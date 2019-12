Bassett Pl., 41590-Christian J. and Flordeliza Belandres to Zedrie A. and Marita Teague, $670,000.

Buttonbush Terr., 24679-Daniel Alberto Degracia Jr. and Jamie Whelton to Scott D. Krasche, $360,000.

Cinnabar Sq., 41921-Shane Anderson to Amarjit Singh and Vipan Preet, $504,000.

Foxtail Fields Dr., 40776-Larry M. and Elizabeth A. Senger to Robert Lee Henning and Melissa Sara Stipa, $809,000.

Green Mountain Terr., 25083-Jon and Samantha Valdizan to Donald Bennett and Angela Marie McPhatter, $480,000.

Horse Chestnut Terr., 41480-Steven Zavertnik to Jason R. Gross, $370,000.

Laceys Tavern Ct., 23885-Gerard B. and V. Paige Baigis to Robert E. and Melissa L. Welch, $1.35 million.

Longshadow Lane, 24268-Robert U. and Janet L. Lawall to Abelardo D. and Dianna N. Terpin, $750,000.

Nettle Mill Sq., 24649-Joseph N. and Ernestine C. Wilkins to Manoj Kumar Janagama and Udaya Bompally, $492,000.

Peaceful Terr., 25386-Kerry J. and Ashley N. Janssen to Smitha Magunta, $470,000.

Prairie Fire Sq., 25101-Anubhava Jaiswal and Sweta Gupta to Gilberth Ivan Caamano Villafranca, $472,000.

Saddleridge Lane, 39367-Mark R. and Leslie E. Guttenberg to Adam and Laura McBride, $647,500.

Trumpet Vine Terr., 25313-Curtis William Henry Stewart Jr. to Tarni Pannell, $400,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 26-Metropolitan Property Corp. to Justin M. Mount and Sydney M. Kiel, $349,000.

Benton Ct., 2-Diego R. Robles and Jihye Muniz to Derek Andrew and Meghan Elizabeth Brown, $365,000.

Channel Ct., 20876-Deborah Perrero and Kristi Skeens to Joseph M. and Nicole Wittmann Langone, $653,000.

Dairy Lane, 20131-Jason M. Fleming and estate of John Fleming to Courtney L. Nordling, $320,000.

Halifax Ct., 10-Christopher B. and Sabine M. Durham to William M. and Jessica R. Rausch, $525,900.

McFadden Sq., 21210, No. 402-Margaret L. Womer to Tiago Silva, $280,000.

Middlecreek Ct., 20608-Patricia L. Julien to Lori Ruderman, $600,000.

Primavera Cir., 227-Roy and Susan M. Weinstock to Tony Lee Baird and Julie K. Short, $570,000.

Riverbend Sq., 20417, No. 203-Angelina Hidalgo to Robert George Jr. and Ana F. Becerra Barrera, $265,000.

Sheel Terr., 46345-Department of Housing and Urban Development to Kathryn Alexandra and Mary Janet Hitchcock, $363,000.

Sulgrave Ct., 121-Amir and Salome Ohadi Mehrmanesh to Behnaz Parastar and Ali Tabibi, $400,000.

Warburton Bay Sq., 20531-Herman J. and Diana M. Aparicio to Arun Manohar Athiyarath and Krishna Thyil Raj, $410,000.

Woodlake Pl., 46376-Ana Julia Navarro to Philip and Tracey Pomerleau, $520,000.

ASHBURN AREA

Aberdeen Terr., 44040-Mark T. and Annalee S. Whitehead to Jonathan S. Eckman, $400,000.

Beechwood Terr., 20303, No. 300-Lauri Ann Kranig to Linda E. Lawrence, $250,000.

Bozman Ct., 21155-Eugene Lee to Daniel D. and Yujin Han, $655,000.

Charter Oak Dr., 20453-Eric P. and Suzanne B. Sloman to Jueting Sun, $565,000.

Crescent Pointe Pl., 20551-Ernest J. and Veronica L. Bourscheid to Stuart D. and Martha J. Dunnett, $690,000.

Edison Club Ct., 43600-Richard and Jacqueline Clee to Ranjeet Khaira and Surinder Singh, $1.25 million.

Fiery Skipper Terr., 44525-Anthony G. and Doneen A. Hoffman to Eveanne Caton McKean, $625,000.

Glenhazel Dr., 43852-Angelica C. and Michael A. Matney to Brian D. and Gabrielle R. Atwell, $659,900.

Hedgerow Terr., 21180-Daniela Tesliuc to Sreedevi Pokala, $410,500.

Jarvis Sq., 21805-Debra Everly to Victor Oms Creus and Sonia Masoodpanah, $329,000.

Laburnum Sq., 43764-Michael L. and Margaret E. Otto to Kathleen Dugan, $415,000.

Lords Valley Terr., 44048-David L. and Rachelle L. Novello to Serge Sefekme, $569,000.

Naples Lakes Terr., 19883-Mark L. Holmes and Chih-Wei Chiang to Yon Woo Kim and Yoon Yi Cha, $635,000.

Old Line Terr., 20088-Calatlantic Group Inc. to Rajeesh Othenandiyil and Fnu Aswathi Rajeesh, $599,990.

Plainfield St., 20358-Timothy and Rose Dall to Ken and Katherine Bomongcag, $636,000.

Postrail Sq., 43461-Jason Aaron Sharpe to Gavin and Laura McCorry, $417,750.

Rocky Knoll Sq., 21022, No. 407-Joseph P. Talerico to Maxine Ann Bizette, $420,000.

Sibbald Sq., 20656-Peter J. and Belen Boggs to Sachin G. Ladkar, $399,000.

Sunset Maple Dr., 44357-William George and Mary Lynn Margelis to Sami Ibrahim Asfahani, $490,000.

Tyrone Terr., 44466-William McKay Brown to Melanie Brown Hughes, $490,000.

Wayside Cir., 43365-Michael Block and Alix Ann Van Sickle to Charles P. Hornbostel and Neslihan Celebi, $680,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Snickersville Tpk., 33563-Michael H. Fullilove to Ethan and Emily Weitz, $205,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Balduck Terr., 22743-Charles E. and Marina Alexanderova Houchins to Varun Singh Thakur and Ananditha Rajvanshi Singh, $560,000.

Belvoir Woods Terr., 23544-Sharon Tyndall to Antonios and Ashley Collen Reilly Kappatos, $435,000.

Blue Elder Terr., 22710, No. 104-Kathleen Marie Taborn to Felipe Eduardo and Kaitlyn Ann Fernandez, $225,000.

Centergate Dr., 43869-Kee K. and Mei Y. Wong to Douglas S. and Kristen A. Collica, $374,000.

Creighton Rd., 42158-Miller and Smith at West Park Corp. to Hardy Meyer, $849,990.

Dublane Pl., 41860-Michael Paul and Esen Gul Levish to William D. and Dawn R. Murphy, $740,000.

Faith Terr., 22458-Somboon Pansirithanachote and Thuza Lele Win to Karen Cenac, $411,000.

Glenside Dr., 42771-Maurice and Lisa White to Ahmad Ashkar, $965,000.

Hampton Woods Terr., 42244-Michael Beachler and Mariam Harsini to Jeffery P. Moore and Tishona R. Watson, $525,000.

Hopewell Manor Terr., 23528-Kevin Andrew and Lindsey Svendsen Wright to Sofiane Fellah, $427,000.

Milltown Knoll Sq., 23315, No. 103-Magdalena McDonald to Michael T. Messiah, $367,000.

Oglethorpe Ct., 23085-Julia and Michael Shin to Ryan P. and Jennifer L. Byrne, $1 million.

Prosperity Ridge Pl., 23586-Rodrigo R. and Kerri A. Gonzalez to Balaji Krishnan, $768,100.

Schenley Terr., 21891-Karen K. Puleo to Sangjukta Shabbir and Rahat Ahmed, $535,000.

Sunstone Ct., 22022-Sean C. and Sherry L. McDaniel to Samuel D. and Terry L. Duis, $661,000.

Virginia Rae Ct., 23294-Aaron L. and Elizabeth A. Huck to Peter J. and Belen Boggs, $739,900.

Wynridge Dr., 43095-Signature at Broadlands Condominium to Randal Edward and Elizabeth Ann Blough, $409,990.

DULLES AREA

Chestnut Oak Terr., 22876-Daniel R. Wallace and Sara Urbina-Benavides to Carrie Dalton, $484,900.

HAMILTON AREA

Ivandale St. N., 17-Ida S. and Harold R. Whitbey to Donald G. and Barbara H. Jennings, $560,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andover Ct. NE, 213-Judith D. Hines to Anthony L. Nedinsky and Ingrida Petersons, $635,000.

Beaver Creek Terr., 43594-Stephen J. and Edith L. Pirato to Lee T. Smith, $630,000.

Caledonia Ct., 43036-Estate of Suzette Goodchild and Jeffrey-James Evans Simpson to Sajjan and Archana Singh, $595,000.

Catchfly Terr., 43603-Robert Deans to Jack and Margaret C. Stencel, $634,000.

Chartier Dr., 19110-Hind Ahmed and Salaheldin Nasereldin to Rajan and Falguni Sharma, $649,900.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 202-Elaine S. Taylor to Sarwat and Soheir Serry, $250,000.

Edwards Ferry Rd. NE, 505-Christopher B. Anderson to Suzanne Eblen, $555,000.

Fleur Dr., 43172-Thomas R. and Charmaine C. Tuck to Khalid M. Ahmad and Shehla Khalid, $502,575.

Hunter Pl., 16319-Salahuddin Mahmood to Robert Steven Girard Jr. and Paige Marriott, $903,000.

Limestone Ct., 16352-David S. and Mary E. Butler to Harrison E. and Veronika R. Smith, $800,000.

Meadows Lane NE, 111-Demas Corp. to Reynaldo Carrasquillo, $279,750.

Mimosa Grove Sq., 44268-Kenneth and Renee Love to Robert Nicholas and Joanne C. Mansuetto, $590,000.

Parallel Bluffs Ct., 19098-Lee T. Smith to Kimberly Anne and Wayne William McCool, $890,000.

Purple Aster Terr., 43586-Brian Andrew and Lacy Lea Kolo to Wayne Francis and Sylvianna Katja Leriche, $639,000.

Riverpoint Dr., 43981-Valdis and Carolyn Ronis to John R. and Amy M. Plate, $800,000.

Sherbrooke Terr., 43046-Carlos A. and Evelyn Rosales to Farvez Ahmed Chowdhury, $385,000.

Smartts Lane NE, 844-Matthew J. and Jaime Pytko Michau to Mir Mohammad Shamoon, $343,000.

Sylvan Bluff Dr., 13670-Gabriel and Courtney I. Troiano to Jacqueline Clee, $560,000.

Tennessee Dr. NE, 1242-James Edward and Melissa A. Larson to Giovanni and Ashley Sanchez, $575,000.

Winmeade Dr., 19249-Denise M. Succolosky to Matthew Vanden Berg, $329,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Bethal Ct. SW, 107-Clayton M. and Maureen M. Cameron to Meredith and Damon Gooch, $615,000.

Canby Rd., 18651-Jonathan K. and Kristen M. Chase to Lida P. Marschke, $910,000.

Davis Ave. SW, 309-Oona B. Pilot to Colleen Marie Landolt, $373,890.

Fort Evans Rd. SE, 127, No. B-Marilyn S. Stroble to Santos A. Pineda Hernandez, $208,000.

Harle Pl. SW, 1402-John E. and Lori H. Kimball to Christopher B. and Mary K. Anderson, $640,000.

Nikki Terr. SE, 408-Maria C. Dec to Alana Swain, $385,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1100-Lofts at Village Walk Condominium Development to Charlene M. Holt, $459,990.

Seaton Ct. SE, 708-Dennis T. and Theresa Kemp to Richard and Kellie Gill, $577,500.

Springhouse Sq. SE, 613-Keri Youngner to Sukhmani Bhasin, $418,000.

Sunset View Terr. SE, 505, No. 204-Alexandra Lepp to Brooklynne Kiley, $205,000.

Tall Oaks Sq. SE, 823-Stephen J. and Kathleen N. Ludden to Tynita Ann and Pepito John Tapang, $394,000.

Town Branch Terr. SW, 211-Estate of Phillip Vigil and Eddie Herrera to John D. Abromavage and Ana Maria Lastra Abromavage, $430,000.

LOVETTSVILLE AREA

Folly Lane, 11895-Adelle S. Miller to Alan Quevedo Sr., $485,000.

Lovett Dr., 32-Kevin P. and Melissa M. Heenan to Jordan and Brianne Nougaret, $430,000.

MIDDLEBURG AREA

Four Chimneys Lane, 23389-Mark D. Connel to John F. and Carolyn S. Kessler, $1.18 million.

Unison Rd., 20985-Charles S. MacFarlane to Roger La Rouche and Robin-Eve Jasper, $1.02 million.

PURCELLVILLE AREA

Elder Terr., 200-Kristina A. Goldschein to Kristopher Thomas and Melinda Mary Diemar, $450,000.

Frazer Dr., 114-Max R. and Bridget B. Kipfer to Christopher S. Reagan and Rosa N. Guzman, $323,000.

Legard Farm Rd., 37786-Alma J. Gallahan to David P. Mascatello, $418,000.

Millstone Dr., 38570-Gregory E. and Scott Supko to Donald W. and Kimberly B. Fields, $580,000.

Sagle Rd., 13141-Ann Bortsford and Francis G. Fortin Jr. to Keri Dorman, $860,000.

Snickersville Tpk., 38052-Sarah Frances and Michael David Green to Jeffrey Allan and Mary Ball Brown, $1.3 million.

Woodgrove Rd., 15754-Robert D. and Jamie Bennett to Kristen Burgers, $880,000.

ROUND HILL AREA

Cleveland Park Dr., 17675-Christopher and Josi Colley to Jason Lee and Melissa Askins Trout, $465,000.

Dwyer Ct., 36331-William F. and Paula M. Colman to Bellinda Annabelle Buchman, $699,900.

Malinda Ct., 36073-Thomas C. Buckley to Eric Richard Hannis, $712,000.

Sassafras Dr., 35570-Kenneth E. Labowitz and Anne M. Heishman to Nicholas Alexander Sobhani and Jade Summer Fleming, $390,000.

SOUTH RIDING AREA

Crusher Dr., 26788-Alphonso Jerome and Felicia Morant Fowlkes to Anish M. and Krishna A. Sheth, $870,000.

Justice Dr., 25202-Bradley and Tara Pollack to Madeleine A. Parsons, $639,900.

Myers Glen Pl., 24851-Mayur J. Udeshi and Khushboo Lotia to Vamsee K. Ganti and Phani Himaja Adiraju, $672,000.

Pamplin Terr., 42905-Maybelle Ilagan Bulan and Luisa Marie Arriola Calixto to Daniel C. Lamb and Alejandra P. Rodriguez Hernandez, $385,000.

Quinlan St., 25917-Asoka Senanayake and Irina Besedina to Tida Loeu and Paul B. Chamnan, $620,000.

Riding Blvd. S., 25450-Daniel Dongyop and Yujin Han to Herath M.D.B. Pilapitiya, $397,900.

St Huberts Pl., 42269-Michael Joseph and Jessica Deguzman Favole to Ashok R. Aleti and Swetha Pathuri, $457,000.

Turf Field Sq., 44117-Tian Xia and Xiaolin Lu to Mandeep Singh Buttar and Kirenjot Kaur Gill, $530,000.

Woodbine Farm Dr., 25519-Van Metre Homes at Whitman Farm Corp. to Shradha Pandey and Pawan Kumar Thapa, $669,535.

STERLING AREA

Baldwin Sq., 21843, No. 301-Soroush Sadeghian to Lola R. and Murat Cadun, $250,000.

Cameron St. N., 115-Ruth L. Bradley to Jasmin E. Candray, $455,000.

Clarkes Crossing Sq., 45432-Lawrence Childs to Asif Shaukat Gill and Farah Naz Farzaie, $420,000.

Farmington Ct., 102-Evan Shawn and Hilary C. Hultman Lee to Jonathan Varga and Jacquelyn Sacher, $456,000.

Gordon St. E., 308-Samuel A. Vana to John R. Corser Jr. and Lindsey Shannon Devore, $428,000.

Irving Rd. S., 305-Brian Dudley to Luis R. Rimenez and Israel Reyes Otero, $410,000.

Rolling Woods Pl., 21721-Glenn A. and Lisa M. Wynkoop to Yimy Dany Romero Carcamo and George C. Tsentas, $490,000.

View Glass Terr., 21065-Natalie J. Stephenson to Lianfang Lin and Meimei Xu, $420,000.

WATERFORD AREA

Audrey Jean Dr., 15438-Carrington Builders at Wheatland Corp. to John Michael Kanuch and Leslie Ann Capuano, $1.07 million.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in August were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Admiral Nelson Dr., 7524-Jerome E. and Tammy M. Hansel to Craig and Laura Updyke, $515,000.

Aviary St., 110-William and Yolanda K. Colvin to Timothy Florio, $250,000.

Beales Ct., 6419-Jeremy C. and Heather L. Reeve to Miguel H. Arriola, $300,000.

Brighton Ct., 6213-Melanie J. and Robert J. Wright to Thomas D. and Chris M. Mirabile, $525,000.

Cardinal Lane, 472-Christopher E. Primi to Erie and Elizabeth Ortiz, $419,000.

Eastview Lane, 3676-Philip and Alison J. Harway to Brian W. and Hannah J. Yelton, $649,900.

Farmingdale Dr., 5426-Ruth E. Hamby to Justin and Tali Hurst, $290,000.

Grays Mill Rd., 6782-Mark and Teresa Pilegaard to Richard B. and Maxine B. Gard, $375,000.

Hidden Creek Lane, 354-Craig A. and Laura A. Updyke to Justin Thomas and Krystin Moeller, $435,000.

Jamisons Farm Dr., 5602-Brian A. and Cheryl A. Adair to Omar Oswaldo and Yesenia Elizabeth Hernandez, $582,000.

Joshua Tree Cir., 7254-Charles S. and Pamela Lundy to Kyle Robert and Amanda Jane Snyder, $587,000.

Lake Ashby Ct., 3985-NVR Inc. to Claude T. and Lisa Compton, $598,000.

Lapis Ct., 160-Joyce E. Good Brown to Trev L. and April L. Holst, $345,550.

Lower Waterloo Rd., 7466-Kenneth W. Thomas to Carl J. and Melissa Czolba, $512,000.

Old Alexandria Tpk., 5331-Troy Carter to Wade A. Graninger, $265,000.

Opal Rd., 8564-James R. and Robin S. Nida to Diane Marie and Paul Joseph Hoak, $460,000.

Pinewood Lane, 6520-Sharon Shifflett to James L. Driver Jr., $296,500.

Revere St., 2946-Billy Groseclose II to William T. and Rachael Gardner, $429,000.

Roebling St., 219-Christopher Bryan and Monica T. Sutton to Karen Axell, $329,000.

Swain Dr., 5200-Deborah Hansen Lemann to Scott and Christina Slaughter, $545,000.

Warrenton Chase Dr., 7801-NVR Inc. to Kent and Carla M. Payne, $704,465.