sadio and Sura Al Khateer, $530,000.

Verde Gate Terr., 22421-Gregory R. and Catherine C. Goin to Haritha Cattamanchi, $539,000.

Willington Sq., 22524-Sam Khatibinaz and Nazanin Bagheri to Satyam Parker and Lowhitha Kalyanam, $648,000.

Wynridge Dr., 43095-Signature at Broadlands Condominium to Luis A. Larco, $430,390.

DULLES AREA

Elkins Terr., 21883-CSR Properties Corp. to Brooke Schoenbucher, $273,000.

Railway Terr., 21876-Anthony J. and Adele Buonantuono to Khek and Chanapa Chounramany, $275,000.

Willesden Junction Terr., 21772-Grace Rivera and Joselito Tan to Miriam and Usman Awan, $425,000.

AD

HAMILTON AREA

Harmony Vista Dr., 17295-Daniel and Lisa Crowley to Daniel and Catherine Budnyk, $769,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ashford Ct. NE, 205-Jaswinder Kaur to Jennifer Davis and Michael Joseph Virbickis, $470,000.

Black Gold Pl., 40740-Edward and Ginger T. Hill to Rajiv and Nahid K. Abrol, $860,000.

Bridle Crest Sq. NE, 303-Aileen M. Brockdorff to Catherine and John Peter Monczewski, $333,900.

Cardston Pl., 43209-Rodney Scott Woods to Sara E. Saukas and Michael Patrick Murray, $570,000.

Coralbells Pl., 42951-John R. and Krista M. Wolter to Christi L. Reinhardt, $642,500.

Diamond Lake Dr., 19319-Nicolaas Stephanus and Anna Margaretha Botha to Jacob S. Macintyre and Alexandra G. Werner, $380,000.

Fieldsview Ct., 43267-Gregory R. and Rachel J. Ashley to Gregory R. and Christie L. Harrington, $1.15 million.

Icehouse Terr., 19096-Eva Marie Matalone to Santosh G. and Ramya Titur, $570,000.

Kepharts Mill Terr., 19224-Michael A. Tanner to Brian David Cote and Tahseen Mohammed, $484,000.

Lees Mill Sq., 43782-Chang Jik and Young Wan Lee to Kyoung Moo Lee, $460,000.

Mill Dam Pl., 19359-Scott and Mary Ann Coburn to Shane Daniel and Elizabeth Radloff Madigan, $907,000.

Morven Park Rd. NW, 15-Christopher A. and Maryanne Valleau to William D. and Suzanne D. Fox, $610,000.

Parkers Ridge Dr., 43230-Kiran P. and Bala Kini to Dmitry Gorodchanin and Liliana Semenova, $1.07 million.

Radford Terr. NE, 640-David M. and Amber M. Kelley to Jordan A. Pitts, $350,000.

Rockford Sq. NE, 853-George D. Cumberledge to Martin and Eileen Hester, $408,000.

Sierra Springs Sq., 18564-Carlos A. Julca and Denise R. Levelle to Raymond Theodore and Cynthia McCarthy Ginman, $463,500.

Wide Meadow Sq., 18477-Patrick Brian Haas to Shenouda Taki Ebrahim Hana, $435,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Allman Way SW, 106-Clifford and Anna Lapetoda to Jeremy and Rebecca Sue Goeckeritz, $544,900.

Burnell Pl. SE, 118-Robert E. and Cindy E. James to George D. Cumberledge and Erin K. Champney, $630,000.

Connery Terr. SW, 242-Mercer Lynwood Dunn IV to Robert Preston Bahmer, $375,000.

Ebaugh Dr. SE, 306-Raymond and Margarita S. Rodriguez to Carlos Miguel and Josannie Reynoso, $460,000.

Glade Fern Terr. SE, 541-Carl R. and Kristina M. Schmalz to Cara B. Lebrun, $435,000.

Harmony Church Rd., 18747-Kenneth E. and Catherine L. Sullins to Randal Leroy Bittinger and Jacquelin Eugenia Lebherz, $660,000.

Kornblau Terr. SE, 483-Joseph and Nancy Lentine to Rachael J. Daas, $415,000.

Maryanne Ave. SW, 126-Laura Thompson to John Henry and Blake Balcom Showalter, $389,000.

Oak View Dr. SE, 128-Behnood Dalaei and Najmeh Asadi to Luis Fernando Ramirez Yanes and Milagro Rosibel Jurado Rivera, $365,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1320-Jenny H. and Sierra Sky Stafford to Carlos A. and April M. Nevarez, $405,000.

Shirley Sq. SE, 207-Ohoud K. Awwad and Mohammed Elhage to Julia E. Anticona Marinos and Diomedes O. Anticona Perez, $375,000.

Sunset View Terr. SE, 505, No. 304-Jeffrey D. and Emily Williams to Sarah Given and Michael Conner Wilson, $222,000.

LOVETTSVILLE AREA

Cypress Knoll Lane, 11954-Angelo J. Carmello Jr. to John O. and Heather Scott Miller, $510,000.

Oakfield Dr., 9-Patrick M. and Rebecca L. Condron to Adam L. and Kathryn M. Rizor, $430,000.

Rickard Rd., 39642-Robert Norbert Curley to Michael J. and Lee Shields, $430,000.

Waterford View Ct., 13200-Juan and Kristen M. Garcia to David and Aimee Mautone, $620,000.

PURCELLVILLE AREA

Addivon Terr., 310-Christopher Earl and Kathleen May Sheffer to Iliana Del Carmen Huffman, $427,500.

Cardigan Pl., 37038-Wayne M. and Marilee D. Peterson to Anthony Jess and Shane Colleen Lomelin, $703,000.

Davis Dr. S., 411-James S. Marsan to Thomas Martz and Donna Kelly, $569,000.

Maple Flats Terr., 808-Christopher L. Rankin to Matthew A. Sylvester, $423,000.

Mohawk Ct. N., 408-Stephen A. and Heather L. Ruments to Christopher W. and Heidi A. Partida, $570,000.

Skyline Dr. E., 528-Michael T. and Miranda J. Clark to Bradley and Regina Renfroe, $590,500.

Wordsworth Cir., 520-Estate of Sarah Cracraft Macwhorter and Christopher Bruce Macwhorter to A.C. Echols Jr., $365,100.

ROUND HILL AREA

Kedleston Ct., 35674-Zachary D. and Sarah E. Willis to John L. and Brittany K. Patten, $555,500.

McKnight Ct., 35075-Daniel S. Carlineo to Alexis L. and Frank Leonard McCabe, $947,500.

SOUTH RIDING AREA

Balcombe Terr., 25077-Hossein Khorashadi and Bijan Samiyi to Kyle Douglas and Jennifer Storm Tyler, $570,000.

Center St., 42713-William Stephen Morris to Sari Mendez, $530,000.

Crossfield Dr., 25321-Sagar S. and Janisha N. Damania to Vasudeva V. and Anitha Penumetcha, $375,000.

Donovan Dr., 25957-Tae H. and Jung U. Kim to Kalidas Karyampudi, $710,100.

Etna Terr., 44031-Jaime Lynn and Dan Yale Renee Logan to David Lee, $410,000.

Flannigan Terr., 42805-Payal Patel to Faith Hope Portillo, $370,000.

Hartwood Dr., 25933-Joseph R. and Janelle K. Gonzalez to Candace Nudo, $585,000.

Jonquil Lane, 42764-Patrick G. and Lynette M. Meglio to Feng Qian, $815,000.

Monteith Terr., 25141-Stephen C. and Dorothy M. Eglin to Mohsin Sadighi and Fatema Jafari, $392,000.

Owen Park Way, 43197-Dominika and Linda Z. Braverman to Bishwo Karki, $409,000.

Planting Field Dr., 25272-Eric A. and Sharon T. Kramer to Sarah Beth Richards, $724,900.

Riding Center Dr., 25253-Victoria C. Kent to Reed Patrick and Beverly Mozingo Quinn, $665,000.

Split Creek Terr., 25218-Aishwar and Jessica Leigh Smith Sabesan to Josue Emmanuel Villatoro, $399,000.

Tremaine Terr., 25655-Brian G. and Sally J. Hennessy to Brenda Ladd and Robert Andrew Ajtaji, $598,000.

Wakestone Park Terr., 25329-Rajeev Rao Chandra to Rajender Pandiri, $525,000.

STERLING AREA

Applegate Dr., 148-David Brown and Jennifer L. Strouts to Stephen Vansant Therrien, $550,000.

Bradford Ct., 308-John A. and Leah Rae Morosini to Eric and Jennifer Dewitt White, $575,000.

Cameron Ct. N., 218-Win Pe to Trung N. Hoang and Oanh K. Nguyen, $469,000.

Cottage Rd. N., 219-Estate of Graham R. Stilwell and Alexander Stilwell to Reina De La Paz and Basilio Rosa, $330,000.

Danbury Ct., 21079-Domokos and Lisa F. Hajdo to Yasir Syeed, $485,000.

Gold Thorn Way, 112-Alexandra Puhan to Ellen Murray and Vikas Kumar Saxena, $507,000.

Hollow Mountain Pl., 46797-Carlos M. and Ana C. Molinares to Fadi Ibrahim Gayed Girgis and Heba Yacoub Riad, $620,000.

Laurel Ave. E., 413-Stacey Ann Ipsan and Suzanne Gwen Stanish to Carl and Yaneth Stanford, $457,000.

Mirror Ridge Pl., 21292-Dianna Smith to Alex Campos Marquez and Evelyn R. Gomez Alas Jr., $593,000.

Regis Cir., 26-Rosa Maria Portillo Argueta and Benjamin Huicho Santillana to Lucia M. Alvarado Cruz and Donald L. Brown, $324,900.

Stablehouse Dr., 22240-Mark Richard Hubbard to Asencion E. and Henry D. Ubeda, $449,000.

Sudbury Sq., 71-Karen A. Sneed to Vincent H. Kovacich, $275,000.

Warwick Ct., 1049-Matthew A. Sylvester to Jack E. Amburgey and Savannah N. Cox, $298,000.

Wrightwood Pl., 108-Richard Kenney and Shirley Stubblefield to Ana Carmen Molinares and Francisco A. Melara, $455,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in June were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Amber Cir., 279-Merilyn R. Truxal and Robert E. Hamburg Jr. to Starr L. Thomas, $380,000.

Black Sweep Rd., 705-Harold D. and Nikol M. Jones to Samuel Kankam, $460,000.

Botha Rd., 8280-Brian A. and Christianna G. Coss to Chris and Rhianna Hahn, $435,000.

Cardinal Lane, 501-Susan L. Russell to Charles Joseph and Karen Bark Saunders, $535,000.

Conde Rd., 9390-Lisa D. Howard to April M. Black, $373,200.

Derrymore Ct., 8436-Mary Susan Walters to Daniel A. Doherty and Rhonda F. Denardo, $675,000.

Dockside Dr., 3692-Lakeside Homes Corp. to Elizabeth Caraldi, $520,000.

Duey Rd. N., 305-Wilderness Homes Inc. to Stanley L. Heaney Jr., $215,000.

Falling Creek Dr., 11384-Adam and Alexis Bartman to Jason Earl Rowles, $415,000.

Free State Rd., 5466-Robert M. and Karin Gettings to Robert Edward Kuzniar and Katherine Victoria Warrick, $581,000.

Green Rd., 8729-Marcia L. Whitmore to Stephen M. and Rebecca H. Wagner, $403,000.

Hastings Lane, 7245-Allen Michael Bongiovi to Pamela Faye Kelly, $383,000.

Hunton St., 7285-Brett D. and Theresa E. Billington to Kevin Roland and Melissa Schoenen, $579,990.

Kelly Rd., 7032-Benjamin and Gary R. Westling to Amy Coppe, $336,050.

Lake Dr., 7017-Rita G. Hawes to Shane O. and Kelly Lee Tabaka, $547,000.

Lake Wesley Ct., 3149-Sandra E. Stulen to Daniel and Leslie D. Mavromatis, $515,000.

Marigold Lane, 5651-Grant M. Higginbotham to Mark and Amy Fraser, $404,000.

Messick Rd., 10407-Beatrice Elaine Miller to Adam Munoz Villalobos and Eloina Castro, $345,000.

Oakridge Lane, 10282-Dustin Joseph and Sharon K. Willemsen to Gerald R. and Sara Piddington, $389,000.

Point Rd., 4826-NVR Inc. to Cheryl Linn and Sean Michael Rorrer, $598,080.

Reeves Ct., 9771-Christopher J. and B. Gail Lane to Collin Vero and Elizabeth Vero Casavant, $415,000.

Sage Rd., 3225-Kelley D. and Ardra J. Walker to Jean Marc S. Schaible and Jennifer L. Blakley, $468,000.

Silo Rd., 11278-Helene P. Mann to Mark Dennis and Kathleen A. Winslow, $575,000.

Swain Dr., 5222-Frederick P. and Becky L. Carr to Nabeel Nachaat Mounla and Rania Mustapha, $499,900.

Walnutdale Lane, 6532-Katharine S. and Christopher S. Carey to Marlene Dennis, $1.12 million.

Watery Mountain Rd., 6537-Joy T. Herndon to Michael J. and Brittani L. Griffin, $320,000.

Weston Rd., 5064-Robert Allan and Julie Ann Brewer to Forrest K. and Karen L. Smith, $378,000.

Second St., 7249-Jose Espinal to Edwin Alexander Andrade, $230,000.

BROAD RUN AREA