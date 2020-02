Diamondleaf Terr., 41871-Joseph M. and Monica Bush to Ryan M. and Dana E. Kenny, $490,000.

Hummocky Terr., 25161-Michael F. and Gloryanne R. McGlynn to Christopher Johnson, $485,000.

Piebald Sq., 42133-Jason Brooks to Donna Carter, $356,000.

AD

Seacliff Terr., 24626-Donna L. Thomas to Mary Theresa O’Hara-Wilson and Dwane Thomas Wilson, $380,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Banbury Sq., 20548-Michael C. and Leah S. Parent to Duy-Long Tran and Mai Ngo, $505,000.

AD

Briarcliff Terr., 20361-Joshua R. and Julie M. Kane to Angelo T. and Laura K. Dinkov, $460,000.

Gannon Way, 36-Austin R. Wilson to Guadalupe Mendez, $325,000.

Lyndhurst Ct., 18-Benjamin R. and Jessica L. Shoemaker to Elvira Diaz and Esperanza Cano Ospina, $385,000.

Morningside Terr., 20583-Cannon T. and Amanda M. Grace to Mark Andrew and Haley Shapiro Goode, $400,000.

Youngs Cliff Rd., 19414-Jeanne R. Brooks to Silvia Rothkopf, $540,000.

AD

ASHBURN AREA

Augusta Village Pl., 19969-Xiao Wang and Xue Lian Li to Jonathan and Lora Peppard, $892,777.

Blacksmith Sq., 43564-Carl and Marybeth Costanzo to Oscar A. Cortez Garcia and Lorena A. Cortez, $426,000.

Casablanca Dr., 20488-Janice Baker to Charles Moschera and Rhonda Shadid, $530,000.

Clearnight Terr., 43252-Mohammad H. Majdi to Hao Tang, $394,800.

Earls Ct., 43346-Clive A. and Alicia Melbourne to Sean Xiao Zhang and Ping Chen, $550,000.

AD

Frenchmans Creek Terr., 43381-Marc A. and Wendeline E. Glorioso to Estrellita Jane and Reuben V. Scott, $535,000.

Kiawah Island Dr., 20347-Neelu and Priya Amrutha Modali to Hassan Niakan and Arta Minaei, $969,000.

AD

Livery Sq., 43364-Marcelo A. and Christine S. Gigena to Levon Ananyan and Venera Bashirova, $439,500.

Naples Lakes Terr., 19869-Paul and Beverly Martin to David Youssef and Amy Lee El-Naggar, $605,000.

Palmer Classic Pkwy., 19987-Mary Theresa O’Hara-Wilson and Dwayne T. Wilson to Kerry O. Wilson, $800,000.

Plantation Terr., 43541-Kathleen Tubach to Joseph E. Overhiser and Sumi Kim, $379,900.

Solheim Cup Terr., 43605-Alexander J. and Ellen A. Tuyahov to Rudolph B. and Nancy S. Garrity, $549,800.

Timber Ridge Terr., 20958, No. 104-George and Meredith Ann Dounias to Jennifer Lee Silverman, $191,580.

AD

Valhalla Sq., 20150-Jason D. Belser and the Jason D. Belser Living Trust to Allen Richard Churchill and Christina Chloros Churchill, $610,000.

AD

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Belvoir Woods Terr., 23530-David J. and Holly J. Lamond to Aundrea Lee Howell, $430,000.

Crosswind Terr., 43139-Matthew and Saima Farooq Remke to Alexey and Tatiana Kravchenko, $532,000.

Heather Meadow Dr., 23896-Barbara A. Oh to Ahmed Bajwa and Talat Mangla, $1.27 million.

Kendrick Sq., 43125-Kun Connie Liu and Chen Chen to Jonathon M. Hall and Erin Robinson, $535,000.

Milltown Knoll Sq., 23315, No. 110-Sarah Plummer to Mohammed and Kateryna Shahnewaz, $115,462.

Regal Wood Dr., 42528-Rakesh and Meenu Dhingra Puri to Basavaraj and Amrita Basavaraj Nadagouda, $495,000.

Splitrock Way, 22245-Abhay Palkar and Sunayana Awatramani to Brian J. Lee and Uyen T. Nguyen, $731,000.

AD

AD

Val Aosta Dr., 42964-Lance B. and Micah J. Leggitt to Sanjay Patro and Lekhani Samant Sinhar, $891,100.

Wynridge Dr., 43095-Signature at Broadlands Condominium to Ronald W. Pegan, $384,990.

DULLES AREA

Livingstone Station St., 45648-Aasima R. Khan and Shahbaz Sarwar to Joseph R. and Jennifer L. Martinez, $540,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barksdale Dr. NE, 1518-William F. and Joan M. Haller to Adam and Robyn Caskey, $600,000.

Binkley Cir., 43096-John R. and Sally E. Hayes to Michael Patrick and Megan Green Carr, $582,000.

Clymer Ct. NE, 1015-Ciro and Maria Schiano Di Cola to Nicholas N. Moniodis, $345,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 920-Allbert N. Nassar to Karen Farrell, $385,000.

AD

Drummond Pl., 18659-Daniel T. and Shirley G. Perry to Eric and Carrie Proskey, $625,000.

Ferndale Terr. NE, 835-Matthew Lee and Sara L. Riddle to Fine and Victoria Chinelo Akanbi, $420,000.

AD

Huntmaster Terr. NE, 1134, No. 301-Mark T. Hartshorn to Ryan A. Connors, $229,000.

Malvosin Pl., 15608-Terence and Kristina Koza to Marcus William and Tammy Taylor Krohn, $729,900.

Plaza St. NE, 66, No. 105-Kevin L. and Martha P. McMahill to Borhan U. Bhuiyan, $179,900.

Rocky Meadow Lane, 42421-Charley and Jenifer S. Phipps to Albert J. and Ginette M. Lombardos, $603,000.

Sparkleberry Terr. NE, 566-Gia L. Griffith to Carla Louise Griffin, $388,000.

Vestals Pl., 43353-Paul M. and Mirlin Manshon to Soroush Sadeghian, $989,000.

AD

Winmeade Dr., 19291-Zabiullah Khan to Maya Setsuko Johnson, $384,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Fort Evans Rd. SE, 101, No. B-Joan S. Culbertson to Nicole Lorraine Lawson, $175,000.

High Rail Terr. SE, 268-Brian and Lauren Macinnes to Andrew Ethridge and Lori Hoglund, $549,000.

Old English Ct. SW, 110-Michael H. and Debra L. Decker to Brian P. and April A. Whritenour, $875,000.

AD

Shirley Sq. SE, 221-Laura Obradovic and Randall S. Kernus to Andrea-Li S. and Ashley N. Wallace, $406,000.

MIDDLEBURG AREA

Washington St. W., 604-Elizabeth Baldwin Eldredge to Lindsay Veleber, $550,000.

PURCELLVILLE AREA

F St. W., 231-Joseph L. and Helaine Beth Carver to Lauren Leigh Krapfi, $409,000.

AD

Maple Ave. S., 632-Gregory A. Lazzaro and Nancy L. Lee to David and Maggie Booth, $565,000.

Perkins Ct., 37828-Joshua and Denise Frattarola to Eric Richard Bobel and Taylor Renee Boucher, $451,000.

St Louis Rd., 20652-David Norman and Victoria Irell Atherton to Wiley R. and Ann L. Wright, $862,500.

ROUND HILL AREA

Devon Park Sq., 35865-Paul C. and Anna M. Harkins to Carmen Roxana Alvis, $330,000.

Michelle Way, 2-William D. and Alanna M. Childrey to Michael Edward and Christy Lynn Hollar, $595,000.

SOUTH RIDING AREA

AD

America Sq., 25585-Heather L. Danner to Rebekah M. and Isaac Y. Kim, $535,000.

Castleton Dr., 24912-Vijaykumar and Pinky Chari to Jose V. Alva, $600,000.

Eisenhower Dr., 25197-Lyle F. Hedgecock and Bobbi A. Paulson to Mohan B. Narayan Prasad and Nandini Laxminkantha Rao, $702,000.

McBryde Terr., 25154-Yawen Shiau to Reza Salehi and Zahra Jafari, $400,500.

Peirosa Terr., 44083-John M. Suh to Patricia Strickland Brown, $362,000.

Split Creek Terr., 25214-Meagan A. and Christopher L. Freshour to Dao Quang Nguyen, $415,000.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 805-Carl and Cornelia Gamlem to Rolando Graciano-Crespin and Leidi Yamilleth Calderon, $380,000.

Cheval Ct., 11-Marte V. and Connie N. Mangiliman to Rodney L. and Danielle Smith, $460,000.

Cottage Rd. N., 135-Carolina Cornejo to Ronald Antonio Marenco Contreras and Santos Rosario Del Carmen Cerritos Cerritos, $312,000.

AD

Dinwiddie St. N., 1515-Edward W. and Susan L. Mills to Mohammad Reza Jafari and Masoumeh Ebrahim, $438,000.

Harrison Rd. N., 129-Lenny Gutierrez and Fernando Orellana to Celina E. Hidalgo Herrera and Jorge O. Cossio Luizaga, $430,000.

Loblolly Ct., 46870-Thaddeus C. and Sarah P. Coffman to Anh Hoai and Edward F. Lyons, $681,000.

Trumpet Cir., 46892-Jay Perreault to Mohamed Hicham Bennani and Salma Idrissi Yazami, $372,500.

Williamsburg Rd., 216-Dorothy Y. McKeever to Mohammed Kaymanesh, $335,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in October were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Ashlee Brook Dr., 11183-Paul and Janet Smith to Marcus Martin, $418,000.

Blake Lane, 10937-Mercedes C. Martinez to Raul M. Garcia Rodriguez, $340,000.

Cedar Lee Ct., 11258-David F. and Tina L. Eldridge to Oscar A. Cruz Rosales and Roxana M. Melendez Escobar, $329,900.

Col Edmonds Ct., 801-Todd J. Juris to Dustin Charles Constantino and Madeleine Elizabeth Miller, $357,500.

Dumfries Rd., 6000-Gloria F. Buck to Richard Padgett Jr., $315,000.

Free State Rd., 5276-Michael Davis Thomas to Dennis Michael and Lauren Ann Harvey, $575,000.

Kelly Rd., 6646-Samuel I. White PC to Jeanette A. Martin, $294,892.

Lee St. E., 236-Claude W. Edwards to Peter Veltsistas, $238,000.

Partridge Run Way, 2583-Jesus D. Avelar to Ricky and Tracy Cook, $430,000.

Spencer Dr., 10843-Randall C. and Catherine B. Frazier to Jesse Otremba, $357,000.

Turnbull Rd., 8385-Troy V. Caver and Troy Vernon Caver and Lorraine Dawn Cave to Daniel Jay Owens, $189,900.

Wilson Rd., 5820-Richard C. and Gail W. Muller to Frances and William M. Steinard, $500,000.

BROAD RUN AREA

Old Bust Head Rd., 5534-Timothy John Crowley to Sassan and Priscilla Jahanian, $352,000.