Black Willow Dr., 24743-Haley and Anthony Bianucci to Brad and Kimberly Verazin, $730,000.

Braided Mane Terr., 25969-Terrence David and Jennifer Webb Leahy to Lisa A. Chemerys, $399,900.

Chatham Green Cir., 41279-Rachel Rosenbaum and Konstantin Khitrik to Stephanie and Kevin Mount, $878,990.

Creation Terr., 25185-Carlo E. and Martha R. Hernandez to Kayla and Joseph Edward Palgutt, $420,000.

Cynthia Terr., 41752-Christa Shogren to Selwyn Tyrone Deloach, $490,000.

Grazing Ct., 26090-Bryan and Mary Jewett to Gregory R. and Alessandra Donovan, $688,000.

Hummocky Terr., 25135-Mark N. and Yadira Calo to Meredith J. Lewis and David Paul Covert Jr., $508,500.

Kudu Ct., 42026-Terry and Stephanie A. Drinkwine to Soon C. and Sun K. Kim, $760,000.

Owl Creek Dr., 25033-Renu Aggerwal and Kamlesh Verma to Radhakrishnan Venkataraman and Priya Radhakrishnan, $639,900.

Prairie Grass Dr., 24782-Edward J. and Tracey Moriarty to Daniel and Barbara Macgregor, $660,000.

Sawyer Mills Ct., 24926-James and Carol Beechey to Terry and Stephanie A. Drinkwine, $915,000.

Stone Station Terr., 24750-Christopher and Kelli Brobst to Val M. Arduini, $281,000.

Woolly Mammoth Terr., 24637, No. 402-Keith Andrew and Mary Ann Kramer to Judith Parsons Russ, $355,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Allegheny Cir., 47864-Dawn E. and James G. Garner Jr. to Christian and Katherine Maria Hensel, $599,000.

Brawner Pl., 47762-James H. and Pamela J. Wimberly to Khwaja M. Hasan and Aqsa Naseem, $800,000.

Drysdale Terr., 46622, No. 301-Jacklyn Kim to Tina and Ursula Gerson, $289,000.

Fenton Wood Dr., 19-Sean T. and Julianne Strauss Cusick to Megan Nicole and Sean Patrick Healey, $470,000.

Huntley Ct., 32-Nicholas James Byrnes to Alberto Leopoldo Gadea Zapata and Nory Elena Perez Rodriguez, $307,500.

McFadden Sq., 21191, No. 306-Daniel Douw Dykema Jr. to Sandra D. Bradford, $97,279.

Palmer Ct., 18-Mary Ellen Van Nederynen to Dina R. Zetino De Rosa and Ricardo Zetino Carcamo, $355,000.

Royal Villa Terr., 20876-Joyce A. Shangle to Martha McCurdy, $537,000.

Shadow Woods Ct., 20551-Estate of Evangeline T. Matreo and Arnes Marquez to Janice Faulk and Rboert L. Washington, $190,000.

Warburton Bay Sq., 20537-Kenneth N. and Sheila R. Clark to David C. and Kimberly C. Blocher, $421,000.

Youngs Cliff Rd., 19386-Nadia A. Chopitea and Massis Tahmassian to Delia Marie and Eric J. Gordon, $700,000.

ASHBURN AREA

Augusta Village Pl., 19917-William B. and Kimberly F. McLeod to Jessica and Patrick Kerrigan, $960,000.

Beechwood Terr., 20303, No. 102-Kuldeep Sandhu to Leona White, $242,000.

Blythwood Ct., 20862-Pradosh R. and Pratibha P. Dessai to Rajat and Ridhima Bhatia, $689,900.

Brookline Terr., 43778-Chris and Kathryn Fox Nichols to Fayyaz Khan and Zarqa Fayyaz, $380,000.

Citation Dr., 20722-Ralph William and Peggy Arlene Harrison to Mark Majewski, $606,000.

Cornerpost Sq., 21071-Shawgi Ibrahim to Zohaib Anjum, $409,000.

Eildon Terr., 42735-Osei Gifty to Elnaz Sadeghi and Morteza Monavarian, $350,000.

Foothill Terr., 20212-Matthew Thomas Puccio to Lori Maher, $359,900.

Grove Terr., 44885-Abdullatif Zibak and Amani Altobbaji to Joseph M. and Michelle P. Hubley, $395,000.

Hedgeapple Ct., 43005-Daniel R. and Abby Z. Shively to Andrew and Andrea N. Siswick, $600,000.

Homeland Terr., 20424-Anqi Wang and Ronald Cheng to Malinda Tjew and Ruolong Dong, $384,199.

Inverness Sq., 20072-Anthony F. and Melitta L. Bucciero to Bruce Laverne and Heather Ann Swanson, $635,000.

Kiawah Island Dr., 20343-Bryan S. and Tascha L. Cole to Michael Xuefei Tang and Helen Liwei Jiang, $869,000.

Lindsay Marie Dr., 43216-Stuart D. and Martha J. Dunnett to Hector E. and Celeste F. Villalobos, $649,900.

Malden Pl., 44745-Alan and Jamie Levy to Steven W. and Kelly J. Hamric, $850,000.

Mossy Brook Sq., 44194-Jamie L. Ayoub to Steven S. Demichele, $401,000.

Palmer Classic Pkwy., 19979-Stephen E. and Maureen A. Drogus to Shereen Abbas and Mazin O. Fagiri, $800,000.

Pioneer Ridge Terr., 20910-Brad J. and Katherine E. Juneau to Ronald James and Debra A. Hilbig, $417,000.

Prairie Dunes Terr., 20144-Animesh Chowdhury and Sharmistha Pal to Amer Almalkawi and Naoual Abida, $465,000.

Rising Sun Terr., 44109-Dong Hee Bae to Lida T. and Andrew C. Vail, $500,000.

Seneca Sq., 20247-Adam S. and Lily H. Walters to Sangeeta Shukla, $465,000.

Stonecottage Pl., 43052-Nancy L. Deardorff to Brett and Jade Thompson, $515,000.

Timber Ridge Terr., 21029, No. 302-Carlye A. Pfisterer to Mukul and Shweta Anand, $208,000.

Twelve Oaks Way, 20596-Steven D. Herz and Brittany T. Nguyen to Aimee Josephine Shadder and Steven Hashem Nucci, $609,900.

Wardlaw Terr., 42697-Nichole A. Causey to Victor and Linda Nastasi, $359,990.

Zander Terr., 43067-Adam and Kimberly Jones to Andrea Cecere, $312,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Avonworth Sq., 22043-Heather O’Callaghan to Jose L. and Rosa E. Meza, $500,000.

Belle Terra Dr., 22401-Joseph R. and Cynthia D. Abidin to Thanzeer Abdulazeez Mohammed and Reham Thanzeer, $880,000.

Bloomfield Path St., 41713-Adam S. and Theressa C. Paris to Michael and Mary Sarelson, $885,000.

Breezy Hollow Dr., 22814-Heather Henson and Janet Gustin to Emily Catherine Belcher, $539,900.

Chatelain Cir., 42838-Bradley R. Nestico to Yong T. Oh and Amanda K. Kim, $770,000.

Conquest Cir., 42863-Shivdeep Sidhu and Navdeep Dhaliwal to Ramakrishna and Mangavati Gorti, $687,500.

Epperson Sq., 23386-Van Metre Homes at Brambleton Town Center to Shubham Khandelia and Neha Agarwal, $737,500.

Falling Rock Terr., 21409-Jeffrey S. Kay to Rama Rao Dadisetty, $429,900.

Gardenwalk Dr., 23396-Chris and Janet Stopa to Keshav and Shweta Bansal, $620,000.

Grayling Terr., 23222-Jose P. Diaz and Bianca M. Torres to Ananthakrishnan Muthukrishnan and Saaisree Raghuraman, $574,000.

Hollowind Ct., 42742-Ravinder S. Jarral to Scott Carter and Lesley Parthree, $655,000.

Iredell Terr., 21534-Audrey L. Hagedorn to Syed N. Ahmed and Ambreen Noman, $427,500.

Maison Carree Sq., 22539-Raymond and Ashley Rotell to Chandra Mani Basyal and Bishnu K. Bhattarai, $456,050.

Milford Dr., 40380-Luz Mary Garzan to Anil Kumar and Shant Sri Yeddu, $653,000.

Norwalk Sq., 22639-Fairfax Investment to Danielle Sparks, $639,995.

Revival Dr., 41656-Daniel Howard and Melinda Jeanne Scrafford to Sabeen Khattak, $828,000.

Schoolhouse Ct., 21558-Carmen R. Christeson to Amy and Leland Frank Parde, $789,000.

Southview Manor Dr., 43007-Sathish Kumar Murugiah to Liberty Pandey, $500,000.

Tithables Cir., 21491-Renaldo and Alina Burt to Brendan and Kristen Westlund, $691,500.

Welby Terr., 21470-William Cui to Karen Elizabeth Lopez, $440,000.

Willow Bend Dr., 42612-Mary E. and Dennis J. Fangman to Joseph S. and Jenney Duval, $739,500.

DULLES AREA

Arcola Blvd., 42842-Birchwood Mews Condominium Development to Vasudevan and Sujatha M. Nair, $464,680.

Kerrisdale Way, 23394-Gurjinder and Simran Singh to Satyanarayana and Madhavi Vallabhaneni, $1.25 million.

Trestle Terr., 45579-Kevin and Sophia Glaus to Adekunola Richard Ladapo, $420,000.

HAMILTON AREA

Piggott Bottom Rd., 38547-Brian Joseph and Jecholia Christine Gallagher to Manuel F. and Aida P. Villar, $875,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barnfield Sq. NE, 321-Matthew L. Daniluck to David R. Stephenson, $380,000.

Bluefield Sq. NE, 839-Carol J. Robinson to Heather Lori Ferguson, $429,900.

Candlewick Sq., 43061-Sherri S. Smith to Fazal Ur Rehman and Seema Qureshi, $395,000.

Coltsridge Terr. NE, 301-Michael and Lee Shields to Megan Nicole Crain, $326,250.

Crimson Clover Terr., 19060-Anna Lynn Carter to Miriam Rosenberg and David J. Roberts, $650,000.

Elkridge Way NE, 102-Michael J. and Cheryl L. Morrison to Michael Adam Gardner and Deborah Elizabeth Meyer-Gardner, $587,000.

Golden Larch Terr. NE, 270-Mohammad Ashfaq to Manfredis and Jose Rigoberto Guevara Guevara, $369,000.

Jared Sq. NE, 504-Jason and Lizbeth Trinidad to Dana and Raymond James Houghton, $371,000.

Kinnaird Terr. NE, 1604-Christi Lynn Reinhardt to Christopher Hollister, $499,000.

Lismore Terr. NE, 1662-Scott A. and Erika L. Flax to Rodney and Denise Boyd, $515,000.

Mill Race Terr., 42991-Leslie M. and Michele M. Smith to Akbar Karami and Shirin Firouzi, $502,000.

Planters Terr. NE, 515-Kurtis Allen and Colleen Patricia Kuhle to Oscar F. Garza, $425,000.

Riverpoint Dr., 43417-Gregory R. and Christie L. Harrington to Rachel Chihoon Kim and Steve Seunghwan Lee, $825,000.

Seminole Ct., 18564-Michael Q. and Jennifer P. Lee to Ali and Hana Ali Moukalled, $960,000.

Smartts Lane NE, 924-Peter B. and Jeanne T. Arnold to Christopher R. Murdock, $280,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Banshee Dr., 40522-Giuseppe and Margaret P. Caminiti to Anthony M. and Shanna L. Leiter, $673,500.

Carlton St. SW, 108-Christopher and Monica M. Zveare to Donald R. Parker and Diane Black, $431,000.

Creighton Farms Dr., 22501-CR46 Corp. to Danny and Heather McPherson, $2.75 million.

Foxridge Dr. SW, 407-F. Robert and Christina C. Boffi to Brennen Woodruff and Kelly Anne Hill, $500,000.

Great Laurel Sq. SE, 153-Laura Michelle Senska to Nicholas Boone and Kiersten K. Montgomery, $455,000.

Honeycreeper Pl., 21047-Michael J. and Pia M. Vammino to Terrance J. and Jennifer A. Flynn, $725,000.

Linden Hill Way SW, 13-Anthony M. and Shanna L. Leiter to Douglas and Kathleen K. Furletti, $520,000.

Meade Dr. SW, 506-John C. and Patricia E. Gudat to Garrett and Carrington Cunnington, $750,000.

Prosperity Ave. SE, 110, No. E-Serap Kiziltas to Amir and Aliya Abbas, $227,000.

River Highlands Ct., 23177-Edward Fritts and Amanda Olsen to Mark and Erin Mayhugh, $1.1 million.

Stratford Pl. SW, 113-Ryan Sullivan to Russell Beeler, $305,000.

Sunset View Terr. SE, 508, No. 304-Kristin Moats to Vallari Naik, $200,000.

Whipp Dr. SE, 310-Matthew and Lindsay Tedrow to Jason and Lizbeth Trinidad, $569,000.

LOVETTSVILLE AREA

Cooper Run St., 5-Gregory S. and Dawn M. Rhein to Sean B. and Kerri A. Mohr, $424,990.

Harpers Mill Way, 61-U.S. Home Corp. to Barbara Maylott Miller, $344,990.

Picnic Woods Rd., 12934-Peter and Julie Oswald to Gregory S. and Dawn Marie Rhein, $710,000.

Spring Farm Dr., 14-Thomas Ciolkosz to Matthew Ryan and Samantha Rae Mitchell, $425,000.

MIDDLEBURG AREA

Beaverdam Bridge Rd., 20820-Larry and Lonnie L. Lloyd to Barry J. and Ellen G. Morris, $225,000.

Snake Hill Rd., 35311-Robin Zoll and Whitney Justice to Alyn Beauchamp and Teman D. Treadway, $335,000.

PURCELLVILLE AREA

Candleridge Ct., 813-Brandon N. and Fearrean Monet Bell to Howard Jason and Doralyn Michelle Hill, $585,000.

Crosman Ct., 409-Efrian A. and Isabel G. Garcia to Todd Christian Sharbaugh, $605,000.

Drawbridge Way, 37756-Matthew J. and Jeanne M. Tobia to Eileen M. and James M. Heasley, $525,000.

J St. W., 230-Erin K. Champney to Christopher Matthew and Jenna Marie Levy, $397,700.

Maple Flats Terr., 828-Timothy J. and Sydney A. Fortune to Daniel Walsh and Lisa Marie Crowley, $439,900.

Remington Dr., 37784-Brian R. and Michele L. Showalter to Matthew J. and Rebecca M. Davis, $440,000.

Telegraph Springs Rd., 19967-Robert M. Jolly and Brenda N. Delano to Victoria Cassano, $805,000.

ROUND HILL AREA

Bernadette Ct., 36211-David B. Peyton to Patrick Lynn and Melanie Rose Youngdahl, $774,900.

Loudoun St. E., 26-A-Stephen M. and Corinne T. Mirch to Jeffery S. and Elisa A. Boyd, $595,000.

Paxson Rd., 35285-Richard L. De Leo and Lynn B. De Leo to James H. Knowles, $900,000.

SOUTH RIDING AREA

Beachall St., 43005-Prasanna Madhugiri Nagaraj and Sindhu Balasubramanyam to Walid Mohammad and Shabnam Mayel, $425,000.

Clarecastle Dr., 43308-Michael D. and Lori L. Popvich to Matthew D. and Jennifer K. Allen, $730,000.

Demarco Terr., 42299-Jireh and Rachel Miaw to Regina Meck, $392,000.

Easterwood Lane, 25245-Minh and Angela Le to Aishwar Sabesan and Jessica Leigh Smith Sabesan, $670,000.

Evans Sq., 25550-Rachel and Paul J. Frommelt to Laura M. and Ryan R. Howard, $440,000.

Frontier Spring Dr., 42235-Venkatesh N. Melkote and Padmaja Venkatesh to Ahmed Shahid and Zeinab Ali, $625,000.

Helmsdale Terr., 43591-Consuela L. Beverly to Justin Taehee Kong and Youngme Song, $360,000.

Lake Mist Sq., 25300, No. 101-Sandra L. Delaney to Jesse Rowlett, $280,000.

Nickeline Pl., 42617-Pradeep and Gopi Saini to Ankush and Esha Sharma, $1.1 million.

Pamplin Terr., 42914-Matthew L. and Megan Shepherd to Young Min Park, $375,000.

Schooley Mill Terr., 25496-Alexander P. and Christine Moulton to Ting Zheng, $472,000.

Talamore Dr., 26032-William M. and Heidi A. Morgan to Alexander and Elizabeth Guecia, $619,000.

Upper Clubhouse Dr., 25450-Lee T. Thach to Frederick Willard Copping and Kelly Jean Saunders, $434,900.

White Cap Terr., 43607-Rajat Ravinder Varuni and Shilpa Nagaraj to Manikanta V. Kanigolla and Mrudula Manepalli, $541,000.

STERLING AREA

Backwater Dr., 46909-Rick K. Khosla to Tuananh K. Nguyen and Anh-Tu Thi Pham, $700,000.

Brixton Ct., 1021C-Miguel A. Marinero to Sixto S. Reyes Villatoro, $230,000.

Carriage Ct., 46594-Philip C. and Laura O. Foster to Rabih Araki and Rasha Z. Saad, $400,000.

Courtyard Sq., 46986-Mark Rueffert to Julya Louise Faulkner, $276,000.

Ethan Ct., 21055-Morty Morteza Banael to Leah Ash, $375,000.

Great Trail Terr., 22215-Sylvia Castillo to Jacob Endres, $415,000.

Image Ct., 407-John J. Pace to Ronald John and Nipa Phiokaew Milligan, $370,000.

Leatherleaf Cir., 21742-Ton Dien and Giao My Ly to Hisham Abdulaziz A. Ai Alsheikh and Iman Abdullah Alshathri, $357,000.

Rabbitrun Terr., 46878-Sean and Lauren Mohseni to Asama K. Al Saadi and Fatimah A. Al Behadili, $391,000.

Sterling Blvd. N., 218-Sieu Cao to Jose A. Sorto Turcios and Manuel Sorto, $245,000.

Tramore Ct., 302-Brian E. James and estate of Mary Ellen James to Elizabeth M. Nassar, $585,000.

Willow Terr., 230-Jonathan Pasion to Virginia Wambaugh, $342,000.

WATERFORD AREA

Grace Pl., 15172-Heather L. and Stephan Kent Biernacki to Joseph Meldrum, $690,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in June were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Arbor Ct., 725-Christina Youssef to Nabil Youssef and Traiza Gerges, $270,000.

Bob White Dr., 6469-NVR Inc. to Rebecca Ann and Shaun Earl Calderwood, $615,670.

Bristersburg Rd., 12040-Jolayne C. Craig to Daniel David Ulvinen, $586,038.

Constitution Way, 6579-Amanda and Christopher Leonard to Jacob M. and Sarah Blake Miller, $330,000.

Devon Dr., 499-Christopher S. and Lacey L. Roberts to William Stephen and Tiffany Morris, $419,900.

Dover Rd., 196-Matthew and Heather Weir to Penny L. Lurie, $396,500.

Estate Ave., 461-Michael P. and Lydia A. Drew to Duane F. and Jane C. Thompson, $353,000.

Forrest Lane, 6364-Pact Corp. to Kyle and Colleen Carnegie, $395,000.

Garnet Ct., 248-Richard E. and Cathy L. Fields to Blair Pagliaro and Brian John Holmes, $368,650.

Hedge Washington St., 5560-Trigon Homes Corp. to Brad Henry and Dana Rene Bobenrieth, $635,000.

Jackson Glen Dr., 4191-John H. and Barbara M. Schmitt to Kathleen P. McEnearney and Gary L. Rees, $560,000.

Kings Hill Rd., 11550-Joan P. Miller to Eric and Beth Povlsen, $299,000.

Lake Ashby Ct., 3995-NVR Inc. to Yasas Rangajeewa Jayawardena, $681,790.

Lake Willow Ct., 7440-NVR Inc. to Darrin Patrick Martin and Jessica Ann Decker, $530,995.

Logan Jay Dr., 9735-Richard Cody Crider to Marc Gautrois and Caitlin Heflin, $350,000.

Morton Rdg., 38-Suzanne Collins to Michael Wayne Jenkins, $312,000.

Randolph Cir., 9010-Larry Michael and Leigh C. Westmoreland to Eric T. and Lorene T. Keenan, $295,000.

Rock Springs Rd., 5114-Scott and Tracy Case to Stephen and Megan Capizzi, $396,000.

Schoolhouse Rd., 6635-Justin Howell to Sierra Desirae and Chassidy Ann Surface, $257,397.

Stuart Cir., 7405-Katherine P. Suto to Stephen E. and Juliet A. Rolando, $415,000.

Tiffany Ct., 7010-Onika Rosado to Michael Wantuckl and Ame E. Stevens, $450,000.

Waterloo Rd., 635, No. 223-Welch Wright Holdings Corp. to Chau Nguyen and Khoa Do, $120,000.

Weaversville Rd., 10694-Rockwood Homes Inc. to Ryan P. and Arna D. Wicka, $359,987.

Wildfire Ct., 5821-Milton J. and Theresa Brech to Andrew Ronald and Betty Lynn McKillop, $415,000.

BROAD RUN AREA