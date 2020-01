Braided Mane Terr., 26021-Matthew R. Cartier to Ab Salam Alkassim Jr., $405,000.

Cable Mill Terr., 24692-Erica Frempong to Erin Elizabeth Bauman and Duncan Hutchison, $407,000.

Culbertson Terr., 24839-Howard and Carol Sandman to Monty L. Cousins III, $530,000.

Inspiration Terr., 41883-Shannon Akers to Yanira Rivera, $337,000.

Nettle Mill Sq., 24676-Ibrahim Zamani and Fatemeh Khorassani-Zadeh to Sridhar and Usha Narasimhan, $375,000.

Rosebay Terr., 24678-Jeffrey L. Graybeal and Darlene A. Saar to Bradley Steven and Elizabeth Wenzel, $339,000.

Whitten Farm Ct., 23999-Thomas N. and Joana Johnson to Alberta C. Barros and Louis Mendez Jr., $760,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Cecil Terr., 46150-Bryan A. and Tania T. Stephens to Ratounsi J. Zida and Tissa Zougmore, $555,000.

Comer Sq., 47605-Chrystabel Dakin-Davis to Akshay Watwe and Rukhmini Shivdas Menon, $420,000.

Environs Rd., 132-So Hee and Michael E. Bologna to Abul Kalam M. A. Hoque, $543,000.

Lakemont Sq., 45517-Santosh and Ramya Raja Tiptur to Nafisul and Deshonta R. Alam, $405,000.

Monocacy Sq., 46392-Quynh Tran to Orlando Jose Fadario Maquina, $315,000.

River Meadows Terr., 46547-Sarfraz and Shazi N. Ahmed to Marlana Rose Schmitt, $440,000.

Sisler Ct., 47479-Scott D. and Shelly S. Fabian to Andrew Craig and Laura Elizabeth Hymel, $690,000.

Weatherburn Terr., 47647-Kimberly L. Winters to Trevor Burt and Kelly Fuller, $369,900.

ASHBURN AREA

Ashburn Station Pl., 20700-Nicholas and Gretta Guyton to Kyle and Jenna Burke, $750,000.

Bishop Terr., 44962-Sarah Purcell Evan to Amro T. Elbaz and Sara S. Hafiz, $570,000.

Clappertown Dr., 21345-Geoffry R. Gendron to Eileen K. Childs, $690,000.

Crew Sq., 20093-Luz Del Rocio Knock to Erik Otaner Lazaro Pineda, $359,000.

Dragons Green Sq., 21776-Steven M. and Kathleen Cooker to Eddy A. Santos Furcal and Yuderka M. Ramirez Rodriguez, $355,900.

Fordham Terr., 20470-Timothy G. and Veronica M. Duckett to Jake L. and Kyhlie D. Imsland, $499,000.

Hardwood Terr., 20166-Christopher Austin to Lauren Bromley and Brady J. Roberts, $400,630.

Hibiscus Dr., 43863-Dinesh K. Rangan to Oliver and Anna Lindenau, $680,000.

Huntland Ct., 20942-Thomas N. and Nancy R. Lynch to Christian James and Kavita Amin Alexa, $690,000.

Kings Crossing Terr., 21733-Kishore H. Vakalapudi and Suneetha Vempati to Ranjit Singh and Kuldeep Kaur, $426,000.

Nightshade Pl., 20985-Lee Aron and Jennifer Lee Becker to David M. and Regine Greer, $850,000.

Rainsboro Dr., 20724-Scott J. and Pamela J. Manley to Joseph Christopher and Rachael Casares Miner, $650,000.

Secretariat Ct., 42904-Kenneth C. and Teresa L. Dice to Brian C. and Lindsey I. Cornwell, $586,000.

Sweet Grass Way, 21224-Michael W. and Jennifer R. Lillie to Jonathan L. and Sharon F. Burkett, $575,000.

Wedgeford Way, 44393-Vicente Guillermo Gonzalez Jr. to Cesar D. and Sandra G. Domingues, $427,500.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Forest Hill Lane, 19716-Daniel L. and Sandee Smith to Donald Francis and Olina King, $565,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashburn Heights Dr., 21117-Szu-Min Yang and Dahan Chen to Rodney and Nicole Mosby, $549,000.

Bloomfield Path St., 41745-Bradford J. and Jaymi Edelen to Nickolas J. and Alicia Schweitzer, $879,000.

Cambridgeport Sq., 22478-Jonathan Edward and Danielle Marie Bittner to Sunil Kumar Shambulingaiah and Shruthi Sadasiv, $530,000.

Castle Ridge Sq., 42186-Gurpreet Kaur and Simarnjit Singh Gulai to Jalaluddin Kasaat, $543,500.

Eastcreek Dr., 22030-Ayse and Ahmet Halac to Siddhartha Chenumolu and Archana D. Kotaru, $1.06 million.

Gardenwalk Dr., 23344-David and Melissa Zatz to Jennifer Michelle and David Andrew Ramirez, $665,000.

Hoysville Manor Dr., 42836-Siddharth Gulhati and Sumedha Ahuja to Sharon Rose Tayamen and Joseph Concepcion Calapati, $657,000.

Marsh Creek Dr., 21332-Ian R. Clarridge and Lanoria M. Toms to Jonathan Edward and Danielle Marie Bittner, $720,000.

Moreland Point Ct., 42436-Cynthia K. and Howard S. Stone to Leo A. and Alyssa Servello, $828,500.

Parkland Farms Terr., 22726-Sonya J. Bradley and Maureen Ward to Rod Bernard Young, $439,900.

Schenley Terr., 21900-Michael Alan Jones and Tricia H. Nguyen to Ravikumar and Ajitha Nallani, $524,000.

Sugarview Dr., 21110-Dream Finders Homes Corp. to Michael Lawrence Bell and Jennifer E. Ethridge, $683,672.

Tees Terr., 22311-Scott Stephenson to Sai Kishore Pyapalli, $605,000.

Walkley Hill Pl., 21248-Jesse Robert and Kelly Renee Rieb to Gregory Thomas Heim and Gui Ying Yang, $765,000.

DULLES AREA

Benson Terr., 22929-Clarice Morris to Jeffrey Francis Moffitt, $417,000.

Elkins Terr., 21885, No. 300-Yohya and Wazma Dehqanzada to Austin Harley, $255,000.

Paddington Station Terr., 45641-Suzanna Diebes to Anthony Paul Lorence, $415,000.

Whitehall Terr., 22987-Abul H. and Shahnawase Sikder to Juan Carlos Consuegra Lopez and Eva Yamileth Alvarado Camaho, $399,000.

HAMILTON AREA

Downs Ct., 38369-Kenneth D. Justice to James Lee and Cynthia Hamilton Welsh, $646,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Apache Wells Terr., 43787-Robert and Sharon Jamison to Louis Z. Tessier, $507,000.

Buttonwood Terr. NE, 900-Michael Ramirez and Katerina A. Ramirez Cubas to Shahrukh Baloch and Maheen Rashid, $440,000.

Catoctin Cir. NE, 704-Kevin Richard and Jessica Lynn Macko-George to Tho V. Nguyen and Dao Thi-Huynh Phan, $533,100.

Covington Terr. NE, 504-Tracy Camp and Rurik Franklin Bohn to Michael K. and Kristina D. Rich, $365,000.

Ferriers Ct., 16600-Kenneth Allen and Gayla Nelson to Joseph Mullen, $790,000.

Griffin Farm Lane, 14114-Jason A. and Cheribel Baito Ross to Awas Shah, $615,000.

Huntmaster Terr. NE, 1116, No. 201-Elizabeth J. Dale to Jose L. and Rosa M. Gutierrez De Reyes, $234,000.

Mahala St., 43593-Veronica L. Baker-Adams to Ramsin Matthew Toma and Hannah Ruth Cariker, $372,000.

Montview Sq., 18453-Nancy L. Carter to Dohee Park, $465,000.

Quiver Ridge Dr., 19044-Ann Greig to Henrik Centerham and Doris Y. Azo, $800,000.

Silverbell Terr. NE, 441-Barg Inc. to Telaya Marche and Marques Arelanders Dennis, $388,500.

Valemount Terr. NE, 840-Parmjit Singh to Pongpat Prukpaisarn, $425,000.

Whitney Pl. NE, 317-Stephen C. and Laure-Marie F. Reynolds to Nicholas Alan and Holley Alexandria Krukowski, $545,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Aging Oak Dr., 22380-Michael Todd and Susan Kathleen Landmesser to Lance and Brigid Nobles, $680,000.

Catoctin Cir. SW, 110-Jose Carlos Villadares and Feliocito Salazar Mendez to Wasiu Abdul-Raheem, $292,000.

Crestwood St. SW, 558-Loudoun Habitat for Humanity to Simon Lulu and Yordanos Yimam, $318,000.

Foxridge Dr. SW, 430-Julien G. and Heather J. Randolph to Courtney Rogge and Craig Vanderau, $427,000.

Loudoun St. SW, 324-Robert L. and Lisa A. Merhaut to Rebecca Vacinek, $525,000.

Patrice Dr. SE, 616-Amy Jewell Threadgill to Matthew A. and Jennifer A. Kaberline, $622,000.

Roanoke Dr. SE, 316-Steven W. and Rhonda S. Lough to Petro Fedorovych, $300,000.

Silver Hill Lane, 18796-Edward L. and Laura H. Davis to Benjamin and Flavia Lepene, $810,000.

Tall Oaks Sq. SE, 879-Todd F. Peters to Damian and Trang Saa, $395,000.

York Lane SE, 601-Michael W. and Patricia A. Hardbower to Aristides A. Siles, $368,000.

LOVETTSVILLE AREA

Dutchmans Creek Rd., 11558-Piedmont Red Corp. to Michael and Denise Magdalena Uribe Badicke, $550,000.

Milltown Rd., 14313-Mark J. and Michele M. Almon to Mark D. and Rachel K. Parkinson, $649,900.

MIDDLEBURG AREA

Foxcroft Rd., 22775-Department of Veterans Affairs to Christian Alexander Pikel and Laticia Elizabeth Headings, $455,000.

PURCELLVILLE AREA

Devonshire Cir., 809-Keith and Taryn Browning to Matthew Lee and Stephanie Renee Ingmire, $564,990.

Hillsboro Rd., 15520-Bruce and Janet Edwards to Joseph Paul and Connie Schreibeis, $640,000.

King James St. E., 204-John W. and Valerie J. Russ to Angela Marie and Kenneth Bates, $515,000.

Shoemaker School Rd., 36349-Richard D. Mlinarcik and Mary Lisa Wilkinson to Nathaniel and Christina Scott, $647,000.

ROUND HILL AREA

Arrowood Pl., 17390-Ramon Martinez III and Alivah Dastour to Hastim Hassan and Reem Badwey, $450,000.

Greenleaf Pl., 17599-Thomas H. and Jodi L. Carr to Laura and Scott Kannengieszer, $780,000.

Roundleaf Ct., 35756-Nathaniel and Christina Scott to Maria Luz Gonzalez, $465,000.

SOUTH RIDING AREA

Beachall St., 42986-Shandra Suzette White to Sambhu Prasad and Shanti Subedi Baral, $385,000.

Crossfield Dr., 25365-Suresh Alaval to Kadiatu Massaquoi, $392,000.

Lancaster Ridge Terr., 42645-Rodney D. and Sylana A. Tramble to Adeeba Mirza and Hamza Almas, $620,000.

Madturkey Run Pl., 42463-Christopher T. and Tabitha L. Ratcliffe to Naresh V. and Saritha Potta, $785,900.

Oasis Ct., 42234-Paul Robert and Andrea Michele Work to Syed R. Hyder, $622,100.

Riding Center Dr., 25091-Magda Kamal Aladle to Hoa My and Namkhoa Nguyen, $630,000.

Snead Lane, 43350-Robin E. and Toni M. Yeager to Robert Tayler and Hollis Crane Johnson, $710,000.

STERLING AREA

Almond Ct., 111-Richard M. and Bethany L. Webster to Faith Eiman Benjamin, $420,000.

Carolina Ct., 39-Scott Michael Sorenson and Robin Michelle Cousins to Ivan Harlo Lee, $315,500.

Courtyard Sq., 46966, No. 302-Joseph Long Mauck and Hongli Gao to Bryan Elliott Endahl, $275,000.

Fillmore Ave. N., 201, No. 8-Lillian M.J. Cephas to Mohain Aijaz, $175,000.

Iberia Rd. E., 1301-Amanda J. Smith and Christopher Arduini to Derwin Vincent and Tina Marie Pearsall, $445,000.

Pin Oak Ct., 211-Edilman G. Robles and Brenda Allder to Jeremy J. and Eva L. Markowitz, $525,000.

Seneca Ridge Dr., 115-Kenneth Folkers to Gladys C. and Shelmar M. Saenz, $515,000.

Sterling Blvd. N., 120-Kanza Minhas to Oanh Truong, $219,000.

WATERFORD AREA

Audrey Jean Dr., 15366-Carrington Builders at Wheatland Corp. to Ronald D. and Shannon Mary Szpindor, $1.37 million.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in September were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Ashby Ave., 8472-Jazzteena Findley to Karin E. Hernandez, $200,000.

Bethany Lane, 7823-Joseph P. and Stacy L. Rawson to Benjamin Alexander and Stephanie Suzanne Britz, $485,000.

Bob White Dr., 6503-NVR Inc. to Susan M.B. Edwards, $574,652.

Burwell Rd., 8232-FFC Properties Corp. to Jose V. Reyes and Petrona Nativi Rubio, $404,000.

Christopher Lane, 8749-Ronald L. Rector to Benjamin L. Jones, $325,000.

Cottonwood Dr., 6557-Richard G. and Ruth A. Smith to Arnell Antonio and Tanya Deanne Burke, $320,000.

Dumfries Rd., 5004-Jeffery L. and Beverly J. Collins to Jose Rivas and Belinda Marie Mathis, $350,000.

Falmouth Ct., 2-Brian W. and Aline C.G. Secrist to Tiffany Elizabeth Ball, $280,000.

Free State Rd., 4520-George E. Wilfong to Taesok M. and Mina C. Kim, $395,000.

Greenwich Rd., 7784-B.F. Stephens Inc. to Anna Jenny and Jeffrey A. Eickenhorst, $499,900.

Huntland Dr., 6721-Thomas Roland and Peggy A. Smith to Ray E. and Steven Wentz, $235,000.

Lake Ashby Ct., 4009-NVR Inc. to Jessica and Brandon Daniel, $556,160.

Leeds Ct. E., 99A-Zachary and Stacey Caito to Kathryn L. Davis, $189,900.

Moonstone Dr., 190-Mi Casa Mi Casa Corp. to Rachel Bryan and Felitia Liesdek, $384,900.

Old Waterloo Rd., 9349-Christopher M. and Heather L. Blelloch to Duane S. and Lauren B. Sibole, $732,000.

Piney Mountain Rd., 9480-Capstone Properties Group Corp. to Suzanne Garbarino Woods, $560,000.

Riverton Ct., 12214-Russell C. and Susan B. Seward to Ricardo Rivera Mondragon and Ana M. Gomez, $338,000.

Savannah Branch Rd., 5279-Stribling Co. Inc. to Randy L. and Susanne M. Cole, $471,000.

Sillamon Rd., 13387-Jeffrey A. Bowis to Delia Hualcuna, $240,000.

Sweetgum Ct., 7566-Daniel Hernandez to Rebecca Edwards and Kyle Brennan, $450,000.

Turkey Run Dr., 8464-Barbara R. Cross to Jesse James and Kirstina Maria Amundsen, $587,500.

Waterdale Ct., 6423-Kenneth and Tina Johnson to Jose A. Reyes Santin and Nancy Reyes Sanchez, $310,000.