Deer Point Ct., 41509-Daniel and Joanne Gray to Lee Edward and Jennifer G. Gitschier, $885,000.

Great Berkhamsted Dr., 24991-Brandon and Lauramae Viernes Beaudoin to David J. and Holly J. Lamond, $585,000.

Owl Creek Dr., 25005-Douglas C. and Kimberly M. Spitz to Shara and Michael T. Scott, $680,000.

Sagefield Sq., 41497-Naren Raj Vaka and Shilpa Vundavalli to Vikas Singh Thakur and Rekha Mallam, $519,999.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashcroft Terr., 20366-Khristina E. McMahon and Matthew D. Kincaid to Daniel Mule and Alicia White, $466,500.

Brawner Pl., 47771-Michael B. and Bonnie S. Carter to Allison H. and Robert L. Timke, $839,900.

Fitzhugh Ct., 20439-Jeffrey L. and Sandi S. Moody to Agnieszka Karolina and Thomas Lee Bailey, $735,000.

Ludwell Ct., 19-Richard C. and Agnes E. Gaskin to Joan Paola Rodriguez and Henry Majano Surio, $358,000.

Millard Ct., 4-Casey M. and Tiffany L. Frederick to Elizabeth J. Campebell, $385,000.

Riverbend Sq., 20415, No. 202-Suzanne Al-Barzinji to Timothy and Valerie McLane, $289,000.

Whirlpool Sq., 47669-Harold C. and Ayse E. Wiediger to Apurva and Shipra Goel, $518,000.

ASHBURN AREA

Apache Cir., 44403-Kumar P. Mandava and Hemalatha Yanamadala to Hasham Siddiqui and Hira Pirzada, $710,000.

Beechwood Terr., 20313, No. 101-Joseph Otto Clark to Tia Thach, $205,000.

Cardiff Ct., 20844-Kevin J. Cain to Shugofa and Sabawoon Sabir, $590,000.

Clear Lake Sq., 43726-Troy W. Tiffany and Edward M. Vaamonde to Susan Xiu Kong, $375,000.

Dragons Green Sq., 21789-Angela M. Colson to Joann Scatina, $324,900.

Hope Spring Terr., 20580, No. 406-Elise Goldsmith Hicks to Floye Crittenden and Stephen Milton Burstein, $410,000.

Laceyville Terr., 44054-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Minfang Chen, $398,000.

Misty Creek Pl., 44327-Meghal Nileshbhai Shah and Shruti Samirbhai Mehta to Jason T. and Nicole L. Reeves, $635,000.

Oyster Reef Pl., 20420-Jeffrey A. Bolyard, and Richard Keith and Marcia Joan Young to Mark A. and Lorna G. Coffey, $580,000.

Plantation Terr., 43515-Carlos Batista and Tania Cunha to Jenna Louis, $405,000.

Roaming Shores Terr., 21054-Tuan and Helen Hien Nguyen to Shawn Ian Bowen, $525,000.

Tobacco Sq., 20946-Linda L. Scriven to Tanya Louise Brennan, $399,900.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Belle Terra Dr., 22388-Regina A. Carroll to Vishal Gandhi and Meetu Ahlawat, $1.04 million.

Buckland Farm Terr., 23548-John T. and Victoria L. Wood to Stanislas and Sandra Tchotcho Matthia, $446,000.

Falcon Ridge Ct., 22986-Andrew and Jennifer Diffenderfer to Robert and Caroline Watson, $925,000.

Highview Trail Pl., 22077-Pamela S. O’Connor to Zachary Hopf and Alexandra M. Hibbs, $700,000.

Meriweather Ct., 23067-William W. and Katherine B. Eager to Krishna Reddy Bandarla and Reshma Muppireddi, $816,000.

Philomont Ridge Ct., 22656-Lakshmi Lavanya Narra and Srinivasa Challapalli to Krishna Madhavaram and Shruthi Munugala, $707,000.

Spice Bush Terr., 23429-Sevenbulls Corp. to Stephanie R. Jones, $507,500.

Trajans Column Terr., 43807-Bhaskara Viswanadham and Vidya Bhaskara to Saul Villegas Guzman and Lizbeth Valle Villasenor, $485,000.

Wildly Terr., 42552-Robyn C. Jones to Elizabeth A. Ryan, $397,500.

DULLES AREA

Whistling Terr., 45498-Jaclyn L. Brown to Jessica Lynn Watts, $292,500.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barksdale Dr. NE, 1515-Adam Edward and Stephanie L. Modzelesky to Michael and Sarah Hengemuhle, $595,000.

Berkhamstead Pl., 15652-Adrian T. and Dawn M. Page to Peter D. and Crystal Chelle Laiti, $780,000.

Catoctin Springs Ct., 41633-Robert Howard Morrow and Allison Abbe to Chad G. and Jill West, $890,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 904-Estate of Andrew George Leanes and Deborah Lynn McCue to Jerry and Mary Jones, $255,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 222-Gary A. Dionne and estate of Roland L. Dionne to Ronald and Lynette Martin, $241,005.

Elysian Dr., 13575-Jeannie Lovella Brown to Kevin Dale Nelson, $495,000.

Grafton Way NE, 208-Martin C. and Stephanie A. Priess to Heath B. and Lianna M. Ford, $529,000.

Longhouse Pl., 18900-Rudi and Jessica Ernst to Frederick K. and Mary Elln Solomon, $729,500.

Nelson Ct. NE, 1002-Paramount Investments Corp. to Priscilla and Kattia Lorente Soto, $310,000.

Riverpoint Dr., 43884-Michael B. and Larissa R. Sivy to Duy-Anh Duc and Rizza Abella Vu, $710,000.

Smartts Lane NE, 818-Mossaad and Mariela Naimi to Hugo Daniel Larrain and Fiorella Norma Alva, $363,000.

Vermillion Dr. NE, 742-Joseph J. and Jeong S. Koo to Keith and Ashley Zeier, $665,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Constellation Sq. SE, 665, No. G-Daniel G. and Judy Dodson to Ever A. Martinez Martinez, $220,000.

Hetzel Terr. SE, 710-Catherine M. Foust to Evelyn M. Rollison, $367,000.

Loudoun St. SW, 318-Daniel L. Brandel and Joanne K. Jessen to Michael J. and Victoria J.W. Lyness, $605,000.

Shirley Sq. SE, 152-Mike and Sarah Hengemuhle to Leonard Matthew Sloane and Nicole Rose Boylan, $391,000.

Windybush Dr., 41381-John D. and Kimberly L. Hough to Justin and Heather Hughes, $647,500.

LOVETTSVILLE AREA

Golden Eagle Pl., 38731-Carrington Builders at Eagle Creek Corp. to Thomas Michael and Laura Christine Shull, $702,746.

MIDDLEBURG AREA

Wainway Lane, 21951-George W. Kirschenbauer to Eric Thomas Callender and Anastasia McWhirter, $650,000.

PURCELLVILLE AREA

Black Oak Rd., 19280-William R.H. and Shirley Tisdale to Tyler and Tina Poore, $555,000.

Lincoln Rd., 19514-Mary Cantwell and John Breitweg to Christopher J. and Brooke E. Mallin, $799,000.

Pencoast Dr., 836-Anna P. Federova and Olga Cataldi to Joel B. and Lacey B. Devich, $555,000.

Shadowbrook Lane, 14545-Justin P. and Rebekah C. Gans to Jeremy N. Darr and Elaina M. Turner, $945,000.

ROUND HILL AREA

Bloomfield Rd., 35112-Christopher P. and Paula J. Miller to Aubrey C. and Susan E. Hall, $580,000.

Lethridge Cir., 17450-Warren W. Taylor Jr. to Nieves P. Juanpere, $420,000.

SOUTH RIDING AREA

Briargate Terr., 25213-Amy Elizabeth Fleegal and James Kelley Peoples to Kuen Yi and Sa Rang Han, $420,000.

Earlsford Dr., 24903-Heather Fabiana and Jason Jon Meringolo to Aurel and Ana Sulioti, $587,500.

Madturkey Run Pl., 42483-Alexander and Lisa A. Chemerys to Ahmed Kattan and Omaya Kaki, $755,000.

Peirosa Terr., 44067-Andrew and Stephanie Gizinski to Shikha Wadhwa and Rajeev Mehrotra, $360,000.

Shelbourne Sq., 42929-Khaliun Turukhbaatar to Thanjavur Ravindran, $482,000.

White Cap Terr., 43623-Michael S. Lowry to Rajat and Richa Jindal, $543,000.

STERLING AREA

Butternut Way, 7-Estate of Lucinda Parks Mann and Dorothy Mann Sobhani to Andrew P. and Danielle R. Young, $485,000.

Garfield Rd. S., 501-Michael J. Brennan and Christine A. Butts to Ricardo E. Gonzalez Chicas and Gabriela V. Gonzalez Serrano, $390,000.

Lincoln Ave. N., 232-Woodhenge Real Estate Corp. to Adam O. and Demi C. Lucas, $362,000.

Trumpet Cir., 46872-Peter J. and Holly E. Rogers to Arsalan Uddin, $386,500.

Warwick Ct., 1048-Carlos R. Figeuroa to Jose M. Lovo Garcia and Blanca Y. Rivas Diaz, $250,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in October were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Beaver Dam Rd., 2169-Brian and Monica Chwojdak to Casey West, $625,000.

Bull Run Mountain Rd., 4119-Samuel and Samantha Cushing to Timothy Lammert and Naiya Smith, $463,000.

Fairfield Dr., 188-Debra Mancini to Priscilla E. Pertica, $235,000.

Forever Lane, 11274-Jefferson Robert Lilly to Nicole Jo Junker, $411,000.

James Madison Hwy., 8840-DSE Corp. to Arturo Hernandez Vazquez, $345,000.

Lakewood Dr., 4419-Margaret A. Mitchell Jones and Evan O. Jones to William and Nancy Kirten, $430,000.

River Rd. S., 13103-Johnathon W. and Toni T. Marks to Courtney Nicole Stasiowski, $259,000.

Sowego Rd., 1521-Philip and Melonie Spindle to Kenneth Moe, $272,000.

Starcrest Dr. S., 4332-George C. and Barbara Maxwell to Kelly Elizabeth Wood and Amy Joy McConaughy, $400,000.

Wilkes Ct., 4033-Mark A. and Janet S. Szklennik to Jon D. Gray and Sarah J. McKenzie, $525,000.

BROAD RUN AREA

Hunton Wood Dr., 5920-Thomas P. and Joyce J. Cooper to Mark A. Szklennik, $600,000.