Kings Canyon Sq., 24650-Eric Hollandsworth and Brighdin Nemec to Robert J. and Laura Lynn Doyle, $499,000.

Mountain Magnolia Pl., 24546-Toll VI Partnership to Purushotham Venkata Vemana and Venkata Satya Rajyalakshi Anantatmukala, $739,766.

Old Carolina Rd., 24072-Richard F. and Laura S. Rossini to Jacob S. and Hitomi H. Rodler, $695,000.

Rosebay Terr., 24686-Deutsche Bank National Trust Co. and Morgan Stanley ABS Capital I. Inc. Trust to Mitchell and Patricia Sirota, $306,000.

Water Iris Terr., 42214-Nicholas A. Branch to Keith S. Robinson, $323,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Comer Sq., 47634-Jaskaran S. Bains to Matthew R. and Rachel M. Malan, $427,000.

Foxstone Pl., 46941-Christopher J. and Leslie F. Link to David P. and Kara Haydak Barnes, $740,000.

Kentwell Pl., 47012-Ronald A. and Regina A. Chinnici to Victor and Casenya Jaworski, $742,500.

Millard Ct., 8-Tod A. and Deborah A. Dickerson to Fahim and Nuzhat Ahmed, $340,000.

Rafter Ct., 47768-Kenneth R. and Dina Lyn Delraso to Bryan Cy and Amy N. Bartlett, $620,000.

Riverwood Terr., 46581-Srinidhi D. Boray to Roya M. Abdi, $402,000.

Settlers Point Pl., 20650-Donald C. and Lydia C. Diklich to Ali H. Malik and Kanza Khan, $674,500.

ASHBURN AREA

Aberdeen Terr., 44052-David Scott Glass to Laura Margaret Hovatter, $370,000.

Aztec Ct., 20215-PNC Bank to Sandra J. Warner and Rene J. Murillo, $695,000.

Belmont Park Terr., 20365, No. 107-Danielle Lacharite to Joshua Andrew Grimes, $302,000.

Camellia St., 43895-Madhusudhan S. Iyengar to Banibrata and Reema Kar, $687,000.

Clancy Terr., 21331-Rama D. and Vijay Kumar Chiruvella to Frederic A. Henney Jr., $485,000.

Duxbury Terr., 20638-Duxbury Terrace Corp. to Jonathan and Tiffani S. Thich, $667,911.

Frost Ct., 43698-Jose L. and Tracy S. Moreno to Lingyu Chu and Fau Tung Wong, $825,000.

Hope Spring Terr., 20600, No. 103-Robert V. and Isolde Shinn to Marlene S. Gramling, $219,900.

Laburnum Sq., 43840-SD Homes Corp. to David Austin Jacobs, $450,000.

Northpark Dr., 20316-One Loudoun Home Building II Corp. to Hyoo Lim and Hyewon Cho, $1.06 million.

Plantation Terr., 43615-Mitchell and Alicia E. Rieg to Patricia Marie and Timothy Brandon Smith, $420,000.

Shehawken Terr., 44248-Gary Herman to Keoni O’Connor, $495,000.

Stanford Hall Pl., 19700-Kirk T. and Keely A. Olivadotti to Jason and Ashley Moore, $860,000.

Tyler Too Terr., 21075-Carolyn G. Cohen to Ahmed H. Osman and Salma A. Howeedy, $385,000.

Zuknick Terr., 21580-Kishan Bikki and Anusha Alla to Ramona Monique Wilson-Drucker, $375,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Belvoir Woods Terr., 23573-Kiran Kumar V. and Roopa K. Baderdinni to Christopher Brandon Coleman, $413,000.

Bowens Wharf Pl., 22523-Venkat Vootguri to Sameer and Amruta Yeolekar, $760,000.

Cardinal Trace Terr., 42584-Autumn Rose and Edward Lyle Agans to Corey Perriman, $395,000.

Cumulus Terr., 42732-Van Metre Homes at Birchwood Villas Corp. to Sharon Maureen Gorick and David Lynn Morris, $724,510.

Forest Crest Ct., 42763-Sukhvinder Bal to Randall C. and Kristin M. Kelly, $925,000.

Havelock Walk Terr., 23630-Birchwood Mews Condominium Development to William S. Vislay, $469,990.

Highgate Terr., 42624-Bradley A. and Jennifer L. Parks to Jordan Timothy Webb, $380,000.

Lavender Meadow Pl., 23976-Leonardo R. and Renee R. Espinel to Kashif and Zehra Ghori, $958,000.

Mayflower Terr., 42512-Megan Leah Armstrong to Wayne A. Kaiser, $226,000.

Milltown Knoll Sq., 23290, No. 104-Zain Khan to Kirby Calvario, $382,850.

Patrick Wayne Sq., 42459-Richard and Milagros Ronquillo Parnes to Ellen E. Roberts, $530,000.

Riggins Ridge Terr., 42269-Adonis Keon Alexander to Intikhab Ur Rehman and Urooj Fatima Mushtaq, $595,000.

Simonet Blanc Terr., 22697-Patrick M. Peterson to Meng Chieh Ho and Kuan Yu Chen, $509,900.

Walkley Hill Pl., 21176-Andrew J. and Kelly W. Miller to Sai Bastati and Sri L. Parasa, $761,600.

DULLES AREA

Blackthorn Sq., 23112-Ryan Jeffrey Rapp to Belinda Marquina and Jose Morales, $370,000.

Dogwood Glen Sq., 42509-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Alejandro and Kaycie Lyne Gomez-Gonzalez, $556,732.

Potomac Hill Sq., 23007-Jeremy W. and Amanda R. King to Neena B. Kundi, $408,000.

HAMILTON AREA

Karlino Ct., 39278-Duane E. and Christina L. Snow to Faisal A. and Kiran S. Kadri, $725,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Alex St., 43176-Kenneth J. Goldman and Lindy Beth Walker to Zachary and Emily Rampold, $509,999.

Bonnie Ridge Dr. NE, 768-Gavin G. Kassiri and Soosan Baghaei to Abhinesh Bhuvanesh and Tejal Dharia, $630,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 704-Stephen S. Kearney to Mariana De Jesus Tafur, $236,000.

Eagle Mine Terr., 19121-Clare Morton to Cassandra Brown, $488,000.

Fieldsview Ct., 43298-John B. and Andrea C. Paysinger to Zachary Arthur and Michelle B. Charles, $1.18 million.

Lilac Terr. NE, 527-Imran Hameed and Hina Naz to Bandali Bouri, $380,000.

McDowell Sq., 43641-Lyle E. Sines to Kaily Veruete, $390,000.

Mill House Sq., 18166-Emile and Sarah Issaelkhoury to Christine Koenig, $470,000.

Planters Terr. NE, 501-Kevin Foster to Victoria Marie Linder and James Hugh Phillips III, $430,000.

Rust Dr. NE, 818-Steve and Paula Monell to Benjamin K. and Candice L. Winkler, $455,000.

Washington St. NE, 217-William C. Whitmore Jr. to Daniel Castillo Chang and Leslie C. Castillo, $262,480.

Waters Overlook Ct., 43046-Dennis C. and Lisa T. Hruska to David Martin and Eileen W. Pickei, $762,500.

LEESBURG-WATSON AREA

Baish Dr. SE, 310-Faisal A. and Kiran S. Kadri to Scott A. Miller and Erin M. Nolon, $475,000.

Canby Rd., 17302-Arthur R. and Rosalyn E. Taylor to David James and Shannon Jean Hunter, $765,000.

Duncan Pl. SE, 711-Beverly Ann Sebastian to Anthony James and Alicia Littleton Kimi, $625,000.

Goldsworth Terr. SW, 125-Christie V. Rivera to Anna Elizabeth Steg, $397,867.

Highland Creek Dr., 20995-Alan W. and Krista J. Veit to Brad and Karen Tracy McElhinny, $784,000.

Meherrin Terr. SW, 102-Maryrose Udstuen to Abdul Basit Usmani and Natasha L. Jan, $400,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1014-Lofts at Village Walk Condominium Development to Daniel E. Lawrynowicz and Yvonne M. Sabatini, $455,000.

Vanderbilt Terr. SE, 758-Melvin D. and Maria H. Carpenter to Denis Octavio Pacheco Cabrera and Yoni Elivir Sauceda, $378,000.

Wingate Pl. SW, 305-Linda Joan and Richard Alan Huxta to Jonathan Dewald, $495,000.

LOVETTSVILLE AREA

Long Lane, 37730-Scott T. Nalevanko to Alfred Erickson, $485,000.

MIDDLEBURG AREA

Grasty Pl., 23729-Joseph Hayward Murray to Kevin M. and Cameron F. Furgal, $710,000.

POWELLS CORNER-WILLISVILLE AREA

Sunken Lane, 33027-John E. Hanna to Regina Stettinius, $478,513.

PURCELLVILLE AREA

Franklins Ford Pl., 37293-Jeffery C. and Anna-Maeve Martin to Christopher Wade and Cassandra Allison Hubbart, $774,900.

Mountain Ridge Lane, 16175-Ronnie S. Williams to Jonathan H. and Abigail G. Davis, $595,000.

Spring Branch Ct., 321-Brett W. and Kelly R. Wagner to Frank T. Sperry Jr. and Kathleen M. Stepp, $500,000.

Winding Oak Pl., 36470-Andrew and Altantsetseg Clark to Heather Joy and Julien Gantling Randolph, $640,000.

ROUND HILL AREA

Brownell Lane, 34360-Justin and Kelly Chanona to Robert T. Gaylik, $640,000.

High St., 10-Susan L. Burke Barr to Anthony Orsino and Mary Ellen Connelly, $355,000.

SOUTH RIDING AREA

Briargate Terr., 25208-Ronaldo and Val Ilao to Leslie Daniel Sanchez and Nicole Strickland, $395,900.

Eggleston Terr., 42801-Ye Yang to Zaid Alsaedi and Widian Aljizzani, $397,000.

Hallmark St., 43068-Moon Ghi Jeong to Asad and Nan Khan, $611,000.

Madturkey Run Pl., 42232-George B. Iskander and Marian Milad Lobos Boktor to Ronak and Jinal Gandhi, $779,000.

Paradise Pl., 42243-Mary Zombakis to Venkata Satya Vegiraju and Sree Devi Sagi, $640,000.

Sun Devil Sq., 44085-Lauren E. and Carson G. Stanley to Hussam Galeel Salman and Zahraa Shaghati, $537,000.

Wheadon Terr., 43513-Venugopal Chenneerappa and Premalatha Venkatesan to Tsegaab Ayalew, $457,000.

STERLING AREA

Brunswick St. N., 1702-John L. and Barbara J. Harlan to Rosalio Escobar and Jose Lainez, $430,000.

Eaton Terr., 46893, No. 300-Susan C. McClain and Nader Goodarznia to Kathleen Duckett, $246,500.

Greenthorn Ave. S., 1103-Carmen Ramirez to David C. Wong, $430,000.

Kennedy Rd. E., 1208-Patricia L. Trautner to Baeden Harrison, $450,000.

Oak Trail Sq., 45478-Ricardo A. Verdooren to Ashraf Y. Kest Saleh, $389,900.

Silverleaf Dr., 205-Colin M. and Natalie E. Somersali to Dale R. and Michael R. Gadue, $425,100.

Sugarland Run Dr., 795-Dominic A. and Victoria Leigh Defruscio to Edwin R. Rodriguez Abrego and Beatriz Franco De Rodriguez, $345,000.

Wrightwood Pl., 12-Carl L. Thoburn to Biplab Pokhrel, $430,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in December were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Ashville Rd., 3795-Susann H. Eastridge to Ali R. Mirzai, $660,000.

Broad Run Church Rd., 4294-Ray E. Wentz to Christopher L. Dellinger, $550,000.

Depot Dr., 10864-Nathaniel Lehi and Kristen N. Sellers to Samuel Alvaro and Crystal Perez, $255,000.

Ecoganic Farm Lane, 2100-Marshall Clayton Campbell to Rodney Alan Eddy and Janice Pfeiffer, $450,000.

Fernwood Pl., 210A-Christina Shaffer to Christopher A. Werner, $200,000.

Fox Run Lane, 5349-Robert L. and Sandra R. Jenkins to Jennifer and Michael Flammia, $265,000.

Hastings Lane, 7229-Frank S. and Emily M. Mesick to Randi Marie Cooper, $419,000.

Iron Bit Dr., 7374-Emily Jean Glascock Phelps and estate of Joanne F. Glascock to Charles S. and Susan M. Ebbets, $500,000.

Linden Ct., 5678-Stanley J. and Stella O. Kaminski to Brandon K. and Antoinette W. Solomon, $285,000.

Moss Lane, 7255-Sherry D. Hallet to James and Grace Hungerford, $410,000.

Old Marsh Rd., 10557-Robert G. and Julie A. Gohl to Frank J. Cavanaugh, $347,000.

Pomeroy Lane, 6564-Deborah A. Butler to Christopher Robert Hamilton, $325,000.

Rattle Branch Rd., 6495-Keith E. Harlow to Warren Douglas and Jamie Lynn Beane, $578,000.

Shrayer Ct., 4066-Kevin and Patricia Riley to Trent Allen and Christina Janet Milligan, $570,000.

Wankoma Dr., 7671-Christopher D. Morgan to Melissa M. Riehl, $192,000.

Westwood Rd., 10118-Vanessa Marie Koolhof to Jonathan M. Perry and Stephanie Carter, $474,500.

BROAD RUN AREA