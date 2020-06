Greysteel Sq., 24595-David A. and Kathleen P. Saleeba to Srimantha and Dane Charmaine Senaratne, $485,000.

Misty Vale Cir., 40998-David William and Susanne Nash Donohoe to Hibah Qudsi and Sohaib Ahmed, $900,000.

Shadows Pride Terr., 42077-Daniel Nicholls and Martha Rave Arango to Abera Abdi and Meselu Gebreyes, $370,000.

Warwick Farm Pl., 42171-Bruce Barclay and Danielle E. Powell to Michael and Mai Rockwell, $725,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Carrollton Rd., 30-Ryan and Marybeth Wollmuth to Carnea Eris Shin, $614,000.

Noble Terr., 20810, No. 422-Michael A. Murray to Raymond G. and Jacqueline D. Allen, $366,000.

Royal Palace Sq., 20751, No. 313-Daniel M. and Jennifer A. Lawn to Fred C. and Sarah E. Krimmelbein, $367,000.

Summer Breeze Ct., 3-David and Jennifer Sesma to Andrew Kyle and Lisa Marie Gantt, $560,000.

ASHBURN AREA

Bandon Dunes Ct., 20161-Eric Hall and Nancy M.H. Pruitt to Sean A. Hendricks, $762,000.

Brownstone Ct., 43262-Deutsche Bank National Trust Co. and Washington Mutual Mortgage to Omer Afzal and Sara Shaukat Gohar, $665,000.

Cornstalk Terr., 20602, No. 102-Kristy Davis to Kelly M. Crandall, $210,000.

Fowlers Mill Cir., 20945-Amir A. Alkafawi to Stephen Kemp Dixon and Rachel Robinson, $606,000.

Holyoke Dr., 20650-Jamal Rajeeb and Shayeri R. Haque to John Martin Epperson and Lauretta Irene Carroll, $950,000.

Lords Valley Terr., 44037-Reza Hedayati to Subramani Sagar, $547,000.

Solheim Cup Terr., 43609-Jordan E. Simpson and Sadia Sattar to Stephen Wallace Jerome and Miray Gooding, $514,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Appleyard Pl., 41669-Dennis Joshua Dinneen to Lawrence Peyton and Stephanie James Harris, $975,000.

Kingsdale Terr., 23568-Andras and Tunde Eva Balazs to Parminder S. and Anita Chawla, $515,000.

Mason Ridge Ct., 42244-Vikram R. and Kavita R. Vantair to Naveen Sadhu and Kasturi Kapakayala, $850,000.

Snow Powder Terr., 22484-Lizaneth Lecca and Julio Junco to Arafat Ahamed and Sultana Yeasmin, $414,000.

Trappe Rock Ct., 42638-Kenneth W. Courter Sr. and Barbara Tulipane to Nicholas P. and Lacey S. Mead, $1.23 million.

Whelplehill Terr., 43203-Sundararaj Kumarasamy and Revathi Muthusamy to Simeon Anderson, $515,000.

DULLES AREA

Warden Dr., 43604-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Juan C. and Dora M. Ferrel, $595,000.

HAMILTON AREA

Hampton Rd., 16119-Albert and Ann Fortin to Diana Talley, $495,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Appletree Dr. NE, 505-Michael Richard and Susan Marie Osterhout to Zachary David and Lindsey Anna Doerr, $420,000.

Butterfly Way, 43132-Daniel L. and Ann Lubeley to David Mastracchio and Sarah Wyrick, $585,000.

Commonwealth Terr., 19145-Joseph L. McClanahan to Ray Charles Ellison Jr. and Sophia A. Simril, $489,999.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 705-Gerriann M. Livingston to Joseph L. and Mary E. Lacombe, $243,000.

Hancock Pl. NE, 61-John E. Tipton to Anthony Tru Vu and Khanh Le, $210,000.

Indian Fields Ct., 43989-Steven M. and Pamela K. Jacobsmeyer to Karin Ahmed and Kristianne Meryl Farouki, $954,000.

Magnolia Grove Sq., 19360, No. 108-Margaret H. Gordon to Carole Luzzi, $275,000.

Rocky Creek Dr., 18994-John M. and Heather R. Yescavage to Gregory A. and Tandi S. Butler, $775,000.

Silverbell Terr. NE, 455-John R. and Dale P. Myers to Alex Gerardo Sierra Funez and Ana Carolina Pujol, $389,000.

Warrenton Terr. NE, 611-Timothy W. Magee to Rodrigo Otoya, $365,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Beechnut Rd., 40749-Andrew Harvey and Patricia Ann Saikin to Brian C. and Ann Wray C. Marland, $935,000.

Chesterfield Pl. SW, 101-Wayne Webb to Daniel D. and Laura Thomas, $450,000.

Governors Dr. SW, 3-Yannitsadis Properties Corp. to Christina Marie and Curtis Michael Maines, $459,900.

Jade Ct., 40674-William Samuel and Aracely Maria Willer to Aaron Robert and Patricia Elizabeth Herrnstein, $800,000.

Myers Pl., 20560-Stephen P. and Jennifer D. Vickrey to Vincent and Kristy Lea Paragano, $1.03 million.

Watson Rd., 23363-Kevin D. Smith to Anibal B. Zuasnabar Ravelo and Denia M. Chavarria Rodriguez, $530,000.

LOVETTSVILLE AREA

Eisentown Dr., 31-Andrew J. and Kaitlin V. Fleischmann to Cherisse R. Robinson, $475,000.

Mountain Rd., 12531-Estate of David R. Young Jr. and Erica A. Young to Christopher Marlow and Deborah Jeanne Smith, $334,500.

Stevens Rd., 38591-North Star Properties Corp. to Dustin A. Summers and Julia Ann Nelson-Abbott, $849,900.

MIDDLEBURG AREA

Easton Lane, 1548-Daniel T. Johnson and Julia C. Jackson to Steve Joseph and Mary Elizabeth McDonough, $535,000.

PURCELLVILLE AREA

Chestnut Overlook Dr., 16799-Scott M. and Lucinda Black to Kevin S. and Ann Krebs, $775,000.

Snickersville Tpk., 37309-Jeffrey P. Wright and Laura M. Gaiser to Sean Patrick Pierce and Kimberly Ann Beitzell, $450,000.

ROUND HILL AREA

Greyfriar Dr., 35543-Mark R. and Rosemary Mangiacarne to Darby and Wendy Noonan, $800,000.

SOUTH RIDING AREA

Alumni Terr., 42860-Bhaskar Khanal and Saraswoti Gautam to Sampurna and Rabita Maharjan, $375,000.

Pamplin Terr., 42915-Shena S. Manappilly to Nathan Sandomierski, $389,900.

STERLING AREA

Applegate Dr., 115-Thelma Fernandez to Antonio Freddy Urquieta Ivankovic, $400,000.

Chase View Terr., 46600-Venugopala R. and Sudha Reddy Ilavala to Terry W. Richards and Rose Mary O. Richards, $457,500.

Giles Pl., 100-Rosa Miriam Romero to Nikhil Sharma, $315,000.

Nettle Tree Rd. W., 611-Gregory Allen and Laura Anne Gibson to Lila A. Jividen, $420,000.

Sweet Birch Terr., 46797-Evgeny Chemyavskiy to Salma Naseer and Imran Aftab, $458,900.

WATERFORD AREA

Wrights Lane, 14895-Kati Potter Rogers and Raymond Francis Garrison III to Darren and Mary Kate Comfort Kenyon, $699,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in January were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Baldwin Ridge Rd., 7312-Estate of Thomas J. Dinneen and Elizabeth Crutchfield Berry to Cassandra Winona Derby and Julien Lacaze, $366,000.

Blackwells Mill Rd., 13445-Edward Abe Livengood to Brianna Tuohy, $478,000.

Cannon Way, 426-Charles E. and Nancy L. Brown to Lillian M.J. and Jessica Michelle Cephas, $440,000.

Cavalry Dr., 7129-Scott A. and Katherine J. Eversoll to Landy T. and John C. Barbera, $450,000.

Estate Ave., 506-Michael and Jennifer Paige Speidel to Craig and Melinda Sue Malchow, $420,000.

Gollahon Dr., 13336-FFC Properties Corp. to James Fisher Clark and Danielle Paige Thompson, $385,000.

Leeds Ct. W., 164A-Estate of T. Freeland Mason Jr. and Adelaide Bass Mason to Laura J. Moats and Rebecca M. Miller, $140,000.

Marr Dr., 7207-Jim Harman Corp. to Megan and John Michael Wolfrey, $399,900.

Movern Lane, 7623-Jesse L. and Paula Marie Vasquez to Jacob Jones and Brenda Diaz, $500,000.

Old Calverton Rd., 4202-David E. Burton Jr. to Assadullah Akberzie, $275,000.

Porch Rd., 7436-Joseph A. Farris to Matthew Lawrence Palmer and Savannah Rain Garcia, $369,900.

Rockwood Rd., 7235-Rockwood Homes to Michael P. and Rebekah M. Fleming, $509,907.

Silver Hill Rd., 13415-David M. and Carol A. Grams to Jeremy Coffman and Jennifer M. Hower, $319,000.