Byrne Meadow Sq., 24604-Irish N. Britt to Naheed Nawaz, $380,000.

Caribou Sq., 24656-Tanyi Ebott and Jean Pierre Choutedjem Talla to John J. Alvarez, $388,000.

Clairmont Manor Sq., 25848-Chandiran Palanisamy and Leema Chandiran to Siva Kalyani Tarigopula and Chitanya Chitturi, $512,000.

Creek Crossing Ct., 24531-Dennis M. and Elisa L. McRorie to Stanley L. and Elaine C. Blackwell, $720,000.

AD

Dahlia Manor Pl., 25014-Mark Davis to Kelly and Michael Dillon, $1.06 million.

AD

Gracehill Terr., 24739-Riaz M. Rayek to Somkanti Biswas and Rianka Deb, $491,000.

High Plateau Ct., 24809-Raymond Smith to Babu Partha and Prasanthi L. Babu, $615,000.

Little Krepps Ct., 25581-Bala S. and Pranitha Devi Kammela to Leena and Aji Jacob, $561,000.

Racing Sun Dr., 25841-Scott Beerbower and Sarah Stewart to Matthew C. and Catherine D. Halfhill, $649,800.

Sweet Myrtle Sq., 25115-Kevin N. Thomas and Lilian George to Gurjit Singh and Tejinder Kaur Mutiar, $485,000.

Ultimate Dr., 25284-Felix and Wanda R. Beltran to Carlos R. and Argelis M. Rodriguez, $554,900.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

AD

Bentley Dr., 5-Jason S. and Christina S. Davis to Alan R. Flanigan and Amanda K. Darby, $469,000.

Briarcliff Terr., 20340-Tammy G. and Jeremy J. Schwendeman to Ryan B. Buts, $450,000.

Brookside Lane, 21135-Shahab V. Ekbatani to Rafael and Reina Miranda, $635,000.

AD

Chesapeake Sq., 20447, No. 301-Ali Abadi and Chelsea Garcia to Theresa L. Evans, $275,000.

Glengyle Ct., 8-Christian and Nicole Veliz to Michael and Kerry Hum, $520,000.

Graham Cove Sq., 46794-Joshua and Karen Steward to Adam W. and Heather Harper, $405,000.

Lakeside Dr., 45542-Jeffrey H. and Christine Grosse Gordon to Evan Shawn and Hilary Carnley Hultman-Lee, $749,000.

McPherson Cir., 20-Janet W. Buffay to Michael Stuart Parker, $453,500.

AD

Pebblebrook Pl., 46553-Roberto L. and Linda V. Layo to Adam T. and Brittany K. Dougan, $565,000.

Redrose Dr., 20240-Barbara E. Wayne and Ricky J. Bacon to Jeremiah M. Baker, $680,900.

Riverbend Sq., 20419, No. 202-Jeffrey and Chandra Payne to Molly Lynn Allen, $269,000.

Scotsborough Sq., 47841-Michael J.P. McGeehan to Jonathan S. and Sonya J. Payne, $489,900.

Timberland Pl., 47177-Robert and Claire G. Bolha to Mohammad Umar, $720,000.

AD

Wales Terr., 46216-Francisco and Sylvia Lopez to Aniqua Bokhari, $427,000.

ASHBURN AREA

Abbott Pl., 43795-Thomas J. and Andrea M. Langer to Kishore and Sitamahalakshmi Majeti, $840,000.

Alicent Terr., 20454-Robert W. Mitchell III to Jennifer M. and Michael P. Jokl, $390,000.

AD

Baltusrol Terr., 43242-David Paul and Tristie Dawn Mitlyng to Robert and Rebecca Claire Cohencious, $529,900.

Birchmere Terr., 20385-Mark J. and Elsie D. Metzl to Andrew Dombek, $339,900.

Briar Creek Terr., 43411-Pamela V. Browne to Dan and Paul Dwyer, $522,000.

Chamberlain Terr., 44475, No. 204-Raymond E. Jenkins Jr. and estate of Jane S. Jenkins to Jenise D. Dorf, $311,000.

Columbus St., 43315-Brian E. and Sydney P. Packard to Jeramy Utara and Jennifer Prizeman, $695,000.

Cross Timber Dr., 20720-William J. and Lindsay E. Merritt to Keith A. and Wendy Easter, $585,000.

AD

Ferncliff Terr., 44054-Joseph G. and Margaret M. Krassy to Stephen R. Mendoza, $400,000.

AD

Frenchmans Creek Terr., 43390-William Christopher Musselwhite and Lindsay Rae Gaal to Brian G. Lemoine and Letitia Gaudiosi, $545,000.

Goose Cross Terr., 21768-Amy Pastick to Austin D’Souza, $429,900.

Holyoke Dr., 20677-Stephen Louis and Sharon Anne Knipmeyer to Vikan Chordia Kailash and Arthi Gautham, $700,000.

Jenkins Lane, 43782-Normand J. and Eileen Dillon to Zuzana Srostlik, $499,000.

Killawog Terr., 20949-Saurabh Sharma and estate of Akanksha Sharma to Mahin Mansourkia, $380,000.

Laburnum Sq., 43768-Lisa Archambean Vaughn to Cameron and Susan Hatcher, $412,000.

Macglashan Terr., 20247-Jason M. and Shannon N. Greco to Elizabeth C. Erickson, $315,000.

AD

Navajo Dr., 44169-Glen and Veronica Brown to Erik J. and Jessica M. Zepeda, $740,000.

AD

Oldetowne Pl., 44354-Kelly and Reece J. Blayney to Manmeet Chhabra, $727,403.

Powderhorn Ct., 21026-Gregory W. and Wendy A. Dotson to David Snearline and Caroline Budnik, $624,900.

Ryan Park Terr., 21843-George R. Owens to Michael P. and Sally M. Carlo, $287,000.

Stonecottage Pl., 43092-Andrew L. Dombek and Tanya L. Brennan to Jeff and Nancy Lynn Gregory, $625,000.

Timber Ridge Terr., 21001, No. 201-Vanessa Farret to Chi Kwok Yung and Di Zhu, $237,000.

Trowbridge Sq., 21547-Binu P. John and Ansu Boby to Swathi Sri Harini Gomattam and Venkata Kalyan Kumar Nibhanupudi, $490,000.

AD

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Aden Terr., 42657-Matthew Condro to Sugata and Dipanwita Chakraborty, $524,990.

Ashmead Terr., 42295-Miller and Smith at Brambleton VII Corp. to Ezequiel and Emily K. Cedillo, $653,810.

Blue Elder Terr., 22641, No. 102-Jason A. Mowery to Nita N. Sharma, $220,000.

AD

Cardinal Trace Terr., 42604-Kenneth Douglas Thayer to Natalia Castro and Eric M. Caride-Maldonado, $382,000.

Conquest Cir., 42835-John Markham and Lezlie Jo Evans to Muthamma M. Muckatira and Vijay Ganapathy, $730,000.

Cumulus Terr., 42805-Van Metre Homes at Birchwood Villas Corp. to Ronald E. and Linda J. Foresha, $600,550.

Evening Breeze Ct., 42754-Jeff R. and Karen M. Phillips to James David and Rachel Annette Jeffries, $669,000.

AD

Falling Rock Terr., 21404-Ryan Arensdorf to Roham Salman Roghani, $460,000.

Gardenwalk Dr., 23352-Gary J. Carlton and Amy Balmediano to Clinton R. and Alicia L. Schofield, $685,000.

Hardage Terr., 42614-Robert and Rebecca Claire Cohencious to Jaime Donais, $419,000.

Hillgate Terr., 23500-Theresa E. Park and Pyong H. Chun to Stephanie F. Green, $580,000.

Jessica Farm Terr., 42285-Dennis Williams Epling to Debra A. and Jeremy S. Davis, $500,000.

AD

Meadow Sage Dr., 42481-Timothy S. and Stephanie F. Green to Srinivasa Raju and Swarupa Kunatharaju, $785,960.

Pallan Terr., 43043-Jorge Enrique and Barbara Jean Morales to Shailender Reddy and Sunanda Salimadugu, $559,900.

Portico Pl., 22796-Clifton and Glenda D. Carter to Kamran Shaukat and Rabheea Khalid, $775,000.

Rockrose Sq., 42421, No. 202-Michael and Casey Jones to Obed Effa Boateng, $295,000.

Southland St., 43358-N. P. Dodge Jr. to Paul Luong Trau, $737,000.

Sugarview Dr., 21106-Dream Finders Homes Corp. to Michael Steven Sanderhoff, $577,656.

Twinleaf Dr., 42723-Kerry Neale Pukacz and Stephen A. Cheney to Tavara C. Williams, $535,000.

Wealdstone Terr., 43166-Michele D. Kovach to Stephen Michael Krucelyak, $432,000.

Wythridge Ct., 42264-Jason and Tenecia Reid to Ramalingeswara Rao and Veera Venkata Durg Mani Somavarapu, $840,000.

AD

DULLES AREA

Joseph Terr., 21106-Branden K. and Bonita J. Lawrence to Samir Nassar and Amal Alsobye, $470,000.

Thompson Sq., 21959-Chih Chou to James A. and Lauren Bauman Ellis, $410,000.

Winding Branch Terr., 45740-Shu-Chi Chen to Sara Lindsey Tassan, $365,000.

HAMILTON AREA

Colonial Hwy. E., 254-Casey Nicole and Daniel McGrath to Weston Kent and Cassie Inscore Vipond, $473,000.

James St. S., 30-Andrew Faust to Robert and Mindy Beach, $395,000.

Stone Eden Dr., 38238-Jeffrey and Pamela Buennemeyer to William H. and Janine Piodela, $809,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Arcadian Dr., 13436-Edward S. and Kristin E. Ross to Marco Vilaseca and Yanela Cayuela, $577,000.

Ballybunion Terr., 43780-William P. and Kathleen A. McFadden to Christopher Wim Roemersma, $599,987.

Barton Creek Pl., 18502-Denise C. and James K. Clayton to Jason and Alison Krawiecki, $995,000.

Campbell Ct. NE, 1403-Nargess Latifi and Walid Nadi to Ian James David and Krystal Lynn Whitehead, $540,000.

Clairmont Ct. NE, 702-Zachary and Jennifer Pitts to Richard Jay Foley II and Julia Terrell, $537,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 416-Katherine A. McDermott to Susan Laurie Grossman, $285,000.

Dettington Ct., 18566-Edmund A. and Lois T. Beres to James and Lori Higgins, $625,000.

Duff Rd. NE, 512-John Thomas and Denise L. Sheehan to Matthew Kane and Meredith Amelia Johnson Stevens, $532,000.

Ginkgo Terr. NE, 403-Matthew H. and Renata P. Gary to Ballrishna Sangroula and Tika Pandey, $385,000.

Goshen Farm Ct., 43853-Philip S. Knowles and Michelle Briton Vazzana to Jason L. and Shonna L. Clark, $1.09 million.

Huntmaster Terr. NE, 1134, No. 302-Michael Trevor Jones and Sophorn Pen to Jaime Johsimar Martinez, $220,000.

Kepharts Mill Terr., 19205-Michael J. and Mary O. Di Leo to Kimberly L. Correnti, $520,000.

Meadows Lane NE, 192-Unity Investments Corp. and SSST Properties Corp. to Khaled H. and Israth J. Chowdhury, $312,000.

Mill Ridge Terr., 18309-Ian D. Passarelli to Eric Zimmet and Rebecca Decianno, $505,500.

North St. NE, 511-Lawrence McCaskill to Sabrina Antonia Kern Jeane, $440,000.

Pearlbush Sq. NE, 453-Elizabeth B. Via to Daniel Dahal and Susang Nigleku Lumbu, $365,000.

Raspberry Dr., 41378-Leo Paul Rogers to Harold Robert and Jessica L. Showers, $1.08 million.

Rosebrook Ct. NW, 114-Randy R. and Anita L. Barrett to Valerie M. Gooding, $648,000.

Trongate Ct., 15742-Kenneth H. Ward and Karen L. Saifer to Vincent and Kimberly Alexander, $724,500.

LEESBURG-WATSON AREA

Baish Dr. SE, 336-Helmand Investment Corp. to Rigoberto Perez and Kameliya B. Boyadzhieva, $450,000.

Clagett St. SW, 503-Jeffrey D. and Jennifer Smith Peshoff to Rajesh Kohli, $414,375.

Diskin Pl. SW, 606-Diane M. Gordon to Timothy J. and Megan M. Cannon, $657,500.

Fort Evans Rd. SE, 118, No. E-Mansureh Baghadoost to Mercedes O. Asp, $230,000.

Hagley Pl., 41438-Erich and Nancy Mendez to Stephen R. O’Rourke, $1.75 million.

Indigo Pl., 40977-Joseph P. and Barbara G. Bono to Kevin E. and Melinda S. Hatcher, $725,000.

Kristin Ct. SE, 612-Brent and Debbie Louise Madson to Heath David and Vanessa Virginia Pericht, $550,000.

Loudoun St. SW, 222-Katherine S. Bryant to Jonathan J. Hirig and Brenda L. Walsh, $580,750.

Shirley Sq. SE, 249-Leonard Carnell Browman Jr. to Cameshia Towns, $390,000.

Springhouse Sq. SE, 649-Dorota and Danny Wearing to Kelby J. and Lauren H. Gassman, $435,000.

Watson Rd., 23360-Samuel L. and Patricia E. Craddock to Dennis W. and Megan W. Epling, $525,000.

LOVETTSVILLE AREA

Cooper Run St., 40-Michael C. and Jennifer S. Waldmann to Michael A. and Kari Tooke, $515,000.

Loudoun St. S., 39-Sebastian A. Fonss and Amy C. Bolstridge to Jared Michael Alexander Newbauer and Stefany Maria Luna Cubero, $420,000.

Patent House Lane, 38636-Jose L. and Solangel Rodriguez to Jacob and Brittany I. Sherer, $475,900.

Sunflower Field Pl., 12093-Stanley C. and Virginia D. Skrobialowski to Richard Michael and Flavia Yuch, $624,900.

MIDDLEBURG AREA

Waverly Heights Lane, 22086-Paul Coury to Seth M. and Mikailey E. Moyer, $389,500.

PURCELLVILLE AREA

Devonshire Cir., 928-Manisha Nayyar to Jin Cheng Jiang and Xiurong Li, $515,000.

Gentlewood Sq., 513-Valerie L. Campbell to Jason Michael Law and Christina Ann Lenz, $465,000.

King James St. E., 221-Darrick and Tina Ayres to Michael and Adrienne Elko, $545,000.

Paxson Rd., 36343-Jeannette D. Leroux to Thomas A. and Bonnie A. Moran, $441,400.

Sagle Rd., 13164-Katherine J. Harris to John T. and Maryarro Hays, $850,000.

Snickersville Tpk., 37309-Tyler C. Cushman to Jeffrey P. and Laura M. Wright, $395,000.

Wetherfield Ct., 16946-Ana R. Velasco to Jacqueline Monroy, $417,500.

ROUND HILL AREA

Apple Pride Ct., 34845-Jerry A. and Dorothy M. Holmberg to Kristian Aaron and Erin Brost, $842,500.

Bristol Terr., 17529-Roy S. and Kristen M. Funes to Forrest Lee and Kathleen Elgin, $325,000.

Early Ave., 17251-John Sheehan to Joseph Smith, $550,000.

Glencoe Ct., 35443-William and Laura Sorgenfrei to Benjamin John and Lauren Scoll, $800,000.

Legacy Terr., 17342-Jose A. Jovel Alfaro to Iris H. and Ricardo A. Melendez, $309,900.

Stoneleigh Dr., 17930-John L. and Sharon M. Hayes to William F. Vinson, $707,000.

SOUTH RIDING AREA

Arrowroot Terr., 25294-Peng He to Vinay Sudhakar Joshi and Ashlesha Gade, $560,000.

Carberry Dr., 25451-Richard D. and Rhodora M. Halverson to Richard S. and Kimberley N. Schwenk, $432,000.

Center St., 43213-Elizabeth R. Ellison to Bishnu and Sushma Baral Dahal, $430,000.

Equine Ct., 27563-Stephen Mark and Christine Adele Cataldo to Larry Dean and Audrey Marie Richards, $1.04 million.

Gelding Sq., 42763-Firhan and Gohar Choudhary to Pamela Wilson Peterson, $481,000.

Homefront Terr., 42585-James T. O’Hagan to Al-Hussein Abduirahman Naji, $386,000.

Lands End Dr., 26086-Tamim I. Anwar to Jonathan and Chelsea Barone, $380,000.

Laureldale Terr., 25253-Rani El-Hinnawi to Lester L. Arnold, $405,000.

McKinzie Lane, 25883-Michael and Courtney Wallize to Carla P. Linares and Caridad Pacheco, $768,000.

Mountain View Dr., 43380-Dyan E. Laurus and Gill P. Egan to Sudhanvshu P. and Sonali Sudhanvshu Pethe, $645,000.

Pelican Dr., 42502-Karen Cenac and Larry Hayes to Tamim L. and Nabilah Anwar, $657,500.

Providence Ridge Dr., 42277-Andeep S. and Sundeep K. Toor to Anwar and Neshat Ali, $787,000.

Riding Center Dr., 25180-Eyad Makki and Salamh Khowaji to Jun and Katrina Luo, $670,000.

Valleyvista Lane, 43523-Kenneth L. and Anita R. Dewitt to Kamal Hossain and Amena H. Begum, $670,000.

STERLING AREA

Bartlet Sq., 46683-Elizabeth A. and Kirby Bryan to Parth Kalola, $375,000.

Brunswick St. N., 1607-David S. and Mary E. Butler to Minh Van Nguyen and Huong Glang Lam, $377,000.

Concord Ct. N., 710-Emilia Castillo and Crystal Elizabeth Winkler to Erick R. Canales Sarmiento, $285,000.

Giles Pl., 302-Sierah Nguon to Abdelhafiz O. Mahgoub and Emily A. Nadeau, $308,000.

Hoga Rd. S., 1016-James R. Pettinelli and Carlos A. Cruz Marquez to Paula D. Cortez, $400,000.

Johnson Rd. S., 303-Julie D. Berg to Feng and Yan Lin, $452,000.

Madison Ct. E., 1603-Kev Real Estate Services Corp. to Geovany Elias Sanchez, $390,000.

Mayfield Sq., 22310-Oscar R. and Norma E. Rios to Christopher Byron Baker, $290,000.

Oak Tree Lane, 348-Martin J. and Maria Anne M. Hester to Sara J. Holditch, $520,000.

Salisbury Ct., 1005-Ellen McKenna Lowry to Jibon Chandra and Mou Rani Ghosh, $290,000.

Trumpet Cir., 46818-Emilia G. Duarte to Jamine E. Cooper, $380,000.

WATERFORD AREA

Water St., 40188-William J. and Rosemary S. Lauth to Jeffrey Scott Darrah and Issac L. Pukancz Johnson, $325,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in July were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Amber Cir., 191-Jeanne M. Alicea to Jordan W. and Brittany Butler Watson, $368,000.

Auburn Mill Rd., 7405-Clinton J. Howard to Angela Hall, $396,500.

Belmont Ct., 8135-Renate and Darrel D. Shields to Hillary L. and Ryan M. Dussia, $500,000.

Bob White Dr., 6490-NVR Inc. to Allen Louis and Kathleen Louise Fitz, $594,330.

Bunker Hill Rd., 7277-Michael Francis and Marina R. Marchesani to Catherine M. Nunnery, $420,000.

Cavalry Dr., 7153-David G. and Cathy S. Carlton to Brandon Roger and Lindsey D. Snyder, $485,000.

Covingtons Corner Rd., 7179-Raymond E. and Renita H. Bland to Patricia Sue Stern and Lisa Ann Burke, $180,000.

Cromwell Rd., 2163-Joshua M. and Aminda D. Flint to Jared K. Griffith, $335,000.

Dumfries Rd., 4014-Gary W. and Kelly A. Schierman to David J. Fetherole, $450,000.

Fairfield Dr., 195-Runaway Properties Corp. to David C. and Mary Ann Childs, $243,000.

Forbes Pl. E., 6652-Michael Sundino and Jessica Davis Bryant to John McHargue, $320,000.

Foxhunt Lane, 9374-Patrick M. and Jennifer L. Heffron to Kurt R. and Camille H.J. Clausen, $389,900.

Green Rd., 9648-Jeannette Cerv to James M. Delery, $385,000.

Hampton Ct., 6569-Ellen Bosley and estate of Roy Everett Green to Christopher J. and Kendall G. Gay, $630,000.

Homestead Ct., 7176-Anthony M. Sfreddo to Adam Carter and Karen Rampy Duckett, $509,000.

King Nobel Lane, 10866-Wanda D. Williams to Kenneth R. and Norma A. Gordon, $429,999.

Lucky Hill Rd., 11721-Dynamic Construction Corp. to Carlos Martinez Leon, $269,900.

Moffett Dr., 7290-Melody and Jeffery Glenn to Samuel Pacheco Cherena and Yadira Soto Viruet, $698,000.

Newton Lane, 6177-Elin V. Hughes to Ricky Hall and Erica West, $260,600.

Porch Rd., 7481-Gustave Joseph and Holly Marie Anderson to Michael J. Ryan and Katherine J. Couperus, $440,000.

Revere St., 3017-Saffie Khyne Sam Conteh to Jonathan and Elisabeth Jordan Munn, $304,900.

Rolling Hills Dr., 4092-Beteseb Farm Corp. to Teresa and Mark Pilegaard, $505,000.

Shirley Ave. E., 107-Charles Porterfield and Katherine Ann Jefferson to William C. and Sandra C. Courtney, $400,000.

Southcoate Village Dr., 10931-Mei Xue Tan to Carlos Alberto Romero and Meybel E. Ostorga, $435,000.

Sunset Ct., 4385-Raymond Williams Markle to Seyyed H. Roghani, $315,000.

Tuckers Lane, 2710-Gerald L. Ehlers to Daniel L. and Nicole D. Hanlin, $450,000.

Willowbrook Dr., 6737-Christopher M. Gray to Tabetha A. and John N. Combs, $315,000.

Winchester St., 229-Linda K. Pranke to David Andrew McGuire, $495,000.

BROAD RUN AREA