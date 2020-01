Blackberry Knoll Ct., 26073-Ai Yu and Richard Phan to Gurbinder Singh Uppal and Karamjit Kaur Boparai, $715,000.

Byrne Meadow Sq., 24588, No. 302-Jaimie Lynn Sklarow to Leon and Jennifer Siguenza, $295,000.

Clock Tower Sq., 24683-Theeravut and Heidi L.S. Bunkua to Ibrahim Zamani and Fatemeh Khorassani-Zadeh, $473,000.

Fluvial Terr., 25172-James Allen Turbeville and Luz Amparo Romero to Melissa Ann Francis, $482,900.

Lenah Trails Pl., 24496-Mike and Edwina A. Sansenbach to Karl B. Scheidweiler, $735,000.

Racing Sun Dr., 25837-Bruce R. and Lorraine L. Denormandie to Avtar Singh and Zeenat Ryatt, $640,000.

Terrazzo Terr., 42238-Tiffany Noel Mitchell to Mario A. and Kelley R. Ichaso, $354,500.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Butterwood Falls Terr., 20868-Lisa E. Monge to Stephanie Pham, $457,000.

Chesapeake Sq., 20445, No. 101-Adam Bryan Canby to Shannon Taylor and Jacobus Debeer, $272,000.

Drysdale Terr., 46582, No. 100-Clint R. and Amanda Fanara Roy to Linda Butler and Mariah Jeannie Cooper, $259,500.

Jackrabbit Ct., 11371-Kenneth and Dorothy Lynn Michlovitz to Nicholas Lloyd and Gretta Lynn Guyton, $1.43 million.

Millwood Sq., 21188-Matthew B. and Loyda M. Roberson to Abdul Mateen Syed, $450,000.

Pitt Terr., 20864-Vincent A. Sinclair to Garrett Stebbins, $415,000.

Scotsborough Sq., 47831-Kyle E. and Hodan F. Wells to Haiyun Ma and Iwei Jennifer Chang, $447,000.

Trinity Sq., 20897-Harry L. Downey III to Aseel S. Alneaimy, $520,000.

ASHBURN AREA

Adare Manor Sq., 44372-Teresa Ann Nickerson and Roger C. Marcum Jr. to Meredith Sullenger, $525,000.

Belmont Park Terr., 20365, No. 110-Malinda Tjew and Ruolong Dong to Dhruv Patel, $255,000.

Chamberlain Terr., 44475, No. 105-Estate of Judy Gail Werner and Jodie W. Haynes to Stokes Burrell Edwards and Aurora Nicole Hill, $311,000.

Cornerpost Sq., 21061-Derek Caylor and Saturnina Reyes to Jason and Brenna Blaesing, $398,000.

Florence Terr., 44051-Margaret W. Lowe to Calum Ab and Kandyce L. Blackstock, $455,000.

Gotham Way, 42955-Mohammad Khalid and Sadaf Sultana Ijaz to Tural Hasanov and Aynur Fataliyeva, $595,000.

Harroun Terr., 21776-Matthew P. Lorber to Khurram Haider, $460,000.

Hope Spring Terr., 20580, No. 407-A. Jean Connors to Franz and Carol Weiberth, $433,300.

Killawog Terr., 20972-Jake L. and Kyhlie D. Imsland to Muhammad Omer Choudhry, $386,000.

Little Creek Terr., 20515, No. 307-Cesar D. and Sandra G. Domingues to Peter J. and Virginia L. Voorhis, $425,000.

Middlebury St., 20491-Ross D. and Laura S. Shears to Kevin and Kristine Perry, $629,000.

Phelps Terr., 43687-Madhusudhan Juvvadi and Vikram Kumar Kallepu to Loralee C. Pace, $470,500.

Saint Helena Terr., 43666-Santhosh Madangarli and Rimja Ramadasan to Tarrick Abu-Ghannam and Farah Al Mansi, $449,000.

Sibbald Sq., 20660-Anthony Sciortino to Luis C. and Aida A. Morales, $362,000.

Timber Ridge Terr., 21024, No. 301-Janet Howard to Peter Knapp, $240,000.

Zander Terr., 43066-Melissa K. Yee to Trent C. Smith, $315,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

April Mist Pl., 23292-William and Lawrie Gullion to Daniel and Elizabeth Griffith, $759,000.

Beckett Terr., 42681-Nahid Ashtiyani and Hossein Owjifard to Sachin Vitthal and Prachi S. Badave, $630,000.

Canyon Oak Ct., 23033-Winchester Homes Inc. to Marie Rose Varela, $888,000.

Crosswind Terr., 43131-Lisa Miller to James R. Stott and Hannah H. Stewart, $473,000.

Falling Terr., 22203-Huar-Chin and Ruei-Er Chiou to Rainer Savio and Samsel D’Souza, $568,000.

Goldsborough Terr., 22872-Daniel Ryan and Elizabeth Irvis Griffith to Baljinder and Kamaldeep Kaur Kandola, $590,000.

Highgate Terr., 42612-James Seibel to Animesh and Mahua Benerjee, $385,000.

Lucketts Bridge Cir., 43651-Seshu Kumar Alluvada and Nidhi Chawla to Saju T. Thomas and Smitha Tom, $750,000.

Mayflower Terr., 42492, No. 104-Amir H. Bahmanifard to Cecilia Massa-Bendezu, $215,000.

Oatlands Grove Pl., 22710-Srikanth Pathepuram Reddy and Neeru Robin Pathepuram to Gopalan Arun Prasaad and Deeptha Ravi, $710,000.

Ravenglass Dr., 42826-Jeffrey Shawn and Edwina Ashley Mitchell to Virginia and Steven Edward Grey, $755,000.

Sidney Pl., 42845-David B. and Therese S. Green to Yanjun Yao and Jiang Li, $667,000.

Sunderleigh Sq., 43257-Steven Alberto Mills to Matthew B. and Gina Ballintyn, $453,000.

Twin Falls Terr., 23432-Jason L. and April A. Munoz to Sudeep K. and Sonia Singh, $485,960.

Wildly Terr., 42554-Conor E. Cafferty and Samantha Q. Callan to David Hinkle and Nanyoung Yim, $430,000.

DULLES AREA

Edwards Terr., 45828-Songgang Gu and Nuojun Xing to Ahmed A. Alashwal and Suaad A. Gaadal, $455,000.

Johnson Oak Terr., 24604-Randi Elaine Dean to Garrison D. Everett Fuller, $303,000.

Turnham Green Ct., 45545-Karnail Singh and Darshna Kaur to Alex and Emma Tuffour-Manu, $610,000.

HAMILTON AREA

Charles Town Pike., 39945-Wells Fargo Bank to Justin D. and Melissa C. Edwards, $575,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Amber Ct. NE, 708-Tejinder and Avnit Luthra to Kurt Kremer and Lynnette Fleener Lothman, $553,000.

Burrows Ct. NE, 805-Matthew Owens and Gina Ord to Bryan P. and Julie K. Brosnan, $515,000.

Cardston Pl., 43185-Richard Scott and Janna McShaffrey to Kambiz Amirhesami, $638,000.

Coppermine Sq., 19394-Phillip J. Beiler to Alvin C. and Shelly Nix, $560,000.

Determine Ct., 16931-Leroy Snider and Mary E. Boswell to Kevin Patrick and Danielle Lee O’Dell, $1.14 million.

Golden Larch Terr. NE, 248-Jonathan A. and Angela R. Cloud to Eduardo Otero Ayala and Yanira S. Ayala Henriquez, $378,000.

Hunter Pl., 16323-Brandon Bradley Brown and Gina Christine Palmer to David and Lorre Crisswell Buckwalter, $930,000.

Legrace Terr. NE, 524-Keith J. and Tracy A. Gibson to Sharon and James C. Haughton, $406,000.

Mill Dam Pl., 19468-Gary S. and Diane D. Holt to Arlene Espinal, $790,000.

Riverpoint Dr., 44136-Adam Sayre Brunson to Margaret Muench and Shehryar Mohiuddin, $765,000.

Stable View Terr. NE, 326-Jordan and Lauren Mann to Helen Bergemann-Frisicaro, $341,000.

Tonquin Pl. NE, 727-Syma Kamal to Michael W. and Sandra E. Butterfield, $649,000.

Washington St. NE, 225-David W. and Janet E. Whitmer to Trevor and Brittany Clarke, $379,000.

Winmeade Dr., 19229-Kenneth and Angela Bates to Gregory J. White, $379,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Breckinridge Sq. SE, 410-Makiese and Ntale G. Lukama to Michael A. and Stephanie D. Wright, $390,000.

Country Club Dr. SW, 104-Mitchell F. Conway and Kyle C. Martel to Anthony Matos, $470,000.

Fort Evans Rd. SE, 109, No. C-Kenneth L. and Janice L. Swift to Devin and Anshirley Corathers, $231,500.

Hampshire Sq. SW, 105-Elvin C. and Jenafer R. Pathiyil to Karen Francis Nielsen, $360,000.

Norman Pl., 20430-Ted L. Swearingen Jr. to Pasquale and Carrie Alexander Marcantuono, $880,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1206-Lofts at Village Walk Condominium Development to Haley Elizabeth Ruiz, $454,000.

Shirley Sq. SE, 203-John J. and Melissagale Lechelt to Nathaniel Plonski and Elaine K. Mogrovejo, $389,000.

Sunset View Terr. SE, 506, No. 206-James Michael Hill II to John Beckley and Vivian Lee, $279,555.

Vanderbilt Terr. SE, 827-Anthony R. Matos to Jordan C. Gros, $369,900.

LOVETTSVILLE AREA

Cabin Spring Lane, 12376-David P. and Cathleen B. Mysak to Nicholas Lee and Allison Maric Gannon, $699,000.

Stocks St., 54-Brian S. and Amanda R. Daly to Michael Boyles, $439,000.

MIDDLEBURG AREA

Marshall St. E., 308-GMWB Corp. to Tanner Richard Dudley and Robert A. Lalonde, $259,000.

PURCELLVILLE AREA

Colchester Rd., 19397-Michael R. and Patricia J. McKinney to Nicholas Reed and Sarah Thurston, $1.12 million.

Glendale St., 37019-James L. and Cynthia H. Welsh to Michael James and Kori Reece Kelly, $575,000.

Heaton Ct., 214-Thomas A. and Beulah A. Toth to Christine Marie Anderson, $335,000.

Irvine Bank Lane, 712-Hero Homes Inc. to Jason I. and Rachel M. Sturm, $284,000.

O St. W., 216-William J. and Nancy J. Houck to Matthew David and Stephanie Dawn McKulsky, $341,500.

Snickersville Tpk., 36255-William C. Duhring to Christopher and Markie McMinn, $749,000.

Wooden Bridge Dr., 625-Linda N. Myers to Matthew D. and Katarina Hrutkay, $485,000.

ROUND HILL AREA

Furr Rd., 20659-Norman and Deirdre Ellis to Thomas Vincent and Michelle Sartoris Libera, $765,000.

Montrose Ct., 35751-Matthew S. and Elizabeth P. Mutschler to Felix O. Castillo Roberto and Silvia C. Fernadez De Castillo, $450,000.

Simmintal Lane, 17180-Charles B. and Tamra L. McAtee to Jeffrey S. and Myra S. McKitrick, $1.26 million.

SOUTH RIDING AREA

Commons Sq., 25870-Michael E. and Karen G. Borosky to Cynthia O. Monahan, $495,000.

Etna Terr., 43998-Scott Christopher Renshaw to Wen and Bin Dui, $445,000.

Lighthouse Pl., 43193-Mark A. and Diane M. Dineen to Lee Thach, $625,000.

Mews Terr., 25845-Luv A. Saraf to Hun and Jinny Kang, $462,500.

Paramount Pl., 43872-Edward and Barbara Waltz to Sahar and Nashat Nadri, $829,900.

Shipley Terr., 25370-Charles H. Kable IV to Sara Husein Bazar and Jehad Hanoun Haleema, $375,000.

Whippoorwill Terr., 25208-Reed P. Quinn to Syed Hammad and Anjum Hammad Naqvi, $475,000.

STERLING AREA

Cottage Rd. N., 190-Marilyn M. Curry to Abdul Naser Shoja, $325,000.

Harrison Rd. N., 134-Robert Schutt to Jose Jorge Membreno Buezo and Israel Argueta Gonzalez, $440,000.

Mycroft Ct., 1012A-Victoria John to Lorene Smith, $211,000.

Redwood Rd. W., 902-Rickey J. Orrison to Freddy A. Mejia Zepeda, $399,800.

Southern Oaks Terr., 46784-Abdel Halabi to Ramon Dominguez Gabino and Lourdes Lizeth Marrufo Mondragon, $458,000.

Twinridge Sq., 21162-Ayub Ahmed Mayeabdurahman and Faiza Ahmed Jama to Torin I. Daum, $420,000.

Willow Pl., 129-Sultan Yousof Kokcha and Zuhal Nooristani to Lineth Cobarrubias, $330,000.

WATERFORD AREA

John Wolford Rd., 38849-John A. and Judith T. Salatino to Jarrod W. and Jessica K. Schiding, $720,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in September were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Albrecht Lane, 5157-Todd O. Pennington to Kenneth Ray and Arlene Frances Estes, $390,000.

Blue Ridge St., 141-Daniel R. McLinden to Jeremy Noel and Courtney Palaka, $325,000.

Brent Town Rd., 10554-Carlos Rodriguez to Noah Siebach and Austyn Ann Hartung, $333,000.

Catlett Rd., 6299-Shirley L. Weathers and William T. Patton to Wanda Lee Thorpe, $230,000.

Club House Lane, 6696, No. 203-Charles L. and Mary C. Mugnolo to Wesley A. and Kyong C. Simms, $295,000.

Dorset Lane, 102-Barbara P. McLeod to Connor Hedges, $296,500.

Elm St., 195-Estate of Amos Verdon Finchum and Michael Adair Finchum to Brandon Lann, $225,000.

Golden Pheasant Pl., 2607-Wingrove Investments Corp. to Tabitha M. and Michael J. Bryant, $460,000.

Harrison Ct., 8619-Daniel R. Boggio and Elba Monica Curo to Cori A. Stendeback, $195,000.

Lafayette Ave., 6524-Stephanie Messick Schloe to Casey E. Stanley and Ashleigh Marie Price, $300,000.

Lancrel Rd., 708-Roger A. and Dara W. Scott to Kirk and Andrea Eley, $400,000.

Rokeby Rd., 2933-Robb and Jane Allison Austin to Peter Anton and Florence Thomas Zaudtke, $1.23 million.

Shenandoah Path, 10552-Cameron and Carol Jones to Norman and Jacqueline G. Wilfong, $601,000.

Sire Way, 40-Ian and Anna Burns to Colin Crook, $298,000.

Trafalgar Pl., 7853-Joseph T. and Stacey L. Irvin to Robert S. and Tammy M. Earl, $659,900.

Waite Lane, 11365-Paul and Deborah Pfeiffer to Mario Walton and Mary Lucinda Mangus, $560,000.