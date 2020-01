Braided Mane Terr., 25977-Jason Gamse to Virasack Somphone, $370,000.

Dark Hollow Cir., 24162-Martin S. and Madeleine N. Perlin to Frankie and Monique N. Cross, $795,000.

Hayrake Pl., 40871-Allen R. and Maritza Z. Juno to Shakeel Javed Iqbal, $960,000.

Kings Canyon Sq., 24662-Ramesh Viswesvaren and Rachitha Govindaraja to Kathleen and Christopher St. Jacques, $517,000.

Lenah Trails Pl., 24481-Mark D. and Sunee Mae Stacks to Rahul G. Gundala and Neeraja D. Koneti, $700,800.

Mineral Springs Cir., 25022-Stephen M. and Vandana Tivary Kaiser to Hunny Singh and Ram Sarup, $586,476.

Owl Creek Dr., 25017-Hongtien T. and Cuong N. Nguyen to Anamika Chauhan, $615,000.

Permian Cir., 24436-George and Perry Baltasar to Christopher and Jennifer Chatman, $930,000.

Rosebay Terr., 24649-Shelly E. Matincheck to Michele A. Pryor, $370,000.

Stoneyford Terr., 41935-Kyeong Rye Loizou to Aurovindo Boddana and Yamini Divya Kaveti, $515,000.

Vacation Pl., 25447-Brandon W. and Emily M. Kalbaugh to Matthew Murray and Briana J. Springer, $601,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashmere Sq., 46721-Koza Corp. to Taif Al Jubouri, $510,000.

Butterwood Falls Terr., 20854-Clarice A. Quaine to Douglas G. and Rosa Irvan, $480,000.

Clinton Ct., 17-Nelson Immanuel Velez to Kelsey Elizabeth Wilson and John Bryson Pereira, $330,000.

Drysdale Terr., 46614, No. 101-Linda S. Hayes to Ciara Jenkins, $270,000.

Hampshire Station Dr., 46605-Jeffrey and Elizabeth Bolger Thompson to Jayne Elon and Michael Paul Keller, $620,000.

Mid Surrey Sq., 47646-Sanjiv K. and Alpana Khetarpal to Michael and Allyson B. Stebner, $630,000.

Ox Bow Cir., 47297-Douglas G. and Rosa M. Irvan to Binka V. Hanbicki and Timothy McLaughlin, $759,000.

Rippling Dr., 47567-Frank T. Hart III to Dwight and Sakuntala Bridges, $655,000.

Rosemallow Ct., 20418-John A. and Victoria L. Cloutier to Christopher Gary and Catherine Alexandra Massar, $685,000.

Stafford Ct., 9-Douglas D. and Deirdre E. Deker to Bryan D. and Kathleen B. Randolph, $652,000.

Trinity Sq., 20930-Unhee and Kenneth S. Kim to Parisa Daghigh Shoaei, $485,000.

Westwick Ct., 116, No. 1-Preetmohan Singh Mann and Satwinder Hanjra to Luis A. Cuyuch, $201,000.

Youngs Cliff Rd., 19551-Houzzbuyer Corp. to Eric D. and Mark David Madigan, $715,000.

ASHBURN AREA

Apollo Terr., 20770-William L. and Sharon L. Barfield to Robert M. Eisnaugle, $415,000.

Brae Terr., 45090, No. 102-James A. and Pamela J. Kingdon to Kenneth Hansen, $295,000.

Chetwood Terr., 20428-Cheryl L. Sakole to Nabil and Fatma Chouari Ghachem, $392,500.

Cornstalk Terr., 20604, No. 302-Daniel T. Shrum to Abhijit and Ritu Kothari, $270,000.

Dragons Green Sq., 21765-Rupinder S. Cheema to Weiqun Ren and Fajun Shi, $275,000.

Fieldgrass Sq., 19950-Edward W. and Janice E. Carl to Barbara Gusciora, $385,000.

Fowlers Mill Cir., 21021-Kevin M. and Nancy B. Fitzpatrick to Anne Marie Mauldin and James Joseph Convy IV, $517,400.

Greenwich Sq., 43462-Katherine N. and Paul D. Pultz to Samantha C. Gibbes and Aristotle P. Marantan, $434,000.

Interlachen Cir., 19952-Estate of George G. Fabre and Patricia Elena Eyzaguirre to Jeremy F. and Jeanette M. Fields, $789,000.

Kings Crossing Terr., 21742-William Douglas and Susan E. McCarthy to Rostam Khaled Arya, $415,000.

Laurel Ridge Dr., 43897-Fairmount W. and Lori L. McCullough to Benjamin Andrew and Amy Aileen York, $665,000.

Medalist Dr., 20305-Reilly S. and Violet L. Leonard to Fernando and Yuliet Magri, $760,000.

Old Gallivan Terr., 43107-Jeanne M. Weisberg to Courtney Blandford, $315,000.

Pilate Sq., 20696-Amethyst D. Leyva to Tahera Zamanzada, $400,000.

Plymouth Pl., 21486-Jeffery Michael Roberts to Syed Ali, $590,000.

Prairie Dunes Terr., 20120-Lisa R. Brown to John Robert and Nicole Adel Sims, $515,000.

Shady Glen Terr., 44222-Abhiusha Corp. to Daniel Degraia Jr. and Danae Dominguez Alvarez, $362,000.

Snowshoe Sq., 20577, No. 201-Cesar A. Llano to Michael Anthony and Kathleen Agnew Rush, $205,000.

Timber Ridge Terr., 21014, No. 303-Raymond Twyman to Kevin J. Greig, $189,999.

Vineland Sq., 21182-Namita Duggal to Aleyda Archila and Javier Linares, $435,000.

Wintergrove Dr., 43133-Renee M. and John S. Brookbank III to Benedict and Jennifer Fernando, $709,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Alewife Terr., 22445-Ryan Rogers and Nicole Curtis to Adam Joline, $544,000.

Ashmeadow Ct., 41774-Hca Model Fund Northeast Corp. to Norman Blake and Mary Dinh Rankin, $1.6 million.

Banshee Heights Terr., 43725-Srinivas Jujjuru and Vishali Vangala to Usama E. Eskandar and Rasha G. Gabra, $504,900.

Blue Elder Terr., 22611, No. 202-Sarah E. Gholson to Karen E. McShane, $269,000.

Carters Meadow Terr., 23273-David Wells to Steven Y. Cheng and Ying E. Zhang, $492,888.

Chatelain Cir., 42743-David T. Gallagher and Susan A. Fox to Mark Edward and Rebecca Leigh Jerome Franko, $748,000.

Dilworth Sq., 22060-Michael L. and Julienne M. Ronan to Krishna V. and Uma Chakravadhanula, $495,000.

Epperson Sq., 23474-Joseph and Suzanne M. Fuda to Jason Brian Shroot, $625,000.

Forest Edge Sq., 43103-Rebecca E. Adractas to Joseph Chacko and Nita Nicholas, $450,000.

Goose Preserve Dr., 21068-Steven M. and Katherine R. Brylski to Peter and Katherine Granato, $725,000.

Highcrest Cir., 22780-Vaughn J. and Catherine A. Bullard to Mohit and Heather Sheree Dewan, $665,000.

Legacy Park Dr., 42637-Ronald D. and Gina R. Anzalone to Oscar Javier and Julia Michelle Ahumada, $650,000.

Mantua Sq., 42564-John Chang and Joanne Lee Han to Zahid Noori and Soheila Yousafzai, $585,000.

Nichols Farm Way, 22805-Vijay Abhaskar Allam and Manjula Udumala to Vijay and Sangeeta Bhawnani, $809,000.

Park Glenn Dr., 22137-Mark J. and Lynn Comishock to Chandan K. Reddy and Kavya Kanupurthi, $869,900.

Rosemount Woods Terr., 43000-Annabelle and Harry Garcia to Yuan Liu and Fan Yu, $500,000.

Spring Dew Dr., 42306-Kristina M. Rodriguez Crosson to Robert A. and Ashley G. James, $725,000.

Verde Gate Terr., 22747-Peter Giudici to Ronald E. Hamilton, $341,000.

Windy Oaks Sq., 21935-Melinda J. and Alvin T. Chapman to Prashanta K. Chandanam, $526,000.

DULLES AREA

Adelphi Terr., 22930-Joseph E. and Margaret A. White to Donna Jean and David Ryan Laross, $420,000.

Earle Wallace Cir., 46062-Mohammed and Maksuda Islam to Deborah J. and Mohammed Ali Aghamiri, $550,000.

Potomac Hill Sq., 23017-Ellen Ogu and Brett Brown to Priyambada Parajuli and Ashim Gautam, $409,000.

HAMILTON AREA

Charles Town Pike., 39949-Marc S. and Susan E. Weiner to Syed Imran Azhar Ali and Numera Ahmed, $1.1 million.

Reid St. N., 60-Raymond A. Kirkpatrick to Terry Lewis Reed, $385,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Balls Bluff Rd. NE, 784-John and Dawn Glasscock to Babak Esmaeili and Khadija Nawrozi, $380,000.

Candlewick Sq., 43099-Joanna Kuo to Alexander Gunera, $395,000.

Cattail Lane NE, 813-Richard B. Ernst to Jorge A. Morales Solis Flores, $434,000.

Collett Mill Ct., 43725-Dwight Ink and Dona Wolf to John Fenton and Kristin Zeller Drum, $730,000.

Dodd Dr. NW, 411-Charles P. Hornbostel to Joseph Stephen and Allison O. Gerna Amato, $459,000.

Fairleigh Ct. NE, 1709-Michael Scott and Diana Miran Fisch to Peter and Christine Rohrhofer, $555,000.

Grouse Terr., 19064-Natilee N. and Sarah D. Norman to John Hamilton, $530,000.

Kepharts Mill Terr., 19209-John R. and Amy M. Plate to Stephen and Rene Ryan, $520,000.

Longhouse Pl., 18989-Jason P. and Angie Fein to Paul T. and Crystal L. McLean, $625,000.

Mayfair Dr. NE, 116-Demas Corp. to Iris Alas, $357,500.

Northlake Blvd., 43099-Manoel A. and Virginia B. Moraes to Akhil Jyotin Bharwada and Lisa Vinayak, $755,000.

Peters Ct., 43062-James D. and Kristin A. Coleman to Rachel K. Shaw and Benjamin R. Remmers, $577,000.

Rim Rock Cir., 18427-Kenneth Mills and Carol Whitacre to Justin and Shandi Treloar, $755,000.

Shadow Terr., 43056-James Bruce Chudoba to Ignatius M. and Florence I. Onyeador, $459,000.

Sierra Springs Sq., 18529-Dane and Nicole Gaynor to Alison Elaine Gray, $435,000.

Stumptown Rd., 41407-John Robert and Jean Dixon Gunnels to Karl P. and Marion F. Sweedy, $639,000.

Tennessee Dr. NE, 1203-Mary R. and Robert C. Gilligan to Adam Michael and Norma J. Briggs, $600,000.

Water Bay Terr., 43819-Masoud and Mahvash Kavianpour to John and Sydney Wallin, $465,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Banshee Dr., 40613-Sean L. and Vanessa A. McManus to Mark and Kristen D’Amico, $645,000.

Clubhouse Dr. SW, 125K, No. 3-Robert W. and Shirley A. Bee to Lee Ann and Richard Casamento, $136,000.

Forest Glen Dr., 40885-Kevin A. Mozer to Conan Bruce, $810,000.

Goose Creek Lane, 38826-William A. and Julia A. Sanders to Laurel Kimberly and August Muller, $720,000.

Hawling Pl. SW, 1404-Richard G. and Julia S. McSpadden to Brian and Lauren Kathleen Macinnes, $740,000.

Moore Pl. SW, 1415-James and Denise Manzelmann to Thomas and Christina Louise Whitlock, $769,000.

Oatlands Mill Rd., 39950-Benjamin S. and Flavia Lepene to Jeremy Norris, $433,000.

Rollins Dr. SW, 1020-Kelly F. Rozumalski to Jared Sanger and Katie A. Lokey, $510,000.

Shirley Sq. SE, 209-Sharon and Rafi Reynolds to Shyam S. Shrestha and Kanchi M. Bata, $398,500.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 302-GBK Rental Management Corp. to Abram J. Pastore, $206,000.

Sunset View Terr. SE, 505, No. 302-Douglas J. Winzell and Elaine T. Hanner to B. Paul and Mary Anna Cotter, $220,000.

Tammy Terr. SE, 657-Scott and Kelly Rosner to Charles Anthony and Caitlin Anne Battad, $372,650.

White Gate Pl., 17625-Tommy C. and Sheryl S. Tavares to Nicholas K. and Christine Mapp, $842,000.

LOVETTSVILLE AREA

Rickard Rd., 38715-Brian Charles Gillette and Hilary G. Downey to Michael Thomas and Kimberly Ann McHugh, $605,000.

MIDDLEBURG AREA

Reed St., 109-University Communties Corp. to Joseph and Laurie Salama, $310,000.

PURCELLVILLE AREA

Cider Mill Rd., 14908-Jean M. Petkofsky and Thomas E. McNair to Phillip D. Harvey Jr. and Penny L. Clark, $675,000.

F St. W., 210-Kelly F. Carberry to Jose O. Paz and Jennifer Orellana Bernal, $315,000.

Greysands Lane, 610-MTGLQ Investors to Jonathan Crince, $456,500.

Main St. W., 36649-Jami Mitchell Carroll to Jill Stanlee Fetscher and Shane Stephen Smith, $725,000.

Paxson Rd., 36753-Peter and Mary Jones to Daniel W. and Susan S. Dennison, $640,000.

Silcott Springs Rd., 18594-Warner Brook Corp. to Magic Dane and Cheryl Renee Kayhan, $900,000.

Wetherfield Ct., 16939-Christopher J. and Jennifer Tully to Jonathan and Kristen Chase, $675,000.

ROUND HILL AREA

Bristol Terr., 17542-Samuel Benitez Sorto and Sandra L. Velarde Benitez to Lester D. and Karen M. Hayes, $329,000.

Glencoe Ct., 35633-Patrick G. and Jean E. Hagen to Michael Marques Dowd, $740,000.

Paxson Rd., 35361-David and Pamela Morris to David M. and Grace R. Verhey, $900,000.

Welland Dr., 36071-Samuel and Tasha Roberts to Clarice A. Quaine, $520,000.

SOUTH RIDING AREA

Cedar Ridge Blvd., 42739-Ashok K. and Anita Mehta to Joshua M. and Aminda D. Flint, $1.01 million.

Dean Chapel Sq., 42226-Jonathan Andrew Pepper and Caryn Rachel Lustig to Jason Zuzio, $518,000.

Gladehill Ct., 43689-Arthur H. and Thu-Trang N. Lauw to Ihsan Ali Akbar and Fatima Zuberi, $860,000.

Lighthouse Pl., 43205-Randy and Stella Jeffreys to Thirith Nguon and Sophy Phat, $660,000.

McIntyre Sq., 25316-Christin and Joshua Kelly to Carmen Rosario and Omar Marcelo Vargas, $460,000.

Nicklaus Lane, 43345-Abdul Malek Ebadi to Adnan Ali and Myra M. Jumani, $750,000.

Pleasant Valley Rd., 25654-Saurav and Bijal Pittalwala Bhatia to Kruti Anand, $540,000.

Rachel Hill Dr., 26109-Harinath Polu to Lucian M. Man and Noemi G. Vasarhelyi, $600,000.

Spyder Pl., 43014-Michael C. and Pascale A. Green to Pradyumna and Prerana Shukla, $460,000.

Town Gate Sq., 43445-Anthony G.D. Iannarelli to Pamela Cozad, $406,000.

Waldo Cir., 25209-Erik S. and Meaghan Olsen to Aravinda and Kavitha Palavalli, $650,000.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 315-Kenneth Bartlett Jordan to Omar A. Granada-Coreas, $439,000.

Baylor Dr. N., 131-Attila and Monika Buri to Abdulla A. Mamun and Moshfiqur Rahman, $248,000.

Buckingham Rd. S., 1010-David M. Conlon to Shannon Paige Smith and Roane Howard Williams, $420,000.

Carolina Ct., 36-Geoffrey Mathias and Cynthia Pilar Cannock to Patricia Miranda, $325,000.

Eaton Terr., 46893, No. 101-Jarrett T. Marquis to Sara Ann Miller, $249,000.

Fillmore Ave. S., 602-Elio A. Aguilera Maradiaga and Silvia E. Garcia Fortillo to Viviane Yawavi Atachou, $435,000.

Giles Pl., 310-Bradley S. Burns to Balu Nair and Radhika G. Renu, $299,000.

Hillsdale Dr., 214-Yosue Rosario and Elizabeth Rosario Machado to Mauricio E. and Maria Portillo, $450,000.

Maple Ave. E., 1311-Christopher M. and Deborah J. Smith to Jeremy D. Earley, $425,000.

Pin Oak Ct., 203-Kyle and Jessica Akers to Michael D’Adreau, $525,000.

Sycamore Rd. N., 110-Mirna E. Sagastume and Mariana E. Urquilla to Maria P. Navarro Galdamez and Maria Esperanza Cruz Martinez, $407,000.

Willow Terr., 229-Mahlet A. Hailesellassie to Juan A. Zelaya and Edith Ramirez, $334,000.

WATERFORD AREA

Old Wheatland Rd., 38727-Walter A. and Ann H. Garvey to Edward T. and Brienne E. Andrews, $550,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in August were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Balls Mill Rd., 6033-Donna M. Andes and estate of Clifford Lee Andes to Matthew Ivan and Pamela J. Smith, $285,000.

Boathouse Rd., 3316-Scott and Michelle Horvath to Young Man Cho, $512,500.

Brittle Ridge Rd., 1174-Nadeemul H. and Cynthia M. Syed to Brandon R. and Sharon N. Mann, $551,250.

Cedar Crest Dr., 723-Rachael Gardner to Marianne and Cecil T. Hanger, $208,000.

Emma Ct., 6922-Barry and Tisha Burke to Demetrius Stanley Maoury, $650,000.

Franklin St. N., 204-Wilderness Homes Inc. to Ryan C. McAlpine and Christina N. Youssef, $290,000.

Halfway Rd., 4055-David P. Curry to Christopher Peace and Karen McManis, $450,000.

Hilltop Lane, 6934-Kevin and Laurie E. Hanahan to Gary Lynn Hawke and Patricia Helen Gerbracht, $680,000.

John Marshall Hwy., 10278-Timothy Earl and Terry Lee Shanks to Fernando and Carolina Sanchez, $350,000.

Kirkland Dr., 6084-Theodore C. and Elizabeth H. Uhler to Charla Kim and Keith Edward Lewis, $575,000.

Lancaster Dr., 6555-Rose V.B. and Donald W. Spring Jr. to Philip E. and Lyndsey Brown Frigm, $378,553.

Leeton Lake Dr., 8366-Southstar Construction Corp. to David E. and Susan C. Hardy, $216,000.

Meetze Rd., 9079-Kenneth K. and Pamela G. Smith to Marilyn Carolina Giles, $240,000.

New Kensington Ct., 7103-James R. and Robin A. Cooke to Bryan and Katherine McCarthy, $589,000.

Old Waterloo Rd., 9135-Michael D. and Caroline H. Goll to Summer and Westley Dennis Skillman, $595,000.

Patriot Way, 1801-Karin L. Carlson Muncy to James C. and Jennifer Mullins, $375,000.

Point Rd., 4837-NVR Inc. to Allan Jerome and Tanika Nicole Reid, $640,775.

Side Hill Dr., 8047-Michelle Dawson Powell to Nadeemul Haq and Cynthia M. Syed, $610,000.

University Ct., 5844-Kristine K. Weir to Bryan and Cynthia Vick, $825,000.

Whites Mill Lane, 6442-John and Robin McNey to Richard and Michelle Scott, $545,000.

BROAD RUN AREA