Curiosity Sq., 25340-Kevin Andre Lalama and Samantha Santa Mason to Jonathan and Sarah Miller, $340,000.

Fiddlehead Pl., 42102-Edward and Melissa Peters to Matthew and Saima F. Remke, $687,000.

Grazing Ct., 26062-Lauren Michelle Hempstead to Mohammed Ahmed Rehmatullah and Sabbika Siddiq, $665,000.

AD

Hiddenwood Lane, 42292-Andrew and Melinda Doane to Michael E. Duncan, $840,000.

Kudu Ct., 42034-Rhoderick V. and Fatima L. Balot to Jobin Kunnathu Kuruvilla and Anumol Jose, $772,000.

AD

Mastery Pl., 25274-Bryan L. and Jessica S. Henry to Timothy and Lauren Meiners Worcester, $595,000.

San Juan Terr., 42236-Andrew J. Kroh to Mehmet O. Kanat, $369,000.

Shetland Ct., 23642-U.S. Home Corp. to Mohamad Al-Azm and Lujin Muhab Barazi, $798,617.

Woolly Mammoth Terr., 24660, No. 402-Barbara J. Eberhart to Jacob Brian and Amanda Jean Mayer, $361,750.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Burnley Sq., 20305-William Lacy and Katherine Lynn Brakefield to Cynthia McConnell, $420,000.

AD

Drysdale Terr., 46596, No. 300-Cara Bongirno to Kelly Sponseller, $297,500.

Finchingfield Ct., 249-Kristin Rodriguez to Michaela Brooke Ingle and Jordan Taylor Hotaling, $385,000.

Miranda Falls Sq., 20840-Joanne Aarseth to Moiz and Minira Lokhandwala, $475,000.

Promontory Sq., 20969-Fahd Balile and Maria Fernanda Waihrich to Hanan Alkattan and Hisham Al Tamimi, $455,000.

AD

Southall Ct., 18-Christopher B. Wyton and Tracey S. Alperstein to Tae Jin Kim, $322,800.

Westover Terr., 46705-David J. and Colleen Hondel to Richard J. Mackinnon, $450,000.

ASHBURN AREA

Alderleaf Terr., 20378-Allan W. Bunch Jr. to Hassan Bhatti and Saira U-Liu, $299,900.

Chamberlain Terr., 44485, No. 302-Barry T. Mendelsohn to Tana D. Beech, $335,000.

AD

Crossbow Ct., 42856-Matthew Stewart and Amy Jo Turner to Matthew Ladd Raleigh and Anahi Rivera, $685,100.

Ferncliff Terr., 44076-Amanda M. Swiderek to Rita P. Bolle, $398,000.

Granite Run Terr., 44587-Daniel James Croak and Linda M. Brothers to Randall R. and Joan P. Hunn, $682,000.

Hickory Corner Terr., 43935, No. 107-Michael E. Coleman and Ginger L. Bristow to Cameron Kirby, $315,000.

Lord Nelson Terr., 21317-Ralph Silver to Syed Sufiyan and Farnaz Ali, $470,000.

AD

Maltese Falcon Sq., 44504-Jacqueline Standish to Thomas L. and Patricia H. Snyder, $510,000.

Northpark Dr., 20324-One Loudoun Home Building II Corp. to Cynthia T. Zook, $1.26 million.

Old Line Terr., 20119-Calatlantic Group Inc. to Kevin Andrew Nulty, $584,990.

AD

Plainfield St., 20350-John H. and Linda N. Brown to Sean and Elizabeth Jaixen, $610,000.

Provincetown Dr., 44655-One Loudoun Home Building II Corp. to Je Soon Kim, $967,328.

Rubles Mill Ct., 20924-Usman Naim and Fatima Farook to Fahadahmed Shaik and Sana Pasha, $621,500.

Telford Terr., 42721-Danielle Hakun to Judy Phung, $459,900.

Willow Breeze Sq., 21497-Rebecca A. Ray to Kirankumar Pokkuluri and Sri Durga Purna Managalampalli, $580,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Snickersville Tpk., 34531-Leslie Carpenter to Timothy C. Diviney, $600,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

AD

Benfold Sq., 42366-David Wonjun and Allison Kaye Simon Choi to Sanjeev Shrestha and Bharati Rupakheti, $500,000.

AD

Canyon Oak Ct., 23029-Winchester Homes Inc. to Christopher Michael and Alison Lynn McGraw, $810,000.

Epperson Sq., 23495-Pyong H. Chun and Theresa E. Park to Pramod Pradhan and Sreelakshmi Dodderi, $570,000.

Green Teal Ct., 22944-Srinivasa and Sri Haripriya Meka to Suhas and Miranda Pena Subramanyam, $946,920.

Houseman Terr., 20865-Leslie Paige McLaughlin to Donald M. and Riva Eagle Ross, $492,500.

Iredell Terr., 21530-Liwen Liu and Changsheng Huang to Ramin Shorish, $444,900.

Maison Carree Sq., 22369-North Star Properties Corp. to Craig Phillip and Susannah Jane Mengel, $510,000.

Milltown Knoll Sq., 23290, No. 105-William J. Bader to Tong Zhang, $408,000.

AD

Philanthropic Dr., 22261-NVR Inc. to Ryan Addison and Angie Miller, $758,000.

AD

Sandy Quail Terr., 42893-Van Metre Homes at Brambleton IV Corp. to George Villanueva Aristorenas, $578,000.

Spice Bush Terr., 23417-Kanwaljit and Harpreet Singh to Matthew Tillman, $475,000.

Thimbleberry Sq., 22725, No. 301-Julie A. Thill and Bryan W. Mattraw to Reza Esfandiary and Farimah Farahani, $211,000.

Windsor Locks Sq., 22558-Jennifer A. Cioffi to Katherine Marguerite Rooney and Brent Charles McDaniel, $617,000.

DULLES AREA

Admiral Dr., 45161-U.S. Home Corp. to Srini Reddy Admala, $432,340.

Dogwood Glen Sq., 42494-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Rachel Michelle Schwartz and Daniel E. Elluzzi, $569,285.

AD

Manning Sq., 21959-Phyllis Ann Porter to Sharon Anne and Margaret Dumas Worden, $396,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Catoctin Cir. NE, 215-Otto and Allan Ramirez to Tam Van and Sandy Nhung Nguyen, $360,000.

AD

Falconaire Pl., 14834-Mid-Atlantic Developers of Falconaire to Malkia Henson, $862,403.

Hunter Pl., 16307-David R. Kennedy to Melissa Marie and James Richard Lewis, $960,000.

Kepharts Mill Terr., 19245-Kristin Lamir Hood to Connor and Ashley Poston, $430,900.

Merchant Mill Terr., 43595-Maria Leticia Gomez Navarro to Daniela S. and Christopher A. Sass, $699,000.

Orchid Dr., 18491-Trevor Christian and Tracy Paradis to Hoda Phillips, $812,000.

AD

Richmond Sq. NE, 521-Windsor and Deterlino Revollo to Severina Mamani-Choque, $318,000.

Spectacular Bid Pl., 40871-Bradford and Melinda Biegon to Shaun Phillip and Amanda Staley, $975,000.

Tonquin Pl. NE, 709-Saryu and Neeta Goel to Kerry and Anders Beutel, $580,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Baish Dr. SE, 307-Mark D. and Tammy S. Bruley to Mikru Ashagre and Alemeshet Yoseph Selato, $435,000.

AD

Breckinridge Sq. SE, 521-Good Shepherd Alliance Inc. to Asrat C. Mena and Konjit Jagiso, $350,000.

Connery Terr. SW, 165-Rebecca Morris to Ryan and Caitlin Garrity, $370,000.

Diskin Pl. SW, 610-Owen B. and Keiranne E. O’Donnell to Daniel L. and Christie V. Dunn, $660,000.

Gore Lane, 17970-James R. and Della J. Bonner to Timothy and Jennifer Bennett, $559,900.

Kornblau Terr. SE, 464-Steven Brown to Sandy Scott Kunzelman, $512,000.

Rollins Pl. SW, 1103-Steven C. and Jacinta M. Loftus to Jonathan R. and Megan K.B. Trenary, $526,500.

Shirley Sq. SE, 241-Timothy Luke to Engy Samir Sobhy Hana and Ghaly Nagy Ghaly Dawood, $400,000.

Watson Rd., 23372-David J. and Kristina J. Vanni to Jessilyn and Nicholas Spencer, $495,000.

LOVETTSVILLE AREA

Armistead Filler Lane, 11710-Khaled Alhussein to Mark Gibson Dildine and Susanne Rothe, $520,000.

AD

Light St. N., 10-Tahar Elkorchi and Azddine El Bouchti to Anthony A. and Lindsay M. Reed, $300,000.

Tritapoe Pl., 28-Shaun P. and Amanda M. Staley to Nicholas and Margarita Logan, $450,000.

MIDDLEBURG AREA

Maple St., 201-Ciro Monteverde to Elizabeth L. Motion, $430,000.

PURCELLVILLE AREA

Greenwood Farm Lane, 38042-Michael H. and Deborah S. McGuire to Courtney Ullrich and James Ruebling, $1.35 million.

McDaniel Dr., 418-Thomas J. and Olga Alario to Chelsea McClung, $335,000.

ROUND HILL AREA

Bloomfield Rd., 35108-James White to Carl E. and Holly H. Nichols, $700,000.

Turnberry Dr., 18180-John C. and Josephine B. Thompson to Bryan and Rachel Clayton, $717,000.

SOUTH RIDING AREA

Demerrit St., 43101-Timothy and Lauren Meiners Worcester to Megan C. Devine and Eoin G. Nelson, $458,000.

Flintonbridge Dr., 25868-Renae M. Beyer to Hung Truong, $685,000.

Stadler Lane, 42765-Cameron Brigham and Sizhe Jin to William and Katrina M.B. Djelhi-Yahot, $449,988.

White Fir Ct., 24995-Justin and Alina Moore to Chester D. and Dana L. Matthews, $624,900.

STERLING AREA

Baylor Dr. N., 213-Judy C. Childress to Isaias Zelaya Reyes, $254,000.

Cardinal Glen Cir., 403-Aimee and Amanda Buxton to Stephanie and Jovan Vidulovic, $520,000.

Daveno Sq., 45379-Stanley Martin Companies Corp. to Yong Jin and Eunji Lee, $583,995.

Forest Ridge Dr., 105-Huy H. and Vee Ngan Do to Sarah Dyer and Scott Rothi, $469,000.

Greenthorn Ave. S., 1204-Roberto Ayala-Pareja to Guaherio N. Arellano, $350,000.

Homestead Rd., 3-Allen and Cathleen Hall to Atallah Khudhager and Suha Mohammed Kulabi, $420,000.

Lincoln Ave. N., 203-Estate of Avis Runion and Debra S. O’Keefe to Martin W. and Machelle R. Eldred, $330,000.

Mirror Ridge Pl., 21316-Matt and Dorothy A. Richardson to John Suh, $610,000.

Sanderson Dr., 208-Sarah D. Makin to Anthony F. and Kelley E. Muscara, $315,000.

Trumpet Cir., 46837-Rafael and Reina Miranda to Sataria Grigsby, $400,000.

WATERFORD AREA

John Wolford Rd., 39050-Esfandiar Mesbahi and Vicki Zerfoss to Charles M. and Ashley Adams, $689,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Appledale Ct., 4519-Arvholdings Corp. to Bonnie L. Letourneau, $202,000.

Bristersburg Rd., 10307-Wilmer Bender to Susana Medina and Arturo Ayala Martinez, $425,000.

Cannon Dr., 6451-Joel N. and Camille C. Myers to Maria Victoria A. Minton and Natalie H. Jones, $340,000.

Crest Lane, 11155-Harry E. and Jane A. Schaidt to Mauricio Rivera Palencia, $285,000.

Falling Creek Dr., 11381-Jason M. Pabon Tancara to Robert and Lisa Stanley, $420,000.

Foxville Rd., 9722-James Robert and Heather Lee Schram to Ryan Eugene and Laura Suzane Hammond, $780,000.

Grays Mill Rd., 6604-Independence Realty Corp. to Bethany Andersen, $543,500.

Hyde Lane, 9147-Robert Carl and Linda Marie Thomson to Anthony J. and Holly M. Tedeschi, $677,750.

Kelly Rd., 7079-Randy Taylor Rhodes to Matthew Michael and Jessica Haraszkiewicz, $482,000.

Lees Mill Rd., 9756-Douglas and Joann Monteleone to Roger L. Duron and Sara Guadalupe Price Aguilar, $465,000.

Maplewood Dr., 6859-Amy L. Scolforo to Sophia Danielle Turonis, $266,000.

Point Rd., 4841-Lakeside Homes Corp. to Richard and Laura Stockwell, $649,000.

Redturn Lane, 4435-Jesus Tellado Nieves and Ginette Tellado to Jason Charles and Michele Foote, $625,000.

Royal Ct., 167-George P. and Lori A. Sardineer to Kevin S. and Rebekah L. Singleton, $389,000.

Short St., 12250-Joshua C. and Jennifer L. Bott to Oscar Donis Munoz and Carlos Portillo, $251,250.

Torrie Way, 11235, No. J-Howard D. Pond to James D. and Sarah Morris, $140,500.

Windsor Ct. N., 11102-Christopher Leatherman to Shirley Marina and Santiago David Gonzales, $380,000.

BROAD RUN AREA