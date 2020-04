Fritz Ct., 25449-Ryan Shea and Lauren J. Traeger to Kevin Tung and Hanh Huyen-Nhu Tran, $740,000.

Inspiration Terr., 41891-Annie L. and Stephen Pilkerton to Heather M. and Michael P. Aquilino, $350,000.

Lenah Crossing Dr., 24646-Toll VI Partnership to Jyotheswar Reddy Vanjaku, $782,398.

Quarter Mane Terr., 41504-John Coker to Sumanth Reddy Velma, $520,000.

Shadows Pride Terr., 42099-Patrick Flaherty to Sung Hyun Jo and Yoonah Cho, $362,000.

Stone Pillar Dr., 24820-Trina A. Nguyen to Noor W. Shareef, $659,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Allegheny Cir., 47768-Raymond E. and Joan B. Blankenship to Matthew J. and Nicole E. Colantonio, $650,000.

Cliftons Point St., 20386-Michael J. and Barbara M. Miller to Daniel L. and Bridgette Scott, $762,000.

Ellicott Sq., 46600, No. 101-Akia M. Mumphery to Logaina Hafez, $268,500.

Hampshire Station Dr., 46454-Mark and Dawn Surkis to Uma D. Ferrell, $535,000.

Riverbank Forest Pl., 47426-T. Sohail and Rabia S. Mallick to Maniella Khodadoust and Hassan Maddahian, $757,500.

Wake Terr., 20560-Mossaad and Mariela T. Naimi to Bayan Jamalreza and Esther A. Zangeneh, $445,000.

ASHBURN AREA

Alderleaf Terr., 20406-Ignatius N. King to Aldwin and Carrie Rivera, $335,000.

Chesterton St., 42986-Kay and Mark D. Greenwell to Steven John and Karen Friesz Riccardi, $550,000.

Elk View Terr., 43273-Gloria Noone to Xiaoshuang Lu, $430,000.

Gala Cir., 44061-Riley and Heidi Barrows to Aaron Gravallese and Melissa Conway, $464,900.

Greyswallow Terr., 43329-Nigel T. and Cynthia Cecilia Harper Lemons to Patricia M. Mounts, $341,500.

Island West Sq., 20427-Patricia Z. Kauffmann to Florence Rowenhorst, $495,000.

Laplume Pl., 20788-Vivian Kim Malnikof to Mohammad Shajibujjaman and Tansia I. Mehrin, $650,000.

Macglashan Terr., 20264-Reginald A. and Renee M. Graham Burgess to Jeremy Sturm, $365,000.

Middlebury St., 20519-Rahila Minal and Valerie Ali to Maggie Barone and Nicholas Fazio, $654,000.

Oakencroft Ct., 20658-Amarjit Kaur and Gurcharan Singh Kingra to Keith Hoskins, $510,000.

Paget Terr., 44107-Weichang Wang to Kimilon and Khalid Baig, $422,500.

Plantation Terr., 43579-Jie Zhang to Aihua Cao, $370,000.

Rising Sun Terr., 44113-Jason Richard and Emily Marie Brown to Justin Amoyal, $470,000.

Sibbald Sq., 20631-Terence McCarthy to Sharmilla Pradhan, $349,000.

Tippecanoe Terr., 44204-Jason C. and Jennifer R. Lasley to Benjamin J. Buckley, $400,000.

Valhalla Sq., 20032-Jennifer L. Boggess to Jerri B. Steinkraus, $656,000.

Zuknick Terr., 21583-Molly Roddy to Michael Knox Gerber Sr., $373,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashmead Terr., 42280-Mill and Smith at Brambleton VII Corp. to Joseph F. and Eleni Jakub, $667,790.

Blue Elder Terr., 22706, No. 102-Hesham and Karam Al-Zni to Marilyn T. Cantor, $280,000.

Charitable St., 43480-NVR Inc. to Duane and Teresa Williams, $729,990.

Foxtrail Woods Terr., 43031, No. 108-Andrew Leininger to Natalie L. Rejeili, $285,000.

Havelock Walk Terr., 23631-Birchwood Mews Condominium Development to Kenneth R. Buterbaugh, $412,000.

Houseman Terr., 20933-Ryan Victor and Amy Lynn Shirley to Sandeep Singh Saini and Swati Sharma, $485,000.

Kingsdale Terr., 23553-Lorraine A. Kroll to Jeromy Walker, $463,000.

Meander Crossing Ct., 42819-George J. Stallings and Laura M. Andrukaitis to Mossaad and Mariela Naimi, $650,000.

New Dawn Terr., 42656-Shawn M. Link to Erik Andrew and Lauren Nichole Haas, $465,000.

Pickett Corner Terr., 43627-David and Julie M. Bettinger to Jay Narayan and Manisha Singh, $500,000.

Settlers Trail Terr., 22803-Derrick Levroney to Jerrod Alon and Noelle Baldwin, $390,000.

Stuarts Glen Terr., 43047, No. 105-Daniel Elluzzi to Joseph A. Serpico, $385,000.

Vestals Gap Dr., 42800-Andrew B. and Anna-Marie C. Consor to Michael Bruce and Margaret Strasburg, $765,000.

Wynridge Dr., 43095-Signature at Broadlands Condominium to Wanda Lyn Lund, $384,990.

DULLES AREA

Blackthorn Sq., 23151-Mark Mankin to Daniel A. Cochran and Layla Rahmani, $320,000.

Golden Spike Terr., 21913-Remi T. Schexnayder to Sylvester K. Nguyen, $415,000.

Oakgrove Rd., 22823-Long D. Pham and Erica E. Sok to Franklin A. and Asma Jaff Black, $690,000.

HAMILTON AREA

Charles Town Pike., 40226-Kevin P. and Cheryl R. Burke to Brenda Jean Godlewski, $670,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andover Ct. NE, 210-Diana E. and Scott Waterman to Joan B. Linhardt, $668,000.

Chickasaw Pl. NE, 1617-Donald Robert and Cheryl Ann Schuback to Maryam Naranji, $600,000.

Field Ct. NE, 112-Aaron L. and Katherine S. Johnson to Riley Thomas and Heidi C. Barrows, $580,000.

Huntmaster Terr. NE, 1121, No. 102-Loukianos V. and Valerie A. Avramides to Kyle E. Walker, $220,000.

Lilac Terr. NE, 528-James P. and Jennifer L. Steele to Paul Andrew Hickey and Laura Ann Seabourne, $403,000.

Oakcrest Manor Dr. NE, 201-Kurt L. and Patricia L. Runge to John Bradley and Mark Silverman, $575,000.

Pinnacle Lane, 13195-Joan B. Linhardt to Michael Gilman Vitz, $725,000.

Stargell Terr., 43521-Syed Ridwan and Yasmeen Aidrus to Mohammadreza Khaleghian and Sahar Meshgi, $650,000.

Waters Overlook Ct., 43055-Gracie’s House Corp. to Angela Jean Franklin and Kenneth F. Holbert Jr., $780,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Balch Springs Cir. SE, 120-Mohamed M. and Neda I. Malik to Sushil Bhupendra and Bhupendra Chhabildas Kalvani, $590,000.

Chesterfield Pl. SW, 121-Gregg W. Stuessi and Maryann Naber to Craig Robert and Kristine Ackerman, $519,000.

Constellation Sq. SE, 513, No. F-Joshua O. Hernandez to Maureen Patricia Ponte, $235,000.

Fort Evans Rd. SE, 123, No. D-German Mejia and Maria R. Flores Torres to Robert Laurence Fleming III, $217,000.

Hague Dr. SW, 1418-Bernard H. and Karen L. Marshall to Owen B. and Keiranne E. O’Donnell, $810,000.

Murdoch Sq. SE, 214-Jerry Lee and Judith Ann Layne to Tessa Barrett, $412,500.

Santmyer Dr. SE, 806-Kathleen D. and Charles W. Greenough to Lorenzo Feliciano and Jennifer Samara Trujillo, $604,729.

Sunset View Terr. SE, 512, No. 202-Kenny W. and Kimberly Fields to Najla Yassawy, $212,000.

Windybush Dr., 41304-Ricky L. and Connie J. Steward to Nicholas S. and Virginia M. Grivas, $650,000.

LOVETTSVILLE AREA

Harpers Mill Way, 29-U.S. Home Corp. to Raymond Samuel and Joyce Laverne Burns, $359,990.

Potterfield Dr., 23-Justin Beisel to Ahmad M. and Claudia A. Kabir, $450,000.

MIDDLEBURG AREA

Grasty Pl., 23636-Lucy Byrd Lyons to Jon L. and Diane R. Glanz, $625,000.

PURCELLVILLE AREA

Birch Hollow Lane, 35960-David Dunlap and Timothy W. Hartley to Stephen L. and Judy K. Davis, $585,000.

Daffodil Ct., 305-Evan Grey and Maria Andeina Clower to Barry Anson and Lisa Kingsley Dufek, $565,000.

Heaton Ct., 220-John Scott and Deborah Ann Clyde to Nestor B. Gonzalez, $355,000.

Oakmont Way, 17842-Carl E. and Holly H. Nichols to Eddie James Renken, $697,796.

Upper Heyford Pl., 225-John and Jill Lieb to Justin and Andrea Beisel, $608,000.

ROUND HILL AREA

Clara Mae Ct., 18812-Trebor Enterprises Corp. to Brit Nora F. and James S. Gauthier, $645,000.

High St., 9-Debra S. Rustand to Bjorn and Rachel Waldron, $499,900.

SOUTH RIDING AREA

Bridle Pl., 27429-B&G Homes Corp. to Ralph E. and Danita L. Allen, $1.25 million.

Dressmaker Lane, 43312-Brian F. and Shari B. Curtiss to Hien Lien, $722,000.

Mandolin St., 42461-Mario and Mary Arzeno to Padma Shah and Merra Joshi, $664,901.

Planting Field Dr., 25256-Daud Nafey to Saeed Joulapour, $685,000.

Turlough Terr., 25801-Mahes and Anuradha Pillutla to Sang Hyun and Sunmin Park, $491,000.

STERLING AREA

Alder Ave. N., 507-Arvholdings Corp. to Randy Yakal and Emily Manley, $450,000.

Blackbird Ct., 4-Stephen Wesley and Jessy Campbell Wiggins to Aidan C. Sharpley and Devon M. Kalbaugh, $549,900.

Daveno Sq., 45383-Stanley Martin Companies Corp. to Blair Atkins and Alanna Steinmeyer, $573,490.

Garfield Rd. S., 502-John Floyd Harrelson to William D. Gottwald IV, $430,000.

Lancaster Sq., 319-Cynthia Mae Walker to Karla M. Blasquez Soto and Talina L. Malhani, $250,000.

Newman Ct., 311-Susana Elizabeth Battle to Medhat and Mariam Farag, $416,000.

Seneca Ridge Dr., 110-Susan G. Spranger to Ilya Mikhailovich Komarov, $450,000.

Vermont Maple Terr., 46758-Agnieszka and Thomas L. Bailey to Kristian Azwar and Siti Hadijah, $458,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Aviary St., 104-Ronnie W. and Glenda L. Smith to Gabriel Colon Roman and Sandra I. Ruiz, $269,900.

Bristersburg Rd., 12721-Windy Oak Investments Corp. to James and Karin Frank, $460,000.

Claston Ct., 5079-Sidney W. and Laura C. Stevenson to Evan Grey and Maria Andreina Clower, $726,000.

Dorset Lane, 110-Laurice and Michael Maher to Ida Michelle Hackett, $309,000.

Falmouth St., 424-Kelly D. Gilliam to Heather L. Hash, $359,000.

Frytown Rd., 7744-Antoinette B. Buchanan to Kellie M. and Jeffrey W. Stover, $637,500.

Greenbrier Rd., 7289-Anita Marie Parris to Leslie Wallington, $377,000.

Hopewell Rd., 5153-Daniel J. and Lauren M. Mayer to Scott T. McGleish, $1.05 million.

James Madison Hwy., 10742-Brian S. and Amanda P. Murphy to Marlenis Rubio and Veronica B. Castro Guevara, $287,000.

Kingsbridge Ct., 13-Renee A. Davis to Jessica Joan Asaro, $235,000.

Library Lane, 6180-Christopher and Paige Bast to Glendon Japheth and Melissa Ann Schrock, $264,500.

Marsh Rd., 12677-Kenneth C. and Janet K. Malamphy to Stuart R. and Cindy M. Seal, $399,900.

Newton Lane, 6191-Deidre M. Mays to Raymond and Ashley N. Wood, $260,000.

Pump House Ct., 2204-Thomas D. and Christina K. Hurley to Joan Elizabeth Handler and Charles William Harman, $539,900.

River Rd. S., 13184-C. C. Properties Corp. to Baltazar Diaz Hernandez and Maria Felix Soledad Roman, $410,000.

Saint Pauls Rd., 11022-Daniel Darden and Loretta Adkins to Karen E. Mielguj, $422,000.

Torrie Way, 11238, No. A-Nicholas A. Hanzivasilis to Aaron Brown, $145,000.

Whippoorwill Dr., 5952-Richard R. and Peggy D. Tolbert to James S. and Sherry D. Walsh, $530,000.

Woodley Heights Dr., 7019-Carole Edwards and Ernest Alvin Fewell to Jessica Rose Thomas, $310,000.

BROAD RUN AREA