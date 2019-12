Balmoral Glen Ct., 24897-William S. and Tammy S. Monas to Laura Cortez Martinez, $810,000.

Broxbourne Terr., 41599-Wiley Reed Wright IV to David J. Mossinger and Tingli Wang, $456,000.

Caribou Sq., 24664-Marcus A. Daniell to Ryan Michael and Kristina Nikole Patrick, $390,000.

Foley Headwaters St., 42064-Gaspare and Rossana Fazio to James J. and Melissa Regis Mehalchick, $700,000.

Goshen Ridge Pl., 41584-Craig D. Owens Jr. to Chandy Abraham and Ambi Anna Kurian, $788,000.

Hazel Pl., 40635-Jennifer Bailey Lamothe to Siva and Veena Yendapalli, $810,000.

Kinsale Pl., 25443-Phillip D. Harvey Jr. and Penny L. Clark to Lisa M. and Shawn P. Stewart, $690,000.

Lenah Trails Pl., 24484-Cynthia Dawn Murphy to Brandon W. and Emily M. Kalbaugh, $765,000.

Moon Glade Ct., 24462-Michael R. and Sara L. Faulkner to Rahila Minai and Valerie Ali, $775,000.

Owl Creek Dr., 25065-Frances L. and Bobby L. Mason to Jason and Maureen Kendrick Johnson, $650,000.

Suffolk Downs Ct., 41794-Lem and Diane Chance to Woo Sung Lee and Hanna Cho, $645,000.

Warwick Farm Pl., 42175-Hamid and Nazema Panjshiri to Francis and Hannah Newman Conduah, $765,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Banbury Sq., 20556-Florence Cottet-Moine to Gawain A. and Stephanie N. Stocks, $504,000.

Center Brook Sq., 20260-Versailles Custom Homes and Developments to Andre Kennedy and Filseta W. Eshete, $525,000.

Cosworth Terr., 20869-Baton Corp. to Thomas Gorsuch and Erin Rafferty Madrinan, $415,000.

Glenmere Sq., 20649-Sergio Alexander Nevarez to Valerie N. Levi, $499,000.

Macgill Ct., 47798-Suntrust Bank to Heather C. Bupp, $675,900.

Middle Bluff Pl., 47233-Donna L. and Thomas R. Eakin to Salome Ohadi and Amir Mehrmanesh, $900,000.

Primavera Cir., 225-William L. and Judith E. Greer to Maureen Elizabeth Kane and Jose Arnoldo Recinos Nolasco, $530,000.

River Falls Dr., 47429-Michele K. Blackwelder Foulger to Mark A. and Kristin E. Mangion, $675,000.

Royal Villa Terr., 20910-Judith M. and John A. Elkins to Stuart K. and Phyllis S. Lane, $555,000.

Sterdley Falls Terr., 47382-Dreama Tressler to Saman Maleki, $500,000.

Whittingham Cir., 37-Mark S. and Teresa R. Babb to Jason and Candace Hill, $640,000.

Youngs Cliff Rd., 19580-Debra D. Corbo to Norman and Michelle Cruz, $687,000.

ASHBURN AREA

Ardmore St., 43305-Kenneth P. Lizzio to Debbie Sue and Christopher Matthew Davis, $495,000.

Bowfonds St., 20349-George and Michele Carner to Bryan and Michele Otto, $462,000.

Calistoga Sq., 43738-Stefanie Michelle Stieger to Sunil and Nitasha Dahiya, $370,000.

Clearnight Terr., 43264-James D. Gonzalez to Jeremy E. and Jennifer M.G. Spears, $405,000.

Crescent Pointe Pl., 20430-Eric P. and Melanie G. Osborne to Johanna Broom-Vrinten and Ralph Andre Broom, $555,000.

Dragons Green Sq., 21816-Keith McManus to Dewey Timothy Caudill Jr. and Verenice Erica Barajas, $330,000.

Fieldgrass Sq., 19954-William R. and Kathleen C. Milligan to Patrick Calloway and Katherine Lucille Dolan, $385,000.

Haystack Ct., 21126-Tristan and Agata Bath to Jon M. and Kate E. Vrabel, $665,000.

Jarvis Sq., 21798-Lakshmi Narayan and Minati Ghosh to Hepzibah Anita Selwyn and Jean Meslie, $349,000.

Lord Fairfax Pl., 44277-H. Robert and Evelyn J. Showers to Conor Earl and Samantha Quinley Cafferty, $927,500.

Menges Mill Ct., 20911-Thomas W. and Terri Ann Compher to Shakirullah Sultan and Nehazia Shah, $597,000.

Old Line Terr., 20066-Calatlantic Group Inc. to Mehrdad Assareh, $655,000.

Pioneer Ridge Terr., 20948-Ryan H. and Kathryn R. Weeks to Christopher John Heet II, $425,000.

Postrail Sq., 43444-Jai Syn Song to Maheen and Syed Mazher Jaffari, $420,000.

Rochelle Ct., 43955-Andrew J. and Wendy H. Murray to Fahad A. Khan and Joy J. Hodges, $625,000.

Shehawken Terr., 44301-Ryan G. Magnuson to Seth Shiro Ikeda, $375,000.

Sperrin Ct., 43401-Wayne H. and Nicole C. Morris to Katherine Nicole and Paul Donald Pultz, $635,000.

Trails End Terr., 20410-Michael and Taylor Nicole Bohn to Thuong Van and Thuy-Uyen Vinh Hoang Nguyen, $387,000.

Wayside Cir., 43304-Michael E. and Ruth F. Bower to Ryan Howard and Kathryn Rebecca Weeks, $615,000.

York Crest Terr., 44589, No. 205-Toll IV Partnership to Paul G. Misleh, $458,995.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Allisons Ridge Terr., 43397-Charles Saunders and Tamara Kathryn Port to Shiva Kumar Kalidindi, $525,000.

Avonworth Sq., 22030-Haewon Hinton to Mohamed Abdelaziz Mabrouk, $565,000.

Basil Ct., 21470-John and Regina B. McNeely to Winand and Heather Deerenberg, $775,000.

Blue Elder Terr., 22706, No. 203-Aqil M. Chishty to Kevin Joseph O’Connor, $265,000.

Dreamweaver Dr., 42600-Hamed and Sandra Ghaemi to Jin Mo Kang, $645,000.

Evening Primrose Sq., 23433-Corina A. Henriques to Robin Saunders, $601,500.

Gray Falcon Sq., 22648-Hamid Barghi to Sagar Kundral and Devika Shimoga Ganesh, $520,000.

Hollyhock Terr., 42594-Mark A. and Kristen Hulyo D’Amico to Sherry L. Leitch and Judd B. Bouy, $390,000.

Lois Lane, 22978-Adam and Marissa Levin to Anish Thomas and Jasmine Jose, $840,000.

Milltown Knoll Sq., 23305, No. 117-Hilda and Paul Casey to Nam H. Chung, $399,900.

Ocean Cliff Sq., 22565-Laura Cortez Martinez to Jordan T. and Kristin R. Dover, $498,000.

Potomac Trail Cir., 21054-Matthew Coulon and Imelda Tapang to Hemalatha G. and Sarvamangal Sastry Vedula, $715,000.

Sagamore Sq., 22784-Justin M. and Sunny Ye Yang Hicks to Corey D. Stewart, $585,000.

Sugarview Dr., 21104-Dream Finders Homes Corp. to Mohammad Ahsan Siddiqui and Christeen Sangha, $587,250.

Virginia Manor Terr., 43795-Jose M. Woodstock to Prasanta Kumar Patra and Nibedita Kar, $440,000.

Winter Haven Dr., 42295-Norman B. and Mary Dinh Rankin to Satyanarayana and Vaishnavi Lolla, $745,000.

DULLES AREA

Benson Terr., 22916-Norman H. and Michelle Cruz to Muhammad Raees and Maryam Barra, $425,000.

Grand Central Sq., 45568-Peter and Lillian Vranas to Matthew S. and Jill M. Beasley, $409,000.

Railway Terr., 21870, No. 302-Jerome C. and Brigitta U. Burchard to Vivek Chulani and Priyanka Sharma, $300,000.

HAMILTON AREA

Heather Knolls Pl., 16807-Samuel Tilden Aiken and Michelle Ruth Morton to Robert F. Toth, $675,000.

Wooded Hollow Dr., 38419-Michael A. and Debra S. Del Vecchio to James E. and Melissa A. Larson, $865,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barnfield Sq. NE, 308-John L. and Shannon L. Callaghan to Christian S. Sorto and Maria Y. Martinez Medrano, $365,000.

Butterfly Way, 43137-David Alan and Anne C. Ogden to Hashmat and Haroon Khalil, $599,000.

Carradoc Farm Terr., 43622-Mahmoud and Fatema M. Rankoussi to Patricia Shafer Langevin, $665,000.

Channel Ridge Ct., 18271-David P. and Nadine Sample to Andrew E. and Katherine L. Hootman, $800,000.

Coralbells Pl., 42987-Scott A. Quillen to Nargass Latifi and Walid Nadi, $705,000.

Eagles Rest Dr., 13503-Charles P. and Tracy M. Balzer to Micky Donaldson, $530,000.

Fieldsview Ct., 43294-Ajaipal S. and Shalu Virdy to Wayne Doug and Deirdre Elizabeth Deker, $1.24 million.

Harlow Sq., 19273-Rachel M. Dall to Alina L. Aiken, $335,000.

Kipheart Dr., 18771-Chang J. and Young W. Lee to Benjamin and Caroline Hedges, $770,000.

Lost Corner Rd., 43863-Gregory and Megan Sarah Belden to Lisa and Andrew Brady Horgas, $505,000.

Millwright Terr., 43481-Sean Eugene and Karen Elizabeth Conlin to Dan R. and Cecilia E. Ramsey, $647,080.

Oakcrest Manor Dr. NE, 316-Scott D. and Jessica M. Billigmeier to Michael D. and Gettys K. Nelson, $580,000.

Plaza St. NE, 202-Lonnie Wilev and Stephanie L. Tarner to Gregory M. and Megan S. Belden, $455,000.

Riverpoint Dr., 43692-Glenn W. and Susan O. Saunders to Michael and Michele Poulton, $738,000.

Shadow Terr., 43071-Erika Deibert and Mark Robert Gahagan to Michael Charles and Kara Elizabeth Fisch, $475,000.

Silver Charm Pl., 17204-Stephen J. and Yuki K. Cloud to Kelly Rozumalski, $925,000.

Sweig Terr., 19212-Aqeel Rehman and Sumaira Tabassum to Sibghatullah Ahmed, $365,000.

Tennessee Dr. NE, 1237-Taimur and Amanda L. Ahmed to Patrick Curran Briant, $635,000.

Wilson Ave. NW, 109-Ross and Lisa Cameron to Dustin T. and Lisa Holliday, $469,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Beauregard Dr. SE, 405-Douglas Aaron and Craig Harold Smith to Zain and Lisa Magsi, $625,000.

Calvary Ct. SE, 108-Titshing Alan and Anna Marie Li to Long Bao Tran and Phuong Thi Huynh, $960,000.

Courtland Village Dr., 21058-Jason Reed to John J. and Melissagale Lechelt, $640,000.

Fort Evans Rd. SE, 120, No. C-William John Aulbach to Tessa Barrett, $230,000.

Hague Dr. SW, 1422-Thomas D. and Eveanne C. McKean to Christopher S. and Erin E. Flowers, $749,000.

Myers Pl., 20588-Danny R. and Heather R. McPherson to Komaljeet Kaur and Karan Ahluwalia, $1.05 million.

Rhonda Pl. SE, 907-John D. and Julia Fay to Kelly and Helen Randolph, $660,000.

Seaton Ct. SE, 701-Greg and Layne Potter to Michelle Settle, $645,000.

Spencer Terr. SE, 122-Vernon L. and Kathryn B. Joyce to Peter Heinz Dittmar and Carly Joan Sable, $385,000.

Sunset View Terr. SE, 503, No. 208-Theresa Kay Hartman and estate of Eileen Larau Markis to David Storms, $299,000.

Sunset View Terr. SE, 510, No. 305-Calum and Kandyce Blackstock to Christopher B. Smith, $225,000.

Town Branch Terr. SW, 203-Harrison E. and Veronika R. Smith to John and Ana L. Abromavage, $432,500.

LOVETTSVILLE AREA

Kimberly Kristin Way, 25-Geoffrey and Jessica Ord to George and Evelyn Mastakas, $470,000.

MIDDLEBURG AREA

Blue Ridge Ave., 903-Priscilla Alicia Whittaker to David and Lisa Kaye Weisert, $376,300.

PURCELLVILLE AREA

Dublin Sq., 309-Scott L. and Anna M. Quartuccio to Jason M. Tokarchic, $432,000.

Frazer Dr., 105-Nicole M. Levesque to Melisa Mardales Contreras and Jose Jesus Del Castillo, $335,000.

Lancer Cir., 19080-James G. Warthen and Kim M. Billingsley to Brandon and Kelli Lorey, $971,500.

Miles Hawk Terr., 201-Jeffrey S. Bonadies to Duncan Meacham and Rachel Soper, $394,000.

Purcellville Rd., 14420-Phillip and Elizabeth Arsenault to Anthony Cardoza, $501,122.

Silcott Springs Rd., 19810-Anne W. Adams to Lynn Pirozzoli, $879,000.

Wooden Bridge Dr., 700-Jeffery S. and Elisa A. Boyd to Caley Lynn and Jeffrey C. Adams, $575,000.

ROUND HILL AREA

Cleveland Park Dr., 17618-Fernando Jose and Amie Castaneda to Dane and Nicole Gaynor, $475,000.

Devon Park Sq., 35870-Rebecca and Francis Charles Zinn to Derek M. Hall, $332,000.

Prestwick Ct., 35270-Stephen J. and Virginia M. Hannah to Joseph A. and Sheila K. Andahazy, $665,000.

SOUTH RIDING AREA

Bald Eagle Terr., 25258-Michael E. and Judith K. Westberry to Binita Sharma and Subin Pokharel, $465,000.

Crossfield Dr., 25313-Hunny Singh and Ram Sarup to Brian Daniel Shumway, $382,000.

Elk Pl., 43042-Alkaram Properties Inc. to Jacob K. George and Zohra Z. Hemani, $835,000.

Hopestone Terr., 43410-Amarendhar R. Bonthala to Manish K. and Sweety Shrestha, $475,000.

Longworth Terr., 42780-Estate of Hannah Carey and Pamela Carey to Jessica L. Baxter, $391,000.

Mews Terr., 25843-Courtney Jordan to Scott M. and Teela L. Brewer, $480,000.

Pamplin Terr., 42890-Bharat Reddy Pannala to Wice and Vera Shaker, $380,000.

Pond View Sq., 25230, No. 102-Christine Alexis Ray to April A. King, $300,000.

Rickmansworth Lane, 25908-Kenneth R. and Jennifer Madeline Andino to Markyves J. Valentin, $625,000.

St Huberts Pl., 42247-Muthukumar Vaidhianathan and Subhashini Nagarajan to Tayde Alicia Fonseca Leal and Alfredo Federico Revilak De La Vega, $445,000.

Turf Field Sq., 44094-Pradeep and Pinky P. Khatri to Dharmandran Jayaraman, $516,000.

Watercrest Sq., 43114, No. 203-Christine Clark to Sharon Eng, $325,000.

STERLING AREA

Baldwin Sq., 21777, No. 303-Stephanie Hall Young to Cristiane A. Botura, $275,000.

Beech Rd. W., 300-Michael A. and Nicole Bellizia to Edwin A. Argueta and Nuria Berganza Sandoval, $420,000.

Calamary Cir., 21740-German T. and Luzviminda G. Marcelo to Veronica Gonzalez, $250,000.

Connemara Dr., 119-Dylan Jude and Amber Karen Trelogan Erickson to Abdolhamid Jafari and Shohreh Tousi, $550,000.

Edinburgh Sq., 180-Juan C. Alfaro Martinez to Jose L. Lima Paniagua, $280,000.

Fireside Ct., 21119-Wendy Kmetz to Yitbarek Abebe and Bethlehem Kelkle, $415,000.

Giles Pl., 504-Mohammad T. Mahmud to Lucia Guardado Portillo and Jose A. Zelaya Reyes, $319,900.

Hollow Mountain Pl., 46741-Daniel S. and Jessica A. Maner to James and Tiffany Mitchell, $639,900.

Margate Ct., 1050A-Stacey Soltoff to Juan C. Constanza Segovia, $245,000.

Regis Cir., 13-Richard Lynn to Ricardo and Delmi H. Torres Hernandez, $330,000.

Temple Ct., 1053-Jorge L. Velarde Aguilar to Rene S. Alala Cruz and Wilber A. Reyes Perez, $310,000.

Wood Owl Ct., 5-Joseph L. and Rhonda L. Starks Manno to Amy Yuen-Ming Shaw, $500,000.

WATERFORD AREA

Woodsage Ct., 38659-Jeremiah W. and Christina Y. Cross to John Chang and Joanne Lee Han, $715,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in August were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Academy Rd., 7141-Lisa M. Fischer to Barbara A. Lewis, $372,500.

Autumn Wind Ct., 157-Michael A. and Alethia N. Fauntleroy to Kelly and Angelo Diaz, $450,000.

Battle Ridge Dr., 11697-Matthew F. and Tracy L. Smallwood to Annette Fake, $250,000.

Cadet Lane, 6450-Phillips Construction Corp. to Andrew P. and Taylor A. Ingersoll, $445,000.

Cedarwood Dr., 12219-James C. Mullins to Derek and Jaime Casillas, $320,000.

Dumfries Rd., 5192-John J. McMahon to Robin M. Haggberg, $309,000.

Falling Creek Dr., 11331-Deborah L. Smith to Kevin D. and Elizabeth M. Gordon, $398,000.

Goldvein Rd., 14125-Stephanie Nicole Dorn to Timothy William Fitzmorris, $340,000.

Haven Ct., 4287-Lisa C. Gager to Curtis William Henry Stewart Jr., $420,000.

Hopewell Rd., 5141-Mark S. and Brenda S. Brocato to David Michael and Denise Michelle Villani, $725,000.

Lake Dr., 6723-Lakeside Homes Corp. to Joshua M. and Sara L. Howe, $930,497.

Linden Ct., 5661-Michelle Johanna Stefko to Dorin Maye Methfessel, $425,000.

Menlough Dr., 40-Gar C. Schulin to Charles Lewis and Deborah Gale Freer, $539,000.

Oak Leaf Ct., 835-Edith D. Howland to Adriana M. Albizures, $263,000.

Old Woods Rd., 3657-Brad and Andrea Lowe to James D. Gonzalez, $495,000.

Reese Ct., 7289-Marc Gerard and Vanessa Lynn Harris to Jessica Hovanesian, $699,900.

Riverton Ct., 12223-Richard D. and Michelle Scott to Krystal N. Austin and Stephanie Elaine Ioannides, $350,000.

Sinclair Dr., 5600-Sally C. Twentey to Shawn Eugene and Shanna Hardesty, $775,000.

Warrenton Chase Dr., 7800-NVR Inc. to Kimberly Ann and Michael A. Boyd O’Hara, $603,230.