Clock Tower Sq., 24712-Christopher and Elena Mock to Kartikbhai Arvindbhai and Deepali Kartikbhai Barad, $441,500.

Eloquence Terr., 41815-Karl and Jessica Scherm to Marouf Shams, $499,900.

Givens Pl., 24976-Matthew and Allison Cribbs to Bonnie P. Pulise, $636,000.

Kudu Ct., 42031-David B. Jackson and Lan Ling to Elmer Alexander Romero and Gladis Bonilla, $665,000.

Nettle Mill Sq., 24639-Jessica N. Burrus to Sana Salek, $370,000.

Piebald Sq., 42091-James and Margarita Foster to Hany A. Farag, $415,000.

Seacliff Terr., 24620-Louis Anthony Rocco and Amy Holland Marmo to Michael Kim, $390,000.

Water Iris Terr., 42216-Christie M. Bolton to Patrick Reid, $325,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Broad Run Dr., 20548-Lisa Anne Hawthorne and Jeffrey S. McCarthy to Leonel A. Dinarte and Doris Y. Bonilla, $590,000.

Drysdale Terr., 46630, No. 103-Jessica L. Rothfuss to Adriana Francisca Quiroga, $275,000.

Glenmere Sq., 20641-Maria H. Sanchez to Farrokh Khaleghi and Golriz Sadr, $500,000.

Manchester Terr., 46725-Myoung Bok Kang to Deandrae and Angela Jackson, $447,400.

Montgomery Pl., 46432-James L. and Lauren M. Godby to Matthew F. and Lynda M. Garcia, $730,000.

Redfox Ct., 46847-Traci Ross and Ryan L.J. Hayes to Baigalmaa Yondonsambuu, $625,000.

Royal Burnham Terr., 47561-Hpa Borrower 2017-1 Corp. to Peter Ryan Van Volkenburg, $480,000.

Summerhill Pl., 46343-Herbert M. Duvall and Sysmall Anderson to Maha Hadad, $540,000.

ASHBURN AREA

Adams Mill Pl., 20710-Carol L. Mahoney to Susan Elizabeth and Comer Felton Jones, $600,000.

Ballantine Pl., 43397-Ahmed E. and Sobia Nawab to Ryan John and Katherine Kraus Lanzalotto, $845,000.

Blackwolf Run Pl., 20113-Betty H. and David F. West to Irfan Siddiqui and Nazia Shamsuddin, $689,900.

Capilano Ct., 20956-Daniel Lin and Leecarol J. Aronow to Timothy G. and Veronica M. Duckett, $670,000.

Clemens Terr., 43746-Kimberly Ann Sinkovic to Robel Getahun Asres and Shumet Nigussie Demie, $510,000.

Deepspring Ct., 43392-Justin and Julia Bardnell to Andrew Joseph and Felisa Ines Marsh, $696,000.

Greyswallow Terr., 43341-James Fowler and Rowena Kay Beatty to Matthew and Melissa Gibb, $330,000.

Hope Spring Terr., 20610, No. 202-Gisela R. Rosen to Carl William and Mary Ann Schumaker, $320,000.

Laceyville Terr., 44048-William G. and Agnes V. Toone to Kiet D. and Thuylinh Nguyen, $375,000.

Milbridge Terr., 20499-Mprsoft Realty Corp. to Kari E. Wekluk, $465,000.

Ohara Ct., 42956-Kelley O. and Ramel A. Clark to Abhijeet Chawhan and Kananbala Nameirakpam, $595,000.

Provincetown Dr., 44660-NVR Inc. to Irving Juleus and Krishna Faldu, $573,684.

Silvery Blue Terr., 19846-Pulte Home Co. Corp. to Bogos P. and Seta Sivaslian, $640,000.

Stillforest Terr., 43239-Herman Marin and Margarita Gamez to Shiri Bendelac, $435,000.

Valhalla Sq., 20047-J. Vicente Pedraza to Olga L. and Matthew G. Donahue, $585,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Greengarden Rd., 20929-Estate of Ruby H. Boston to Keena G. Grigsby, $280,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Bowens Wharf Pl., 22535-James M. Comstock and Marisa J. Beard to Pramod Rao Dolkannagari and Deepthi Chennamaneni, $751,250.

Concord Station Terr., 22363-Arunkumar Subramanian and Divya Calyanpoondi to Seethalatha and Murthy S. Sangisetti, $374,990.

Cypress Glen Sq., 23694-Winchester Homes Inc. to Charles Hulbert Alvord III, $629,900.

Epperson Sq., 23489-Pyong H. Chun and Theresa E. Park to Manish Nageet and Saumya Sharma, $592,000.

Forest Manor Dr., 22506-Sanjeev Jatain to Andrew and Kelly Miller, $920,000.

Havelock Walk Terr., 23631-Birchwood Mews Condominium Development to Sammi Jane Gilliam, $429,990.

Hollyhock Terr., 42616-Nicholas Spencer to Richard Yoon and Lya Morris, $335,000.

Leithtown Mill Ct., 22626-Andrew M. and Karen C. Leith to Supriya Somu, $828,000.

Mayflower Terr., 42544-Juan Yrausquin to Archana White, $324,900.

Mitcham Sq., 43167-Premnath R. Bagahiagari and Deepa Chilakamarri to Bruno Muleda Giordano and Dana Issa, $590,000.

Peregrine Terr., 42298-Scott and Meredith Rodkey to Brienne Anne Bryan, $600,000.

Rosemount Woods Terr., 43011-Krishna P. Pillem to Supreme Motnam and Himani Pedamalli, $512,000.

Sunset Ridge Sq., 42595-Gay R. Avery to Catherine E. Neelley, $415,000.

Washburn Terr., 23224-Kristen Shehadi to Matthew Stephen and Sydney Elizabeth Townsend, $565,000.

DULLES AREA

Dogwood Glen Sq., 42492-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Kevin D. and Lauren D. Brundle, $575,755.

Earle Wallace Cir., 46046-Michael P. Berzonsky and Jalila Zaaboul to Cory and Valdineide Zelna, $660,000.

Grand Central Sq., 45622-Mohammed Shahid Qureshi and Aisha Shah to Furkhan Hassan Mohammed, $425,000.

Potomac Hill Sq., 23049-Asghar Ranginkaman and Nayereh M. Beyad to Walid Ahmed, $390,000.

HAMILTON AREA

Saint Paul St. S., 105-Frank and Kristi Fenner to Tucker Nevitt, $335,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Appletree Dr. NE, 510-Paul J. and Deborah L. Capitan to Robert A. and Sandra K. Gigeous, $429,500.

Eagle Point Sq., 18361-Carmen Joseph and Rene M. Micciche to Elam Muchira, $787,000.

Foxhunt Terr. NE, 1002, No. 201-Leonso Bonilla Hernandez to Lisa Michelle Hines, $206,500.

Huntmaster Terr. NE, 1123, No. 102-Nicholas Acampora to Tammy M. Dean, $179,000.

Linfield Terr. NE, 840-Paramount Investments Corp. to Martha M. Benthall and Randy Antonio Rojas, $430,000.

McDowell Sq., 43661-Crystal A. Hoyt and William Reilly to Jonathan C. Ruwe, $400,000.

Morven Park Rd. NW, 203-Stephen Suda Jr. to Howard Gavin Rice, $450,000.

Radford Terr. NE, 610-Shaghayegh Restegar and Omid Fallah to Leila Lotfalian, $350,000.

Sierra Springs Sq., 18421-Nancy McAlpine to Keo Pich, $414,375.

Washington St. NE, 220-Raymond Duncan II to Mercy V. Andrade and Wilmer O. Reyes, $319,000.

Whitney Pl. NE, 316-Peter J. and Virginia L. Voorhis to Gus and Suzanne Malarcher, $553,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Banshee Dr., 40644-Kevin D. Riordan and Jennifer Peshoff to William Hester, $645,000.

Catoctin Cir. SW, 102-Devin A. and John Gannaway to Robert W. and Iletia Manning, $248,000.

Ebaugh Dr. SE, 304-Karen P. Stevenson and Kerri E. Brown to Michelle Poulin, $410,000.

Gray Shale Terr. SE, 1702-Lesley Anne Carney and Jeffrey David Shuster to Melinda Jean Doane, $690,000.

Kornblau Terr. SE, 425-Salvatore Thomas and Melanie Jane Fondaco to Anna Toth, $765,000.

Mountain Spring Lane, 19330-Sarah A. Engelhardt to Daniel C. Brumback, $340,000.

Roanoke Dr. SE, 315-Bonnie Coleman to Laura P. Santos, $280,000.

Sunset View Terr. SE, 514, No. 404-Michael Emerson Jr. to Grant Andrew Vogl, $231,100.

Vanderbilt Terr. SE, 839-L. Carnell Bowman Jr. to Edwin Tomas Martinez Lazo and Elizabeth Guevara Guevara, $365,000.

Wrenbury Lane, 19355-Harry H. Heim III and Cheryl Brown-Fitzgerald to Jeffrey Ward, $730,000.

LOVETTSVILLE AREA

Meadow Vista Pl., 40891-Brian K. and Susan L. Biggs to Zachary M. and Phylicia A. Norkus, $550,000.

MIDDLEBURG AREA

Quail Lane, 36212-Dawn L. Cline to Stephen P. and Deborah A. Sobonya, $615,000.

PURCELLVILLE AREA

Canterbury Cir., 529-Brent and Theresa Akin to James and Jennifer McDonald, $550,000.

Harpers Ferry Rd., 13385-Leah Suzanne Bonnell to Debora Magdalena Nolasco, $260,205.

Tranquility Rd., 17490-William Lee and Carolyn B. Whitmore to Kimberly G. and Joseph R. Williams, $645,000.

Wordsworth Cir., 537-Mary Lemley-Miller and Bear Byron Lemley to Michael and Melissa Quick, $300,000.

ROUND HILL AREA

Carnoustie Cir., 35415-Nieves P. and Pedro A. Juanpere to David Charles and Melissa Allene Buck Tice, $740,000.

Lakefield Rd., 17439-Carla Paulette and Randall Burleson to Michael Phillip Glover, $430,000.

Sunny Ridge Rd., 35490-Carrington Builders at Highlands Corp. to Brian Francis and Heidi Caroline McPhillips, $874,034.

SOUTH RIDING AREA

Cambridge Hill Terr., 25017-Adam Craig and Tricia May Lawson to Daniel John and Jacqueline Diane McDonnell, $650,000.

Equality St., 42342-Vangai R. and Ranjini Ravi to Jaja and Tonya M. O’Neil, $765,000.

Hartland Orchard Terr., 25428-Loudoun Habitat for Humanity to Michael Thomas and Cassandra Jo Thornton, $242,000.

Mandolin St., 42476-Praveen Kumar Thammishetty and Shirisha Magam to Varinder Kaur and Vikramjeet Singh Guraya, $583,000.

Pinebrook Rd., 24907-Muhsin B. Alabbas to Sanjeev and Sonia Chauhan, $580,000.

Unicorn Dr., 42472-Jafer Abidi and Rizwana Zaidi to Khuong Ngoc Nguyen and Loan M. Au, $680,000.

STERLING AREA

Birch St. S., 700-Federal National Mortgage Association to Jose Nazario and Karla De Jesus Ayala Rodgriguez, $340,000.

Cornell Dr. E., 214-Sayed S. Hashemi to Flor E. Leiva Escobar and Pedro Pablo Leiva Hernandez, $269,900.

Edinburgh Sq., 156-Carl and Cornelia Gamlem to Gayle Miller, $220,000.

Greentree Terr., 21906-Stephen Oberther to Jonathan Smoot and Brittney E. Kossler, $399,000.

Leatherleaf Cir., 21703-Philip A. and Susan F. McDavid to Erika Turner Lawson, $345,000.

Pullman Ct., 45917-Joseph Mullen III to Jennifer M. Ayers and Kenneth D. Hartling Jr., $659,000.

Southern Oaks Terr., 46750-Leroy Michael Roa and Sarvenaz Angeles to Syed Muhammad Shahrukh Shah and Samia Aftab, $455,000.

Sugarland Run Dr., 818-Jeremy and Eva Markowitz to Kelly Gordon Madigan and Bradley Wayne Kendall, $435,000.

WATERFORD AREA

Lynnford Ct., 15058-Brian Joseph and Tricia Lynn Dezarn to Anthony J. and Meredith M. Wilcox, $661,900.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in December were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Bears Lane, 5417-Richard Charles and Carin A. Tanner to Jacob R. Lehman III, $675,000.

Cardinal Lane, 510-Errol K. and Elizabeth C. Siders to Jonathan Daniel and Amanda Hall Griffith, $450,000.

Dream Catcher Lane, 2578-Matthew Eldridge and Lauren M. Buffum to Vanzil C. and Cindy L. Royster, $490,000.

Elihu Hill Rd., 9515-Clifford R. and Christine M. Fegert to Adam Wiles Jr., $370,000.

Fincham Ct., 5709-Leroy Earl and Kathryn A. Wallace to Arlyn Brunet and Edwin Sanchez-Adorno, $375,000.

Free State Rd., 4680-Snow Hill Farm Corp. to Justin and Tamara Sleeman, $330,550.

Hillside Ct., 4591-Steven H. and Aenan Y. Juring to Jisu Park and Suk Hi Yang, $320,000.

Island Ct., 5172-NVR Inc. to Stephen John and Heidi M. Shomberger, $578,410.

Jamesmeade Lane, 7113-Virginia Gassaway Taylor Fishback to Mark Andrew Andes, $295,000.

Lucy Ave., 8305-Matthew W. Nahas to Cornell Olin and Carey Elizabeth Williams, $690,000.

Meetze Rd., 10018-Jose Eriberto and Roel Perez Gonzalez to Rogelio Murillo, $269,900.

Oak Shade Rd., 7333-Harry M. White to Shaker M. Shaker, $510,000.

Old Waterloo Rd., 8645-Harry S. and Pamela J. Wynfield to Heidi Lynn Arble and Joseph Michael Varona, $690,000.

Prince Rd., 3565-Josiah and Diana C. Bunting to Ronald and Nancy Trenti, $890,000.

Ridgecrest Ave., 5861-Miller Real Estate and Property Management to Brian Joseph and Julie D. Byrne, $550,000.

Warrenton Blvd., 47-Kevin T. Roop to Norman and Mary Kay Powers, $350,000.