Crested Wheat Dr., 25190-E. Michael and Linda Hroziencik Nuckols to Miraziz Mansurov, $623,000.

Diabase Sq., 41900-Anthony W. Rodriquez and Elsie Theodore to Hassen K. Mohammed and Kedija J. Jebessa, $490,000.

Hayfield Orchard Way, 41838-Chrystian and Jennifer Torres to Margaret M. O’Connell, $764,900.

Kilkerran Dr., 23763-U.S. Home Corp. to Ravi and Aravinda Akkineni, $782,000.

Lenah Run Cir., 40727-Newton B. Brown to Bryan and Jessica Henry, $810,000.

Quimby Oaks Pl., 24899-Matthew J. and Jessica C. McColgan to Chad Alan and Carter Ann Dally, $818,000.

Shetland Ct., 23631-U.S. Home Corp. to Russell B. Dizon, $761,830.

Sweet Thorn Lane, 40974-Ronnie S. and Patti M. Arneja to Raja Faisal Dawood and Ameer Naeem Raja, $1.1 million.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Banbury Sq., 20585-Jerrah M. Kucharski to Stephen John Pulaski III, $486,500.

Comer Sq., 47576-Niki Lo to John Salinas Herencia, $412,000.

Fallsway Terr., 20381-Parissa Kharazmpour to Mustafa Qutachi, $465,000.

Huntley Ct., 6-Daniel E. and Brittany M. Delsignore to Emily Weinig, $286,325.

Paulsen Sq., 47621-Raymond G. and Patricia H. Swansiger to Raul Ariel and Maria Del Carmen Burgos, $620,000.

Royal Burnham Terr., 47562-Richard H. and Amal K. Ward to Cori A. and Jeffrey V. Lonnett, $549,900.

ASHBURN AREA

Aberdeen Terr., 44010-Estate of John L. Noble and Carl E. Noble Jr. to Jonathan P. Shipman, $375,000.

Burrell Sq., 42833-James S. and Brit Nora F. Gauthier to Marc James and Himaja Miller, $400,000.

Crescent Pointe Pl., 20459-Mark Godfrey and Rita Maureen Corke to Frank Louis and Geri Zabell Maresca, $535,000.

Erskine Terr., 20723-Sharmilla Pradhan to Terence McCarthy, $470,000.

Hickory Corner Terr., 43865, No. 109-Emily Grossberg to Mirjana Varga, $350,000.

Keiller Terr., 42747-Epr Investment Corp. and Laclac Investments Corp. to Victor and Onyinye Joy Nwike, $455,000.

Livonia Terr., 44402-Marlene Y. Webley to Lawrence W. and Beverly R. Mease-Buxton, $510,000.

Maitland Terr., 20594-Jose Carlos and Vanessa Vallido to Kayan Tamara Lue and Deanna Rubena Barnes, $360,000.

Morven Sq., 43270-Sivarama K. and Vyjayanthi Sunkara to John P. Filipowicz, $469,900.

Oakmont Manor Sq., 44357-Carl B. and Lenae D. Harms to Howard Ronald and Abeba Yemane Charles, $507,000.

Pandora Ct., 43992-Timothy J. and Olga L. Pearson to Morgan and Benjamin Bjerke, $610,000.

Preakness Ct., 20600-Sammi J. Gilliam to Jack Albert and Ellen Louise C. Bove, $572,500.

Rocky Knoll Sq., 21025, No. 303-Toll IV Partnership to Alan J. Palinkas, $410,235.

Snowpoint Pl., 20314-Arun and Sweta Jain to Delwar Hossain and Murshida Parvin, $640,500.

Tiverton Sq., 44826-Chakradhar Majeti to Amelework and Rahel Molaligne, $439,995.

Valley Falls Sq., 20446-Stacey Marie Fagan to Juanita Word, $531,500.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Autumn Rain Cir., 42097-Adam T. Daniels and Lindsey E. Reid to Syed Ali Imran and Nitasha Imran Naqvi, $715,000.

Bluemont Chapel Terr., 23482-Marilyn and Jeremy R. Peizer to Pandurang Borkar and Ashwini Palkar, $375,000.

Cottonwillow Sq., 23063-Van Metre Homes at Brambleton Town Cente to Jonathan Mark and Caroline Helene Paine, $642,956.

High Haven Terr., 22669-Rajmohan Muraleedharan Pillai to Rahul and Vinita Aggarwal, $455,000.

Inglewood Ct., 21831-Kenneth F. Holbert Jr. and Angela J. Franklin to Andrei and Olga Dobrand, $695,000.

Lovettsville Knoll Ct., 22609-Alkaram Properties Inc. to Ananthapriya Mummineni and Sivaji Medikonda, $810,500.

Meridian Hill Dr., 42522-Allison P. Fischer and Steve Mathew Shannon to Marcus and Natalia Ward, $649,900.

Ocean Cliff Sq., 22524-Geronimo and Rachael Caesar to Kenneth R. and Erin M. Benevides, $605,000.

Rachels Row Terr., 42251-Joel James and Naomi L. Abraham to Michael Wilson and Megan Rezabek Deck, $600,000.

Simonet Blanc Terr., 22694-Tariq and Sarwat Siddiqui to Muhammad S. Mirza and Nuzhat Saleem, $513,800.

Sturman Pl., 21368-Herbert L. and Janice B. Bryan to Saravanan Shanmugam and Sasi Rekha Saravanan, $734,900.

Wynridge Dr., 43095, No. 104-Signature at Broadlands Condominium to Stanley Franklin and Lisa D. Settle, $368,591.

DULLES AREA

Colonnade Terr., 45803-Padmaja Sai Reddy to Tam Nguyen and Frank Tran, $403,000.

Hall Rd., 46095-Brian and Courtney Mack Potere to Timothy Kim, $510,000.

Paddington Station Terr., 45711-Matthew M. Haraszkiewicz to William Mark and Frances Ratana Haskell, $425,000.

HAMILTON AREA

Coachman Dr., 17583-Kevin M. and Victoria L. Shea to Sheikh Masood Ahmed, $520,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Avebury Manor Pl., 15624-David and Lynn Grusch to Stephen and Eda Martinez, $693,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 722-Khawaja Mazhar Inayat and Nayyar Mazhar to Sherdil Muhammad and Shahjahan Muhammad Khawaja, $284,075.

Glynn Tarra Pl., 42121-William F. Vinson and Nadya Carriger to Daniel and Courtney Nicole West, $690,000.

Jared Sq. NE, 514-Rosa Ines Pendleton to Donald L. and Dianne E. Schlusemeyer, $330,000.

Magnolia Grove Sq., 19360, No. 210-Charles Girolamo to Robin Sanford, $265,000.

Prince St. NE, 120-Maureen P. Ponte to Sergio and Amanda Martinez, $465,000.

Smartts Lane NE, 859-Eugene Fisher to Maximino Amaya and Grecia T. Mendez Garcia, $364,500.

Sugarloaf View Lane, 42203-Clifton Stanley and Germaine Ann Sorrell to Bradley Duane and Sharon Ann Trent, $700,000.

Wild Ginger Terr., 43585-Robert and Debra Harney to Sohail Said Aziz and Freshta Mohammad, $660,490.

LEESBURG-WATSON AREA

Beechnut Rd., 40452-Philip M. Kozlowski and Mary R. Howell to James Mark and Rebecca Cadena Sanderson, $675,000.

Clagett St. SW, 520-John D. and Colleen M. Mercer to James L. and Rhonda J. Russell, $740,000.

Creighton Farms Dr., 22662-Deangelo and Jada-Sha Hall to George and Jennifer M.N. Owen, $2.93 million.

Fort Evans Rd. SE, 129, No. E-Donna Gumenuk to Peter Daniel Smith and Jaimee Alyssa Lantzy, $182,000.

Hampshire Sq. SW, 148-Juliana and Rene Torrey to Todd G. King, $362,900.

Oak Bucket Lane, 40859-Stephen J. and Lizbet A. Bading to Christopher Michael and Heather Marie Stemp, $732,500.

Santmyer Dr. SE, 814-Jarrod M. Lichty and Jorie D. Devine to Cristopher Ryan and Ashleigh Rae Daniluk, $650,000.

Themis St. SE, 1003-Karen Humphrey to E. Michael and Linda H. Nuckols, $750,900.

Windybush Dr., 41313-Martina Jackson Green to James P. Magner and Virginia Mandel, $655,000.

LOVETTSVILLE AREA

Harpers Mill Way, 70-U.S. Home Corp. to John Hadley Stevens, $349,990.

Quarter Branch Rd., 40438-Thomas J. and Catherine B. Henniger to Nichole Langley and Keira Kaitlyn Robinson, $755,000.

MIDDLEBURG AREA

Lincoln Rd., 403-Autumn D. McCullogh to Douglas and Catherine J. Barbour, $338,000.

PURCELLVILLE AREA

Carmichael Pl., 17015-Veronica L. and Larry W. King to Carlos and Isabel Llanos, $852,000.

Falls Chapel Ct., 404-Eric Sims and Eileen Lambe to Keith and Claudia Kissal, $521,500.

Innisbrook Cir., 36552-Peter M. and Sousan O. Sweeny to Harold H. and Katherine L. Richards, $721,197.

Overridge Ct., 201-Adolfo Javier Gonzalez to Anthony B. and Olga Leonidovna Moreno, $675,000.

18th St. N., 141-Hunt Country Fine Homes Corp. to Gregory Vest, $275,000.

ROUND HILL AREA

Collington Dr., 35532-Howard G. and Tammie L. Matos to David Ludwig and Sandra Farrell, $435,000.

Hudson St., 35525-Kyle James Gray to Sandra Liliana Caceres, $467,000.

SOUTH RIDING AREA

Brodie Terr., 25119-Derek J. Mason to Hector Roca and Steven W. Sawyer, $393,000.

Eastgate View Dr., 44121-Walter and Sherri Ballou to Anand Paulpandian and Meenakshi Muthuswami, $515,000.

Mason Dale Terr., 24811-Spencer Fishman and Amy Gabriel to Renee Hadeed, $517,000.

Riding Blvd. S., 25434-Kelly Zaia to Yasmin Nighat Zafar, $390,000.

Upper Clubhouse Dr., 25569-Philip D. and Mary Christine McQuitty to Saikat and Priesila Mun Roy, $653,700.

STERLING AREA

Amelia St. N., 1700-Brian D. Nguyen to Ronoel and Blanca Dinora Romero, $331,000.

Brighton Ct. N., 511-Gloria Milsa and Jesus Osmin Rivas to Dianne and Dominique Tavares, $410,400.

Croydon St. N., 802-Mosaid Al-Hussaini and Aida Al-Hussaini Morgan Aini to Najati Fakhouri and El Khadir Bachlane, $420,000.

Gary Ct., 404-James P. Wood to Jessica Johnson, $550,000.

Lancaster Sq., 340-Estate of Sonja M. McGuiness and Brenda M. Allen to Nishantha M. Amarasinghe and Irania A. Wijayarathne, $285,000.

Margate Ct., 1042B-Jorge A. Hernandez to Kyle Robert Haney, $275,000.

Pepperidge Pl., 122-Gloria J. Diggs to Mai T. Cap and Nhut M. Pham, $470,000.

Silhouette Sq., 46604-Singh and Bharpur K. Sandhu to Edwin Junior Vasquez, $405,000.

Temple Ct., 1008-Jerber Perez Fuentes to Francis L. Linares Guardia and Claudia A. Funes Rodriguez, $306,000.

Warwick Ct., 1061-Brooks M. Beverstock to Mirna G. Orellana and Juan F. Hernandez Galdamez, $298,000.

WATERFORD AREA

Stiltner Ct., 40341-Oliver and Christine Hunsucker to Reza Hyderi and Salima Nabizada, $785,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Brookfield Dr., 4196-Gerald D. Brooks Jr. to Alexandra and Sean Peyton, $455,000.

Courtney School Rd., 3284-Lloyd Ashby and Joseph R. Jenkins to William Franklin and Maureen Carlisle Tanner, $400,000.

Fayettesville Rd., 10351-Rhoda L. Rosenberger to Wendy and Shirley A. Coleman, $316,900.

Galina Way, 615-Sean Patrick Lachance and Megan Lynn Miloser to Lee M. and Noelle M. Bacon, $480,000.

Greenview Lane, 5709-Robert C. and Kitty D. Fallows to Silvio Jose and Diana Solis, $525,000.

Hume Rd., 14249-John Wade and Susan Adair Douglass to Steven and Natasha Bremmerman, $850,000.

John Marshall Hwy., 7225-Carl J. Rafter to Christopher Chow, $339,500.

Lake Wesley Ct., 3129-Jason C. and Michele Foote to Erik and Michelle Kersteter, $540,000.

Lowpond Dr., 8770-Benjamin M. Houser to Laurice and Michael P. Maher, $400,000.

Millfield Dr., 7780-Charles A. Mason III to Azad M. Aref and Sijah Z. Aljizzani, $400,000.

Rectortown Rd., 4058-Marian Alford Mixon Houk to Bruce Buchanan, $230,000.

Rock Springs Rd., 5099-Mara Desmedt to Shaun Richard McNamara, $389,000.

Shepherdstown Rd., 7086-Independence Realty Corp. to Lisa Paul, $432,000.

Springhouse Lane, 6721-Virginia C. Cassiano to Ruth Elizabeth Brow Williamson and Raymond Arthur Brow, $275,000.

Union Church Rd., 13877-Thomas L. and Christine M. Walker to Cathie L. Nocero and Antonio D. Javonillo, $405,000.