Goshen Ridge Pl., 41577-Si Shen to Lakshman Kumar Koti and Susmitha Atluri, $717,500.

McMonagle Sq., 41763-Angela Graham to Haddijatou Jarjusey, $399,900.

Quimby Oaks Pl., 24850-Frank and Carol Maresca to Michael Sean and Shannon S. Ryan, $775,000.

Visionary Ct., 41924-Luke D. and Ashlyn R. Lambert to Abdullah Al Mamun and Sajeda Begum, $570,500.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Brandywine Ct., 20504-Joshua R. and Yakhsha Benz to David A. and Nora E. Durham, $620,000.

Fenton Wood Dr., 15-Patricia J. Carpenter to Danna Winchester and Stacy M. Chapman, $449,900.

Lawnes Creek Terr., 46796-Richard Kevin and Anna Marie Hall to Darius Gerard Gregory and Erica Newsom, $405,000.

Middle Bluff Pl., 47208-Mike Allen Hansen and Darcie Rae McKiddie to Christopher J. and Kathleen A. Grant, $747,000.

Pryor Sq., 46350-Apiradee Mitpakdee to Christian Carl and Dina Johnson, $350,000.

Weatherburn Terr., 47641-David Alan and Kara M. Bradstock to Robert Scott Cameron, $435,000.

ASHBURN AREA

Alum Creek Ct., 21412-Chad Stuart Breese to Julia Mullins, $649,900.

Beechwood Terr., 20303, No. 302-Dorthea Ivey and Darlene Williams to Joshua William Taksey, $252,000.

Bunker Hill Way, 20425-Lloyd W. and Elaine G. Ulrich to Robert Louis and Joan C. Widerkehr, $600,000.

Cheltenham Cir., 43975-Maryam Karimian Tehrani to Tanvir and Elwora Ahmed, $720,000.

Cuba Mills Ct., 44289-Peter and Janet P. Seecharan to Sukumar Kurup and Malini Sukumar, $635,000.

Felicity Pl., 43937-Daniel D. Egtvedt to Nhut Hoang and Kim Lan T. Nguyen, $642,000.

Graceford Terr., 20401-Robert D. Garner to Judith Ann Lewis, $477,000.

Middlebrook Terr., 43718-Karen B. Farrell to Adam G. Taha and Erika M. Scherrer, $479,900.

Oakmont Manor Sq., 44393-Robert C. Bush to James Angelo and Paula Joan Lupardo, $523,000.

Sunset Maple Dr., 44392-Michael Preston Newland and estate of Ann Newland to May A. Caggiano, $487,500.

Timber Ridge Terr., 21014, No. 104-Timmys Corp. to Fabienne V. Cattell, $235,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Atoka Manor Terr., 43005-Brian C. Belcher to Ian Bowie, $505,000.

Breezy Hollow Dr., 22807-Marcus William and Tammy Taylor Krohn to Peter J. and Stephanie J. Reavley, $590,000.

Edgegrove Heights Terr., 42889-Durga Polamuri and Venkata R. Muthyala to Suman Garrepalli and Shilpa Pulluri, $590,000.

Highgate Terr., 42639-Juan C. and Maria T. Moscoso to Shawna Moore and Carolyn Stirrett, $388,000.

Loganberry Terr., 21737-Prathyusha Dasari and Surya P. Varma Namburi to Sachit Rane and Amisha Mohile, $562,500.

Paddock Gate Pl., 41984-Daniel A. and Suzanne M. Werntz to Matthew and Rebecca A. Adams, $1.1 million.

Southland St., 43352-Liza Caron to Pranab Sagar Khanal and Smrity Bhattarai, $655,000.

Thoroughfare Gap Terr., 43205-Kevin Egan to Vimal Kumar Arcot Balachandar and Preeti Chandrasekar, $425,000.

Weybridge Sq., 22977-Ronald J. and Gina M. Ross to Phani K. Koduru and Hasini Chalasani, $635,325.

DULLES AREA

Caboose Terr., 45485, No. 302-Mayur G. Phadke and Swarali A. Kulkarni to Timothy J. Giebel, $282,000.

Regents Park Cir., 21812-Terrence and Christine T. Rasul to James Henry and Ashley Kepper, $631,000.

HAMILTON AREA

Westham Estates Ct., 17310-Lowell Francis Thomas III to Bhusan Newpane and Parul Ghimire, $799,900.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Bear Creek Terr., 18541-Bruce E. Kimmel and Kimberly B. Ripley to Dawn Page and Linda Saywer-Pearmine, $541,000.

Candlewick Sq., 43111-Long Bao Tran and Phuong Thi Huynh to Marlene Calderon, $407,500.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 414-Olive T. Campbell to Linda Scriven, $242,000.

Edmonton Terr. NE, 533-Mark and Beth Anton to Rhonda Wilson Paice and Leo P. Rogers Jr., $383,500.

Limestone Ct., 16336-Alexander and Maryanne Chalmers to Terrence Richard and Kristina Lynn Koza, $965,000.

Mill Race Terr., 42973-Barbara E. Sabadash to Ross Kemper, $491,000.

Riverpoint Dr., 43817-Richard L. Abbott and Jan L. Janssen to Salah Ayoubi and Farah Badawi, $750,000.

Skinner Sq., 19212-Roger W. and Donna D. Simak to Leslie Jeanine and Steven Michael Keck, $674,500.

Twin Maple Lane, 17100-Jeffrey S. and Myra S. McKitrick to David M. and Rita M. N. Kaseman, $2 million.

Wildman St. NE, 206-Kevin Andrew and Gleyde Eunice Schatz to Casey and Tiffany Frederick, $450,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Chesterfield Pl. SW, 133-Pasquale G. Zicari to Paul Brady McNally, $469,000.

Gateway Dr. SE, 666, No. 506-Jason Holmes to James Bryant Monroe, $230,000.

Shirley Sq. SE, 132-Agata and Maria Helena Ozdowski to David Charles and Kristin Leigh Guinter, $390,000.

Tammy Terr. SE, 670-Anne and Kieran Harris to Ian M. and Anna-Lynn M. Sitek, $365,000.

LOVETTSVILLE AREA

Golden Eagle Pl., 38689-Carrington Builders at Eagle Creek Corp. to Krista D. Cato and Lynda Ann Dattilio, $575,570.

MIDDLEBURG AREA

Stonewall Ct., 23-Kathryn G. Waldo to Sridhar and Pradeepa Poluri, $170,000.

PURCELLVILLE AREA

Berlin Tpk., 14948-Richard K. and Grace H. Ross to Paul Davis, $610,000.

Fork Rd. N., 37859-William and Nicola Carleton to Jeremy C. and Claudia Waters, $1.5 million.

O St. W., 101-Cory A. and Natalie Welch to Eric M. Bowers, $290,000.

Sands Rd., 18203-Toscan Bennett and Babete Anne Bennett-Everding to Dennis J. and Rachel Dinneen, $1.2 million.

ROUND HILL AREA

Bighorn Ct., 17310-Howard K. Bullock to Kelly L. Wooten and Steven M. Pilson, $395,000.

Hudson St., 35505-David Paul and Janelle Marie Levasseur to Michael P. and Tesha L. Merlino, $525,000.

Turnberry Dr., 18231-Gary M. and Margaret F. Morgan to Mark R. and Rosemary S. Mangiacarne, $847,500.

SOUTH RIDING AREA

Becerra Terr., 25080-Kangwon Cho and An Ra Kim to Ashish and Deepti Upadhyaya, $572,500.

Dunvegan Sq., 25242-Banibrata and Reema Kar to Vikram Renganathan and Shanmugapriya Maruthapillai, $430,000.

Lancaster Ridge Terr., 42648-Terri Thomas and Dontae Hogan to Jaehee Hwang and Inchang Jang, $620,000.

Paddock Trail Pl., 27586-Russell J. Pike to Albert Horace Harper III and Kereth Lyn Knapp, $1.12 million.

Royal Burkedale St., 43348-Thomas J. Appleman to Carlos and Stephanie Baez, $743,900.

Village Dr. S., 25726-Paul R. and Rebecca B. Compton to Jin Nam Lee and Jing Chen, $755,000.

STERLING AREA

Brunswick St. E., 309-Hai Huang to Mohammad Mahbub Alam and Amena Akter, $440,000.

Colonial Ave., 710-Joel Webber to Ramsaee Balasubramanian, $279,900.

Fillmore Ave. N., 505-Gustavo Laguarda to Dora A. Flores and Juan L. Ventura Cazun, $425,000.

Kennedy Rd. N., 112-William J. and Helen M. Racherbaumer to Lee Ann Karen and Robert Ashby Pierson Sr., $459,900.

Maywood Terr., 21872-James Abercrombie to Ashraf I. Shokr, $380,000.

Vermont Maple Terr., 46784-Esmall and Fatemeh Soleymani to Gregory M. Herbert and Judy M. George, $399,900.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in October were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Balls Mill Rd., 5755-Roger E. and Mary C. Kilby to Kaleb E. and Cheyanne N. Maddox, $455,000.

Club House Lane, 6696, No. 206-Grace E. Andrea to George Marty and Lura Janet Blakely, $235,000.

Estate Ave., 490-John M. and April C. Rhodes to Stephen Wilber and Chelsea Meloy, $389,900.

Forbes Pl. W., 6723-Robert and Mensena Pittman to Ernest Alducin Ambrosio, $267,000.

Hills Lane, 7137-Geoffrey W. and Kristine M. Hurley to Austin and Victoria Allen, $480,000.

Lake Willow Ct., 7441-NVR Inc. to Nicole E. and Robert C. Martin, $702,643.

Morgansburg Rd., 11513-Michael I. and Edna A. Bosley to Frank J. and Typhanny L. Mash, $417,000.

Ridgeline Lane, 6077-Michael E. and Diane M. Rector to Matthew R. and Eileen E. Tobin, $385,000.

Rugby Pl., 6767-Christopher N. and Christie L. Wines to Angel Ronald Quiroz Alegre and Janneth Romero Soliz, $317,000.

Springs Rd., 9593-John L. Palmieri and Loretta D. Bullen to William R. Oorbeek, $655,000.

Waterloo St., 134-Andrea O. Baker and Kevin C. McCarthy to Michael Egan and Phuong Nguyen Dinh, $499,900.

BROAD RUN AREA