Cushendall Terr., 41930-Margaret Marie O’Connell to Faisal Farooqi and Arshiah Nawaz Khan, $485,000.

Flintshire Ct., 41786-Christopher M. and Alison L. McGraw to Stephen Marder, $727,000.

Greengage Pl., 24966-Gurthan Enterprises Corp. to Dani N. Asfour, $725,000.

Horse Chestnut Terr., 41470-Radley Jane Davis and Charles T. Miller to Sasikanth and Priyanka Kasireddy, $353,000.

AD

Lenah Crossing Dr., 24586-Toll VI Partnership to Ramaiah Mallipeddi and Lakshmi Prasanna Gorantla, $820,095.

AD

Meadow Star Pl., 23277-Winchester Homes Inc. to Ronald and Rebecca Anne Ray, $1.71 million.

Serpentine Pl., 24858-Dennis M. and Nataliya Scheib to Kristin Lee and Brian David Moody, $680,000.

Sodalite Sq., 25153-Daniel B. and Michelle Hall to William Randy and Stefanya Davidson, $520,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Chester Terr., 46164-Shawn Kowalczyk to Mitchel Joseph and Jamie Lynn Wilson, $453,750.

Dulany Ct., 5-Maureen E. Kane and Jose Recinos Nolasco to Sidsel Diaz and Sergio D. Vargas, $325,000.

Hampshire Station Dr., 46386-James K. and Caroline C. Parrish to Muztoba Ali and Shamima Bola, $560,000.

AD

Muddy Harbour Sq., 20625-Scott D. Morrison to Ziad and Maria Ann Elharaoui, $500,000.

Quiet Brook Pl., 20762-Cesar Alberto Guzman and Deborah Gonzalez to Ali Al-Jammali Jammali and Nada Shahtha, $720,000.

AD

Tappahannock Pl., 20496-Marc H. and Tracy Backers to Lynda A. Welte, $837,000.

Westwick Ct., 119, No. 2-Robin U. and Warren K. Wordsworth to Sarojini B. Cherukuri, $226,900.

ASHBURN AREA

Alderleaf Terr., 20390-Thomas G. and Roseann Sculley to Hector H. and Carmen Cecilia Piedrahita, $325,000.

Charter Oak Dr., 20476-Zachary G. and Brigitte Filis to Danielle Rene Hakun, $615,000.

Duryea Terr., 20955-Norman W.B. and Elizabeth C. Vancleve to Jared M. and Audrey Batterman, $465,000.

AD

Fowlers Mill Cir., 20989-George P. Bucha Jr. to Paul J. and Wendi C. Moore, $565,000.

Greyswallow Terr., 43312-Florence Rowenhorst to Ashley Brooke Lederer and Philip Maurice Watkins Jr., $337,000.

Hope Spring Terr., 20630, No. 103-Randal Edward and Elizabeth Ann Blough to Edwin M. Gardner, $225,000.

Kitts Hill Terr., 44007-Jarred P. and Laura D. Mooney to Erin Marie Crosby, $379,900.

AD

Louisa Dr., 43978-Thomas and Meaghan Derusso to Edyn A. Segura and Katie K. Mitchell, $600,000.

Melanie Ct., 42988-Wilbert and Marie Clerizier to Tatyana and Michael Paliev, $597,500.

Nottingham Sq., 43390-Gurkiran and Virinder Sidhu to Drew A. Leins and Amy Fitterer, $439,000.

AD

Oldetowne Pl., 44267-William C. and Amy Reed to Eman Al and Amir Al Kafawi, $801,000.

Plantation Terr., 43567-Bertha E. Landa De Miranda to Jason Matthew Layel and Melinda M. Schinstock, $415,000.

Rickenbacker Sq., 43453-Michael and Susan Strasner to Rita Nalin Patel, $496,000.

Shady Glen Terr., 44140-Gamble Bass Stamey to Karoline Saunders, $340,000.

Tippecanoe Terr., 44078-James C. Talley to Linda Lou White, $390,000.

Upland Terr., 19905-Lynn A. Karcich to Corey Valinsky and Sarah Christine Tuckey, $410,000.

Yorkville Terr., 43223-Elizabeth A. Finn to Hongxiang Gabriel, $440,000.

AD

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashburn Heights Dr., 20853-Marian C. Harkins to Ankit Monocha and Anjul Goel, $530,000.

AD

Benfold Sq., 42479-Luis G. and Donna S. Varela to Richard Orem Simpson and Sin Hul, $529,000.

Carters Meadow Terr., 23403-Shawn and Linda F. Barber to Elizabeth Caroline Royds, $547,000.

Epperson Sq., 23498-Karteek Chegooru to Kanthi Kiran D.V. Narayanasetty and Sirisha Sindiri, $664,000.

Hardage Terr., 42600-Jacy Everling to Syed Jehangir and Amin Ashraf Chaudhry, $428,000.

Houseman Terr., 20932-Zahlehouse Corp. to Charles and Diana Peri, $439,999.

Iredell Terr., 21592-Sally Jean Lane to Nomuun Javzmaa, $440,000.

Marble Canyon Terr., 42245-Richard A. Bernardo to Brian C. Belcher, $695,000.

Morning Walk Dr., 23449-Antonio J. Calabrese to Scott and Meredith Rodkey, $750,000.

AD

Philanthropic Dr., 22391-NVR Inc. to Jeffrey Rocha, $785,000.

AD

Sandy Quail Terr., 42902-Summit at Birchwood Condominium Development to Jea Ho and Song Ja Kim, $455,000.

Statesboro Pl., 24177-Kathryn and Matthew Cifa to Milan David and Tiffany Alysia Vrabac, $715,000.

Verde Gate Terr., 22758-Travis J. Chelgren to Leanne Liangton Chen, $337,500.

Wingfoot Ct., 21828-Joseph and Yanely Allen to Stella I. Guillen, $667,000.

DULLES AREA

Angela Sq., 21148-Estate of Myles Colin Johnson and Fanny Johnson to Hai Ou Lew Li and Kurk Lew, $451,500.

Fontwell Sq., 22984-Dominique Green to Richard Q. and Quy Ta, $355,000.

Marble Terr., 46042-Craig and Susannah Mengel to Raminder Kaur, $376,900.

AD

HAMILTON AREA

Broadoak Pl., 38529-Richard and Jennifer Rose Sawchak to Jason Ashley Shippee, $849,000.

Saint Paul St. S., 103-Douglas Cook to Ashley Wilmoth, $377,500.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

AD

Catoctin Springs Ct., 41691-Evergreene Companies Corp. to Scott J. and Diana E. Waterman, $779,900.

Featherstone Lane NE, 1308-Anne E. Maghak to Robert Jordan Toth and Carina Alicia Gutjahr, $585,000.

Huntmaster Terr. NE, 1103, No. 201-Pawel Gaska to Soon Jin Lee, $224,900.

Nathan Pl. NE, 607-Jennifer L. Santella to Raymond James and Elyssa Ann McKinnon, $525,000.

Perdido Bay Terr., 18482-James E. and Jodie A. Anderson to Carlan Snipes, $575,000.

Riverpoint Dr., 43937-Richard and Debbie McMunn to John and Meredith Kouhsari, $814,000.

AD

Valemount Terr. NE, 825-Anders and Kerry Beutel to Katherine M. Smith, $525,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Baish Dr. SE, 317-Albert Santiago to Naveen and Diana Desai, $460,000.

Breckinridge Sq. SE, 522-Justin M. Dunn and Camille C. Hontiveros to Daniel Kenly McClain, $370,000.

AD

Connery Terr. SW, 232-Karen S. Corcoran to Amanda Leigh Joiner, $399,999.

Gray Shale Terr. SE, 1707-NVR Inc. to Angela Williams, $624,990.

Linden Hill Way SW, 15-Virginia Sell Now Corp. to William R. and Susan E. McGuire, $450,000.

Sunset View Terr. SE, 508, No. 306-Alkaram Properties Inc. to Grant Eli Mizel, $279,500.

Whipp Dr. SE, 302-Munir Ahmed and Musharaf Aziz to Christy Diane Bixler, $560,000.

LOVETTSVILLE AREA

Golden Eagle Pl., 38635-Carrington Builders at Eagle Creek Corp. to Steven and Carrie Ann Hall, $618,719.

Mountain Rd., 12861-Brian K. Shafer and Laurie W. Hailey to Jason T. Massey and Lisa R. Miller, $495,000.

Woodbriar Dr., 6-Yasser and Holly Ahmed to Dustin Michael and Katie Tenaglia, $419,000.

PURCELLVILLE AREA

D St. E., 320-Brian S. and Susan B. McDonough to Myra Elizabeth and Kevin Timothy Foster, $565,000.

AD

Harpers Ferry Rd., 12529-Estate of Esther N. Zendzian and Paul Zendzian to Grey Williams, $215,000.

Newkirk Ct., 100-Jason R. Dunn and Stephanie N. Bell to John Patrick Cashman, $350,000.

Swan Ct., 19187-Julie Rubi to William C. and Theresa N. Holditch, $620,000.

ROUND HILL AREA

Chapel Hill Ct., 35790-Brett and Remelie T. Perley to Gabriel and Chantre Aldao, $479,900.

Harry Byrd Hwy., 35034-Estate of John H. Hasle and Mary Katherine Tompkins to Leanne Marie and Paul David Massock, $500,000.

SOUTH RIDING AREA

Blackstone Ct., 25189-Sanjiv Gulshan to Rick Kumar Khosla, $733,000.

Herring Creek Dr., 25424-Brandy L. and Julian D. Mangano to Satpal Singh, $437,000.

Mink Meadows St., 43450-Bill Javaid to Scott S. and Belinda M. McCall, $570,000.

Strathaven Ct., 26369-Hananiah B. and Jennifer Wheeler Elkhouri to William and Erika Munn, $790,000.

STERLING AREA

Albemarle Rd., 1002-Laura K. and Edward Dean Blake to Jose Angel Serrano, $410,000.

Belfort St. N., 715-Alexander Ayala to Charles Coleman IV and Yesica Sanchez, $380,000.

Cheshire Ct., 907-Rene W. Quezada and Rosa Coreas to Darlin Saul Avelar Ayala and Mayco Sanchez Avelar, $260,900.

Daveno Sq., 45381-Stanley Martin Companies Corp. to Joseph Weyzen and Barbara Peng, $559,250.

Formosa Sq., 21825-Oliver and Anna Lindenau to Michael Esposito and Zachary Visco, $410,000.

Greentree Terr., 21912-Rama Devi Chiruvella to Sammuel Cho, $419,900.

Juniper Ave. W., 306-Alejandro Villegas and Isabel Del Rosario Gonzalez to Jorge A. Fuentes, $450,000.

Maple Ave. W., 303-Carolina Barahona to Migued Angel Ayala Osegueda and Norma Johanna Cruz, $424,900.

Nettle Tree Rd. W., 508-Ines Del Solar to Jose D. Portillo and Jose L. Portillo Lizama, $428,500.

Scott Dr., 103-Ronald D. and April M. Wyatt to Jorge Adali Hernandez and Mileny Lizeth Hernandez Barahona, $415,000.

Summit Terr., 46730-Chelsea J. and Patricia J. McClung to Duy Dinhand Henh Thi Dieu Dinh, $322,500.

Trumpet Cir., 46885-Shubha and Nirad Banskota to Ribka K. Rufael, $387,500.

WATERFORD AREA

Lynnford Ct., 15006-K. Hovnanian at Reserves at Wheatlands to Jayme L. Tehan, $660,997.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Arbor Ct., 727-Stewart Vernon and Susan Arlene Nell to David Edwin and Rhya Daubert, $306,000.

Bristersburg Rd., 12562-James R. Van Splunder and Maria W. Van Diemen to Michael W. and Kathy J. Beach, $425,000.

Cedar Crest Dr., 716A-Thomas C. and Lynn P. Webb to Candace H. Appleton, $205,000.

Crest Hill Rd., 11704-Larry D. and Sandra K. Payne to Adam Grubbs, $379,000.

Falmouth St., 284-Kelly Flanagan Shaw and Patrick G. Flanagan to Kelly D. Gilliam, $425,000.

Frazier Rd., 80-Catherine Irene Rawley to John Asaro Jr., $245,000.

Hill Dr. S., 5168-Bobby Kerns to Kyle and Marie Kratzer, $379,900.

James Madison Hwy., 9485-BMDD Investment Corp. to Curtis M. Laclair, $245,000.

King William St., 7249-Haley Furr to Theresa J. and Davyn Sykes, $390,000.

Lees Ridge Rd., 8634-Inga B. Janke to Linda J. Glass, $370,000.

Maplewood Dr., 6899-Carter David and Tiffany Kay Layne to Courtney Romesberg and Ashley Cornwell, $310,000.

Newbury St., 5852-Thomas Larsen to Sherry Ullmann Steffey, $570,000.

Preston Dr., 295-Lars E. and Melanie M. Schvartz to Muna Salman Alzoubi, $484,900.

Revere St., 2985-Constance Brady Moore to Thomas Lee and Dawna Marie Taylor, $412,500.

Torrie Way, 11235, No. L-Alexandra Plott to Brian Lee Wells, $155,000.

Wellspring Ct., 6590-Michael L. and Nichole M. Brown to Brian John and Kerry Elizabeth Good, $665,000.