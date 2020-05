Emerson Oaks Dr., 25508-Niem and Nina Nguyen to Louis Anthony Rocco and Amy Holland Marmo, $719,900.

Goshen Ridge Pl., 41521-Shawn M. and Danell P. Perkins to Ayman A. Bekhet and Naglaa Ezzat Zeitoun, $825,000.

Inspiration Terr., 41828-Estate of Shirley A. Coleman to James H. Kim and Jae H. Choi, $350,000.

Lenah Crossing Dr., 24610-Toll VI Partnership to Munier Afshar and Zarlasht Ebadi, $854,619.

Oak Crest Cir., 42161-Steven B. and Debbie-Ann C. Brooks to Kamuel and Tiffanie Presley, $684,900.

Precious Sq., 41889-Michael Helene Phillips to Shristi Thapa, $365,000.

Speckled Wren Ct., 41196-Brett and Jill M. Peterson to Brian R. and Kylene M. Stelma, $920,000.

Zircon Dr., 41974-Angelique and Freddy Cortez to Autumn Rose and Edward Lyle Agans, $660,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Broadspear Terr., 46560-Matthew J. and Nicole E. Colantonio to Sean Patrick Anderson and Carolyn Lyden, $424,900.

Drysdale Terr., 46630, No. 301-Daniel Branscome to Constance Tumbaco and Kristel Tumbaco Bourne, $295,000.

Hampshire Station Dr., 46423-Warren E. Drewrey to John William Jennings II, $523,000.

Marguritte Sq., 20389-David Michael Jessup and Camille Marie Martilotta to Seyedhassan and Rezvansadat Mousavi, $462,000.

Muddy Harbour Sq., 20627-John Liakakos to Amanda Francescato and Stefano Spadafora, $568,000.

Redfox Ct., 46871-Oveis Mofrad to Saeed Khajehmiraki and Sara M. Barzegar, $627,000.

Rutherford Cir., 54-Christopher B. and Patricia Cundall to Brian A. and Carolyn S. Simpson, $712,000.

Swan Creek Ct., 20440-Henry C. and Kathleen R. Eickelberg to Kenneth Robert and Dina Lyn Delraso, $899,900.

ASHBURN AREA

Afton Terr., 43929-Jason and Christy Ambrose to Brittany Short and Christopher Doyle, $414,000.

Bar Harbor Terr., 20128-Peter R.R. and Audrey R. Lonsway to Manish Manojkumar Agravat, $400,000.

Blackwolf Run Pl., 20141-James and Joan Bogan to Sean and Jennifer Padfield, $767,500.

Carrleigh Ct., 43771-Monique C. Talbot to Ji Hoon and Hyun Suk Ryoo, $675,000.

Collingdale Terr., 44660-Andrew and Matthew Hogan to Lakshmi and Vaishnavi Narayan, $550,000.

Dragons Green Sq., 21824-Diego Armando and Salazar Guareno to Zaigam A. Kerawala, $355,000.

Florence Terr., 44004-S. M. Mahbubur Rahman and Shaikh M. Sajedul Islam to Keith Van Parks and Tracy Lee Freeman, $434,000.

Hardwood Terr., 20139-Eric Thomas and Carrie Cline Proskey to Shazia Mahmood and Faisal Shah, $425,000.

Huron Terr., 44256-Niamat and Zahra Nawroz to Mirwais and Nadima Niaz, $458,400.

Leier Pl., 20226-Tomoko and Tatsuya Oyama to Brian Mark and Natalie Cardosi Rosebaum, $700,000.

Natalie Terr., 44082, No. 102-Christina Ann Jablonski to Dawn Pettit, $215,000.

Old Line Terr., 20092-Calatlantic Group Inc. to Kyaw Win, $620,000.

Ridgecrest Sq., 19929-Lauren Foley Johnson to Jonian Hoxha and Laura Carmona Carmona, $390,000.

Sleepy Orange Terr., 19829-Pulte Home Co. Corp. to Shirley Youngberg and Valerie Robertson, $647,990.

Valhalla Sq., 20138-Jacobus A.G. and Carolyn L. Van Den Berg to Timothy Lee and Tracie Lynn Rankin, $670,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

April Mist Pl., 23248-Antonio O. and Donna L. Ferreira to Kevin Michael and Mary C. White, $775,000.

Bronstein Lane, 23082-Scott R. and Brenda L. Davis to James Adam and Alicia Marie Bolden, $695,000.

Courtland Park Dr., 22802-Michael and Jennifer Elgin to Emad and Nadine Wadie Ramzy, $725,000.

Dreamweaver Dr., 42560-Joyce M. Gammelmo to Sylvia Y. Swann, $720,000.

Evening Primrose Sq., 23326-Onur and Marilyn Oliver Ozdikmen to Boonraksa Boonnooch, $624,900.

Glebe View Dr., 21333-James Spencer and Jennifer K. Lofquist to Yuk W. Wan and Jing Jing Liu, $857,900.

Havelock Walk Terr., 23631, No. 403-Birchwood Mews Condominium Development to Lai Ying and Kwok K. So, $369,990.

Houseman Terr., 20924-Denton Randolph to Nakul and Priyanka Sharma, $479,500.

Longollen Woods Terr., 23372-Joanne Adlington Ward to Venu Kunchala and Vijayabharathi Battula, $655,500.

Meadow Sage Dr., 42444-Christopher Stuart Osborne and Jane Bomar White to Joseph T. and Kristin B. Marcum, $799,000.

Mountville Woods Dr., 22771-Qian Liu and Xi-Wen Sun to Anuj Mathur, $1.18 million.

Potomac Trail Cir., 21074-Matthew G. and Amy G. Sandrof to William Michael and Soleara Lim Marquardt, $840,000.

Sailfish Sq., 23624-Ronak Jayesh Gandhi to Vamshi Krishna Nagamalla and Anusha Ganapuram, $554,500.

Wealdstone Terr., 43165-Ali Hayat Malik and Kanza Khan to Qian Liu, $430,000.

DULLES AREA

Dogwood Glen Sq., 42503-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Shahram Ghaffarkhan, $571,700.

Elkins Terr., 21840, No. 300-Linda J. McCollum to James Williams, $200,000.

Harlow Meadows Terr., 42634-NVR Inc. to Divansh Singh and Dhara Patel, $635,000.

HAMILTON AREA

Hampton Rd., 16372-Robert L. and Kevin W. Bousman to Patrick O’Boyle and Kelly Tierney, $635,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Accokeek Terr., 18837-William S. and Marilyn James to Dylan Thomas Evers, $675,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 409-Lillian Schmitt to Anthony Peter and Rosemary Helen Merlino, $260,000.

Elkridge Way NE, 106-Scott Heath and Robin Case Armstrong to David Edward Fay and June Irene Chang, $579,000.

Front St., 19464-Salman and Shawana Mufti to John P. Wilkinson, $496,000.

Invermere Dr. NE, 714-Nicholas and Carrie Baird to Sheryl Ann Stasiowski and Jeffrey Fontenot, $649,900.

Lost Corner Rd., 43611-Mary Celeste Kenny to Nicolas Carlos Diaz and Juliana Grace Weidemann, $499,900.

Needles Ct., 17147-Travis J. and Jennifer Ann Egan to Caleb M. and Elizabeth N. Zeutschel, $900,000.

Riding Trail Ct. NW, 306-Juan D. and Alisa L. Sampedro to Kevin D. Riordan and Jennifer S. Peshoff, $677,750.

Southview Pl. NE, 720-Mark and Ashley White to Daniel Callahan and Jacinta Ann Meredith, $515,000.

Water Bay Terr., 43803-Thomas H. and Linda L. Miller to James Jason King, $450,000.

Winmeade Dr., 19282-Lori L. Smith-Williamson to Matthew Vogt and Katie Elizabeth Betson, $505,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Bluemont Branch Terr. SE, 246-Patrick and Erin Zearfoss to Michael and Carin Lamberty, $663,000.

Clagett St. SW, 503-Rajesh Kohli to John V. Mikel, $537,000.

Flameflower Terr. SE, 513-Robert A. and Sandra K. Gigeous to Alexander Joseph Rice and Amy Elizabeth Moorcones, $450,000.

Great Laurel Sq. SE, 191-Sandy Kunzelman to Kevin Glenn and Sarah Ann Winsheimer, $454,000.

Northampton Lane, 19597-Anna G. Toth to Bryan Shepp Wallgren, $870,000.

Running Creek Sq., 42935-Dream Finders Homes Corp. to Ashley Noel Gordon, $653,052.

Tanager Pl., 20353-Solar Winds Worldwise Corp. to Marion Maurice Devoe, $1.1 million.

Watson Rd., 23347-Paul Sagan to Harriet S. Cutshall, $282,000.

York Lane SE, 620-Badie George Zarou to John Thomas Logan, $340,000.

LOVETTSVILLE AREA

Park Pl., 26-Gordon R. and Constance W. Smith to Douglas K. Krutsinger and Clarissa Durden Ciolkosz, $265,000.

MIDDLEBURG AREA

Sycamore St., 209-Christine N. Riddle and Rebecca B. Hart to Edward and Lynne J. Ladwig, $355,000.

PURCELLVILLE AREA

Canvas Lane, 35734-Adam Scott and Megan Alexandra Rafalski to Eric and Jenny L. Wells, $845,000.

Koerner Lane, 37279-Jean Ann and Thomas Haigh Michie to Samuel Boyd, $880,000.

Queenscliff Ct., 917-David and Norma Matheson to Ian Fredrick Schue, $750,000.

Upper Brook Terr., 224-FFC Properties Corp. and MBB Re Investments Corp. to Reyanne Waid and Kevin Acevedo, $445,000.

11th St. S., 310-I-Larry Lenig to Jeffrey Miller, $281,000.

ROUND HILL AREA

Grassyview Pl., 18382-Brookfield Washington Corp. to Robert Clinton and Jenna C. Niland, $720,000.

Legacy Terr., 17372-Glenn R. Swain to Jason D. Diller, $325,000.

Sunny Ridge Rd., 35591-Iota Twenty Nine Corp. to Patrick and Kelli Perodin, $953,648.

SOUTH RIDING AREA

Center St., 43092-Laura L. Jennelle to Rakesh Koripella, $390,000.

Fawn Meadow Pl., 42466-Hassan and Ola Baroudy to Anand Bhohi and Veena Reehal, $720,000.

Herring Creek Dr., 25346-Francis J. and Aileen M. Dooley to Troy Allen and Olga Brown, $465,000.

Myers Glen Pl., 24887-Mathew and Praveena Kodamanchilly to Shipra Praful Rane and Vivek Siva Prasad, $646,000.

Pleasant Valley Rd., 25660-Michael and Mai Rockwell to Tuvshin Ganbaatar, $550,000.

Vaira Terr., 44087-Debra Vaughn to Yuan Fang and Xingyu Chen, $359,000.

STERLING AREA

Brethour Ct., 311-Abeir I. Kamel and Heba M. Yacoub to Guihong Wang, $265,000.

Elm Tree Lane, 102-Evelyn A. Gardner to Rubia Estela Martinez and David Lara Argueta, $471,000.

Hoga Rd. S., 1027-Phillip J. and Nancy K. Luke to Jose F. Barrera and Maria O. Menjivar Telles, $390,000.

Margate Ct., 1047C-Laura Investments Corp. to Nicholas Alexander Lenta and Taylor Matthis Kwiek, $297,900.

Roanoke Ct. S., 805-Steve D. Berganza and Suyapa Patricia Alfaro to Carlos E. Torres Alvarez and Martha Vallardares Hernandez, $460,000.

Sudbury Sq., 65-Antonio F. Urquieta to Nataly Flores, $290,000.

WATERFORD AREA

Stonebrook Hamlet Pl., 40384-David and Rebecca Henne to Frank E. and Nancy S. Iarossi, $689,900.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in December were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Black Sweep Rd., 755-Janice G. Bourne to Michael James Cupurdija, $500,000.

Carr Lane, 9582-John and Kathleen Luongo to Paul Davidson, $750,000.

Club House Lane, 6696, No. 103-James J. Phillips to Claudette Lorraine Warrington, $299,500.

Duhollow Rd., 6341-Franco Traverso and Samantha Bendigo to Blythe E. Deluca, $345,000.

Five Points Rd., 2575-Tracey L. and Robert W. Newton to Marisol Binn and Yvonne Ziel, $4.1 million.

Free State Rd., 5219-John Lawrence Ransom to James and Hope Laingen, $705,000.

Island Ct., 5176-NVR Inc. to Dennis R. Johnson, $542,880.

Lafayette Ave., 6532-Michael Owens to Alexandra Rita Mooney, $288,000.

Maidstone Rd., 9406-Byron M. and Sheri B. Cavaney to Reynold N. and Joan M. Roy, $1.05 million.

Midhurst Ct., 4552-Brian G. and Roxanne Lee Ehardt to Katelyn Marshall and Bradley Burruss, $540,000.

Roberts Cir., 4040-Dylan Thomas and Sonia Marie Evers to Arthur Bushrod, $470,000.

Trafalgar Pl., 7884-Jean S. Slay to John Gregory Roberts, $690,000.

Waterloo St., 79-Nancy S. Blough to Gavin and Kimberly Dawn Inson, $559,900.