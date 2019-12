Black Cherry Terr., 41432-Christa Jordan to Jennifer Madeline Andino, $363,000.

Cable Mill Terr., 24678-Candace Nudo to Noel E. Corpeno and Saul Corpeno-Panameno, $415,000.

Cypress Mill Terr., 25070-Sharon Rose T. and Joseph C. Calapati to Shrishti S. Pandey, $465,000.

Glenmallie Ct., 23630-U.S. Home Corp. to Nhi-Long Lam Pham and Bao-Khanh Nu Ton, $769,755.

Greysteel Sq., 24645-Rakesh Ramachadra Naidu and Sravanthi Maneru to Christina Harris, $489,000.

Laughter Dr., 25643-Terrance Cooney to Hasan and Jerri Lee Wahdan, $689,500.

Mineral Springs Cir., 24970-Neeraj Sabharwal to Skandan Sethuraman and Sweta Mishra, $585,000.

Oak Medley Terr., 25537-Jeffery T. and Angela L. Etter to Jason Robert and Sonia Calafiore, $497,000.

Pepperbush Pl., 42134-Christopher W. and Jennifer V. Chatman to Richard Michael and Diane Ramos Bachour, $680,000.

Racing Sun Dr., 25884-Matthew Erhard to Farhad Ahmadzada and Mitra Ahmadzada Panjshiri, $348,500.

Shorecrest Terr., 42243-Kelsey E. Lamb and Marcus F. Eguia to Kenyahda L. Cahoon and Lorena V. Montero, $389,900.

Turkey Oak Dr., 41153-Hristos and Evanna Petrakis to Thomas R. and Courtney M. Mathes, $865,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 36-Lynn M. Morphy and Elizabeth L. Kovalak to Vanessa Lee Doyle, $350,000.

Bickel Ct., 78-Min and Hong Zheng to Yenni Ramos Lara and Nancy L. Lara Arevalo, $339,900.

Cheyenne Terr., 20923-Scott R. and Alicia M. Gaiser to Humam Aljuboori, $480,000.

Devenshire Ct., 14-Wayne F. and Sylvianna K. Leriche to Erika and Justin Field, $615,000.

McPherson Cir., 22-Brian Edward and Crystal Ann Wallen to Steven J. and Laura H. Schulman, $520,100.

Newland Ct., 3-Vassilia Harrison and Milton Gerosideris to Mason B. and Erin Lindsey Mehalie, $485,000.

Redlin Ct., 20-Tina Chandler to Sophy Wang, $275,000.

Rockingham Terr., 20868-Gregory B. Mueller to Alaa Shakir Alwahab and Wasan Nezar Abotorab, $408,400.

Smithwood Ct., 47012-Glenn and Sharon Taube to Steven and Geraldine Freshour, $655,000.

Terrie Dr., 277-Andrew Scott and Rebecca Anne Ford to James Mark Gonzalez and Lindsay Anne Newlen, $575,000.

Water Valley Ct., 20377-Michael F. and Deborra R. Gardner to Frank Anthony and Cathrine D’Silva, $731,500.

Worthington Ct., 3-ARV Holdings Corp. to Mustafa Hafid Sungkar, $425,000.

ASHBURN AREA

Altavista Way, 20385-Daniel P. and Corinne M. Adkins to Daniel P. and Sarah A. Murphy, $645,000.

Bethpage Ct., 19820-Phillip E. and Susan K. Collins to Jimmie B. and Kay H. Finkelstein, $840,000.

Brae Terr., 45060, No. 101-Jeremy Whitmire to Moris Santiago Tobar, $310,000.

Cheltenham Cir., 44007-Peter E. and Heather E. Davies to Kevin and Lindsey Wright, $703,000.

Cornerpost Sq., 21068-Richard and Maxine Gard to Diana L. Sargent, $400,000.

Fieldgrass Sq., 19924-Gloria E. Cordova to Daniel Gurung and Siyon Subba, $389,000.

Fowlers Mill Cir., 20888-Christophe Alain and Michele Roy Perini to Waraipat Vongchaisri and David John Ozouf, $650,000.

Hyde Park Dr., 22006-Tina Hoellerer to Todd Weiler and Ediberto Kadowaki, $815,000.

Kelsey Sq., 21840-Janis Lynn Lowden to Rakesh B. and Rakshitha Gollapalli, $335,000.

Ladiesburg Pl., 44346-Mark Clint and Karen Lee Goodwin to Khandoker Manzoor and Rubina Alauddin Hossain, $630,000.

Marymount Terr., 43302, No. 101-Donald L. and Janet E. Dawson to Benjamin Willard and Katherine Herholtz, $250,000.

Needmore Ct., 43977-Chelece Glenn to Chad J. and Laura E. Erspamer, $665,000.

Oyster Reef Pl., 20413-Marion and Kathy P. Fruge to Chae Sil Riley, $590,000.

Postrail Sq., 43506-Christopher D. and Deborah M. March to Jingjun Wu, $375,000.

Ryder Cup Sq., 43605-Judith T. Bennett to Joshua T. and Pamela C. Reynolds, $505,000.

Silverthistle Ct., 20779-Kevin P. and Patricia P. Kenny to William C. and Dara B. Landsberg-Britt, $679,900.

Timber Ridge Terr., 20963, No. 104-Andrean S. Novakov to Kremena Aleksieva, $92,500.

Victoria’s Cross Terr., 21294-Steven A. and Courtney L. Armbruster to Debebe Tachbel and Sefanit Tesfaye, $495,000.

Weatherwood Dr., 43131-Robert C. Barwis and Koren Kimberly Henderson to Daniella L. and Richard D. Marshall Jr., $643,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashburn Heights Dr., 21135-Rajababu Premiyappan and Rajam Rajababu to Colin Prescott Mack, $499,999.

Bankbarn Terr., 21608-Ziyuan Qin to Herminio J. Segui and Kieran Noel Francis, $442,000.

Bliss Terr., 42245-Robert A. and Ashley G. James to Sucheta Managoli, $535,000.

Buckland Farm Terr., 23556-Shah Abunowshad Shahid and Faiza Farha to Jesus M. Araujo, $415,000.

Chadwick Terr., 43853-Aaron C. Edlow to Yasar A. and Javeria Tabasam, $515,000.

Cumulus Terr., 42823-Van Metre Homes at Birchwood Villas Corp. to Sung and Young Woo, $616,000.

Edgegrove Heights Terr., 42883-Sneha Visagakoti and Siddhartha Chittariamaravathi to Vishnuvardhana Reddy Veeraballi and Sranvani Mull, $588,000.

Flora Mure Dr., 23182-Adam and Sarah Fingerman to Sreenivasa Rao and Chaitanya Yadlapalli, $480,000.

Good Hope Lane, 42618-James Patrick and Jill Eastman to Deepak Dewani and Parul Purwar, $740,000.

Heather Meadow Dr., 23889-Scott and Maria T. Wolinsky to Mark A. and Diane M. Dieen, $840,000.

Hunters Green Sq., 43112-Wahid Karim to Prabhaker K. Bharatan and Srividhya Segaran, $450,000.

Macauley Pl., 42735-Vincent and Lisa Sanfilippo to Jason Lee and Emily Edwards, $725,000.

Minerva Dr., 23313-Michael H. Smith and Michelle E. Seeck to Rishi J. and Amisha Patel, $755,000.

Pallan Terr., 43040-Thomas B. and Jessie Coates to Kyung Tae Kim and Hyun Min Cha, $549,000.

Reservoir Ridge Pl., 42472-Jean-Francois and Karyn Blanc to Pinal V. and Grishma Shah, $900,000.

Small Branch Pl., 21316-David D. and Jenny R. Huisenga to Rebecca E. Adractas, $674,900.

Tourmaline Lane, 42441-Jennifer and Nathaniel Heller to Jamie E. and Kristen N. Campbell Hill, $695,000.

Weybridge Sq., 22986-Carol Hope Salvatori and estate of Vincent Louis Salvatori to Srinivas Deekonda, $661,100.

DULLES AREA

Chinkapin Oak Terr., 22917-Akhill Bharwade and Lisa Vinayak to Raz Mohammad, $509,990.

Knight Terr., 46025-Praveen K. Annavarapu and Sudha Mary Putla to Tofazzal H. Bhuiya and Rabiya Akther, $419,000.

HAMILTON AREA

Piggott Bottom Rd., 38950-James F. Ford and Priscilla Dominguez Zamora to Nathaniel A. White and Leslie Sinn, $1.6 million.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ariel Dr. NE, 278-John R. and Gina M. Mann to Clayton E. and Carla Michaels, $585,000.

Bridle Crest Sq. NE, 345-Javier Linares and Aleyda Archila to Jose Orlando Campos Jr., $335,000.

Canal Ford Terr., 43598-Thomas J. and Judith E. Diemar to Timothy Charles McCoy Jr., $662,500.

Catoctin Cir. NE, 916-Isabel K. and Donald J. Chudzik to Donna L. and Elliot H. Hartford, $485,000.

Chartier Dr., 19199-Robert C. and Susan Hur to Ramzi Y. and Rita B. Namek, $746,500.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 909-William C. Stansbery to Christopher A. and Lillian L. Nicoll, $320,000.

Emerald Dunes Pl., 43597-Zuguo Qin to Amy C. Tohill Stull, $925,000.

Goshen Farm Ct., 43848-Sung Lewe to Courtland D. Rae and Caryn A. Markert, $770,000.

Maple Spring Ct., 18275-Kevin A. Brown to Christopher R. and Mariana Rocha Cummings, $632,500.

Meadows Lane NE, 133-Michael and Nichole Caitlin Thomas to Claudia S. and Wendy Mariela Deras Gonzalez, $310,000.

Parkers Ridge Dr., 43263-Oshiomogho Isaac and Jill Kathryn Atogwe to Taylor Glenmore and Nicole Lynn Marcum, $1.13 million.

Richmond Sq. NE, 529-Sara Long and Daniel O. Anderson to Humberto C. Zapata, $355,000.

Riverpoint Dr., 43985-Steven B. and Caitlin A. Miller to Ermal and Rudina Shehu, $810,000.

Sierra Springs Sq., 18435-Frew Negatu to Casey Elizabeth Mailley and Nathan Edward Thomas, $470,000.

Stable View Terr. NE, 330-Edmund J. and Katherine M. Hannon to Albert B. Shin, $330,000.

Tecumseh Terr. NE, 1522-Mark R. Little to Muluken Habtemariam, $454,900.

Washington St. NE, 120-3, No. 11-Fritz Joseph and Betsy J. Scholz to Sarbjit Riat, $120,000.

Woodcrest Lane, 41865-Glenn C. and Marsha D. Baugher to James Emory, $515,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Bournville Ct. SE, 101-Donald and Tracy Zambito to Donna and James Joseph Vogel, $630,000.

Cliff Cir., 41275-Shannon and Dorothy Knox to Audrey and Mark P. Baker, $825,000.

Fort Evans Rd. SE, 130, No. D-Jordan Desmet to Kevin and Starr S. Hill Bennett, $205,000.

Hawling Pl. SW, 1193-Albert L. and Amy M. Stone to Harold Carl and Ayse Eileen Wiediger, $905,000.

Lacey Ct. SW, 420-Randall S. and Jan M. Buffenbarger to Will and Laura Abbruzzese, $749,900.

Northridge Pl., 41362-Brian C. and Lisa M. Bellis to Amer Louis Khouri and Laura Albritton, $975,000.

Rivanna Terr. SW, 119-Mary K. Snow to Theresa J. Fontana, $400,000.

Shenstone Run Ct., 18132-Barry Scott and Sandra Ann Valentine to Philip Woodisse and Melinda Marie Lawrence-Nash, $1.15 million.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 205-Kara C. Murray to Yvette Monte, $202,000.

Sunset View Terr. SE, 505, No. 207-Erin Welty to Anthony Edward Ayoub, $215,000.

Tammy Terr. SE, 621-Brian Anthony and Holly Megan Olmes to Shahabeddin Zarafshar and Zohal Arefzadeh, $384,000.

Vanderbilt Terr. SE, 752-Matthew W. Pevahouse to Madeline P. and Therese Shortt, $375,000.

LOVETTSVILLE AREA

Irish Corner Rd., 38985-Richard P. and Nevella L. Mullen to Sabel Marie and Bobby Joe Wheeler, $450,000.

Mountain Rd., 12585-Donald and Theresa Fox to William A. and Jessica L. Henry, $635,000.

MIDDLEBURG AREA

Parsons Rd., 23517-Rader Holdings Middleburg Corp. to Anthony W. and Courtney F. Vassalo, $925,000.

PURCELLVILLE AREA

Elliot Dr., 629-Douglas E. and Shelly W. Kirby to Ryan Paul and Cinda R. Whaylen, $508,000.

G St. E., 301-Russell E. and Jacqueline T. McGrath to Jennifer Hope Williams, $520,000.

Irvine Bank Lane, 704-Douglas G. and Sylvia A. Huyck to Jonathan E. Thomas, $560,000.

Main St. E., 231-Danie J. and Anne D. Whitt to April Strickler, $770,000.

Mountain Rd., 14004-Brian F. and Heidi C. McPhillips to Valerie L. Campbell, $800,000.

Savile Row Terr., 604-Bryan Dale and Ashley Brooke Spinelli to Matthew James and Jamie Pytko Michau, $424,000.

Sweet Branch Ct., 35664-Brayden Paul and Gennavieve Nicole Keller to James A. and Maria T. Merritt, $897,000.

Wordsworth Cir., 533-Estate of Alan B. Smith and Conrad Alex Smith to Alma J. Gallahan, $372,000.

ROUND HILL AREA

Creekside Green Pl., 17289-Creekside Land Corp. to Joanie Judd and Rhonda R. McDonnell, $802,750.

Furr Rd., 20638-Charlene E. Guarriello to Tyler Cole and Lawrence D. Cushman, $945,000.

Paloma Cir., 17140-William L. and Karen N. Sheehan to Douglas Russell Forno, $689,000.

Tedler Cir., 17373-Madeline Gonzalez to Fernando Jose Castaneda Jr., $437,000.

SOUTH RIDING AREA

Briargate Terr., 25203-Arash Rahimian-Pour and Pantea Chenari to Jiyong Hyun and Ha Le, $420,000.

Darkwoods St., 43221-Donald A. and Cheryl A. Tufanio to Stacey A. Rogers, $625,000.

Feltre Terr., 25566-Tim Holdings Corp. to Weijun Xu, $440,000.

Katling Sq., 43438-Manoj Kumar Sharma to Andrea and Brian Sudler, $545,000.

McIntyre Sq., 25274-Marita and Zedric Teague to Fnu Hari Narayan and Richi Yadav, $465,000.

Peirosa Terr., 44056-Rowdy Settles to Neha Harwani, $355,002.

Rachel Hill Dr., 25949-Joan M. Sherer to Harikrishna S. and Amishaben Patel, $515,000.

Scarlet Sq., 43675-Brent Kincade and Ernest Chapman to Daniel Robert and Kirsten Elizabeth Burner, $460,000.

Tolar Sq., 25582-Charles Choi and Joung Hee Han to Vinay K. Singh, $348,200.

Upper Clubhouse Dr., 25501-Kenneth J. and Susan M. Kramer to Andrew Thanh H. Pho and Susan J. Eisenbach, $570,000.

STERLING AREA

Baylor Dr. N., 125-Mirna Y. Garcia to Damaris A. Rodriguez De Ruano Jr. and Elmin F. Arias Bernal, $245,000.

Brixton Ct., 1020C-Quang Hua to Randhir Singh and Jagir Kaur, $220,000.

Cardinal Glen Cir., 200-Girolamo Pugliesi to Robert F. Powers, $574,999.

Clydesdale Ct., 45570-Samra J. Anwar to Elaine Katrina and Jose Alcides Hernandez-Valdez, $445,000.

Fillmore Ave. N., 517-Antonio Araujo Henriquez and Mireya Lopez Gomez to Efrain Gonzalez Cordero, $409,000.

Gable Sq., 45449-Brian D. Perian to James J. and Lisa M. Buffi, $380,000.

Greencastle Rd., 8-Michael R. Arthur to Rennix Humbird Offutt, $217,000.

Juniper Ave. W., 324-Robin A. Robinson to Caitlin M. and Elliott E. Ferrence, $455,995.

Nutmeg Ct., 202-John C. Lafferty to Francisco Marcillo and Brittany Rinehardt, $415,900.

Southern Oaks Terr., 46776-Paul M. and Michelle M. Thompson to Tri Son and Thuchuyen T. Nguyen, $455,000.

Wedgedale Dr., 34-John M. and Brenda S. Decker to Courtenay Lynne Buckley and William Fitzhugh Cantrall, $337,900.

WATERFORD AREA

Bankfield Dr., 15052-Roger and Thu P. Wong to Jennifer Jule and Charles Andrew Ramsburg, $860,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in August were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Alexander Lane, 6120-David S. and Edith I. Vernon to Joseph Philip and Christie Marie Sharpe, $744,000.

Baldwin Ridge Rd., 7188-Jason J. Kenny to Christopher Lindsey and Kelly Hardy, $495,000.

Blake Lane, 10744-Three Oranges Corp. to Betty Lee P. Stickler, $255,000.

Bristersburg Rd., 11997-Michael M. and Becky M. Hurley to Jeffrey Steiner and Derenda Baker, $625,000.

Casanova Rd., 5014-Federal National Mortgage Association to Rodney and Amber Mullins, $310,000.

Covingtons Corner Rd., 6592-Paul A. and Tamela D. Leeper to Daniel Greco, $258,000.

Edington Dr., 7520-Stephen and Juliet A. Rolando to Andrew David and Heather Anne Francis, $565,000.

Foxcroft Rd., 427-Mitchell J. and Stephanie E. Maines to Jake Martinez, $327,500.

Hidden Springs Dr., 5703-Stuart J. Steensma Jr. to Christopher Dorman Brogdon, $592,000.

John Barton Payne Rd., 5780-Caliber Homebuilder Inc. to Linda Pavlik, $600,459.

Justin Ct. E., 6961-Eve M. Seymour to Robert Lee and Sarah Elizabeth Barber, $299,999.

Lake Willow Ct., 7307-Roberto C. Rodriquez and Christine M. Collins to Salomon N. and Veronica C. De La Cruz, $505,000.

Leeds Ct. W., 173C-Estate of Jeanne Carol Courtney and Robert Scott Courtney to Lydia Preston Hicks, $205,000.

Marr Dr., 7232-Raymond W. and Catharine K. Ogilvie to David W. and Dawn A. Jones, $415,000.

Mill Valley Dr., 6853-Thomas J. Feldhausen to George C. and Rosemarie S. Price, $720,000.

Old Mill Rd., 12320-William Robert and Whitney Jenkins Propps to Nathan Holter, $365,000.

Parkside Ct., 5003-Michael James and Sarah Olivia Campbell to Andy Joe and Jennifer Marie Winn, $649,900.

Pinnacle Ct., 152-Stephen Y. Raskin and Karen E. Axell to Kyle and Erin Hughes, $550,000.

Ridge View Dr., 9674-Charles Lewis and Deborah Gale Freer to Deborah A. Arciuolo, $724,900.

Sapphire Ct., 260-Peggy A. Owens to Allen and Dianne Kwiatkowski, $385,000.

Terranova Dr., 7398-George A. and Paola D. Fiad to Randall G. Rampy, $430,000.

Waterloo Rd., 641, No. 332-Paper Street Soap Co. Corp. to Michael and Denise Loxtercamp, $92,700.