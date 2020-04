Bostonian Pl., 41534-Jody D. and Sheila C. Donaldson to Sushant Mantri and Aditi Bangad, $785,000.

Croxley Green Sq., 25101-Sonia M. Cooley to Tuan Thai and Phuong Thuy Truc Le, $457,000.

Feldspar Pl., 41885-Glasford B. and Denise D. Hall to Gurinder S. and Bharpur K. Sandhu, $749,900.

Helms Terr., 24855-David R. and Maria E. Fernandez Riddick to Kim Marie Hannon, $536,000.

Jawaher Pl., 26080-Tiffany and Maureen Shamaly to Richard and Vicki Socia, $902,000.

Lenah Run Cir., 40416-James M. and Denise Renee Kannar to Haissam and Antigoni Hamdan, $757,009.

Oak Medley Terr., 25503-Kamuel M. and Tiffanie Presley to Varun and Neelu Bawa, $505,000.

Quartzite Terr., 25202-Joshua Reed to Felicia Denise Gordon, $509,900.

Sycamore Grove Pl., 25887-Jimmie L. Miles Jr. to Stephen K. Brobbey and Agyekum T. Koduah, $728,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashcroft Terr., 20341-Lucas Daniel and Jodi Mayumi Piepkorn to Mark Kolev, $470,000.

Cavendish Sq., 46705-Pauline Garcia to Janet Mee-Kyung Kim Lee, $440,000.

Dulany Ct., 28-Angelo Perrucci to Peter Lengyel and Camila Salaverria, $284,000.

Harbert Ct., 12-Nicholas B. and Joni F. Huber to Andrew T. and Joy Isaacs Fritz, $319,999.

McFadden Sq., 21210, No. 103-Stephen T. Ratliff Jr. to Micah L. Lastova, $206,000.

Nerine Ct., 20893-Yufan Pan and Ying-Na Tang to Kurtis D. and Elizabeth B. Barrows, $622,000.

River Ripple Sq., 20455-Kim-Anh and Nicholas Seaquist to Andrea Beland and Nicholas Fishburn, $312,500.

Sandbank Sq., 47696-Shideh Passdar to Shahab Moloudi and Vahideh Alizadeh, $475,000.

Whaley Ct., 7-Mark and Allison Labelle to Kyle Anthony and Julie Marie Baker, $499,000.

ASHBURN AREA

Alderleaf Terr., 20423-Ronald V. Kidwell to Jeremy and Karlene Baker, $323,000.

Bass Rocks Terr., 20388-Sandra Murillo to Edward John Albers, $380,000.

Bristow Cir., 44197-Bryant E. and Melinda H. Wilson to Andrew G. and Megan E. Behnfeldt, $682,900.

Charter Oak Dr., 20393-Jeremy Collin and Kristina Michelle Stephens to Alina Moore, $438,000.

Crescent Pointe Pl., 20431-Ansel A. and Gloria D. Worley to Barbara Lynn Brody, $505,000.

Dunhill Cup Sq., 43601-Junith Ann Lewis to Nasser Memarian, $525,000.

Flushing Meadows Ct., 20346-Donald T. and Susan R. Bauernfeind to Jeffrey S. and Jessica Lynn White, $649,000.

Hay Rd., 42791-Ahc Virginia Corp. to Iris Johnson and Torbor M. Kugmeh, $448,500.

Maltese Falcon Sq., 44469-James L. Brice to Clifford J. and Gretchen A. Shoemaker, $530,000.

Natalie Terr., 44096, No. 301-Stephen Marshall and Teresa Ann Herrity to Christopher Lyddon, $300,000.

Palmer Classic Pkwy., 20010-M.M.H.H. Investment Corp. to Jonathan and Michelle Haggard, $782,000.

Romans Dr., 21618-Robert E. and Mary Beardsley to Maureen Kwiatkowski, $374,900.

Snowshoe Sq., 20585, No. 102-Aglika Hristova Shifflett to Lisa Ann Coleman, $232,900.

Timber Ridge Terr., 21012, No. 201-John M. Cherundolo to Denis and Selma Deljkovic, $235,000.

Zander Terr., 43058-James M. Dykes to Nancy Lee and John Michael Bonner, $300,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashley Heights Cir., 43029-Lu T. Dang and Nguyet A. Vo to Shabari Jonnalagadda and Kamala Lakamsani, $685,000.

Blue Elder Terr., 22641, No. 201-Nita N. Sharma to Lucas Nielsen, $229,000.

Brooksbank Sq., 23020-Miller and Smith at Brambleton VII Corp. to Philandra Yasmeen Jordan, $445,400.

Crested Quail Dr., 21984-Zachary Matthew and Kathryn Teresa Sherlund to Khalid and Magdalena Ali, $977,000.

Ducato Ct., 23098-Dai Ho Nguyen to Ganesh and Subashree Nagarajan, $799,900.

Explorer Dr., 42747-Mounsif Tolab and Dahlia Mahmood to Tahir Aziz and Javeria Rehman, $565,000.

Hawksbury Terr., 21900-Carolyn S. Simpson to Kirstin A. Sipes, $538,000.

Hunters Green Sq., 43114-Anthony Arko to Jon G. and Brandy M. Hall, $440,000.

Maison Carree Sq., 22470-Valerie Frances Hubbard to Mallikharjun Cheruvu, $465,000.

Milford Dr., 40440-Michael G. Dick to Timothy J. and Ashley Montgomery Kenny, $610,000.

Mountville Woods Dr., 22774-Leslie M. and Sylvia Y. Swann to Heying Tang, $1.03 million.

Regal Wood Dr., 42520-Manish and Ketki Desai to Kibum Kwon and Eunsun Yoon, $473,000.

Sandy Quail Terr., 42906-Summit at Birchwood Condominium to Jeffrey P. Brooks, $449,990.

Thoroughfare Gap Terr., 43156-Jessie L. and Douglas J. Orban to Elvia Juliana Mora Morales and Seth Sewell, $450,000.

Wynridge Dr., 43095-Signature at Broadlands Condominium to John Buhl Jr., $371,562.

DULLES AREA

Dogwood Glen Sq., 42505-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Sean Sungje Lee and Sooa Han, $560,011.

Fontwell Sq., 23072-Kevin A. Nulty to Adele E. Friedel, $391,000.

Mornington Cresent Terr., 21803-Ginger R. Muncy and Jeff Cotter to Danilo E. and Mildred A. Sabado, $405,000.

Tottenham Hale Ct., 21765-Brandyink Corp. to Ratma Mani Rajal and Rusha Bhattarai, $535,000.

HAMILTON AREA

Harmony Church Rd., 17510-Deborah L. Plamondon to Michael Ulrich Doering and Maria Jose Vidal Gandia, $430,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Binkley Cir., 43097-Shannon and David Hunter to Krystal Burrow, $565,000.

Cavell Ct., 43228-Roy H. and Sandra B. Dunseith to Mohammed Munir Hossain and Musammat Rahena Akter, $563,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 1121-Geffrard William Bourke and Carolyn Aldarweesh to Haskell A. Erwin and Melanie Hamilton-Smith, $287,000.

Fairway Oaks Sq., 18360-June M. Crisan to Michael R. and Diane S. Ganley, $1.23 million.

Ginkgo Terr. NE, 403-Matthew H. and Renata P. Gray to Ballrishna Sangroula and Tika Pandey, $385,000.

Kalmia Sq. NE, 514-David Goody to Qazafi Baber, $401,000.

Maple Spring Ct., 18283-Shannon L. and Kellyn P. Guevara Kellogg to Imran Salman, $572,500.

Merchant Mill Terr., 43580-Sung A. Lee to James Spencer and Jennifer K. Lofquist, $635,114.

Newton Pass Sq., 19416-Ibtihaj A. Abdelrahman and Yasmin K. Ahmad to Gautam Yegnanarayan and Jyothsna Prabhakaran, $330,000.

Riverpoint Dr., 43980-John J. and Teresa Goelz to Dillip K. and Amita Pradhan, $769,000.

Sydney Meadow Ct., 14307-Brookfield Waterford Manor Corp. to Brett Lloyd and Ashley Holt Antonides, $1.2 million.

Waterford Woods Ct., 14647-Ahmad M. and Claudia A. Kabir to Stephen and Priscilla Shaw, $775,000.

Woodberry Rd. NE, 116-Peter W. and Elaine Prusak to Douglas E. Rohde and Lindsay Sobolewski, $535,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Crestwood St. SW, 401-Wade K. and June J. Morikone to Lawrence Garfield Breeden, $400,000.

Fort Evans Rd. SE, 116, No. A-John E. Tipton to Vanessa Jaramillo-Cano, $205,000.

Greyhouse Pl., 40798-Paul E. Fritz to John L. and Rosalie Ann Aller, $1.03 million.

Loudoun Orchard Rd., 19588-Daniel and Diane McCallum to Emil Maroun and Donna Ann Meshaka, $995,000.

Patrice Dr. SE, 647-Frederick William and Laura Giessler to Orrin Gregory and Sarah A. Stitt, $590,000.

Saber Ct. SE, 503-Paul L. and Jeffrey L. Ebersole to Grant and Kathryn Zauner, $799,990.

Tobermory Pl., 17567-Alan T. Sullivan to Matthew George and Amy Giardina Sandrof, $979,900.

LOVETTSVILLE AREA

Golden Eagle Pl., 38690-Carrington Builders at Eagle Creek Corp. to Richard Anthony and Torenya Shawnell Strauss, $718,167.

Sycamore Creek Lane, 40945-Brian R. and Danielle S. Basener to Edward T. and Cheryl L. Mitchell, $475,000.

PURCELLVILLE AREA

Charles Town Pike., 34576-Kimberly G. and Joseph R. Williams to Pedro Juan Velasco Lainez and Ines Lainez De Velasco, $285,000.

Savile Row Terr., 812-Bradley and Ashley Sorgius to Eric Gillis and Mary Margaret Erlendson, $450,000.

Upper Heyford Pl., 149-Jason R. and Brei M. Bailey to Connor and Dana Trombly, $599,900.

12th St. S., 140-Joel C. and Bethany J. Johnson to Anthony J. Simco, $400,000.

ROUND HILL AREA

Harry Byrd Hwy., 34400-Professional Foreclosure Corp. of and Edward L. Hale to John Ashton IV, $490,000.

Lethridge Cir., 17530-Alexander F. and Deborah L. Dimitrew to Emilio Samuel Dajcz and Liliana Ocariz, $510,000.

SOUTH RIDING AREA

America Sq., 25587-Kenrick Chien and Joanne Yip to Tony V. Moore Jr. and Laura L. Clarke, $545,000.

Dean Chapel Sq., 42223-Esther W. and Beltus Ikechukwu to Nityanand Radhakrishnan and Mahua Mitra, $499,000.

Flannigan Terr., 42806-Victoria N. Laryea to Orlando Rene Gonzalez Castro and Roxana Yanira Cerros Flores, $360,000.

Jubilee St., 43514-Ashit R. and Gargi A. Patel to Hem Kumar Ghimire and Maiya Sharma, $430,000.

Nimbleton Sq., 26073-Sergio D. and Martha L. Sossa to Flavio Rodrigo Moura and Monike Scaliso Borges Carvalho, $515,000.

Ripleys Field Dr., 25272-Richard G. and Carolyn A. Hunt to Sudheer R. Kondala, $690,000.

Watling Ct., 42276-Carl R. and Sheila L. Whitely Mullins to Dilip Rajan, $609,000.

STERLING AREA

Brookfield Cir., 11-Jennifer M. Wallace to Carlton Littlefield Flerlage, $455,000.

Courtyard Sq., 46956, No. 300-Johnson A. Wilson and Joancy Daniel to Misa Hlaupek, $240,000.

Gable Sq., 45433-Jose M. and Maria Bedregal to Dimitry Rivera, $385,000.

Howard Pl., 19-Estel L. and Elizabeth Mills to Wilfredo E. and Katherine S. Lizama, $329,900.

Maywood Terr., 21846-Unity Investments Corp. and SSST Properties Corp. to David Michael Thomasson, $381,500.

Selden Island Way, 602-Courtney Petry to Narges Kamkar and Manijeh Jahani Pour, $524,000.

Sugarland Run Dr., 312-Simeon Hernandez Romero to Sandeep Kumar Banga and Purvi Indras, $460,000.

Temple Ct., 1047-Zulma A. Bermudez to Elmer D. Franco, $295,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in December were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com

Admiral Nelson Dr., 7520-Kenneth V. and Casie A. Emmer to Timothy Joseph and Kristin Leahy Whiting, $485,000.

Botha Rd., 7189-John and Frances Grove to Stephen and Carina Richard Wheat, $255,000.

Carters Run Rd., 6181-James H. and Susan Bishton Jones to Shannon and Jesse John Burns, $480,000.

Dyes Lane, 4420-Ronald L. and Doris E. Gatewood to Brandon L. Bailey and Coley M. Carpenter, $326,000.

Fairfax St., 98-Gateway L & W 11 Corp. to Adam Benner, $372,500.

Forrest Rd., 7281-Todd and Laura Finks to Michael E. and Stephanie M. Austin, $550,000.

Great Dane Ct., 6571-Ronald W. and Marcella A. Heilig to Kim T. Bodoh, $390,000.

Honeysuckle Ct., 7069-Jorge L. Prendes and Yara M. Lafosse to Matthew M. and Sarah A. Senftle, $538,000.

Island Ct., 5180-NVR Inc. to Gianna and Bryan Vega, $544,192.

Lake Willow Ct., 7431-NVR Inc. to Lucas and Kaitlin Peterson, $553,620.

Maidstone Rd., 9420-Byron M. and Sheri B. Cavaney to Reynold N. and Joan M. Roy, $275,000.

Millpond Ct., 7544-Curtis S. Hunter to Stephen D. and Amy L. Meier, $520,000.

Oak Tree Lane, 126-Ryan A. Wallace to Hugo A. Romero Perez and Juan M. Camacho Romero, $275,000.

Piedmont St., 157-N&P Renovations Corp. to Vincent A. Barwell, $414,500.

Rappahannock St., 18-Leah F. Coxsey and Grace E. Putnam to Victoria Bosch, $330,000.

Routts Hill Rd., 9583-Chris D. and Souheir Baydoun Carty to Rebecca Margaret Long, $420,000.

Wayland Dr., 6980-Kevin D. and Lauren D. Brundle to Grant and Jennifer S. Parrish, $540,000.