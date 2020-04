Deepdale Ct., 24895-Stanley Martin Companies Corp. to Chan Hong Kim and Sun Young Kang, $910,000.

Fraser Downs Terr., 41884-Kevin Hyungjin Lee to Nicole Antonia Fulgieri and Bryan Shaw, $485,000.

Helms Terr., 24863-Ganesh and Elaina Sabharwal Panneer to Sulaiman Tabi Ishanzal, $519,400.

Jubilant Dr., 25401-Maria E. Causey to Freddy and Angelique Cortez, $785,000.

McMonagle Sq., 41749-Patrick and Baylie Madaj to Mohammad Zia Zamani, $397,000.

Old Carolina Rd., 24049-Santos David and Estela Argueta to Berta Vasquez Castillo, $420,000.

Quimby Oaks Pl., 24846-Casey M. and Ricardo Villarreal to Brian and Tanya Opperman, $815,000.

Truly Cir., 41660-John Paul and Sarah Anne McCarty to Kathleen Elizabeth and Ryan Adam Simants, $712,500.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Berkeley Ct., 8-Kevin J. and Shannon J. Crack to Daniel F. and Melissa J. Castan, $345,000.

Clear Spring Terr., 45545-Matthew F. Garcia to Yifan He and Shendan Yu, $407,000.

Ellicott Sq., 46604, No. 200-Tracey Pomerleau to Mei-Hsien and Ching Pyau Hsu, $266,500.

Haxall Ct., 20-Jason and Sarah Coverdale to Cesar Padilla, $370,000.

McFadden Sq., 21228, No. 413-Fouad J. Ramia to Lyudmyla V. Ulitovska, $284,500.

Newland Ct., 34-Jason and Lauren Kangarloo to Alaina Plesnarski, $551,500.

Riverbirch Pl., 20769-Michael B. and Vicki C. Goodman to Matthew John and Laurie Michelle Flood, $665,000.

Saulty Dr., 47568-Eugenio F. and Kathryn Clarke Hillman to Farhad Seyed Vosoughi and Erika Ketabchi, $586,300.

ASHBURN AREA

Alicent Terr., 20479-Michael George Belikoff to Praveen Kumar Pudota and Mani Bindu Maddineni, $402,000.

Belgreen Dr., 43124-Arthur S. and Diane K. Chavez to Meredith Lawry Hoydilla and William Ray Lassiter II, $716,500.

Burrell Sq., 42821-David James and Heidi Breese to Nithya S. Prabhala and Timothy J. Wolfe, $400,000.

Chokeberry Sq., 43287-James D. Williams to Robert P. and Katherine D. Gilbride, $410,000.

Crew Sq., 20063-Benjamin and Amanda Chismar to Kay E. Chung and Anh Quan Tran, $359,000.

Duryea Terr., 20953-Sharon Alexander to Jerry T. Beheler and Amy R. Lubow, $460,000.

Forest Highlands Ct., 21034-David G. and Brenda E. Baxter to Muhammad Hassan Ul Haq Chaudhary and Mariam Hassan, $825,000.

Katie Leigh Ct., 43260-Kelvin H. Petersen to Tallal F. and Andrea J. Tawil, $585,000.

Mandalay Ct., 20691-Eric G. and Mary M. Erlendson to Jean-Alexandre and Patricia Alliene Chanoine, $630,000.

Navajo Dr., 44262-Jeffrey S. and Jessica L. White to Silvia Beiman, $486,000.

Park Grove Terr., 21264-Nithin Gangula and Sneha Morthala to Pawan Pandita and Monika Thusu, $551,000.

Ryan Park Terr., 21793-David R. Pugh to Fulati Shalamu, $460,000.

Solheim Cup Terr., 43613-Hushang S. Hashimi to Justin Mushagalusa Ntakobajira and Astrid Nachega, $505,000.

Tyler Too Terr., 21052-Steven J. Riccardi to Dipdev Pudasaini, $450,000.

Zander Terr., 43068-Ruobing T. and Edward Gao to Shoshana Davis and Arnold Greenland, $360,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashmead Terr., 42290-Miller and Smith at Brambleton VII Corp. to Luke Joseph Hayden Pirrello, $610,000.

Bowditch Sq., 42409-Adnan Khan to Justice K. Akyea, $450,000.

Bubbling Brook Dr., 22970-Benjamin P. and Alexandria R. Calacci to Kristen Shehadi and Garrett Wilhelm, $817,500.

Edgegrove Heights Terr., 42833-Christina and Mark Lee to Pratik Bundela and Niharika Senecha, $574,900.

Fallen Hills Dr., 23260-Donald E. and Melody L. Lawhorn to Edan C. Sanchez and Jayme M. Lundy, $751,000.

Higbee Lane, 23374-Julia D. Samuels to Jeremy D. and Shannon D. Warman, $665,000.

Kingston Station Terr., 43797-Joseph and Chanpheng Fizzarotti to Poonam K. and Balwinder S. Kahlon, $425,950.

Milltown Knoll Sq., 23215, No. 115-Ashley and Timothy Kenny to Alexander John Rametta, $399,000.

Nichols Farm Way, 22825-Bryan D. Do to Geghard Gharapetian and Anasheh Hartouni, $770,000.

Shore Sq., 43153-Grant and Kathryn Zauner to Clifton Duffy, $600,000.

Turtle Point Terr., 23697-Edna C. Sanchez to Maura Archetti, $520,000.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45462-Sankara Rao and Sri Lakshmi Ravula to Remon Aziz, $420,000.

Dogwood Glen Sq., 42507-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Jose Rodrigo Reyes and Bernardita Sebastian Domingo, $534,724.

Fontwell Sq., 23099-Rajasekhar and Sailaja Annabhimoju to Weiwei Zhong and Yuanyuan Gong, $365,000.

Mountain Pine Sq., 45794-Debora Demarzo to Sergio V. Saravia, $501,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Adams Dr. NE, 101-Harold L. and Jeanne M. Brown to Huy Phuoc Tran Phan, $195,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 402-Mary Theresa and Anthony P. Moorcones to Jeremy and Karlene Baker, $195,000.

Dettington Ct., 18555-Andrew and Sarah Smith to Srinivas Prasannakumar and Amy M. Buzby, $715,000.

Field Ct. NE, 114-William Folta and Pritpal Singh to Emile Nabil and Sarah Davis Issaelkhoury, $550,000.

Hardy Ct. NE, 752-Kevin W. Nyberg to Thomas Henderson and Erin Hanley, $635,100.

Legrace Terr. NE, 526-William Gerard Bergins Jr. to Kyung Won Seo, $420,000.

Mayfair Dr. NE, 108-Betty Ann Blaylock to Anh Dung Ngoc and Thuy Tien Nguyen, $342,000.

Mill House Sq., 18148-Astute Investors Corp. to Donato Peter and Julie Ann Casucci, $390,000.

Old Waterford Rd. NW, 327-Jill A. Marney to Kathryn and Giovanni Talento, $570,000.

Rocky Crest Terr., 19132-Anton Chakirov and Ganna Alyeksyeyevych to Kimberly Ann Sinkovic, $510,000.

Twintree Terr. NE, 502-Haris Kamal to Maria Andrea Benitez and Jose Benitez Membreno, $425,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Anthony Ct. SE, 827-William B. Redpath to William L. and Sarah Biggs, $590,000.

Burnell Pl. SE, 129-Mohammed Al-Shahwani to Sara Beth Rogers, $576,000.

Davis Ave. SW, 613-Thomas J. Pudliner to Michael A. Emerson Jr., $357,751.

Fort Evans Rd. SE, 127, No. D-Ang Business Corp. to Colin S. Nielsen, $218,500.

Harmony Church Rd., 18853-Randall S. Broaddus and Julia C. Fahl to Jennifer Wittenberg and Jonathan Laferriere, $495,000.

Manor House Rd., 40824-Sharon Gorick and David Morris to Frank Batchelder and Nancy Carter, $1.11 million.

Santmyer Dr. SE, 913-David Manuel and Wendy Carr to Sheyla Rossina Bernales Pozo, $660,000.

Toucan Way, 40418-Jeffrey L. Rae to Molly Eryn Rutley, $470,000.

Wilton Dr., 41328-Maria Baradar to Baffour Agyeman-Duah Jr., $720,000.

LOVETTSVILLE AREA

Harpers Mill Way, 18-U.S. Home Corp. to Thomas Ray Wilson and Kenion James Ballew, $348,990.

MIDDLEBURG AREA

Berryman Lane, 37628-Cathy Day Handford to Leonard H. and Diane R. Brown, $615,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Waterford Crest Pl., 15931-Carrington Builders at Waterford Corp. to Carlos R. Diaz, $1.45 million.

PURCELLVILLE AREA

Crosman Ct., 313-Kevin L. and Mary E. Bagnall to Joseph and Hannah W. Won, $569,990.

Misty Pond Terr., 131-Timothy P. and Janeen G. Schutte to Veronica L. King, $437,000.

Skyline Dr. E., 245-Todd A. and Melody McAnally to Heana Mungro, $550,000.

Wild Raspberry Dr., 18311-Franklin S. and Leslie A. Eyster to Jason Arthur and Jennifer Spencer Mowery, $722,000.

15th St. S., 330-Daniel A. Rowland to Janet Colby, $460,000.

ROUND HILL AREA

Hawthorne Valley Way, 35762-Creekside Land Corp. to Robin Allen, $668,620.

Presidio Pl., 18586-Brookfield Washington Corp. to Brian W. and Ashley A. Matheny, $988,524.

SOUTH RIDING AREA

Atchison Terr., 42773-Namkhoa and Hoa My Nguyen to Pamela Levay, $378,500.

Dunvegan Sq., 25251-Leann H. Bullin to Matthew Edwards Brazell-Ferguson, $410,000.

Golf View Dr., 42872-David B. Johnston to Andrew Bahl, $400,000.

Lake Shore Sq., 25220, No. 303-Jay and Catherine Johnson to Gillian S. Lamuro, $315,000.

Orchard View Terr., 25234-Manish and Reena Arora to Bukhari Abdulbarr, $425,000.

Somerby Dr., 24842-Heidi R. Pirela and Emerson Miguel Pirela Soto to Altrine Louis Christopher and Sujamerlin Rajappa, $719,900.

Wendell St., 26113-Chang Jun and Son Hwa Yoo to Pilyoung and Benjamin J. Patrick, $751,000.

STERLING AREA

Brownwood Sq., 46639-Anthony J. and Alicia L. Kimi to Rachel T. Wenneman, $390,000.

Dinwiddie St. N., 1504-Sharon W. Garrett to Tran T. Nghiem and Lam K. Ngo, $430,000.

Great Trail Terr., 22272-Jordan M. and Stephen A. Fleger to Thanh Diep Tran and Trong Nghia Nguyen, $390,000.

Hummer Ct., 400-North Star Properties Corp. and Zoya Investments Corp. to Catherine Elizabeth Ulsh and Lorenzo John Burleson, $425,000.

Mirror Ridge Pl., 21300-Randall and Kay McKean to Jennifer Marie Jones and Peter Joseph Marovich Jr., $649,000.

Seneca Chase Ct., 109-Michael P. and Maritza Y. Sivek to Julio C. Montoya and Maria J. Coreas Depineda, $450,000.

Sugarland Run Dr., 516-Elizabeth B. and Kurtis D. Barrows to Christopher Mark and Brooke Edwards Slonin, $450,000.

Victoria Pl., 127-Jeffrey and Maura Stolk to Maria H. Sanchez, $465,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in December were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Alexandria Pike., 296-Douglas M. and Bronwyn I. White to Linda R. Ledbetter, $575,000.

Brittany Lane, 186-Bomar Commercial Corp. to Nancy S. Blough, $380,000.

Cub Dr., 7810-Alexandria Carolyn Roe to Robert Paul Gesek, $455,000.

Eagle Ct., 11155-David A. and Patricia A. Hartford to Sidney B. and Elise N. Boyd, $385,000.

Fairfield Dr., 128C-Barbara Sears Miller to Stephanie A. McDonald, $192,600.

Harts Mill Rd., 8417-Karen Ward to Douglas I. Andrade Melgar and Maira L. Rivera Machuca, $350,000.

Honeysuckle Ct., 7072-Jason A. Thomas to Lauren L. Kara and Jonathan L. Hoover, $470,000.

Island Ct., 5181-NVR Inc. to Ryan Duane and Jessica Field Hamman, $577,120.

Lancia Ct., 6622-Frank J. Hribal and Christina Biser to Bernard J. Northam Jr. and Skyann Smith, $259,900.

Mangum Ct., 8182-Tony D. Goodspeed and Linda G. Matthews to Amanda Murphy, $258,880.

Montreux Rd., 4373-Philip Brown and Jeanne Chrissos Rosenbaum to Jason Roland and Corinne Marie Bahner, $625,000.

Old Culpeper Rd., 9129-Bryan A. and Kathleen A. Sunday to Trevor A. Payne, $300,000.

Pleasant Vale Rd., 10608-Mark L. and Lisa Koteen Gerchick to Simon Townsend and Ruth Michelle Jacobsen, $1.5 million.

Rappahannock St., 166-Ryan D. Erickson and Joy Christina Fredericks to Susann H. Eastridge, $290,000.

Saddle Ridge Ct. N., 7940-Rachelle C. and Norman Stanley Conde to Benjamin P. and Tonja R. Stinson, $774,900.

Westfield Ct., 5452-David E. and Sandra M. Gilchrist to Debra L. and Richard W. Purrington, $735,000.