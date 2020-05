Haybine Lane, 41109-Samuel and Jaimie Sams to Eric D. Smith and Nardos Bekele, $775,000.

Oatlands Point Ct., 41878-James D. and Jacqueline D. Staggs to Shilpa Villivalam and Sri Charan Vemuri, $630,000.

Zircon Dr., 41999-Brian W. Opperman and Tanya L. Bennett to Simarjit Singh and Poonam Mehra, $595,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Darkhollow Falls Terr., 47395-Rupesh and Seema Mehta to Tarek Omar, $435,000.

Pryor Sq., 46359-Mujtaba Elhag to Khaled Yosrymohamed Moustafa, $318,000.

Sandbank Sq., 47651-Thai and Saychay Sy Nguyen to Murtaza Bahrami, $392,999.

Traskwood Ct., 21325-Arjang and Leila Moazzez to Shaun and Laurie Khalfan, $760,000.

ASHBURN AREA

Beechwood Terr., 20330, No. 102-Krishnasamy Palanniappan and Meenatchi Muthupalaniappan to Hao Zhang, $249,000.

Carthagena Ct., 21076-Dennis R. Evans and Mary Christina Hertz to Lorna J. and Justin E. Drennen, $774,900.

Deer Chase Pl., 42944-Franconia Real Estate Services Inc. to Volker and Mouna Lahlou Rast, $665,000.

Fowlers Mill Cir., 20984-Andrew Scott Turk to Gene and Erica Joan Wilhoite, $540,000.

Ivymount Terr., 20888-Anne Walker Buld to Luis Alberto and Amelia N. Romero, $440,000.

Petworth Ct., 21809-Kimberly P. Lauer to Donghui and Qingqing Chen, $351,000.

Timber Ridge Terr., 20951, No. 102-Alison Lee Hees Williams to Anderson I. Chun Chen, $224,900.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Cumulus Terr., 42783-Van Metre Homes at Birchwood Villas Corp. to Ariel Welt and Ann Groce, $615,000.

Highgate Terr., 42559-Janet Geisler to Brian Voorhees and Ariel Lynn Oandasan, $335,000.

Mildred Landing Sq., 42482-Toll VII Partnership to Nicole and Carlo Carbetta, $728,460.

Sandy Quail Terr., 42896-Summit at Birchwood Condominium Development to Mary Bergamini, $449,990.

Stonestile Pl., 21972-Suzanne B. and Joshua E. Kennedy to Sarvenaz and Leroy Michael Angeles, $655,000.

Tumbletree Terr., 43270-Khalid Mir Ali to Patti Gabany Cantor, $545,000.

Wildly Terr., 42570-Craig S. and Martha C. Ochocki to Brendan Kelso Smedley and Danielle C. Benteler, $430,000.

DULLES AREA

Lacey Oak Terr., 22862-Avijeeth and Suhasini Attawar to Kazi I. Rahat and Safwana-Khatun Tany, $475,000.

Wembley Central Terr., 45698-Abdei H. and Loubna B. Raqi to Sheree Denise Berry and Mario E. Todd, $400,000.

HAMILTON AREA

Quail Creek Cir., 17091-Andrew M. and Amy G. Graves to Michael Andrew and Karyn Ann Hosler Tellep, $698,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Avebury Manor Pl., 15627-Andrew Day and Michelle Lynn Sharer to Monique Talbot, $665,000.

Candlewick Sq., 43053-Jason and Karah Walker to Tyler Haggerson, $400,000.

Coreopsis Terr., 19001-Laura L. Desrosiers-Curtis to Harry C. and Stephanie Knackstedt, $697,900.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 102-Helen B. Kotch to Robert L. and Carolyn O. Bousman, $245,000.

Harlow Sq., 19257-Bryan and Lesley Anne T. Lynch to Chelsea Pellecchia, $332,100.

Jacobs Hill Ct., 41876-Dennis J. Powers to Jonathan and Jami Lee Switzer, $679,900.

Rudy Terr., 43133-Lourlyn Freeman to Rajesh Potluru and Srinivasa Rao Challa, $374,450.

Silverwood Terr., 18807-Christopher and Dana M. Stanley to Laura Lee Desrosiers-Curtis, $515,000.

Warrenton Terr. NE, 621-April Janelle Shilliday to Kelsey Anna Hall, $365,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Breckinridge Sq. SE, 413-Jonathan R. and Megan K. Trenary to Darax Cruz and Rita E. Portillo, $384,900.

Claude Ct. SE, 110-Erik C. and Michelle E. Mogus to Brenda Ann and Richard Michael Amy, $590,000.

Evergreen Mill Rd. SE, 507-John J. Riggs to Torsten Blaine Hermansen and Samia Belen Salmon, $385,000.

Governors Dr. SW, 133-Robert and Geraldine Johnson to Craig and Martha Ochocki, $533,000.

Laconian St. SE, 1010-Jennifer Kay Jackman to Julia Marie Bowers, $770,000.

Pink Azalea Terr. SE, 329-Brenda S. Smith to Michelle L. Wiles, $450,000.

Sunset View Terr. SE, 501, No. 101-Linda Anderson to Evan Raymond Fitts, $275,000.

Windybush Dr., 41301-Cindy R. Aquino to Paul Thomas and Shabrina Lashay Noel, $638,000.

LOVETTSVILLE AREA

Fox Meadow Dr., 5-Gary A. Luther and Rebecca E. Littner to Erick A. Ortega Mejia and Sandra A. Ortega-Barona, $425,000.

Stream Vista Lane, 12504-Eric and Susan Schryer to Gary A. and Rebecca Elise Luther, $500,000.

PURCELLVILLE AREA

Grassy Ridge Terr., 217-Kevin R. and Julie-Anne M. Lewis to Kathlyn G. Rohrbaugh, $427,250.

Telegraph Springs Rd., 18072-Leon W. and Dayna M. Barker to Gregory Moncur and Alisa Kaye Cozzens, $700,000.

SOUTH RIDING AREA

Bald Eagle Terr., 25199-Sushant Mantri and Aditi Bangard to Mirza Kumail R. Baig, $536,000.

Priesters Pond Dr., 25964-Eric D. Smith to Rashid and Mahira Nasibov, $503,000.

STERLING AREA

Auburn Dr. N., 122-Rafael Quevedo Carrillo and Rosa Iris Quevedo to Julio E. Arevalo Sarmiento and Maria De Jesus Valeriano Ramos, $235,000.

College Dr. N., 115-Mark S. Wilson to Bryant A. Guzman, $245,000.

Jonathan Dr., 2007-Theolyn S. Loy to Alan Mark Ezagui, $510,000.

Redwood Rd. W., 704-KP Homes Corp. to Andres Felipe Serrano and Heinar Alexis Campos Portillo, $440,000.

Spring Ridge Ct., 415-Karen M. and Donald R. Swedberg to Sokea Phou and Nettra Heng, $500,000.

Warwick Ct., 1061-Brooks M. Beverstock to Mirna G. Orellana De Hernandez and Juan F. Hernandez Galdamez, $298,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in January were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Albrecht Lane, 5059-Derrick G. and Patricia Anne Smith to Benjamin O. and Emily J. Gordon, $355,000.

Balls Mill Rd., 6501-Daniel J. Cross Jr. to Sarah Wenstrup and Donna Antolick, $324,900.

Blue Ridge St., 41-Daniel L. and Holly A. Singhas to Tommy W. and Julie A. Workman, $350,000.

Cannoneer Ct., 7580-Orville V. and Deborah L. Pence to James C. and Laurie Lucas Andrews, $575,000.

Crown Lane, 7371-Brandin Rosa and Robert Moss to Riley and Lauren Caito, $411,000.

Fairfield Dr., 185-Joseph and Jennifer Sampsell to Nicholas Anthony Metrokotsas, $230,000.

Great Run Lane, 8146-Richard K. and Margaret D. Koehnke to Peter J. and Grace L. Baughan, $829,000.

Leeds Manor Rd., 2283-Donald J. and Melinda Jacoby Neese to Randall Nelson and Meagan Hornsby Morgan, $1.2 million.

Maxwell Ave., 7021-Trigon Homes Corp. to Michael Landon Thompson and Corinne Elizabeth Saunders, $555,536.

Mull Ct., 6407-Thomas and Wanda B. Baker to Annamaria Ward and Alexander T. Smith, $450,000.

Onyx Way, 199-Nancy C. Parella to Kara McClafferty Whitehead, $345,000.

Rolling Hills Dr., 4066-Diane Tate Harrington and Marcia Tate Johnson to David R. and Jodi M. Frisby, $435,000.

Sinker Ct., 4907-NVR Inc. to Melanie Annie and Kevin Scott Jacobs, $513,805.

Union Church Rd., 13333-Raven Home Buyers Corp. to Hunter A. Digges and Kaitlyn R. Gray, $290,000.