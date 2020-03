Cullen Run Pl., 25888-K. Hovnanian at Willowsford Greens to Daniell Bernard and Michelle Renee Hall, $765,000.

Donmarr Pl., 24461-Gurpreet S. and Anup K. Manes to Avijeeth and Suhasini Attawar, $790,000.

Gray Poplar Terr., 25291-Shahnaz and Amir Naviwala to Luis Gonzalez Jr., $369,999.

Heather Field Ct., 24199-Carrie Dalton to Dalton C. Pont and Kelly T. Ryan, $665,000.

Kinsale Pl., 25451-Jason E. and Patty B. Lane to Franklin Akpua, $653,000.

Lennox Hale Dr., 25775-Robin Richard and Laura Perlini Carey to Neil and Elisa E. Oates, $685,000.

Quinn Meadow Ct., 41037-Wincester Homes Inc. to Ida and Shant Tossounian, $1.66 million.

Shetland Ct., 23634-U.S. Home Corp. to Arun Kumar and Anju Bala Awasthi, $783,000.

Virginia Dogwood Pl., 24601-Toll VI Partnership to Pradeep K.R. Peddakkagari and Neetha L. Pulagam, $1.01 million.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Braxton Dr., 12-Rene J. and Maria C. Murillo to Margaret Elizabeth Brown, $445,000.

Comer Sq., 47584-Stephen Wienert and Talya Rowles to Basim Partovi, $430,000.

Ferguson Ct., 10-Elizabeth C. Royds to Siavash Parsa, $470,000.

Paulsen Sq., 47636-Charles Eric and Nicole G. Larock to Florence Cottet-Moine, $756,000.

Scotsborough Sq., 47806-Gil Krawitz to Gary E. and Sharon L. Groves, $550,000.

Warburton Bay Sq., 20559-Jeffrey Vincent and Cori Allison Lonnett to Mylene Schindelmeiser, $385,000.

ASHBURN AREA

Abram Terr., 19959-Steven Lowe to Shannon Whitlock, $550,000.

Carthagena Ct., 21073-Joseph G. and Deborah A. Haught to Thomas and Meaghan Derusso, $645,900.

Crescent Pointe Pl., 20571-Vicki A. Davis to Joseph P. and Kerry A. Mike, $659,900.

Exchange St., 20660-James Alan Mackey and Joan E. Lynch to Julie N. and Bernard A. Salcedo, $819,900.

Hickory Corner Terr., 43920, No. 112-Vickie L. Ash-Hahn to Francis Gregory and Carla Brooks, $330,000.

Kings Arms Sq., 44007-Brian and Christina Spindler to Wendell M. and Lakiesha N. Foreman, $410,700.

Locust Dale Terr., 43371, No. 118-Sarah Alizadeh-Saei to Kumi Griffin, $320,000.

Maltese Falcon Sq., 44459-Randall Poling and Jodie Marshaus to Charlotte Riley, $485,000.

Northpark Dr., 20320-One Loudoun Home Building II Corp. to Patrick Neil and Shari Nelson Connealy, $1.1 million.

Old Line Terr., 20111-Calatlantic Group Inc. to David W. Draper Jr., $605,000.

Preakness Ct., 20617-Jonathan Burke and Sarah Renee Wilson to Ronald L. Rector and Kristine K. Freitas, $515,000.

Rosewood Manor Sq., 20566-Richard J. and Phyllis A. Riccelli to Vikram K. and Anisha D. Reddy, $534,900.

Southwind Terr., 20685-Robin King to Alejandro A. Garay, $423,500.

Tobacco Sq., 20930-Chris M. and Heather M. Stemp to Josh and Joshua Mattingly, $420,000.

Vineland Sq., 21197-Gregory O. and Jamie G. Larkin to Arnis Serhati, $434,900.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Snickersville Tpk., 33679-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Christopher Collins, $484,500.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Autumn Rain Cir., 42113-Franconia Real Estate Services Inc. to Tariq Siddiqui and Sarwat Tariq, $735,000.

Bollinger Terr., 22904-Ray E. Blake IV to Navid Ziaeian Mehdi Zadeh and Nooshin Monajemy, $400,000.

Cumulus Terr., 42853-Van Metre Homes at Birchwood Villas Corp. to William J. and Patricia A. Herberger, $625,000.

Goodwin Ct., 21611-Matthew J. and Michelle W. Morin to Berhe Andai and Khamvilay Gebretensai, $662,000.

Hollyhock Terr., 42462-Michael Hogue to Robert L. Bryant, $305,000.

Magellan Sq., 42519-Marvin James Allred to Jason Robert and Poranee Crane, $465,000.

Mildred Landing Sq., 42522-Toll VII Partnership to Leslie Swann, $667,639.

Pasture Rose Pl., 22369-Virginia M. and Nicholas K. Grivas to Deangelo and Jada S. Hall, $1.82 million.

Red Admiral Pl., 23084-James and Patricia Gale to Desiree Diaz and Mark Deans, $724,000.

Soave Dr., 42400-Barry A. and Stacy I. Sklar to Terry Alan Patten, $824,990.

Sullivans Cove Sq., 23083-Van Metre Homes at Brambleton Town Cente to Siddharth and Alena Telang, $632,285.

Wild River Sq., 43210-Jin Sook and Sang Wook Han to Sriram Venkatachalam and Monica Robbins, $575,000.

Yeats Sq., 20793-Sophia and Ryan A. Riccucci to Robert David and Olea Fallick, $505,000.

DULLES AREA

Dogwood Glen Sq., 42488-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Samira Parvin, $551,270.

Indian Summer Terr., 21726-Kimberly J. McRoy to Gildardo Lopez, $390,000.

Railway Terr., 21855, No. 103-Eva Rjabceva to Erika Patricia Velarde, $255,000.

HAMILTON AREA

Hampton Rd., 16332-Damien and Michelle Sanchez to Thomas Clark and Lauren Ashton Eisenhart, $700,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Bluefield Sq. NE, 801-Suzanne Jordan to Stephanie and Kyle Goffredo, $459,000.

Fairleigh Ct. NE, 1706-Irma Montufar and Segundo M. Abanto to Mohammad Haroon and Ishaq Mohammad Mughal, $580,000.

Howitzer Terr. NE, 630-Idan Dagadu to Jeffrey S. and Bobbie K. Mortimer, $470,000.

Kalmia Sq. NE, 502-Travis L. Stewart to Mary Ann Nelson, $397,000.

Menlow Dr. NE, 1072-Graham Christopher and Katherine Marie Smith to Paul and Anna Donahue, $980,000.

Raspberry Dr., 42001-Timothy S. Klopfer to Marc C. and Cara Donahue Felish, $824,500.

Smartts Lane NE, 1065-Jose Benitez Membreno and Maria Andrea Benitez to Hector Enrique Velez Ruiz and Jodie Tatiana Velez Corleto, $360,000.

Taylorstown Rd., 14078-Franconia Real Estate Services Inc. to Carlos M. Garay Cruz, $659,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Alpine Dr. SE, 114-U.S. Bank National Association and Greenpoint Mortgage Funding Trust to Alok Kumar Singh and Malen Mao, $516,575.

Bluemont Branch Terr. SE, 240-Matthew J. Mayberry and Suzanne M. Bibby to Michael Andruchow, $493,500.

Crescent Station Terr. SE, 238-Theresa and Brandon Burns to Puray A. Alizadeh, $470,000.

Gleedsville Rd., 20772-Piping and Corrosion Specialties Inc. to Patrick R. Morris and Daniela Carrera, $625,000.

Harrison St. SE, 343-David and Elizabeth W. Wiseman to Joseph W. Hans, $292,400.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1526-Lofts at Village Walk Condominium Development to Martina B. Jackson Green, $504,990.

Sherry Ann Ct. SE, 504-Douglas A. and Sharon R. Emerald to Kevin R. and Devon A. Cannava, $623,000.

Wage Dr. SW, 710-Alkaram Properties Inc. to Angel A. Ortiz, $520,000.

York Lane SE, 626-Maria Pierola and Mitchell J. Pena to Loukianos Vasillos and Valerie Ann Avramides, $362,500.

LOVETTSVILLE AREA

Kirche St., 9-Susan Clark to Thomas G. and Sandra J. Coombs, $295,000.

MIDDLEBURG AREA

Madison St. N., 108-Franklin T. Payne to Maria Isabel Ortega and Eddy Pleytez, $206,000.

PURCELLVILLE AREA

Cenning Terr., 203-Lori S. Godby to Walter V. and Mitzi L. Mikols, $435,000.

G St. E., 424-Barry A. and Lisa K. Dufek to Ursula Adrianne Allen, $510,000.

Piney Run Lane, 13550-Dan and Bernardita F. McCormick to Andrea B. Brownstein, $465,000.

ROUND HILL AREA

Evening Star Dr., 16874-MBB Real Estate Investments Corp. and Equity Trust Co. to Larry Wilbert King II, $545,000.

New Cut Rd., 5-Bjorn and Rachel Waldron to Amanda Golden and Chad Castor, $387,500.

SOUTH RIDING AREA

Casale Terr., 25484-Ernesto and Josephine Jopanda to Jong Su Han, $415,000.

Edgewater St., 43057-Donald L. and Cynthia C. Lyle to James Weston Jernigan and Alexandra Bauer, $560,000.

Shaler St., 42832-Cuong N. and Tracy T. Nguyen to Monica Saenz, $400,000.

Watling Ct., 42272-Jerron T. and Danielle Y. McDowell to Weina Yao and Hang M. Cho, $650,000.

STERLING AREA

Baldwin Sq., 21787, No. 300-Shavonne Hayes to Trent Alan Saflin, $275,000.

Buckingham Rd. S., 1008-Felipe Valdez to John Norman and Mary Anne Trodden, $445,000.

Daveno Sq., 45377-Stanley Martin Companies Corp. to Ross and Morgan Vernon Stegall, $592,490.

Dinwiddie St. N., 1405-John C. Morris to Rolfe Kratz and Todd Kolasch, $250,000.

Gladstone Dr., 21082-Tahereh Bak-Gohar and Alan J. Tenczar to Shuzhen Zhou, $415,000.

Holborn Ct., 968-Juan M. Martinez Leon and Maria G. Acosta to Efrain and Ana M. Lopez De Chavarro, $318,000.

Lancaster Sq., 342-Kevin R. Cannava II to Jiawen Ouyang, $275,000.

Marsden Ct., 1017-Lucio Alberto and Maria E. Molina to Lorien Chavarria Ponce and Virgilio Chavarria, $300,000.

Riverview Ct., 701-Soroush Sadeghian to Kenneth and Jessica Chew, $618,500.

Sterling Blvd. N., 708-Jennifer Lynn O’Connor to Bayron Eligio Reves Maldonado and Maria Reves, $410,000.

WATERFORD AREA

Audrey Jean Dr., 15427-Carrington Builders at Wheatland Corp. to Brandon B. and Amanda Buhler, $1.4 million.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Anderson Ave., 8561-Hideaway House Corp. to Haley Riley, $309,000.

Baldwin Ridge Rd., 7255-E. Rigg and Susan E. Wagner to Randy A. and Brooke S. Flores, $350,000.

Campbell Estates Lane, 4161-Kara M. Whitehead to Robin A. Holzer, $575,000.

English Chase Lane, 101-Chantal Alfonsine E. Kastorff and estate of Wade Louis Kastorff to Christopher J. Abraham, $440,000.

Flikeid Lane, 124-Fauquier Habitat for Humanity Inc. to Gwendolyn R. Miller, $220,000.

Gold Rush Lane, 3543-Antonio D. Javonillo and Cathie L. Nocero to Scott E. and Mandy J. Pedrick, $645,000.

Huntland Dr., 6726-Courtney M. Brown to Brennan M. Shepherd, $255,000.

Josiah Adams Pl., 10562-William J. and Sharon J. Clinton to Michael Dendy and Andrea T. Young, $1.25 million.

Lapis Ct., 165-David P. and Cynthia L. Maida to Craig L. and Carol S. Andrews, $350,000.

Manor House Dr., 7136-Rory F. and Ellie A. Kay to Anna J. White, $459,000.

Point Rd., 4824-NVR Inc. to David Michael and Rachel Kilpatrick, $550,005.

Red Oak Lane N., 3638-Corey and Heather Pitts to William Leo Rettig Jr., $400,000.

Rockwood Rd., 7273-Rockwood Homes Inc. to Justin M. and Katherine I. Peery, $574,921.

Sholes Ct., 6811-Lisa Ellen and Curtis Joshua Paul to John Michael and Nicole Mountjoy, $555,000.

Springs Rd., 8478-Adam Samuel Plack and Ryann Taylor Davis to Thomas Sanford and Elizabeth M. Jewett, $810,000.

View Cir. N., 184-Joseph Volpe III to Carole Hertz, $374,000.

Wilson Rd., 6157-Independence Realty Corp. to Thomas Chase and Jeanetta Renee Parker, $459,000.

BROAD RUN AREA