Brook Grove Dr., 41063-Mahmoud R. Usta Omar and Hanan L. Benali to Matthew Joseph and Sara Dollard, $725,000.

Cinnabar Sq., 41862-Dong Shin to Sam L. and Engy Hanna, $500,000.

Double Bridle Terr., 25763-Suneel N. and Shakuntala S. Vanikar to Rohan Dilipbhai and Nisha Rohan Acharya, $529,900.

AD

John Mosby Hwy., 39223-Michael K. and Kristina D. Rich to Robert P. and Theresa J. Quallich, $275,000.

Racing Sun Dr., 25777-Kereth L. Knapp to Scott C. and Kelly Gondek Renshaw, $750,000.

AD

Terrazzo Terr., 42231-Preston and Megan Turpin to Italo Cristhian Castellon, $332,500.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Austen Ct., 7-Harpal Singh to Tracey and John Jason Walter, $401,000.

Chapin Ct., 20547-Gerald W. and Mary Villa McLaughlin to Matthew D. and April D. Ulibarri, $682,500.

Drysdale Terr., 46580, No. 100-Kelly E. Hoover to Luzpura Q. Parrell, $269,900.

Noble Terr., 20804, No. 315-Mary Ann Myers and estate of Mary Lee Eustis to Diane J. Randazzo, $325,000.

AD

Saulty Dr., 47533-Aref and Sepideh Milanizadeh to Alessandro and Sonya Zuniga, $682,500.

Tranquil Ct., 20120-Silvia Rothkope to Ana J. Navarro Gonzalez, $750,000.

Woolcott Sq., 47682-Jack and Kara Horiatis to Jesse Alexandre Prince and Fernanda Reis Ramalho Nelson, $435,000.

ASHBURN AREA

Beechwood Terr., 20303, No. 203-Bruce Cowan and Ruth C. Erek to Alexander G. Angeli IV, $184,250.

AD

Carthagena Ct., 21109-David Lee and Rachelle Lynn Novello to Calvin A. and Carolyn J. Shuster, $925,000.

Deep Furrow Ct., 21122-Tara K. Moon to George Y. and Maria Amor Diaz, $617,500.

Edgemont Sq., 19612-Dawn R. Squires to L. Douglas and Gloria T. Banks, $530,000.

Goodwood Terr., 21845-JLG Investments Corp. to Joseph Anthony Martino, $330,000.

AD

Harroun Terr., 21771-Estate of Stephen J. Comber and Jennifer Hansen to Edward Sukjoon and Nam Young Kim, $485,000.

Hope Spring Terr., 20570, No. 102-Michael J. and Deborah V. Harmon to William Chouinard and Nancee Niemiec, $335,000.

Keiller Terr., 42767-Dylan Joseph Keenan and Joesphine Mai Keely Casey to Ryan Louis Butterfield, $397,000.

Lauder Terr., 42806-Michael Terrero to Dane Clater and Louis Anthony Rosati, $400,000.

Middlebury St., 20431-Robert G. and Madeline Sullivan to Chrystina L. and Matthew Jones, $628,000.

AD

Panther Ridge Dr., 44296-Nathan Shreve and Jean A. Spitler to Ray Joe and Mary Jo Market, $596,000.

Ridgeview Pl., 43459-Mark J. and Deborah L. Hipp to Mira Eileen Dizon and Donald Francis Jurczyk, $650,000.

AD

Shehawken Terr., 44256-Eileen K. Childs to Kelly and Amanda McLaughlin, $492,500.

Timber Ridge Terr., 20985, No. 104-John J. Kennedy to Joseph A. and Brittny Charlotte Hoefler, $232,000.

York Crest Terr., 44589, No. 207-Toll VA Partnership IV to Ruth E. Rodgers, $469,145.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Angelique Dr., 22851-Brian L. and Carolyn D. Fratus to Sivakumar Rajmohan and Sasirekha Thiruvengadam Sekar, $710,100.

Awbrey Pl., 21534-Juanita C. Word to B. Gregory and Emily P. Lilly, $750,000.

Blue Elder Terr., 22687, No. 303-William C. Fletcher to Christopher Kyburz, $280,000.

Cameron Parish Dr., 42146-Karthik Revanuru and Samyukta Dasika to Preeti V. and Chander Vanjani, $817,500.

AD

AD

Chickacoan Trail Dr., 21544-Curtis R. and Edith C. Hunter Johnson to Ian Clarridge and Lanoria M. Toms, $804,900.

Epperson Sq., 23550-Richard J. and Kerry H. Vary to Daniel F. and Oni R. Hock, $605,000.

Golden Autumn Pl., 21527-Catherine Mary Givens to Matthew and Amber Williams, $660,000.

Highgate Terr., 42539-Michael F. Otis to David Biar Gak and Nyibol Goch Ajak, $388,900.

Impervious Terr., 42280-Van Metre Homes at Brambleton Town Cente to Andrew Steven Powers, $640,000.

Mayflower Terr., 42446, No. 304-Hyo Jung Yun to Alfarok Al Eyada, $197,000.

Myan Gold Dr., 42398-William Edward Royal to Gregory and Ashley Pagano, $770,000.

Pine Top Ct., 22503-Lucio and Laureola Ojeda to Jomon Varkey Elengical and Jyothi Susan Varghese, $925,000.

AD

Settlers Trail Terr., 22781-Sheila L. Kelly to Nathan R. Vandervliet, $320,000.

AD

Sunderland Terr., 43145, No. 306-Brian Acker to Asmeret Tesfaye and Asmelash Ogbasion, $368,000.

Tourmaline Lane, 42461-Kenneth W. and Donna R. Britt to Mark E. and Scarlet Ayers Levine, $680,000.

Welby Terr., 21583-Brian and Gabrielle Atwell to Adam Lee and Sara Mary Royer, $430,000.

DULLES AREA

Dogwood Glen Sq., 42361-Gregory and Ashley Pagano to Charles E. and Susan M. Day, $565,000.

Palace Terr., 45786-Vijay Ganapathy and Muthamma Muckatira to Fouad Issa, $475,000.

HAMILTON AREA

Rogers St. N., 102-Linda K. Manion to Joshua Edward and Allison E. Nicholson, $345,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

AD

Campbell Ct. NE, 1407-Gerard Z. Shi to Herson Alcides Mata, $599,900.

Chatfield Ct. NE, 214-Brian P. and April A. Whritenour to Tiffany L. Anderson, $620,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 716-Virginia T. and Ronald James Walczak to Janet L. Henderson, $239,500.

AD

Front St., 19456-Kristin A. and Turgan Torun to Kathryn O’Brien Mackie, $535,000.

Jackson Hole Cir., 43581-Robert C. and Joan C. Boetig to Charles E. and Jo T. Turnelle, $825,000.

Merritt Farm Lane, 14974-David and Lorre J. Buckwalter to Timothy Donald and Jennifer Goltra Chandler, $899,900.

North St. NE, 215-Brendan M. and Carolyn J. Flynn to Myron L. and Rosemarie P. Rosmarin, $870,000.

AD

Quiver Ridge Dr., 19105-Scott M. Debergh and Patricia Langevin to Mohammad A. and Sarah Emily Chaudhry, $710,000.

St. George’s Ct., 18277-Mohammad A. and Khetam to Belal Mohammad El-Atari, $885,000.

Warbler Sq., 43684-Larry T. and Anna M. Miller to Steven and Angela Stanford, $655,000.

Winmeade Dr., 19201-Parker W. and Nadine A. Holloway to Anita Jill Matthews, $375,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Belmont Dr. SW, 205-Donald R. and Dianna Lou Askew to Kenneth M. and Ann M. Golski, $420,000.

AD

Clubhouse Dr. SW, 125O, No. 7-Stephanie Floros to Luke P. and Frank W. Colella, $142,000.

Flowering Dogwood Terr. SE, 189-Corey S. Nacin and Ashley L. Swafford to Gabrielle Suzanne Fronce, $445,000.

Great Woods Dr., 20961-Erik S. and Noelle B. Miller to John and Linda S. Agalsoff, $622,250.

Mechling Farm Lane, 39370-Deidra B. and Ronald W. Kokel to Andrew W. and Rebekah W. Lovorn, $990,000.

Railbender Aly. SE, 204-Jeffrey C. and Jeaneane C. Strobeck to Daniel S. and Julia B. Rom, $675,000.

Shenandoah St. SE, 332-Jeffrey S. McCarthy and Lisa Anne Hawthorne to Laure A. Cain, $225,000.

Sunset View Terr. SE, 503, No. 206-Wyatt and Alexandra Heard to Chris Allen Ramsey and Keri Lynn Maddux, $284,000.

Town Branch Terr. SW, 243-Daniel W. and Susan S. Dennison to Cynthia J. and Jefferson Patrick Miller, $452,000.

AD

LOVETTSVILLE AREA

Golden Eagle Pl., 38742-Carrington Builders at Eagle Creek Corp. to Erika Lynne Friederich, $567,203.

Prospect Farm Lane, 40990-John A. and Kathryn E. Vinson to Lorie Byram and George Douglas Dobbins, $730,000.

MIDDLEBURG AREA

Leith Lane, 36482-Marcia McGhee Carter to Joseph Dolph and Julia Hutter, $620,000.

Snickersville Tpk., 39459-Ralph W. and Jean Ann Feneis to Doe Anne and Patrick Moriarty, $1.12 million.

PURCELLVILLE AREA

Aldershot Pl., 17447-William W. and Patricia A. Schools to Brendan M. and Carolyn J. Flynn, $520,000.

Fox Haven Lane, 36477-Mary Stephens Socas to Christopher Michael and Lori T. Senkovich, $840,000.

Heaton Ct., 210-Richard G. and Christina Shipe to Jorge L. Velarde Aguilar, $340,000.

Holly Lane W., 702-Chapman P. and Cecelia J. Gleason to Rick Crowson, $525,000.

Mountain Rd., 13934-Michael John Damkot to Rebecca Marie Jappell, $455,000.

Snickersville Tpk., 35898-Daniel F. and Carmelia Neville to Gregory Scott Parsons and Michelle Renee Beatty, $620,000.

Wintergreen Dr., 648-Elizabeth A. and Carl T. Emanuel to David Elton and Heather Ann Bartlow, $559,900.

ROUND HILL AREA

Jackson Ave., 4-Michelle Kathleen Baker to Katherine A. Fritz and Steven M. Pierce, $393,000.

Scotland Heights Rd., 35099-Stephen Gregory and Trisha D. Williams to Randall Myhre and Elizabeth Nonte Russell, $765,000.

SOUTH RIDING AREA

Cedar Hedge St., 42814-John and Ye Won Park to Dean Lucas and Yousr Ali, $454,000.

Doolittle Lane, 25273-Debra A. and Jenna M. Chin to Lonnie Marlyn and Michelle Ann Snyder, $675,000.

Laureldale Terr., 25237-Jyoti Sharma to Jonathan Edward Losasso, $402,500.

McIntyre Sq., 25288-Ronda M. Capeles to Makarand Shankarlal and Pooja Makarand Gujarathi, $460,000.

Pamplin Terr., 42910-Russell Adams to Sarah Lynn Soltis and Angelo Henry Soares IV, $387,000.

Ship Sq., 25192-Bradley Van Kleeck to Darrell Christopher Soto, $500,000.

Wheadon Terr., 43561-Henry L. Ha to Achayaraj and Sridevi Ramasamy, $455,500.

STERLING AREA

Brixton Ct., 1026A-Noah Tyner and Amanda Molinard to Pedro Gilberto Munoz Guevara and Ana Mejia Cruz, $207,000.

Cottage Rd. N., 126-Levon Ananyan to Maryann Courtney and Michael G. Lauck, $335,000.

Eaton Terr., 46891, No. 300-Trina M. Savage to Alimunuer Nuerkamali, $237,500.

Gary Ct., 403-Agung and Sarah E. Fauzi to Christopher J. Sunseri and Jennie A. Lipshier, $551,500.

Leatherleaf Cir., 21793-David C. Osborne to Syed Razi, $365,000.

Meadowland Lane E., 128-Andrew M. and Dorothy Dreslinski to Darius Douroux, $450,000.

Potomac Ridge Ct., 825-William T. and Christine A. Covey to William Bryant and Gretchen Marie Carder, $550,000.

Simeon Lane, 11-Lindsay Newlen to Ermain Mario Barrios, $354,900.

Sudbury Sq., 81-Armand Carradine and Marisa Anesta Bayoro to Leanna Marie Lockhart and Matthew Schemmer, $268,000.

Twinridge Sq., 21116-Joseph V. Perugino to Adam W. Tiffey and Jennifer Herrera, $440,000.

Williamsburg Ct. N., 1106-Brian D. and Eric R. Farmer to George L. Clarke, $415,000.

WATERFORD AREA

Clover Hill Rd., 15012-Charles H. Alvord III to Luke H. MacDonald and Jaclyn A. Sicoli, $1.4 million.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in September were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Auburn Mill Rd., 7170-Steven H. Koslow to Kris and Christa Sliffe, $479,000.

Blackwells Mill Rd., 13581-Sue Hyunoh Larue to Blaise Cody Meredith and Kristine Nhi Ngoc Tran, $249,900.

Botha Rd., 7631-John P. and Catherine Hamilton to Salome E. and Adam M. Bushore, $444,000.

Catlett Rd., 4522-John and Darlene Bourque to Shannon Hagerich and Richard Riden, $575,000.

Clarendon Farm Dr., 10052-Edward F. and Alice W. Kondis to Michael Todd Ellis, $1.2 million.

Davis Rd., 12251-Stephen M. and Carina D. Richard Wheat to Carla D. Siegismund and Grover Ray Daniels, $345,000.

Fauquier Ave., 4350-Anne Dupont Westbrook to Denise S. and Michael Godfrey, $950,000.

Garden St., 186-Thomas Keller Price to Hazel Laing and Cameron Stearns, $315,000.

Halfway Rd., 2546ATOE-Oakfield Investments Corp. to David T. and Tara M. Della Rocca, $2.73 million.

Kingsbridge Ct., 4-Christopher L. and Dana M. Whitley to Justin and Emily Baird, $226,500.

Lancrel Rd., 700-Regan G. Plath and Bernadette A. Cooney to Philip Jerald and Sharon Kania Taggart, $469,500.

Lees Ridge Rd., 8295-James V. and Claudia A. Lavin to David E. and Angela Hill, $950,000.

Meadows Rd., 8567-Estate of John A. Casazza to Benjamin R. and Melissa R. Cary, $517,500.

Newton Lane, 6165-Madeline P. Rilko to Matthew Franklin Tingle and Haley Brooke Huffman, $264,000.

Owl Lane, 6958-Steven R. and Rebecca L. Gracie to Larry D. and Connie F. Williams, $550,000.

Pointe Lane W., 6168-Patrick W. Andrews to Kayla and Jonathan Bell, $625,000.

Scotts Rd., 4460-Joel M. Kressler to Kevin Anthony Reynolds, $405,000.

Sinker Ct., 4908-NVR Inc. to Jeffrey Michael and Michelle Lavon Simmons, $575,000.

Tiffany Ct., 7014-Angie and Mark Combs to Christopher and Robin Ryman, $358,000.

Valle Doro Ct., 7185-Donna Burge to David Choate Wilson, $575,000.

Westmoreland Dr., 7286-Bachir F. Chehab to Stefanos A. Araviakis, $280,000.

BROAD RUN AREA